12 příkladů výkonných AI agentů, kteří mění průmyslová odvětví

Představte si následující situaci: tým maloobchodníků strávil dva týdny analýzou zákaznických dat, aby zjistil nákupní trendy, ale nakonec zjistil, že jsou již zastaralé. Mezitím AI agent jejich konkurence zaznamenal změnu, upravil ceny a spustil promo akci v reálném čase.
Hádejte, který z nich zaznamenal 22% nárůst tržeb?
Takto AI agenti poskytují podnikům konkurenční výhodu.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na příklady AI agentů, kteří pomáhají společnostem udržet si náskok před konkurencí, místo aby se topily v zastaralých dashboardech. 🧰
Co jsou AI agenti?
AI agenti jsou systémy umělé inteligence nebo softwarové programy, které autonomně vnímají své prostředí, přijímají rozhodnutí a provádějí úkoly nebo dosahují cílů pro uživatele nebo jiné systémy bez lidského zásahu.
Mohou komunikovat se svým okolím, shromažďovat a analyzovat data a určovat nejlepší postup k dosažení předem stanovených cílů. Tyto nástroje využívají pokročilé techniky, jako jsou velké jazykové modely (LLM), strojové učení (ML) a zpracování přirozeného jazyka (NLP), aby pochopily, co se děje, vytvořily plán a splnily úkoly, přičemž často provádějí několik kroků, aby se dostaly od začátku do konce.
🧠 Zajímavost: Nejchytřejší AI agent není vždy ten nejlepší. Menší model přizpůsobený vaší doméně často předčí obrovský univerzální model, zejména u úkolů, kde je přesnost důležitější než výmluvnost.
Příklady AI agentů podle odvětví
Zde je několik příkladů různých typů AI agentů v akci a toho, jak mají obrovský dopad v různých odvětvích. ⚒️
1. Zákaznická podpora
Nástroje AI pro automatizaci zákaznické podpory zpracovávají rutinní dotazy, detekují náladu zákazníků a pomáhají lidským agentům s relevantními informacemi. Zde je několik příkladů, jak mohou pomoci:
- Nabídněte dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zpracováním rutinních dotazů a řešením běžných problémů.
- Analyzujte názory zákazníků v reálném čase, abyste odhalili frustraci a eskalovali kritické problémy lidským agentům.
- Pomáhejte lidským zástupcům v reálném čase, navrhujte relevantní odpovědi a během konverzací vyhledávejte obsah znalostní báze.
📌 Příklad: Virtuální asistent „Charlie“ společnosti HomeServe přijímá denně přes 11 000 hovorů, rezervuje opravy, přesměrovává hovory a vyřizuje rutinní dotazy, aby se lidští agenti mohli soustředit na složitější úkoly.
💡 Tip pro profesionály: Ne všechny typy AI agentů potřebují autonomii. Pomáhají (pomáhají člověku), provozují (zpracovávají úkol) nebo vlastní (rozhodují)? Ujasněte si to předem. Změní to způsob, jakým navrhujete přístup, úrovně důvěry a rozhraní.
📮 ClickUp Insight: 21 % lidí uvádí, že více než 80 % svého pracovního dne tráví opakujícími se úkoly. Dalších 20 % uvádí, že opakující se úkoly zabírají alespoň 40 % jejich dne. To znamená, že téměř polovina pracovního týdne (41 %) je věnována úkolům, které nevyžadují mnoho strategického myšlení nebo kreativity (například následné e-maily 👀).
AI agenti ClickUp pomáhají eliminovat tuto rutinu. Myslete na vytváření úkolů, připomenutí, aktualizace, poznámky ze schůzek, psaní e-mailů a dokonce i vytváření komplexních pracovních postupů! To vše (a ještě více) lze automatizovat během chvilky pomocí ClickUp, vaší aplikace pro vše, co souvisí s prací.
💫 Reálné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
2. Prodej
AI agenti zefektivňují prodejní procesy díky prioritizaci potenciálních zákazníků, automatizovaným aktualizacím systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) a personalizovaným oslovovacím aktivitám. Zde je několik příkladů, jak mohou pomoci:
- Automaticky hodnotte potenciální zákazníky na základě historických dat a poznatků o chování, aby obchodní zástupci věděli, komu dát přednost.
- Automaticky aktualizujte CRM systémy zaznamenáváním hovorů, aktualizací kontaktních polí a plánováním následných kroků.
- Odesílejte personalizované zprávy a generujte e-maily přizpůsobené fázi, ve které se každý kupující nachází v nákupním procesu.
📌 Příklad: AI agent Dash od společnosti LocaliQ autonomně aktualizuje záznamy CRM a automatizuje následné kroky. AI systémy také dynamicky upravují skóre potenciálních zákazníků v závislosti na jejich reakcích na kampaně.
🧠 Zajímavost: Užitečnost agenta se často dá shrnout do jednoho slova: koordinace. Skvělý agent není skvělý proto, že generuje text – je skvělý proto, že ví, kdy, proč a jak komunikovat s jinými systémy, spouštět logiku a plynule předávat úkoly lidem.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci
3. Marketing
AI usnadňuje automatizaci marketingu, tvorbu obsahu, optimalizaci kampaní a segmentaci publika. Zde je několik tipů, jak je můžete využít:
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro SEO pro blogy, reklamy a vstupní stránky pomocí kontextových klíčových slov a tónu.
- Optimalizujte reklamní kampaně v reálném čase a upravujte strategie nabídek na základě trendů výkonu.
- Segmentujte publikum dynamicky pomocí behaviorálních a demografických údajů pro lépe zacílené kampaně.
📌 Příklad: Skott AI pomáhá marketérům škálovat produkci obsahu při zachování kvality SEO. Nástroje jako Performance Max od Google využívají AI k automatickému přizpůsobování reklam na základě chování uživatelů.
💡 Tip pro profesionály: Marketéři mohou v ClickUp vytvořit vlastní agenta Autopilot, který automaticky kontroluje kvalitu a soulad úkolů souvisejících s obsahem, než jsou označeny jako dokončené.
Takto to bude fungovat:
- Spouštěč: Autor obsahu přesune svůj úkol do fáze „Kontrola“.
- Scan: Agent zkontroluje, zda je připojen dokument a zda počet slov splňuje kritéria.
- Recenze: Agent si přečte dokument a vygeneruje zpětnou vazbu, například:
👋 Ahoj @Taylor, tady je krátká recenze tohoto návrhu:
✅ Silné stránky:
- Jasná struktura a plynulost
- CTA je v souladu s cíli naší kampaně
⚠️ Navrhované úpravy:
- Zvažte zmírnění úvodního tónu – pro naše publikum je trochu agresivní.
- Dvě gramatické chyby v odstavci 3 (viz návrhy v dokumentu)
- Přidejte statistiku nebo citát na podporu hlavního argumentu v části 2
Jakmile bude opraveno, můžete to přesunout do „Konečné kontroly“! 🚀
- Upozornění: Autor dostane upozornění, zpětná vazba je použitelná a žádný manažer nemusí ručně zvažovat
Zde je podrobný návod, jak nastavit svého prvního agenta v ClickUp👇🏽
4. Provoz
Umělá inteligence na pracovišti zvyšuje provozní efektivitu prostřednictvím prediktivní údržby, správy zásob a optimalizace procesů. Zde je několik příkladů, jak můžete agenty využít v provozu:
- Předvídejte poruchy zařízení ještě předtím, než k nim dojde, na základě údajů ze senzorů a vzorců používání.
- Automatizujte správu zásob a předpovídejte poptávku, abyste mohli automaticky objednávat nové zásoby.
- Odhalte neefektivnosti v pracovních postupech pomocí procesního dolování a navrhněte optimalizace.
📌 Příklad: Výrobní firmy využívají AI ke snížení neplánovaných prostojů pomocí prediktivní analýzy a údržby. Maloobchodníci jako Walmart využívají AI k automatickému doplňování zásob na základě prodejů v reálném čase.
🔍 Věděli jste? Více než 70 % snah o zavedení AI nyní upřednostňuje akčně orientované AI agenty před čistě konverzačními.
5. Nábor zaměstnanců
AI agenti mění nábor zaměstnanců, zefektivňují výběr uchazečů, snižují zaujatost a automatizují plánování. Zde je přehled toho, co tyto nástroje dokážou:
- Inteligentní analýza životopisů na základě porovnání dovedností a klíčových slov s popisem pracovních pozic pomocí NLP.
- Snižte zaujatost při výběru pomocí anonymizovaných údajů o uchazečích a standardizovaného hodnocení.
- Naplánujte si schůzky automaticky pomocí synchronizačních funkcí napříč časovými pásmy a kalendáři.
📌 Příklad: Hirevue + Pymetrics AI, používaný společností Unilever, kombinuje chatové interakce, interaktivní kognitivní testování a inteligentní analýzu videorozhovorů. Posuzuje, jak kandidáti uvažují, mluví a prezentují se, aby určil jejich vhodnost.
📖 Přečtěte si také: Jak používat znalostní agenty v AI
6. Programování
Vývojáři těží z AI agentů, kteří pomáhají při generování kódu, ladění a dokumentaci. Zde je několik příkladů, jak můžete tyto agenty využít:
- Generujte kontextově citlivé kousky kódu a šablony, jakmile vývojáři začnou psát.
- Identifikujte chyby a zranitelnosti v reálném čase, často ještě před zahájením testování.
- Vytvářejte dokumentaci z kódových základen, včetně odkazů na API a vložených vysvětlení.
📌 Příklad: GitHub Copilot pomáhá vývojářům psát kód rychleji díky inteligentním návrhům. Nástroje jako Bito. ai automaticky dokumentují funkce a koncové body, čímž šetří čas.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s výsledkem, ne se softwarem. Než zavedete AI agenta, definujte rozhodnutí nebo úkol, který má plnit, od začátku do konce. Nevytvářejte chatbot pro „podporu“. Vytvořte řešitele pro „zrušení mého předplatného s logikou vrácení peněz“.
7. Osobní produktivita
🔍 Věděli jste? Jedním z nejčastějších případů použití agentů je zefektivnění úkolů pro osobní produktivitu nebo asistenci ( 53,4 %).
AI agenti pro produktivitu fungují jako osobní asistenti, spravují úkoly, e-maily a schůzky, aby zvýšili individuální produktivitu. Pomáhají:
- Shrňte schůzky a pošlete účastníkům klíčové body a úkoly k provedení.
- Třídění e-mailů, řazení prioritních zpráv a návrh odpovědí
- Automatizujte administrativní úkoly, jako je rezervace schůzek, vyúčtování výdajů nebo aktualizace kalendářů.
📌 Příklad: Nástroj AI agentů společnosti Zoom nabízí okamžité shrnutí po skončení schůzek. Agenti integrovaní do Gmailu mohou odpovídat na e-maily nebo je třídit podle naléhavosti.
💡 Tip pro profesionály: Použijte předem připravené agenty Autopilot od ClickUp, abyste se mohli soustředit na svou práci.
Nastavte si agenty Daily Report nebo Team StandUp, kteří vám každé ráno automaticky shrnou vaše nejdůležitější úkoly, zpožděné položky a priority, abyste nemuseli ztrácet 30 minut přemýšlením, co dělat dál. Přidejte si je do svého osobního prostoru nebo soukromého chatu a získejte jasný plán založený na umělé inteligenci ještě předtím, než otevřete svou doručenou poštu!
8. Finance
AI agenti zvyšují bezpečnost, zlepšují investiční strategie a zajišťují dodržování předpisů ve finančním sektoru. Můžete je využít k:
- Detekujte anomálie v transakcích a okamžitě upozorněte na podvody nebo neobvyklé aktivity.
- Optimalizujte investiční portfolia pomocí simulací a tržních dat v reálném čase.
- Zajistěte soulad s předpisy a generujte auditní stopy a regulační zprávy.
📌 Příklad: Někteří AI agenti ve FinTech mohou označit podvodné transakce kreditní kartou v okamžiku, kdy k nim dojde. Robo-poradci jako TechCrunch používají AI k optimalizaci alokace aktiv a vyvažování portfolií.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte ochranné mechanismy s eskalačními cestami. Každý AI agent potřebuje zabudovaný protokol „Nevím“. Nesnažte se o dokonalost, ale navrhněte záložní postupy, které složité okrajové případy přesměrují na člověka. Vybudujete si důvěru, aniž byste vyčerpali svůj tým nebo uživatele.
9. Elektronický obchod
AI agenti personalizují nákupní zážitek, spravují vrácené zboží a usnadňují objevování produktů. Tyto nástroje:
- Poskytujte inteligentní doporučení na základě analýzy historie prohlížení a nákupů.
- Automaticky zpracovávejte vrácené zboží pomocí pracovních postupů založených na umělé inteligenci, které spravují refundace a doplňování zásob.
- Aktivujte vizuální vyhledávání, kde mohou uživatelé nahrávat obrázky a okamžitě najít podobné produkty.
📌 Příklad: Agenti Chat-to-Buy na platformách jako WhatsApp umožňují uživatelům procházet, vybírat a nakupovat produkty zcela prostřednictvím chatu, přičemž využívají pokročilé NLP a backendové integrace k poskytování plynulého zážitku z konverzačního obchodování.
Obchodníci Amazon a Shopify využívají AI k nabízení produktů v sekci „Může se vám také líbit“. Vizuální vyhledávací nástroje, jako je Syte.ai, umožňují uživatelům najít položky pořízením fotografie.
10. IT a kybernetická bezpečnost
AI agenti posilují IT systémy automatizací podpůrných úkolů a proaktivní identifikací hrozeb. Zde je přehled toho, co pro vás mohou udělat:
- Automaticky řešte IT požadavky , včetně resetování hesel a správy oprav.
- Vyhledávejte bezpečnostní hrozby na základě detekovaných vzorců v systémových protokolech a aktivitách.
- Předpovídejte potřeby infrastruktury a automaticky škálujte zdroje během špiček provozu.
📌 Příklad: Umělá inteligence společnosti Aisera autonomně řeší IT problémy první úrovně. Platformy pro kybernetickou bezpečnost, jako je Darktrace, využívají umělou inteligenci k detekci hrozeb v reálném čase.
🔍 Věděli jste? I jediný AI agent obvykle využívá různé komponenty: jazykové modely, vyhledávací nástroje, pravidlové motory a paměťové systémy specifické pro danou úlohu. Je to spíše malý tým v zákulisí než sólový výkon.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší AI agenti pro řízení projektů
11. Zdravotnictví
AI agenti podporují zdravotnické pracovníky, zlepšují diagnostiku, monitorují pacienty a zefektivňují administrativní úkoly pro automatizaci pracovních postupů. Aplikace mají velký dopad: AI modely detekují rakovinu plic v raném stadiu pomocí analýzy obrazu. Platformy pro klinické studie nyní využívají AI k vyhledávání vhodných účastníků v rozsáhlých nemocničních sítích. A mnoho dalšího.
Podívejme se, jak to funguje:
- Podpora diagnostiky na základě analyzovaných obrazových záznamů a časných příznaků onemocnění
- Sledujte dodržování léčby pacienty, připomínejte uživatelům, aby užívali léky nebo chodili na schůzky
- Přiřazujte pacienty k klinickým studiím na základě zdravotních záznamů a jejich vhodnosti.
📌 Příklad: Poskytovatelé zdravotní péče často potřebují před konzultací nebo doporučením posoudit stav pacienta, ale ruční provádění tohoto úkonu může být nejednotné a časově náročné. Systémy IVR, jako jsou ty, které využívají hlasové agenty AI od společnosti Plivo, tento proces zefektivňují tím, že shromažďují klíčové informace prostřednictvím hlasových nebo klávesových pokynů, identifikují urgentní případy a okamžitě je směrují k příslušnému zdravotnickému pracovníkovi.
🔍 Věděli jste? Navzdory potenciálu agentů zefektivnit diagnostiku, automatizovat příjem pacientů a zlepšit poskytování péče, 57 % zdravotnických pracovníků stále váhá s jejich zavedením. Důvodem jsou především obavy o soukromí pacientů a bezpečnost dat.
12. Výroba
AI agenti automatizují výrobní linky, optimalizují pracovní postupy a zajišťují konzistentní kvalitu. Zde je několik příkladů, jak mohou pomoci:
- Provádějte opakující se a složité úkoly jako svařování, lakování a montáž dílů s vysokou přesností a rychlostí.
- Analyzujte data ze senzorů v reálném čase, abyste mohli předvídat poruchy zařízení a naplánovat údržbu ještě předtím, než k poruchám dojde.
- Optimalizujte výrobní plány a alokaci zdrojů, abyste maximalizovali efektivitu a snížili prostoje.
📌 Příklad: Roboti s umělou inteligencí v automobilovém průmyslu montují součásti vozidel, čímž zvyšují přesnost a zkracují výrobní čas.
🤝 Přátelské připomenutí: Inteligentní agenti nejsou zde proto, aby nahrazovali role, ale aby zkracovali reakční dobu. Zmenšují propast mezi záměrem a provedením a zkracují dobu potřebnou k přechodu od „Potřebuji udělat X“ k „X je již v pohybu“.
Co dělá dobrého AI agenta?
Ne každá umělá inteligence, která odpovídá na dotazy nebo automatizuje úkoly, se může považovat za vysoce výkonného agenta. Ti nejlepší jsou strategičtí, soběstační a nápomocní.
Podívejme se na některé vlastnosti, které odlišují profesionály od prototypů. 💁
- Autonomie a orientace na cíl: ví, co má dělat, a pracuje bez neustálého zásahu člověka.
- Vnímání: Rozumí záměru a kontextu uživatele, aby mohl efektivně přizpůsobit své reakce.
- Inteligence a uvažování: Logicky zpracovává informace, aby mohl činit správná rozhodnutí, a jedná autonomně za účelem dosažení definovaných cílů.
- Učení a přizpůsobivost: Plynule se přizpůsobuje novým informacím, zpětné vazbě a měnícím se podmínkám, učí se z minulých interakcí a výsledků.
- Optimalizace: Optimalizuje procesy z hlediska rychlosti, přesnosti a efektivního využití zdrojů, aby bylo možné komunikovat s uživateli pomocí automatizace pracovních postupů pomocí umělé inteligence.
🧠 Zajímavost: Každý chce trénovat svůj vlastní model umělé inteligence. Ve skutečnosti však chytré výzvy a jasné pokyny často přinášejí lepší výsledky než nákladné experimenty s jemným doladěním.
A díky ClickUp Brain máte přístup ke všem prémiovým, špičkovým modelům umělé inteligence, včetně ChatGPT, Gemini, Claude a DeepSeek, na jedné platformě!
Jak ClickUp podporuje agentní pracovní postupy založené na umělé inteligenci
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Chcete automatizovat celý svůj pracovní postup pouhými několika kliknutími?
Pojďme na to! 💪
Agenti ClickUp Autopilot
Autopilot Agents od ClickUp jsou pracovní síla poháněná umělou inteligencí v rámci ClickUp, která byla vytvořena tak, aby autonomně řešila rutinní úkoly, poskytovala proaktivní informace a zefektivňovala pracovní postupy týmů, aniž by bylo nutné zasahovat vývojářem nebo ručně.
Můžete je nastavit ihned po instalaci pomocí předem připravených agentů nebo použít nástroj ClickUp pro tvorbu agentů bez nutnosti programování a vytvořit vlastní agenty, kteří budou fungovat v různých kontextech ve vašem pracovním prostoru.
Když dojde ke spuštění a je splněna nastavená podmínka, tito agenti provedou akce (např. vytvoří komentář, úkol, odpověď) pomocí vestavěných nástrojů (odpověď na vlákno, vytvoření úkolu, souhrn stand-up, nástroje pro výkonný souhrn). Agenti mají přístup k vybranému obsahu pracovního prostoru (úkoly, dokumenty, chaty), článkům veřejného centra nápovědy a dokonce i k vašim připojeným aplikacím (Slack, Google Drive, Figma atd. ), aby mohli tyto akce provádět samostatně.
📌 Mezi příklady předem připravených agentů patří:
- Automatické odpovědi: Okamžitě odpovídejte na otázky v ClickUp Chat s relevantními informacemi o pracovním prostoru.
- Týdenní/denní zprávy: Automaticky generujte aktualizace projektů podle nastaveného harmonogramu.
- Team StandUp: Shromažďujte informace o stavu týmu a překážkách, aniž byste museli kontaktovat jednotlivé členy týmu.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je účelová neuronová síť, která zvyšuje produktivitu ekosystému ClickUp. Na rozdíl od tradičních chatbotů rozumí specifické struktuře a kontextu vašeho pracovního prostoru – projektům, úkolům, dokumentům, lidem a časovým osám – což z něj činí hluboce zakotveného partnera.
Může fungovat jako správce znalostí AI i jako projektový manažer AI, shrnovat projekty, hledat odpovědi ukryté v dokumentech, navrhovat obsah a dokonce za vás psát aktualizace. Ať už řídíte uvedení produktů na trh, vedete tým nebo se snažíte udržet přehled o tisících pohyblivých částí, Brain vám zajistí, že budete vždy o krok napřed.
Můžete jej dokonce použít k okamžitému generování úkolů ClickUp Tasks a dokumentů ClickUp Docs, čímž proměníte nápady v činy během několika sekund. Stačí použít přirozený jazyk s jednoduchým příkazem „Vytvořte úkol k dokončení marketingové strategie pro 2. čtvrtletí do příštího pátku a přiřaďte jej Sarah“ a on to za vás udělá!
📌 Příklad: Řekněme, že jste produktový manažer a připravujete se na schůzku se zainteresovanými stranami. Místo toho, abyste se snažili najít poznámky, Brain vytvoří přehledné shrnutí sprintu, zvýrazní překážky a vloží je přímo do vašeho dokumentu nebo vlákna Slacku, aniž by došlo ke změně kontextu.
Díky otevřeným API a inteligentní automatizaci řízení projektů můžete agenty AI ClickUp propojit s jinými platformami, což vám umožní začlenit AI do všech částí vašeho systému řízení práce.
ClickUp Docs
ClickUp Docs je místo, kde můžete psát, upravovat a spolupracovat stejně jako v reálném životě, ale vše je hladce propojeno. Do těchto živých dokumentů můžete vkládat živé úkoly, kontrolní seznamy s termíny a dokonce i Kanban tabule nebo kalendáře.
Od vypracování návrhu a naplánování obsahové strategie až po vytvoření interních standardních operačních postupů – Docs zajišťuje synchronizaci všeho a všech. Navíc váš tým může pracovat asynchronně díky funkcím pro spolupráci v reálném čase, jako jsou komentáře, zmínky a sdílené kurzory.
Díky ClickUp Brain můžete dokonce automaticky generovat dokumenty z projektových vstupů nebo poznámek ze schůzek, čímž ušetříte hodiny ručního formátování a úprav. AI agent pro tvorbu obsahu také píše první návrhy, vylepšuje obsah, shrnuje dlouhé aktualizace a přizpůsobuje text pro různé cílové skupiny nebo formáty.
📌 Příklad: Marketingový tým, který plánuje uvedení produktu na trh, může současně upravovat stejný dokument. Copywriter píše nadpisy, projektový manažer vkládá seznam úkolů pro výstupy a designér přidává odkazy na moodboardy. Poté ClickUp Brain prohledá dokument, extrahuje klíčové milníky a okamžitě vytvoří úkoly a časové osy.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu se téměř 88 % vedoucích pracovníků stále spoléhá na manuální kontroly, dashboardy nebo schůzky, aby získali aktuální informace. Jaká je cena? Ztráta času, přepínání kontextu a často i zastaralé informace. Čím více energie vynakládáte na získávání aktuálních informací, tím méně jí máte na to, abyste na základě nich mohli jednat. Autopilot Agents od ClickUp, dostupný v seznamech a chatech, okamžitě zobrazuje změny stavu a důležité diskusní vlákna. Už nikdy nebudete muset žádat svůj tým, aby vám posílal „rychlé aktualizace“. 👀
💫 Skutečné výsledky: Společnost Pigment zlepšila efektivitu komunikace v týmu o 20 % díky ClickUp – týmy jsou nyní lépe propojené a koordinované.
Automatizace ClickUp
Chcete pomocí AI automatizovat opakující se úkoly? Vyzkoušejte ClickUp Automations.
Vy stanovíte pravidla – například „když se stav úkolu změní na Kontroluje se, kontaktujte tým QA“ – a platforma to za vás zařídí. Bez ručního zásahu, bez zpoždění. Automatizovat můžete téměř cokoli – přiřazování úkolů, aktualizace stavu, oznámení, dokonce i integraci s jinými nástroji.
📌 Příklad: Váš tým pro úspěch zákazníků obdrží zpětnou vazbu označenou jako „Naléhavé“. ClickUp Automation automaticky vytvoří nový úkol, přiřadí jej správné osobě, označí účet a synchronizuje tyto informace s vaším CRM systémem.
💡 Tip pro profesionály: Jedním z nejčastěji opomíjených aspektů tréninku jsou kritéria ukončení. Definujte jasné hranice, za které by se vaši agenti LLM neměli dostat (např. pokud je sentiment uživatele negativní nebo skóre důvěry klesne pod určitou hranici). Nejedná se o selhání, ale o chytré omezení.
Vaši AI agenti jsou jen jedno kliknutí (nahoru) od vás!
AI agenti řeší problémy, zrychlují práci týmů a pomáhají firmám růst chytřeji než kdykoli předtím. Ale bez ohledu na to, jak inteligentní AI agent je, jeho účinnost závisí na systému, ve kterém pracuje.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zefektivňuje vaši práci, pomáhá týmům spolupracovat a udržovat pořádek. Díky jejím robustním nástrojům můžete spravovat projekty, úkoly, dokumenty a další věci na jednom místě.
Ale když do toho přidáte ClickUp Brain, odemknete další úroveň efektivity. Můžete generovat úkoly a dokumenty během několika sekund, automatizovat pracovní postupy a snadno získávat informace v reálném čase.
Na co čekáte? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅