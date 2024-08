die 10 besten Supernotes-Alternativen für Notizen im Jahr 2024

Supernotes ist ein beliebtes Tool zur Erstellung von Notizen, das für seine visuellen Organisationsfunktionen und seine einfache und intuitive Benutzeroberfläche geschätzt wird. Die Plattform ist benutzerfreundlich und vereinfacht das Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Notizen, ohne dass man sich von übermäßigen Funktionen oder Unordnung überwältigt fühlt.

Supernotes eignet sich zwar hervorragend für die Organisation von Wissen, aber viele Benutzer wünschen sich robustere Tools für die Zusammenarbeit oder eine nahtlose Integration mit anderen Anwendungen. Außerdem könnten manche den Funktionsumfang von Supernotes im Vergleich zu multifunktionalen Apps wie Evernote oder Notion als begrenzt empfinden.

Diese alternativen Supernotes-Plattformen bieten ein breiteres Spektrum an produktivitätswerkzeugen neben den Funktionen zur Erstellung von Notizen. Jede dieser Alternativen bietet ein breiteres Spektrum an Funktionen, die über das hinausgehen, was Supernotes bietet, z. B. KI-gestützte Inhaltserstellung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten oder erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung. Unabhängig davon, wofür Sie sich entscheiden, können die besten Supernotes-Alternativen Ihre organisatorischen Anforderungen erfüllen und über die Möglichkeiten von Supernotes hinausgehen.

Was ist eine Supernotes Alternative?

Zu den am besten bewerteten Supernotes-Alternativen gehören anwendungen für die Erstellung von Notizen und Softwareprodukte, die ähnliche Funktionen wie Supernotes bieten, einschließlich der visuellen Organisation, der Markdown-Unterstützung, der Flexibilität und der Suchfunktionen, für die Supernotes bekannt ist. Supernotes ermöglicht nicht nur die Erstellung von Notizen, sondern dient auch als Werkzeug zur Wissensorganisation, das die Strukturierung und Verwaltung von Informationen erleichtert.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um wichtige Dokumente zu verwalten und die Zusammenarbeit im Team zu fördern

Es gibt mehrere Supernotes-Alternativen auf dem Markt, die ihre eigenen einzigartigen Funktionen und Vorteile bieten, wie z. B. Sprachnotizen und elegante haftnotizen software. Eine oder mehrere dieser Alternativen zu Supernotes könnten für Ihren bevorzugten Arbeitsablauf besser geeignet sein.

Worauf sollten Sie bei Supernotes-Alternativen achten?

Wenn Sie nach einer Alternative zu Supernotes suchen, sollten Sie sich für eine Software entscheiden, die einen ähnlichen Funktionsumfang bietet, aber besser auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Berücksichtigen Sie beim Durchsehen der Optionen die folgenden Faktoren:

Organisation der Notizen: Die Alternative, die Sie wählen, sollte eine flexible und leicht verständliche Möglichkeit bieten, Ihre Notizen zu organisieren, unabhängig davon, ob es sich um digitale handschriftliche Notizen oder herkömmliche Textnotizen handelt

Kollaborationstools: Wenn Sie häufig Notizen zusammen mit anderen schreiben, sollten Sie sicherstellen, dass die Software, die Sie in Betracht ziehen, über umfassende Kollaborationstools verfügt, die Sie bei der Arbeit unterstützenbesprechungsnotizen und anderer gemeinsamer Arbeit

Integrationen von Drittanbietern: Es gibt mehr als ein Tool in Ihrem technischen Stack, und Ihre Notiz-App sollte in der Lage sein, sich mit den relevanten Tools zu integrieren, damit Sie Notizen synchronisieren und nahtlos mit anderen Anwendungen arbeiten können

Suchfunktion: Da Ihre Notizensammlung schnell wächst, kann es schwierig werden, eine bestimmte Notiz zu finden. Eine gute Suchfunktion hilft, dieses Problem zu entschärfen und erleichtert das Auffinden relevanter Notizen und Journaleinträge

Intuitive Benutzeroberfläche: Die von Ihnen verwendete Software sollte eine leicht verständliche Benutzeroberfläche haben, damit Sie schnell Notizen erstellen können. Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die visuelle Notizen bevorzugen

Datenübertragbarkeit: Die App sollte es Ihnen ermöglichen, Ihre Notizen in einem Format zu speichern oder zu exportieren, das problemlos von anderen Plattformen und Tools geladen werden kann, um sicherzustellen, dass Ihre Notizen leicht übertragbar sind

Kosten: Apps für Notizen gibt es in einer Vielzahl von Preisstrukturen. Finden Sie eine, die nicht nur Ihrem Budget entspricht, sondern Ihnen auch so viele relevante Funktionen für die Erstellung von Notizen bietet, wie Sie benötigen

Die 10 besten Supernotes-Alternativen für das Jahr 2024

Nachfolgend finden Sie mehrere Alternativen zu Supernotes, die ebenfalls Funktionen für die Erstellung von Notizen und mehr bieten. Jede Notizanwendung auf der Liste hat ihre eigenen einzigartigen Funktionen, die sie von den üblichen Notiz-Apps abheben.

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit dem kostenlosen Online-Notizblock von ClickUp.

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die Funktionen für die Erstellung von Notizen über den ClickUp Notizblock funktion. Sie können auch schnell Notizen machen und andere Arten von Dokumenten erstellen mit ClickUp Docs , seine integrierte kollaborative dokumenten-Editor der einfachen Text direkt in eine umsetzbare Aufgabe umwandeln kann. Außerdem finden Sie genügend Formatierungsoptionen für schöne Notizen, Wikis, persönliches Wissensmanagement und mehr. Die Vorlage für tägliche Notizen bietet eine einfache Grundlage für den Einstieg.

Die Produktivitätsfunktionen von ClickUp umfassen projektmanagement-Tools und die Möglichkeit, To-Do-Listen zu erstellen, ohne eine andere App für Notizen zu Rate ziehen zu müssen. Die aufgabenverwaltung ermöglicht es Ihnen, schreibbezogene Aufgaben oder andere zu erledigende Aufgaben zuzuweisen. ClickUp's KI funktionen von ClickUp bringen Notizen auf ein höheres Niveau und liefern Ihnen qualitativ hochwertige Inhalte mit weniger Aufwand. Gemeinsame Notizen helfen Teammitgliedern, effizienter zu arbeiten. Apropos Zusammenarbeit: Das Whiteboard-Tool in ClickUp erleichtert Teams das Brainstorming und die schnelle Sammlung von Ideen auf anpassbaren Haftnotizen und Formen.

Die besten Funktionen von ClickUp

Ein komplettes Paket von Produktivitätswerkzeugen, wie Projektmanagement, digitale Whiteboards, eine integrierte Notizen-App und mehr

Auf bestimmte Rollen zugeschnittene KI-Eingabeaufforderungen für die Erstellung hochwertiger Inhalte

Die Möglichkeit, Notizen mit verschachtelten Seiten zu organisieren und zu kennzeichnen, um eine leicht verständliche Struktur zu schaffen

Benutzerdefinierte und vorgefertigte Automatisierungen ermöglichen eine Zeitersparnis durch die Reduzierung von Routineaktionen

Integration mit über 1.000 Anwendungen, darunter viele der beliebtesten Tools auf dem Markt

Eine Bibliothek mit benutzerdefinierten Vorlagen für jeden Aspekt Ihres Unternehmens hilft Ihnen, schnell loszulegen

ClickUp Einschränkungen

Die mobile App ist nicht so funktionsreich wie die Desktop-Version

Die Anzahl der Funktionen kann die Oberfläche für neue Benutzer verwirrend machen

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

Business: $12/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Arbeitsbereich verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Notion

Über Begriff Notion ist eine weitere All-in-One-Produktivitätsanwendung, die über Funktionen zur Erstellung von Notizen verfügt. Es bietet einen vielseitigen Arbeitsbereich für Einzelpersonen und Teams gleichermaßen. Sie können wunderschöne Notizen, Datenbanken, Aufgabenlisten und vieles mehr erstellen. Die Software ist bekannt für ihre anpassbaren Vorlagen und die blockbasierte Bearbeitung, die es einfach macht, schnelle Notizen zu machen, die in einem Format strukturiert sind, das auf die Bedürfnisse jedes Benutzers zugeschnitten ist.

Notion beste Eigenschaften

Bietet einen zentralen Arbeitsbereich für Wikis, Dokumente und Projekte, um die Anzahl der benötigten Tools im Tech-Stack zu reduzieren

Dokumente der nächsten Generation unterstützen Echtzeit-Zusammenarbeit, Kommentare und Integrationen, um mehr Leistung zu bieten

Integrierte Projektmanagement-Funktionen zur Vereinfachung der Planung, Verfolgung und Ausführung von Projekten

Integration vonKI-Tools für die Erstellung von Notizen bietet Inhaltsvorschläge, Datenanalyse und Automatisierungsfunktionen

Anpassbare Visualisierungsoptionen ermöglichen es den Nutzern, ihre Daten so zu betrachten, wie es für sie am sinnvollsten ist

Die Drag-and-Drop-Funktionalität erleichtert das schnelle Erstellen von Notizen, auch für Personen mit begrenzten technischen Kenntnissen

Einschränkungen von Notion

Einige Nutzer berichteten von gelegentlichen Fehlern, die die Anwendung vorübergehend verlangsamten oder zum Stillstand brachten

Die große Anzahl von Optionen kann neue Benutzer überfordern, wenn sie sich einarbeiten müssen

Die begrenzte Anzahl von Integrationen im Vergleich zu einigen Alternativen störte einige Nutzer

Preise von Notion

Kostenlos

Plus: $8/Monat

Business: $15/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

AI-Zusatzmodul: $8/Monat

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (4,500+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

3. Workflowy

Über Workflowy Workflowy ist eine App für Notizen mit minimalistischem Design, die sich auf die Erstellung von organisierten Listen und Gliederungen konzentriert, um Notizen auf benutzerfreundliche Weise online vorzubereiten. Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche macht es leicht, Ihre Gedanken, Aufgaben und Ideen zu erfassen und zu strukturieren.

Die Plattform ermöglicht eine unendliche Verschachtelung, um Ihre Ideen mit so vielen untergeordneten Notizen wie nötig zu organisieren, was sie zu einem leistungsstarken Werkzeug für Brainstorming und Planung auf lineare und gut strukturierte Weise macht.

Workflowy beste Eigenschaften

Erstellen Sie unendlich viele Listen innerhalb von Listen, um Ihre Notizen flexibel zu organisieren

Zoomen Sie in jede Unterliste hinein und heraus, um sich auf einzelne Aufgaben oder Themen zu konzentrieren

Verwenden Sie Tags, um Listen effektiv zu kategorisieren und zu filtern, damit Sie verwandte Elemente leicht finden können

Schneller Einstieg mit der minimalistischen und benutzerfreundlichen Oberfläche

Arbeiten Sie offline und synchronisieren Sie automatisch alle Geräte, sobald die Verbindung wieder hergestellt ist

Einfaches Freigeben von Notizen und gemeinsames Arbeiten an Listen mitechtzeit-Zusammenarbeit funktionen für Teams

Workflowy Einschränkungen

Einige Nutzer berichten von einer Verlangsamung der App in bestimmten Situationen

Die Benutzeroberfläche ist nur in Englisch verfügbar, was für einige Benutzer eine Sprachbarriere darstellt

Das minimalistische Design hat den Nachteil, dass es nicht so viele Funktionen bietet wie andere Apps

Workflowy Preise

Kostenlos

Monatlich: $4.99

Jährlich: $49.00

Workflowy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (22 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (13 Bewertungen)

4. Evernote

Über Evernote Evernote ist eine weit verbreitete App für die Erstellung und Organisation von Notizen, die für ihr benutzerfreundliches Design bekannt ist. Der Schwerpunkt liegt auf der benutzerfreundlichen Erfassung und Erstellung von Notizen sowie der Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten.

Funktionen wie die Markierung von Notizen, die Suche und intuitive Organisationsfunktionen haben dazu beigetragen, dass dieses Tool zu einer der beliebtesten Apps für Notizen geworden ist.

Es ermöglicht Ihnen, verschiedene Arten von Informationen an einem Ort zu speichern und abzurufen. Sie können Web-Clippings erstellen und Audionotizen aufzeichnen. Sie können auch handschriftliche Notizen machen, wenn Sie einen Touchscreen verwenden.

Die besten Funktionen von Evernote

Die automatische Synchronisierung von Notizen über alle Geräte hinweg sorgt dafür, dass die Daten immer auf dem neuesten Stand sind und von überall und jederzeit abgerufen werden können

Erweitern Sie Ihre Notizen mit Text, Bildern, Sprachnotizen, PDFs und anderen Dokumentenformaten

Kombinieren Sie Notizen mit Aufgaben und Zeitplänen für eine leistungsstarke, einheitliche Organisationsplattform

Die Suchfunktion erleichtert das schnelle Auffinden von Inhalten in großen Notizsammlungen

Erstellen, Zuweisen und Verwalten von Aufgaben direkt in den Notizen, einschließlich Unterstützung für Fälligkeitsdaten und Erinnerungen

Integration mit Google Calendar für erweiterte Planungsfunktionen

Einschränkungen von Evernote

Nutzer finden die kostenlose Version etwas eingeschränkter als sie es gerne hätten

Die Premium-Pläne sind für den Geschmack mancher Nutzer etwas zu hochpreisig

Es ist nicht so einfach, wie es sein könnte, Daten auf andere Plattformen zu exportieren

Evernote Preise

Kostenlos

Persönlich: $14.00/Monat

Professionell: $17.99/Monat

Teams: $24.99/Monat pro Benutzer

Evernote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000 Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (8,000 Bewertungen)

5. Dendron

Über Dendron Dendron ist eine App für Notizen, die speziell für Entwickler und technische Benutzer entwickelt wurde. Sie basiert auf Visual Studio Code und bietet Funktionen wie hierarchische Organisation von Notizen, Backlinks und eine Vielzahl von Anpassungsoptionen.

Die Software eignet sich hervorragend für die Verwaltung großer Sammlungen von Notizen und wissensdatenbank s zur Unterstützung des Informationsbedarfs großer Programmierprojekte und anderer Anwendungsfälle, die mit komplexen Informationen zu tun haben.

Die VSCode-Basis bietet Entwicklern auch vertraute Funktionen wie Syntax-Highlighting und mehrsprachiges Code-Highlighting.

Dendron beste Eigenschaften

Die konsistenten und dennoch flexiblen Strukturen bieten eine großartige Kombination aus Vertrautheit und Anpassungsfähigkeit

Ein robustes Typensystem stellt sicher, dass das Wissen systematisch kategorisiert wird

Wichtige Informationen werden für einen schnelleren Zugriff zwischengespeichert

Veröffentlichungswerkzeuge erleichtern den Austausch von Wissen in einem digitalen Gartenformat

Die VSCode-Basis bietet einen vertrauten Arbeitsbereich für Entwickler

Der Open-Source-Code ist auf Skalierbarkeit ausgelegt

Einschränkungen von Dendron

Es gibt keine Unterstützung für mobile Geräte

Einige Benutzer finden es schwierig, zwischen den Notizen zu navigieren

Die Suchfunktionen sind nicht so robust wie bei einigen Konkurrenten

Dendron Preise

Kostenlos und Open-Source

Dendron Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 5/5 (24 Bewertungen)

6. Obsidian

Über Obsidian Obsidian ist eine App zur Erstellung von Notizen, die sich auf den Aufbau einer persönlichen Wissensdatenbank mit verknüpften Notizen konzentriert. Die lokalen Dateisysteme ermöglichen bidirektionale Verknüpfungen, Backlinks und die Visualisierung von Graphen in einem ansprechenden, aber einfach zu bedienenden Format.

Die Software ist ideal für Wissensmanagement und kreative Denkaufgaben, die von einem Netz miteinander verbundener Gedanken profitieren. Die Verwendung von Markdown-Notizen ermöglicht eine einfache und intuitive Formatierung im laufenden Betrieb.

Obsidian beste Eigenschaften

Bietet ein privates und anpassungsfähiges Notizenerlebnis, das zu Ihrem einzigartigen Denkprozess passt

Die Notizen werden direkt auf dem Gerät des Benutzers gespeichert, um einen schnellen und bequemen Offline-Zugriff zu ermöglichen

Hunderte von Plugins und Themes ermöglichen endlose Anpassungsmöglichkeiten

Offene, nicht-proprietäre Dateiformate erleichtern die Übertragung von Daten in und aus anderen Anwendungen

Das visuelle Beziehungsdiagramm bietet eine grafische Darstellung komplexer Notizbeziehungen

Einschränkungen von Obsidian

Viele Nutzer fanden, dass die Software eine steilere Lernkurve hat als andere Optionen

Einige Benutzer hatten Probleme mit der Synchronisierung von Notizen zwischen verschiedenen Geräten

Die Software kann bei großen Notizensammlungen träge werden

Preise für Obsidian

Kostenlos für immer

Kommerzielle Nutzung: $50/Jahr

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.9/5 (20 Bewertungen)

7. Cryptee

Über Cryptee Cryptee ist eine Software für Notizen, die durch fortschrittliche Verschlüsselungsfunktionen für alle Ihre Dokumente einen hohen Wert auf die Datensicherheit legt. Sie können Notizen, Dokumente und Bilder mit sicherer Verschlüsselung erstellen und speichern.

Das Engagement für den Datenschutz macht Cryptee zu einem ausgezeichneten Notizprogramm für alle Privatpersonen und Unternehmen, die Datenschutz und Vertraulichkeit in den Vordergrund stellen oder private Notizen machen möchten.

Cryptee beste Eigenschaften

Durch die verschlüsselte Medienspeicherung sind alle Ihre Daten auf der Plattform sicher

Dokumente, die auf der Plattform erstellt und bearbeitet werden, profitieren von der gleichen sicheren Verschlüsselungstechnologie

Die Dateien werden vor dem Hochladen auf dem Gerät des Nutzers verschlüsselt, um die Datensicherheit zu erhöhen

Der dynamische Dokumenteneditor unterstützt Querverlinkungen, Hashtags, Markdown-Formatierung und vieles mehr für ein verbessertes Schreiberlebnis

Nahtlose Integration mit Tools wie Evernote und Word und Export in PDF- und Markdown-Dateien für maximale Flexibilität

Geisterordner ermöglichen das Ausblenden von Daten, sodass Sie noch privatere Notizen erstellen können

Cryptee-Einschränkungen

Einige Nutzer hatten Probleme mit der Synchronisierung zwischen ihren Geräten

Der Software fehlt es im Vergleich zu einigen Mitbewerbern an Funktionen

Die Benutzeroberfläche ist weniger intuitiv als andere Optionen

Cryptee Preise

10 GB: 3 €/Monat

400 GB: 9 €/Monat

2.000 GB: 27 €/Monat

Cryptee Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 3/5 (13 Bewertungen)

8. Logseq

Über Logseq Logseq ist eine Anwendung für das Wissensmanagement und die Erstellung von Notizen, die auf den Prinzipien der Zettelkasten-Methode basiert. Es unterstützt Backlinks, bidirektionale Verknüpfungen und die Visualisierung von Graphen, um Ihnen zu helfen, schnell vernetzte Wissensdatenbanken zu erstellen.

Logseq ist ideal für Forscher, Akademiker und alle, die ihre Notizen organisieren wollen. Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, ist Logseq völlig kostenlos.

Logseqs beste Eigenschaften

Ein robustes System zur Aufgabenverwaltung sorgt dafür, dass die Benutzer organisiert und auf dem Laufenden bleiben

Ermöglicht die Kommentierung von PDF-Dateien direkt aus der Software heraus, um die Überprüfung von Dokumenten zu erleichtern

Flashcard-Unterstützung erleichtert das Lernen und Behalten der in der Software gespeicherten Informationen

Whiteboards ermöglichen visuelles Brainstorming und kollaboratives Arbeiten in der Software

Die Open-Source-Codebasis sorgt für noch mehr Transparenz und Sicherheit

Logseq Einschränkungen

Die Entwicklung schreitet langsamer voran, als die Benutzer es sich wünschen

Die Synchronisierungsfunktionen sind für einige Benutzer nicht zuverlässig genug

Neue Versionen bringen manchmal Bugs mit sich

Preise für Logseq

Kostenlos und Open-Source

Logseq Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 5/5 (100+ Bewertungen)

9. Roam

Über Roam Roam ist ein Werkzeug zur Erstellung von Notizen und zum Wissensmanagement, das ein einzigartiges "Block-Level"-Verknüpfungssystem zur Bearbeitung von Notizen bietet.

Die Software basiert auf der Idee, zusammenhängende Notizen durch die Verknüpfung einzelner Textblöcke zu erstellen. Diese Dokumentstruktur entspricht eher der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns und ermöglicht es, alle Notizen auf eine intuitivere Weise zu erkunden.

Roam beste Eigenschaften

Die vernetzte Notizstruktur ermöglicht die einfache Dokumentation eines Netzes von Ideen und Konzepten

Dokument- und Datenbankfunktionen gehen nahtlos ineinander über und sorgen für einen produktiveren Arbeitsablauf

Systematische Organisation von Recherchen für langfristige Speicherung und einfaches Wiederauffinden

Die assoziierte Wissensstruktur bietet eine intuitivere Art der Datenorganisation

Roam Einschränkungen

Benutzer mit sehr großen Datenbanken haben von Leistungsproblemen berichtet

Der mobilen Anwendung fehlen einige der Funktionen der Desktop-Version

Roam-Preise

Pro: $15/Monat

Believer: $500/5-Jahre

Roam Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (17 Bewertungen)

10. PNotes

Über PNotes PNotes, kurz für Portable Notes, ist eine leichtgewichtige Anwendung für die schnelle und einfache Erstellung und Verwaltung von Notizen. Es bietet die Möglichkeit, einfache Textnotizen zu erstellen und erlaubt die Verwendung von Rich-Text und Tabellen zur kreativen Formatierung.

PNotes ist ideal für Leute, die eine schnörkellose digitale Notizenerfassung bevorzugen und eine unkomplizierte Möglichkeit benötigen, Notizen zu machen und wichtige Informationen auf ihrem Desktop zu organisieren.

PNotes beste Eigenschaften

Ein vollständiger Satz von Formatierungsoptionen, wie Rich Text und Tabellen, ermöglicht eine anpassbare Organisation von Daten

Die freie Zeichenfunktion bietet eine zusätzliche Möglichkeit zur Erstellung von Inhalten

Notizen können durch die Verwendung von Skins und Transparenzeinstellungen angepasst werden, entweder einzeln oder als Gruppe

Planungs- und Erinnerungsfunktionen erleichtern die Verfolgung und Verwaltung von Notizen

Integration mit beliebten sozialen Netzwerken zur Veröffentlichung von Notizen

PNotes Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Click-and-Drag-Funktionalität als zu empfindlich

Benutzer haben den Wunsch geäußert, einen benutzerdefinierten Speicherort für die Notizen festzulegen, anstatt sie im Anwendungsordner zu speichern

PNotes Preise

Kostenlos und Open-Source

PNotes Bewertungen und Rezensionen

Sourceforge: 4.8/5 (76 Bewertungen)

Beginnen Sie Ihre Notizen-Reise noch heute

