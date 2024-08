Anyword vs. Jasper: Welcher KI-Schreibassistent ist der Beste?

Anyword und Jasper sind beides KI-gestützte Copywriting-Tools, aber welches ist die beste Option in einem Showdown zwischen Anyword und Jasper?

In diesem Leitfaden vergleichen wir die beiden Tools, um herauszufinden, wer in Sachen Inhaltserstellung, Markensprache und Marketingkampagnen am besten abschneidet. Finden Sie heraus, welches das bessere KI-Schreib- und Marketing-Tool für Sie ist - oder ob unser Bonus-Vorschlag stattdessen Ihr ideales Gegenstück ist. 🎉

Was ist Anyword?

Anyword ist eine KI-Leistungsplattform, die speziell für Marketingleiter und Agenturen entwickelt wurde. Das Tool stützt sich stark auf das Konzept der Verbesserung von Marketingkampagnen durch künstliche Intelligenz - sei es bei der Erstellung von Inhalten oder beim Proofing.

Über Beliebiges Wort Dieses Tool zur Erstellung von Inhalten ist eine gute Wahl für Teams, die sich auf Lead-Generierung, Content-Marketing oder Suchmaschinenoptimierung (SEO) konzentrieren möchten. 🔍

Anyword-Funktionen

Zu den Funktionen von Anyword gehört ein intuitiver Blog-Editor, wie Sie es von einem KI-Schreibwerkzeug . Darüber hinaus verfügt die Plattform über einen datengesteuerten Editor, der Sie bei der Erstellung digitaler Anzeigen unterstützt, ein Tool für Website-Texte und ein Tool für intelligente Texte, das Ihnen maßgeschneiderte und markenrelevante Ergebnisse liefert.

Schauen wir uns die herausragenden Elemente von Anyword genauer an, damit wir sie mit dem Angebot von Jasper vergleichen können.

1. KI-Inhaltserstellung

Anyword hat Marketing-Teams und SaaS-Unternehmen eine Menge zu bieten, wenn es um die KI-Inhaltserstellung geht.

Mit der datengesteuerten Editor-Funktion von Anyword können Sie Ihre Ziele und Marketingdaten nutzen, um wirkungsvollere Marketingtexte zu erstellen. Erhalten Sie prädiktive Leistungsbewertungen für Ihre Facebook-Anzeigen, Landing Pages und Instagram-Texte und nutzen Sie dann die KI-gestützten Vorschläge, um sie für Ihre Zielgruppe attraktiver zu machen.

Erstellen Sie Inhalte mit den KI-Werkzeugen von Anyword

Für Teams, die Blogs erstellen möchten, gibt es ein spezielles Tool dafür. Mit dem Blog-Assistenten können Sie nicht nur den Inhalt selbst erstellen, sondern auch Ihre eigenen Schlüsselwörter für optimierte Texte festlegen und Titelvorschläge erhalten. Es gibt auch eine integrierte Plagiatsprüfung, so dass Sie sich keine Sorgen um das Urheberrecht machen müssen.

2. Markenstimme

Anyword ist in der Lage, Ihre Inhalte im Hinblick auf Ihre Ziele zu analysieren und zu bewerten, was es einfacher macht, das Ziel zu erreichen und Ihre Markenstimme konsequent zu wahren.

Passen Sie Ihre Inhalte an die Personas Ihrer Zielgruppen an

Sie können Ihre eigenen Markenregeln und verbotene Begriffe in Anyword festlegen, und Anyword überwacht die Tonalität von Inhalten in einem zentralen Marken-Hub. Nutzen Sie die integrierte Zielgruppenfunktion, um Ihre Zielgruppen-Personas zu identifizieren und Ihre Inhalte auf sie zuzuschneiden - jedes Mal.

3. Marketing-Kampagnen

Mit der in die Plattform integrierten künstlichen Intelligenz können Sie Ihre Marketingkampagnen erstellen, optimieren und weiter skalieren.

Anyword bewertet Ihren Inhalt, so dass Sie wissen, welcher Inhalt wahrscheinlich am besten funktioniert

Anstatt hunderte von Texten manuell zu testen, können Sie die künstliche Intelligenz von Anyword nutzen, um die Inhalte zu bewerten und zu empfehlen, die bei Ihren Tests am besten abschneiden. Sehen Sie auf einen Blick, wie Ihre Werbetexte abschneiden, damit Sie bei der Gestaltung und Umsetzung Ihrer Marketingkampagnen bessere Entscheidungen treffen können.

Nutzen Sie Anyword, um Ihre Kampagnen auch über Social Media Texte hinaus zu optimieren. Generieren Sie Texte für Content-Marketing-Kampagnen, optimieren Sie E-Mail-Betreffzeilen und schreiben Sie auf Personen zugeschnittene Landing Pages.

Anyword-Preise

Starter: $39/Monat für einen Benutzer

$39/Monat für einen Benutzer Datengesteuert : $79/Monat für bis zu drei Benutzer

: $79/Monat für bis zu drei Benutzer Business: Ab $349/Monat für bis zu drei Benutzer

Ab $349/Monat für bis zu drei Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Jasper AI? Jaspis (manchmal auch als Jasper AI und früher als Jarvis bekannt) beschreibt sich selbst als "KI-Kopilot für Unternehmensteams" und hat sich über eine

KI-Textwerkzeug in eine durchgängige Marketing-Plattform.

Jasper AI umfasst jetzt Tools zur Erstellung von AI-Inhalten , Datenintelligenz und Beschleunigung von Marketingkampagnen. 📊

Jasper AI-Funktionen

Wie Anyword wurde auch Jasper AI mit Blick auf datengesteuerte Teams entwickelt. Die Plattform kann nicht nur dazu verwendet werden, mit wenigen Klicks Texte zu erstellen, sondern auch, um Botschaften zu verfassen, die mit Ihren Zielen und Ihrer Markensprache übereinstimmen.

Hier sehen Sie, wie sich Jasper AI in diesen Schlüsselbereichen der Leistung schlägt.

1. KI-Inhaltserstellung

Jasper AI begann als Tool zum Schreiben von Blogs und Inhalten, und diese Funktionen sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Tools. Es hat sich jedoch zu einem Tool entwickelt, das sich ideal für das Schreiben von hochwertigen Inhalten und Longform-Inhalten eignet.

Erstellen Sie alle Arten von Inhalten mit Jasper - von Blogbeiträgen und Werbe-E-Mails bis hin zu Instagram-Beschriftungen

Teams können Jasper verwenden, um Inhalte und Texte für eine Reihe von Verwendungszwecken zu erstellen, z. B. Website-Texte, Blog-Inhalte und Überschriften oder Texte für soziale Medien. Verwenden Sie den integrierten Dokumenteditor, um Texte zu verfassen und zu bearbeiten.

Mit der optionalen SurferSEO-Integration können Sie Ihre Longform-Inhalte mit denen der Konkurrenz vergleichen und mit der Plagiatsprüfung sicherstellen, dass Ihre Texte nicht zu sehr denen anderer ähneln.

Jasper AI ist auch ein hervorragendes Tool zur Erstellung von Inhalten für andere Kanäle. Die meisten AI-Tools bieten nur eine begrenzte Anzahl von Vorlagen an. Mit diesem Tool können Sie jedoch aus mehr als 50 Vorlagen wählen, um Inhalte für Ihre Marketing-E-Mails, Google-Anzeigenkampagnen, Social-Media-Beiträge und Landing Pages zu erstellen.

Mit dem Schreibeditor können Sie mit einem Klick den Ton Ihrer Texte anpassen und während des Schreibens Verbesserungen vornehmen.

2. Markenstimme

Die Beibehaltung Ihres Tonfalls und Ihrer Markenpersönlichkeit in allen Texten ist entscheidend, und Jasper Brand Voice kann diesen Prozess vereinfachen.

Pflegen Sie eine Wissensdatenbank in Jasper, damit Jasper Ihre Markenstimme lernen kann

Führen Sie Jasper AI in Ihren Styleguide, Ihre Markenidentität, Ihre Produktdatenbank und Ihre Unternehmenswebsite ein, um noch personalisiertere Texte zu erstellen. Die Plattform nutzt diese Daten nicht nur, um die KI-Inhaltsgenerierung anzupassen, sondern auch, um Ihre Inhalte auf Inkonsistenzen zu überprüfen.

3. Marketing-Kampagnen

Mit Jaspers Ansatz für Marketingkampagnen können Sie ganze Inhaltssammlungen auf der Grundlage eines Briefings erstellen.

Laden Sie ein Briefing hoch und lassen Sie Jasper den Inhalt Ihrer Kampagne generieren

Schreiben Sie ein Briefing in Jasper AI oder laden Sie ein bestehendes Briefing hoch und nutzen Sie dieses, um Ihre Kampagneninhalte über mehrere Kanäle zu erstellen. Mit der Instant-Magic-Funktion können Sie in wenigen Augenblicken Texte für verschiedene Assets erstellen - von Pressemitteilungen und Fallstudien bis hin zu TikTok-Skripten und E-Commerce-Produktbeschreibungen.

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, während Sie an Kampagnen arbeiten, indem Sie Dokumente freigeben und Statuskennzeichnungen vornehmen. Teilen Sie Ihre Kampagnenideen auch mit Ihren Stakeholdern, damit Sie die Freigabe für wichtige Assets einholen können, bevor Sie sie einsetzen.

Jasper AI Preise

Creator: $39/Monat für einen Benutzer

$39/Monat für einen Benutzer Teams: $99/Monat für bis zu drei Benutzer

$99/Monat für bis zu drei Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Anyword vs. Jasper AI: Funktionen im Vergleich

Anyword und Jasper AI sind beides nützliche KI-Schreibsoftware-Tools für Unternehmen und Content-Autoren, die Ideen, hochwertige Inhalte und optimierte Texte für Websites und Marketingkampagnen erstellen möchten.

Beide Tools erfüllen diese Anforderungen gut, aber gibt es einen klaren Gewinner, wenn es um diese Schlüsselfunktionen geht? 🏆

1. KI-Inhaltserstellung

Sowohl Anyword als auch Jasper können gut mit der Erstellung von KI-Inhalten umgehen. Sie verfügen über spezielle Tools für das Schreiben und Bearbeiten von Inhalten, mit speziell entwickelten vorlagen zum Schreiben von Inhalten die das Erstellen von Texten für bestimmte Assets erleichtern.

Die Bearbeitung der KI-generierten Inhalte funktioniert auf beiden Plattformen reibungslos, sodass Sie den Text vor der Veröffentlichung anpassen können. Mit den integrierten Plagiatsprüfern müssen Sie nicht extra für ein weiteres Tool bezahlen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte sorgenfrei sind.

2. Marke Stimme

Sowohl Anyword als auch Jasper konzentrieren sich stark auf die Wahrung der Markenstimme, aber diese Funktion ist bei Jasper besser entwickelt.

Die Markenintelligenz von Jasper scheint durchgängig integriert zu sein, und die Möglichkeit, Ihre Markenrichtlinien und den Produktkatalog Ihres Unternehmens hochzuladen, verschafft Ihnen einen Vorteil, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um markenorientierte Texte zu erstellen.

3. Marketing-Kampagnen

Sowohl Anyword als auch Jasper AI verfügen über Funktionen, die die Erstellung und den Einsatz von Marketingkampagnen erleichtern.

Anyword zeichnet sich durch die Verwendung von Daten aus, um die besten Strategien und Texte zu ermitteln, während Jaspers Instant Magic es Teams ermöglicht, schnell Inhalte aus einem Briefing zu erstellen. Teams, die einen analytischeren Ansatz für ihre Kampagnenstrategie bevorzugen, könnten Anyword bevorzugen, während Teams, die Geschwindigkeit bevorzugen, beim Vergleich der KI-Schreibwerkzeuge feststellen könnten, dass Jasper besser zu ihnen passt.

Anyword vs. Jasper auf Reddit

Der beste Weg, das richtige Software-Tool für sich zu finden, ist oft, von anderen Nutzern zu hören, und die beste Anlaufstelle dafür ist Reddit. Was denken die Reddit-Benutzer über Anyword vs. Jasper? 🤖

Es hat sich herausgestellt, dass es nicht allzu viel Gerede gibt, das diese beiden Marketing- und kI-Tools für soziale Medien miteinander zu vergleichen. Wir haben eine thread über Jasper-Alternativen der beide Anwendungen in einem guten Licht darstellte und den integrierten Content Optimizer von Anyword hervorhob.

Sie können ein ähnliches Ergebnis mit Jasper erzielen, aber Sie benötigen das SurferSEO-Plugin.

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Anyword vs. Jasper

Bei der Gegenüberstellung von Jasper und Anyword gibt es keinen klaren Sieger. Aber wir haben eine spannende Alternative, die wir Ihnen vorstellen möchten - ClickUp.

Wir glauben, dass ClickUp ein herausragender Kandidat ist, wenn es um das Ranking der besten KI-Content-Tools geht. Mit Funktionen wie ClickUp AI, ClickUp Docs und ClickUp Tasks ist es leicht zu verstehen, warum so viele Marketing- und Unternehmensteams ClickUp wählen, um ihre Kampagnen zu unterstützen.

1. ClickUp AI

Obwohl es relativ neu ist, ClickUp AI schlägt bereits Wellen in der Welt der KI-Schreibwerkzeuge. 🌊

ClickUp AI fungiert als Ihr KI-gestützter Assistent, der erste seiner Art. Nutzen Sie dieses Tool mit künstlicher Intelligenz, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, Prozesse zu vereinfachen und Inhalte in kürzester Zeit und in großem Umfang zu erstellen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

ClickUp AI ermöglicht es Ihnen, schneller zu arbeiten. Eine Aufgabe, für die Sie früher 30 Minuten gebraucht haben, kann jetzt in weniger als einer Minute erledigt werden. Analysieren Sie lange Inhalte, um eine genaue Zusammenfassung für Ihre Marketingberichte zu erstellen, bearbeiten und verbessern Sie Texte mit dem integrierten Editor und formatieren Sie Ihre Inhalte mit nur wenigen Klicks perfekt.

Bitten Sie ClickUp AI, Sie bei Marketingaufgaben zu unterstützen, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch etwas mehr Kreativität in den Prozess zu bringen. Generieren Sie im Handumdrehen hochwertige Ideen für Kampagnenstrategien, benennen Sie Produktmerkmale, planen Sie Marketing-Events, erstellen Sie Nutzerumfragen und lassen Sie sich ansprechende Marketing-Taglines einfallen.

Da ClickUp AI innerhalb des ClickUp-Ökosystems existiert, kann es Ihre Arbeitsweise verändern. Erstellen Sie blitzschnell Marketing-Kampagnen, verfassen Sie Werbe-E-Mails, erstellen Sie Berichte über Marketing-Kampagnen und produzieren Sie Content-Briefs in wenigen Augenblicken. Über das Marketing hinaus kann ClickUp AI Ihren Arbeitsalltag in jeder Funktion unterstützen - vom Projektmanagement bis zur Ressourcenplanung.

2. ClickUp Docs

ClickUp ist nicht nur ein benutzerfreundlicher KI-Schreibassistent. Es ist eine voll ausgestattete Plattform, auf der Sie an einem Ort Ideen speichern, Inhalte schreiben und mit anderen zusammenarbeiten können ClickUp Docs . 📝

Verwenden Sie ClickUp Docs für jeden Schritt des Marketingprozesses. Erstellen Sie Tagesordnungen für Ihre Kampagnenbesprechungen, planen Sie Ihre Arbeit mit einem inhaltskalender-Vorlage , Marketingberichte mit den Beteiligten teilen und ein internes Wiki oder eine Ressourcenbibliothek für alles, was mit Inhalten zu tun hat, aufbauen.

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Ihre verbundenen Unterseiten und Beziehungen in ClickUp Docs, um Ihre Arbeit zu organisieren und im Zusammenhang zu halten

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihren Teammitgliedern und Freiberuflern zusammen und markieren Sie sie, um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten. Hinterlassen Sie Kommentare, weisen Sie Aktionen zu und verwandeln Sie Textzeilen in umsetzbare Aufgaben, die Sie im Laufe der Zeit verfolgen können.

Machen Sie ClickUp Docs zu einem Teil Ihres Workflows und rationalisieren Sie Ihren gesamten Marketingprozess. Schreiben Sie Inhalte, speichern Sie Ideen, arbeiten Sie mit anderen zusammen, und organisieren Sie alle Ihre Assets an einem Ort.

3. ClickUp-Aufgaben

Neben der Organisation Ihrer Assets und der Nutzung von KI zur Erstellung überzeugender Inhalte ist ClickUp auch hervorragend geeignet, um Ihr Team auf Kurs zu halten. Verwenden Sie ClickUp-Aufgaben um alle Beteiligten zur Verantwortung zu ziehen und das Erreichen Ihrer Kampagnenziele zu erleichtern. ✅

Mit ClickUp Tasks ist es mühelos, organisiert zu bleiben. Planen, organisieren und arbeiten Sie projektübergreifend mit unserem aufgabenmanagement-Software die sich perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Nutzen Sie unser GTD-Vorlagen und produktivitätshacks um organisiert zu bleiben und effizienter zu arbeiten.

Fügen Sie mehrere Beauftragte hinzu, delegieren Sie Kommentare und erstellen Sie Berechnungen mit Hilfe von benutzerdefinierten Feldern, alles in Ihren ClickUp-Aufgaben

Machen Sie das Aufgabenmanagement kollaborativ mit eingebauten Kommentar-Threads und mehreren Beauftragten. Verwandeln Sie Kommentare in Aktionspunkte und vermeiden Sie Verwirrung, indem Sie gemeinsam nutzbare Bildschirmaufzeichnungen hinzufügen, die sich Teammitglieder ansehen können.

Verwandeln Sie die großen Aufgaben einer Marketingkampagne in kleinere, leichter zu erfüllende Aufgaben, die Sie nach und nach abhaken können, wenn Sie Fortschritte machen. Erstellen Sie Aufgaben und Unteraufgaben, und nutzen Sie Abhängigkeiten, um Struktur zu schaffen und schnelleres Arbeiten innerhalb Ihres Projekts. Fügen Sie wiederkehrende Aufgaben für wiederholbare Aktionen hinzu, und nutzen Sie das gesamte System, um Ihre Arbeit als Marketingteam zu optimieren.

Planen und liefern Sie Marketingkampagnen mit den besten KI-Schreibwerkzeugen

Die Bewertung von Jasper gegenüber Anyword ist nicht einfach. Beide Tools zur Erstellung von Inhalten haben etwas für Teams zu bieten, die ihre Marketingbemühungen skalieren möchten, wobei Daten und Intelligenz im Mittelpunkt stehen. Anyword verfügt über etwas mehr datengesteuerte Funktionen, während die Funktionen von Jasper die Erstellung und Bereitstellung von Inhalten in wenigen Augenblicken erleichtern.

Bei der Vielzahl an Software-Tools, die es gibt, ist es nicht einfach ein Fall von Anyword gegen Jasper. Vielleicht ist es an der Zeit, einen der besten KI-gesteuerten Konkurrenten für beide Tools zur Inhaltserstellung in Betracht zu ziehen: ClickUp.

Mit Funktionen wie ClickUp AI und allen Werkzeugen für das Projekt- und Kampagnenmanagement, die Sie brauchen, ist es vielleicht genau die Plattform, nach der Sie suchen. Testen Sie ClickUp kostenlos und entdecken Sie, wie es Ihr KI-gestützter Motor werden könnte. ✨