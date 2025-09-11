10 nejlépe hodnocených alternativ Proton Drive pro týmy

Pravděpodobně jste začali používat Proton Drive ze stejného důvodu jako většina lidí: kvůli soukromí.
Je to bezpečné a jednoduché. Ale s rozvojem vaší práce rostly i vaše potřeby.
Možná jste narazili na překážky, jako jsou omezené možnosti sdílení v Proton Calendar, absence spolupráce v reálném čase nebo neohrabaná synchronizace mezi zařízeními s Proton Mail.
Pokud se v tom poznáváte, je čas prozkoumat jiné možnosti.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme nejlepší alternativy Proton Drive, které nabízejí větší kontrolu, chytřejší funkce a plynulejší pracovní postupy. 🎯
Co byste měli hledat v alternativách k Proton Drive?
Proton Drive tedy zcela nesplňuje vaše požadavky a nyní hledáte něco, co vám bude vyhovovat.
Než začnete používat novou digitální platformu, zvažte následující skutečnosti. 👀
- Zabezpečení a ochrana soukromí: Hledejte silné šifrování (ideálně end-to-end), vícefaktorové ověřování a soulad s normami jako GDPR nebo HIPAA, pokud jsou vaše data citlivá.
- Rychlost a výkon: Pokud pracujete s velkými soubory nebo potřebujete rychlý přístup, vyberte si poskytovatele služeb s nízkou latencí a globálně distribuovanými datovými centry.
- Dlouhodobá úložná kapacita: Ujistěte se, že poskytovatel nabízí škálovatelné možnosti, abyste nemuseli znovu přecházet k jinému poskytovateli s rostoucími úložnými potřebami.
- Zálohování dat a redundance: Hledejte služby, které automaticky replikují vaše data v různých regionech, což je velmi užitečné v případě selhání hardwaru nebo neočekávaných problémů.
- Funkce správy souborů: Hledejte užitečné doplňky, jako je kontrola verzí, sdílení souborů a automatické zálohování, které významně ovlivňují plynulost chodu.
- Integrace a přístupnost: Zvažte, zda bude fungovat na všech vašich zařízeních. Lze jej připojit k vašim nástrojům (jako jsou CRM, aplikace pro správu projektů nebo balíčky pro zvýšení produktivity)?
💡 Tip pro profesionály: Využijte modely zero-trust – každá žádost o přístup k souboru, i od interních uživatelů, je ověřována. Je to jako bezpečnostní kontrola u každých dveří.
10 nejlepších alternativ Proton Drive v kostce
Zde je stručný přehled 10 nejlepších alternativ Proton Drive. ⚒️
|Alternativa k Proton Drive
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny *
|ClickUp
|Inteligentní správa souborů s výkonným vyhledáváním
|Automatizace založená na umělé inteligenci, spolupráce v reálném čase, centralizovaná správa znalostí
|Zdarma
|Nextcloud
|Vytvoření vlastního cloudu s plnou kontrolou
|Šifrování typu end-to-end, automatizace pracovních postupů a bezpečné komunikační nástroje
|Cena začíná na 77 USD/rok na uživatele.
|MEGA
|Snadné odesílání velkých šifrovaných souborů
|Šifrování s nulovou znalostí, synchronizace v reálném čase a správce hesel
|Zdarma
|Filen
|Automatické zálohy s komplexním šifrováním
|Šifrování na straně klienta, synchronizace v reálném čase a podpora markdownu
|Cena začíná na 2,26 $/měsíc na uživatele.
|Internxt Drive
|Úložiště souborů s nulovou znalostí napříč platformami
|Decentralizované úložiště, podpora více platforem
|Zdarma
|Tresorit
|Soulad s podnikovými standardy a bezpečná spolupráce
|Soulad s GDPR/HIPAA a podrobná oprávnění
|Cena začíná na 5,99 $/měsíc na uživatele.
|Box
|Integrace úložiště souborů s pracovními postupy v podniku
|Automatizace pracovních postupů, integrace s obchodními nástroji
|Zdarma
|pCloud
|Doživotní úložiště s integrovaným přehráváním médií
|Jednorázová platba za doživotní plány, streamování médií
|Cena začíná na 19,99 $/měsíc na uživatele.
|Sync. com
|Bezpečné sdílení v týmu s podrobnými oprávněními
|Historie verzí, bezpečné sdílení souborů
|Cena začíná na 5 USD/měsíc za uživatele (fakturováno ročně)
|Cryptee
|Soukromé úložiště dokumentů a fotografií
|Šifrované úložiště pro dokumenty a fotografie
|Zdarma
10 nejlepších alternativ k Proton Drive
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ k Proton Drive. 💁
1. ClickUp (nejlepší pro inteligentní správu souborů s výkonným vyhledáváním)
Proton Drive vám poskytuje místo pro ukládání souborů – ale co vaše projekty, úkoly, poznámky a komunikace?
Když je vše uloženo v samostatných nástrojích, práce se zpomaluje, izoluje a rozptyluje – bojujete s rozptýlením práce.
ClickUp tento problém řeší. Jako komplexní aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě, vše poháněné umělou inteligencí, vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Začněte s ClickUp Brain, AI enginem, který rozumí vašemu pracovnímu prostoru. Zeptejte se ho například „Jaké jsou bezpečnostní protokoly pro data klientů?“ a on najde odpovědi v úkolech, dokumentech nebo wiki – i když jsou tyto informace ukryté hluboko v kontrolním seznamu nebo vlákně komentářů.
Zatímco Proton Drive je navržen pro ochranu soukromí a ukládání souborů, ClickUp Brain posouvá správu znalostí ještě dále díky automatizaci založené na umělé inteligenci. Místo toho, abyste nahráli dokument a zapomněli na něj, můžete:
- Automaticky shrňujte dlouhé soubory, články nebo poznámky z jednání.
- Spouštějte inteligentní automatizace, jako je vytváření úkolů nebo dokumentů na základě obsahu, termínů nebo aktualizací konverzací.
- Extrahujte data z externích zdrojů nebo existujících dokumentů a rychleji vytvářejte zprávy, průvodce nebo materiály pro zaškolení nových zaměstnanců.
- Přeložte obsah do více jazyků, abyste podpořili globální spolupráci.
- Integrujte je se svými nástroji prostřednictvím API připojení pro automatizovanou správu souborů a pracovní postupy s více nástroji.
Odpověď však získáte pouze v případě, že jsou informace skutečně organizované. Zde přichází na řadu ClickUp AI Knowledge Management.
Zdroje můžete seskupit do wiki, knihoven SOP nebo týmových příruček. Každý z nich může odkazovat na relevantní úkoly, aktualizace a dokumenty, takže informace nejsou izolované. A to nejlepší? AI agenti v ClickUp mohou vše řídit s minimální nebo žádnou pomocí. 👇🏼
Jakmile budete mít tuto strukturu připravenou, ClickUp Docs do ní přidá spolupráci. Jedná se o živé, kolaborativní prostory plně integrované do vašich úkolů, projektů a pracovních postupů. Můžete proměnit poznatky generované umělou inteligencí v podrobné briefingy, standardní operační postupy nebo poznámky z jednání. Poté je můžete přímo propojit s úkoly, přiřadit jim přispěvatele a využít spolupráci v reálném čase na jednom místě.
Váš tým pravděpodobně již ukládá soubory v jiných nástrojích. Integrace ClickUp propojuje platformy jako Google Drive, OneDrive, iCloud Drive a Dropbox přímo do vašeho pracovního postupu. Tyto soubory můžete propojit nebo zobrazit v náhledu v rámci úkolů a dokumentů, aniž byste museli přepínat mezi záložkami nebo ztrácet kontrolu nad verzemi.
A nakonec vše spojuje ClickUp Enterprise Search. Umožňuje snadné vyhledávání podle kontextu propojením různých částí vašeho pracovního postupu, takže můžete rychle najít konkrétní dokument, komentář vedoucího týmu nebo aktualizaci úkolu z před třemi měsíci.
📌 Příklad: Spolupracovník pomocí inteligentního vyhledávacího systému rychle najde komentář správce obsahu týkající se termínu zveřejnění blogového příspěvku. Může také najít související aktualizace úkolů od designéra týkající se grafických úprav. Vše je propojeno s původním dokumentem „Strategie kampaně pro 2. čtvrtletí“, takže je snadno přístupné bez ohledu na to, kdy a kde bylo vytvořeno.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase: Udržujte wiki aktuální díky živé editaci, komentářům v dokumentech a přiřazování úkolů pro mezifunkční týmovou práci.
- Najděte vše v Docs Hub: Centralizujte všechny znalosti na jednom místě pomocí ověřených wiki, přizpůsobitelných šablon a snadných možností vyhledávání, třídění a filtrování.
- Snadné spouštění úkolů: Pomocí zkratek v Command Center můžete otevírat aplikace, přistupovat k historii schránky nebo vytvářet obsah jediným kliknutím.
- Přístup k vyhledávání odkudkoli: Začněte vyhledávat z Command Center, globální lišty akcí nebo z plochy – podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí a možnosti přizpůsobení této platformy mohou být pro nové uživatele až příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto je názor rec enzenta G2 na ClickUp:
Největším problémem, který jsem měl s jinými nástroji, byla fragmentace... ClickUp se pro mě odlišuje tím, jak hladce kombinuje správu úkolů s chatováním a spoluprací v reálném čase. Místo přepínání mezi aplikací pro úkoly a chatovací aplikací stačí kliknout na úkol a přímo tam zahájit diskusi. Každý komentář, soubor a aktualizace je přesně tam, kde má být, připojený k samotnému úkolu.
Největším problémem, který jsem měl s jinými nástroji, byla fragmentace... ClickUp se pro mě odlišuje tím, jak hladce kombinuje správu úkolů s chatováním a spoluprací v reálném čase. Místo přepínání mezi aplikací pro úkoly a chatovací aplikací stačí kliknout na úkol a přímo tam zahájit diskusi. Každý komentář, soubor a aktualizace je přesně tam, kde má být, připojený k samotnému úkolu.
2. Nextcloud (nejlepší pro vytvoření vlastního cloudu s plnou kontrolou)
Nextcloud je open-source platforma, která vám umožňuje vytvořit si vlastní soukromý cloud pro ukládání souborů, synchronizaci a spolupráci. Na rozdíl od Proton Drive, uzavřeného systému hostovaného jediným poskytovatelem, vám tato platforma poskytuje úplné vlastnictví dat.
Můžete je hostovat na svém serveru nebo u důvěryhodného poskytovatele, což je ideální pro jednotlivce, týmy nebo velké podniky, které dbají na digitální suverenitu a ochranu osobních údajů.
Nextcloud se odlišuje svým důrazem na dodržování předpisů, přizpůsobení a integraci. Je kompatibilní s HIPAA a GDPR, podporuje šifrování typu end-to-end a propojuje vše od nástrojů Microsoftu po lokální síťové disky. Díky aplikacím jako Nextcloud Talk, Files a Assistant je určen pro lidi, kteří chtějí víc než jen úložiště.
Nejlepší funkce Nextcloud
- Sdílejte, synchronizujte a upravujte dokumenty s členy týmu pomocí integrovaných nástrojů, které zlepšují spolupráci v týmu.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí Nextcloud Flow a zefektivněte schvalování, označování souborů, oznámení a další rutinní procesy.
- Zabezpečte komunikaci pomocí Nextcloud Talk a hostujte šifrované videohovory, webináře a chaty bez sledování třetími stranami nebo vázání na konkrétního dodavatele.
- Pomocí integrovaného asistenta AI můžete shrnovat diskuse, překládat zprávy a urychlit psaní.
Omezení Nextcloud
- Nové aktualizace verzí mohou narušit funkčnost nebo způsobit nekompatibilitu konkrétních pluginů a aplikací.
- Pro technicky neznalé uživatele je obtížné správně nakonfigurovat nastavení zabezpečení, uživatelská oprávnění a integrace.
Ceny Nextcloud
- Nextcloud Files Standard: 67,89 €/rok na uživatele (přibližně 77 $) Premium: 99,99 €/rok na uživatele (přibližně 113,59 $) Ultimate: 195 €/rok na uživatele (přibližně 221,52 $)
- Standard: 67,89 € ročně na uživatele (přibližně 77 $)
- Premium: 99,99 € ročně na uživatele (přibližně 113,59 $)
- Ultimate: 195 €/rok na uživatele (přibližně 221,52 $)
- Nextcloud Talk Standard: Od 40 € ročně za uživatele (přibližně 45,44 $)
- Standard: Od 40 € ročně na uživatele (přibližně 45,44 $)
- Standard: 67,89 € ročně na uživatele (přibližně 77 $)
- Premium: 99,99 € ročně na uživatele (přibližně 113,59 $)
- Ultimate: 195 €/rok na uživatele (přibližně 221,52 $)
- Standard: Od 40 € ročně na uživatele (přibližně 45,44 $)
Hodnocení a recenze Nextcloud
- G2: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 440 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nextcloud?
Recenze uživatele říká:
Celkově software plní konkrétní úkol, pro který jsme ho potřebovali, takže jako celek nemáme žádné stížnosti. Jak již bylo zmíněno, existuje však několik věcí, které by byly „příjemné mít“ a které by ho ještě vylepšily. Potřebovali jsme možnost přijímat soubory (např. službu pro ukládání souborů) a to se nám s Nextcloudem podařilo snadno. Nastavení bylo poměrně jednoduché a funguje velmi dobře. Přál bych si, aby integrace jako ověřování Microsoft 365 byly lépe zabudovány. Existuje určitá podpora, ale je velmi těžkopádná. Chvíli to fungovalo, ale pak to z ničeho nic přestalo. Netuším, co se stalo. Nechtěl jsem to riskovat v produkčním prostředí, takže jsme to prozatím deaktivovali a vytvořili samostatné účty. Také bych uvítal lepší možnosti lokálního šifrování.
Celkově software plní konkrétní úkol, pro který jsme ho potřebovali, takže jako celek nemáme žádné stížnosti. Jak již bylo zmíněno, existuje však několik věcí, které by ho mohly vylepšit. Potřebovali jsme možnost přijímat soubory (např. službu pro ukládání souborů) a to se nám s Nextcloudem podařilo snadno. Nastavení bylo poměrně jednoduché a funguje velmi dobře. Přál bych si, aby integrace jako ověřování Microsoft 365 byly lépe zabudovány. Existuje určitá podpora, ale je velmi těžkopádná. Chvíli to fungovalo, ale pak to z ničeho nic přestalo. Netuším, co se stalo. Nechtěl jsem to riskovat v produkčním prostředí, takže jsme to prozatím deaktivovali a vytvořili samostatné účty. Také bych uvítal lepší možnosti lokálního šifrování.
3. MEGA (nejlepší pro snadné odesílání velkých šifrovaných souborů)
Pokud hledáte cloudovou úložnou platformu, která bere soukromí vážně, můžete se spolehnout na Mega. Byla spuštěna v roce 2013 jako duchovní nástupce nechvalně známého Megaupload a proslavila se díky důrazu na šifrování typu end-to-end.
To znamená, že vaše soubory jsou šifrovány a dešifrovány pouze na vašem zařízení, nikoli na serverech MEGA.
Ani samotná platforma nemá přístup k vašemu obsahu, což je velká výhoda pro uživatele, kteří dbají na své soukromí. Jednou z vynikajících funkcí je MEGA Pass, integrovaný správce hesel, který vám umožňuje snadno generovat, automaticky vyplňovat a kontrolovat silná hesla.
Nejlepší funkce Mega
- Spravujte neomezené množství dat objektů kompatibilních s S3 bez skrytých poplatků za používání API.
- Zabezpečte až pět zařízení pomocí rychlé VPN založené na WireGuard a bez protokolování, které je součástí většiny placených tarifů.
- Odesílejte soubory nebo složky komukoli, přidávejte hesla, nastavujte datum vypršení platnosti odkazů a spravujte úrovně přístupu, aniž by se příjemci museli registrovat.
- Zálohujte data napříč zařízeními, synchronizujte složky v reálném čase a zachovejte si úplné soukromí díky šifrování s nulovou znalostí.
Omezení služby Mega
- Neintegruje se do širšího ekosystému, jako je Google nebo Microsoft, což může práci zkomplikovat.
- Pokud zapomenete heslo, je obnovení přístupu velmi obtížné a riskujete ztrátu přístupu ke všem uloženým souborům.
Ceny Mega
- Zdarma
- Pro I: 11,70 $/měsíc na uživatele
- Pro II: 23,40 $/měsíc na uživatele
- Pro III: 35 $ za uživatele měsíčně
- Podnikání: 17,55 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Mega
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mega?
Zde je názor recenzenta Capterra na Mega:
Mega je velmi intuitivní a snadno použitelná. Jedná se také o velmi nákladově efektivní cloudové úložiště a jsem přesvědčen o jeho vysoké úrovni zabezpečení a ochrany dat. Už nemají možnost vytvářet veřejnou dropzónu, do které mohou návštěvníci nahrávat obsah bez nutnosti přihlášení.
Mega je velmi intuitivní a snadno použitelná. Jedná se také o velmi nákladově efektivní cloudové úložiště a jsem přesvědčen o jeho vysoké úrovni zabezpečení a ochrany dat. Už nemají možnost vytvářet veřejnou dropzónu, kam mohou návštěvníci nahrávat obsah bez nutnosti přihlášení.
4. Filen (nejlepší pro automatické, komplexně šifrované zálohy)
Filen je přehledné a výkonné cloudové úložiště určené pro všechny, kteří chtějí hladký a bezpečný způsob správy souborů bez zbytečného nepořádku. Nabízí šifrování na straně klienta, takže vaše data zůstanou v bezpečí, ale kromě toho je to také snadný a efektivní nástroj pro organizaci, synchronizaci a sdílení digitálního obsahu.
Navíc se nemusíte obávat žádných omezení šířky pásma ani skrytých funkcí.
Filen, vyvinutý v Německu a navržený jako open-source, přináší transparentnost a spolehlivé zpracování dat, aniž by věci zbytečně komplikoval. Můžete dokonce hostovat svůj vlastní server WebDAV nebo spustit lokální instanci, což je skvělé, pokud chcete mít větší kontrolu nad svým pracovním postupem.
Nejlepší funkce Filen
- Přístupujte k digitálním souborům a organizujte je, jako by byly ve vašem počítači, pomocí síťového disku Filen se Smart Sync.
- Vyberte si z jednosměrné, obousměrné nebo vlastní synchronizace mezi zařízeními bez ztráty šifrování.
- Používejte značky, kontrolní seznamy nebo bloky zdrojového kódu a spolupracujte v reálném čase.
- Vytvářejte zabezpečené veřejné odkazy nebo spolupracujte soukromě uvnitř platformy.
Omezení souborů
- V současné době Filen neprošel nezávislým bezpečnostním auditem, což může být problém pro uživatele, kteří upřednostňují ověřená bezpečnostní opatření.
- Mobilní aplikace pro iOS vyžaduje ruční spuštění zálohování fotografií a videí, postrádá funkci automatického zálohování.
Ceny Filen
- Pro I: 1,99 €/měsíc na uživatele (přibližně 2,26 $)
- Pro II: 399 €/měsíc na uživatele (přibližně 4,53 $)
- Pro III: 8,99 €/měsíc na uživatele (přibližně 10,21 $)
- Pro X: 39,99 €/měsíc na uživatele (přibližně 45,43 $)
Hodnocení a recenze Filen
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Filen?
Recenze uživatele říká:
Hledal jsem cloudové úložiště E2EE, které by nahradilo G-evil photos/drive. Vyzkoušel jsem Nordlocker a ProtonDrive, ale při nahrávání téměř 300 GB fotek/souborů byly extrémně pomalé. Velmi mě zklamalo, jak některé společnosti omezují rychlost nahrávání, takže zákazníci musí dlouho čekat, než se nahrávání dokončí. Poté, co jsem si přečetl recenze na Filen, rozhodl jsem se vyzkoušet 10GB bezplatný účet a poté jsem přešel na Pro II (500 GB), což mi umožnilo nahrát tyto soubory/fotografie za méně než 12 hodin. Jsem spokojeným zákazníkem od loňského roku.
Hledal jsem cloudové úložiště E2EE, které by nahradilo G-evil photos/drive. Vyzkoušel jsem Nordlocker a ProtonDrive, ale při nahrávání téměř 300 GB fotek/souborů byly extrémně pomalé. Velmi mě zklamalo, jak některé společnosti omezují rychlost nahrávání, takže zákazníci musí dlouho čekat, než se nahrávání dokončí. Poté, co jsem si přečetl recenze na Filen, rozhodl jsem se vyzkoušet 10GB účet zdarma a poté jsem přešel na Pro II (500 GB), což mi umožnilo nahrát tyto soubory/fotografie za méně než 12 hodin. Jsem spokojeným zákazníkem již od loňského roku.
5. Internxt Drive (nejlepší pro ukládání souborů napříč platformami bez znalosti obsahu)
Internxt je elegantní cloudové úložiště, které usnadňuje ukládání, synchronizaci a sdílení informací o klientech na všech vašich zařízeních. V pozadí zajišťuje bezpečnost, ale nejvíce si všimnete toho, jak hladce a jednoduše se používá.
Tento nástroj také nabízí funkce, jako je přístup z různých zařízení, inteligentní zálohování a rozhraní příkazového řádku pro ty, kteří si rádi přizpůsobují svůj pracovní postup.
Nejlepší funkce Internxt
- Chraňte dlouhodobá data před novými kvantovými hrozbami pomocí pokročilého šifrování.
- Odesílejte soubory s vlastními oprávněními ke stažení a nikdy nevystavujte citlivé odkazy.
- Automatizujte úkoly pomocí podpory CLI a WebDAV pomocí nástrojů příkazového řádku pro skriptování záloh, operací se soubory a vzdálené synchronizace.
- Zálohujte místní složky pro bezpečné ukládání verzí, abyste automaticky ukládali důležité adresáře a udržovali synchronizovanou kopii v cloudu.
Omezení Internxt
- Maximální limit úložiště je 2 TB, což může být nedostatečné pro podnikové uživatele nebo kreativní profesionály s velkými soubory.
- Žádné miniatury ani náhledy mediálních souborů, což zpomaluje procházení a výběr souborů.
Ceny Internxt
- Zdarma
- Essential: 1,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Ultimate: 4,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Internxt
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,1/5 (20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Internxt?
Podívejme se, co o Internxt řekl recenzent Capterra:
Cenová dostupnost a hodnota. Tento software vám pomůže chránit vaše data. Můžete také sledovat aktivitu osob, které k souborům přistupují. Nahrávání je poměrně pomalé. Někdy dochází k chybám a soubory se vůbec nenahrávají. Poté však vydají novou verzi a vše opět funguje. Ale i když funguje, nahrávání je pomalé.
Cenová dostupnost a hodnota. Tento software vám pomůže chránit vaše data. Můžete také sledovat aktivitu osob, které k souborům přistupují. Nahrávání je poměrně pomalé. Někdy dochází k chybám a soubory se vůbec nenahrávají. Poté však vydají novou verzi a vše opět funguje. Ale i když funguje, nahrávání je pomalé.
6. Tresorit (nejlepší pro podnikovou úroveň souladu s předpisy a bezpečnou spolupráci)
Tresorit je bezpečná cloudová platforma pro spolupráci vytvořená pro profesionály, kteří potřebují bezpečné ukládání souborů, sdílení a spolupráci.
Od citlivých smluv po důvěrná projektová data – vše je chráněno šifrováním v klidu, při přenosu i na zařízení. Týmy mohou spolupracovat napříč lokalitami a zároveň dodržovat přísné požadavky na ochranu dat.
Máte kontrolu nad tím, kdo co vidí, jak se soubory sdílejí a kde se ukládají, což je obzvláště užitečné, pokud pracujete v regulovaném odvětví.
Nejlepší funkce Tresorit
- Nastavte hesla, data vypršení platnosti, vodoznaky, limity stahování a další funkce pro správu sdílení externích souborů s úplnou kontrolou.
- Přidejte bezpečné, kvalifikované digitální podpisy, které splňují normy EU eIDAS, a eliminujte tak potřebu podpisových aplikací třetích stran.
- Chraňte citlivé informace a přílohy jedním kliknutím pomocí integrovaných šifrovaných e-mailových pracovních postupů.
- Vyberte si z více než 12 globálních datových center a ukládejte obsah tam, kde to vyžadují místní předpisy, a to až na úrovni uživatelů.
Omezení Tresorit
- Nestabilní výkon na Macu, včetně zamrzání aplikací a úplných selhání systému
- Problémy se synchronizací souborů obsahujících speciální znaky (např. „|“)
Ceny Tresorit
- Personal Lite: 5,99 $/měsíc na uživatele
- Personal Essential: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Personal Pro: 33,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Tresorit
- G2: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tresorit?
Recenze uživatele říká:
Tresorit mi umožňuje zachovat důvěrnost bez obětování snadnosti použití. Pracuji s profesionály, kteří pracují s vysokými sázkami a očekávají (a zaslouží si) diskrétnost v každém bodě kontaktu. Tresorit umožňuje nabídnout plynulý a moderní zážitek při zachování nejvyšších etických standardů a standardů ochrany soukromí. Skutečnost, že mohu sdílet dokumenty, žádat o podpisy a spravovat zabezpečené klientské portály, to vše v jednom šifrovaném prostoru, znamená, že nemusím slevovat ze svých hodnot, abych zůstal efektivní. To je vzácné. Jejich zákaznická podpora také převyšuje vše, co jsem zažil u jiných společností. Nikdy jsem neměl tak vstřícný, milý a skutečně ochotný tým podpory. Rozumí tomu, na čem záleží, a je to vidět na tom, jak se chovají, jak komunikují a jak zacházejí se svými uživateli.
Tresorit mi umožňuje zachovat důvěrnost bez obětování snadnosti použití. Pracuji s profesionály, kteří pracují s vysokými sázkami a očekávají (a zaslouží si) diskrétnost v každém bodě kontaktu. Tresorit umožňuje nabídnout plynulý a moderní zážitek při zachování nejvyšších etických a soukromých standardů. Skutečnost, že mohu sdílet dokumenty, žádat o podpisy a spravovat zabezpečené klientské portály, to vše v jednom šifrovaném prostoru, znamená, že nemusím slevovat ze svých hodnot, abych zůstal efektivní. To je vzácné. Jejich zákaznická podpora také převyšuje vše, co jsem zažil u jiných společností. Nikdy jsem neměl tak vstřícný, milý a skutečně ochotný tým podpory. Rozumí tomu, na čem záleží, a je to vidět na tom, jak se chovají, jak komunikují a jak zacházejí se svými uživateli.
7. Box (nejlepší pro integraci úložiště souborů s pracovními postupy v podniku)
Box je inteligentní platforma pro správu obsahu pro týmy s nestrukturovanými daty, jako jsou smlouvy, dokumenty pro nové zaměstnance, výzkumné soubory a prodejní prezentace.
Jeho nástroje, jako je Box Shield, propojené s umělou inteligencí, nabízejí detekci hrozeb a inteligentní kontrolu přístupu, zatímco Box Governance zajišťuje dodržování předpisů v oblasti zákonných povinností uchovávání, harmonogramů uchovávání a obhajitelného nakládání s dokumenty.
Navíc Box Zones umožňuje organizacím splnit požadavky na umístění dat tím, že ukládá obsah v konkrétních globálních regionech, a Box KeySafe vám dává kontrolu nad vašimi šifrovacími klíči.
Nejlepší funkce Boxu
- Spolupracujte na dokumentech s interními a externími týmy a zároveň si zachovejte plnou kontrolu nad oprávněními, přístupem a historií verzí.
- Automaticky zachycujte klíčové údaje ze souborů, jako jsou faktury, smlouvy a zprávy, pomocí Box Relay, Forms a Doc Gen.
- Pomocí nástrojů drag-and-drop můžete vytvářet specializované portály, dashboardy nebo zobrazení, které uživatelům usnadňují vyhledávání dokumentů a práci s nimi.
- Využijte bezpečnost založenou na umělé inteligenci k označování anomálií, prevenci malwaru a uplatňování klasifikace obsahu a řízení přístupu v měřítku.
Omezení Boxu
- Funkce jako tagy někdy nefungují správně nebo dočasně zmizí, což má dopad na pracovní postupy.
- Uživatelé hlásili pomalejší nahrávání souborů ve srovnání s jinými úložnými nástroji, jako je OneDrive.
Ceny Box
- Jednotlivci: Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Personal Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 35 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Box
- G2: 4,2/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 500 recenzí)
Co říkají o Boxu skuteční uživatelé?
Toto řekl uživatel G2 :
Cloudová verze (v Mac Finderu) má často chyby/problémy se synchronizací i v zabezpečených sítích.
Cloudová verze (v Mac Finderu) má často chyby/problémy se synchronizací i v zabezpečených sítích.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte automatické vypršení platnosti souborů pomocí dočasných odkazů pro přístup. Jednorázové stahování znamená menší riziko a větší klid.
8. pCloud (nejlepší pro doživotní úložiště s integrovaným přehráváním médií)
pCloud je bezpečný systém pro správu obsahu a znalostí v cloudu, který byl vytvořen za účelem zefektivnění práce s dokumenty, podpory přizpůsobených obchodních procesů a umožnění plynulé interní i externí spolupráce. Díky nativním elektronickým podpisům, podrobným oprávněním k přístupu a správě obsahu vytváří kompletní centrum pro práci s obsahem.
Tato platforma vám umožňuje obnovit předchozí verze souborů a smazaný obsah až 365 dní díky rozšířené historii souborů. Můžete také přistupovat k vestavěnému přehrávači médií a přímo z cloudového úložiště si prohlížet a streamovat audio nebo video soubory.
Nejlepší funkce pCloud
- Uspořádejte soubory a složky do strukturovaných hierarchií s podrobnými nastaveními oprávnění pro každého člena týmu nebo externího partnera.
- Připojte své cloudové úložiště jako virtuální disk pomocí pCloud Drive a pracujte bez využití místního diskového prostoru.
- Přizpůsobte sdílení souborů pomocí značkových odkazů ke stažení, log a zpráv pro dokonalý zážitek zákazníků.
- Rychle filtrujte uložený obsah pomocí integrovaného inteligentního třídění dokumentů, obrázků, zvukových souborů, videí a archivů.
Omezení pCloud
- Chybí možnosti rychlosti přehrávání (např. 1,25x, 1,75x) v nativním přehrávači videa, zejména na mobilních zařízeních.
- Šifrování na vojenské úrovni (pCloud Crypto) vyžaduje dodatečný poplatek; ve výchozím nastavení je zahrnuto pouze šifrování na straně serveru.
Ceny pCloud
- Ultra 10 TB: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Premium Plus 2 TB: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Premium 500 GB: 4,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze pCloud
- G2: 4,2/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o pCloud?
Recenze uživatele říká:
pCloud nabízí doživotní předplatné a pCloud Drive, který šetří místní úložiště, silné bezpečnostní funkce, jako je šifrování na straně klienta, robustní sdílení souborů a možnosti přehrávání médií, kompatibilitu mezi platformami s uživatelsky přívětivým rozhraním, verzování souborů a automatické zálohování včetně integrace sociálních médií.
pCloud nabízí doživotní předplatné a pCloud Drive, který šetří místní úložiště, silné bezpečnostní funkce, jako je šifrování na straně klienta, robustní sdílení souborů a možnosti přehrávání médií, kompatibilitu napříč platformami s uživatelsky přívětivým rozhraním, verzování souborů a automatické zálohování včetně integrace sociálních médií.
🧠 Zajímavost: První známé dokumenty nebyly digitální ani papírové! Již v roce 2400 př. n. l. zapisovali staří Sumerové lékařské recepty na hliněné tabulky. Egypťané zase používali papyrusové svitky k léčbě migrény a péči o duševní zdraví.
9. Sync. com (nejlepší pro bezpečné sdílení v týmu s podrobnými oprávněními)
Sync je cloudový nástroj pro spolupráci, který centralizuje sdílení souborů mezi interními a externími uživateli s podrobnými oprávněními, zabezpečením odkazů na soubory a značkovými klientskými portály.
Zálohování v reálném čase, obnovení verzí souborů a integrace s desktopem zajišťují, že týmy zůstanou funkční a chráněné i v případě ransomwaru nebo náhodné ztráty. Soubory lze okamžitě obnovit, vrátit do dřívějších verzí nebo dlouhodobě archivovat bez ztráty dat na straně uživatele.
Navíc funguje hladce na stolních počítačích i mobilních zařízeních a integruje se s platformami jako Microsoft Office.
Nejlepší funkce Sync.com
- Ovládejte přístup pomocí oprávnění založených na rolích, vzdáleného vymazání, ochrany heslem a datumu vypršení platnosti souborů.
- Sdílejte soubory prostřednictvím značkového klientského portálu s logem, přizpůsobenými zprávami a kompletními analytickými údaji.
- Uvolněte místní úložiště díky přístupu k souborům na vyžádání pomocí Sync CloudFiles pro Windows a macOS.
- Zapojte a spravujte týmy pomocí administrátorského panelu s vynucením dvoufaktorového ověřování, sledováním využití a centralizovaným fakturačním systémem.
Omezení Sync.com
- Sync.com podporuje Windows a Mac, ale uživatelé Linuxu jsou omezeni na používání webové verze, která nemá plnou funkčnost.
- Omezené možnosti přizpůsobení ikon nebo barev rozhraní v rámci aplikace
Ceny Sync.com
- Osobní: 5 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Týmy: 6 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Solo: 8 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
- Teams Unlimited: 18 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sync.com
- G2: 4,0/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sync.com?
Zde je recenze od Capterra:
Jedinou významnou nevýhodou, na kterou jsem narazil, je to, že nemají aplikaci pro Linux (podporují Windows a Mac). Stále můžete použít webový prohlížeč pro přístup k sync.com na Linuxu, ale není to úplně stejné jako nativní aplikace. I tak je to ale stále skvělé řešení.
Jedinou významnou nevýhodou, na kterou jsem narazil, je to, že nemají aplikaci pro Linux (podporují Windows a Mac). Stále můžete použít webový prohlížeč pro přístup k sync.com na Linuxu, ale není to úplně stejné jako nativní aplikace. I tak je to ale stále skvělé řešení.
🤝 Přátelské připomenutí: Nepředpokládejte, že všichni vědí, jak bezpečně sdílet soubory. Každé čtvrtletí uspořádejte krátké opakování bezpečnostních pravidel – vyplatí se to.
10. Cryptee (nejlepší pro soukromé ukládání dokumentů a fotografií)
Cryptee je plně šifrován na vaší straně, což znamená, že k vašim datům máte přístup pouze vy, nikoli Cryptee.
Jeho intuitivní rozhraní podporuje úpravy bohatého textu, markdown, LaTeX a dokonce i práci s šifrovanými soubory PDF, takže je vhodné pro běžné uživatele i profesionály. Navíc otevřený zdrojový kód platformy zajišťuje transparentnost a umožňuje uživatelům ověřit její bezpečnostní opatření.
Nejlepší funkce Cryptee
- Vytvářejte anonymní účty pouze pomocí uživatelského jména, což eliminuje potřebu zadávat osobní údaje.
- Chraňte citlivý obsah pomocí skrytých složek, které uchovávají soubory mimo dosah nechtěných očí.
- Spravujte neomezené úložiště pro dokumenty, poznámky a média bez obav o soukromí.
Omezení Cryptee
- Členové týmu nemohou souběžně upravovat dokumenty.
- Chybí funkce pro sdílení složek s různými úrovněmi oprávnění nebo spolupráci ve spravovaných týmových prostředích.
Ceny Cryptee
- 100 MB: zdarma
- 10 GB: 3 $/měsíc na uživatele
- 400 GB: 9 $/měsíc na uživatele
- 2000 GB: 27 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cryptee
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Cryptee?
Cryptee je aplikace pro pořizování poznámek se zaměřením na soukromí a šifrováním typu end-to-end se sídlem v Estonsku. Nabízí bezpečné ukládání souborů, offline funkčnost a synchronizaci více zařízení. I když není zcela open-source a postrádá globální vyhledávání, je jednoduchá na používání a ideální pro ty, kteří upřednostňují soukromí a bezpečnost. Aplikace podporuje různé typy souborů a nabízí užitečné funkce, jako je označování a propojování dokumentů. Hlavní nevýhodou je, že pokud ztratíte šifrovací klíč, vaše soubory budou nenávratně ztraceny.
Cryptee je aplikace pro pořizování poznámek se zaměřením na soukromí a šifrováním typu end-to-end se sídlem v Estonsku. Nabízí bezpečné ukládání souborů, offline funkcionalitu a synchronizaci více zařízení. I když není zcela open-source a postrádá globální vyhledávání, je jednoduchá na používání a ideální pro ty, kteří upřednostňují soukromí a bezpečnost. Aplikace podporuje různé typy souborů a nabízí užitečné funkce, jako je označování a propojování dokumentů. Hlavní nevýhodou je, že pokud ztratíte šifrovací klíč, vaše soubory budou nenávratně ztraceny.
📖 Přečtěte si také: Jak organizovat dokumenty Google Docs
Přestaňte hledat a vyberte si ClickUp
Výběr alternativy k Proton Drive často souvisí s potřebou větší flexibility, spolupráce a kontroly.
Zatímco každý nástroj vyniká ve své oblasti, ClickUp je jasnou volbou. Vyniká tím, že eliminuje izolované pracovní postupy a sjednocuje vše – úkoly, soubory a komunikaci – do jedné jednotné platformy.
Díky ClickUp Brain, správě znalostí založené na umělé inteligenci a propojenému vyhledávání můžete efektivně přistupovat ke svým informacím a organizovat je i z jiných zařízení, a to vše při zvýšení produktivity.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅
Často kladené otázky
1. Je Proton Drive stejně dobrý jako Google Drive?
Proton Drive se zaměřuje na soukromí a bezpečnost a nabízí šifrování všech souborů od začátku do konce. Google Drive poskytuje více nástrojů pro spolupráci, integrace a větší bezplatné úložiště, ale nenabízí šifrování od začátku do konce a může analyzovat vaše data pro reklamní nebo analytické účely. Proton Drive je ideální pro soukromí, zatímco Google Drive je lepší pro produktivitu a spolupráci.
2. Je Proton Drive lepší než Dropbox?
Proton Drive nabízí standardně šifrování typu end-to-end, což z něj činí skvělou volbu pro uživatele zaměřené na soukromí. Dropbox je známý svým uživatelsky přívětivým rozhraním, funkcemi pro spolupráci a integrací třetích stran, ale standardně neposkytuje šifrování typu end-to-end. Proton Drive je nejlepší pro soukromí, zatímco Dropbox vyniká ve spolupráci a integraci.
3. Co je bezpečnější než ProtonMail?
ProtonMail je jedna z nejbezpečnějších e-mailových služeb s end-to-end šifrováním a silnou ochranou soukromí. Mezi další bezpečné alternativy patří Tutanota (open-source a šifrovaná), Mailfence (šifrování a digitální podpisy) a StartMail (zaměřená na soukromí, bez sledování). Nejbezpečnější volba závisí na vašich konkrétních potřebách, ale ProtonMail a Tutanota jsou oba vysoce ceněné.
4. Jaký je rozdíl mezi Proton Drive a pCloud?
Proton Drive poskytuje standardně šifrování typu end-to-end, sídlí ve Švýcarsku a zaměřuje se na soukromí a bezpečnost. pCloud, rovněž se sídlem ve Švýcarsku, nabízí více funkcí, jako je přehrávání médií a sdílení souborů, a více možností úložiště. Plné šifrování v pCloud je však k dispozici pouze jako placený doplněk (pCloud Crypto) a ne všechny soubory jsou standardně šifrovány.