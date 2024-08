die 10 besten Helpjuice-Alternativen & Konkurrenten in 2024

Ob Sie nun ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind, jedes Unternehmen kann davon profitieren zeitersparnis durch eine gut verwaltete Wissensdatenbank . Die Helpjuice-Softwareplattform ist ein beliebtes Tool für Wissensdatenbanken, das genau das zu erledigen versucht. Es rationalisiert die Art und Weise, wie Ihr Team Wissen erfasst, Hilfeartikel erstellt und wichtige Infos untereinander und mit Kunden freigibt.

Helpjuice ist jedoch nicht das einzige Software-Tool für Wissensdatenbanken, das es gibt. Wenn Sie als Geschäft den Kundensupport und den internen Informationsaustausch durch eine intelligente, robuste Wissensdatenbank verbessern möchten, bieten Ihnen diese 10 bestbewerteten Helpjuice-Alternativen und Helpjuice-Konkurrenten leistungsstarke Features, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Was ist eine Helpjuice Alternative?

Zu den besten Helpjuice-Alternativen gehören Projektmanagement-Plattformen und wissensmanagement-Software die wichtiges Unternehmenswissen sammeln, verteilen und pflegen kann, genau wie Helpjuice es tut, wenn nicht sogar besser.

Intuitive Wissensdatenbank-Software ermöglicht es Unternehmen wie dem Ihren, die Supportkosten zu senken, indem sie eine kunden- und teamorientierte Wissensdatenbank bereitstellt, die die Selbstbedienung schnell, effizient und präzise macht.

Helpjuice bietet eine zentrale Plattform für die Verwaltung der häufigsten Anleitungen und Support-Fragen in Ihrem Geschäft, die sowohl den internen Team-Support als auch den externen Kundensupport rationalisiert. Die Plattform verspricht einfaches Verfassen und Formatieren von Inhalten, tiefgreifende Datenanalysen, anpassbare Integrationen und eine integrierte Suche.

Worauf sollten Sie bei Helpjuice-Alternativen achten?

Wenn Sie sich nach Alternativen zu Helpjuice umsehen, sollten Sie Ihre Geschäftsanforderungen berücksichtigen und sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Software diesen entspricht. Achten Sie bei der Erkundung jeder Wissensmanagement-Plattform auf die folgenden Schlüssel-Features:

Benutzerfreundlichkeit: Die Software sollte ein benutzerfreundliches Design haben, das Ihrem Team hilft, schnell Wissensdatenbankartikel zu erstellen und zu verwenden

Die Software sollte ein benutzerfreundliches Design haben, das Ihrem Team hilft, schnell Wissensdatenbankartikel zu erstellen und zu verwenden Funktionen für den Kundensupport: Das Tool sollte über robuste Features für den Kundensupport direkt in einem bestimmten Support-Artikel verfügen und eingehende Support-Tickets effektiv verwalten

Das Tool sollte über robuste Features für den Kundensupport direkt in einem bestimmten Support-Artikel verfügen und eingehende Support-Tickets effektiv verwalten Branding-Optionen: Es sollte eine gute Auswahl an Vorlagen für die Wissensdatenbank und benutzerdefinierte Branding-Optionen geben, damit die Plattform mit Ihrem Image übereinstimmt

Es sollte eine gute Auswahl an Vorlagen für die Wissensdatenbank und benutzerdefinierte Branding-Optionen geben, damit die Plattform mit Ihrem Image übereinstimmt Tools für die Zusammenarbeit: Die besten Helpjuice-Alternativen verfügen über Features für die Zusammenarbeit, die die Pflege Ihrer Support-Infos erleichtern, z. B. die Möglichkeit, Artikel gemeinsam zu bearbeiten und interne Kommentare hinzuzufügen

Die besten Helpjuice-Alternativen verfügen über Features für die Zusammenarbeit, die die Pflege Ihrer Support-Infos erleichtern, z. B. die Möglichkeit, Artikel gemeinsam zu bearbeiten und interne Kommentare hinzuzufügen Sicherheits-Features: Die Plattform sollte über Zugangskontrollen verfügen, mit denen Sie Benutzerrollen einstellen können und so die volle Kontrolle über den Systemzugang haben

Die Plattform sollte über Zugangskontrollen verfügen, mit denen Sie Benutzerrollen einstellen können und so die volle Kontrolle über den Systemzugang haben Suchfunktionen: Die Software sollte über leistungsstarke Suchfunktionen verfügen, um Antworten auf bestimmte Probleme im Support zu finden, da eine starke Suchfunktion die Selbstbedienung der Kunden erleichtert

Die Software sollte über leistungsstarke Suchfunktionen verfügen, um Antworten auf bestimmte Probleme im Support zu finden, da eine starke Suchfunktion die Selbstbedienung der Kunden erleichtert Forum-Funktionen: Die Möglichkeit, ein Community-Forum einzurichten, ermöglicht es den Kunden, sich selbst zu helfen, fördert bessere Beziehungen zu den Kunden und bietet zusätzliche Self-Service-Inhalte

Die 10 besten Helpjuice-Alternativen für das Jahr 2024

Die Wahl der richtigen Wissensdatenbank-Software beginnt damit, dass Sie Ihre Optionen kennen. Diese Liste von Wissensdatenbank- und helpdesk-Software ist eine der besten auf dem Markt.

Speichern, Organisieren und Verteilen von Unternehmenswissen mit dem breiten Array an Tools für die Wissensbasis von ClickUp

ClickUp ist ein All-in-One projektmanagement-Software mit umfangreichen Funktionen für die Erstellung und Verwaltung von Dokumenten. Der Support für die Wissensdatenbank erfolgt über die ClickUp Dokumente feature. Darüber hinaus ist ClickUp's aufgabenverwaltung elemente ermöglichen die Nachverfolgung von Support-Anfragen, und der Fokus auf Zusammenarbeit macht es den Mitgliedern des Teams leicht, die Wissensdatenbank zu verbessern, indem sie interne Kommentare hinterlassen.

Sie finden eine schöne Auswahl an vorlagen für Wissensdatenbanken sowie Vorlagen für andere gängige Aufgaben im Business, so dass ClickUp zu einer Komplettlösung für Ihr Geschäft wird. Nutzen Sie die Vorteile von ClickUp AI um die Erstellung von Texten zu beschleunigen und ansprechende und informative Inhalte zu erstellen.

ClickUp beste Features

Ermöglicht Teammitgliedern eine effiziente Zusammenarbeit mit Hilfe der Funktionen zur Zusammenarbeit

Ermöglicht die einfache Verwaltung von mehreren Projekten gleichzeitig

Bietet erweiterte benutzerdefinierte Funktionen zur Anpassung der Plattform an Ihre Bedürfnisse

Zentralisiert alle Ihre Aufgaben, Dokumente, Ziele und Chats an einem Ort

Lässt sich mit über 1.000 Tools und Apps von Drittanbietern integrieren

ClickUp Limits

Überwältigende Benutzeroberfläche aufgrund der Komplexität der Features

Eingeschränkte mobile Funktionen im Vergleich zur Desktop Version

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI kann für alle kostenpflichtigen Pläne zum Preis von 5 $ pro Mitglied und internem Gast im Workspace pro Monat erworben werden

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Notion

Über Notion Notion ist ein beliebtes Tool für Notizen und Produktivität und verfügt über nützliche Features für das Wissensmanagement. Darüber hinaus kann es Projekte nachverfolgen und Aufgaben verwalten, was es zu einem hilfreichen Tool für das Management des Kundensupports macht. Mit den Funktionen zur Erstellung von Inhalten, einschließlich eines Rich-Text-Editors, kann die Software ansprechende Wissensdatenbankartikel erstellen.

Notion beste Features

Ermöglicht es Ihnen, Ihre gesamte Arbeit und Ihr Wissen an einem Ort zu zentralisieren

Passt sich an Ihre Bedürfnisse an, mit leistungsstarken Blöcken, die so minimal oder so komplex sein können, wie Sie es benötigen

Erleichtert die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen, z. B. Entwicklungs-, Design- und Produktteams

Bietet Zugang zu einer lebendigen Community mit zahlreichen Inhalten und Lernressourcen

Effiziente Verwaltung von Projekten durch einfache benutzerdefinierte Anpassungen

Notion Limits

Notion könnte von einer API mit mehr Features für engere benutzerdefinierte Integrationen profitieren

Die mobile App ist weniger intuitiv als die Desktop-Version

Notion Preise

Free

Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise KI Add-On: $8/Monat pro Benutzer

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (4.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Rezensionen)

3. Guru

Über Guru Guru ist eine Wissensmanagement-Software, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Arbeitsabläufe zu automatisieren. Die KI-Algorithmen von Guru helfen Ihnen, schnell die Informationen zu finden, die Sie zur Lösung von Problemen benötigen. Die Software kann Ihrem Team helfen, bessere Inhalte zu schreiben und Bereiche zu finden, in denen Wissen nicht freigegeben wird. Das Ergebnis ist eine der benutzerfreundlichsten Helpjuice-Alternativen auf dem Markt.

Guru beste Features

Liefert sofortige Antworten über eine KI-gestützte Suche, ohne den Workflow zu unterbrechen

Bietet eine Startseite für Mitarbeiter, die ihren Tag mit relevanten Informationen beginnen können

Erleichtert die schnelle Erstellung besserer Inhalte mit Hilfe von generativer KI

Erleichtert das Wissensmanagement durch eine anpassbare Hierarchie der Inhalte

Guru-Einschränkungen

Das analytische Feature könnte besser sein

Die Browser-Erweiterung kann gelegentlich Probleme bereiten

Es ist schwierig, Berechtigungen für größere Teams zu verwalten

Guru Preise

free : Gratis

Gratis Starter : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Builder : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Guru Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

4. Confluence

Über Zusammenfluss Confluence ist eine Workspace-Anwendung für Teams, die Wissen und Zusammenarbeit zusammenführt. Confluence wird von Atlassian entwickelt und arbeitet nahtlos mit Atlassian-Tools wie Jira, Trello und Bitbucket zusammen, zusätzlich zu den Integrationsoptionen von Drittanbietern.

Die Wissensdatenbank verfügt über eine erweiterte Suchfunktion, die das Auffinden von Inhalten erleichtert. Vorlagen für die Wissensdatenbank implementieren Best Practices, um eine effektive Erstellung von Inhalten zu gewährleisten.

Confluence beste Features

Hält Inhalte aktuell und auffindbar mit skalierbaren Tools, die mit Ihrem Unternehmen wachsen

Schafft eine einheitliche Plattform, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Bietet Vorlagen für verschiedene Arten von Projekten, um Ihr Team schnell einzurichten

Flexible Workspaces bieten Platz für viele Arten von Daten und Informationen

Confluence Beschränkungen

Der Editor kann weniger intuitiv sein, als er sein könnte

Der Preis ist für manche Geschäfte zu hoch

Die Optionen zur benutzerdefinierten Anpassung der Vorlagen sind limitiert

Confluence Preise

Team-Zusammenarbeit : $10/Monat

: $10/Monat Team-Zusammenarbeit + Kalender : $20/Monat

: $20/Monat Zusammenarbeit im Team + Q&A : $20/Monat

: $20/Monat All-in: $30/Monat

Confluence Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (3.500+ Bewertungen)

: 4.1/5 (3.500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (3.000+ Bewertungen)

5. Dokument360

Über Dokument360 Dieses software zur Dokumentenverwaltung bietet eine robuste Lösung für die Erstellung einer Wissensdatenbank. Document360 verfügt über umfangreiche Optionen zur Verwaltung von Inhalten und ermöglicht die Nachverfolgung von Versionen von Artikeln und die Erstellung detaillierter Berichte. Sie können eine interne Wissensdatenbank für Mitarbeiter und eine öffentliche Datenbank für Kundenanfragen erstellen. Die Möglichkeit, Videos einzubetten und Microsoft Word-Dokumente zu importieren, macht die benutzerdefinierte Erstellung von Inhalten zu einem Kinderspiel.

Document360 beste Features

Schnelle Erstellung einer Online-Selbstbedienungs-Wissensdatenbank mithilfe von KI

Erstellt eine breite Palette von Dokumenten zum Freigeben von Wissen

Integriert sich in bestehende Helpdesk-, Analyse-, Kommentar- und Chat-Produkte

Bietet einen reibungslosen Migrationsprozess von anderen gängigen Wissensdatenbank-Plattformen

Skaliert nahtlos mit Ihrem Business

Document360 Einschränkungen

Die Software könnte von erweiterten benutzerdefinierten Optionen profitieren

Es gibt eine Lernkurve für Benutzer, die mit Wissensdatenbank-Software nicht vertraut sind

Integrationen von Drittanbietern sind limitiert

Document360 Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard : $149/Monat pro Projekt

: $149/Monat pro Projekt Profi : $229/Monat pro Projekt

: $229/Monat pro Projekt Business : 399 $/Monat pro Projekt

: 399 $/Monat pro Projekt Unternehmen: $599/Monat pro Projekt

Document360 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (150+ Bewertungen)

6. Zendesk

Über Zendesk Zendesk ist eines der beliebtesten Tools auf dem Markt und vielleicht der größte Name im Bereich Helpdesk-Software. Es ist eine umfassende Lösung für den Kundensupport, die Folgendes unterstützt ticket-Verwaltung optionen zusätzlich zu seiner Wissensdatenbank. Zendesk deckt nahezu jeden Aspekt des Kundensupports auf benutzerfreundliche Weise ab und ist damit eine der besten Helpjuice-Alternativen.

Zendesk beste Features

Bietet einen engen und persönlichen Kundenservice

Ermöglicht die Personalisierung des Kundenerlebnisses zur Förderung von Loyalität und Umsatz

Deckt Ihr Business mit Sicherheitszertifizierungen für die meisten Compliance-Anforderungen ab

Integrierbar mit Apps und Tools von Drittanbietern

Bietet eine übersichtliche und intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche, so dass Benutzer schnell produktiv werden können

Grenzen von Zendesk

Höhere Preise im Vergleich zu vielen Mitbewerbern

Begrenzte benutzerdefinierte Optionen

Zusätzliche Ausgaben für einige Integrationen von Drittanbietern

Zendesk-Preise

Nur Support (Team) : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Nur Support (Pro): $55/Monat pro Benutzer

Nur Support (Enterprise) : $115/Monat pro Benutzer

: $115/Monat pro Benutzer Suite Team : $55/Monat pro Benutzer

: $55/Monat pro Benutzer Suite Wachstum : $89/Monat pro Benutzer

: $89/Monat pro Benutzer Suite Pro : $115/Monat pro Benutzer

: $115/Monat pro Benutzer Suite Enterprise: $169/Monat pro Benutzer

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (5.500+ Bewertungen)

: 4.3/5 (5.500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ Bewertungen)

7. Hilfe Pfadfinder

Über Hilfe PfadfinderHilfe Pfadfinder zentralisiert alle Kundenunterhaltungen in einem Dashboard und erleichtert so die Übersicht über Kundenanfragen. Durch die Anzeige aller Unterhaltungen in einer Oberfläche im Posteingang-Stil können mehrere Agenten an der Lösung von Kundenabfragen arbeiten. Help Scout konzentriert sich stark auf die Kommunikation und verfügt über eine Wissensdatenbank-Software, die die Abhängigkeit des Kunden von Support-Mitarbeitern verringern kann.

Help Scout beste Features

Verwaltet alle Kundenunterhaltungen in einer leistungsstarken Plattform, die einem Posteingang ähnelt

Bietet ein Live-Chat Feature, so dass Sie immer erreichbar sind, wenn Kunden Hilfe benötigen

Bietet eine Selbstbedienungsoption, d. h. Kunden können mithilfe von Tools der Wissensdatenbank Antworten finden

Unterstützt direkten Supportkundenkommunikation innerhalb Ihrer App über das In-App Messaging Feature

Ermöglicht Mitarbeitern die gemeinsame Arbeit an Kundendaten und Interaktionen mithilfe von Collaboration-Tools

Help Scout Limitierungen

Die Suchfunktion könnte robuster sein

Die Software könnte von mehr benutzerdefinierten Optionen profitieren

Einige Integrationen von Drittanbietern fehlen

Preise für Help Scout

Standard : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Plus : $40/Monat pro Benutzer

: $40/Monat pro Benutzer Pro: $65/Monat pro Benutzer

Help Scout Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (300+ Bewertungen)

: 4.4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.06/5 (200+ Bewertungen)

8. Bloomfire

Über Bloomfire Bloomfire nutzt KI, um Workflows zu verbessern. Es bietet automatisiertes Taggen, Zusammenfassen und Kategorisieren für ein verbessertes Content Management. Die KI-gestützte private Wissensdatenbank ist ein digitaler Wissensarbeiter, der es den Mitarbeitern ermöglicht, schnell die benötigten Informationen zu finden. Die Mitarbeiter können mit Hilfe von anpassbaren Filtern suchen, was das Organisieren und Auffinden relevanter Inhalte erleichtert.

Bloomfire beste Features

Nutzt KI, um das Suchen und Finden von Inhalten über verschiedene Speicherorte hinweg zu erleichtern

Bietet KI-Tools, die Inhalte beim Hochladen automatisch taggen, zusammenfassen und kategorisieren können

Verbessert die Effizienz und Genauigkeit der Mitarbeiter mit dem Feature "Build-Your-Own Digital Knowledge Worker

Bietet eine zentralisierte und durchsuchbare Plattform für Informationen und Erkenntnisse

Nutzt KI zur Unterhaltung, um Antworten aus dem Inhalt der Plattform vorzuschlagen

Bloomfire Limiten

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Das mobile Erlebnis ist nicht so nahtlos wie die Desktop Version

Die Suchfunktion ist in einigen Bereichen unzureichend

Preise von Bloomfire

Flex : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Talla : $460/Monat für 50 Benutzer

: $460/Monat für 50 Benutzer Starter : $1.750/Monat für 100 Benutzer

: $1.750/Monat für 100 Benutzer Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

Bloomfire Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

9. Freshdesk

Über Freshdesk Freshdesk ist eine Helpdesk-Lösung, die umfangreiche Funktionen für den Kundensupport bietet. Die integrierte Wissensdatenbank-Software stellt ein Repository mit Informationen bereit, das die Selbstbedienung des Kunden ermöglicht. Der einheitliche Workspace bietet nicht nur wissensbasierten Support, sondern erleichtert auch die Nachverfolgung und Lösung von Support-Tickets für einen besseren Kundenservice.

Freshdesk beste Features

Effizientes Verwalten, Priorisieren und Lösen von Support-Tickets mit einem einheitlichen Workspace

Automatisiert den Self-Service mit einer skalierbaren Wissensdatenbank und benutzerdefinierten Widgets

Optimiert den Betrieb und verbessert die Produktivität mit KI-gestützter Automatisierung und Workflows

Ermöglicht Agenten die Zusammenarbeit mit Experten vonfunktionsübergreifenden Teams mit Hilfe von Collaboration Tools

Nutzt KI-gesteuerte Erkenntnisse, um den Support-Aufwand proaktiv zu verbessern und die Qualität zu überwachen

Grenzen von Freshdesk

Ein Mangel an benutzerdefinierten Optionen

Hohe Preise im Vergleich zu ähnlichen Wettbewerbern

Verzögerungsprobleme bei hoher Belastung

Freshdesk-Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Wachstum : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Pro : $49/Monat pro Benutzer

: $49/Monat pro Benutzer Enterprise: $79/Monat pro Benutzer

Freshdesk Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ Bewertungen)

Über ProProfs Wissensdatenbank Diese Wissensmanagement-Software bietet umfangreiche benutzerdefinierte Optionen. Durch KI-gestützte Erstellungstools und eine umfangreiche Auswahl an Dokumenttypen hilft ProProfs Knowledge Base Kunden, die benötigten Informationen zu finden. Sie lässt sich mit Google Analytics und anderen Tools von Drittanbietern integrieren, um die Funktionen zu erweitern.

ProProfs Knowledge Base beste Features

Bietet eine KI-gestützte Online-Self-Service-Wissensdatenbank für Kunden und Mitarbeiter

Erstellt verschiedene Arten von Dokumenten zum Freigeben von Wissen

Integration mit einer großen Zahl von Tools von Drittanbietern zur Erweiterung der Funktionen

Bietet Unterstützung bei der Migration, um den Wechsel von anderen Plattformen zu erleichtern

Ausführliche Berichterstellung durch Integration von Google Analytics

ProProfs Knowledge Base Einschränkungen

Eine veraltete oder langweilige Benutzeroberfläche

Wenige anfängliche Vorlagen

Analyse- und Berichterstellungs-Features, die robuster sein könnten

Essentials : $1,080/Jahr

: $1,080/Jahr Premium : $1,440/Jahr

: $1,440/Jahr Enterprise: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise

ProProfs Knowledge Base Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (28 Bewertungen)

: 4.5/5 (28 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (27 Bewertungen)

Diese Top Helpjuice Alternativen und Konkurrenten repräsentieren einige der besten Wissensbasis verfügbare Software. Einige Optionen konzentrieren sich ausschließlich auf die Funktionen der Wissensdatenbank, während andere über ein robusteres Feature-Set verfügen, das andere wichtige Tools integriert, wie z. B. vollwertige Support-Ticket-Systeme oder ein umfassendes Projektmanagement.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Wissensmanagement-Software sind, die über den Aufbau einer Wissensdatenbank hinausgeht, melden Sie sich für ein kostenloses Konto in ClickUp an . ClickUp erstellt nicht nur eine detaillierte und beeindruckende Wissensdatenbank, sondern sorgt mit seinen All-in-One-Funktionen für Projektmanagement dafür, dass Ihre Wissensdatenbank problemlos in die Projekte und die Kommunikation Ihres Teams integriert werden kann.