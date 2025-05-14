10 alternativ LibreOffice pro tvorbu dokumentů v roce 2025

Zatímco Microsoft Office vlastní impozantní podíl na globálním trhu textových editorů, LibreOffice se objevil v roce 2010 jako bezplatná open-source alternativa k MS Office.
Ale i když je tato bezplatná kancelářská sada velmi užitečná, není vhodná pro každého. LibreOffice je přiznejme si to, trochu neohrabaný, takže váš tým možná bude potřebovat něco agilnějšího a robustnějšího.
Pokud vám LibreOffice nevyhovuje, stále potřebujete vybrat spolehlivý textový editor pro tvorbu obsahu. Ať už pracujete v marketingu, prodeji, vývoji, personalistice nebo v jiné oblasti, tvorba a správa dokumentů je nezbytností. ✍️
Abychom vám pomohli najít ten správný software, vytvořili jsme tohoto praktického průvodce, který vám poradí, na co se zaměřit při výběru alternativ k LibreOffice, a obsahuje seznam 10 nejlepších alternativ k LibreOffice.
Co byste měli hledat v alternativách k LibreOffice?
LibreOffice je sice bezplatná kancelářská sada s otevřeným zdrojovým kódem, ale pokud hledáte náhradu, můžete najít řešení, které splňuje všechny požadavky vaší firmy. ✅
Vaše alternativa k LibreOffice by měla mít tyto funkce:
- Kompatibilita: Máte teď spoustu souborů MS Office, že? Pořiďte si alternativu LibreOffice, která podporuje všechny formáty souborů a integruje se s nástroji, které již používáte.
- Správa dokumentů: Samotné vytváření obsahu nestačí. Dokumenty Office se rychle hromadí, proto potřebujete nástroj, který vám pomůže dokumenty organizovat a spravovat.
- Nástroje pro spolupráci: Potřebujete co nejdříve odeslat žádost o nabídku? Neposílejte soubory e-mailem tam a zpět se svým týmem – pořiďte si textový editor, který umožňuje spolupráci v reálném čase. Bonusové body získáte, pokud si vyberete řešení s cloudovým úložištěm, aby všichni členové vašeho týmu měli přístup k dokumentům z jakéhokoli zařízení a kdykoli.
- Jednoduchost: Vychytávky mohou být užitečné, ale ne když vytvářejí překážky. Vyhněte se složitému učení a vyberte si alternativu k LibreOffice, která má intuitivní uživatelské rozhraní.
- Nástroje pro správu projektů: Proč oddělovat dokumenty od skutečného pracovního postupu? Hledejte nástroj, který kombinuje tvorbu dokumentů se správou projektů. Je to nejlepší způsob, jak zvýšit efektivitu a pracovat lépe a rychleji.
10 nejlepších alternativ LibreOffice, které můžete použít
LibreOffice zahrnuje Writer pro kancelářské dokumenty a zpracování textu, Calc pro tabulky, Impress pro prezentace, Draw pro grafiku, Base pro databáze a Math pro vzorce. To je spousta funkcí na bezplatný nástroj.
Stále však existují dobré alternativy k LibreOffice, které nabízejí větší přidanou hodnotu.
Pokud je nejvyšší čas na revizi vašich procesů tvorby dokumentů, podívejte se na těchto 10 nejlepších alternativ k LibreOffice.
1. ClickUp
Vytvořili jste někdy dokument a pomysleli si: „Kéž bych to mohl spojit se svým softwarem pro správu projektů“?
Skvělá zpráva – ClickUp umí to všechno a ještě mnohem víc! ?
ClickUp Docs propojuje vaše pracovní postupy, projekty a chaty a vytváří tak skutečně komplexní pracovní platformu. Trávte méně času přepínáním mezi nástroji a soustřeďte se na to, na čem záleží: na podstatu vaší práce.
Vytvářejte přizpůsobené dokumenty s vnořenými stránkami, záložkami a perfektně formátovanými tabulkami v ClickUp. Máte plnou kreativní kontrolu nad vytvářením dokumentů, které dokonale odpovídají vašim firemním směrnicím. Všechny dokumenty ClickUp fungují také v cloudu, takže váš tým může společně spolupracovat, upravovat a komentovat dokumenty v reálném čase.
Samozřejmě existují limity toho, co váš tým dokáže zvládnout sám. Chcete-li ještě více zvýšit produktivitu, motivujte svůj tým pomocí ClickUp AI. Jedná se o jediného asistenta s umělou inteligencí specializovaného na určité pracovní role. Ať už jste projektový manažer, obchodní zástupce, inženýr nebo marketingový ředitel, ClickUp AI nabízí přizpůsobené funkce navržené pro vaše nejčastější úkoly.
Pomocí ClickUp AI vyplňte podrobnosti všech svých dokumentů, včetně:
- Vytváření stavových zpráv
- Vytváření programů schůzek
- Nástin projektových zadání
- Vytváření testovacích plánů
- Psaní e-mailových zpravodajů
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrňte zprávy, generujte nápady na obsah a formátujte text bleskovou rychlostí pomocí nástroje ClickUp AI pro psaní.
- Vyzkoušejte šablonu ClickUp Document Management Work Breakdown Structure Template, abyste rychle vytvořili rámec pro správu dokumentů.
- Kategorizujte dokumenty a firemní wiki pro snadné vyhledávání v rámci celé společnosti.
- Dokumenty můžete bez obav posílat klientům nebo externím týmům. ClickUp vám nabízí 100% přizpůsobitelné nastavení soukromí a úprav, takže máte plnou kontrolu nad tím, kdo co uvidí.
- Zapněte režim Focus Mode, abyste se zbavili rušivých vlivů a mohli se soustředit na práci.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže nováčkům může chvíli trvat, než se s platformou seznámí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. OfficeSuite
Více než 300 milionů uživatelů důvěřuje OfficeSuite jako alternativě LibreOffice. Je plně kompatibilní se soubory Microsoft Office, jako jsou PowerPoint, Excel a Word, stejně jako s Google Docs, Google Sheets a Google Slides.
Nejlepší na tom je, že OfficeSuite funguje v cloudu a synchronizuje všechny vaše soubory napříč Google Drive, OneDrive, MobiDrive a mnoha dalšími cloudovými úložišti. Pokud si nejste jisti, zda je OfficeSuite pro vaši firmu to pravé, stáhněte si bezplatný balíček Office Pack a vyzkoušejte si software před zakoupením. ?
Nejlepší funkce OfficeSuite
- Přístup k OfficeSuite ve Windows, Androidu nebo iOS
- Vytvářejte digitální podpisy a ochranu heslem pro soubory PDF pomocí Google Docs.
- Kromě dokumentů, tabulek, prezentací a souborů PDF spravuje OfficeSuite také e-maily a kalendáře napříč více účty.
- OfficeSuite je kompatibilní s formáty souborů Microsoft Office a Google Drive.
Omezení OfficeSuite
- OfficeSuite neobsahuje funkce pro správu projektů ani úkolů.
- Někteří uživatelé jsou frustrovaní, že musí platit navíc za fonty a další funkce.
Ceny OfficeSuite
- Rodina: 59,99 $/rok pro šest uživatelů
- Osobní: 39,99 $/rok pro jednoho uživatele
- Home & Business 2024: 99,99 $ pro jednoho uživatele (jednorázový nákup)
Hodnocení a recenze OfficeSuite
- G2: 4,5/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
3. WordPerfect Office
WordPerfect Online se prezentuje jako kombinovaný software pro zpracování textu a kancelářská sada. Zahrnuje dokumenty, tabulky a prezentace, které jsou kompatibilní s MS Office. ?
Ačkoli WordPerfect vypadá jako typický kancelářský software, nabízí několik užitečných doplňkových funkcí. eBook Publisher je skvělý, pokud často vytváříte elektronické knihy, a editor fotografií AfterShot je užitečný pro rychlé vylepšení obrázků.
Nejlepší funkce WordPerfect Office
- WordPerfect Lightning shromažďuje text a obrázky z více zdrojů, aby urychlil výzkum.
- Vyberte si z více než 10 000 klipartů, 300 šablon a 900 fontů.
- Pomocí Presentation Graphics vytvořte vlastní kresby
- Kódy WordPerfect Reveal vám poskytují větší kontrolu nad formátováním a strukturou.
Omezení WordPerfect Office
- WordPerfect neobsahuje e-mailového klienta ani nástroje pro správu projektů.
- Několik uživatelů tvrdí, že řešení Quattro Pro od WordPerfect se nemůže rovnat Microsoft Excelu.
Ceny WordPerfect Office
- 249,99 $ za jednorázovou licenci
Hodnocení a recenze WordPerfect Office
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
4. Polaris Office
Polaris Office je překvapivě robustní a cenově dostupná alternativa LibreOffice, která funguje na všech zařízeních a populárních operačních systémech. Je kompatibilní se všemi formáty dokumentů, umožňuje upravovat a převádět dokumenty PDF a dokonce zahrnuje hromadnou korespondenci.
Polaris Office přichází s centralizovaným rámcem pro správu dokumentů, který je 100% přizpůsobitelný. Ať už chcete přidávat poznámky do PDF souborů nebo upravovat dokumenty v reálném čase se svým týmem, Polaris to všechno zvládne a ještě mnohem víc. ?
Nejlepší funkce Polaris Office
- Polaris Office AI kombinuje Open AI, CLOVA a Stable AI pro neuvěřitelně kvalitní tvorbu obsahu.
- Sledujte historii změn ve všech dokumentech
- Vytvořte si vlastní šablony prezentací a ušetřete čas
- Převádějte soubory PDF do formátu Word, Sheet nebo Slides jediným kliknutím.
Omezení Polaris Office
- Bezplatná verze obsahuje reklamy.
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné se v mobilní aplikaci orientovat.
Ceny Polaris Office
- Zdarma
- Polaris Office Business: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Windows OS: 79,99 $ za doživotní licenci
- Mac OS: 79,99 $ za doživotní licenci
Hodnocení a recenze Polaris Office
- G2: 4,2/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (15+ recenzí)
5. Google Workspace
Google Workspace je jednou z nejpopulárnějších alternativ kancelářského balíku Microsoft Word, protože se připojuje ke všem službám Google a funguje v cloudu.
Pokud jste organizace Google, Workspace je jasná volba. Funguje na všech zařízeních a propojuje e-maily, úložiště souborů, kancelářské dokumenty, prezentace, tabulky, chaty a mnoho dalšího do jedné platformy. ?️
Nejlepší funkce Google Workspace
- K vytváření textů použijte nedávno vydaný nástroj AI od Google.
- Upravujte dokumenty v reálném čase a označujte členy týmu, abyste upoutali jejich pozornost.
- Můžete nahrávat a upravovat prakticky všechny formáty souborů.
- Google neomezuje historii revizí – zobrazte všechny změny od samého začátku.
Omezení Google Workspace
- Někteří lidé hlásí potíže s získáním zákaznické podpory.
- Ostatní uživatelé by si přáli, aby Google Sheets měl více zkratek podobných Excelu.
Ceny Google Workspace
- Business Starter: 6 $/měsíc na uživatele, roční závazek
- Business Standard: 12 $/měsíc na uživatele, roční závazek
- Business Plus: 18 $/měsíc na uživatele, roční závazek
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Workspace
- G2: 4,6/5 (více než 40 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 15 100 recenzí)
6. Apache OpenOffice
Dobře, víme, že tento vypadá trochu... zastarale. Ale nesuďte aplikaci podle obalu. Apache OpenOffice je 100% bezplatná alternativa k LibreOffice.
Je to nejkvalitnější a nejbezpečnější volba? Možná ne.
Pokud však provozujete malou firmu a potřebujete jednoduchý textový editor, Apache je vhodnou alternativou k LibreOffice. Obsahuje základní funkce pro zpracování textu, tabulky, prezentace a dokonce i grafiku a databáze. ?
Nejlepší funkce Apache OpenOffice
- Apache OpenOffice je k dispozici v několika jazycích.
- OpenOffice má obrovskou mezinárodní komunitu uživatelů, což je užitečné, pokud potřebujete pomoc s řešením problémů.
- Vytvářejte 3D ilustrace pomocí OpenOffice Draw
- Pomocí nástroje Math vizualizujte vzorce pomocí editoru rovnic.
Omezení Apache OpenOffice
- Grafika a ikony nejsou vždy v nejlepší kvalitě.
- Uživatelé hlásí, že tato bezplatná aplikace je poměrně chybová.
Ceny Apache OpenOffice
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apache OpenOffice
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 480 recenzí)
7. WPS Office
WPS Office je kompatibilní s Windows, Mac, Android, iOS a Linux, což z něj činí skvělou volbu pro týmy používající různá zařízení a operační systémy. ?️
WPS Office nabízí více než 100 000 šablon pro vše od komunikačních plánů přes výukové plány až po pracovní zprávy. Spolupracujte se svým týmem v reálném čase a vkládejte obrázky, GIFy, tabulky, emodži, bloky kódu, odpočítávání a další.
Nejlepší funkce WPS Office
- Použijte WPS AI k psaní textů rychlostí světla
- Rychle sdílejte informace se svým týmem pomocí nástroje Screen Recorder.
- Vyplňujte, podepisujte a převádějte soubory PDF
- Pro časově úsporné šablony navštivte obchod se šablonami WPS.
Omezení WPS Office
- Někteří uživatelé požadují přesnější gramatické a pravopisné nástroje.
- Ostatní uživatelé tvrdí, že platforma potřebuje lepší zabezpečení dokumentů.
Ceny WPS Office
- Zdarma
- WPS Pro: 35,99 $/rok
- WPS Business: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze WPS Office
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 380 recenzí)
8. Apple Numbers
Pokud jste zapřisáhlým fanouškem Apple, Apple Numbers by mohl být vaší další oblíbenou alternativou LibreOffice. Tento bezplatný ekvivalent Excelu je určen pro Mac, iPad a iPhone. ?
Není však určený pouze k vytváření a úpravám dokumentů. Apple Numbers se více zaměřuje na data a tabulky, ale pokud pracujete s tabulkami celý den, může to být přesně to, co potřebujete. Na bezplatný nástroj je poměrně robustní, pokud vám nevadí, že neobsahuje textový editor.
Nejlepší funkce Apple Numbers
- Vyberte si z knihovny více než 700 přizpůsobitelných tvarů a vizualizací dat.
- Identifikujte trendy pomocí kontingenčních tabulek
- Pracujte na více zařízeních se stejným účtem Numbers
- Uživatelé PC mohou přistupovat k Apple Numbers prostřednictvím webového prohlížeče.
Omezení aplikace Apple Numbers
- Apple Numbers obsahuje pouze tabulky.
- Několik uživatelů tvrdí, že Numbers není tak robustní jako Excel.
Ceny Apple Numbers
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apple Numbers
- G2: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 400 recenzí)
9. Microsoft 365
Microsoft Office 365 je vylepšená verze Microsoft Office pro cloud. Zahrnuje aplikace Teams, Word, Excel a PowerPoint, které kombinují všechny vaše pracovní, chatovací a kolaborační nástroje na jedné platformě.
Microsoft 365 je renomovaná alternativa k LibreOffice, která je oblíbená u podniků díky svým přísným bezpečnostním protokolům. Pokud chcete pohodlí pracovní platformy typu „vše v jednom“ a pokročilé bezpečnostní funkce, je Microsoft 365 skvělou volbou. ✨
Nejlepší funkce Microsoft 365
- Microsoft 365 oznámil Copilot, nástroj umělé inteligence pro shrnování, úpravy a stanovení priorit úkolů.
- Plánujte schůzky pro stovky účastníků
- Získejte jeden terabajt cloudového úložiště na uživatele prostřednictvím OneDrive s vaším účtem Microsoft.
- Vytvořte web SharePoint pro sdílení informací a obsahu se svým týmem.
Omezení Microsoft 365
- Několik uživatelů uvádí, že k správnému používání Microsoft 365 potřebovali hodně školení.
- Ostatní uživatelé uvádějí, že při používání Teams mají problémy se stabilitou.
Ceny Microsoft 365
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Microsoft 365
- G2: 4,6/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 13 300 recenzí)
10. Collabora
Collabora je cloudová alternativa k LibreOffice pro Windows, MacOS a Linux. Je speciálně navržena pro podnikové použití, ale z této cloudové aplikace mohou těžit firmy všech velikostí. ☁️
Collabora obsahuje nástroje pro psaní, tabulky, prezentace a diagramy. Pomocí Collabora Office Writer můžete upravovat kancelářské dokumenty v reálném čase na svém počítači, zařízeních Android nebo při použití aplikace Collabora pro iOS.
Nejlepší funkce Collabora
- Collabora se integruje s ownCloud, SharePoint, Alfresco a dalšími
- Zobrazte všechny typy formátů souborů v Collabora bez ztráty dat.
- Ukládejte soubory jako PDF nebo obrázky a vkládejte je do dokumentů a prezentací.
- V konzoli správce zkontrolujte analytické údaje o úrovni využití.
Omezení Collabora
- Vzhledem k tomu, že Collabora funguje přes cloud, nemáte přístup ke svým dokumentům, pokud ztratíte připojení k internetu.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se jim zpočátku těžko učilo, jak tento nástroj používat.
Ceny Collabora
- Collabora for Business: 22,29 $/rok na uživatele pro až 99 uživatelů
- Collabora for Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Collabora
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
Zvyšte produktivitu v kanceláři s ClickUp
Díky tomuto komplexnímu seznamu určitě najdete nejlepší alternativu k LibreOffice pro váš tým.
Spolehlivá kancelářská sada by měla vašemu podnikání pomáhat, ne mu překážet. LibreOffice je oblíbený bezplatný nástroj, ale není to nejvíce uživatelsky přívětivá volba, zejména pro větší týmy.
Proč trávit více času přepínáním mezi různými kancelářskými nástroji? ClickUp je jediná alternativa k LibreOffice, která kombinuje kancelářský balík, týmovou spolupráci, šablony, umělou inteligenci, metriky, tabule a integrace do jedné platformy. ?
Víme však, že vidět znamená věřit. Vyzkoušejte ClickUp hned teď a přesvědčte se o jeho časově úsporných funkcích na vlastní oči. Vytvořte si bezplatný účet ClickUp – není potřeba kreditní karta!