Low-Code-Entwicklung: Mehr Agilität bei der App-Erstellung

Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie verwenden eine speziell entwickelte projektmanagementsoftware die es Ihnen ermöglicht, den Status einer Aufgabe als "zu erledigen", "in Arbeit" oder "erledigt" festzulegen Um Ihrem Arbeitsablauf gerecht zu werden, benötigen Sie einen zusätzlichen Status, z. B. "zur Genehmigung anstehend"

Traditionell würde das Hinzufügen von etwas so Einfachem wie diesem einen technischen Aufwand erfordern, der einige Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern würde, abhängig von der Roadmap.

Das ist jetzt anders. Die Low-Code-Entwicklung hat die Arbeitsweise von Softwareentwicklungsteams verändert. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie.

Was ist Low Code?

Low Code ist ein Softwareentwicklungsparadigma mit minimaler manueller Kodierung, die durch grafische Schnittstellen unterstützt wird. Es ist eine Alternative zur traditionellen Entwicklung, die visuelle Entwicklung anstelle eines textuellen Ansatzes zur Erstellung von Anwendungen verwendet.

Es ermöglicht Entwicklern, Elemente per Drag-and-Drop zu ziehen, um Anwendungen anzupassen. Es automatisiert sich wiederholende Aufgaben, verbessert die Effizienz und unterstützt lean-Prinzipien der Softwareentwicklung .

Low Code ist nicht zu verwechseln mit dem neuen Konzept "No Code" Schauen wir uns die Unterschiede an.

Low-Code vs No-Code: Was ist der Unterschied?

Auf der grundlegendsten Ebene erfordert die Entwicklung von Low-Code-Anwendungen einige technische Fähigkeiten, die no-Code-Anwendungen nicht. Dies führt auch zu anderen Unterschieden.

Unterschied zwischen Low-Code- und No-Code-Plattformen

Warum wird Low-Code-Entwicklung immer beliebter?

Low-Code-Anwendungsplattformen werden in diesem Jahr voraussichtlich um 20 % wachsen und einen Marktwert von über 12 Mrd. $ erreichen, so eine Studie von Gartner . In der Welt der agilen Anwendungsentwicklung sorgt ein niedriger Code für inkrementelle Effizienzgewinne.

Große und kleine Unternehmen nutzen die Low-Code-Entwicklung und profitieren von mehreren Vorteilen. Hier ist der Grund.

Geschwindigkeit der Entwicklung: Die Low-Code-Entwicklung von Anwendungen ist 40-60% schneller . Dadurch können Sie schneller auf den Markt kommen, mehr experimentieren, sich kontinuierlich verbessern und sich mit den Marktanforderungen weiterentwickeln.

Entwicklungskosten: Low-Code-Entwicklungsplattformen arbeiten mit vorgefertigten Elementen wie Vorlagen, die wiederverwendet oder neu konfiguriert werden können, um neue Anwendungen zu erstellen. Dadurch werden die Kosten für die Entwicklung neuer Anwendungen erheblich gesenkt.

Demokratisierung der App-Entwicklung: Bisher konnten nur Entwickler mit Programmierkenntnissen in einer bestimmten Programmiersprache Anwendungen erstellen. Mit dem visuellen Ansatz von Low Code können heute auch Geschäftsanwender robuste und sichere Anwendungen erstellen.

Verfügbarkeit von Ressourcen: IDC prognostiziert einen Mangel von vier Millionen Entwicklern bis zum Jahr 2025. Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen bei der Einstellung, Schulung und Bindung von Talenten. Low Code hilft bei der Bewältigung dieser Herausforderung und gibt Entwicklern die Möglichkeit, sich auf komplexere Problemlösungen zu konzentrieren.

Kollaborationsmöglichkeiten: Low-Code-Plattformen ermöglichen es geschäftlichen und technischen Nutzern, zusammenzuarbeiten und gemeinsam Anwendungen zu entwickeln. Sie können mit Feedback arbeiten und schrittweise Werte schaffen.

Anpassungsfähigkeit: Mit Low-Code-Plattformen erstellte Anwendungen können über sichere Konnektoren und APIs mit externen Anwendungen und Daten integriert werden. Dadurch wird auch die Anbindung an das Technologie-Ökosystem von Anbietern und Partnern erleichtert.

Wartbarkeit: Low-Code-Plattformen unterstützen alle Phasen der Anwendungsentwicklung. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Anwendungen erstellen, sondern sie auch bereitstellen können, Versionskontrolle haben und vieles mehr.

Vorteile der Low-Code-Technologie

Die Low-Code-Technologie ist eines der leistungsstärksten Tools für die Anwendungsentwicklung, unabhängig davon, ob es sich um ein kleines oder großes Unternehmen, ein Dienstleistungs- oder Produktunternehmen, eine Softwarefirma oder ein anderes Unternehmen handelt. Sie kann folgende Vorteile mit sich bringen.

Kosteneinsparungen

Die wichtigsten Prinzipien von Low Code sind Wiederverwendbarkeit, Wiederholbarkeit und Automatisierung. Low Code spart Entwicklungsaufwand durch die Wiederholung von Prozessen, die Wiederverwendung von Komponenten und die Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben. Dies führt unmittelbar zu Kosteneinsparungen. Außerdem müssen weniger große Entwicklungsteams eingestellt werden, was zu weiteren Kosteneinsparungen führt.

Produktivität der Entwickler

Low-Code-Plattformen gehören zu den besten Produktivitätstools für Entwickler . Mit wenig Code können Entwickler per Drag-and-Drop-Komponenten schnell Anwendungen erstellen. Außerdem können einfache Anwendungen von Geschäftsanwendern ohne den Aufwand des Entwicklungsteams entwickelt werden.

Die so eingesparte Zeit kann für komplexe Problemlösungen genutzt werden, was die Produktivität und Effektivität der Entwickler erhöht.

Schulung und Kompetenzentwicklung

Low-Code-Plattformen eignen sich hervorragend für neue Mitarbeiter, Bürgerentwickler und Umsteiger. Sie bieten ihnen die Möglichkeit, Fehler zu machen und zu lernen. Sie beschleunigen den Entwicklungsprozess und ermöglichen es ihnen, sich schnell weiterzubilden, ohne dass manuelle Schulungsmaßnahmen erforderlich sind.

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit

benutzerdefinierte Ansichten zur Erleichterung Funktionsübergreifende Zusammenarbeit _auf ClickUp

Eine Low-Code-Entwicklungsplattform bringt Geschäfts- und Technikteams zusammen, die sich in der Regel uneins sind. Sie gibt ihnen eine gemeinsame Sprache und ein gemeinsames Vokabular, um effektiver zusammenzuarbeiten. Außerdem können sie so auf der Arbeit der anderen aufbauen.

So kann der Geschäftsanwender beispielsweise eine Anwendung erstellen, die der Entwickler auf der integrierten code-Editor .

Organisatorische Beweglichkeit

Die Möglichkeit, Anwendungen schnell und kostengünstig zu erstellen, ermöglicht es Unternehmen, Produkte zu entwickeln und sie schneller auf den Markt zu bringen. Außerdem können sie auf der Grundlage des Marktfeedbacks Anpassungen und Verbesserungen an bestehenden Anwendungen vornehmen.

Wartung und Verwaltung

Mit geringem Codeaufwand können Teams schnell Patches hinzufügen, Verbesserungen vornehmen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften überwachen. Außerdem schafft er Strukturen für Governance-Funktionen wie Authentifizierung, Autorisierung, Datenschutz usw. Es hilft DevOps und Agilität teams können den laufenden Betrieb effizienter gestalten.

Mitarbeitererfahrung

Low-Code-Tools werden häufig für die Entwicklung interner Anwendungen wie z. B. eines Personalverwaltungssystems [HRMS] verwendet. Dadurch werden Reibungsverluste in den internen Prozessen vermieden und die Erfahrung der Mitarbeiter verbessert.

Trotz der vielen Vorteile ist die Einführung von Low Code nicht ohne Herausforderungen. Lassen Sie uns sehen, welche das sind und wie Sie sie überwinden können.

Low Code Anwendungsfälle

UI-Entwurf

Designteams erstellen Benutzeroberflächen mit wiederverwendbaren Komponenten wie Schaltflächen, Hintergründen, Farben, Formen usw. mit Low-Code-Plattformen.

Mitarbeiterportale

Interne Anwendungen, die Self-Service-Erlebnisse bieten, wie z. B. die Beantragung von Erstattungen, Urlaubsanträge, Reisebuchungen usw., sind perfekte Anwendungsfälle für Low-Code.

Legacy-Modernisierung

Unternehmen mit Legacy-Anwendungen haben ihre Geschäftslogik und Daten bereits im Griff. Eine Low-Code-Plattform hilft, die Anwendung schnell und effizient zu modernisieren. Wenn der Ersatz von Legacy-Anwendungen nicht möglich ist, kann Low Code auch für Erweiterungen und Integrationen verwendet werden.

API-Erstellung

Low-Code-API-Generatoren können eine der zeitaufwändigsten Aufgaben bei der Softwareentwicklung und Legacy-Modernisierung automatisieren.

Prototyping

Bevor Unternehmen Zeit und Energie in die Entwicklung einer produktionsreifen Anwendung investieren, nutzen sie eine Low-Code-Plattform für das Rapid Prototyping oder die Erstellung des Minimum Viable Product.

Berichterstattung

clickUp's Workload-Ansicht basierend auf Daten von Aufgaben, Benutzern, Zeitschätzungen und Zeiterfassung

Low-Code-Plattformen eignen sich perfekt für die Integration von Datenquellen und die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards ohne zusätzlichen technischen Aufwand.

Anpassungen auf Unternehmensebene

Wenn Geschäftsanwender eine spezielle Anpassung benötigen, können Low-Code-Plattformen helfen. Geschäftsanwender können das, was sie benötigen, hinzufügen oder bearbeiten, ohne das Ingenieursteam einzubeziehen.

Herausforderungen bei der Integration von Low-Code-Entwicklung und Technologie

Als aufkommende Methode zur schnellen Anwendungsentwicklung befindet sich Low Code in Unternehmen noch in der Evaluierungsphase, da sie neue und einzigartige Herausforderungen mit sich bringt.

Eingeschränkte Freiheit : Benutzerdefinierter Code bietet unendliche Freiheit, alles zu entwickeln, was Low-Code-Anwendungen nicht können

: Benutzerdefinierter Code bietet unendliche Freiheit, alles zu entwickeln, was Low-Code-Anwendungen nicht können Plattformbeschränkungen : Unabhängig davon, für welche Low-Code-Plattform Sie sich entscheiden, sind Sie durch deren Funktionalität eingeschränkt. Das bedeutet, dass Sie nur so viel tun können, wie die Plattform Ihnen erlaubt

: Unabhängig davon, für welche Low-Code-Plattform Sie sich entscheiden, sind Sie durch deren Funktionalität eingeschränkt. Das bedeutet, dass Sie nur so viel tun können, wie die Plattform Ihnen erlaubt Anbieterabhängigkeit : Die meisten Low-Code-Plattformen sind nicht mit anderen Plattformen kompatibel, so dass die Kosten für einen Wechsel zu hoch sind

: Die meisten Low-Code-Plattformen sind nicht mit anderen Plattformen kompatibel, so dass die Kosten für einen Wechsel zu hoch sind Einschränkungen bei der Integration : Moderne Low-Code-Plattformen funktionieren möglicherweise nicht gut mit älterer Software, was zu Komplexitäten führt, mit denen die Entwickler umgehen müssen

: Moderne Low-Code-Plattformen funktionieren möglicherweise nicht gut mit älterer Software, was zu Komplexitäten führt, mit denen die Entwickler umgehen müssen Skalierbarkeit : Auf Low-Code-Plattformen entwickelte Anwendungen sind möglicherweise nicht für Unternehmensanforderungen skalierbar

: Auf Low-Code-Plattformen entwickelte Anwendungen sind möglicherweise nicht für Unternehmensanforderungen skalierbar Kosten: Low-Code-Plattformen können komplexe Kostenstrukturen haben und verlangen, dass Sie für zusätzliche Funktionen, die Sie benötigen, extra bezahlen

Angesichts dieser Herausforderungen ist die Wahl des richtigen Low-Code-Tools für Ihre Bedürfnisse äußerst wichtig. Hier sind einige wertvolle Hinweise.

Wie wählt man ein Low-Code-Tool aus?

Bevor Sie nach einem Low-Code-Tool suchen, sollten Sie Ihre Anforderungen klar umreißen. Fragen Sie sich selbst:

Wofür wollen Sie das Tool einsetzen?

Wer sind die Benutzer des Tools?

Welche Anwendungen wollen Sie erstellen?

Für welche Anwendungsfälle soll es eingesetzt werden?

Wie viel sind Sie bereit, dafür auszugeben?

Was sind Ihre Erfolgsmaßstäbe für das Low-Code-Tool?

Nehmen wir an, Sie möchten, dass Ihre Geschäftsanwender einfache Anpassungen und Erweiterungen in Ihren projektmanagement-Tool . Sie benötigen die folgenden Funktionen.

Workflow-Automatisierung

benutzerdefinierte Automatisierungen auf ClickUp_

Jedes Team hat seine eigenen einzigartigen Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe. Einige davon können mit einfachen "Wenn-dann-das"-Auslösern automatisiert werden. Wählen Sie eine Low-Code-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, diese Workflows so einzurichten, dass sie automatisch ausgeführt werden.

ClickUp Automations ist ein Werkzeug ohne Code, mit dem Sie Auslöser einrichten können, um arbeitsabläufe zu automatisieren für verschiedene Anwendungsfälle.

Zum Beispiel können Sie ClickUp so einstellen, dass es den Aufgabenstatus jedes Mal ändert, wenn eine Teilaufgabe abgeschlossen ist. Oder einem Benutzer automatisch eine Aufgabe zuweisen, wenn sich der Status ändert. Oder eine Aufgabe erstellen, wenn jemand eine Anfrage ausfüllt formular für Software-Teams .

Komplexe Beziehungen

Abhängigkeiten und Beziehungen, die Sie in ClickUp verwalten können

Heutige Projekte haben komplexe und miteinander verknüpfte Aufgaben, die sich gegenseitig beeinflussen. Ihr Projektmanagement-Tool muss diese Beziehungen berücksichtigen. Es muss Ihnen ermöglichen, Aufgaben oder Dokumente zu verbinden, Abhängigkeiten zu Aufgaben hinzuzufügen, Ressourcen zu verknüpfen und externe Tools einzubinden.

ClickUp bietet kein Code-Beziehungsmanagement über alle Artefakte hinweg. Mit ClickUp können Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten erstellen, um alles, was Sie brauchen, an einem Ort zu finden.

Integrationen

Wenn Sie mehrere Tools für Ihre verschiedenen geschäftlichen Anforderungen verwenden, können Sie es sich nicht leisten, technische Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn Sie sie für die Zusammenarbeit benötigen. Ihr Projektmanagement-Tool muss sich mit geringem Codeaufwand in externe Anwendungen integrieren lassen.

ClickUp lässt sich mit über 1000 Anwendungen integrieren, ohne dass Sie überhaupt Code schreiben müssen. Von Kommunikationstools wie Gmail und Slack bis hin zu produktivitätsanwendungen wie Harvest und business-Tools wie HubSpot und GitHub, lässt sich ClickUp mit fast allem verbinden, was Sie sich vorstellen können.

beispiele für die Automatisierung zwischen ClickUp und HubSpot

Bei vielen dieser Beispiele handelt es sich um bidirektionale Integrationen. Das heißt, Sie können Automatisierungsauslöser einrichten, um das externe Tool von ClickUp aus zu aktualisieren oder umgekehrt.

Dashboards

Eine Projektmanagement-Software ist nur so gut wie die Transparenz, die sie den verschiedenen Beteiligten bietet. Um einen 360-Grad-Blick auf ihr Projekt zu erhalten, benötigen Manager anpassbare Dashboards, die die für sie wichtigen Erkenntnisse darstellen.

clickUp Dashboard mit benutzerdefinierten Diagrammen

Mit den benutzerdefinierten Diagrammen von ClickUp können Sie Ihre Arbeit auf jede beliebige Weise visualisieren, ohne zusätzlichen Programmieraufwand.

Mit ClickUp können Sie aus über 50 Widgets wählen, die Zeit, Aufgaben, Fortschritt, Arbeitsbelastung, Sprints und mehr anzeigen. Sie können Ihr Dashboard auch in einen Taschenrechner für Summen, Durchschnittswerte und mehr für jede Ihrer Aufgaben umwandeln.

Verwenden Sie diese agile Vorlagen als Inspiration für die Dashboards, die Sie erstellen möchten.

Leistungsverstärker

Die Qualität der Arbeit hängt von den Standards ab, die sich die Teams selbst setzen. Trotz aller Bemühungen und einer gut ausgearbeiteten Checkliste fallen einige Punkte durch die Maschen. Ein gutes Projektmanagementsystem kann dies durch geschickte Automatisierung vermeiden. ClickApps -ClickUp's vorgefertigte Anwendungen ohne Code- ermöglichen genau das. Hier sind einige Beispiele.

Diewarnung vor Abhängigkeiten ermöglicht es Ihnen, vor dem Schließen von Aufgaben, die auf andere warten, benachrichtigt zu werden

Dieunvollständige Warnung hindert Sie daran, Aufgaben zu schließen, die ungelöste Unteraufgaben, Kommentare oder Checklisten haben

Mit der App "Who's Online?" können Sie in Echtzeit sehen, wer gerade online ist, um sich zu informieren

Anpassbarkeit

Jede App, die Sie verwenden, verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen. Was aber, wenn Sie diese Funktionen brauchen, aber noch ein bisschen mehr? Eine Agentur könnte zum Beispiel für jeden Kunden eine eigene Aufgaben-ID haben wollen.

benutzerdefinierte Felder auf ClickUp_

ClickApps ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Aufgaben-IDs zu erstellen. Und was noch mehr ist? Sie können benutzerdefinierte Felder in verschiedenen Formaten hinzufügen, z. B. Daten, Kontaktinformationen, Dropdowns, Kontrollkästchen, Links, Formeln, Tags und mehr.

Künstliche Intelligenz

Die generative KI ist eine der transformativsten Technologien dieses Jahrzehnts. Sie sollten kein großes Unternehmen einstellen müssen team von Ingenieuren damit es für Sie funktioniert.

ClickUp AI für die Generierung von Ideen ClickUp AI hilft bei der schnellen Erstellung von Entwicklungsplänen und Dokumentationen. Mit wenigen Eingaben können Sie Produktideen, Roadmaps und mehr mit von Experten erstellten KI-Tools für Software-Teams direkt in ClickUp.

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp auf die No-Code-Art

Ein Großteil unseres Lebens und unserer Arbeit ist heute technikgestützt. Sogar Unternehmen, die wir als nicht-technisch bezeichnen - wie Kunst- oder Schönheitsdienste - nutzen digitale Tools, um Bestellungen entgegenzunehmen, Abläufe zu verwalten, Marketing zu betreiben usw.

Standard-Tools für das Projektmanagement eignen sich nicht für alle Zwecke. Sie können für die Eigenheiten Ihres Projekts etwas unflexibel sein. Hier kommt die Softwareentwicklung ohne Code ins Spiel!

Die No-Code-Funktionen von ClickUp ermöglichen es Ihnen, Ihr Projektmanagement, Ihre Zusammenarbeit, Ihr Ressourcenmanagement und Ihre Produktentwicklung zu verbessern.

Mit den GUI-basierten Anpassungs-, Automatisierungs- und Drag-and-Drop-Funktionen von ClickUp können Sie Ihre Abläufe optimieren und Ihre Produktivität steigern. Probieren Sie es selbst aus. Registrieren Sie sich kostenlos für ClickUp .