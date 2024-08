10 kostenlose Vorlagen für Marketingverträge in Word und ClickUp

Mit den Vorlagen für Marketingverträge wird die Vereinbarung der Bedingungen für die Zusammenarbeit mit einem Kunden oder Geschäftspartner zum Kinderspiel.

Eine Vorlage gibt Ihnen einen Überblick über die gesamte Vereinbarung und bietet Ihnen einen Ansatzpunkt. Sie passen sie an und legen die Bedingungen dieser Vereinbarung fest, bevor Sie sie mit Ihrem Rechtsberater besprechen. Danach ist die Vereinbarung unterschriftsreif und kann ausgeführt werden.

Das hört sich nach viel Arbeit an, aber keine Sorge - wir helfen Ihnen gerne.

Wir haben 10 der besten Marketingvertragsvorlagen für Word und ClickUp zusammengestellt, damit Sie Ihr Marketingprojekt schneller auf den Weg bringen können.

Viel Spaß beim Vertragsabschluss! ✍️🎉

Was ist eine Vertragsvorlage für Marketing?

Eine Vorlage für einen Marketingvertrag ist ein Musterentwurf für einen Vertrag. Vorlagen enthalten in der Regel leere Felder, in die Sie die Einzelheiten Ihrer Vereinbarung eintragen können, oder allgemeine Abschnitte, die Sie anpassen können.

Vertragsvorlagen

können Ihnen dabei helfen, rechtliche Vereinbarungen zu definieren und Dinge wie:

Liefergegenstände

Zahlungsbedingungen

Ausschließlichkeitsklauseln

Vereinbarungen zur Schiedsgerichtsbarkeit

Umfang der Arbeit

Preisgestaltung

Änderungsklausel

Salvatorische Klausel

Klausel über verbleibende Bestimmungen

Marketingvertragsvorlagen werden oft mit anderen

vorlagen für Geschäftsverträge

(z. B. Vertraulichkeitsvereinbarungen).

Außerdem verringern solche Vorlagen die Anwaltskosten, indem sie den Arbeitsaufwand Ihres Rechtsberaters minimieren, wenn Sie Ihr Dokument zur Überprüfung vorlegen. Außerdem schützen sie alle beteiligten Parteien im Falle eines Rechtsstreits.

Was macht eine gute Vertragsvorlage für Marketing aus?

Wenn Sie einmal eine gute Vorlage für einen Marketingvertrag gefunden haben, kann sie Ihnen bei mehreren künftigen Geschäftsbeziehungen gute Dienste leisten.

Fühlen Sie sich frei, weiterzuspringen, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen. 🙂

Hier sind einige Dinge, auf die wir bei der Auswahl der 10 besten kostenlosen Marketingvertragsvorlagen geachtet haben:

Künstliche Intelligenz: Suchen Sie nach einer Option mit KI-Schreibwerkzeuge -Sie verfügen über Funktionen, mit denen Sie bei der Ausarbeitung Ihres Vertrags Zeit und Geld sparen können

Suchen Sie nach einer Option mit KI-Schreibwerkzeuge -Sie verfügen über Funktionen, mit denen Sie bei der Ausarbeitung Ihres Vertrags Zeit und Geld sparen können Klare Sprache: Juristensprache kann verwirrend sein, wählen Sie also einen Vertrag, der einfache Formulierungen verwendet, die jeder verstehen kann

Juristensprache kann verwirrend sein, wählen Sie also einen Vertrag, der einfache Formulierungen verwendet, die jeder verstehen kann Anpassung : Jeder Vertrag über Marketingdienstleistungen ist anders; suchen Sie nach Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, den gesamten Vertrag anzupassen

Jeder Vertrag über Marketingdienstleistungen ist anders; suchen Sie nach Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, den gesamten Vertrag anzupassen Vorlage Bibliothek: Wählen Sie eine Plattform mit Optionen für andere Verträge und marketingplan-Vorlagen damit Sie alle Ihre Dokumente an einem Ort aufbewahren können

Je nach Projekt oder Kampagne benötigen Sie möglicherweise andere Dinge in Ihrer Marketingvertragsvorlage. So wird sich ein Vertrag für Social Media Marketing wahrscheinlich von einem Vertrag mit einem SEO-Marketingberater unterscheiden.

Die ideale Vorlage für Sie hängt auch davon ab, wer die andere Partei ist. Die Arbeit mit einem Subunternehmer unterscheidet sich von der Arbeit mit einer Marketingberatungsagentur.

10 Marketing-Vertragsvorlagen zur Verwendung im Jahr 2024

Sind Sie bereit, Ihr

marketing-Planungsprozess

vorwärts? Sie möchten eine gute Arbeitsbeziehung mit einem neuen Marketingfachmann aufbauen?

Wir haben das Richtige für Sie!

Mit diesen Vorlagen für Marketingverträge sparen Sie Zeit und Geld, wenn Sie die Details Ihres Rechtsdokuments ausarbeiten.

1. ClickUp Business Vertragsvorlage

Optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe mit ClickUp's umfassender Geschäftsvertragsvorlage

ClickUp's Vorlage für Geschäftsverträge

macht es Unternehmen aller Art leicht, Verträge mit ihren Kunden oder Partnern zu erstellen, zu unterzeichnen und auszuführen.

Diese vollständig anpassbare Vorlage ist von unschätzbarem Nutzen, egal ob Sie eine neue Partnerschaft eingehen oder eine bestehende Vereinbarung aktualisieren wollen. Nutzen Sie sie, um den Prozess der Vertragserstellung und -unterzeichnung zu optimieren.

Sie enthält alle notwendigen rechtlichen Bedingungen, die in einem Geschäftsvertrag erforderlich sind, wie z. B.:

Zahlungsbedingungen

Lieferbedingungen

Vertraulichkeitsklauseln

Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten

Rechte an geistigem Eigentum zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Haftungsausschlüsse

Datum des Inkrafttretens und Enddatum

Das ClickUp Business Contract Template kann Marketing- und allgemeine Geschäftsvereinbarungen aller Art erleichtern. Sie finden eine Reihe verwandter Vorlagen in unserer Bibliothek, wenn Sie mehr Unterstützung benötigen, um Ihr Ziel zu erreichen

marketing-Ziele

. 🥅⚽

ClickUp bietet auch eine elektronische Unterschriftsfunktion, mit der Sie Verträge elektronisch unterzeichnen können. Das spart Zeit und macht das Drucken und Scannen von Dokumenten überflüssig.

2. ClickUp Projektmanagement Dienstleistungen Vertragsvorlage

Verbessern Sie Ihre Projektarbeit mit ClickUps Vertragsvorlage für Projektmanagement-Dienstleistungen

Die

ClickUp Projektmanagement Dienstleistungen Vertragsvorlage

hat alles, was Sie brauchen, um einen rechtsverbindlichen Projektmanagementvertrag zu erstellen, egal ob Sie der Kunde oder der Projektmanager sind.

Sie umreißt die Bedingungen und Konditionen der Projektmanagement-Dienstleistungen, die für den Kunden erbracht werden, einschließlich:

Umfang der Arbeit

Themenbereich

Zeitplan für das Projekt

Budget

Zahlungsbedingungen

Beilegung von Streitigkeiten

Beendigung der Vereinbarung

Die ClickUp Vertragsvorlage für Projektmanagement-Dienstleistungen stellt sicher, dass beide Parteien auf derselben Seite stehen und ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten klar verstehen. Wir haben eine klare Sprache verwendet, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden.

Verwenden Sie sie effektiv in Ihrem

marketing-Projektmanagement

bei der Zusammenarbeit mit unabhängigen Auftragnehmern, Marketingagenturen und anderen Fachleuten.

3. ClickUp Arbeitsvertrag Vorlage

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit und sorgen Sie für Klarheit bei jeder beruflichen Verpflichtung mit ClickUp's Arbeitsvertragsvorlage

ClickUp's Arbeitsvertragsvorlage

umreißt alles, was Sie brauchen, um eine Arbeitsbeziehung mit einem neuen Mitarbeiter aufzubauen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um einen Vertrag für Marketingdienstleistungen zu erstellen und alle notwendigen Abschnitte abzudecken, wie z. B.:

Kontaktinformationen

Geltendes Recht

Richtlinien für Revisionen

Vertragsverletzungsklausel

Beschränkung der Haftung

Die ClickUp Arbeitsvertragsvorlage macht es einfach, die Aufgaben des Arbeitnehmers, die Vergütungssätze, die Arbeitszeiten usw. zu umreißen. Ändern Sie die Vorlage, um sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen und sicherzustellen, dass alle beteiligten Parteien klar verstehen, was von ihnen erwartet wird.

Machen Sie diese Vorlage zum Bestandteil Ihrer

verwaltung von Marketingkampagnen

um sicherzustellen, dass Ihre Arbeitsverträge umfassend und rechtssicher sind.

4. ClickUp-Kampagnen-Vorlage

ClickUp's Campaign Proposal Template ist Ihr Schlüssel zu einer reibungslosen Planung und überzeugenden Präsentation

Die

ClickUp-Kampagnen-Vorschlag-Vorlage

ist ein umfassendes, anpassbares Dokument. Nutzen Sie es, um erfolgreiche Kampagnenvorschläge zu erstellen und Ihre Marketingstrategie von Grund auf zu schützen. 🏗️

Diese Vorlage erleichtert die Bereitstellung von Fakten zur Untermauerung all Ihrer vorgeschlagenen Aussagen mit Abschnitten für die Darstellung von Dingen wie:

Ziele der Marketingkampagne

Zielpublikum

Botschaft und Tonfall

Budget

Zeitplan

Strategie der Kampagne

Metriken zur Erfolgsmessung

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Kampagnenvorschläge, um den Rahmen für die gesamte Kampagne festzulegen. Oder nutzen Sie sie zusammen mit unserer

marketing-Roadmap-Vorlagen

um vertrauliche Informationen zu schützen und erfolgreiche Marketingkampagnen zu erstellen.

ClickUp-Nutzer erhalten Zugang zu ClickUp AI, ClickUp Automations und einer ganzen Reihe von

kostenlosen Projektmanagement-Tools

so dass Sie alles, was Sie brauchen, an einem sicheren Ort aufbewahren können.

5. ClickUp Go-To-Market Strategie Vorlage

Geben Sie Ihrem Markteintritt jede Chance auf Erfolg mit ClickUp's Go-To-Market Strategy Template

ClickUp's Go-To-Market Strategie Vorlage

enthält alles, was Sie für die Planung und Durchführung einer Go-to-Market-Strategie (GTM) benötigen.

Die Vorlage bietet einen strategischen Rahmen für die Identifizierung von Zielkunden, die Bewertung von Marktchancen und die Entwicklung eines Marketingplans. Sie enthält Abschnitte wie:

Berichterstattung

Umsetzung

Planung

Forschung

Analyse

Entdeckung

Gestalten Sie damit Ihre GTM-Strategie und legen Sie fest, wie Sie Ihre Zielkunden erreichen und Ihren Wettbewerbsvorsprung halten. Nutzen Sie die vielen Tools von ClickUp, um Dinge zu klären wie:

Produktpositionierung

Marktsegmentierung

Analyse der Wettbewerber

Preisstrategie

Taktiken für digitales Marketing

Die ClickUp-Vorlage für die Go-To-Market-Strategie lässt sich gut mit anderen ClickUp-Funktionen kombinieren. Erstellen Sie einen anpassbaren Zeitplan, setzen Sie Fristen, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, verfolgen Sie den Fortschritt und vieles mehr über ein anpassbares Dashboard.

Wenn Sie sich anmelden, können Sie auf die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp, auf Integrationen und Projektmanagement-Tools zugreifen.

Wir haben alles entwickelt, um die Planung zu optimieren, Zeit zu sparen und die Erfolgschancen zu erhöhen.

6. ClickUp Dienstleistungsvertrag Vorlage

Mit der ClickUp Vorlage für Dienstleistungsvereinbarungen können Sie Ihr Geschäft selbstbewusst abschließen

Die

ClickUp-Dienstleistungsvertragsvorlage

hat alles, was Sie brauchen, um schnell und einfach einen Vertrag zu erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage als Rahmenvertrag, um Ihre Dienstleistungen mit Kunden zu beginnen. Unsere Vorlage für eine Dienstleistungsvereinbarung sorgt dafür, dass Ihre Kunden Ihre Teams schon im Vorfeld verstehen. Sie deckt wichtige Punkte ab wie:

Überblick über die angebotenen Dienstleistungen

Zahlungsbedingungen

Klare Erwartungen an den Projektabschluss

Umfang der Dienstleistungen

Honorare und Zahlungsbedingungen

Vertraulichkeit

Garantien

Die ClickUp-Vorlage für eine Dienstleistungsvereinbarung bietet beiden Parteien ein durchsetzbares Dokument, das alle Beteiligten auf derselben Seite stehen lässt.

Wenn Sie unsere Vorlage verwenden, erhalten Sie praktische Ratschläge und Best Practices, um sicherzustellen, dass Ihre Kunden alles haben, was sie brauchen, bevor sie unterschreiben.

Mit dem Schwerpunkt auf einer einfachen Sprache macht es ClickUp einfach, ein rechtliches Dokument zu erstellen, mit dem alle zufrieden sind.

7. ClickUp Beratungsvertrag Vorlage

Mit der ClickUp-Vorlage für Beraterverträge können Sie stressfrei durch Beratungspartnerschaften navigieren

ClickUp's Vorlage für einen Beratungsvertrag

umreißt die Bedingungen für Beratungsdienstleistungen, die dem Kunden angeboten werden.

Ganz gleich, ob Sie fachliche Unterstützung, Rat oder Informationen benötigen, diese Vereinbarung schützt die Interessen aller Beteiligten. 🙌

Ein Unternehmen, das mit einem Marketingberater zusammenarbeitet, kann dieses wichtige Dokument verwenden, um:

Klare Erwartungen festzulegen

Zahlungsrichtlinien zu umreißen

Eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen den Parteien zu schaffen

Die ClickUp-Beratungsvertragsvorlage enthält alle wesentlichen Details, um die zu vereinbarenden rechtlichen Bedingungen zu umreißen. Sie schützt beide Parteien und alle vertraulichen Informationen, die ausgetauscht werden.

Sie wurde entwickelt, um Verantwortlichkeiten und Erwartungen klar zu definieren. Passen Sie die Vorlage an die Bedürfnisse jedes neuen Beratungsauftrags an und nutzen Sie eine zentrale Plattform, um alle rechtlichen Dokumente sicher zu speichern.

8. Word Marketingvereinbarung Vorlage by Signaturely

über Signaturely

Die Marketingvertragsvorlage von Signaturely erlaubt es Marketingfachleuten, bei der Unterzeichnung von Neukunden ein professionelles Erscheinungsbild zu wahren und gleichzeitig alle beteiligten Parteien zu schützen.

Diese Vorlage enthält Zahlungsbedingungen, Rechte an geistigem Eigentum und andere wichtige Details. Verwenden Sie sie zum:

Alle an einem Joint Venture oder einer Marketingkampagne Beteiligten zu schützen

Die Verantwortlichkeiten und Erwartungen an die Kampagne klar zu definieren

Eine Marketingkooperationsvereinbarung zu erstellen, die Sie Ihrem Rechtsberater zur Prüfung vorlegen können

Legen Sie fest, wie viele Tage im Voraus eine Partei eine Vertragskündigung schriftlich übermitteln muss

Passen Sie diese Vertragsvorlage in MS Word an Ihre Bedürfnisse an, um eine erfolgreiche Marketingbeziehung zu gewährleisten.

Profitieren Sie von der E-Signatur-Funktion und der umfangreichen Vorlagenbibliothek von Signaturely.

Bitte beachten Sie, dass Sie Signaturely kostenlos testen können, aber wenn Sie den Dienst weiter nutzen möchten, müssen Sie $20/Monat für einen persönlichen Plan oder $40/Monat pro Benutzer für einen Geschäftsplan bezahlen.

9. Word Marketingvertrag Vorlage by Simul

über Simul Docs

Simul's Marketing Agreement Template umreißt die Bedingungen für die Dienstleistungen, die eine Marketing-Agentur für einen Kunden erbringt.

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Zustimmung aller Beteiligten zu den Vertragsbedingungen festzuhalten, bevor die Marketingaktivitäten beginnen. Dies kann Folgendes beinhalten:

Genehmigung von Marketingmaterialien, die von einer oder beiden Parteien erstellt werden

Klauseln über den Verzicht auf Werbung

Anwendbares Recht im Falle von Streitigkeiten

Diese Vorlage soll die Marketingagentur und den Kunden schützen, indem sie ihre Verantwortlichkeiten und Erwartungen klar definiert.

Wenn Sie diese Vorlage für einen Marketingvertrag anpassen, können Sie mit Word ganz einfach Dinge ändern, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen und eine erfolgreiche Marketingbeziehung zu gewährleisten.

Sie können diese Vorlage mit Simul 14 Tage lang kostenlos testen. Nach der Testphase beginnen die Preise bei $15/Monat pro Benutzer.

10. Word Marketingvereinbarung Vorlage von EasyLegalDocs

über EasyLegalDocs

Die EasyLegalDocs Marketingvertragsvorlage umreißt die Bedingungen eines Marketingvertrags zum Schutz aller beteiligten Parteien.

Diese kostenlose Vorlage für einen Marketingvertrag enthält Abschnitte für die Definition:

Umfang der zu erbringenden Marketingdienstleistungen

Die zu zahlende Entschädigung

Dauer der Vereinbarung

Schriftliche Zustimmung zum Erwerb von Marketingmaterial oder zu Investitionen in Marketingaktivitäten

Wie Folgeschäden und entgangene Gewinne berechnet werden

Wenn Sie diese Vorlage für einen Marketingvertrag bearbeiten, können Sie sie mit Word leicht an die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen und bearbeiten.

Als Bonus ist EasyLegalDocs eine 100% kostenlose Option für Unternehmen und Privatpersonen, die einfache rechtliche Vertragsvorlagen benötigen. Sie können jede Vorlage in der Bibliothek verwenden, ohne Kreditkarteninformationen eingeben zu müssen.

Das Geschäft abschließen

Egal, ob Sie mit Influencern zusammenarbeiten, Affiliate-Marketing betreiben oder traditionelle Partnerschaften eingehen, ein gut ausgearbeiteter Vertrag ist der Grundstein für eine erfolgreiche, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung.

Die richtige Vorlage für einen Marketingvertrag ist ein Muss. ✅

Denken Sie daran, dass es sich bei diesen Vorlagen nicht nur um juristische Dokumente handelt, sondern um strategische Instrumente, die Erwartungen definieren, Vermögenswerte schützen und eine transparente Kommunikation fördern.

Geben Sie sich nicht mit Unklarheiten und möglichen Missverständnissen zufrieden. Wappnen Sie sich mit den besten Vertragsvorlagen für Marketingvereinbarungen, die es gibt - mit ClickUp an Ihrer Seite.

Erhalten Sie Zugang zu Automatisierungen, Projektmanagement-Tools, über 1.000 vorgefertigten Vorlagen, über 1.000 Integrationen und ClickUp AI.

Für ClickUp anmelden

-es ist kostenlos! 🤑✨