Gantt-Diagramm vs. Roadmap: Leitfaden für Projektmanager zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden

Effizientes Projektmanagement erfordert eine sorgfältige Planung, Terminierung und Verfolgung des tatsächlichen Fortschritts, wobei die festgelegten Ziele und Termine genau im Auge behalten werden müssen. Das ist einfach, wenn Sie ein kleines Projekt bearbeiten. Wenn Sie jedoch eine groß angelegte Initiative leiten, haben Sie es mit einer Projektbestie zu tun, die mit den ausgefeiltesten Waffen gezähmt werden muss.

Dafür gibt es Tools wie Gantt-Diagramme und Roadmaps! Sie geben Ihnen wertvolle Einblicke in Ihr Projekt und helfen Ihnen, alle beweglichen Teile in die richtige Richtung zu lenken und das Ungeheuer ohne einen Kratzer zu besiegen. 😏

Ein weit verbreiteter (und, wie wir zu sagen wagen, völlig unfairer) Irrglaube ist, dass Gantt-Diagramme und Roadmaps dasselbe sind, vor allem weil sie ähnlich aussehen und als Projektplanungsinstrumente verwendet werden. Die Wahrheit ist jedoch, dass jedes Werkzeug auf einzigartige Weise hilft, die strategischen Elemente eines Plans zu visualisieren.

In diesem Artikel werden wir die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Gantt-Diagrammen und Roadmaps aufzeigen und ihre wichtigsten Anwendungsfälle sowie ihre Einbindung in die agile Methodik erläutern. Außerdem stellen wir verschiedene Tools und Vorlagen vor, mit denen beide Visualisierungstechniken genutzt werden können.

Was ist ein Gantt-Diagramm?

Ein Gantt-Diagramm ist eine beliebte projektmanagement-Diagramm das die mit einem bestimmten Projekt verbundenen Aufgaben in Form eines handlichen Balkendiagramms visualisiert, das in der Regel horizontal verläuft. Es konzentriert sich auf Aufgabenabfolgen und Abhängigkeiten über einen Zeitraum und stellt einen linearen Zeitplan mit genauen Terminen und dem geordneten Ablauf bestimmter Aufgaben dar.

Visualisieren und verwalten Sie jedes Projekt mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp

Sie fragen sich vielleicht, warum Sie ein Gantt-Diagramm brauchen, wenn Sie alle Aufgaben und Termine in einer Liste oder Tabelle festhalten können. Das ist zwar machbar, aber der eigentliche Zweck eines Gantt-Diagramms ist es, als strategisches Denk- und Planungsinstrument im professionellen Projektmanagement zu dienen.

Die Darstellung der Projektarbeit in einem Balkendiagramm macht Sie visuell aufnahmefähig. Auf diese Weise können Sie Ihren strategischen Plan effizienter abstimmen, Prioritäten, Risiken und Hindernisse erkennen und auf dem richtigen Weg zum Ziel bleiben.

Hier sind weitere wertvolle Vorteile, die Sie mit Gantt-Diagrammen erzielen können:

Aufspüren von Aufgabenabhängigkeiten und Überschneidungen: Gantt-Diagramme geben vor, welche Aufgaben zuerst und in welcher Reihenfolge in Angriff genommen werden müssen, um Ihr Projekt voranzutreiben, Überschneidungen zu minimieren und einen klaren Projektzeitplan zu erstellen Visualisierung der Ressourcenzuweisung: Dank des detaillierten Überblicks über die Dauer jeder Aufgabe und die Arbeitsbelastung Ihres Teams können Sie Ineffizienzen leicht erkennen und die Truppen umorganisieren, bevor das Projekt beginnt Projektmanagement über alle Phasen hinweg: Mit Gantt-Diagrammen behalten Sie langfristige Projekte während des gesamten Lebenszyklus im Auge. Sie können die strategischen Elemente des übergreifenden Projektplans und die komplexen Nuancen der Terminplanung besser kontrollieren

Traditionelle vs. agile Gantt-Diagramme im Projektmanagement

Traditionelle Gantt-Diagramme basieren auf festen Zeitplänen und lassen wenig Spielraum für Änderungen. Dies ist typisch für Wasserfallmethoden, bei denen Sie einen Plan haben, in dem alles vom Beginn bis zum Ende des Projekts detailliert aufgeführt ist und der linear abgearbeitet werden soll. Diese Diagramme halten sich an starre Zeitvorgaben und sind nicht gerade für ihre Flexibilität bekannt. Außerdem entsprechen sie oft nicht den Erwartungen der Beteiligten, was die Verfolgung realistischer Fortschritte angeht.

Da jedoch immer mehr Teams den agilen Rahmen für ihre Projekte übernehmen, ist es nur natürlich, dass sich auch die Gantt-Diagramme anpassen. Gantt-Diagramme für agile Teams vereinen das Beste aus beiden Welten und stellen typischerweise sprintspezifische Aufgaben und Abhängigkeiten dar. Auf diese Weise erhalten die Teams genügend Spielraum, um nach jedem Sprint den Kurs zu wechseln.

Die meisten modernen Gantt-Diagramm-Tools zeigen projektbezogene Informationen linear an - es liegt an Ihnen, sie für traditionelle oder agile Organisationen anzupassen.

Gantt-Diagramme vs. Projektzeitpläne vs. Kanban-Boards

Gantt-Diagramme sind nicht ganz dasselbe wie Zeitleisten oder Kanban-Tafeln obwohl alle diese Werkzeuge den gleichen Zweck verfolgen: die Visualisierung von Projektaufgaben. Projekt-Zeitleisten geben Ihnen einen schnellen Überblick über alle Aufgaben in chronologischer Reihenfolge - sie konzentrieren sich mehr auf die Chronologie und ignorieren Abhängigkeiten und Aufgabendauern (die Gantt-Diagramme darstellen).

Kanban-Tafeln hingegen klassifizieren Ihre Aufgaben nach ihrem Status, z. B. "In Bearbeitung" oder "In Erwartung". So sieht eine typische Kanban-Tafel aus:

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop in einer vollständig anpassbaren Kanban-Board-Ansicht

Gantt-Diagramm Beispiele

Der beste Weg, um zu verstehen, worum es bei Gantt-Diagrammen geht, ist beispiele beobachten . Wir verwenden Beispiele aus ClickUp , eine beliebte Gantt-Diagramm-Software lösung, um zu zeigen, wie Gantt-Diagramme für verschiedene Anwendungsfälle eingesetzt werden können.

Gantt-Diagramm für ein Bauprojekt

Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, indem Sie dieses einfache Bau-Gantt-Diagramm verwenden, um Meilensteine zu verfolgen und Projekte pünktlich zu liefern

Dieses Gantt-Diagramm konzentriert sich auf ein Bauprojekt. Alle projektbezogenen Aufgaben und deren Status sind auf der linken Seite des Diagramms aufgeführt.

In diesem Beispiel sind die Aufgaben chronologisch geordnet und überschneidungsfrei angeordnet. Aufgaben, die mit einer gelben Raute markiert sind, sind Projektmeilensteine - sie stellen wichtige Fortschrittspunkte im Projektplan dar. Dieses Gantt-Diagramm hat zwei Meilensteine - Vereinbarung unterzeichnen und Abbruch, die wichtige Ereignisse darstellen.

Gantt-Diagramm für Kontoverwaltung

Verwenden Sie die ClickUp Gantt-Kontoplanungsvorlage, um Ihre Konten und die damit verbundenen Aufgaben zu verwalten, ohne ins Schwitzen zu kommen

Dieses Gantt-Diagramm konzentriert sich auf die Verwaltung von Konten mit mehreren Kunden. Unter jedem Kunden, der auf der linken Seite des Bildes aufgelistet ist, sehen Sie Aufgaben, die mit ihm zusammenhängen. Diese Aufgaben werden im Balkendiagramm visualisiert, wo Sie leicht auf ihre Dauer zugreifen, Meilensteine markieren und Überschneidungen erkennen können.

In diesem Beispiel werden die Aufgaben in einer agilen Umgebung dargestellt, so dass sie nicht chronologisch geordnet sind. So können Sie flexiblere Zeitpläne aufstellen und Kundenbetreuer neu zuweisen, um eventuelle Aktualisierungen in letzter Minute zu berücksichtigen.

Was ist eine Roadmap?

A roadmap ist ein Instrument des Projektmanagements das Sie bei der Erstellung eines strategischen Projektplans und wichtige Ziele festzulegen . Mikrodetails wie detaillierte Zeitpläne und Abhängigkeiten spielen dabei keine Rolle. Roadmaps erfassen das strategische Denken und die Ziele, die letztlich die detaillierte Projektplanung und -ausführung bestimmen.

Das visuelle Erscheinungsbild von Roadmaps hängt von Ihren Vorlieben ab - Sie können sie auf Whiteboards als Flussdiagramme oder in Tabellenkalkulationen darstellen.

Roadmaps bieten nicht nur einen umfassenden Projektüberblick, sondern können auch als weitreichende Kommunikationsinstrumente dienen. Eine gut ausgearbeitete Roadmap stellt den Projektverlauf dar, so dass Sie Ihre Stakeholder über die entscheidenden Elemente Ihres Vorhabens auf dem Laufenden halten können, insbesondere bei komplexen Projekten.

Man könnte sagen, dass Roadmaps sich auf das Warum konzentrieren (Was ist der Sinn des Projekts?), während Gantt-Diagramme sich auf das Was konzentrieren (Was ist der tägliche Zeitplan für die Durchführung des Projekts?).

Vorteile von Projekt-Roadmaps

Zu den zahlreichen Vorteilen von Roadmaps gehören:

Ausrichtung der Teams: Wenn Projektteams das Warum hinter einer Initiative kennen, können sie sicherstellen, dass ihre Schritte mit den übergeordneten Zielen übereinstimmen Dient als robustes Planungsinstrument für leitende Angestellte: Gantt-Diagramme sind großartige Planungsinstrumente für Linienmanager, aber Roadmaps helfen dem leitenden Management dabei, dringendere Aspekte wie Budget und Ressourcenzuweisung für alle Projekte zu ermitteln Nahtlose funktionsübergreifende Zusammenarbeit mit Tools: Angenommen, Sie führen abteilungsübergreifend die gleiche groß angelegte Initiative zur Einführung eines neuen Produkts durch. Der Fortschritt ist jedoch aufgrund von Informationslücken zwischen den Teams langsam, was zu verpfuschten Zeitplänen führt. Mit leistungsstarken Roadmap-Tools können Sie Ihre Roadmap jedoch so konfigurieren, dass Fortschrittsaktualisierungen und Hindernisse in Echtzeit angezeigt werden, so dass Linienmanager oder Abteilungsleiter ihre Arbeitspläne schneller aktualisieren können

Roadmap-Beispiele

Schauen wir uns zwei Beispiele für Roadmaps in ClickUp an, um sie aus praktischer Sicht besser zu verstehen.

Roadmap für neue Produktversionen

Organisieren Sie Ihre Ideen übersichtlich und beginnen Sie, den Markt zu erobern mit dieser ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage

Diese gut ausgearbeitete Roadmap spiegelt den Zeitplan für die Veröffentlichung eines neuen Produkts wider. Sie unterteilt das Projekt in Teams - Design, Entwicklung und Marketing -, um den Fortschritt einfach zu verfolgen.

Jede Aktivität auf der Roadmap ist farblich gekennzeichnet, je nachdem, welches Team dafür zuständig ist. Die Aktivitäten sind außerdem nach dem Monat sortiert, in dem sie fällig sind - beachten Sie, dass sich die Roadmap nicht wie ein Gantt-Diagramm auf tägliche oder wöchentliche Aktivitäten konzentriert.

Roadmap für die Produktentwicklung

Verwenden Sie die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage, um den Produktentwicklungsprozess zu visualisieren

Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Sie ClickUp als Online-Roadmap-Tool zur Visualisierung der Produktentwicklung einsetzen können. In diesem Fall ist das Projekt in drei grobe Phasen ohne Zeitvorgaben unterteilt, nämlich:

Produktideen und Prioritätensetzung Produktlieferung und Fahrplan Produkteinführung

Das Beispiel ist der perfekte Beweis dafür, dass es bei Roadmaps um das Gesamtbild eines bestimmten Projekts geht. Sie gehen nicht auf die genaue Dauer der einzelnen Aufgaben oder den Empfänger ein, sondern ermöglichen lediglich die Entwicklung einer detaillierteren Produktstrategie.

Hauptunterschiede zwischen Gantt-Diagrammen und Roadmaps

Inzwischen haben Sie sicher die Grundidee von Gantt-Diagrammen und Roadmaps verstanden. Aber für das ungeübte Auge sehen sie vielleicht gleich aus. 👀

Lassen Sie uns also beide Konzepte aus drei verschiedenen Blickwinkeln neu betrachten.

1. Funktion

Wie bereits in den einzelnen Abschnitten erläutert, unterscheiden sich Gantt-Diagramme und Roadmaps in ihrer primären Funktion. Erstere verwenden Sie, um einen detaillierten Plan für die Fertigstellung eines Projekts zu erstellen und jede relevante Aufgabe, Abhängigkeit und Aktivität innerhalb eines Projekts zu skizzieren vorgegebenen Zeitplan neben Fristen.

Roadmaps hingegen stellen die allgemeine projektziele und den Umfang der Arbeiten auf einer Makroebene. Eine Roadmap könnte zum Beispiel eine einfache Visualisierung aller Phasen eines Projekts sein, wie:

Brainstorming

Priorisierung von Funktionen

Konzeptentwicklung

Marketing-Planung

Produktentwicklung

Erprobung

Produkteinführung

Dies ist ein grober Überblick über Ihren zukünftigen Projektplan. Wenn Sie nun jede Phase in einen detaillierten Zeitplan aufgliedern, um die lineare Arbeit hervorzuheben, erstellen Sie ein Gantt-Diagramm.

2. Zuhörerschaft

Dieser Detaillierungsgrad führt uns zu einem weiteren wichtigen Unterschied - dem Publikum. Die Zielgruppe für Ihre Gantt-Diagramme ist Ihr Team - sie verwenden sie als Kompass, der ihnen die richtige Richtung weist, was in welcher Reihenfolge zu tun ist. Zu den wichtigsten Nutzern Ihrer Roadmaps gehören übergeordnete Interessengruppen, wie Senior Manager, Investoren, Partner und Führungskräfte, die in die Rentabilität des Projekts investiert sind.

3. Zeitrahmen

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Projektmanagement-Tools ist der Zeitrahmen. Da Gantt-Diagramme detaillierter sind, konzentrieren sie sich in der Regel auf kürzere Zeiträume mit bestimmten Daten. Im Gegensatz dazu haben Roadmaps einen lockereren Zeitrahmen, enthalten keine festen Termine und können sich über Jahre erstrecken.

Roadmap vs. Gantt-Diagramm: Was sollten Sie wählen?

Roadmaps befassen sich nicht mit Details, daher sollten Sie sie wählen, wenn Sie dies möchten:

Einen Überblick über Ihr Projekt auf höchster Ebene erhalten möchten

Stakeholdern die Ziele eines Projekts präsentieren

Ihre Projektteams hinsichtlich der langfristigen Ziele auf dem gleichen Stand halten

Ein Gantt-Diagramm hingegen ist besser geeignet, wenn Sie es brauchen:

In die Einzelheiten eines Projekts eintauchen

Aufgaben/Zeitpläne für die Festlegung der Verantwortlichkeit festzulegen

Planung von Prioritäten und Abhängigkeiten

Denken Sie daran, dass sich beide Werkzeuge nicht gegenseitig ausschließen. Ganz im Gegenteil: Die Verwendung beider führt zu einem abgerundeten Projektmanagement. Ihr Ausgangspunkt ist die Erstellung eines Fahrplans, in dem Sie Ziele und Strategien festlegen. Anschließend lassen Sie sie von den Beteiligten genehmigen und geben sie an die Aufgabenmanager weiter, die sich schließlich bei der Erstellung von Gantt-Diagrammen auf die darin enthaltenen Informationen stützen werden.

Gantt-Diagramm vs. Roadmap: Was passt besser zu Agile?

Bei agilen Arbeitsabläufen geht es vor allem um Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Zusammenarbeit. Sie ermöglichen häufige Änderungen im Handumdrehen, ohne dass Ihr Projekt wie ein Kartenhaus zusammenbricht.

Wir haben festgestellt, dass traditionelle Gantt-Diagramme nicht agil-freundlich sind, da sie auf Zeitpläne und kleinste Details fixiert sind. Sie sind nicht dafür ausgelegt, häufige Änderungen zu unterstützen, was den Grundlagen eines agilen Rahmens zuwiderläuft. Dennoch lieben agile Projektmanager die Vorteile dieser visuellen Diagramme für die Nachverfolgung. Aus diesem Grund werden moderne Gantt-Diagramme in der Regel so modifiziert, dass sie Sprint-Aufgaben und nicht ganze Projektabläufe darstellen.

Roadmaps sind agilitätsfreundlicher, weil sie nicht so detailliert sind. Sie konzentrieren sich auf die gewünschten Ergebnisse statt auf den Output und geben Ihrem Team mehr Spielraum bei der Anpassung von Zeitplänen. Roadmaps sind jedoch nicht immer ideal, da sie Ihre Arbeit immer noch einschränken. Sie sind auf langfristige Planung ausgerichtet und müssen möglicherweise häufig geändert werden, um die iterative Softwareentwicklung zu unterstützen, was unproduktiv ist.

Dennoch können sowohl Gantt-Diagramme als auch Roadmaps ein wertvoller Bestandteil Ihrer agiler Arbeitsabläufe wenn Sie die richtigen projektmanagement-Plattform sie dient gleichzeitig als Roadmap- und Gantt-Diagramm-Software und hilft agilen Teams, sowohl die langfristigen Strategien als auch die täglichen Arbeitsabläufe im Griff zu behalten.

Perfekte Gantt-Diagramme und Roadmaps mit ClickUp erstellen

Gantt-Diagramme und Roadmaps stehen nicht in Konkurrenz zueinander - beide können Ihre Projektmanagementprozesse unterstützen und rationalisieren. Aber Sie können ihre Vorteile nur dann voll ausschöpfen, wenn Sie eine erstklassige aufgaben- und Projektverwaltung werkzeug.

ClickUprises passt sich der Situation an und lässt Sie die Leistung von Gantt-Diagrammen und Roadmaps, um die vollständige Kontrolle über Ihre Arbeit zu behalten. 🤓

Sehen wir uns an, wie ClickUp Sie bei der Erstellung und Verwaltung von Gantt-Diagrammen und Roadmaps unterstützt.

Erstellen Sie durchdachte, flexible Zeitpläne mit ClickUp Gantt-Diagrammen

Verwenden Sie Gantt-Diagramme in ClickUp, um die Produktivität sowie Verzögerungen und Engpässe zu verfolgen

Eine der Hauptattraktionen von ClickUp ist die Möglichkeit, Ihre Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen, was dank ClickUp-Ansichten . Sie haben die Klassiker wie den Kanban-Tafel und Listenansicht , die Ihnen hilft, Aufgaben zu organisieren und zu kategorisieren, sowie erweiterte Ansichten, um die Details zu vergrößern.

Eine der erweiterten Optionen ist die Gantt-Diagramm-Ansicht . Mit ihr können Sie alle projektbezogenen Aufgaben und Abhängigkeiten visualisieren und verwalten, Prioritäten setzen und mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Die Gantt-Diagramme von ClickUp sind dynamisch und filterfreundlich - sobald Sie Aufgaben und projekt-Meilensteine mit den zugehörigen Details können Sie die Anzeige des Diagramms anpassen. Wenn Sie beispielsweise sehen möchten, wofür ein bestimmtes Teammitglied zuständig ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren nach am oberen Rand des Diagramms und wählen Sie Name. Es gibt noch weitere Sortierkriterien, z. B. Fälligkeitsdatum, Priorität oder Status.

Um den Fortschritt einer bestimmten Aufgabe zu überprüfen, müssen Sie nur den Mauszeiger über die Aufgabe halten - ClickUp zeigt den genauen Prozentsatz an.

Das Drag-and-Drop-Design ist ein weiterer Vorteil der ClickUp-Gantt-Diagramme. Dank ihm können Sie Ihre Aufgaben schnell anpassen, und Sie wissen, was das bedeutet - die Diagramme fügen sich wie ein Handschuh in Ihre agilen Arbeitsabläufe ein! 🧤

Die Drag-and-Drop-Schnittstelle ermöglicht nicht nur schnelle Änderungen, sondern ist auch ideal für die Erstellung von task-Abhängigkeiten . Alles, was Sie tun müssen, ist Aufgaben zu verbinden, und ClickUp wird automatisch blockierende oder wartende Abhängigkeiten setzen. Wenn Sie die kritischen Pfad (durch Auswahl von Anpassen und dann Kritischer Pfad in der oberen rechten Ecke des Diagramms), können Sie ClickUp ermöglichen, potenzielle Engpässe und andere potenzielle Lieferfristen zu verfolgen.

ClickUp Whiteboards für Roadmaps nutzen

Verwenden Sie ClickUps Whiteboard-Vorlage für die Produktentwicklungs-Roadmap, um die Meilensteine Ihrer Produktentwicklung visuell zu planen, zu verfolgen und zu feiern

ClickUp hat eine großartige Funktion für Echtzeit-Zusammenarbeit und Roadmapping namens ClickUp-Whiteboards . Mit diesen digitalen Leinwänden können Sie und Ihr Team brainstormen, Strategien entwickeln und Ihre Ideen mit wenigen Klicks in Konzepte umsetzen.

Nach dem Start von Whiteboards finden Sie in der kleinen Symbolleiste auf der linken Seite alles, was Sie brauchen, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen - zeichnen und verbinden, Text schreiben, Formen erstellen, Links und Mediendateien anhängen oder Notizen erstellen.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie Fahrpläne für jedes Projekt erstellen, für das Sie verantwortlich sind, egal ob es sich um ein Bauvorhaben oder eine software-Entwicklung . Verwenden Sie die Drag-and-Drop-Oberfläche, um Formen hinzuzufügen und Verbindungen zu erstellen, um den Verlauf Ihres Projekts in Flussdiagrammen, phasenweisen Karten oder einem anderen von Ihnen bevorzugten Format darzustellen.

Da ClickUp Whiteboards jede Änderung in Echtzeit anzeigen, können Sie Ihre Teammitglieder einladen, an der Erstellung der perfekten Projekt-Roadmap mitzuwirken. Ebenso können Sie sie mit relevanten Stakeholdern teilen, um Ihren Fortschritt zu präsentieren, Feedback einzuholen und entsprechend anzupassen.

Wenn das Erstellen einer Roadmap von Grund auf zeitaufwändig ist, hat ClickUp eine Lösung: Vorlagen! Sie haben eine vorgefertigte Infrastruktur, um sowohl Roadmaps als auch Gantt-Diagramme zu erstellen.

Unsere Empfehlung ist die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage . Sie ist ideal für die Visualisierung des gesamten Entwicklungslebenszyklus, die Priorisierung und die Verfolgung des Fortschritts. Neben der Whiteboard-Ansicht für Ihre Roadmap erhalten Sie auch eine Gantt-Diagramm-Ansicht, so dass die Vorlage perfekt für diejenigen ist, die beide Werkzeuge zur Prozesssteuerung nutzen möchten. 🔥

Andere Gantt-Diagramm- und Roadmap-Vorlagen

Mit einer Vorlagenbibliothek von 1.000+ Optionen wenn Sie eine Abkürzung für die Erstellung Ihrer Gantt-Diagramme oder Roadmaps suchen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Die beiden Gantt-Diagramm-Vorlagen, die wir empfehlen möchten, sind:

ClickUp Einfache Gantt-Diagramm-Vorlage: Ideal für die Visualisierung kleinerer Projekte ClickUp Gantt Zeitleiste Vorlage: Bietet drei Gantt-Diagramm-Ansichten - wöchentlich, monatlich und jährlich -, die es Ihnen ermöglichen, in die Details hineinzuzoomen und eine Vogelperspektive auf alle Ihre Projekte für das Jahr zu erhalten

Nutzen Sie die ClickUp Simple Gantt Chart Template, um jedes Detail Ihrer Projekte zu visualisieren

Wenn Sie Roadmaps erstellen möchten, empfehlen wir diese:

ClickUp Roadmap Whiteboard-Vorlage: Eine anpassbare Whiteboard-Vorlage mit vorgefertigten Abschnitten zur Klassifizierung von Teamaktivitäten und zur Definition von Zeitrahmen ClickUp Projektfahrplan-Vorlage: Bietet Ihnen fünf Ansichten zum Auflisten, Organisieren und Überwachen von Aufgaben, zum Aufzeigen von Terminen und zum Verwalten der Arbeitsbelastung Ihres Teams

Gantt-Diagramm vs. Roadmap: Warum nicht beides?

Gantt-Diagramme konzentrieren sich auf Details, Roadmaps auf das große Ganze - alles in allem hängt die Wahl davon ab, was Sie beobachten wollen.

Mit ClickUp können Sie beides erstellen, organisieren und verwalten, ohne ins Schwitzen zu kommen. Die benutzerfreundlichen Funktionen der Plattform helfen Ihnen bei der Erstellung dynamischer Projektvisualisierungen und bieten Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Arbeitsabläufe. Kostenlos anmelden noch heute an und entdecken Sie weitere praktische Funktionen, die das Projektmanagement vereinfachen! 🥰