Was sind die wahren Kosten der Mitarbeiterfluktuation für Ihr Unternehmen?

Stellen Sie sich vor, Sie bilden einen Mitarbeiter sechs Monate lang aus und müssen dann mit ansehen, wie er in der siebten Woche seine Kündigung einreicht. Frustrierend, nicht wahr? Zu allem Übel setzt die Kündigung eine Kettenreaktion in Gang, bei der andere Mitarbeiter das Gleiche tun. Dieser Kreislauf entsteht, wenn Sie die Mitarbeiterfluktuation nicht überwachen und steuern.

Unter Fluktuation versteht man die Anzahl der Mitarbeiter, die ein Unternehmen innerhalb eines bestimmten Zeitraums verlassen.

Es gibt vier Arten der Mitarbeiterfluktuation: freiwillige, unfreiwillige, Ruhestand und interne Versetzungen.

Während die anderen Arten noch überschaubar sind, tritt die freiwillige Fluktuation plötzlich auf. Ihre Auswirkungen sind weitreichend: Eine hohe Mitarbeiterfluktuation senkt die Arbeitsmoral, den Umsatz und die Produktivität, stört die Stabilität des Unternehmens und ist oft ein Zeichen für schlechtes Management.

Die bedeutendste freiwillige Fluktuation der Neuzeit fand im Jahr 2021 statt - die Große Resignation.

Niedrige Löhne, fehlende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein Mangel an flexiblen Arbeitsstrukturen nach der Pandemie veranlassten Millionen von Amerikanern, ihren Job zu kündigen, und dieser Trend setzte sich 2022 fort.

Die Große Resignation erreichte ihren Höhepunkt zwischen November 2021 und April 2022, als über

4.5 Millionen Menschen

verließen jeden Monat ihren Arbeitsplatz. Diese Abwanderung beunruhigte die Unternehmen und zwang sie dazu, neue Strategien zu entwickeln, um Talente anzuziehen und zu halten.

Die wahren Kosten der Mitarbeiterfluktuation

Jeder Arbeitgeber versteht das intuitiv, und die Arbeitsstatistiken bestätigen das: Mitarbeiterfluktuation ist teuer. Einen bestehenden, gut ausgebildeten Mitarbeiter zu behalten, der weiß, wie die Dinge funktionieren, kostet weit weniger als die Einstellung und Umschulung neuer Mitarbeiter.

Aber wie berechnet man die genauen Kosten der Mitarbeiterfluktuation? Jack Altman von der Huffington Post hat eine Formel entwickelt, die wie folgt lautet:

Mitarbeiterfluktuation = (Einstellungskosten + Einarbeitungskosten + Entwicklungskosten + unbesetzte Zeit) X (Anzahl der Mitarbeiter X jährlicher Prozentsatz der Fluktuation) |

Nehmen wir an, Ihr Unternehmen hat 50 Mitarbeiter mit einer jährlichen Fluktuationsrate von 20 %. Die Kosten für den Einstellungsprozess, das Onboarding, die Schulung und den Produktivitätsverlust belaufen sich auf 100.000 Dollar.

In diesem Fall wären die Kosten der Mitarbeiterfluktuation = 100.000 $ X 50 X 20 % oder 1.000.000 $.

Um die Berechnung zu vereinfachen, werden in dieser Formel nur quantifizierbare Kosten berücksichtigt, z. B. Ausgaben für Neueinstellungen, Einarbeitung, Schulung und Entwicklung sowie die Zeit, die zwischen dem Ausscheiden eines Mitarbeiters und dem Eintritt des neuen Mitarbeiters verstreicht.

Nach Gallup's Forschung

kostet die Ersetzung eines Mitarbeiters die Hälfte bis das Doppelte seines Jahresgehalts. Da die Arbeitskosten in die Höhe schießen, wird diese Zahl noch weiter steigen

Die wahren Kosten der Mitarbeiterfluktuation gehen jedoch über den finanziellen Verlust hinaus. Sie umfassen auch immaterielle Kosten, die sich nicht in Zahlen messen lassen.

Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit Fluktuation

Die Kosten der Mitarbeiterfluktuation lassen sich in zwei große Bereiche unterteilen: direkte Kosten und indirekte Kosten.

Direkte Kosten

Direkte Kosten sind Kosten, die man in Zahlen ausdrücken kann, wie z. B.:

Rekrutierungskosten: Dazu gehören die Kosten für Zeit und Geld für die Veröffentlichung von Anzeigen, die Planung von Vorstellungsgesprächen mit potenziellen Bewerbern, die Vorauswahl und die Verwaltungsarbeit

Dazu gehören die Kosten für Zeit und Geld für die Veröffentlichung von Anzeigen, die Planung von Vorstellungsgesprächen mit potenziellen Bewerbern, die Vorauswahl und die Verwaltungsarbeit Ausbildungskosten: Dies sind die Kosten für die Ausbildung und Entwicklung eines neuen Mitarbeiters, damit er sich gut in Ihr Ökosystem einfügt

Indirekte/nicht-monetäre Kosten

Diese Kosten sind zahlenmäßig nicht greifbar, wirken sich aber nachhaltig auf die Unternehmenskultur aus, wie z. B:

Niedrige Arbeitsmoral der Mitarbeiter: Unerwartete Änderungen in der Teamstruktur führen oft zu einem niedrigen Engagement und einer niedrigen Arbeitsmoral der Mitarbeiter, was das Risiko erhöht, dass mehr Mitarbeiter das Unternehmen verlassen

Unerwartete Änderungen in der Teamstruktur führen oft zu einem niedrigen Engagement und einer niedrigen Arbeitsmoral der Mitarbeiter, was das Risiko erhöht, dass mehr Mitarbeiter das Unternehmen verlassen Produktivitätsverlust: Ihr Team verliert an Produktivität während der Suche, Einarbeitung und Schulung des Ersatzes

Aus diesem Grund reagieren immer mehr Unternehmen sensibel auf die Mitarbeiterfluktuation und führen Programme zur Mitarbeiterbindung ein, die die Arbeitszufriedenheit und das Engagement der Belegschaft erhöhen.

Ursachen für hohe Mitarbeiterfluktuation

Es gibt verschiedene Faktoren, die für eine hohe Mitarbeiterfluktuation verantwortlich sind - sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene:

Unzureichende Vergütung und Gehaltserhöhung: Wenn Unternehmen keine angemessene Vergütung und Gehaltserhöhung anbieten, die den Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und Lebenshaltungskosten der Mitarbeiter entsprechen, führt dies dazu, dass die Belegschaft das Schiff verlässt

Wenn Unternehmen keine angemessene Vergütung und Gehaltserhöhung anbieten, die den Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und Lebenshaltungskosten der Mitarbeiter entsprechen, führt dies dazu, dass die Belegschaft das Schiff verlässt Fehlende Sozialleistungen: Das Fehlen von wesentlichen Sozialleistungen wie Krankenversicherung, Altersvorsorge, Kinderbetreuung, Prämien, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung ist ein wichtiger Grund für eine hohe Fluktuation

Das Fehlen von wesentlichen Sozialleistungen wie Krankenversicherung, Altersvorsorge, Kinderbetreuung, Prämien, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung ist ein wichtiger Grund für eine hohe Fluktuation Geringe Arbeitszufriedenheit: Ohne ein solides Gehaltspaket und Vergünstigungen verlieren die Mitarbeiter die Motivation, und Arbeitszufriedenheit und Loyalität sind zum Fenster hinausgeworfen. Sie werden zu "stillen Kündigern", die nur das Nötigste tun, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, und das Unternehmen wechseln, sobald sie eine bessere Gelegenheit finden

Ohne ein solides Gehaltspaket und Vergünstigungen verlieren die Mitarbeiter die Motivation, und Arbeitszufriedenheit und Loyalität sind zum Fenster hinausgeworfen. Sie werden zu "stillen Kündigern", die nur das Nötigste tun, um ihren Arbeitsplatz zu behalten, und das Unternehmen wechseln, sobald sie eine bessere Gelegenheit finden Fehlende Work-Life-Balance: Das Fehlen eines strukturierten Arbeitsplans beeinträchtigt die Work-Life-Balance der Arbeitnehmer. Lange Arbeitszeiten lassen ihnen wenig Zeit für die Familie oder die Verfolgung anderer Interessen. Ein solches Umfeld zwingt Teammitglieder dazu, Fluchtwege zu finden

Das Fehlen eines strukturierten Arbeitsplans beeinträchtigt die Work-Life-Balance der Arbeitnehmer. Lange Arbeitszeiten lassen ihnen wenig Zeit für die Familie oder die Verfolgung anderer Interessen. Ein solches Umfeld zwingt Teammitglieder dazu, Fluchtwege zu finden Giftige Führung und Unternehmenskultur: Führungskräfte, die Mikromanagement betreiben, denen es an Einfühlungsvermögen mangelt und die die gute Arbeit ihrer Teammitglieder nicht anerkennen, schaffen ein schwieriges Arbeitsumfeld, das die besten Talente dazu bringt, zu kündigen

Führungskräfte, die Mikromanagement betreiben, denen es an Einfühlungsvermögen mangelt und die die gute Arbeit ihrer Teammitglieder nicht anerkennen, schaffen ein schwieriges Arbeitsumfeld, das die besten Talente dazu bringt, zu kündigen Fehlendes Wachstum: Möglichkeiten zur Weiterbildung und leistungsbezogene Beförderungen steigern die Mitarbeiterzufriedenheit und fördern die Loyalität. Ohne diese Möglichkeiten fühlen sich die Mitarbeiter festgefahren und unterbewertet und verlassen den Arbeitsplatz auf der Suche nach erfüllenderen Aufgaben

Strategien zur Verringerung der Mitarbeiterfluktuation

Wenn Ihr Unternehmen Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu halten, ist es an der Zeit, tiefer zu graben und die Dinge anders anzugehen.

Als Unternehmensinhaber oder Personalleiter müssen Sie einen Arbeitsplatz schaffen, an dem die Mitarbeiter gut bezahlt werden, sich wertgeschätzt fühlen und ausreichend Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung erhalten, damit sie nicht das Bedürfnis haben, das Unternehmen zu verlassen.

Auch wenn die Bekämpfung der unfreiwilligen Fluktuation eine Herausforderung sein mag, sollten Sie diese Strategien befolgen, um eine florierende Arbeitskultur zu schaffen und die freiwillige Fluktuation zu verringern:

1. Onboarding-Prozesse auffrischen

Die gleichen alten vorformatierten E-Mails und langweiligen Handbücher reichen aus, um Ihre Mitarbeiter einzuschläfern (vor allem, wenn sie der Generation Z angehören). Sie müssen die Dinge aufpeppen, um Ihren Mitarbeitern von Anfang an ein ansprechendes Erlebnis zu bieten.

Versenden Sie personalisierte E-Mails, bieten Sie ein Journey Mapping an, planen Sie Einzelgespräche und sorgen Sie für ein reibungsloses Onboarding. Aktualisieren Sie Ihr Onboarding-Programm mit interaktiven Sitzungen, Eisbrechern, Mentorenprogrammen und klaren Zielvorgaben, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern.

Was die Dokumentation betrifft, können Sie sich inspirieren lassen von vorlagen für Mitarbeiterhandbücher

um Ihre Einführungsprozesse neu zu gestalten.

Zum Beispiel,

ClickUp's Vorlage für das Mitarbeiterhandbuch

können Sie Informationen über den Hintergrund Ihres Unternehmens, den Verhaltenskodex, die Kommunikationsrichtlinien und vieles mehr auf eine individuelle Art und Weise kommunizieren, die Ihre einzigartige Arbeitgebermarke widerspiegelt.

Sie können sogar Grafiken, Emojis und GIFs einfügen, um die langen Texte der Richtlinien aufzulockern, damit die Mitarbeiter Lust haben, sie durchzugehen.

Diese Vorlage herunterladen

2. Mitarbeiterentwicklung und Schulungsprogramme verbessern

Führen Sie statt vorgefertigter Schulungs- und Entwicklungsprogramme eine gründliche Bedarfsanalyse durch, um die Qualifikationslücken Ihrer Mitarbeiter zu ermitteln. Erstellen Sie eine kurze Liste der häufigsten Probleme in bestimmten Abteilungen und versuchen Sie, diese in Ihren Schulungen zu behandeln.

45 % der Mitglieder Ihres Content-Marketing-Teams haben Schwierigkeiten mit technischer SEO. Um dieses Problem zu lösen, können Sie mit Branchenexperten zusammenarbeiten und personalisierte Schulungsmodule für technische SEO erstellen.

Sie brauchen auch leistungsstarke software für Mitarbeiterschulungen

damit die Mitarbeiter ihre Fortschritte verfolgen, von einem Gerät ihrer Wahl auf das Programm zugreifen und Feedback zum Training geben können. Und das war's - Sie haben ein Programm erstellt, das den Fähigkeiten Ihres Teams einen Mehrwert verleiht.

Mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit schreiben, bearbeiten und zusammenarbeiten sowie Kommentare hinzufügen, um mit Teammitgliedern zu kommunizieren

Schnelltipp: Verwenden Sie ClickUp-Dokumente

zum Aufbau einer zentralen institutionellen Wissensdatenbank oder eines Lern-Wikis, in dem Mitarbeiter auf Schulungsmaterialien, Tutorials und bewährte Verfahren zugreifen können, um eine Kultur des kontinuierlichen Lernens zu fördern.

Erstellen Sie einen eigenen Bereich oder Ordner in ClickUp Docs für Ihre Schulungsmaterialien. Innerhalb dieses Bereichs/Ordners können Sie einzelne Dokumente für verschiedene Themen, Module oder Kategorien Ihres Schulungsprogramms erstellen. Diese hierarchische Struktur wird Ihnen helfen, Ihre Inhalte logisch zu organisieren.

ClickUp Docs unterstützt auch Rich-Text-Formatierungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Schulungsinhalte ansprechend und visuell ansprechend zu präsentieren. Verwenden Sie Überschriften, Aufzählungspunkte, Codeblöcke und andere Formatierungsoptionen, um Ihre Inhalte effektiv zu strukturieren. Außerdem können Sie Bilder, Videos und andere Multimedia-Elemente einbetten, um das Lernerlebnis zu verbessern.

Mit der Volltextsuche können Ihre Mitarbeiter bestimmte Informationen oder Themen innerhalb Ihrer Schulungsunterlagen leicht finden. Sie können auch die Zugriffsrechte steuern, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen die Schulungsinhalte anzeigen oder bearbeiten können.

3. Erkennen Sie Mitarbeiter an

Anerkennung und Belohnungen, wie z. B. eine Gehaltserhöhung, ermutigen die Mitarbeiter zu besseren Leistungen, geben ihnen das Gefühl, geschätzt zu werden, und erhöhen die Loyalität.

Sie können Anreize für Ihre Mitarbeiter auf verschiedene Weise schaffen, zum Beispiel durch:

Finanzielle Anreize in Form von Gehaltserhöhungen, Boni, Gewinnbeteiligungen, Aktien, Geschenkgutscheinen, Reisegutscheinen, Lernstipendien und Studiengebührenerstattung

in Form von Gehaltserhöhungen, Boni, Gewinnbeteiligungen, Aktien, Geschenkgutscheinen, Reisegutscheinen, Lernstipendien und Studiengebührenerstattung Nicht-finanzielle Anreize wie z. B. Schulungsprogramme für die berufliche Entwicklung, belohnungsprogramme für Mitarbeiter zur Würdigung von Leistungen und zusätzliche Freizeit

Ihr System der Mitarbeiteranerkennung sollte ein perfektes Gleichgewicht zwischen monetären und nicht-monetären Leistungen bieten. Diese Aspekte sind notwendig, um die allgemeine Zufriedenheit und Moral Ihrer Mitarbeiter zu steigern.

4. Erkennen Sie Hindernisse frühzeitig

Straßensperren sind normal. Aber wenn sie sich häufen, können sie Ihren Arbeitsablauf stören.

Verwenden Sie eine system zur Mitarbeiterüberwachung

um die Herausforderungen zu verstehen, mit denen Ihre Mitarbeiter konfrontiert sind. Dabei kann es sich um Fähigkeiten, Ressourcen, Zeitpläne oder andere Dinge handeln. Wenn Sie diese Hindernisse frühzeitig erkennen, können Sie Ihre Mitarbeiter mit den notwendigen Ressourcen ausstatten, um sie effektiv zu bewältigen.

Wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter Schwierigkeiten hat, Projekte rechtzeitig abzuliefern, können Sie ihm einen Projektpartner zur Seite stellen, der ihn einarbeitet und ihm hilft, effizienter zu arbeiten.

Identifizieren Sie Kapazitäten und weisen Sie Ressourcen effizient zu, um eine Über- oder Unterauslastung von Ressourcen zu vermeiden - mit der Workload-Ansicht von ClickUp

Mit

ClickUp's Workload-Ansicht

und die

Impuls-KlickApp

können Sie überwachen, wer an welchen Aufgaben arbeitet, den Arbeitsumfang jedes Teammitglieds während eines bestimmten Zeitraums visualisieren und die Arbeitsbelastung jeder Person mit der für sie festgelegten Kapazität vergleichen.

Auf diese Weise können Sie in Echtzeit Feedback und Stimmungen aus Ihrem Team sammeln und so Probleme erkennen und angehen, bevor sie eskalieren.

5. Flexible Arbeit anbieten

Eine McKinsey-Studie

besagt, dass 87 % der Arbeitnehmer Fernarbeit annehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. In einer anderen

McKinsey-Umfrage

ist die Flexibilität am Arbeitsplatz der wichtigste Grund für die Rückkehr der Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplatz.

Es ist sicher, dass das Angebot flexibler Arbeitsregelungen dazu beiträgt, neue Mitarbeiter zu halten und anzuziehen.

Sie können Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, vollständig aus der Ferne zu arbeiten, oder hybride Arbeitsformen anbieten, um das Beste aus beiden Welten zu kombinieren. Stellen Sie das allgemeine Wohlbefinden und die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund und lassen Sie sie eine Arbeitsweise wählen, die ihre Produktivität maximiert.

Und wenn Sie sich Sorgen über ineffiziente oder ineffektive Remote-Zusammenarbeit machen, versuchen Sie es mit Die Chat-Ansicht von ClickUp

.

Bringen Sie die Teamkommunikation unter ein Dach mit ClickUp Chat, um Updates zu teilen, Ressourcen zu verlinken und nahtlos zusammenzuarbeiten

Die Chat-Ansicht ermöglicht die Kommunikation zwischen entfernten Teams in Echtzeit und fördert das Gefühl der Verbundenheit und Unmittelbarkeit durch Instant Messaging, Kommentare und @mentions.

Und das Beste daran? Alle Unterhaltungen in Chat View sind aufgabenorientiert. Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Diskussionen, Entscheidungen und Informationen dokumentiert und innerhalb des Aufgaben- oder Projektbereichs zugänglich sind.

Außerdem können Sie aufgabenbezogene Dateien innerhalb der Chat-Threads freigeben und so den Prozess der gemeinsamen Nutzung von Arbeit, der Bereitstellung von Feedback und der Durchführung von Überarbeitungen ohne externe Tools rationalisieren.

6. Einrichten eines Feedback-Prozesses

Konstruktives Feedback zur Leistung hilft Mitarbeitern, sich in die richtige Richtung zu bewegen - es macht ihnen bewusst, was sie richtig machen und was verbessert werden muss.

Eine Workleap-Umfrage

besagt, dass 83 % der Arbeitnehmer es vorziehen, Feedback zu erhalten, sei es positiv oder negativ.

Vorlagen für Leistungsbeurteilungen können Ihnen helfen, ein transparentes Feedbacksystem an Ihrem Arbeitsplatz zu etablieren und die berufliche Entwicklung Ihrer Mitarbeiter zu fördern.

Zum Beispiel,

ClickUp's Vorlage für die Leistungsbewertung

ermöglicht die Selbstbeurteilung und sammelt Bewertungen von Kollegen und Vorgesetzten. Passen Sie diese Vorlage an und führen Sie vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche Beurteilungen durch.

Diese Vorlage herunterladen

7. Austrittsgespräche führen

Wenn ein Mitarbeiter beschließt, das Unternehmen zu verlassen, sollten Sie mit ihm ein Kündigungsgespräch führen. Nach der Aushändigung des Kündigungsschreibens ist es wahrscheinlicher, dass die Mitarbeiter ehrlich über die Probleme sprechen, mit denen sie in Ihrem Unternehmen konfrontiert waren, und was sie dazu veranlasst hat, das Schiff zu verlassen.

Nutzen Sie diese Informationen, um Ihre bestehenden Systeme zu verbessern und den verbleibenden Mitarbeitern ein besseres Arbeitsumfeld zu bieten, was letztlich die Fluktuation verringert.

Nutzen Sie die anpassbaren Formulare von ClickUp, um Umfragen und Erhebungen zu erstellen

Verwenden Sie

ClickUp's Formularansicht

um Vorlagen für Entlassungsgespräche zu erstellen, die einen konsistenten und strukturierten Ansatz für die Erfassung von wertvollem Feedback gewährleisten.

Sie können auch andere Umfragen, Anfragen und Mitarbeiter-Feedback-Umfragen erstellen, die Antworten der Mitarbeiter verfolgen und die Erkenntnisse nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen.

8. Implementieren Sie Strategien zur Mitarbeiterbindung mit einer einheitlichen HR-Plattform

Die richtige Verwaltung und Umsetzung dieser Strategien kann eine Herausforderung sein, insbesondere in Unternehmen mit einer großen Belegschaft.

Um die Dinge zu vereinfachen, benötigen Sie ein leistungsfähiges Personalverwaltungssystem mit den Tools zur Planung, Erstellung und Umsetzung von Strategien zur Mitarbeiterbindung, die auf Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation zugeschnitten sind.

Und was könnte eine bessere Option sein als ClickUp?

ClickUp's Plattform für Personalmanagement

rationalisiert die Einstellung, das Onboarding, die Schulung, die Entwicklung und andere HR-Prozesse und hilft Ihnen, die Mitarbeiterfluktuation zu verringern. Sehen wir uns an, wie Sie das Beste aus dieser Software herausholen können:

Organisieren Sie Bewerbungen und Bewerberdetails mit dieser mitarbeiterdatenbank-Software . Automatisieren Sie die Kontaktaufnahme und legen Sie benutzerdefinierte Status fest, um Bewerbungen mit wenig oder gar keiner manuellen Arbeit durch die Rekrutierungspipeline zu leiten

ClickUp hilft Ihnen, eine große Anzahl von Bewerbungen und zugehörigen Dateien in einem strukturierten Format zu verwalten

Teilen Sie umfangreiche Schulungsmodule mit Aufgaben in mundgerechte Stücke auf und betten Sie zugehörige Dokumente und andere Ressourcen für einen schnellen Zugriff in die Aufgaben ein. Mitarbeiter können ihren Fortschritt verfolgen, mit Teammitgliedern zusammenarbeiten und Fragen durch Kommentare klären

Überfordern Sie Ihre Mitarbeiter nicht mit umfangreichem Schulungsmaterial - brechen Sie es in kleine, nachvollziehbare Aktionen auf und fügen Sie ggf. benutzerdefinierte Status hinzu - mit ClickUp Tasks

Passen Sie das HR-System mit benutzerdefinierten Feldern, Status, Checklisten und Erinnerungen an Ihre Bedürfnisse an

Richten Sie benutzerdefinierte Felder ein und passen Sie die HR-Plattform von ClickUp an Ihre individuellen Unternehmensanforderungen an

Legen Sie mit Dependencies einen leicht verständlichen Ablauf für Einstellung, Onboarding und Training fest

Wenn Ihre Aufgabe von anderen Aufgaben abhängt, verwenden Sie Abhängigkeiten auf ClickUp, um Aufgaben als wartend auf, blockierend oder verbunden zu markieren

Behalten Sie das Engagement, die Leistung und die Auslastung Ihrer Mitarbeiter mit anpassbaren Dashboards im Auge, erstellen Sie Berichte in Echtzeit und erkennen Sie potenzielle Engpässe frühzeitig

ClickUp generiert Echtzeit-Berichte, die Ihnen helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Synchronisieren Sie Ihre Google-, Outlook-, Zoom- oder iCal-Kalender mit ClickUp, verknüpfen Sie sie mit Ihren Aufgaben, und verwalten Sie Ihren Zeitplan effektiv. Verpassen Sie nie wieder ein Vorstellungsgespräch, ein Einzelgespräch oder eine Teambesprechung

ClickUp lässt sich in ein Kalenderprogramm Ihrer Wahl integrieren und sorgt dafür, dass Sie den Überblick über Ihre Termine behalten

Darüber hinaus ist ClickUp's

software zur Mitarbeiterverwaltung

bietet gebrauchsfertige, anpassbare

HR-Vorlagen

. Personalleiter können diese Vorlagen nutzen, um ihre täglichen Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Wenn zum Beispiel ein Projekt nicht nach Ihren Plänen verläuft, verwenden Sie die

HR-Vorlage für Korrekturmaßnahmen

um zu verstehen, was schief gelaufen ist, und um einen Plan zur Behebung des Problems zu entwickeln.

Diese Vorlage herunterladen

Die Rolle von Krankenversicherung und Sozialleistungen

Es reicht nicht aus, das Arbeitsleben für Ihre Mitarbeiter zu erleichtern. Sie müssen auch dafür sorgen, dass sie alles haben, was sie brauchen, um ihre Produktivität zu erhalten.

Angesichts der Lebenshaltungskostenkrise und der medizinischen Inflation wissen Ihre Mitarbeiter ein umfassendes Familienkrankenversicherungspaket zu schätzen. Bieten Sie zusätzlich zum üblichen Versicherungsschutz einen Plan an, der auch psychische Erkrankungen, Augen- und Zahnversicherungen umfasst.

Für kleine Unternehmen, die mit den hohen Krankenversicherungskosten zu kämpfen haben, können Kostenerstattungsregelungen (HRA) eine praktikable Alternative darstellen. Sie ermöglichen es Ihnen, die qualifizierten medizinischen Ausgaben der Mitarbeiter steuerfrei zu erstatten.

Eine weitere Option ist ein steuerpflichtiges Gesundheitsstipendium, das es Ihnen ermöglicht, internationalen Mitarbeitern und unabhängigen Auftragnehmern eine medizinische Versorgung zu gewähren.

Sie können auch Firmenabonnements oder Erstattungen für Wellness-Programme wie Mitgliedschaften in Fitnessstudios oder Sportvereinen anbieten.

Wenn Sie diese Leistungen in Ihr Mitarbeiterpaket aufnehmen, werden sich die Gesamtkosten für Ihr Unternehmen nur geringfügig erhöhen. Dennoch werden sie sich nachhaltig positiv auf Ihre Arbeitskultur, das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und die Mitarbeiterbindung auswirken.

Senkung der Mitarbeiterfluktuation: Der Weg nach vorn

Eine hohe Mitarbeiterfluktuation wirkt sich nicht nur auf die Einnahmen aus, sondern auch auf den Ruf des Unternehmens. Sie beeinträchtigt den Ruf des Unternehmens und lässt neue Talente zögern, sich Ihrem Unternehmen anzuschließen. Die vorhandene Belegschaft verliert die Moral und plant, das Unternehmen zu verlassen, was zu einem Teufelskreis führt.

Führungskräfte müssen die Extrameile gehen und mitarbeiterfreundliche Richtlinien und Praktiken entwickeln, um eine weitere Abwanderung zu verhindern und eine glückliche, gesunde Belegschaft zu erhalten, die freiwillig zur Arbeit erscheint. Mit symbolischen Gesten ist es nicht getan - Ihre Strategien zur Mitarbeiterbindung müssen mit den sich wandelnden Arbeitsplatznormen in Einklang stehen.

Als

talentmanagement-Software

clickUp ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Strategien zur Mitarbeiterbindung für Ihr Unternehmen zu planen und diese korrekt anzuwenden. Sie können Ihre Mitarbeiter effizienter verwalten, Onboarding und Schulungen optimieren, ihre Erwartungen und Herausforderungen verstehen und sie mit Belohnungsprogrammen einbinden - alles auf einer Plattform.

Starten Sie noch heute mit ClickUp!

Allgemeine FAQs

1. Wie wirken sich die Kosten der Mitarbeiterfluktuation aus?

Die Kosten der Mitarbeiterfluktuation umfassen sowohl materielle als auch immaterielle Kosten. Zu den materiellen Kosten gehören entgangene Einnahmen und Kosten für die Einstellung und Schulung von Mitarbeitern, während sich die immateriellen Kosten auf eine schlechte Arbeitsmoral, Produktivitätsverluste und einen schlechten Ruf des Unternehmens beziehen.

2. Wie messen Sie die Kosten der Mitarbeiterfluktuation?

Sie können die Kosten der Mitarbeiterfluktuation anhand der Formel von Jack Altman messen:

Mitarbeiterfluktuation = (Einstellung + Einarbeitung + Entwicklung + unbesetzte Zeit) X (Anzahl der Mitarbeiter X jährlicher Prozentsatz der Fluktuation) |

3. Was sind die Kosten der Personalfluktuation?

Zu den Kosten der Personalfluktuation gehören ein Einbruch des Unternehmensergebnisses, geringe Produktivität, sinkende Arbeitsmoral und Schwierigkeiten bei der Anwerbung neuer Talente.