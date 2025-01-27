10 nejlepších softwarů pro prediktivní analýzu pro rozhodování založené na datech

Podnikání bylo vždy riskantní záležitostí, hřištěm pro nekonformisty a odvážlivce. A zatímco se vše, co s ním souvisí – od obchodních tras a právních předpisů až po celé odvětví – v průběhu času změnilo, rizikový prvek zůstal stejný. Prostě nevíme, co nám budoucnost přinese, a při našich krocích musíme tuto nejistotu zohlednit.
Nové softwarové řešení pro prediktivní analytiku však využívá umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) k předpovídání všeho od poptávky spotřebitelů a produktivity pracovní síly až po nepředvídatelné ekonomické události. Tyto poznatky umožňují podnikům činit rozhodnutí na základě historických dat a trendů, čímž se eliminuje část inherentního rizika. ?
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších softwarů pro prediktivní analýzu, které můžete použít k informovanějšímu rozhodování a řízení rizik. Pojďme na to!
Co byste měli hledat v softwaru pro prediktivní analytiku?
Při výběru softwaru pro prediktivní analýzu byste měli hledat následující vlastnosti:
- Detekce anomálií: Analytický nástroj by měl být schopen automaticky detekovat anomálie v datech (tj. výjimky a neobvyklé vzorce) před vytvořením prediktivního modelu nebo prognózy.
- Vizualizace dat: Software by měl být také schopen vizuálně prezentovat prognózy a predikční data pro snazší analýzu a pochopení.
- Simulační schopnosti: Měl by vám umožnit simulovat scénáře „co by, kdyby“ a na jejich základě vytvářet prediktivní modely.
- Nasazení v cloudu: Nasazení podnikového softwaru v cloudu výrazně zvyšuje flexibilitu a škálovatelnost organizací, protože nevyžaduje takovou údržbu a investice jako instalace na místě.
- Mobilní přístup: Software by měl poskytovat aplikace pro iOS a Android, abyste měli přístup k prediktivní analytice a prognózám i na cestách.
- Bezpečnost: Váš nástroj pro prediktivní analytiku musí chránit vaše citlivé obchodní údaje před zvědavýma očima.
10 nejlepších softwarů pro prediktivní analytiku
Vzhledem k tomu, že trh je zaplaven nástroji pro prediktivní analytiku, najít ten, který odpovídá vašim potřebám, je často velmi náročný úkol. Naštěstí jsme pro vás provedli průzkum a sestavili seznam 10 nejlepších nástrojů pro prediktivní analytiku, které vám umožní využít vaše data k odhalení cenných trendů a vzorců. ?
1. SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud pomáhá podnikům s plánováním, rozpočtováním a prognózováním, takže již není nutné používat pro každou funkci samostatné aplikace. Jeho funkce plánování scénářů vám umožňuje vytvářet rozpočty a plány na základě simulovaných scénářů „co by, kdyby“.
Díky jeho funkcím pro spolupráci můžete diskutovat o plánech se členy svého týmu. Jeho výkonné funkce vizualizace dat vám pomohou snadno porozumět vašim scénářům a plánům. ?
Konečně obsahuje také předem připravený obchodní obsah založený na různých osvědčených postupech. Tento obsah slouží jako šablona pro rozhodování nebo výchozí bod pro plánování scénářů, čímž urychluje tempo, jakým můžete vytvářet své plány a prognózy.
Nejlepší funkce SAP Analytics Cloud
- Integrace s dalšími řešeními SAP pro získávání dat
- Prediktivní plánování s pomocí scénářů „co by, kdyby“
- Vizualizace dat
- Cloudové řešení
- Předem připravený obchodní obsah pro plánování scénářů
Omezení SAP Analytics Cloud
- Někdy není prezentace dat správně shrnutá.
- Načítání živých modelů může chvíli trvat.
Ceny SAP Analytics Cloud
- Business Intelligence: 31,5 $/měsíc na uživatele
- Plánování: Na vyžádání
Hodnocení a recenze SAP Analytics Cloud
- G2: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
2. Amazon QuickSight
Amazon QuickSight je platforma pro obchodní analýzu, která je součástí Amazon Web Services (AWS). Její funkce prediktivní analýzy vám umožňuje vytvářet prognózy na základě několika scénářů „co by, kdyby“ a je dostatečně inteligentní, aby automaticky vyloučila anomálie v datech. ?
Vygenerované prognózy lze také znázornit v libovolném grafu, který lze vložit do vašich analýz. Pokud chcete své analýzy neustále sledovat, můžete je zobrazit s prognózními grafy na přizpůsobených projektových panelech.
Dalším významným prvkem Amazon QuickSight je funkce nazvaná Q, která odkazuje na podporu dotazů v přirozeném jazyce (NLQ). Funkce Q vám umožňuje získávat z platformy informace založené na datech tím, že kladete otázky stejně, jako byste se ptali člověka.
Nejlepší funkce Amazon QuickSight
- Cloudová, vysoce škálovatelná platforma
- Unikátní model cenování podle počtu relací
- Mobilní aplikace pro iOS a Android pro přístup k předpovědím na cestách
- Podpora dotazů v přirozeném jazyce (NLQ)
- Podpora vlastních domén
Omezení Amazon QuickSight
- Správa velkých datových sad může být náročná
- Konektory nejsou k dispozici pro více zdrojů dat.
Ceny Amazon QuickSight
- Pro autory/správce: 18 $/měsíc
- Pro autory/správce s Q: 28 $/měsíc
- Pro čtenáře: 0,30 $ za relaci, s maximálním limitem 5 $ za měsíc
- Pro čtenáře s Q: 0,30 $ za relaci s maximálním limitem 10 $ za měsíc
*Ceny pro autory/správce se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Amazon QuickSight
- G2: 4,2/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
3. Oracle Analytics
Oracle Analytics vyniká mezi prediktivními analytickými nástroji, protože jej lze nasadit třemi způsoby: v cloudu, na místě nebo hybridním způsobem (tj. cloud + na místě). Umožňuje vám vytvářet a trénovat vlastní prediktivní modely pomocí různých algoritmů strojového učení zabudovaných do platformy.
Platforma také nabízí bohaté funkce pro vizualizaci dat. Můžete si vytvořit přizpůsobené panely s grafy, teplotními mapami, vlastními obrazovými mapami a 42 dalšími typy vizuálních komponent, abyste mohli sledovat své předpovědi přesně tak, jak chcete. ?
Nejlepší funkce Oracle Analytics
- 45 různých vizualizací dat
- Vytvořte si vlastní prediktivní modely
- Integrace s aplikacemi Microsoft Azure a Google Cloud
- Více možností nasazení
- API pro integraci Oracle Analytics do vašich aplikací
Omezení Oracle Analytics
- Doba implementace je o něco delší.
- Doba odezvy může být občas pomalejší.
Ceny Oracle Analytics
- Profesionální: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Oracle Analytics
- G2: 4/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
4. Adobe Analytics
Adobe Analytics je součástí sady marketingových a webových analytických nástrojů Adobe Experience Cloud. Jeho funkce prediktivní analýzy jsou proto přirozeně více zaměřeny na marketingové kampaně a týmy. Umí načíst data ze všech vašich připojených zdrojů zákaznického provozu a analytických zdrojů a poté je zpracovat pomocí svých prediktivních modelů, aby poskytl praktické informace pro vaše marketingové kampaně.
Funkce Contribution Analysis (Analýza příspěvků) této platformy vám pomůže pochopit dopad různých faktorů na nepředvídatelné a neočekávané události, jako je například neočekávaný nárůst návštěvnosti. Funkce Intelligent Alerts (Inteligentní upozornění) vás naopak informuje o zjištěných anomáliích a dalších kritických faktorech.
Intuitivní ovládací panely Adobe Analytics vám navíc usnadní zpracování všech dat a poznatků generovaných a prezentovaných platformou.
Nejlepší funkce Adobe Analytics
- Intuitivní uživatelské rozhraní s dashboardy
- Detekce anomálií
- Analýza příspěvků
- Inteligentní upozornění
- Mobilní aplikace pro přístup na cestách
Omezení Adobe Analytics
- Umí analyzovat a předpovídat pouze data související s marketingem a prodejem.
- Pro malé podniky relativně drahé
Ceny Adobe Analytics
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Adobe Analytics
- G2: 4,1/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
5. IBM Cognos Analytics
IBM nabízí mnoho analytických řešení pro různé obchodní potřeby a Cognos Analytics je jedním z nich. Díky kombinaci prediktivní analytiky a umělé inteligence je tento nástroj bohatý na funkce, sofistikovaný a zároveň snadno použitelný. Jeho asistent pro dotazy v přirozeném jazyce vám umožňuje generovat prognózní grafy a další vizualizace pouhým zadáním dotazu.
Data můžete importovat jak z lokálních, tak z cloudových zdrojů. Díky přípravě dat s podporou umělé inteligence jsou vaše datové sady očištěny od anomálií a připraveny pro snadné trénování modelů a analýzy.
Dynamické interaktivní panely umožňují až pěti uživatelům současný přístup k prognózám. Prognózy a vizualizace zobrazené na panelu lze také sdílet s kolegy prostřednictvím e-mailu nebo aplikace Slack.
Nejlepší funkce IBM Cognos Analytics
- Datový asistent založený na umělé inteligenci
- Bohaté vizualizace dat
- Dynamické, interaktivní panely s jednoduchou funkcí sdílení
- Nasazení v cloudu
- Mobilní aplikace pro snadný přístup
Omezení IBM Cognos Analytics
- Integrace datových zdrojů může být poněkud složitá.
- Popisy chyb nejsou dostatečně konkrétní.
Ceny IBM Cognos Analytics
- Cognos Analytics on Cloud On-Demand: Cena od 10 USD/měsíc na uživatele
- Cognos Analytics on Cloud Hosted a Cognos Analytics software: K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze IBM Cognos Analytics
- G2: 4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 130 recenzí)
6. Alteryx
Alteryx je oblíbená platforma pro analýzu dat, která nabízí řadu nástrojů pro manipulaci a analýzu dat. Produkt speciálně navržený pro automatizaci přípravy dat a prediktivní analýzy se jmenuje Alteryx Analytics Cloud a nabízí funkce prediktivní analýzy prostřednictvím svého řešení Machine Learning.
Prvním krokem je nahrání vašich dat, která platforma vyhodnotí, aby určila jejich stav a odhalila anomálie. Pokud stav dat není dostačující, Alteryx může navrhnout zlepšení. ?
Připravená data jsou poté analyzována za účelem odhalení skrytých vzorců nebo korelací mezi různými sloupci ve vašem datovém souboru. Můžete vybrat cílový sloupec, pro který chcete provést predikce, a Alteryx automaticky navrhne vhodné metody strojového učení pro váš model. Na základě vybrané metody je poté vygenerováno několik prediktivních modelů.
Jakmile spustíte model, proces modelování je dokončen. Před exportem nebo nasazením v Alteryx můžete vyhodnotit výkonnost svého modelu na holdout datech nebo simulovaných scénářích „co by, kdyby“.
Nejlepší funkce Alteryx
- Hodnocení stavu dat a návrhy pro přípravu dat
- Užitečné vizualizace pro pochopení datových poznatků
- Skóre přesnosti modelu
- Hodnocení výkonu modelu
- Simulované scénáře „co by, kdyby“
- Exportujte modely jako vizualizace nebo skripty
Omezení Alteryxu
- Import dat může být pomalý
- Drahé ve srovnání s alternativami
Ceny Alteryx
- Designer Cloud: Cena od 4 950 USD
- Designer Desktop: 5 195 USD
Řešení Machine Learning, které obsahuje funkci prediktivního modelování, se prodává samostatně jako doplněk – cena je k dispozici pouze na vyžádání.
Hodnocení a recenze Alteryx
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- TrustRadius: 9,1/10 (více než 330 recenzí)
7. IBM Watson Studio
IBM Watson Studio je součástí stejné sady IBM Analytics Suite, která zahrnuje i dalšího konkurenta na tomto seznamu, Cognos Analytics. Jedná se o integrované vývojové prostředí (IDE) pro vytváření jakýchkoli modelů umělé inteligence, včetně modelů prediktivní analytiky. Jeho funkce strojového učení automaticky odhaluje skryté vzorce a korelace ve vašich datech. Současně automatizované ověřování dat pomáhá minimalizovat rizika tím, že detekuje anomálie. ?
Vizuální modelovací rozhraní Watson Studio s funkcí drag-and-drop vám umožňuje navrhnout pracovní postup vašeho modelu v prostředí bez nutnosti programování. Podpora zpracování přirozeného jazyka usnadňuje popis toho, co chcete, aby váš prediktivní analytický model dělal, což výrazně zvyšuje rychlost a přesnost vytváření nových modelů.
Modely vytvořené na jiných platformách umělé inteligence můžete také importovat do prostředí Watson Studio, kde je můžete snadno spravovat. Díky integraci Rest API s různými cloudovými prostředími lze modely vytvořené ve Watson Studio přenést do aplikací hostovaných na jiných cloudových platformách.
Nejlepší funkce IBM Watson Studio
- Podpora zpracování přirozeného jazyka (NLP)
- Vizuální modelovací rozhraní s funkcí drag-and-drop
- Podporuje import a export prediktivních modelů
- Vývoj bez kódování
- Monitorování modelů pro optimalizaci výkonu
Omezení IBM Watson Studio
- Používání open-source nástrojů někdy vyžaduje použití více oken.
- Počáteční nastavení může být složité.
Ceny IBM Watson Studio
- Lite: Zdarma
- Profesionální: 1,02 $/kapacitní jednotka za hodinu
Hodnocení a recenze IBM Watson Studio
- G2: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 5/5 (méně než 5 recenzí)
8. Altair
Altair poskytuje prediktivní analytiku prostřednictvím svého Altair Knowledge Studio, ale tato funkce je také součástí komplexní platformy Altair One. Jejím hlavním předností je patentovaná technologie Strategy Trees, která vám umožňuje kombinovat vaše obchodní znalosti s výsledky prediktivního modelování a vytvářet preskriptivní modely.
Jinými slovy, platforma vám umožňuje definovat na základě vašich zkušeností a znalostí, co chcete, aby model dělal v různých scénářích. Má také průvodce, který vás provede celým procesem vytváření modelu, a vizuální návrhář pracovních postupů, který slouží k návrhu pracovního postupu modelu.
Jakmile vytvoříte svůj model, můžete jej nasadit v rámci platformy Altair nebo exportovat jako kód pro nasazení na jiných platformách.
Nejlepší funkce Altair
- Technologie Strategy Trees pro prediktivní i preskriptivní analýzu
- Tvorba modelů pomocí průvodce
- Nástroj pro návrh pracovních postupů typu drag-and-drop
- Exportujte modely pro nasazení na jiných platformách
Omezení Altair
- Rozhraní nepatří mezi nejpropracovanější.
- Není kompatibilní se všemi hlavními cloudovými platformami.
Ceny Altair
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Altair
- G2: 4,8/5 (méně než 5 recenzí)
- Gartner: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
9. Databricks
Databricks je platforma pro datovou inteligenci, která kombinuje data a nástroje umělé inteligence a poskytuje řešení, které lze použít v mnoha scénářích, včetně vývoje modelů prediktivní analytiky.
Ačkoli Databricks nemá vlastní algoritmy prediktivní analytiky a další požadované funkce, integruje se s jinými knihovnami strojového učení (např. Apache Spark MLlib) a frameworky (např. MLflow) a poskytuje tak platformu pro vytváření vašich modelů prediktivní analytiky.
Mezi jeho klíčové funkce patří Notebooks, které umožňují explorativní analýzu dat vizualizovaným způsobem, a podpora NLP, která vám umožňuje vytvářet prediktivní modely pomocí pokynů v přirozeném jazyce. Navíc se dá integrovat se všemi populárními cloudovými prostředími a dokonce i s mnoha vašimi cloudovými obchodními aplikacemi a službami.
Nejlepší funkce Databricks
- Podpora NLP
- Notebooky
- Vizualizace dat
- Integrace se všemi cloudovými platformami
- Funkce pro spolupráci s členy týmu
Omezení Databricks
- Prediktivní analytika není nativní funkcí.
- Žádná funkce drag-and-drop pro modelování
Ceny Databricks
- Pracovní místa: Cena začíná na 0,07 USD/databázová jednotka (DBU)
- Delta Live table: Cena začíná na 0,20 USD/DBU
- Databricks SQL: Cena začíná na 0,22 USD/DBU
- All Purpose Commute pro interaktivní pracovní zátěž: Cena začíná na 0,40 USD/DBU
- Serverless Real-Time Inference: Cena od 0,07 $/DBU
Hodnocení a recenze Databricks
- G2: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
10. Tableau
Tableau je výkonná platforma pro vizualizaci a analýzu dat, která využívá lineární regresní modely k generování predikcí a odhalování skrytých vzorců ve vašich datech.
Vytvoření prediktivního modelu je poměrně jednoduchý tříkrokový proces, který zahrnuje:
- Import a příprava dat pomocí Tableau Prep Builder
- Výběr prediktoru (tj. pole z vašeho datového souboru), který lze analyzovat za účelem vytvoření predikcí o vašem cíli.
- Výběr správné tabulky nebo funkce na základě vašich potřeb
Jakmile dokončíte tyto tři kroky, Tableau se postará o zbytek a samo vytvoří váš prediktivní model. ?️
Tableau vyhovuje potřebám technických i netechnických uživatelů. Technici mohou zadat syntaxi požadovaného modelu přímo pro jeho vytvoření. Pro netechnické uživatele je k dispozici mnoho možností vizualizace dat a průvodce podobný workflow.
Nejlepší funkce Tableau
- Velké množství možností vizualizace dat
- Funkce pro technické i netechnické uživatele
- Jednoduchý tříkrokový proces pro prediktivní modelování
- Dashboardy v reálném čase
- Výkonné funkce pro spolupráci
Omezení programu Tableau
- Naučit se s ním pracovat je trochu náročné.
- Někdy může být pomalý.
Ceny Tableau
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
Další analytické nástroje
Platformy s funkcemi prediktivní analýzy a modelování vám umožňují nahlédnout do minulosti a předvídat budoucnost. Tyto platformy však mohou selhávat při vizualizaci generovaných předpovědí a prognóz nebo při jejich plném využití ve vaší práci. Právě zde přichází na scénu platforma jako ClickUp.
ClickUp
ClickUp je výkonná platforma pro správu práce 360°, která obsahuje výkonné nástroje pro vizualizaci dat, které vám pomohou porozumět předpovědím vytvořeným vaším prediktivním modelem. Díky přizpůsobitelným dashboardům, desítkám typů grafů a jedinečným nástrojům a šablonám pro vytváření reportů ClickUp zajistí, že vaše předpovědi budou srozumitelné pro všechny členy týmu a zainteresované strany.
Lze jej integrovat s jakýmkoli vaším nástrojem pro prediktivní analýzu, včetně výše uvedených platforem, a načítat a vizualizovat data z nich.
Zde je několik způsobů, jak vám ClickUp může pomoci zpracovat data prediktivní analýzy.
ClickUp Dashboards and Templates
Funkce ClickUp Dashboards vám umožňuje nastavit úžasná, dynamická a plně přizpůsobená řídicí centra s vlastními kartami, které využívají data podle vašeho výběru. Data zobrazená na kartách se aktualizují v reálném čase a můžete je sdílet s členy svého týmu, aby mohli snadno vidět, jak se určité věci změní v blízké budoucnosti. ?
Můžete například vytvořit dashboard zobrazující data o prognóze poptávky a sdílet jej s členy výrobního týmu, aby věděli, kdy mohou očekávat potenciální nárůst poptávky.
ClickUp vám také poskytuje předem navržené, ale zcela přizpůsobitelné šablony pro analýzu. Použijte je k vytvoření komplexních zpráv pro data získaná z vašich aplikací prediktivní analytiky. Zprávy lze snadno sdílet s členy vašeho týmu nebo zainteresovanými stranami v rámci rozhraní ClickUp, což vám ušetří spoustu času.
Doporučujeme šablonu ClickUp Data Analysis Report Template, pomocí které rychle vytvoříte profesionální sdílenou zprávu pro své investory, ve které zdůrazníte svůj růst v daném fiskálním roce a prognózy budoucího růstu na základě historických dat.
Pokud jste marketingový pracovník, můžete použít šablonu analytické zprávy ClickUp k prezentaci různých aspektů návštěvnosti vašich webových stránek vedoucímu týmu nebo managementu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Intuitivní a plně přizpůsobitelné řídicí panely
- Šablony pro reporting a analýzu dat
- Desítky možností pro tvorbu grafů a vizualizaci dat
- Myšlenkové mapy na podporu mapování procesů
- Různé nástroje pro spolupráci v reálném čase
- Integrace se všemi nástroji prediktivní analytiky
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Umožňuje propojení reportů a dashboardů s projekty
- ClickUp AI pro generování reportů na požádání nebo jejich shrnutí
Omezení ClickUp
- Chybí nativní prediktivní modelování nebo funkce prediktivní analýzy
- Pro většinu uživatelů může být naučení se jeho používání zdlouhavé.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny k dispozici na vyžádání
Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu*
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Využijte sílu prediktivní analytiky lépe s ClickUp
Nástroje prediktivní analytiky pomáhají firmám zlepšit jejich řízení rizik. Eliminují dohady a předsudky, které jsou vlastní lidské povaze, a umožňují vám plánovat a jednat na základě prediktivních poznatků. To vede ke zvýšení odolnosti vůči nepředvídaným událostem a ke zvýšení produktivity a efektivity. ⏩
Pokud chcete zajistit, že využíváte pokročilou analytiku na maximum, využijte komplexní platformu pro produktivitu a řízení projektů, jako je ClickUp.
Získejte ucelený přehled o svých datech a prognózách pomocí ClickUp Dashboards nebo použijte předem připravené šablony k vytvoření snadno srozumitelných zpráv pro vaše stakeholdery. Zaregistrujte se a začněte objevovat ještě dnes! ?