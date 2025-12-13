10 nejlepších alternativ Google Workspace Studio pro týmy

Týmy, které přerostly Google Workspace Studio, často chtějí více, než nabízí Gemini a základní nástroje pro spolupráci. Mnoho IT manažerů, zakladatelů a provozních manažerů chce nástroje s hlubší možností přizpůsobení. Hledají také silnější možnosti ochrany soukromí a ceny, které vyhovují rychle rostoucím týmům.
V tomto průvodci rozebíráme 10 alternativ Google Workspace Studio, které stojí za zvážení – od platforem jako ClickUp, které nabízejí agenty poháněné umělou inteligencí a strukturované řízení úkolů, až po nástroje jako ONLYOFFICE a Proton, které se zaměřují na soukromí a dodržování předpisů v rámci vlastního hostingu.
Ať už rozšiřujete své aktivity nebo přehodnocujete způsob práce, tyto možnosti vám pomohou dosáhnout více než samotné Studio.
Přehled nejlepších alternativ Google Workspace Studio
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ Google Workspace Studio. 👇
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Strukturovaná automatizace pracovních postupů založená na umělé inteligenci pro mezifunkční týmy, rychle se rozvíjející společnosti a podnikové operace.
|ClickUp Brain pro kontextová doporučení, ClickUp Agents pro automatizovaný dohled, ClickUp Automations pro spolehlivé provádění pracovních postupů, Brain MAX pro podporu napříč aplikacemi, Talk to Text pro okamžité zaznamenávání nápadů.
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Microsoft 365
|Produktivní ekosystémy podnikové úrovně pro organizace standardizované na infrastruktuře Windows.
|Kontextová asistence Copilot, automatizace pracovních postupů napříč aplikacemi pomocí Power Automate, autonomní Agents 365 a vizuální porovnání dokumentů.
|Bezplatná zkušební verze; cena od 7,20 $/měsíc na uživatele
|Zoho Workplace
|Týmy s omezeným rozpočtem, které hledají integrovanou sadu nástrojů pro zvýšení produktivity s výkonnou nativní automatizací
|Zia AI Agents pro detekci anomálií, čištění e-mailů a klasifikaci dokumentů, plus těsná integrace CRM a ekosystému.
|Bezplatná zkušební verze; cena od 4 $/měsíc na uživatele
|ONLYOFFICE Workspace
|Samostatně hostovaná prostředí dokumentů s kontrolou soukromí pro organizace zaměřené na bezpečnost
|Přizpůsobitelní agenti AI s podrobnými přístupovými právy, vícejazyčný překlad dokumentů, ukládání výsledků pro výstupy AI a certifikované digitální podpisy.
|Zdarma; od 30 $/měsíc za správce
|Proton Suite
|Provoz s kritickým významem pro ochranu soukromí, jako jsou právní týmy, skupiny v oblasti zdravotnictví, novináři a organizace citlivé na bezpečnost.
|Šifrovaná pošta, Drive a Docs s nulovým přístupem; Lumo AI bez zaznamenávání dat; odkazy s omezenou platností; a šifrovaná e-mailová komunikace s kontrolou platnosti.
|Cena začíná na 14,99 $/měsíc na uživatele.
|Notion
|Vysoce přizpůsobivé pracovní prostory pro týmy, které kombinují dokumenty, databáze, wiki a znalostní centra podporovaná umělou inteligencí.
|Extrakce dat pomocí umělé inteligence, vyhledávání znalostí v celém pracovním prostoru, automatické aktualizace zásad a databázové struktury s více zobrazeními.
|Zdarma; od 12 USD/měsíc na uživatele
|Coda
|Interaktivní systémy dokumentů pro týmy, které vytvářejí datově řízené pracovní postupy a dokumenty podobné aplikacím.
|Sloupce AI pro hromadné obohacování dat, plánované automatizace, propojený ekosystém balíčků a ovládací prvky historie verzí.
|Zdarma; od 12 $/měsíc za Doc Maker
|LibreOffice Online
|Spolupráce na dokumentech s otevřeným zdrojovým kódem pro týmy, které se chtějí vyhnout závislosti na dodavateli nebo proprietárních cloudových balíčcích.
|Prohlížečové úpravy pro Writer/Calc/Impress, funkce hlavních dokumentů, hromadná korespondence a vektorové kreslicí nástroje
|Zdarma (open source)
|Bitrix24
|Komplexní správa podnikání pro malé a střední podniky kombinující CRM, týmovou komunikaci, úkoly a automatizaci.
|CoPilot AI pro přepis hovorů, generování strukturovaných úkolů, přepisování obsahu a automatické aktualizace CRM
|Bezplatná zkušební verze; cena od 61 USD/měsíc za organizaci
|Polaris Office
|Dokumentové pracovní postupy nezávislé na zařízení pro týmy pracující na stolních počítačích, mobilních zařízeních a webu
|AI Write pro automatizovanou tvorbu obsahu, Ask Doc pro informace z PDF, automaticky generované prezentace a mobilní skenování OCR.
|Bezplatná zkušební verze; cena od 7,99 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v alternativách Google Workspace Studio?
Než začnete porovnávat nástroje umělé inteligence pro zvýšení produktivity, zjistěte, co je pro pracovní postupy vašeho týmu nezbytné. Dobrá alternativa by vám měla pomoci spolupracovat, vytvářet obsah a automatizovat každodenní úkoly. To vše by mělo fungovat bez zbytečného komplikování.
Při hodnocení alternativ Google Workspace Studio je třeba věnovat pozornost následujícím aspektům:
- Ovládací prvky pro vytváření agentů: Nastavte přesné spouštěče, podmínky a vícestupňové akce, které budou fungovat přesně podle vašich představ.
- Propojení aplikací: Jděte nad rámec Google Workspace – propojte také své nástroje CRM, HR, podpory a inženýrství.
- Data bohatá na kontext: Čerpejte z databází, wiki nebo API, aby agenti mohli činit informovaná rozhodnutí, nikoli odhady.
- Integrovaná správa: Získejte auditní protokoly, sledování využití a oprávnění založená na rolích, abyste zajistili bezpečnost a soulad s předpisy.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Ovládejte šifrování, úrovně přístupu a umístění dat pro klidnou mysl.
- Tvorba bez kódování: Pomocí nástrojů pro tvorbu metodou drag-and-drop a opakovaně použitelných šablon můžete rychle navrhovat, testovat a spouštět agenty.
📮 ClickUp Insight: Pouze 10 % respondentů našeho průzkumu používá hlasové asistenty (4 %) nebo automatizované agenty (6 %) pro aplikace AI, zatímco 62 % dává přednost konverzačním nástrojům AI, jako jsou ChatGPT a Claude. Nižší míra přijetí asistentů a agentů může být způsobena tím, že tyto nástroje jsou často optimalizovány pro konkrétní úkoly, jako je ovládání bez použití rukou nebo konkrétní pracovní postupy.
ClickUp vám přináší to nejlepší z obou světů. ClickUp Brain slouží jako konverzační AI asistent, který vám může pomoci v široké škále případů použití. Na druhé straně agenti pohánění AI v rámci kanálů ClickUp Chat mohou odpovídat na otázky, třídit problémy nebo dokonce řešit konkrétní úkoly!
Nejlepší alternativy Google Workspace Studio
Nyní se podívejme podrobněji na náš výběr nejlepších alternativ Google Workspace Studio. 🎯
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro strukturovanou automatizaci pracovních postupů založenou na umělé inteligenci v jednotném ekosystému)
Software pro správu projektů ClickUp je ústředním bodem vašeho pracovního systému. Spojuje úkoly, projekty, dokumenty, umělou inteligenci a automatizaci v prvním konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí.
Nahrazuje roztříštěné pracovní postupy v Google Workspace Studio. Nyní máte k dispozici jediný, organizovaný systém. Odpovědnost se snadno škáluje.
Pracujte rychleji díky kontextové umělé inteligenci
ClickUp Brain nehádá – čte váš pracovní prostor a rozumí vašim projektům. Poskytuje tak rady vycházející z reálného kontextu, nikoli povrchní návrhy.
Předpokládejme, že spravujete mnoho procesů onboardingu pro nové segmenty zákazníků.
Požádáte ClickUp Brain, aby zkontroloval aktualizace úkolů, propojených dokumentů a nejnovějších komentářů ve vašem onboardovacím pracovním prostoru. Identifikuje mezery v jednotlivých segmentech, upozorní na vlastníky, kteří potřebují podporu, a poskytne jasný postup dalších kroků. Do schůzky k hodnocení přicházíte připraveni a připraveni přidělit práci.
Jak využívat AI pro každodenní úkoly:
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Projděte si náš pracovní prostor pro zaškolování. Shrňte mezery v jednotlivých segmentech a uveďte seznam následných akcí, které bych měl dnes přidělit.
Podpořte své pracovní postupy pomocí AI agentů
ClickUp Agents pomáhá vašemu týmu škálovat provozní práci bez přidávání dalších nástrojů. Čte aktivitu v pracovním prostoru, interpretuje vzorce a provádí rutinní akce, aby vaše pracovní postupy spolehlivě fungovaly.
Předpokládejme například, že váš tým PMO sleduje několik paralelních implementačních projektů. Vytvoříte vlastního agenta, který každé ráno kontroluje projektové panely, identifikuje úkoly, které se zpozdily, a zveřejňuje krátkou aktualizaci v rámci vašeho týdenního plánovacího úkolu.
Podívejte se na toto video a vytvořte si vlastní:
Navíc je snadné začít s předem připravenými agenty:
- Live Answers Agent okamžitě odpovídá na otázky týmu s využitím reálného kontextu pracovního prostoru.
- Live Intelligence Agent poskytuje přehledy, upozorňuje na vznikající rizika a generuje souhrny na základě živých dat z projektů.
- Automated Reporting Agent kompiluje zprávy, aktualizace stavu nebo souhrny dashboardů na základě spouštěčů nebo plánů.
- Agent pro vytváření úkolů sleduje vstupy, jako jsou formuláře, tikety nebo zprávy, a automaticky vytváří úkoly s příslušnými vlastníky a metadaty.
- Agent pro oznámení a upozornění sleduje prošlé položky, změny stavu nebo nové komentáře a informuje příslušné osoby.
🔍 Věděli jste? 79 % společností uvádí, že již využívá AI agenty – 66 % z nich hlásí měřitelné zvýšení produktivity.
Automatizujte spolehlivé procesy
ClickUp Automation vám pomůže navrhnout strukturované pracovní postupy, které běží samy. Odstraněním ručních kontrolních bodů váš pracovní prostor automatizuje opakující se akce. Tímto způsobem se váš tým může soustředit na strategii namísto aktualizací stavu.
Například marketingový tým, který řídí realizaci kampaní od plánování po vykazování, může:
- Aktualizujte přehledové panely v okamžiku dokončení úkolů.
- Automaticky přiřazujte úkoly, když se kampaň přesune do nové fáze.
- Použijte přednastavené kontrolní seznamy podle typu kampaně.
Přeneste kontext svého pracovního prostoru do každé aplikace
ClickUp BrainGPT funguje jako váš AI společník na počítači i v prohlížeči.
Otevřete postranní panel, položte otázku a BrainGPT využije kontext z vašeho pracovního prostoru k podpoře práce, kterou vykonáváte mimo ClickUp.
Předpokládejme například, že v jiném nástroji vylepšujete čtvrtletní strategický plán. Otevřete BrainGPT a požádáte jej, aby shrnul pokrok ve vašem plánu. Nástroj přečte vaše úkoly a dokumenty, identifikuje dokončené iniciativy a nevyřešená rizika a vygeneruje popis pro vaši prezentaci.
Zůstanete soustředění, protože vaše AI sleduje vaši skutečnou práci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spravujte veškerou práci na jednom místě: Organizujte projekty, sledujte vlastnictví, připojujte soubory a posouvejte práci vpřed pomocí ClickUp Tasks.
- Vytvářejte obsah tam, kde dochází k realizaci: Vytvářejte návrhy, pište skripty, ukládejte pokyny a propojujte každý dokument přímo s příslušným úkolem, aby nic nezůstalo izolované, díky ClickUp Docs.
- Najděte okamžitě cokoli ve svém pracovním prostoru: Získejte výsledky z úkolů, dokumentů, chatů, komentářů, příloh a připojených aplikací pomocí ClickUp Enterprise Search.
- Udržujte komunikaci vázanou na výsledky: Použijte ClickUp Chat k diskusi o aktualizacích v rámci prostoru nebo úkolu, na kterém pracujete, aby se konverzace neodděluje od práce.
- Zobrazte projekty a výkon v jednom přehledu: Sledujte pokrok, pracovní zátěž, časové osy a výstupy týmu pomocí přizpůsobitelných karet v panelech ClickUp Dashboards.
- Zaznamenávejte nápady 4x rychleji: Vyslovte aktualizace, kreativní poznámky nebo úkoly pomocí funkce ClickUp Talk to Text v Brain MAX a převedete je na čistý text ve svém pracovním prostoru.
Omezení ClickUp
- Bezplatný tarif má omezení pro použití AI a agentů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Spokojený uživatel sdílel tuto recenzi na G2:
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný nástroj, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje řízení projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, která funguje jako agent AI, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem.
Tato automatizace je velmi užitečná, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí. Navíc bylo počáteční nastavení ClickUp velmi snadné, což umožnilo hladký přechod z jiných nástrojů. Oceňuji také to, že ClickUp se integruje s dalšími nástroji, které používám, jako jsou Slack, Open AI a GitHub, a vytváří tak soudržné pracovní prostředí. Z těchto důvodů bych ClickUp ostatním vřele doporučil.
ClickUp považuji za neuvěřitelně cenný nástroj, protože konsoliduje funkce do jedné platformy, což zajišťuje, že veškerá práce a komunikace jsou shromážděny na jednom místě, což mi poskytuje 100% kontext. Tato integrace mi zjednodušuje řízení projektů a zvyšuje efektivitu a přehlednost. Obzvláště se mi líbí funkce Brain AI, která funguje jako agent AI, který provádí moje příkazy a efektivně vykonává úkoly mým jménem.
Tato automatizace je velmi užitečná, protože zefektivňuje můj pracovní postup a snižuje manuální úsilí. Navíc bylo počáteční nastavení ClickUp velmi snadné, což umožnilo hladký přechod z jiných nástrojů. Oceňuji také to, že ClickUp se integruje s dalšími nástroji, které používám, jako jsou Slack, Open AI a GitHub, a vytváří tak soudržné pracovní prostředí. Z těchto důvodů bych ClickUp ostatním vřele doporučil.
🔍 Věděli jste? Zájem o AI agenty prudce roste. 62 % organizací uvádí, že s nimi již experimentuje a považuje je za další velký nástroj pro chytřejší a rychlejší práci.
2. Microsoft 365 (nejlepší pro zavedené podnikové ekosystémy)
Microsoft 365 propojuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Teams prostřednictvím Copilot AI, který funguje kontextově v rámci jakékoli aplikace, kterou používáte. Power Automate propojuje pracovní postupy napříč aplikacemi prostřednictvím vizuálních nástrojů, extrahuje data z e-mailů do tabulek, spouští schvalovací řetězce v Teams nebo synchronizuje dokumenty SharePoint.
Alternativa k Google Workspace Studio funguje přirozeně pro organizace, které již používají infrastrukturu Windows, a vytváří propojené systémy, které působí jako nativní, nikoli jako nesourodé.
Autonomní agenti posouvají interní komunikační software ještě dále tím, že uživatelům umožňují vytvářet autonomní AI agenty, kteří monitorují konkrétní obchodní procesy, reagují na spouštěče a provádějí pracovní postupy v celém ekosystému bez neustálého lidského dohledu.
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Analyzujte vzorce sentimentu v e-mailech a získejte doporučení AI ohledně optimálního času odeslání na základě toho, jak příjemci v minulosti reagovali na vaše zprávy.
- Porovnejte až pět dokumentů vedle sebe v OneDrive a okamžitě zvýrazněte klíčové rozdíly, abyste zefektivnili kontrolu smluv.
- Vytvářejte vizuální prvky pomocí příkazů v přirozeném jazyce prostřednictvím Business Chat nebo Visual Creator Agent.
- Vytvářejte vlastní autonomní agenty, kteří monitorují podmínky a provádějí předem definované akce bez ručního zásahu.
Omezení Microsoft 365
- Copilot AI vyžaduje zakoupení dalšího předplatného nad rámec základní licence Microsoft 365.
- Rozhraní rozšiřuje nástroje do desítek propojených aplikací, které matou nové uživatele, kteří se snaží najít základní funkce.
Ceny Microsoft 365
- Bezplatná zkušební verze
- Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 5 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 950 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft 365?
Podle recenze G2:
Na Microsoft Copilot se mi nejvíce líbí, jak hladce se integruje s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Outlook. Šetří čas tím, že během několika sekund generuje návrhy, analyzuje data a shrne dlouhé vlákna nebo dokumenty. Díky přirozeným jazykovým výzvám je velmi snadné jej používat, a to i pro někoho, kdo není technicky zdatný. U opakujících se nebo výzkumně náročných úkolů mám pocit, jako bych měl ve svém pracovním prostoru zabudovaného osobního asistenta, což zvyšuje jak produktivitu, tak soustředění.
Na Microsoft Copilot se mi nejvíce líbí, jak hladce se integruje s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Word, Excel a Outlook. Šetří čas tím, že během několika sekund generuje návrhy, analyzuje data a shrne dlouhé vlákna nebo dokumenty. Díky přirozeným jazykovým výzvám je velmi snadné jej používat, a to i pro někoho, kdo není technicky zdatný. U opakujících se nebo výzkumně náročných úkolů mám pocit, jako bych měl ve svém pracovním prostoru zabudovaného osobního asistenta, což zvyšuje jak produktivitu, tak soustředění.
🧠 Zajímavost: V rámci experimentu na Harvardu byl vytvořen roj malých robotů nazvaných Kilobots. Jeden robot je neohrabaný a pomalý, ale tisíc robotů dohromady může vytvářet tvary, vzory a koordinované chování, které vypadá téměř jako živé. Jedná se o jeden z nejjasnějších příkladů toho, jak jednoduché prvky mohou vytvářet komplexní inteligenci.
3. Zoho Workplace (nejlepší pro provoz s omezeným rozpočtem)
Zoho Workplace sdružuje e-maily, dokumenty, tabulky, prezentace, chat a videokonference do jedné platformy.
Zia AI funguje jako inteligentní asistent v rámci celého nástroje pro práci na dálku, autonomně skenuje vzorce a automatizuje opakující se pracovní postupy. Správci mohou připojit modely třetích stran, jako jsou ChatGPT, Gemini, Claude nebo Cohere, aby využili funkce Zia, a přiřadit různé modely k různým úkolům na základě jejich silných stránek.
Širší ekosystém Zoho vytváří přirozené mosty mezi zákaznickými daty a nástroji pro zvýšení produktivity, což umožňuje, aby se poptávky z prodeje dostávaly přímo do CRM bez nutnosti ručního přenosu. Zia dokáže skenovat e-maily, identifikovat potenciální zákazníky a automaticky vytvářet nebo aktualizovat záznamy v CRM na základě analyzovaného obsahu.
Nejlepší funkce Zoho Workplace
- Nasazujte autonomní agenty Zia, kteří monitorují e-mailové vzorce, detekují anomálie a automaticky provádějí plány čištění.
- Nakonfigurujte agenty tak, aby detekovali bezpečnostní hrozby v e-mailech a automaticky nastavovali hlášení incidentů pro správce.
- Nechte agenty automaticky klasifikovat a organizovat právní dokumenty a předávat je k přezkoumání na základě analýzy obsahu.
- V aplikaci Zoho Writer můžete přejít do režimu offline a pokračovat v úpravách dokumentů bez připojení k internetu. Po opětovném připojení se změny automaticky synchronizují.
Omezení Zoho Workplace
- Vizuální design vypadá zastarale ve srovnání s moderními nástroji pro správu projektů, zejména v editorech dokumentů a rozhraních tabulek.
- Možnosti integrace se mimo ekosystém produktů Zoho výrazně zužují.
Ceny Zoho Workplace
- Bezplatná zkušební verze
5 GB
- Workplace Standard: 4 $/měsíc na uživatele
- Mail Lite: 1 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Mail Premium: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Workplace Professional: 7 $/měsíc na uživatele
- Workplace Enterprise: Ceny na míru
10 GB
- Workplace Standard: 4 $/měsíc na uživatele
- Mail Lite: 1,25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Mail Premium: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Workplace Professional: 7 $/měsíc na uživatele
- Workplace Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoho Workplace
- G2: 4,4/5 (více než 26 440 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Workplace?
Recenzent G2 sdílí:
Miluji robustní automatizační funkce Zoho CRM, které zefektivňují opakující se úkoly, jako je sledování potenciálních zákazníků a správa pracovních postupů, a šetří mi tak spoustu času. Umělá inteligence Zia je vynikající a nabízí prediktivní informace a detekci anomálií, které mi pomáhají upřednostňovat potenciální zákazníky s vysokým potenciálem. Díky hladké integraci s více než 1 000 aplikacemi, včetně Google Workspace a Mailchimp, je neuvěřitelně univerzální. Navíc přizpůsobitelné panely a pokročilé analytické funkce poskytují informace v reálném čase, které vedou k chytřejším rozhodnutím.
Miluji robustní automatizační funkce Zoho CRM, které zefektivňují opakující se úkoly, jako je sledování potenciálních zákazníků a správa pracovních postupů, a šetří mi tak spoustu času. Umělá inteligence Zia je vynikající a nabízí prediktivní informace a detekci anomálií, které mi pomáhají upřednostňovat potenciální zákazníky s vysokým potenciálem. Díky hladké integraci s více než 1 000 aplikacemi, včetně Google Workspace a Mailchimp, je neuvěřitelně univerzální. Navíc přizpůsobitelné panely a pokročilé analytické funkce poskytují informace v reálném čase, které vedou k chytřejším rozhodnutím.
4. ONLYOFFICE Workspace (nejlepší pro nezávislost na infrastruktuře)
ONLYOFFICE Workspace běží na vašich vlastních serverech, takže nemusíte spoléhat na externí poskytovatele cloudových služeb.
Obsahuje AI agenty pro analýzu dokumentů, generování obsahu, vyhledávání na webu a úkoly správy pracovního prostoru. Mohou organizovat soubory a zvát členy týmu. K těmto agentům můžete připojit poskytovatele AI, jako jsou OpenAI, Anthropic, TogetherAI nebo OpenRouter. Poté povolte serveru MCP, aby jim umožnil přímou interakci s prvky DocSpace.
Agenti mohou prohledávat vaši znalostní bázi (indexovanou z vašich vlastních dokumentů) nebo v případě potřeby čerpat informace z webu. Mezi typy místností patří prostory pro spolupráci týmů na společném vytváření dokumentů, přizpůsobené místnosti pro konkrétní pracovní postupy, veřejné místnosti pro externí sdílení, místnosti pro vyplňování formulářů pro sběr dat a virtuální datové místnosti pro bezpečné řízení.
Nejlepší funkce ONLYOFFICE Workspace
- Vytvářejte vlastní příklady AI agentů se specifickými pokyny a účely a přiřazujte přístupová práva správcům agentů, tvůrcům obsahu nebo divákům.
- Překládejte dokumenty mezi více než 30 jazyky přímo v editoru, aniž byste museli kopírovat text do externích nástrojů.
- Uložte výsledky generované umělou inteligencí do úložiště výsledků, kde je můžete dále upravovat, spolupracovat s týmy nebo sdílet prostřednictvím veřejných odkazů.
- Přidávejte digitální podpisy ke smlouvám a dohodám pomocí ověřování na základě certifikátů pro právní platnost.
Omezení ONLOFFICE Workspace
- Uživatelské rozhraní se jeví jako funkční, ale není moderní. Chybí mu vizuální vylepšení, které najdete u cloudových alternativ Google Workspace Studio.
- Model podpory se silně opírá o komunitní kanály. I když jsou užitečné, nenabízejí rychlé reakční časy podložené smlouvou SLA, které podnikové týmy očekávají od velkých komerčních poskytovatelů.
Ceny ONLYOFFICE Workspace
DocSpace
- Zdarma
- Podnikání: 30 $/měsíc za správce
- Podnik: Ceny na míru
Docs Enterprise: Cena začíná na 1 500 USD
Hodnocení a recenze ONLYOFFICE Workspace
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 320 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ONLYOFFICE Workspace?
Jak bylo sdíleno na G2:
Jednou z věcí, které se mi na OnlyOffice líbí nejvíce, je široká škála funkcí a nástrojů, které mi umožňují efektivně a účinně vytvářet a upravovat dokumenty, tabulky a prezentace. Další vynikající vlastností OnlyOffice je intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, díky kterému je práce s dokumenty velmi snadná. Navíc software funguje bezproblémově na různých platformách a zařízeních, což mi umožňuje pracovat odkudkoli a kdykoli.
Jednou z věcí, které se mi na OnlyOffice líbí nejvíce, je široká škála funkcí a nástrojů, které mi umožňují efektivně a účinně vytvářet a upravovat dokumenty, tabulky a prezentace. Další vynikající vlastností OnlyOffice je intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní, díky kterému je práce s dokumenty velmi snadná. Navíc software funguje bezproblémově na různých platformách a zařízeních, což mi umožňuje pracovat odkudkoli a kdykoli.
🔍 Věděli jste? Ačkoli 57 % vedoucích pracovníků očekává měřitelnou návratnost investic v příštím roce, většina z nich tvrdí, že přínosy se již začínají projevovat. 97 % zaznamenává nárůst produktivity, 94 % hlásí vyšší ziskovost a 91 % tvrdí, že se zlepšila kvalita práce.
5. Proton Suite (nejlepší pro práci s důvěrnými informacemi)
Proton Suite se zaměřuje na šifrování s nulovým přístupem. To znamená, že vaše data jsou šifrována na vašem zařízení, než se dostanou na servery Protonu. Tento šifrovací systém používají aplikace Mail, Drive, Calendar a Docs.
Jsou chráněny švýcarskými zákony na ochranu soukromí, nikoli americkými pravidly pro sledování. Proton přidává Lumo, asistenta AI, který neukládá konverzace a šifruje uložené chaty, aby je nikdo nemohl číst. Je postaven na open-source velkých jazykových modelech (LLM). Běží z evropských datacenter Protonu a nepoužívá třetí strany, jako je OpenAI.
Dokumenty můžete nahrávat přímo z Proton Drive k analýze, aniž byste zanechali stopy na vzdálených serverech. Poskytovatelé zdravotní péče, právníci, novináři a aktivisté se spoléhají na skutečnou důvěrnost. Funkce vyhledávání jsou však omezené. Důvodem je to, že indexování na straně serveru nemůže fungovat, pokud je obsah šifrován.
Nejlepší funkce Proton Suite
- Bezpečně nahrajte soubory z Proton Drive a nechte Lumo shrnovat, navrhovat e-maily nebo kontrolovat kód – to vše s komplexním šifrováním.
- Aktivujte režim ghost, aby váš aktuální chat po zavření navždy zmizel a nezůstal po něm žádný záznam.
- Ukládejte soubory v Proton Drive a sdílejte je pomocí odkazů chráněných heslem, které vyprší po stanoveném počtu dní nebo zobrazení.
- Nastavte datum vypršení platnosti odeslaných e-mailů. Tímto způsobem budou zprávy po určité době pro příjemce nepřístupné.
Omezení Proton Suite
- Sada funkcí výrazně zaostává za běžnými balíky kancelářských aplikací, chybí pokročilé formátování, knihovny šablon a sofistikované nástroje pro úpravy.
- Spolupráce je záměrně minimální. Získáte možnost komentování a sledování kurzoru, ale ne nástroje pro společnou úpravu v reálném čase nebo návrhy, které moderní týmy očekávají.
Ceny Proton Suite
- Proton Business Suite: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Proton Business Suite + Lumo AI: 27,98 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Proton Suite
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 115 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Proton Suite?
Na základě recenze G2:
Protonmail umožňuje end-to-end šifrování e-mailů odeslaných prostřednictvím své platformy. Šifrování funguje i pro jiné e-mailové služby na straně příjemce. Snadno podporuje integraci doručené pošty Gmailu pro jednoduchý přístup na jedné platformě. Používá se pro bezpečné odesílání a přijímání příloh e-mailů.
Protonmail umožňuje end-to-end šifrování e-mailů odeslaných prostřednictvím své platformy. Šifrování funguje i pro jiné e-mailové služby na straně příjemce. Snadno podporuje integraci doručené pošty Gmailu pro jednoduchý přístup na jedné platformě. Používá se pro bezpečné odesílání a přijímání příloh e-mailů.
6. Notion (nejlepší pro adaptivní návrh pracovního prostoru)
Notion nabízí stavební bloky, jako jsou text, databáze, galerie, tabule a kalendáře.
Můžete je uspořádat do vlastních pracovních prostorů namísto používání pevných typů dokumentů. Stránky mohou obsahovat databáze, které filtrují a zobrazují informace různými způsoby současně. Stejná data se mohou zobrazit jako seznam úkolů, kanbanová tabule, kalendář nebo tabulkový pohled.
Navíc Notion AI funguje na celé platformě. Odpovídá na otázky tím, že čerpá informace z vlastností a poznámek uvnitř databázových stránek. Propojení mezi stránkami vytváří znalostní grafy, kde se snadno propojují interní dokumentace, poznámky z jednání, sledování úkolů a wiki.
Umělá inteligence se může připojit k externím nástrojům, jako jsou Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive a GitHub, a poskytovat odpovědi z těchto služeb.
Nejlepší funkce Notion
- Proměňte chaotické soubory PDF na strukturované databáze během několika sekund pomocí extrakčních nástrojů Notion AI.
- Získejte informace z rozptýlených zdrojů – vlákna Slacku, dokumenty, webový výzkum – a nechte AI okamžitě odhalit opakující se témata.
- Požádejte svého AI agenta, aby vyhledal stránky s pravidly v pracovním prostoru a aktualizoval je o nové informace, přičemž zachoval jednotné formátování.
- Vytvářejte opakovaně použitelné šablony pro správu databází a úkolů, které automaticky vyplňují nové položky přednastavenými vlastnostmi, úkoly a strukturou.
Omezení Notion
- Ve velmi velkých pracovních prostorech může dojít ke zpomalení výkonu, zejména při používání složitých, multirelačních databází.
- Funkce offline zůstávají omezené a pro většinu operací je nutné stabilní připojení k internetu.
- Notion AI je silný v psaní a shrnování, ale postrádá hluboký operační kontext a automatizační schopnosti, které najdete v pokročilejších AI pracovních prostorech.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Podle recenze G2:
Notion je neuvěřitelně flexibilní a umožňuje mi shromáždit dokumenty, poznámky, úkoly a databáze na jednom přehledném pracovišti. Rozhraní je intuitivní, struktura drag-and-drop usnadňuje reorganizaci obsahu a možnost vkládat různé typy médií nebo propojovat související stránky výrazně zvyšuje produktivitu. Obzvláště oceňuji, jak mi umožňuje udržovat vše – projektové zadání, seznamy úkolů a výzkum – vizuálně organizované a snadno navigovatelné. Je také velmi přizpůsobitelný, takže se může přizpůsobit různým pracovním postupům, aniž by vás nutil do rigidní struktury.
Notion je neuvěřitelně flexibilní a umožňuje mi shromáždit dokumenty, poznámky, úkoly a databáze na jednom přehledném pracovišti. Rozhraní je intuitivní, struktura drag-and-drop usnadňuje reorganizaci obsahu a možnost vkládat různé typy médií nebo propojovat související stránky výrazně zvyšuje produktivitu. Obzvláště oceňuji, jak mi umožňuje udržovat vše – projektové zadání, seznamy úkolů a výzkum – vizuálně organizované a snadno navigovatelné. Je také velmi přizpůsobitelný, takže se může přizpůsobit různým pracovním postupům, aniž by vás nutil do rigidní struktury.
7. Coda (nejlepší pro interaktivní tvorbu dokumentů)
Software pro správu znalostí Coda transformuje dokumenty na funkční aplikace. Tabulky se zde propojují s externími API, tlačítka spouštějí vícestupňové akce a vzorce provádějí výpočty napříč několika stránkami.
Ekosystém Packs propojuje více než 600 služeb přímo do dokumentů, včetně Slack, Google Calendar, GitHub, Jira a Salesforce.
Coda AI funguje jako propojený pracovní asistent, který provádí akce přímo v dokumentech. Umělá inteligence může odkazovat na data ve všech propojených aplikacích, sumarizovat informace, generovat obsah a automatizovat opakující se úkoly v měřítku. A s Formulas můžete jít nad rámec jednoduchých funkcí tabulek: odesílají zprávy Slack, vytvářejí události v kalendáři nebo aktualizují externí systémy, když jsou splněny určité podmínky.
Nejlepší funkce Coda
- Vytvářejte automatizace, které se spouštějí podle plánu, spouštěčů nebo kliknutí na tlačítko, a proměňte tak své dokumenty v pracovní postupy podobné aplikacím.
- Pomocí sloupců AI můžete obohacovat, kategorizovat nebo generovat obsah ve stovkách řádků najednou.
- Propojte se s více než 600 aplikacemi pomocí balíčků a přenášejte živá data z nástrojů jako Slack, Jira, Salesforce nebo Google Calendar přímo do svých dokumentů.
- Sledujte změny dokumentů v čase a obnovujte dřívější verze, když potřebujete vrátit zpět úpravy.
Omezení Coda
- Pokročilé funkce, jako jsou balíčky, složité vzorce a automatizace, vyžadují dlouhé zaučení, což ztěžuje jejich zvládnutí pro týmy bez technických znalostí.
- Velké dokumenty nebo složité relační nastavení mohou být časem pomalé nebo obtížně udržovatelné.
- Mobilní aplikace má ve srovnání s jinými alternativami Coda omezené možnosti úprav.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc za Doc Maker
- Tým: 36 $/měsíc za Doc Maker
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,6/5 (485+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (95+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coda?
Podle recenze G2:
Coda spojuje flexibilitu a strukturu – dokumenty, data a pracovní postupy na jednom místě. Líbí se mi, jak nahrazuje několik nástrojů a přitom zůstává intuitivní. Spolupráce v reálném čase, automatizace a propojené tabulky umožňují hladkou a efektivní organizaci a realizaci projektů. Uživatelům také umožňuje propojovat data a vytvářet interaktivní grafy.
Coda spojuje flexibilitu a strukturu – dokumenty, data a pracovní postupy na jednom místě. Líbí se mi, jak nahrazuje několik nástrojů a přitom zůstává intuitivní. Spolupráce v reálném čase, automatizace a propojené tabulky umožňují hladkou a efektivní organizaci a realizaci projektů. Uživatelům také umožňuje propojovat data a vytvářet interaktivní grafy.
🧠 Zajímavost: Vědci vytvořili RoboBee, robotického hmyz, který váží méně než kancelářská sponka. Umí létat, sedět a reagovat na změny v prostředí, což z něj dělá jeden z nejmenších funkčních agentních systémů, jaké kdy byly vytvořeny.
8. LibreOffice Online (nejlepší pro příznivce open source)
LibreOffice Online přenáší svůj desktopový engine do prohlížečů s pomocí služeb jako OffiDocs. To umožňuje uživatelům volně upravovat dokumenty bez omezení ze strany dodavatele nebo proprietárních omezení. Využívá rozšíření prohlížeče a webové služby, které uživatelům umožňují vytvářet, upravovat a prohlížet dokumenty ve formátech DOC, XLS a PPT.
Editor umožňuje simultánní úpravy, vkládání komentářů a základní formátování. Dobře funguje také s formáty Microsoft Office a OpenDocument. Používání je praktičtější než u moderních cloudových balíčků a nabízí spolehlivé úpravy dokumentů.
Nejlepší funkce LibreOffice Online
- Vytvářejte a upravujte dokumenty v Writer, tabulky v Calc a prezentace v Impress přímo ve svém prohlížeči.
- Vytvářejte hlavní dokumenty, které kombinují více samostatných souborů do jedné soudržné publikace a zároveň zachovávají možnost úprav jednotlivých souborů.
- Použijte hromadnou korespondenci k vytváření personalizovaných dopisů, štítků nebo obálek z datových zdrojů tabulkových procesorů.
- Navrhujte vlastní kresebné objekty a diagramy pomocí integrovaných nástrojů pro vektorovou grafiku v editorech dokumentů.
Omezení LibreOffice Online
- Design rozhraní vypadá zastarale ve srovnání s moderními cloudovými kancelářskými balíky.
- Žádná asistence AI, chytré šablony ani funkce automatizace
- Samostatné hostování vyžaduje průběžnou technickou údržbu, bezpečnostní aktualizace a odborné znalosti v oblasti řešení problémů.
Ceny LibreOffice Online
- Zdarma (open source)
Hodnocení a recenze LibreOffice Online
- G2: 4,3/5 (265+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LibreOffice Online?
Recenze na Capterra zní:
LibreOffice je výkonný bezplatný kancelářský balík s vysokou kompatibilitou souborů. Jeho rozhraní by však mohlo být propracovanější a při práci s většími dokumenty může docházet ke zpomalení výkonu.
LibreOffice je výkonný bezplatný kancelářský balík s vysokou kompatibilitou souborů. Jeho rozhraní by však mohlo být propracovanější a při práci s většími dokumenty může docházet ke zpomalení výkonu.
9. Bitrix24 (nejlepší pro konsolidované obchodní funkce)
Bitrix24 vám nabízí obvyklé nástroje pro zvýšení produktivity, jako jsou dokumenty, úkoly, chat a videohovory, ale také se silně zaměřuje na obchodní operace. Na jednom místě získáte pipeline obchodů, sledování potenciálních zákazníků a automatizované prodejní workflows. CoPilot pracuje uvnitř těchto modulů, generuje obsah, analyzuje informace a stará se o rutinní procesy, aby týmy mohly pracovat rychleji.
Jeho vizuální nástroj pro tvorbu pracovních postupů propojuje různé části platformy. Můžete vytvářet automatizované sekvence, které pokrývají vše od prvního dotazu zákazníka až po konečnou fakturu.
Tento komplexní přístup je atraktivní pro malé a střední podniky, které chtějí snížit počet nástrojů, na které se spoléhají. Nevýhodou je, že Bitrix24 může působit přeplněně. S tolika funkcemi na jednom místě může být rozhraní při každodenní práci matoucí.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Automaticky přepisuje nahrané telefonní hovory a umožňuje CoPilotu je shrnout, přičemž automaticky vyplňuje pole kontaktů nebo obchodů.
- Upravuje hrubé návrhy tím, že vylepšuje gramatiku, tón a srozumitelnost e-mailů, návrhů a příspěvků na sociálních sítích.
- Vytváří strukturované úkoly s jasnými popisy, podúkoly a kontrolními seznamy, které urychlují nastavení projektu.
Omezení Bitrix24
- Platforma může zpomalit, když týmy používají mnoho modulů najednou, což často nutí uživatele hledat lehčí alternativy Bitrix24.
- Kvalita podpory je nejednotná, protože se výrazně liší mezi bezplatnými a placenými tarify.
Ceny Bitrix24
- Bezplatná zkušební verze
- Základní: 61 $/měsíc za organizaci (pro pět uživatelů)
- Standard: 124 $/měsíc za organizaci (pro 50 uživatelů)
- Professional: 249 $/měsíc za organizaci (pro 100 uživatelů)
- Enterprise: 499 $/měsíc za organizaci (pro 250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (585+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (975+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Jeden uživatel napsal na Capterra:
Je úžasná, protože má AI asistenta, který práci zjednodušuje. Mohu s kolegy pořádat videokonference a snadno komunikovat o důležitých věcech. [sic] Tato platforma mi vždy pomáhá.
Je úžasná, protože má AI asistenta, který práci zjednodušuje. Mohu s kolegy pořádat videokonference a snadno komunikovat o důležitých věcech. [sic] Tato platforma mi vždy pomáhá.
🧠 Zajímavost: Skutečná multiagentní simulace nazvaná Boids, vytvořená v 80. letech, ukázala, že chování hejna ptáků vychází ze tří jednoduchých pravidel: udržovat vzdálenost, přizpůsobit rychlost a směřovat k sousedům. Tento model se dodnes používá k výuce základů koordinace agentů.
10. Polaris Office (nejlepší pro pracovní postupy nezávislé na zařízení)
Polaris Office vám nabízí konzistentní prostředí na všech zařízeních, která používáte. Ať už pracujete na Windows, Mac, Linux, iOS, Android nebo jen v prohlížeči, rozhraní vám bude připadat známé. Hladce také zpracovává soubory Microsoft Office, takže můžete spolupracovat s klienty nebo kolegy, aniž byste se museli potýkat s problémy s formátováním nebo převody.
Jeho nástroje pro práci s PDF přesahují pouhé prohlížení. Můžete přímo upravovat soubory PDF, převádět je mezi formáty a ukládat vše do Polaris Drive, který zajišťuje synchronizaci vašich souborů mezi zařízeními.
Polaris Office také zahrnuje pracovní prostor s umělou inteligencí, který se snadno ovládá. Nabízí dostatek výkonu pro dlouhé zprávy nebo prezentace, aniž by zahlcoval lidi, kteří potřebují pouze vykonávat každodenní úkoly.
Nejlepší funkce Polaris Office
- Vytvářejte články, zprávy nebo jiný obsah pomocí nástroje AI Write.
- Extrahujte souhrny, nadpisy nebo odpovědi z PDF nebo textových souborů pomocí Ask Doc.
- Automaticky přeměňujte témata nebo osnovy na kompletní prezentační sady
- Skenujte fyzické dokumenty ze svého telefonu a převádějte je pomocí OCR na upravitelný text.
Omezení Polaris Office
- Pokročilé funkce tabulek, jako jsou složité makra, zůstávají omezené.
- Bezplatná verze zobrazuje reklamy v rozhraní pro úpravy dokumentů, což narušuje pracovní postupy.
- Někteří uživatelé hlásí občasné problémy se synchronizací při práci na více zařízeních současně.
Ceny Polaris Office
- Bezplatná zkušební verze
- Podnikání: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Vzdělávání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Polaris Office
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Polaris Office?
Podle recenze G2:
Jednoduchost a dokonalá práce s tímto balíkem jsou to, co se mi na něm nejvíce líbí. Je cenově dostupný a nabízí vše, co člověk potřebuje, v jediném balíčku, a díky tomu je pohodlný, protože vše, co by člověk od balíku mohl potřebovat, je k dispozici, od textu přes tabulky až po prezentace a PDF. Líbí se mi, že balík umožňuje spolupráci několika osob na stejném projektu, a díky tomu má tuto další výhodu.
Jednoduchost a dokonalá práce s tímto balíkem jsou to, co se mi na něm nejvíce líbí. Je cenově dostupný a nabízí vše, co člověk potřebuje, v jediném balíčku, a díky tomu je pohodlný, protože vše, co by člověk od balíku mohl potřebovat, je k dispozici, od textu přes tabulky až po prezentace a PDF. Líbí se mi, že balík umožňuje spolupráci několika osob na stejném projektu, a díky tomu má tuto další výhodu.
🔍 Věděli jste, že... 84 % kancelářských pracovníků uvádí, že by rádi využívali AI agenty ve své každodenní práci. To signalizuje skutečný posun směrem k rolím podporovaným umělou inteligencí, které poskytují větší podporu.
⭐ Zvláštní zmínky
Nextcloud
Alternativa s důrazem na ochranu soukromí a vlastním hostováním, která organizacím poskytuje plnou kontrolu nad soubory, dokumenty, kalendáři a nástroji pro spolupráci. Ideální pro týmy, které nemohou ukládat data na serverech třetích stran a potřebují šifrování na podnikové úrovni s flexibilitou open source.
Slack
Komunikační nástroj vytvořený pro rychlé a prohledávatelné týmové zasílání zpráv. Ačkoli se nejedná o kompletní sadu nástrojů pro pracovní prostředí, díky hluboké integraci a pracovním postupům založeným na kanálech je silným pomocníkem nebo alternativou pro týmy, jejichž práce se točí kolem spolupráce v reálném čase.
Monday.com
Vizuální platforma pro správu práce, která vyniká strukturovaným plánováním projektů a automatizací. Nejvhodnější pro týmy, které potřebují přizpůsobitelné tabule, časové osy a pracovní postupy, ale ne nutně kompletní nástroje pro tvorbu dokumentů nebo komunikaci.
Asana
Efektivní systém pro správu projektů a úkolů navržený s ohledem na přehlednost, odpovědnost a koordinaci mezi týmy. Asana vyniká v situacích, kdy týmy potřebují strukturované pracovní postupy, sledování cílů a automatizaci nad rámec toho, co nabízí Google Workspace Studio.
Atlassian Confluence + Jira
Silná dvojice pro inženýrské a technické týmy. Confluence se stará o dokumentaci a sdílení znalostí, zatímco Jira podporuje sledování problémů, agilní pracovní postupy a realizaci složitých projektů – ideální pro týmy, které potřebují hlubší strukturu, než nabízí Google Workspace Studio.
Najděte svůj rytmus s ClickUp
Prozkoumání alternativ k Google Workspace Studio vám dá prostor k přehodnocení toho, jak váš tým spolupracuje a jak by měly vaše systémy fungovat v závislosti na vývoji práce.
ClickUp vám poskytuje tento prostor a přidává strukturu tam, kde většina nástrojů končí. Úkoly, dokumenty, automatizace, agenti, řídicí panely a umělá inteligence jsou spojeny do jediného workflow engine, takže váš tým může plánovat, provádět a komunikovat bez ztráty kontextu.
BrainGPT, AI agenti a automatizace podporují každodenní provoz díky reálnému přehledu o pracovním prostoru, což vašemu týmu poskytuje viditelnost a dynamiku, které rychle rostoucí prostředí vyžadují.
Pokud jste připraveni zefektivnit práci svého týmu a vytvořit nastavení, které se bude přizpůsobovat vašim potřebám, zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp! ✅
Často kladené otázky o alternativách Google Workspace Studio
Google Workspace Studio je sada nástrojů pro tvorbu dokumentů, spolupráci a komunikaci v týmu. Zahrnuje Gmail, Docs, Sheets, Drive a další nástroje, které týmy běžně používají ke správě práce v cloudovém prostředí.
Týmy přecházejí na alternativy, když potřebují hlubší přizpůsobení, pokročilé funkce umělé inteligence, silnější kontrolu soukromí a automatizaci napříč nástroji. ClickUp řeší všechny tyto požadavky pomocí své jednotné platformy ClickUp Brain a flexibilních agentů umělé inteligence.
ClickUp nabízí bezplatný tarif s funkcemi umělé inteligence a automatizace, za které jiné nástroje účtují příplatky. Jeho jednotný pracovní prostor eliminuje potřebu více předplatných, což z něj činí nákladově efektivní řešení pro rostoucí týmy.
Zatímco Zoho Workplace nabízí nízké vstupní ceny, ClickUp poskytuje výrazně vyšší hodnotu v oblasti umělé inteligence, automatizace a řízení projektů za stejnou cenu, zejména s rostoucími potřebami. Je navržen tak, aby se přizpůsoboval rychle se rozvíjejícím týmům, aniž by bylo nutné přecházet mezi cenovými úrovněmi.
ClickUp je lídrem v oblasti strukturované automatizace založené na umělé inteligenci s nástroji jako ClickUp Brain, přizpůsobitelné agenty a automatizace bez kódu, které propojují úkoly, dokumenty a dashboardy. Je určen pro týmy, které vyžadují rychlost a kontext.
Ano. ClickUp i Microsoft 365 nabízejí ovládací prvky na podnikové úrovni, včetně SSO, auditních stop a oprávnění založených na rolích. ClickUp vyniká tím, že toto kombinuje s přizpůsobitelnými pracovními postupy a AI agenty v jednom ekosystému.