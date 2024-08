Was sind technische Anforderungen? Ein Leitfaden für Fortgeschrittene

Als Projektmanager müssen Sie die zahlreichen Variablen eines Projekts abschätzen und verwalten. Dazu gehört auch die Definition von Geschäftsanforderungen, damit diese in spezifische Projektaufgaben umgesetzt werden können.

Die Projektanforderungen definieren den "Mindeststandard", den ein Produkt erreichen muss, um die Probleme des Endbenutzers effektiv zu lösen. Anforderungen, die sich auf technische Merkmale und Aspekte des Projekts beziehen - Merkmale, Funktionen und Fähigkeiten des Endprodukts - werden im Englischen als technische Anforderungen bezeichnet begriffe des Projektmanagements .

In diesem umfassenden Leitfaden zu technischen Anforderungen im Projektmanagement werden die verschiedenen Arten von technischen Anforderungen behandelt, mit denen Sie konfrontiert werden können, und wie Sie diese effizient erfassen und verwalten können.

Was sind technische Anforderungen?

Im Projektmanagement sind technische Anforderungen die Blaupause, die die Funktionalitäten, Merkmale und technischen Aspekte beschreibt, die ein Projekt erfüllen muss.

Dazu gehören auch alle technischen Beschränkungen, die für eine erfolgreiche Projektabwicklung überwunden werden müssen.

Aus der Perspektive eines Softwareprodukts sind die technischen projektanforderungen beziehen sich darauf, wie ein Produkt gebaut wird. Diese Anforderungen umfassen daher die Aspekte Hardware, Software, Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Nehmen wir an, Sie möchten ein Remote-First-Unternehmenstool entwickeln, das es Ihrem Team ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten.

Zu den wichtigsten Überlegungen, die Sie anstellen sollten, gehören die Authentifizierung der Benutzer, die Art des Datenzugriffs, die Art der Kommunikationsfunktionen (Dienste wie Chat, E-Mail, Videokonferenzen usw.) und so weiter.

Ihre technischen Anforderungen konzentrieren sich auf die Sicherstellung einer nahtlosen Kommunikation, Zusammenarbeit, Zugänglichkeit und die Erfüllung Ihrer Sicherheitsanforderungen.

ClickUp's gebrauchsfertige Vorlage für Systemanforderungen ist ein Segen für Software-Entwicklungsprojekte_

Die folgenden Anforderungen und Funktionen bilden die technische Grundlage für dieses Projekt:

Kompatibilität mit Geräten (Laptops, Desktops, Handys, etc.) und Betriebssystemen

Software- und Hardware-Anforderungen

Zu verwendende Programmiersprache

VPN (Virtual Private Network) für einen sicheren Zugang zum Unternehmensnetz und zu den Ressourcen des Unternehmens

Mehrsprachigkeit bei der Softwareprogrammierung

Cloud-basierte Speicher- und Dokumentenverwaltungssysteme

Verschlüsselungsprotokolle und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Sicherheit

Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung zur Unterstützung von Videokonferenzen, Dateifreigabe usw.

Remote-Desktop-Software für den IT-Support zur Behebung von Problemen mit den Geräten der Mitarbeiter

Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, wie GDPR, CCPA usw.

Die Quelle der technischen Anforderungen kann variieren, einschließlich gesetzlicher Richtlinien, aktueller Markttrends usw.

Die technischen Anforderungen betreffen wesentliche Fragen des Projektmanagementprozesses, wie z. B.:

Wie wird das Produkt die Bedürfnisse und Erwartungen des Endnutzers erfüllen?

Wie wird das Produkt den anerkannten technischen Standards entsprechen?

Welche Erfahrungen machen die Endbenutzer, wenn sie mit dem Produkt arbeiten?

Welche Art von technischen Ressourcen wird dazu beitragen, die Anforderungen der Endnutzer zu erfüllen?

Wie wird das Produkt in bestehende Systeme und Infrastrukturen integriert?

Wie hoch sind die Anforderungen an Leistung und Skalierbarkeit?

Welche Sicherheitsmaßnahmen werden zum Schutz der Systemressourcen und -daten beitragen?

Wie wird das Produkt mit Fehlern, Ausnahmen und Sonderfällen umgehen?

Müssen Compliance-Anforderungen und gesetzliche Vorschriften eingehalten werden?

Wie sehen die Anforderungen an Wartung und Support aus?

Wie wird das Produkt getestet, um sicherzustellen, dass es die festgelegten technischen Anforderungen erfüllt?

Wie lauten die Anforderungen an die Bereitstellung und Implementierung des Produkts?

Kein technischer Anforderungskatalog gleicht dem anderen - es hängt alles von Ihrem Produkt und den Projektzielen ab.

Bedeutung der technischen Anforderungen im Projektmanagement 71% der Projekte scheitern entweder ganz oder werden "in Frage gestellt" - der Hauptgrund dafür ist, dass sie nicht die vom Kunden erwarteten Merkmale und Funktionen liefern.

Erstellung einer detaillierten projektcharta ist ein möglicher Weg.

Bei Softwareprodukten verbessert ein technischer Anforderungskatalog jedoch das gegenseitige Verständnis zwischen Ihren Teams und Kunden, so dass jeder weiß, was er erwarten kann.

Außerdem wird so sichergestellt, dass technische Probleme und Pannen den Projektfortschritt nicht behindern.

Fokussierung auf Ihre technischen planung des Anforderungsmanagements ist ein kluger Schachzug, da es:

Systematischer Ansatz für die Projektplanung

Die Anforderungen in komplexen Projekten können sehr vielschichtig sein. Ein technisches Spezifikationsdokument hilft dabei, eine prioritätenliste von Teilaufgaben und behandelt jede Teilaufgabe als ein kleineres Projekt. Das bringt mehr Effizienz, Klarheit und Organisation in den Projektplanungsprozess

Verhindert eine schleichende Ausweitung des Projektumfangs

Zementierung der projektumfang die frühzeitige Festlegung der Produktmerkmale und -funktionen kann dem Team viel Mühe und Zeit ersparen. Das technische Anforderungsdokument hebt alle Produktmerkmale hervor, die aus technischer Sicht erforderlich sind

Doppelt als Referenzpunkt für die Nutzung technischer Ressourcen

Ein gemeinsam nutzbares technisches Spezifikationsdokument zeigt den Umfang und die Art der zu verwendenden technischen Ressourcen auf. Dies erleichtert es den Projektleitern, die Kosten abzuschätzen und das Budget einzuhalten

Bringt Teams in den "Fokus-Modus "

Unvorhergesehene Verzögerungen, die Nichtverfügbarkeit von Ressourcen, sich ändernde Kundenerwartungen usw. behindern den Schwung des Teams. Ein handliches Dokument hilft dem Team, sich auf das gewünschte Endprodukt mit allen erwarteten Merkmalen und Funktionalitäten zu konzentrieren

Für eine fundierte Entscheidungsfindung

Mit zuverlässigen Erkenntnissen über die Leistung Ihres Produkts wird die Zuweisung von Kosten, Ressourcen, Infrastruktur usw. zum Kinderspiel

Ermöglicht reibungslose Benutzertests

Jede Funktion Ihres Produkts muss strengen Benutzertests unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie den Erwartungen des Kunden entspricht. Ein technisches Spezifikationsdokument stellt sicher, dass in der Testphase nichts übersehen wird

Unterschiedliche Arten von technischen Anforderungen

schnelles Anlaufen von Projekten mit dem_ ClickUp Projektmanagement Anforderungen Vorlage Die technischen Anforderungen hängen von der Art des zu entwickelnden Produkts ab.

Die verschiedenen Arten von technischen Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Sie legen fest, was das Produkt leisten soll, um ein bestimmtes Nutzerverhalten zu ergänzen. Sie heben Funktionen hervor, die das Produkt mithilfe von Anwendungsfällen, User Stories usw. ausführen muss.

Nicht-funktionale Anforderungen

Diese spezifizieren Schlüsselkriterien wie Leistung, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit usw., um die Leistung des Produkts zu beurteilen

Systemanforderungen

Diese definieren die technischen Spezifikationen, die das Produkt haben muss, um die Bedürfnisse seiner Nutzer zu erfüllen, und umfassen Hardware- und Softwareanforderungen usw

Benutzeranforderungen

Hier werden die Anforderungen der Nutzer an das Produkt und die entsprechenden Beschreibungen der gewünschten spezifischen Funktionen aufgeführt

Business-Anforderungen

Diese Anforderungen stellen übergeordnete Ziele dar, die das Produkt erreichen muss, um die Bedürfnisse der Organisation zu erfüllen und die Investition zu rechtfertigen.

Schnittstellenanforderungen

Sie legen fest, wie das Produkt mit bestehenden Systemen und Komponenten interagieren soll, und umfassen Anforderungen an APIs, Datenformate, Kommunikationsprotokolle usw

Rechtliche und Konformitätsanforderungen

Hierbei handelt es sich um die grundlegenden Anforderungen zur Einhaltung der einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Industriestandards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit, Zugänglichkeit usw.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die verschiedenen Aspekte der technischen Anforderungen zu unterscheiden.

Übersicht über die zehn Arten von technischen Anforderungen, die bei der Softwareentwicklung zu berücksichtigen sind

Verfügbarkeit: Bezieht sich auf die "Zeit", die Ihre Endbenutzer/Teams mit der Software interagieren und sie nutzen können; sie wird als Prozentsatz ausgedrückt und durch die Kennzahl "Betriebszeit" definiert. Je näher Sie an 100% kommen, desto besser

Bezieht sich auf die "Zeit", die Ihre Endbenutzer/Teams mit der Software interagieren und sie nutzen können; sie wird als Prozentsatz ausgedrückt und durch die Kennzahl "Betriebszeit" definiert. Je näher Sie an 100% kommen, desto besser Zuverlässigkeit : Gibt die durchschnittliche Zeit an, in der die Software ohne Ausfall funktioniert - je länger die Zeit, desto zuverlässiger ist die Software. Sie kennen diese Kennzahl vielleicht auch als MTBF (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen)

: Gibt die durchschnittliche Zeit an, in der die Software ohne Ausfall funktioniert - je länger die Zeit, desto zuverlässiger ist die Software. Sie kennen diese Kennzahl vielleicht auch als MTBF (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen) Datenqualität : Gibt an, wie brauchbar und hochwertig die Daten sind

: Gibt an, wie brauchbar und hochwertig die Daten sind Informationssicherheit : Gewährleistet, dass die gemeinsame Nutzung von Daten sicher ist und sensible Daten unter allen Umständen geschützt werden

: Gewährleistet, dass die gemeinsame Nutzung von Daten sicher ist und sensible Daten unter allen Umständen geschützt werden Leistung : Bezeichnet die Ladezeit des Produkts

: Bezeichnet die Ladezeit des Produkts Zugänglichkeit: Stellt sicher, dass kritische Informationen jederzeit und mit geringstem Aufwand für jeden verfügbar sind

Stellt sicher, dass kritische Informationen jederzeit und mit geringstem Aufwand für jeden verfügbar sind Wartbarkeit: Beschreibt, wie schnell die Marke technische Probleme löst - sie wird anhand der MTTR-Kennzahl (mittlere Reparaturzeit) gemessen, wobei die magische Zahl bei weniger als 60 Minuten liegt

Beschreibt, wie schnell die Marke technische Probleme löst - sie wird anhand der MTTR-Kennzahl (mittlere Reparaturzeit) gemessen, wobei die magische Zahl bei weniger als 60 Minuten liegt Dienstleistungsverfügbarkeit : Bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der die Teams Upgrades, Änderungen usw. an der Software vornehmen, ohne die Nutzung zu unterbrechen

: Bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der die Teams Upgrades, Änderungen usw. an der Software vornehmen, ohne die Nutzung zu unterbrechen Menschliches Versagen: Dies bedeutet, dass die Software oder das Produkt in der Lage sein sollte, zu erkennen, wenn ein Benutzer einen Fehler macht, und ihn darüber zu informieren.

Unabhängig von der Art der technischen Anforderungen, die Sie sammeln müssen, folgen Sie einem festgelegten Prozess, um Ihre Anforderungen richtig zu erfassen (mehr dazu weiter unten).

Wie sammelt man technische Anforderungen im Projektmanagement?

Das Sammeln von technischen Anforderungen ist ein einfacher, linearer Prozess. Wir haben ihn für Sie in fünf einfache Schritte unterteilt.

Schritt 1: Sammeln Sie Informationen aus allen relevanten Quellen

Achten Sie bei der Sammlung von Inputs darauf, dass Sie keinen wichtigen Stakeholder oder keine wichtige Nutzergruppe übersehen. Gleichzeitig sollten Sie nur Inputs von relevanten Quellen einholen, die das Produkt verstehen und Erfahrung damit haben. Zu beachtende Tipps:

Befragen Sie Personen, die direkt mit dem Produkt interagieren, wie z. B. Endbenutzer, Kunden, Interessengruppen, Produktmanager, Entwickler usw.

Erstellen Sie maßgeschneiderte Umfragen und führen Sie personalisierte Interviews zu den "Mindesterwartungen" an das Produkt durch

Vereinbaren Sie ein internes Treffen mit dem Team, um die Liste der gesammelten technischen Anforderungen zu bestätigen

Schritt 2: Durchführung einer Nutzungsanalyse

Um die Leistungsanforderungen an Ihr Produkt zu ermitteln, müssen Sie aus Ihrer Komfortzone heraustreten.

Dazu gehören Umfragen bei externen Stakeholdern, die Konsultation von Experten vor Ort und Gespräche mit Ihren Kunden mit allen möglichen Mitteln.

Zu befolgende Tipps:

Führen Sie Marktforschung durch, um aktuelle Trends zu verstehen

Erstellen Sie Profile Ihrer Endnutzer, um deren Verhaltensmuster besser zu verstehen

Kombinieren Sie die Ergebnisse, um zu erfahren, wie gut Ihr Produkt funktioniert und wie zufrieden Ihre Kunden sind.

Schritt 3: Erstellen Sie Anwendungsfälle und konzentrieren Sie sich auf das Prototyping

Sobald Sie einen Benchmark-Rahmen geschaffen haben, ist es an der Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen und einen Prototyp zu erstellen.

Tipps zum Befolgen:

Erstellen Sie eine Reihe von verschiedenen Anwendungsfällen, um Ihr Framework zu testen

Führen Sie direkte Benutzerinteraktionen durch, um zu verstehen, was funktioniert und was nicht

Schreiben Sie einen ausführlichen Bericht, einschließlich Falldiagrammen

Schritt 4: Technische Qualitäten einbeziehen

Die Quantifizierung der Hardware- und Softwarekomponenten ist wichtig.

Zu den zu quantifizierenden Standardparametern gehören Leistung, Skalierbarkeit, Ressourcenverfügbarkeit, Systemlatenz, Sicherheit und mehr.

Führen Sie immer wieder Check-Ins und Besprechungen mit dem Team durch, um die erforderlichen technischen Attribute festzulegen.

Zu den technischen Anforderungen für die Entwicklung einer App gehören beispielsweise die Betriebszeit, die Reaktionsfähigkeit der App, das Sicherheitsprotokoll, die Benutzerfreundlichkeit, die Häufigkeit von Backups, die Skalierbarkeit, die Wartung und so weiter.

Schritt 5: Validierung des technischen Anforderungsdokuments

Nachdem Sie die grundlegenden Arbeiten erledigt haben, können Sie das Dokument mit den technischen Anforderungen erstellen.

Sie wollen jede funktionale und technische Anforderung, die Sie zu Papier bringen, rechtfertigen.

Zu diesem Zweck sollten Sie die folgenden Elemente einbeziehen und das Dokument narrensicher gestalten:

Endnutzer, die der Nutzbarkeit des Produkts zugeordnet sind

Meilensteine und entsprechende Fristen

Teamstruktur mit den erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen

Der Lebenszyklus des Produktsprojektentwicklung prozesses, einschließlich Projektumfang, Planung, Änderungsmanagement, Ressourcen, Arbeitsabläufe und Notfallpläne

Produktdetails, von der anfänglichen Forschung bis zu den in der Projektplanung identifizierten Merkmalen

Protokolle und entsprechende Ergebnisse, die Kunden erwarten

Systemanforderungen undrisikominderung maßnahmen

Externe Erwägungen wie Umwelt, Vorschriften usw.

Spezifikationen wie Größe, Gewicht, Höhe, Farbe, Form usw. bei physischen Gütern und Betriebssysteme, Schnittstellen usw. bei digitalen Produkten

Zu beachtende Tipps:

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern, Kunden und anderen Interessengruppen zusammen, um ihren Beitrag zu erhalten

Konsultieren Sie die Führungskräfte und das Führungsteam, um ihr endgültiges Einverständnis einzuholen

Schreiben Sie genaue, detaillierte technische Anforderungen mit ClickUp

erfassen Sie Projektanforderungen, ohne wichtige Details auszulassen, mit der_ ClickUp Report Requirements Template Bei der Planung eines Projekts müssen die Projektmanager mehrere Faktoren bewerten, um sicherzustellen, dass der endgültige Projektplan allen geschäftlichen und technischen Anforderungen gerecht wird. Je nach Art des Projekts können sich allein die technischen Anforderungen auf Dutzende von Punkten belaufen.

Sie müssen sich nicht viele Notizen machen, um den Überblick zu behalten - nutzen Sie einfach das kostenlose vorlagen für technische Dokumentation in ClickUp.

ClickUp ist ein robustes projektmanagement-Werkzeug das Ihnen die vollständige Kontrolle über die Erfassung und Verwaltung technischer Anforderungen auf Knopfdruck ermöglicht.

Hier finden Sie einen Überblick über die nützlichen Funktionen, die ClickUp für die Verwaltung Ihrer technischen Anforderungen bietet:

ClickUp Form View für die Verwaltung von Echtzeit-Umfragen

clickUp Formularansicht mit benutzerdefinierten Feldern

Was tun Sie, wenn Sie in letzter Minute ein Interview mit dem CEO führen wollen, um Ihr neues Produkt in einem renommierten digitalen Magazin zu bewerben, dieser aber unter Zeitdruck steht?

Verwenden Sie Formulare, damit der CEO Fragen zu seiner eigenen Zeit und Bequemlichkeit beantworten kann

Nutzen Sie ClickUp Form Ansicht zur Durchführung von Umfragen, Interviews, Abstimmungen usw. mit Interessengruppen, Managern, Entwicklern und anderen.

Als eine unserer meistgefragten Funktionen verfügt ClickUp Forms über eine bedingte Logik, mit der Sie intelligente, dynamische Formulare erstellen können, um Produktfeedback zu erhalten, kreative Anfragen zu bearbeiten, Verkaufsanfragen weiterzuleiten und vieles mehr.

wie funktioniert die bedingte Logik in ClickUp-Formularen?

So verpassen Sie keine zeitkritischen Informationen und kein kritisches Benutzerfeedback mehr.

Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen,:

Aufzeichnung von Antworten und sofortige Weiterleitung der Arbeit an das richtige Team zur richtigen Zeit

Konvertieren Sie die Antworten in verfolgbare Aufgaben und fügen Sie sie direkt in Ihren Workflow ein, damit Sie sofort handeln können

Anpassen der Fragen und Erfassen relevanter Informationen

So passen sich ClickUp Forms an alltägliche Szenarien an:

Benutzer können Funktionsanfragen einreichen, Bugs melden oder UX-Verbesserungen vorschlagen, wobei ihre Antworten in verfolgbare Aufgaben für das Produkt-Backlog Ihres Teams umgewandelt werden

Produkt-Feedback-Formular in ClickUp

IT-Eingabeformulare für Störungsmeldungen, Änderungsmanagement, Ausrüstungsanfragen und mehr

Erstellung von benutzerdefinierten Formularen, die in Echtzeit auf der Grundlage der Kundenbedürfnisse aktualisiert werden, um eine hochgradig personalisierte Erfahrung zu ermöglichen

Das Sammeln von Kundenfeedback ist zwar großartig, aber die Informationen sind sinnlos, wenn Sie daraus keine Erkenntnisse gewinnen und diese zur Leistungsverbesserung nutzen können.

Hier kommt ClickUp-Dokumente und ClickUp AI .

ClickUp Docs eignet sich hervorragend für die Erstellung und Bearbeitung von technischen Anforderungsdokumenten in Echtzeit mit Ihrem Team. Markieren Sie andere mit Kommentaren, weisen Sie Aktionspunkte zu, und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben um.

Zugeordnete Kommentare in ClickUp

Erstellen Sie umfassende technische Spezifikationen, die den Umfang und die Ziele des Projekts klar umreißen.

Dokumentieren und kommunizieren Sie Produktanforderungen, wie z. B. "Must-have"-Funktionen, kritische Funktionalität und erwartete Benutzererfahrung.

Verwandeln Sie Ziele und Anforderungen in Aufgaben und Unteraufgaben und verfolgen Sie diese an einem Ort.

beispiel für ein Produktanforderungsdokument in ClickUp_

Um die Genauigkeit und Geschwindigkeit zu verbessern, können Sie technische Anforderungsdokumente mit ClickUp AI erstellen. ClickUp AI bietet mehr als 100 vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorlagen. Hier ist ein Beispiel für das ClickUp Vorlage für das Deckblatt eines technischen Berichts die sofort einsatzbereit ist.

ClickUp Technischer Bericht Deckblatt Vorlage

Eines der beliebten rollenbasierten AI-Tools von ClickUp ist die Technische Spezifikationen Doc Generator das Programm hilft bei der Erstellung von Dokumenten für technische Spezifikationen, bei der Analyse von Kundendaten im Hinblick auf Faktoren wie Endbenutzerprofile, Verhaltensmuster usw., bei der Rationalisierung von Prozessen und bei der Verbesserung der Produktivität.

Sparen Sie wertvolle Zeit, die sonst für die Formatierung und Strukturierung des technischen Anforderungsdokuments aufgewendet werden müsste. Fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu (z. B. Designüberlegungen, Implementierungsdetails usw.) und überlassen Sie dem Generator die Arbeit!

Klar formulierte technische Anforderungen zur Schließung der Funktions- und Leistungslücke

Technische Anforderungen sollten nicht als nachträglicher Gedanke behandelt werden - sie sind für Ihr Projekt so wichtig wie die Dame in einer Schachpartie!

Bei den technischen Anforderungen handelt es sich um konkrete Beschreibungen der technischen Spezifikationen des Projekts, einschließlich der Hardware- und Softwareanforderungen, Codierungsstandards prozess-Standardisierung prüfverfahren, etc.

Sie sind klar und detailliert formuliert und führen das Projekt zum Erfolg.

Das wahre Kennzeichen eines guten technischen Anforderungsdokuments ist jedoch, dass es visuell orientiert, sachlich korrekt, in Zusammenarbeit erstellt und leicht verständlich ist.

Ein Projektmanagement-Tool wie ClickUp deckt alle Bereiche des technischen Managements und der Projektplanung ab - von der Definition der technischen Anforderungen Ihres Projekts bis zum Management der Kundenerwartungen und allem, was dazwischen liegt. Anmelden noch heute kostenlos an!