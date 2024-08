Die ultimative Liste der 10 wichtigsten Produktivitäts-Influencer [Ausgabe 2024]

Die sozialen Netzwerke verzeichnen weiterhin rekordverdächtige Nummern von Benutzern ( 4.9 Milliarden im Jahr 2023 -das sind über 60 % der globalen Population!). Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok haben den Grundstein für eine weitere lukrative Nische gelegt - influencer-Marketing . Mit über 50 Millionen Influencern weltweit, und es wird erwartet, dass die Branche bis Ende 2024 auf 24 Milliarden Dollar anwächst.

Während Menschen auf der ganzen Welt gegen die Uhr ankämpfen, um Arbeit, Familie, Freunde und Hausarbeiten unter einen Hut zu bringen, ist eine Influencer-Gruppe besonders beliebt geworden: Produktivitäts-Influencer.

Diese Influencer bieten tipps und Tricks zur Produktivität zur Organisation Ihres Zeitplans und zur Überwindung von Ablenkungen, um die effizienteste Version Ihrer selbst zu werden. Es gibt Hunderte von Influencern, die sich mit Produktivität befassen, aber welche verdienen es, dass Sie ihnen folgen?

In diesem Artikel stellen wir Ihnen 10 Produktivitäts-Influencer vor, die hochwertige Inhalte veröffentlichen, die unzählige Menschen dazu inspirieren, positive Gewohnheiten zu entwickeln und ihre Work-Life-Balance zu verbessern. ⏰

Der Aufstieg der Produktivitäts-Influencer auf Social-Media-Plattformen

Produktivitäts-Influencer und Unternehmer helfen Ihnen, die Hindernisse auf dem Weg zu mehr Produktivität zu erkennen und zu beseitigen. Ihre praktischen Tipps, persönlichen Erfahrungen und ihr Support sind speziell auf unseren digital abhängigen Lebensstil zugeschnitten.

Diese Influencer konzentrieren sich oft auf die Herausforderungen in der modernen Arbeitswelt. Wir verfügen zwar über raffinierte Technologien und Tools, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und Effizienz bei der Arbeit fördern, aber die Herausforderungen, wie häufiges Multitasking, Kontextwechsel, übermäßige Meetings und Burnout, können ziemlich frustrierend sein.

Sie können Ihren Tag nicht verlängern oder sich selbst klonen, aber Sie können lernen, Ihre Zeit zu organisieren und Ihre Motivation hoch zu halten, um alles zu erledigen, was auf Ihrer Liste steht. Einflussreiche Persönlichkeiten aus dem Bereich Produktivität geben Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie die Herausforderungen der heutigen Zeit meistern und beruflich und persönlich erfolgreich sein können.

Einige häufige Inhalte, die Sie von diesen Influencern erwarten können, sind:

Konzentration aufrechterhalten, während man von zu Hause aus arbeitet

Digitaler Minimalismus oder digitale Entgiftung

Mentales Wohlbefinden und Selbstfürsorge

Benutzerdefinierte Planung und systeme zur Prioritätensetzung

Zu erledigen-Mentalität

Emotionale Beherrschung

10 führende Einflussnehmer auf die Produktivität, denen man im Jahr 2024 folgen sollte

Wir haben eine Liste der 10 besten Produktivitäts-Influencer auf beliebten Social-Media-Plattformen zusammengestellt, basierend auf Kriterien wie Qualität der Inhalte, Engagement in der Community und Anzahl der Follower. Legen wir los! 🍀

1. Tim Ferriss

Über: LinkedIn Mit fünf Bestsellern der New York Times und des Wall Street Journal, einem erfolgreichen Podcast und über 1,5 Millionen Instagram-Followern ist Tim Ferriss ein Superstar in Sachen Produktivität!

Ferriss ist ein Investor, Unternehmer und Lifestyle-Guru, der vor allem durch seine 4-Hour-Selbsthilfebuchreihe bekannt wurde. Seine Bücher helfen Ihnen, in verschiedenen Lebensbereichen wie Arbeit, Ernährung und Sport produktiver zu sein. In The 4-Hour Workweek zum Beispiel geht es darum, wie man den traditionellen 9-5-Lebensstil hinter sich lassen, weniger arbeiten und mehr verdienen kann. 💸

Ferris hat zwei weitere Bücher veröffentlicht

bücher zur Produktivität

die Bücher Tools of Titans und Tribe of Mentors sind Sammlungen positiver Gewohnheiten, Überzeugungen und Ratschläge von Spitzenkräften aus aller Welt. Ihre Erfahrungen ermutigen den Einzelnen, seine Produktivität zu steigern und ehrgeizige Ziele anzustreben.

Sie haben keine Zeit, Bücher zu lesen? Auf Ferriss' Instagram-Profil finden Sie jede Menge Tipps und Tricks zur Produktivität - mehr als 2.000 Beiträge beschäftigen sich mit Themen wie Effizienz, Kreativität und dem Kampf gegen die Prokrastination. Das Konto befasst sich mit Problemen der Arbeitseffizienz und gibt Ratschläge für einen gesunden Lebensstil und die Priorisierung von körperlichem und geistigem Wohlbefinden frei.

Wenn Sie ein Fan von Audio-Inhalten sind, sollten Sie sich den Business-Podcast des Influencers, The Tim Ferriss Show, anhören, in dem Sie viele motivierende Erfolgsgeschichten hören können. Alle Podcast-Transkripte sind verfügbar unter Ferriss' Website .

Handles der sozialen Medien

Über: X Ali Abdaal, ehemaliger Arzt und einer der weltweit beliebtesten Produktivitäts-Influencer, begann seine Karriere 2017, als er anfing, YouTube-Videos im Bereich Gesundheit und Produktivität zu veröffentlichen. Heute hat Alis YouTube-Kanal über fünf Millionen Abonnenten, und auch auf Instagram hat er eine riesige Fangemeinde von über 700.000 Followern!

Seine Inhalte sind ein Muss für alle, die ihr Selbstbewusstsein stärken und produktiver werden wollen. In seinen Videos und Posts erklärt er, wie man mehr erreichen kann, während man weniger arbeitet, und beleuchtet die Verbesserung der Disziplin und den Umgang mit Ängsten.

Abdaal, ein Absolvent der Cambridge University, spricht in seinen Podcasts oft mit erfolgreichen Unternehmern und anderen Influencern und vertieft Produktivitätsstrategien, die helfen, berufliche Ziele zu erreichen und ein erfüllteres Privatleben zu führen.

Der Influencer hat ein Buch mit dem Titel Feel-Good Productivity veröffentlicht, in dem er einen wissenschaftlich fundierten Ansatz für den Erfolg erörtert und hervorhebt, dass das Geheimnis der Produktivität nicht in der Arbeit liegt, sondern vielmehr darin, sich gut zu fühlen. 🥰

Handles in den sozialen Medien

Über: Facebook Niemand weiß besser als Eltern, wie wichtig Zeitmanagement ist. Sie jonglieren mit Kindern, Haushalt, Arbeit, Hausaufgaben, Sport und Kochen - und sollen dabei auch noch Zeit für soziale Kontakte und Entspannung finden. 🥵

Sierra Honeycutt's mom hacks and productivity habits (wie sie es in ihrer Instagram-Bio ausdrückt) können Ihr Leben einfacher machen! Sie ist Mutter von zwei Kindern und hat beschlossen, ihr Wissen über Produktivität und Hacks mit der Welt zu teilen. Auf ihrem Instagram Konto fokussiert sie sich vor allem auf Erziehungs- und Lifestyle-Posts - hier finden Sie Empfehlungen für lustige Aktivitäten mit Kindern, erholsame Schlafenszeiten und Hautpflegeroutinen sowie Ideen für Mahlzeiten.

Sierra befasst sich auch mit der Organisation von Haus und Küche und gibt Tipps zur Reinigung und Produktivität. Sie erhalten wertvolle Einblicke in die Einführung und Einhaltung von Routinen und die Maximierung Ihrer freien Zeit für Wohlfühlübungen und persönliche Beziehungen.

Sierras Instagram Konto hat derzeit mehr als 1.000 Beiträge und mehr als 20 übersichtliche Highlights, so dass Sie viel Material zum Stöbern haben.

Handles der sozialen Medien

Über: Laura Vanderkam Laura Vanderkams Instagram-Profil hat rund 15.000 Follower, und ein großer Teil ihrer Posts zeigt ihre fünf Kinder, Urlaube, Familie und Freunde. Ein Blick auf ihr Profil reicht jedoch nicht aus, um ihre fantastischen Leistungen zu erkennen - Laura hat neun Bücher veröffentlicht und drei Podcasts moderiert!

Wenn Sie mit Zeitmanagement zu kämpfen haben, ist ihr Buch 168 Hours ein Muss - es erklärt die Vorteile der Optimierung Ihrer wöchentlichen Zeiteinteilung für Aufgaben. Die 168 Stunden, die Ihnen pro Woche zur Verfügung stehen, können mehr als genug sein, um das zu erledigen, was Sie wollen, ohne dass die Selbstfürsorge oder das allgemeine Wohlbefinden darunter leiden. Der praktische Leitfaden gibt die Erfahrungen erfolgreicher Menschen frei, denen genau das gelungen ist!

Eine weitere Publikation, die Ihnen helfen kann, produktiver zu sein, ist Off the Clock. Hier beschreibt Laura, wie eine veränderte Zeitwahrnehmung zu einem Leben führen kann, das sowohl produktiv als auch angenehm ist 😀

Handles der sozialen Medien

Über: James Gelöscht James Clear ist der Verfasser des New York Times Bestsellers Atomic Habits: Ein einfacher und bewährter Weg, gute Gewohnheiten aufzubauen und schlechte zu überwinden. Er wurde weltweit über 15 Millionen Mal verkauft!

Das Buch propagiert eine einfache Philosophie - kleine Änderungen an Ihrer Routine können Ihre Gewohnheiten verändern und zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen. Es zeigt Ihnen, wie Sie jeden Tag 1 % besser werden, häufige Fehler auf Ihrem Weg zur Produktivität vermeiden und Motivationsmangel überwinden können.

Das Buch ist weit mehr als trockene Theorie - es enthält Features über olympische Goldmedaillengewinner, Führungskräfte im Geschäft und preisgekrönte Künstler, die sich auf kleine gute Gewohnheiten verlassen haben, um ihr Selbstwertgefühl zu verbessern und ihr Leben neu zu gestalten.

Sie müssen das Buch nicht kaufen, um in den Genuss der Weisheiten der Influencer zu kommen. Besuchen Sie seine Website , melden Sie sich für den wöchentlichen 3-2-1 Newsletter an und schließen Sie sich den über drei Millionen glücklichen Abonnenten an.

James Gelöschs schrittweiser Ansatz zur Produktivität hat ihn zu einer echten Berühmtheit gemacht - sein Instagram-Profil hat über 1,5 Millionen Follower. Blättern Sie durch das Profil, um Ihre tägliche Dosis an motivierenden Zitaten zu erhalten, die Sie auf Trab halten.

Tipp: Schauen Sie sich die Highlights auf Clears Instagram-Profil an - dort finden Sie ein kostenloses Kapitel von Atomic Habits. ⚛️

Handles der sozialen Medien

Über: X Eine mögliche Ursache für geringe Produktivität ist der Space, in dem Sie sich aufhalten - ist er unordentlich oder chaotisch, kann er Sie von Ihren Zielen ablenken und sogar Angst und Stress auslösen.

Marie Kondo, bekannt unter ihrem Pseudonym Konmari, kann Ihnen dabei helfen, sich von der Unordnung zu verabschieden und einen Space zu schaffen, in dem Sie sich motiviert und inspiriert fühlen. Sie ist eine der weltweit populärsten Expertinnen für Aufräumen und bekannt für ihre einzigartige Organisationstechnik: Die KonMari-Methode. Ihr Ansatz besteht darin, dass wir uns nicht darauf konzentrieren, Dinge wegzuwerfen, die wir nicht brauchen, sondern nur die Dinge zu behalten, die uns Freude bereiten, auch wenn sie nicht unbedingt notwendig sind.

Wenn Sie besonders daran interessiert sind, Ihren Arbeitsbereich zu entrümpeln, sollten Sie sich Maries Buch Joy at Work ansehen - es enthält praktische Tipps, wie Sie Ihren Schreibtisch und Ihren Geist aufräumen und die Produktivität fördern können.

Spaßfakt: Marie ist der Star der Netflix-Reality-Serie Tidying Up With Marie Kondo, hier ist also dein nächster Binge-Watch-Marathon! 🍿

Handles in den sozialen Medien

Über: Brian Tracy Als Motivationsredner und etablierter Verfasser von über 70 Büchern ist Brian Tracy auch auf dem Feld der Produktivität ein bekannter Name.

Eines seiner berühmtesten Bücher ist Eat That Frog! Darin erwähnt er, wie Sie die schwierigsten Aufgaben auf Ihrer Liste zu erledigen zuerst angehen sollten, um die Prokrastination in die Ausführung zu verwandeln, die Produktivität zu steigern und den Tag mit unerschütterlichem Selbstvertrauen anzugehen. Tracy spricht auch darüber, wie man mit Disziplin, Entschlossenheit und klaren Entscheidungen Ziele schneller erreichen kann.

Tracys Instagram-Profil hat über eine Million Follower und bietet eine Fülle von Informationen für alle, die ihre Fähigkeiten zur Einstellung von Zielen verbessern möchten. Sie werden entdecken

produktivität Hacks

und lernen Sie, wie das geht:

Langfristig denken mit SMART Ziel-Einstellung

Nutzen Sie ganzheitliche Ansätze wie Dankbarkeit und positive Affirmationen

Motivation aufrechterhalten

Das Profil der Influencerin beleuchtet auch, wie verschiedene Zeitmanagementtechniken Ihre Work-Life-Balance erheblich beeinflussen und Ihnen helfen können, schneller auf Probleme zu reagieren.

Handles in den sozialen Medien

Via: LinkedIn Marie Forleo ist Verfasserin eines Bestsellers, Business Coach und, wie Oprah Winfrey es ausdrückte ein Vordenker für die nächste Generation. 🌱

Marie ist bekannt für ihr Buch Everything is Figureoutable. Sie hebt sich im Productivity Space ab, da sie eine nachhaltige Lösung zur Aufrechterhaltung der Effizienz bietet: Die eigene Denkweise ändern.

Das Buch bietet Einblicke, die Ihr Gehirn umschulen, um positiver zu denken und Herausforderungen zu überwinden, die der Erfüllung Ihrer Träume im Wege stehen. Sie lernen Gewohnheiten kennen, die Ihnen helfen, Ziele zu erreichen, mit Zeit- und Geldknappheit umzugehen, mit Kritik umzugehen und ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen

arbeitsethik

.

Marie ist auf Instagram aktiv, wo sie regelmäßig über den Erfolg im Geschäft durch Produktivität, die Überwindung von Überforderung und Unsicherheiten und die Arbeit im Einklang mit unserer Seele oder unserem inneren Leitsystem postet.

Sie ist Gastgeberin der wöchentlichen MarieTV-Online-Show und des Marie Forleo-Podcasts, die beide voller umsetzbarer Ideen rund um Geschäft, Organisation und Produktivität sind. 🤓

Handles in den sozialen Medien

Über: Shawn Achor Shawn Achor ist ein Influencer, Verfasser und Forscher mit einem einzigartigen Ansatz zum Erfolg - er betrachtet ihn aus der Perspektive des Glücklichseins. Ihm zufolge führt Erfolg nicht zu Glück, sondern umgekehrt. 😍

In seinem Buch The Happiness Advantage (Der Glücksvorteil) spricht Shawn darüber, wie die bewusste Entscheidung für das Glück zu höherer Produktivität, gesteigerter Kreativität und Problemlösung sowie zu weniger Stress führt. Seine Lehren drehen sich darum, eine positive Einstellung zur Arbeit einzunehmen und mit bewusster Führung auf ehrgeizige Ziele zuzusteuern. Wie Shawn sagt:

Wir haben vielleicht nicht die Macht, die Welt zu kontrollieren, aber wir haben die Macht, das Gute in ihr zu VERTEIDIGEN.

Wenn sich eine neue Denkweise plötzlich unmöglich anhört, sollten Sie sich sein Buch Vor dem Glück ansehen. Darin werden praktische Strategien vorgeschlagen, die positive Veränderungen weniger erzwungen und eher machbar machen.

Möchten Sie die Verbindung zwischen Ihrem persönlichen Glücksprojekt und Ihrer Produktivität noch besser verstehen? Lesen Sie Achors TED-Vortrag der über 25 Millionen Ansichten hat!

Handles in den sozialen Medien

Über: X Wenn Sie im Bereich Marketing tätig sind, sollten Sie Seth Godin folgen! Als Geschäftsmann und ehemaliger Leiter eines Dot-Com-Geschäfts verfügt Godin über jahrzehntelange Erfahrung im Marketing - und er nutzt sie, um andere zu schulen.

Im Laufe der Jahre hat Godin 21 Bestseller geschrieben. Seine Diskussionsthemen umfassen verschiedene Aspekte des Marketings und der Arbeit, mit wertvollen Tipps zur Überwindung von Hindernissen durch Ausdauer und Anpassung der Denkweise, um Ihre Kreativität zu steigern.

Godin ist auch der Verfasser eines der populärsten Blogs, die sich mit dem Thema Marketing befassen. Es lohnt sich also für alle, die an dieser Nische interessiert sind, ihn zu besuchen.

Wenn Sie eine Führungspersönlichkeit werden wollen, können Sie Godins altMBA-Workshop besuchen. Dort lernen Sie, Unsicherheiten zu akzeptieren und das für eine effiziente Führung notwendige Selbstvertrauen zu entwickeln.

Spaßige Tatsache: Seth Godin wurde in den Marketing Hall of Fame im Jahr 2018.

Handles in den sozialen Medien

