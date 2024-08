Rahmenwerke für das Produktmanagement: Techniken für eine erfolgreiche Strategie

Was die Technologie betrifft, so leben wir in exponentiellen Zeiten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir blinzeln, gibt es eine neue Erfindung, die unser Leben einfacher macht.

Und das haben wir den Produktmanagern zu verdanken. 👊

Als

produktmanager

sind Sie das Bindeglied zwischen den Ingenieuren und den Kunden. Ihre Aufgabe ist es, Informationen darüber zu sammeln, was sich die Kunden am meisten wünschen - sei es ein neues Produkt oder eine neue Funktion für ein bestehendes Produkt - und diese Wünsche dann an die

produktentwicklung

teams.

Klingt kompliziert? Das kann es auch sein - aber Produktmanagement-Frameworks helfen, den Prozess zu vereinfachen. Im Folgenden erklären wir, was Produktmanagement-Frameworks sind, wie sie implementiert werden und welches Framework für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Was sind Produktmanagement-Frameworks?

Produktmanagement-Frameworks sind standardisierte Prozesse zur Verbesserung eines Produkts. Im Wesentlichen begleitet ein Produktmanagement-Framework ein Produkt (oder eine Funktion eines Produkts) von der Vision bis zur Markteinführung und hilft dabei, dass alle Teams auf derselben Seite stehen. 🙌

Zwar ist jeder Rahmen einzigartig, aber er folgt in der Regel fünf Phasen, die alle für den Erfolg des Produkts entscheidend sind. Zu diesen Phasen gehören Entdeckung, Definition, Entwicklung, Markteinführung und Wachstum - der Weg eines Produkts von einer fernen Vision zu einem greifbaren Produkt in den Händen der Verbraucher.

Übersicht über spezifische Produktmanagement-Rahmenwerke

Der richtige Rahmen für das Produktmanagement kann den Unterschied zwischen einer erfolgreichen Markteinführung und einem völligen Flop ausmachen. Und doch,

laut einer Studie von McKinsey

geben 75 % der Produktmanager an, dass die besten Praktiken für das Produktmanagement in ihren jeweiligen Unternehmen nicht übernommen wurden.

Um Ihr Team (und Ihre künftige Produktlinie) auf Erfolgskurs zu bringen, sollten Sie einen dieser bewährten Rahmen nutzen. 📚

Doppeldiamant Designprozess

Das Double-Diamond-Modell wird häufig beim User-Experience-Design (UX) verwendet. Das Modell besteht aus zwei Diamanten: Einer stellt das Problem dar, der andere die Lösung. Mit anderen Worten: Produktmanager nutzen den ersten Diamanten, um die Kernprobleme eines Produkts zu erfassen, und verwenden den zweiten Diamanten als Designbriefing, um potenzielle Lösungen zu formulieren und zu testen.

Die CIRCLES-Methode

Die CIRCLES-Methode ist ein sequenzieller Rahmen, der es Produktmanagern ermöglicht, wesentliche Fragen zu neuen Produkten und/oder Funktionen zu stellen. Die Methode legt den Schwerpunkt auf sieben kritische Schritte (einen für jeden Buchstaben in "CIRCLES"):

Verstehen der Situation Identifizieren Sie den Kunden Bedürfnisse der Kunden melden Prioritätensetzung durchsetzen Lösungen auflisten Abwägen von Zielkonflikten Fassen Sie Ihre Empfehlung zusammen

Die CIRCLES-Methode soll als eine Art Checkliste dienen, die es Produktmanagern ermöglicht, Ziele, Einschränkungen und den Kontext der Einführung neuer Produkte zu ermitteln.

Die AARRR Piraten Metrics Framework

Das von Dave McClure, einem Investor aus dem Silicon Valley, entwickelte AARRR-Rahmenwerk umfasst fünf Punkte

metriken, die jeder Produktmanager

verfolgen sollte. Die fünf Metriken umfassen:

Akquisition Aktivierung Beibehaltung Weiterempfehlung Umsätze

Das Modell bietet zwei wesentliche Vorteile. Erstens hilft es den Unternehmen, sich auf die Kennzahlen zu konzentrieren, die sich direkt auf die Gesundheit und Langlebigkeit ihres Unternehmens auswirken, und zweitens stellt es sicher, dass die Unternehmen die richtigen Daten verwenden, um den Erfolg ihres Unternehmens zu messen

produktmanagement-Bemühungen

.

Das HEART Framework

Das von Google entwickelte HEART Framework ist ein Akronym für fünf nutzerzentrierte Themen:

Glück Engagement Adoption Bindung Erfolg verfolgen

Google hat die Methode entwickelt, um Produktmanagern dabei zu helfen, die Nutzererfahrung der einzelnen Produktfunktionen zu verbessern.

Um die einzelnen Maßnahmen zu quantifizieren, verwenden die Produktmanager den (ebenfalls von Google entwickelten) Ansatz "Ziele-Signale-Metriken". Die Teammitglieder definieren die Ziele jeder Funktion, die Signale, die auf den Fortschritt hinweisen, und die Messgrößen, um zu berechnen, ob sie ihre Ziele erreichen.

Das Kano-Modell

Das Kano-Modell nutzt die Emotionen der Kunden, um den Erfolg der einzelnen Produkte zu messen. Das Kano-Modell basiert auf der Überzeugung, dass Kundenzufriedenheit mit einer emotionalen Reaktion beginnt, und misst fünf Reaktionstypen:

Muss-Merkmale Leistungsmerkmale Attraktive Merkmale Indifferente Merkmale Umgekehrte Merkmale

Anhand einer Skala von "begeistert" bis "frustriert" messen die Produktmanager die Art der Reaktion, die jedes Produktmerkmal bei einem Benutzer auslöst.

6. Das RICE-Bewertungsmodell

Das RICE-Bewertungsmodell hilft Produktmanagern bei der Festlegung von Prioritäten, welche Funktionen zuerst eingeführt werden sollen. Das Modell bewertet Produktideen nach folgenden Kriterien:

Reichweite

Wirkung

Zuversicht

Aufwand

Für jede Einreichung wird eine Endnote vergeben. Die Idee mit der höchsten Punktzahl weist das größte Potenzial auf und wird als erste in die Produkt-Roadmap aufgenommen.

7. Der Nordstern Framework

Während andere Frameworks in dieser Liste Produkte anhand einer Vielzahl von Merkmalen messen, misst das North Star Framework das Potenzial eines Produkts anhand einer einzigen Metrik. Diese entscheidende Kennzahl wird als "Nordstern" bezeichnet und berechnet den Wert, den das Produkt für den Kunden hat. Im Wesentlichen soll dieser eine Faktor die Kundenzufriedenheit und den Erfolg messen, den er Ihrem Startup bringen könnte.

8. Die MoSCoW-Methode

Die MoSCoW-Methode hilft Produktmanagement-Teams bei der Priorisierung von Aufgaben. Das Akronym steht für:

Muss-haben

Sollte-haben

Könnte-haben

Möchte-nicht-haben

Dieser Rahmen hilft bei der Bestimmung der nicht verhandelbaren Merkmale eines jeden Produkts. Wenn sich die wichtigsten Stakeholder nicht einig sind, welche Funktionen auf der Produkt-Roadmap das größte Gewicht haben, werden sie die MoSCoW-Methode verwenden, um zu berechnen, wie viele interne Ressourcen für die Einführung jeder Funktion bereitgestellt werden sollten.

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Frameworks

So einzigartig jedes der oben genannten Frameworks ist, so sehr überschneiden sie sich auch untereinander. Zu den Gemeinsamkeiten zwischen den oben genannten Rahmenwerken gehören:

Sie werden verwendet, um zu messen, welche Produkte und/oder Funktionen die höchste Kundenzufriedenheit bringen

Sie werden verwendet, um zu berechnen, welche Funktionen den höchsten Gewinn für das Unternehmen bringen werden

Die Nutzung des oben genannten Rahmens kann die Arbeitsbelastung für Produktmanager vereinfachen und gleichzeitig die Unternehmensressourcen schonen

Allerdings unterscheiden sich diese Rahmenbedingungen darin, wann und wie sie im Unternehmen eingesetzt werden

produktlebenszyklus eingesetzt werden.

Zum Beispiel:

Produktstrategie: Einige Rahmenwerke sind für den Einsatz im produktstrategie oder in der Entscheidungsphase eingesetzt werden, um eine Vision für das Produktteam zu entwickeln. So werden beispielsweise das AARRR-Rahmenwerk und die CIRCLES-Methode schon früh im Prozess eingesetzt, um profitable Möglichkeiten für das Unternehmen zu identifizieren

Einige Rahmenwerke sind für den Einsatz im produktstrategie oder in der Entscheidungsphase eingesetzt werden, um eine Vision für das Produktteam zu entwickeln. So werden beispielsweise das AARRR-Rahmenwerk und die CIRCLES-Methode schon früh im Prozess eingesetzt, um profitable Möglichkeiten für das Unternehmen zu identifizieren Produktpriorisierung: Priorisierungsrahmen werden explizit entwickelt, um Teams bei der Bestimmung der Wichtigkeit verschiedener Aufgaben zu unterstützen. Das RICE-Scoring-Modell und die MoSCow-Methode helfen dem Produktteam beispielsweise bei der Entscheidung, wo die Funktionen in der Produkt-Roadmap platziert werden

Priorisierungsrahmen werden explizit entwickelt, um Teams bei der Bestimmung der Wichtigkeit verschiedener Aufgaben zu unterstützen. Das RICE-Scoring-Modell und die MoSCow-Methode helfen dem Produktteam beispielsweise bei der Entscheidung, wo die Funktionen in der Produkt-Roadmap platziert werden Produktdesign: Sobald die Produktplanung abgeschlossen ist, helfen viele Frameworks den Teams bei der Gestaltung und Ausführung. Die Rahmenwerke Double Diamond und HEART zum Beispiel helfen dabei, großartige Produkte zum Leben zu erwecken

Integration Agiler Methoden in das Produktmanagement

Der Rahmen der Agilen Methodik

ist ein Projektmanagement-Rahmen, der Projekte in verschiedene Phasen unterteilt. Diese Phasen - die so genannten Sprints - geben den Teams Zeit und Raum, um zu reflektieren, was funktioniert hat (und was nicht), und so Optimierungen vorzunehmen, bevor sie in die nächste Phase übergehen.

Was haben also agile Methoden zu tun mit

produktmanagement

? Die Einführung eines neuen Produkts und/oder einer neuen Funktion ist von Natur aus ein Projekt. Und der Einsatz der richtigen

projektmanagement-Tools

können Ihnen dabei helfen, das Produkt rechtzeitig, im Rahmen des Budgets und mit den richtigen Funktionen für die Kundenbedürfnisse auf den Markt zu bringen.

Überwachen Sie Aufgaben und Projekte auf einen Blick und sortieren und filtern Sie Aufgaben mühelos per Drag-and-Drop in einer vollständig anpassbaren Kanban-Board-Ansicht

Es gibt verschiedene Arten von agilen Methoden, darunter:

Kanban: Kanban ist ein visueller Ansatz für das Projektmanagement. In der Regel verwenden die Teams online-Kanban-Tafeln um Aufgaben einfach nach Priorität, Status oder Zuweiser zu ordnen

Kanban ist ein visueller Ansatz für das Projektmanagement. In der Regel verwenden die Teams online-Kanban-Tafeln um Aufgaben einfach nach Priorität, Status oder Zuweiser zu ordnen Scrum: Scrum ist eine gängige Methode, bei der eine einzelne Person (der designierte Scrum Master) Hindernisse für ein Projekt aus dem Weg räumt. A Scrum-Board dient als visuelle To-Do-Liste, die Hindernisse und Aufgaben für einen laufenden Sprint verwaltet

Scrum ist eine gängige Methode, bei der eine einzelne Person (der designierte Scrum Master) Hindernisse für ein Projekt aus dem Weg räumt. A Scrum-Board dient als visuelle To-Do-Liste, die Hindernisse und Aufgaben für einen laufenden Sprint verwaltet Extreme Programming (XP): Extreme Programmierung ist eine Softwareentwicklungsmethodik, die Teams hilft, in sehr kurzen Sprints ein funktionierendes Modell zu erstellen

Extreme Programmierung ist eine Softwareentwicklungsmethodik, die Teams hilft, in sehr kurzen Sprints ein funktionierendes Modell zu erstellen Dynamische Systementwicklungsmethode (DSDM): Das DSDM-Modell hat eine strengere Grundlage und konzentriert sich auf den gesamten Lebenszyklus eines Projekts. Das DSDM-Modell führt ein Projekt durch vier Phasen, darunter Machbarkeit, Prototyping, Design und Implementierung

Wie man Produktmanagement-Frameworks in den eigenen Arbeitsablauf implementiert

Jedes Produktmanagement-Framework hilft bei der Einführung erfolgreicher Produkte, und das eine ist nicht unbedingt besser oder schlechter als das andere. Viele Teams stellen jedoch fest, dass ein Modell für ihr Unternehmen besser geeignet ist. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um Ihr Produktteam bei der erfolgreichen Einführung eines neuen Rahmens zu unterstützen.

1. Bestimmen Sie Ihre Ziele

Wollen Sie ein brandneues Produkt auf den Markt bringen, ein bestimmtes Kundenproblem lösen oder einen neuen Zielmarkt erschließen? Bevor Sie sich für ein Framework entscheiden, sollten Sie alle Entscheidungsträger versammeln und Ihre Ziele festlegen. So können Sie herausfinden, welche Rahmenbedingungen für Ihr Unternehmen geeignet sind.

Verfolgen Sie Ihre Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalten Sie automatisch detaillierte Einblicke in Ihren Fortschritt

Zum Glück, mit ClickUp-Ziele können Sie Ihre Ziele schneller erreichen. Mit ClickUp Goals können Sie klare Zeitvorgaben machen, messbare Ziele definieren und Ihre Fortschritte bei der Umsetzung Ihrer neuen Rahmenbedingungen verfolgen.

2. Fangen Sie nicht bei Null an

Hier ist die gute Nachricht: Die oben genannten Frameworks werden von Unternehmen seit Jahrzehnten getestet, Sie müssen also nicht bei Null anfangen. Mit ClickUp's Projekt-Framework-Vorlage können Sie einen strukturierten Satz von Verfahren für die Implementierung Ihres Produktrahmens erstellen. Von dort aus können Sie Dutzende von ClickUp produktmanagement-Vorlagen um Ihr Team von der Ideenfindung bis zur Markteinführung zu begleiten.

Organisieren und führen Sie ein erfolgreiches Projekt mit ClickUp's Project Framework Template durch

3. Kunden einbeziehen

Das gesamte Produktmanagement zielt darauf ab, das Wertangebot für die Kunden zu erhöhen. Sammeln Sie daher nach der Einführung eines neuen Rahmens weiterhin Kundenfeedback. Hat der neue Rahmen dazu beigetragen, die Customer Journey zu verbessern, oder müssen Sie noch nachbessern?

Lernen Sie von Ihren Kunden und verbessern Sie Ihr Geschäft mit Produkt-Feedback aus dieser detaillierten Vorlage und optimieren Sie Ihr Angebot, gewinnen Sie neue Kunden und steigern Sie Ihren Umsatz

Glücklicherweise kann mit der ClickUp Produkt Feedback Umfrage Vorlage können Sie ganz einfach Produktfeedback von Kunden sammeln.

4. Denken Sie daran, flexibel zu bleiben

Nur weil ein bestimmtes Modell jetzt funktioniert, heißt das nicht, dass es immer die beste Lösung sein wird.

Der beste Rahmen wird immer von Ihren Unternehmenszielen abhängen (zurück zu Schritt eins). Wenn sich die Schmerzpunkte der Kunden ändern, Ihr Team neue Produktideen entwickelt oder die Funktionalität Ihres Produkts erweitert wird, müssen Sie möglicherweise einen neuen Rahmen finden. Scheuen Sie sich nicht, in den verschiedenen Phasen Ihres Unternehmens mit verschiedenen Modellen zu experimentieren.

Die richtige Wahl für Ihre Strategie treffen

Bei der Auswahl eines Rahmens sind eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie die folgenden Punkte berücksichtigen:

Unternehmensgröße: Sind Sie ein wachsendes Startup oder ein etabliertes Unternehmen? Wenn ja, suchen Sie vielleicht nach einem Rahmenwerk, das Sie von der Idee bis zur Markteinführung begleitet (wie das HEART-Rahmenwerk), während Letztere vielleicht nach einem Rahmenwerk suchen, das ihnen hilft, bestehende Initiativen zu priorisieren (wie die RICE-Scoring-Methode)

Sind Sie ein wachsendes Startup oder ein etabliertes Unternehmen? Wenn ja, suchen Sie vielleicht nach einem Rahmenwerk, das Sie von der Idee bis zur Markteinführung begleitet (wie das HEART-Rahmenwerk), während Letztere vielleicht nach einem Rahmenwerk suchen, das ihnen hilft, bestehende Initiativen zu priorisieren (wie die RICE-Scoring-Methode) Produkttyp: Welche Art von Produkt führen Sie ein? Wenn Sie einfach nur eine neue Funktion einführen oder ein bestehendes Produkt überarbeiten, kann der Doppeldiamant dazu beitragen, das allgemeine Benutzererlebnis erheblich zu verbessern. Wenn Sie jedoch ein brandneues Produkt auf den Markt bringen, kann das Kano-Modell dabei helfen festzustellen, ob die Erfindung für Ihre Zielgruppe attraktiv ist

Welche Art von Produkt führen Sie ein? Wenn Sie einfach nur eine neue Funktion einführen oder ein bestehendes Produkt überarbeiten, kann der Doppeldiamant dazu beitragen, das allgemeine Benutzererlebnis erheblich zu verbessern. Wenn Sie jedoch ein brandneues Produkt auf den Markt bringen, kann das Kano-Modell dabei helfen festzustellen, ob die Erfindung für Ihre Zielgruppe attraktiv ist Teamexpertise: Besetzen Sie ein Team aus erfahrenen oder jüngeren Produktmanagern? Wenn Sie einen Vizepräsidenten für Produktmanagement mit jahrelanger Erfahrung in der Einführung effektiver Produkte haben, könnten Sie das North Star Framework einsetzen (da diese Person in der Lage sein könnte, den einzigen Faktor zu bestimmen, der zum Erfolg eines Produkts führt)

