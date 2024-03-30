Führung vs. Management: Was ist der Unterschied? [Mit Best Practices für Mitarbeiterengagement]

Verstehen Sie unter Führung und Management das Gleiche? Keine Sorge, da sind Sie nicht der Einzige! Allerdings handelt es sich hier nicht um eine weitere potAto-potatO-Situation, denn die beiden Begriffe sind alles andere als synonym.

Zwar geht es bei beiden Konzepten darum, Mitarbeiter zu befähigen und Unternehmensziele zu erreichen, doch der Hauptunterschied zwischen Führung und Management liegt in den einzelnen Funktionen. So geht es bei der Führungskompetenz um die Beeinflussung anderer, während es bei der Managementkompetenz um die Umsetzung von Prozessen mit Koordination und Kontrolle geht.

In diesem Artikel diskutieren wir Führung vs. Management und beleuchten ihre grundlegenden Unterschiede auf Organisationsebene. Wir werden auch untersuchen:

Sich überschneidende Konzepte von Führung und Management

Strategien und Instrumente zur Förderung der Entwicklung von Management und Führung

Verstehen von Führungskompetenzen

Haben Sie sich schon einmal durch die Worte oder Taten einer anderen Person motiviert gefühlt? Sagen wir, durch eine Fitness- und beeinflusser der Produktivität die sich gesund ernährt, hausgemachte Mahlzeiten zubereitet und dreimal pro Woche ins Fitnessstudio geht! 🏋️

Führungspersönlichkeiten inspirieren Sie auf ähnliche Weise - ihre Handlungen und ihr Verhalten geben einer Gruppe von Menschen den zusätzlichen Motivationsschub, um weiterzumachen und gemeinsame Ziele zu erreichen. Viele assoziieren Führung mit hohen Positionen in einem Unternehmen, wie z. B. dem Chief Executive Officer (CEO) oder einem Strategen, aber bei diesem Konzept geht es eher darum, den sozialen Einfluss und die Wachstumsmentalität zu haben, um Menschen zu ermutigen, etwas zu unternehmen (anstatt sie dazu zu zwingen).

Führungskräfte neigen dazu, sich auf das große Ganze zu konzentrieren und Aspekte der Vernetzung und des Teamaufbaus zu nutzen, um voranzukommen. Sie behalten den Auftrag des Unternehmens im Auge und fordern jedes Teammitglied auf, einen Beitrag zu ihrer strategischen Vision zu leisten.

In jeder Top-Führungsposition geht es darum, die Loyalität und Moral des Teams zu fördern, was vielleicht etwas vage klingt. Eine gute Führungspersönlichkeit verfügt jedoch über die folgenden vier konkreten Fähigkeiten, die ihr helfen, Teams zu führen:

1. Visionen, um Menschen zum Geschäftserfolg zu führen

Effektive Führungskräfte vermitteln ihrem Team eine Vision, die in umsetzbare Pläne umgesetzt werden kann, die die täglichen Arbeitsabläufe der Mitarbeiter bestimmen. Bei der Vision kann es sich um ein langfristig angestrebtes Ergebnis handeln, z. B. die Entwicklung eines innovativen Softwaretools, die Erneuerung der Unternehmenskultur oder die globale Expansion.

Tipp: Führungskräfte mit einer klaren Vision müssen vorausschauend denken und umsetzbare Strategien festlegen, welche Knöpfe zu drücken sind, um die Ziellinie zu erreichen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Nutzung des kostenlosen ClickUp-Vorlage für Visionen und Werte . Sie bietet Führungskräften schrittweise Unterstützung bei der Umwandlung von Visionen und Leitbildern in messbare Ziele und Zielvorgaben, an denen sich das Planungsteam orientieren kann.

Richten Sie Ihre Werte an Ihrer Vision aus - mit der Vorlage "Values to Vision"

2. Die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren

Stellen Sie sich vor, jemand stürmt in Ihr Büro und sagt: Jungs, lasst uns härter arbeiten und die Software bis Ende des Monats herausbringen. Macht das aus ihm eine große Führungskraft? Nein!

Der X-Faktor effizienter Führung ist die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren - Führungskräfte sind versiert darin, die richtigen Botschaften zu übermitteln, um alle Mitarbeiter zu motivieren, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Die Aufgabe einer Führungskraft besteht darin, die Leidenschaft ihres Teams zu entfachen, indem sie ihnen das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu werden, und jedes Teammitglied an seine Stärken erinnert. Die Idee ist, jedem ein Gefühl der Erfüllung zu geben, das ihn dazu antreibt, seine Aufgaben selbst in die Hand zu nehmen. Auf diese Weise kann eine effektive Führungskraft ihre Energie und ihren Enthusiasmus auf das Team übertragen, während sie auf die Teamziele hinarbeitet. 💪

3. Kreativität und der Wille, Veränderungen herbeizuführen

Eine große Führungspersönlichkeit entfernt sich vom Status quo und strebt und kämpft für Verbesserungen, sei es in der Branche oder im eigenen Unternehmen. Das bedeutet oft, über den Tellerrand hinauszuschauen und innovative Wege zu finden:

Große Gruppen von Menschen zu begeistern

Auffällige Präsentationen vorzubereiten, um ihre Zielgruppe anzusprechen

Mitarbeiter bei Veränderungsinitiativen zu unterstützen

4. Menschen mit emotionaler Intelligenz führen

Starke Führungskräfte entwickeln mit der Zeit eine herausragende emotionale Intelligenz. Sie verstehen und lesen die Emotionen ihres Teams wie ein Buch. Mit der Zeit lernen sie sogar, diese Emotionen so zu steuern, dass sie herausfinden, was ein Mitarbeiter will, und für beide Seiten vorteilhafte Wege vorschlagen, um dieses Ziel zu erreichen.

Im Gegensatz dazu kann ein Mangel an emotionaler Intelligenz zu Missverständnissen führen und die

motivation des Teams

. Das ist genau der Grund, warum eine effektive Führungskraft zwischenmenschliche Beziehungen, Teamkonflikte und angespannte Kundensituationen mit einem lösungsorientierten Ansatz bewältigt. Beispiele hierfür sind:

Einem engagierten, aber unterqualifizierten Mitarbeiter ein Trainingsprogramm anbieten, anstatt ihn zu entlassen

Einberufung eines Meetings zwischen Abteilungsleitern, die wegen Terminkonflikten gestresst sind

Beispiele für effektive Führung

Effiziente und kluge Führung ist der Schlüssel zum Auslösen von Veränderungen in allen Bereichen, ob in der Politik, in der Unterhaltung oder beim Klimawandel. 🔑

So hat zum Beispiel Abraham Lincoln im politischen Bereich hervorragende Führungsqualitäten bewiesen. Seine überzeugenden Redekünste und sein Engagement für freiheitsorientierte Grundwerte waren entscheidend, als er die Vereinigten Staaten während des Bürgerkriegs anführte.

Lincoln war zwar höflich zu seinen Gegnern, aber seine zielstrebige Haltung verschaffte ihm in konfliktträchtigen Diskussionen einen Vorteil. Seine Führungsqualitäten brachten ihm die Unterstützung des amerikanischen Volkes ein und führten schließlich zur Abschaffung der Sklaverei, was ihn weltweit zu einem Symbol für Menschenwürde und Demokratie machte.

Kommen wir nun zur Wirtschaft und stellen jemanden in den Mittelpunkt, der eine unvergleichliche Karriere in der Unterhaltungsindustrie hingelegt hat - Walt Disney. Seine Führungsstrategie war einfach: Schätze dein Team und beziehe es in jede Entscheidung ein. Er war menschenorientiert und stellte sicher, dass sein Team seine Vision verstand. Disney war auch für seine intelligente Risikobereitschaft bekannt - er hatte keine Angst vor innovativen Veränderungen, war aber klug genug, seine Schlachten zu wählen. Diese Führungsqualitäten halfen ihm, ein Unterhaltungsimperium aufzubauen, das bis heute floriert.

Management-Fähigkeiten verstehen

Die Rolle eines Managers dreht sich um Planen, Organisieren und Anpassen der täglichen Aufgaben und Abläufe sowie Koordinieren von Teams, um Ziele zu erreichen. Sie sind Macher - diejenigen, die die Vision der Führungskraft umsetzen und eng mit den Teams zusammenarbeiten, um Ressourcen zu optimieren, Prozesse zu organisieren und Aufgaben von der kollektiven To-Do-Liste zu streichen.

Gute Manager setzen Prioritäten bei der Erreichung von Ergebnissen auf der Grundlage vorgegebener Ziele, seien es verbesserte Produktivität , erhöhte Arbeitszufriedenheit oder optimierte Ressourcen. Die Teammitglieder befolgen die Anweisungen des Managers, nicht unbedingt wegen ihrer inspirierenden Persönlichkeit oder Freundlichkeit, sondern weil sie die Teamhierarchie respektieren müssen.

Erforschen wir die vier wesentlichen Fähigkeiten für effektives Management:

1. Eignung zur Organisation

Die Beherrschung der Organisation ist eine der wichtigsten Managementqualitäten, die die Führungsqualitäten ergänzen. Von einem Manager wird erwartet, dass er Projekte in einzelne Aufgaben aufteilt und Zeitpläne erstellt und verwaltet, wobei er Ressourcen wie Zeit, Geld und die Verfügbarkeit des Teams berücksichtigt.

Natürlich ist Organisationstalent nicht etwas, mit dem man geboren wird. Gute Manager verlassen sich in der Regel auf Planungswerkzeuge und Vorlagen, die ihnen dabei helfen. Zum Beispiel die

ClickUp Team Schedule Vorlage

ist mit seinen Echtzeit-Kalendern und visuellen Arbeitsauslastungsplänen für viele Manager die erste Wahl bei der Terminplanung.

ClickUp's Team Schedule Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, organisiert zu bleiben und den Überblick über den Zeitplan Ihres Teams zu behalten.

2. Anpassungsfähigkeit in Krisensituationen

Die Aufgabe eines Managers besteht darin, den Überblick darüber zu behalten, was zu tun ist und wann. Eine weitere wichtige Fähigkeit, die sie entwickeln, besteht darin, spontane Anpassungen vorzunehmen, um sich auf veränderte Ressourcen und Krisensituationen einzustellen.

Das Wesentliche der Anpassungsfähigkeit in einer Führungsposition kann als Rechenschaftspflicht zusammengefasst werden. Eine Führungskraft muss die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Endziele - z. B. eine Projektdurchführung oder eine geplante Veranstaltung - trotz aller Herausforderungen erreicht werden.

In der Regel kultivieren sie Anpassungsfähigkeit, indem sie verstehen

arbeitsstile der Teams

und Prozesslogistik, die Vorhersage von Risiken und die Aufrechterhaltung gesunder, wechselseitiger Kommunikationskanäle, die den Mitarbeitern helfen, Veränderungen gegenüber aufgeschlossener zu sein.

3. Überwachung von Leistung und Mitarbeiterengagement

Die meisten Führungspositionen erfordern eine robuste Organisationsstruktur, die eine berufliche Entwicklung und eine einfache Mitarbeiterbindung ermöglicht.

Eine gute Führungskraft ist nicht nur dazu da, ihrem Team Aufgaben zuzuweisen und abzuhauen, bis das Projekt abgeschlossen ist - sie überwacht ständig die Leistung und analysiert KPIs, um potenzielle Qualitätsengpässe zu erkennen, Feedback zu geben und Korrekturmaßnahmen zur Stärkung ihres Teams zu ergreifen.

4. Effizienter Entscheidungsprozess

Ein großartiger Manager ist ein entscheidungsfreudiger Manager. Wenn Ihr Team bei einem Problem nicht weiterkommt, können Sie sich nicht mit einer schwachen Ausrede wie Ich weiß es nicht; finde es heraus zurückziehen: Ich weiß es nicht; finde es heraus. 🤷

Nehmen wir an, Sie müssen eine Produkteinführung beschleunigen. Hier ist es Ihre Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, um betriebliche Reibungen zu minimieren. Sie können Ihr Team um Beiträge bitten. Letztendlich sind Sie es jedoch, der die verfügbaren Ressourcen und die bestehende Arbeitsbelastung prüfen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und vielleicht sogar Mitarbeiter von anderen Projekten abziehen muss, damit alle an Deck sind, um den engeren Termin einzuhalten.

Außerdem müssen Manager Entscheidungen rechtzeitig kommunizieren, Raum für Vorschläge lassen und Begründungen liefern, um die Transparenz im Team zu erhöhen.

Tipp: Nicht jede Führungskraft hat die Zeit, sich aufwendigen Entscheidungsprozessen zu widmen. Zum Glück können Sie die

ClickUp Entscheidungsbaum-Vorlage

um die mit verschiedenen Lösungen verbundenen Risiken und Chancen zu visualisieren und schneller zu Entscheidungen zu gelangen.⚡

Verwenden Sie diese Vorlage, um verfügbare Lösungen und Optionen, einschließlich der Risiken und Vorteile, zu analysieren und mehr Klarheit bei der Entscheidungsfindung zu erhalten

Ein Beispiel für erfolgreiches Management

Ein aufschlussreiches Beispiel für erfolgreiches Management, das sich zu einer fantastischen Führung entwickelte, ist der Fall von

Andrew Cherng

der Gründer der Restaurantkette Panda Express.

Cherng eröffnete das erste Restaurant im Jahr 1973 und hat seitdem sein Imperium auf über 2.400 Restaurants in den USA erweitert! Seinen Erfolg verdankt er der Tatsache, dass er die Menschen in den Mittelpunkt stellt

management-Stil

und Leidenschaft für kontinuierliches Lernen und Verbesserung.

Cherng investiert auch aktiv in seine Mitarbeiter und drängt die neueren Manager der Kette, den besten Service zu bieten, der auf drei Grundsätzen beruht:

Sei proaktiv Priorisieren Sie die Qualität der Aufgabenerfüllung Seien Sie respektvoll bei der Arbeit

Führung vs. Management: Hauptunterschiede

Führung und Management in der Wirtschaft sind wie eine Geige und eine Bratsche in einem Symphonieorchester - sie sind sich zwar ähnlich, haben aber unterschiedliche Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, einzigartige Rollen zu spielen. 🎻

Lassen Sie uns einige wichtige Management vs. Führung Unterschiede näher betrachten:

Vision vs. Ausführung

Die besten Führungskräfte sind Visionäre - sie sind immer einen Schritt voraus, denken darüber nach, wo sie in der Zukunft sein wollen und erstellen einen Plan, um dorthin zu gelangen.

Große Führungspersönlichkeiten sind jedoch nicht unrealistisch mit ihrer Vision. Sie sind sich der Grenzen von Prozessen bewusst und motivieren ihre Mitarbeiter, trotz dieser Unzulänglichkeiten Leistung zu bringen. Sie konzentrieren sich auf künftige Ziele und vermitteln jedem Teammitglied den Warum-Aspekt ihrer Vision.

Auf der anderen Seite geht es bei Managern um die Ausführung - sie konzentrieren sich auf die Gegenwart und üben Autorität aus, um Aufgaben zu erledigen. In angespannten Situationen nimmt ein Manager die Dinge so hin, wie sie sind, und versucht, das Beste aus den vorhandenen Ressourcen zu machen.

Man könnte sagen, dass Manager Führungsideen in die Realität umsetzen.

Tipp: Manager und Führungskräfte investieren viel Zeit in die Planung der Durchführbarkeit einer Vision in Bezug auf die Prozesse und geraten dennoch in Konflikte. Am besten ist es, die übergeordneten Ziele und die relevanten Prozessaspekte in einem Brainstorming nebeneinander zu stellen und mögliche Stolpersteine proaktiv zu berücksichtigen.

Wenn Sie eine gemeinsame Leinwand für Ihr Brainstorming benötigen, nutzen Sie die

ClickUp-Prozessablauf-Vorlage

für eine umfassende visuelle Workflow-Planung.

Optimieren Sie die Projektvisualisierung mit einem klaren und präzisen Überblick über Ihren durchgängigen Workflow

Inspiration vs. Kontrolle

Führungspersönlichkeiten inspirieren und motivieren andere, um große Ziele zu erreichen und den Teams ein Zielbewusstsein zu vermitteln. Die Forschung zeigt .) dass wirksame Führung und die daraus resultierende Motivation die Arbeitszufriedenheit und Produktivität erhöhen.

Aber Führungskräfte sind nicht mit der Kontrolle des Tagesgeschäfts befasst, sondern Manager. Sie setzen Prozesse um und überprüfen, ob alle Aufgaben auf dem richtigen Weg sind, um die Unternehmensziele zu erreichen. Man kann sagen, dass sich die Aufmerksamkeit des Managers auf die Mikroebene der Dinge richtet, die letztendlich dazu beitragen, die von den Führungskräften festgelegte Mission des Unternehmens zu erfüllen.

Innovation vs. Organisation

Wie der Wissenschaftler Warren Bennis sagte: Der Manager verwaltet, die Führungskraft innoviert. Diese Aussage bringt einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Rollen auf den Punkt: Führungskräfte denken immer über Verbesserungen nach. Sie streben ständig nach Innovationen und wirkungsvollen Veränderungen, die ihnen bei der Lösung von Problemen und der Bewältigung von Herausforderungen helfen könnten. Der Status quo ist ihre größte Angst, und ihre Mission ist es, ihm zu entkommen und die Karriereleiter weiter hinaufzuklettern. 🪜

Erfolgreiche Manager verwalten bestehende Prozesse mit wenig Rücksicht auf den Status quo. Sie sorgen dafür, dass die Maschine reibungslos läuft.

Manager arbeiten also auf vorgegebene Ziele hin und nutzen dabei die Werkzeuge, die ihnen bereits zur Verfügung stehen. Sie gehen nicht auf die Suche nach besseren Werkzeugen - das ist die Aufgabe der Führungskräfte.

Bonus: Die

ClickUp Innovation Ideenmanagement Vorlage

ist ein Muss für Führungskräfte und Manager, da es nicht nur bei der Verwaltung neuer Ideen hilft, sondern auch den Umsetzungsprozess unterstützt.

Manager und Führungskräfte können die ClickUp Innovation Idea Management Template nutzen, um gemeinsam zeitkritische Chancen zu erfassen, zu verfolgen und zu priorisieren

Wo überschneiden sich Führung und Management?

Es ist kein Zufall, dass Führung und Management oft verwechselt und austauschbar verwendet werden. Der Geltungsbereich dieser beiden Konzepte überschneidet sich vor allem in mehreren Aspekten:

Strategisieren: Führungskräfte entwickeln langfristige Strategien, um ihre Ziele zu erreichen. Bei Managern geht es um kurzfristige Strategien, die es ihnen ermöglichen, Aufgaben innerhalb von Fristen zu erledigen

Führungskräfte entwickeln langfristige Strategien, um ihre Ziele zu erreichen. Bei Managern geht es um kurzfristige Strategien, die es ihnen ermöglichen, Aufgaben innerhalb von Fristen zu erledigen Entscheidungsfähigkeit: Sowohl Führungskräfte als auch Manager sollten in der Lage sein, Daten zu sammeln und zu analysieren, Risiken abzuschätzen und den besten Weg zu wählen. Sie sind für ihre Handlungen verantwortlich und können nicht andere für Misserfolge aufgrund von Fehlentscheidungen verantwortlich machen

Sowohl Führungskräfte als auch Manager sollten in der Lage sein, Daten zu sammeln und zu analysieren, Risiken abzuschätzen und den besten Weg zu wählen. Sie sind für ihre Handlungen verantwortlich und können nicht andere für Misserfolge aufgrund von Fehlentscheidungen verantwortlich machen Fokus auf Teams: Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit ist die Rolle von Führungskräften und Managern bei der Förderung einer gesunden Unternehmenskultur und der Mitarbeiterzufriedenheit. Unter einer guten Führung und einem guten Management gedeihen die Teammitglieder, fühlen sich engagiert und wertgeschätzt, und kündigen eher nicht . Im Gegenteil, schlechte Führungskräfte und Manager belasten ihre Teams mit unrealistischen Erwartungen, die sich negativ auf den Arbeitsplatz auswirken

Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit ist die Rolle von Führungskräften und Managern bei der Förderung einer gesunden Unternehmenskultur und der Mitarbeiterzufriedenheit. Unter einer guten Führung und einem guten Management gedeihen die Teammitglieder, fühlen sich engagiert und wertgeschätzt, und kündigen eher nicht . Im Gegenteil, schlechte Führungskräfte und Manager belasten ihre Teams mit unrealistischen Erwartungen, die sich negativ auf den Arbeitsplatz auswirken Konsistenz: Schließlich sollten sowohl Führungskräfte als auch Manager die Konsistenz zwischen ihren Worten und Handlungen wahren, um als verlässliche Persönlichkeiten zu erscheinen 🫡

3 bewährte Praktiken und Tipps für gute Führungspersönlichkeiten und Manager

Führungskräfte und Manager sind beide Ansprechpartner für die Mitarbeiter, wenn auch in unterschiedlicher Funktion. Hier sind drei bewährte Praktiken, um beide Rollen erfolgreich auszufüllen:

1. Seien Sie ein Vorbild

Wenn Sie wollen, dass man Sie respektiert und Ihnen vertraut, müssen Sie ein Vorbild sein und vorleben, was Sie predigen. Ihr Team beobachtet, wie Sie vorgehen - wenn Sie zwar viel reden, aber nichts tun, wird es nicht geneigt sein, in Ihre Fußstapfen zu treten oder Sie als Autoritätsperson zu sehen.

Im Folgenden finden Sie einige Qualitäten, die Sie unbedingt haben müssen, um ein guter Manager und eine gute Führungskraft zu sein, die ihrem Team Stabilität verleiht:

Konzentrieren Sie sich auf Problemlösungen für Ihr Team

Bewahren Sie Bescheidenheit und Transparenz im Umgang mit Ihren Mitarbeitern

Geben Sie bei Bedarf klare Richtlinien und Beispiele

Führen Sie einen offenen Dialog mit Ihrem Team und fordern Sie es auf, seine Meinung zu äußern

Seien Sie ergebnisorientiert und dennoch unterstützend

Delegieren Sie Entscheidungen mit geringem Risiko, um zu zeigen, dass Sie Ihrem Team vertrauen

2. Hören Sie Ihrem Team zu

Wenn Sie ab und zu den Puls Ihres Teams fühlen, können Sie sich ein Bild von dessen Zufriedenheit und Engagement machen, was Ihnen hilft

ihre Führung zu verbessern

und Managementfähigkeiten.

Üben Sie sich im aktiven Zuhören, wenn Sie die Perspektiven und Einstellungen Ihres Teams zur Arbeit oder zu einer bestimmten Entscheidung berücksichtigen. Achten Sie auf ihre Erkenntnisse über ineffiziente Prozesse, Planungsprobleme und betriebliche Hindernisse, stellen Sie weitere Fragen und entwickeln Sie bessere Lösungen, um Ziele zu erreichen und die

teamdynamik

.

In den letzten Jahrzehnten haben Geschäfts- und Kommunikationssoftware-Tools die Arbeitsweise von Führungskräften und Managern stark beeinflusst. Sie müssen sich nicht mehr auf zeitraubende Arbeiten wie das manuelle Überprüfen des Projektstatus oder das Organisieren langer Besprechungen zum Austausch von Aufgabendetails verlassen. **Alles, was Sie brauchen, ist ein

abgerundetes Arbeitsmanagement

Lösung für:

Mit Teams kommunizieren und zusammenarbeiten

Klare Ziele zu setzen und Zeitpläne zu planen

Erstellen einer Wissensbasis zur Unterstützung der Mitarbeiter

Unsere Empfehlung lautet

ClickUp

, ein All-in-One-Aufgaben- und

projektmanagement-Lösung

mit Funktionen zur Zentralisierung der Arbeit, Rationalisierung von Prozessen und Zusammenarbeit mit Teams in jeder Größenordnung. Die Plattform unterstützt nicht nur die datengestützte Entscheidungsfindung, sondern verschafft Ihnen auch mehr Zeit, um sich auf die Strategieentwicklung und Problemlösung zu konzentrieren.

Lassen Sie uns sehen, wie ClickUp Führungs- und Managementaufgaben unterstützt. 🌺

Nutzen Sie die ClickUp-Projektmanagement-Suite als Ihre Kommandozentrale

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche mit ClickUp Project Management

Die

ClickUp Projektleitung

die ClickUp Project Management Suite ist ein robustes Funktionspaket, mit dem Sie Aufgaben erstellen, organisieren und überwachen, die Perspektive wechseln, Prioritäten setzen und kommunizieren können - alles, was ein guter Leiter oder Manager braucht. 😎

Für den Anfang können Sie Teams unterstützen, indem Sie eine zentralisierte Wissensdatenbank in

ClickUp Docs

. Anstatt Strategien, Visionen und Aufgabenpläne in aufwändigen Meetings auszutauschen, können Sie all Ihre Wissensbestände in organisierten Ordnern zusammenstellen, die Ihre Mitarbeiter bei der Ausführung ihrer Aufgaben nahtlos unterstützen.

ClickUp hilft auch bei der flexiblen Projektplanung. Verwenden Sie

ClickUp-Aufgaben

,

Kalender

und

Gantt-Diagramme

zu erstellen, zuzuweisen, zu kategorisieren und den Überblick über die Arbeit mit wenigen Klicks zu behalten.

Wechseln Sie die Perspektive mit 15+

ClickUp-Ansichten

-von basic

Liste

und

Board-Ansichten

zu den erweiterten Optionen für

visualisierung von Arbeitsbelastungen

oder

projektzeitpläne

. Wechseln Sie die Ansichten, um Ineffizienzen und Hindernisse im Voraus zu erkennen und

ressourcen zu optimieren

unterwegs.

Sie werden die Funktionen zur kollaborativen Kommunikation zu schätzen wissen, wie

ClickUp-Chat

und

Kommentare zuweisen

. Nutzen Sie diese, um Nachrichten mit funktionsübergreifenden Teams in Echtzeit auszutauschen, ohne die Plattform zu verlassen. Nutzen Sie die Vorteile der

Erwähnungsfunktion

für schnelle Erwähnungen von Teamkollegen.

Die Idee hinter diesen Funktionen ist es, Führungskräften und Managern zu helfen, mühelos mit ihren Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben und so eine gesündere Unternehmenskultur und reibungslosere Entscheidungen zu fördern.

Führen Sie die Teamkommunikation mit ClickUp Chat an einem Ort zusammen und teilen Sie Updates, verknüpfen Sie Ressourcen und arbeiten Sie mühelos zusammen

Sie können auch verwenden

ClickUp-Whiteboards

zum Brainstorming mit Ihrem Team. Das sind digitale Leinwände, die sich ideal für Strategieentwicklung und Problemlösung eignen. Nutzen Sie sie, um kugelsichere kurz- und langfristige Pläne zu erstellen und Ideen in die Realität umzusetzen. 🧠

Nutzen Sie die Vorteile von ClickUp Goals für eine verfeinerte Zielverfolgung

Ob Sie nun eine Führungskraft oder ein Manager (oder beides) sind, Sie arbeiten immer auf ein Ziel hin. Andere werden Ihnen jedoch nicht folgen oder vertrauen, wenn Ihre kurz- oder langfristige Ziele unklar oder unrealistisch sind. Mit

ClickUp-Ziele

können Sie

ihre Ziele festlegen, verwalten und anpassen

, verfolgen Sie den Prozentsatz der Erfüllung und überwachen Sie die Zielvorgaben.

Wählen Sie die Art des Ziels (Zahl, Wahr/Falsch, Währung oder Aufgaben) und lassen Sie ClickUp

ziele verfolgen

für Sie! Organisieren Sie Ziele in Ordnern, um die Navigation und Kontrolle zu erleichtern.

Erstellen Sie messbare Ziele für Aufgaben und Projekte mit automatischer Progression, um Ziele mit definierten Zeitplänen und quantifizierbaren Vorgaben effektiver zu erreichen

Führungskräfte und Manager sollten außerdem

meilensteine setzen

um wichtige Fortschrittspunkte in Projekten zu definieren. Dies hilft ihnen, weitreichende Ziele im Auge zu behalten, ohne ihre Mitarbeiter zu überfordern.

Einrichten von benutzerdefinierten

ClickUp Dashboards

ist eine weitere Möglichkeit, Ziele und Leistungskennzahlen aus der Ferne zu überwachen. Sie können Ihr Dashboard so einrichten, dass es Echtzeitdaten anzeigt, wie z. B. erfasste Zeit oder getätigte Verkäufe, und den ganzen Tag über verwertbare Einblicke erhalten. 😏

Sorgen Sie für eine einheitliche Kommunikation mit ClickUp-Vorlagen

Führend und leitung von Teams ist einfacher mit ClickUp-Vorlagen - sie haben vorgefertigte Abschnitte, die Ihnen helfen, über verschiedene Anwendungsfälle hinweg konsistent und mit minimalen Fehlern zu kommunizieren!

Wenn Sie klare Ziele setzen und einen produktiven Aktionsplan entwickeln wollen, um den Erfolg Ihrer Organisation voranzutreiben, probieren Sie ClickUp's

vorlagen für Entwicklungspläne

. Sie können Ihnen helfen, Ideen professioneller zu organisieren und sogar den Spielraum für das Wachstum Ihrer Mitarbeiter auszuloten.

Wenn Sie Ihre Führungs- oder Managementteams erweitern wollen, planen Sie die geplanten Übergänge mit

vorlagen für die Nachfolgeplanung

. Sie helfen Ihnen, Rollen und Positionen zu definieren, die erwarteten Verantwortlichkeiten zu beleuchten und einen transparenten Plan für die Zukunft zu erstellen. Sie können erkunden

ClickUps Bibliothek

die über 1.000 Vorlagen für Führung und Management enthält. 💗

Leadership vs. Management: Verwirklichen Sie Ihre Vision mit ClickUp

Führung und Management mögen sich in vielen Aspekten unterscheiden, aber beide Funktionen tragen gleichermaßen zum Erfolg einer Organisation bei. Glücklicherweise können Sie Tools wie ClickUp nutzen, um alle Arten von Aufgaben als Führungskraft und Manager zu erfüllen.

Mit Funktionen für

zielsetzung

clickUpcentralisiert die verschiedenen Aspekte der beiden Rollen und gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Arbeit.

Registrieren Sie sich noch heute

und bringen Sie Ihr Unternehmen auf Erfolgskurs! ✨