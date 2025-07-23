13 nejlepších AI agentů pro produktivitu

Každý projektový manažer a vedoucí týmu zná ten pocit – seznam úkolů roste rychleji, než je stačíte odškrtávat, a je těžké udržet si náskok.
Co kdyby některé z vašich úkolů již nevyžadovaly tolik vaší pozornosti?
A právě zde přicházejí na řadu AI agenti.
AI agenti aktivně zvyšují produktivitu, přizpůsobují se pracovním postupům a přijímají rozhodnutí v reálném čase, která mění způsob, jakým se práce vykonává.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 13 nejlepších AI agentů, kteří vám pomohou zefektivnit provoz, lépe stanovovat priority a výrazně zvýšit vaši produktivitu.
Nejlepší AI agenti pro produktivitu v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejlepší pro
|*Ceny
|ClickUp
|– Správa projektů založená na umělé inteligenci s ClickUp Brain – Automatizujte úkoly pomocí pracovních postupů bez kódování – Generujte obsah pomocí AI Writer for Work – Shrňte aktualizace a zefektivněte spolupráci s Chat Agents
|Týmy spravující složité projekty, dokumenty a spolupráci na jednom místě
|Plán zdarma navždy; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Notion AI
|– Čerpá poznatky z Notion, Slack a Google Drive – Používá GPT-4 a Claude k reagování v kontextu – Automaticky generuje seznamy úkolů z nestrukturovaného obsahu – Pomáhá strukturovat dokumenty a poznámky ze schůzek
|Tvorba dokumentů a správa znalostí pro asynchronní týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/měsíc na uživatele.
|Reclaim AI
|– Plánování úkolů, návyků a schůzek pomocí umělé inteligence – Sledování času stráveného úkoly a schůzkami – Synchronizace dostupnosti se Slackem, CRM a kalendáři – Upřednostňování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pomocí inteligentních časových bloků
|Inteligentní optimalizace kalendáře a správa času pro soustředěnou práci
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 USD/měsíc na uživatele.
|Motion AI
|– Automaticky plánuje a přeplánuje úkoly – Předpovídá zpoždění projektů a upravuje pracovní zátěž – AI Meeting Links chrání hodiny bez schůzek – Automatizace pracovních postupů pomocí vestavěných šablon
|Plánování úkolů a projektů s inteligentním rozvrhováním pro jednotlivce i týmy
|Placené tarify začínají na 20 USD/měsíc na uživatele.
|Aplikace Fellow.
|– Automaticky generuje shrnutí schůzek, akční položky a rozhodnutí – Šablony pro plánování před schůzkou – Synchronizuje poznámky a přepisy do CRM – Ukládá všechny poznatky ze schůzek na jednom místě
|Týmy s velkým počtem schůzek, které potřebují jasné následné kroky a centralizované poznámky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11 USD/měsíc na uživatele.
|Grammarly AI
|– Zpětná vazba v reálném čase ohledně tónu a srozumitelnosti – Detekce plagiátů v milionech zdrojů – Hluboká integrace napříč aplikacemi a prohlížeči – Návrhy AI pro psaní e-mailů, dokumentů a dalšího obsahu
|Psaní čistého obsahu bez chyb na všech platformách
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 30 USD/měsíc na uživatele.
|SaneBox
|– Chytré filtry pro třídění e-mailů podle priority – Odhlášení odběru pomocí SaneBlackHole – Odložení e-mailů pro snížení nepořádku – Denní přehled aktualizací s nízkou prioritou
|Řízení přetížení e-mailů a zvýšení efektivity doručené pošty
|Placené tarify začínají na 3,49 $/měsíc.
|Intuit Assist
|– Převádí poznámky a účtenky na faktury – Personalizuje finanční přehledy pomocí AI výzev – Inteligentní upomínky faktur a sledování klientů – Propojuje QuickBooks, TurboTax, Mailchimp
|Automatizace účetnictví malých podniků a přehled o cash flow
|Ceny na míru
|Intercom AI
|– Zákaznická podpora založená na umělé inteligenci prostřednictvím Fin Agent – Shrnutí konverzací v reálném čase a návrhy odpovědí – Sjednocená schránka napříč platformami – Inteligentní centrum nápovědy se samoobslužnou podporou
|Týmy, které chtějí rychlou podporu založenou na umělé inteligenci s možností lidského zásahu
|Placené tarify začínají na 39 USD/měsíc na uživatele.
|Glean AI
|– Celopodnikové vyhledávání AI ve všech připojených aplikacích – Chytrý asistent pro shrnutí dokumentů a generování obsahu – Personalizované odpovědi na základě role a činnosti – Vytváří prohledávatelný graf znalostí
|Rychlé odpovědi a podpora obsahu pro týmy s velkým množstvím znalostí
|Ceny na míru
|AutoGPT
|– Provádí složité úkoly s minimálním vstupem – Využívá paměť k informovanému rozhodování – Rozděluje velké cíle na dílčí úkoly zpracovávané AI – Shrnuje dokumenty pomocí GPT-3. 5 a GPT-4
|Automatizace pracovních postupů, výzkumu a vícestupňových úkolů
|Ceny na míru
|Superhuman
|– AI triage pro rychlejší třídění e-mailů – Klávesové zkratky pro okamžité odpovědi – Kalendář a sociální statistiky přímo v e-mailu – Upomínky a sledování interakcí
|Produktivita e-mailů díky rychlému třídění a hluboké personalizaci
|Placené tarify začínají na 30 USD/měsíc na uživatele.
|RescueTime AI
|– Sleduje a vykazuje čas strávený v jednotlivých nástrojích – Focus Sessions blokují rušivé vlivy – Denní přehledy o vzorcích produktivity – Upozornění na cíle pro vytvoření lepších návyků
|Samostatní pracovníci a týmy sledují čas, aby se mohli lépe soustředit
|Placené tarify začínají na 9 USD/měsíc na uživatele.
Co jsou AI agenti?
AI agenti jsou inteligentní softwarové programy, které provádějí složité úkoly, přijímají rozhodnutí a přizpůsobují se na základě dat. Analyzují své prostředí, zpracovávají informace a přijímají opatření k dosažení konkrétních cílů.
Díky strojovému učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP) se AI agenti postupem času učí a zdokonalují, čímž se stávají dynamičtějšími a pohotovějšími.
AI na pracovišti zvyšuje produktivitu automatizací složitých obchodních procesů, minimalizací únavy z rozhodování a optimalizací přidělování zdrojů. Kromě provádění úkolů se agenti neustále vyvíjejí a řeší výzvy spojené s AI, což je činí nezbytnými pro efektivitu v rychle se měnících prostředích.
Nejlepší AI agenti pro produktivitu
Prozkoumejte nejlepší AI agenty pro zvýšení produktivity, abyste mohli najít toho ideálního pro vaše pracovní potřeby. 📊
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů založené na AI, automatizaci pracovních postupů a spolupráci)
ClickUp je aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a týmovou komunikaci – to vše díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Seznamte se s agenty ClickUp Autopilot: vašimi AI kolegy
To, co ClickUp skutečně odlišuje, jsou agenti AI nové generace – tzv. agenti Autopilot – zabudovaní přímo do platformy. Tito agenti AI nejsou jen jednoduchými roboty nebo automatizací; jsou to inteligentní digitální kolegové, kteří rozumějí vašim cílům, rozhodují se a podnikají kroky ve vašem pracovním prostoru.
Agenti ClickUp Autopilot mohou zvýšit produktivitu tím, že:
- Automatizace vícestupňových pracovních postupů: Například při vytvoření úkolu pro přijetí nového klienta může agent AI automaticky přiřadit členy týmu, stanovit termíny, odeslat uvítací e-maily a aktualizovat stav projektu – bez nutnosti ručního zásahu.
- Fungují jako proaktivní asistenti: Agenti sledují váš pracovní prostor, zda se neobjeví nějaké spouštěče (například úkol přecházející do nové fáze nebo blížící se termín), a podnikají správné kroky, jako je eskalace urgentních záležitostí, zasílání připomínek nebo generování souhrnů.
- Přizpůsobení vašim potřebám: Můžete vytvářet vlastní agenty pomocí pokynů v přirozeném jazyce a přizpůsobit je jedinečným procesům vašeho týmu – ať už se jedná o schvalování obsahu, plánování sprintů nebo opakované podávání zpráv.
Chcete vidět, jak skutečně vypadá situace, kdy AI agent rozumí kontextu vaší práce? Podívejte se, jak AI agent společnosti Atlassian využívá znalosti společnosti k poskytování odpovědí s reálnými nuancemi. Podívejte se na demo →
💡 Tip pro profesionály: Agenti ClickUp AI se mohou dokonce propojit s jinými nástroji (jako Slack, Google Calendar nebo Salesforce), aby byl celý váš pracovní postup synchronizovaný.
ClickUp Automation: zefektivněte opakující se práci
ClickUp Automation vám ulehčí od rutinní práce a postará se o opakující se úkoly, aby se týmy mohly soustředit na to, co je důležité. Od přidělování úkolů a aktualizace stavů až po zasílání připomínek a synchronizaci dat – vše funguje hladce v pozadí.
AI Builder usnadňuje nastavení automatizace pracovních postupů. Místo ručního konfigurování pravidel automatizace stačí jednoduše popsat, co potřebujete, v běžné angličtině – například „Automaticky přiřadit recenzenta, když se úkol přesune do fáze ‚V recenzi‘“ – a ClickUp Brain za vás pravidlo okamžitě nakonfiguruje.
Informace, souhrny a osobní asistence založené na umělé inteligenci
ClickUp Brain posouvá řízení práce založené na AI o úroveň výš díky automatizaci úkolů, shrnování aktualizací projektů a poskytování informací v reálném čase v rámci celé organizace. Je integrován přímo do softwaru pro řízení projektů ClickUp a představuje další pár rukou a mozků, které vám pomohou činit chytřejší rozhodnutí.
ClickUp AI Agents jsou inteligentní asistenti zabudovaní do platformy ClickUp. Tito agenti automatizují vícestupňové pracovní postupy, přijímají rozhodnutí a provádějí akce v rámci ClickUp – a to daleko nad rámec jednoduché automatizace úkolů. Můžete si vytvořit vlastní agenty pomocí pokynů v přirozeném jazyce, aby vyhovovali vašim jedinečným procesům.
Jako software pro prediktivní analýzu využívá Brain historická data a nabízí prediktivní informace pro předpovídání časových harmonogramů projektů a potenciálních výzev. Umělá inteligence například analyzuje délku trvání minulých projektů a využití zdrojů, aby předpověděla potenciální zpoždění v aktuálních projektech, což manažerům umožňuje efektivněji přidělovat zdroje.
Kromě toho vám AI jako osobní asistent pomůže udržet přehled o úkolech, automatizovat rutinní aktualizace a zefektivnit rozhodování.
A pokud dáváte přednost interakci bez použití rukou? ClickUp Brain Max přináší AI agenty na váš desktop s hlasovými příkazy typu „push-to-talk“, takže můžete přidělovat práci nebo získávat aktualizace, aniž byste se dotkli klávesnice.
AI Meeting Notetaker a flexibilita modelu
ClickUp Brain také nabízí AI Notetaker, který se může připojit k hovorům, přepisovat schůzky, generovat souhrny a extrahovat akční položky – a přímo propojovat poznámky s úkoly a projekty v ClickUp.
Uživatelé ClickUp Brain si mohou přímo ve svém pracovním prostoru ClickUp vybrat mezi předními modely AI, včetně OpenAI, Claude a Gemini, což vám poskytuje flexibilitu a kontrolu nad vaší zkušeností s AI.
Pro rychlé odpovědi nabízí předem připravené odpovědi nebo transformuje krátké poznámky do propracovaných zpráv, což pomáhá týmům zůstat produktivními bez přetížení chatu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Udržujte projekty v chodu, i když jste pryč: AI agenti (Autopilot Agents) mohou automatizovat složité, vícestupňové pracovní postupy a spoléhat se na proaktivní digitální kolegy, kteří za vás vyřídí úkoly v pozadí.
- Spolupracujte v reálném čase: Pracujte plynule na úkolech, dokumentech a projektech pomocí ClickUp Docs a okamžitě sdílejte nápady, časové osy a aktualizace.
- Shrňte pracovní aktualizace: Rychle generujte shrnutí pomocí AI, ve kterých zdůrazníte klíčové změny v prioritách, termínech a poznatcích ze spolupráce.
- Přizpůsobte si dashboardy: Vizualizujte průběh projektu a sledujte klíčové metriky prostřednictvím dashboardů ClickUp.
- Stanovte a sledujte cíle: Definujte jasné, měřitelné cíle ClickUp, předávejte je svému týmu a automatizujte sledování pokroku.
- Snadná integrace: Propojte ClickUp s oblíbenými nástroji, jako jsou Google Calendar, Salesforce, GitHub a Microsoft Teams, a zjednodušte si tak pracovní postupy.
- Rychlé vyhledávání: Pomocí ClickUp Connected Search můžete okamžitě vyhledat úkoly, dokumenty, chaty a soubory, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Automaticky zaznamenávejte všechny poznatky z jednání: ClickUp AI Notetaker vám pomůže přepsat jednání, shrnout diskuse a extrahovat akční položky – a přímo je propojit s vašimi projekty.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace ClickUp může postrádat některé pokročilé funkce, které jsou dostupné v desktopové verzi.
- Má rozsáhlou sadu funkcí, která vyžaduje určité zaučení pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 040 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Notion AI (nejlepší pro vylepšení tvorby dokumentů a týmové spolupráce)
Notion AI mění způsob, jakým týmy řídí projekty, analyzují informace a přijímají rozhodnutí.
Díky své schopnosti čerpat informace z různých zdrojů, extrahovat poznatky z dokumentů a automatizovat pracovní postupy je více než jen pomocníkem při psaní. Jedná se o AI agenta, který pomáhá týmům udržovat pořádek, snižovat manuální práci a rychleji přijímat rozhodnutí založená na datech.
Notion AI se integruje do vašeho pracovního prostoru, což znamená, že rozumí kontextu, odkazuje na znalostní bázi AI a pomáhá strukturovat práci.
Nejlepší funkce Notion AI
- Vyhledávejte v Notion, Slack, Google Drive a dalších zdrojích a získejte okamžité odpovědi.
- Automaticky odhalujte relevantní poznatky z organizačních znalostí
- Použijte GPT-4 a Claude k poskytování relevantních odpovědí na jakékoli dotazy.
- Automaticky generujte seznamy úkolů z poznámek ze schůzek, e-mailů a obchodních hovorů.
Omezení Notion AI
- Funkce Notion AI nejsou v současné době k dispozici v mobilních aplikacích, což omezuje přístupnost pro uživatele na cestách.
- Noví uživatelé mohou mít potíže s orientací v možnostech agenta.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Multitasking snižuje produktivitu. Studie ukazují, že přepínání mezi úkoly může snížit efektivitu až o 40 %, protože mozek se pokaždé snaží znovu soustředit.
3. Reclaim AI (nejlepší pro automatizaci správy úkolů a optimalizaci plánů)
Reclaim AI je inteligentní asistent pro plánování, který pomáhá týmům a jednotlivcům optimalizovat jejich kalendáře bez ručního zásahu.
Chrání váš čas na soustředění, zabraňuje vyhoření díky inteligentní kontrole rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a dokonce se synchronizuje s nástroji jako Slack a Asana, aby váš pracovní tok nebyl přerušován. Ať už potřebujete automatizovat schůzky, chránit dny bez schůzek nebo sledovat, jak váš tým tráví čas, Reclaim AI je adaptivní správce času, který neustále optimalizuje váš rozvrh.
Využijte nejlepší funkce AI
- Naplánujte si automaticky návyky založené na umělé inteligenci s flexibilním časovým omezením, žebříčkem priorit a inteligentním přeplánováním.
- Sledujte čas strávený na schůzkách, úkoly a návyky pomocí osobního sledování času a analýzy lidí.
- Synchronizujte plánování se Slackem, nástroji CRM a webhooky, abyste aktualizovali dostupnost, automatizovali pracovní postupy a zlepšili spolupráci.
Překonejte omezení umělé inteligence
- Nastavení Reclaim AI může být časově náročné a pro běžné uživatele může být příliš složité.
- Funkce plánování schůzek postrádá možnosti přizpůsobení, jako je přidávání otázek pro pozvané osoby, což ji činí méně vhodnou jako plnohodnotnou náhradu.
Získejte zpět ceny AI
- Lite: Zdarma
- Začátečník: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Získejte zpět hodnocení a recenze AI
- G2: 4,8/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Hudba může zvýšit produktivitu – ale pouze ta správná. Instrumentální hudba, zejména klasická nebo ambientní, pomáhá zlepšit soustředění, zatímco písně s textem mohou odvádět pozornost od úkolů vyžadujících hlubokou koncentraci.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 60 % zaměstnanců odpovídá na okamžité zprávy do 10 minut, ale každé přerušení může trvat až 23 minut, než se znovu soustředí, takže rychlé odpovědi jsou na úkor ztráty produktivity.
Právě v tom vám pomůže ClickUp. Automatizace se postará o rutinní aktualizace, přiřazené komentáře udržují přehled o akčních položkách a ClickUp Brain shrnuje klíčové diskuse – takže máte vždy přehled bez nekonečných rozptýlení. Méně přepínání mezi kontexty, více hotových úkolů!
4. Motion AI (nejlepší pro plánování úkolů a projektů s využitím poznatků umělé inteligence)
Motion je platforma pro správu úkolů a projektů založená na umělé inteligenci, která automaticky plánuje úkoly, optimalizuje pracovní postupy týmu a zajišťuje, aby projekty probíhaly podle plánu. Upřednostňuje práci na základě termínů, závislostí a pracovní kapacity, takže váš tým může pracovat bez nutnosti neustálých kontrol.
Na rozdíl od tradičních nástrojů pro řízení projektů s umělou inteligencí Motion aktivně spravuje váš čas. Předpovídá termíny dokončení projektů, předchází konfliktům v plánování a automaticky upravuje priority, když dojde ke změnám v plánech.
Nejlepší funkce Motion AI
- Předvídejte a předcházejte nedodržení termínů analýzou dostupnosti a pracovní zátěže týmu v reálném čase a identifikací rizik dříve, než se stanou problémem.
- Automatizujte provádění pracovních postupů pomocí šablon pro vytváření úkolů, jejich přiřazování, plánování a postup v jednotlivých fázích.
- Upravujte plány projektů podle dokončených úkolů a automaticky měňte časové harmonogramy a odpovědnosti bez ručního zásahu.
- Zefektivněte plánování pomocí odkazů na schůzky založených na umělé inteligenci, které upřednostňují schůzky s vysokou hodnotou a zároveň chrání čas na soustředění a vynucují hodiny bez schůzek.
Omezení Motion AI
- Někteří uživatelé hlásí občasné chyby v aplikaci.
- Motion AI nepodporuje tolik integrací aplikací třetích stran jako některé jiné nástroje.
- Nenabízí funkce pro týdenní hodnocení nebo sledování času v různých kategoriích úkolů.
- Tento nástroj v současné době podporuje pouze kalendáře Gmail a Outlook, což může být omezující pro uživatele, kteří využívají jiné kalendářové služby, jako je iCloud.
Ceny Motion AI
- Individuální: 34 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Motion AI
- G2: 4,1/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
🧠 Zajímavost: Kratší pracovní týden může zvýšit produktivitu. Země, které experimentují se čtyřdenním pracovním týdnem, zjistily, že zaměstnanci jsou stejně produktivní – někdy dokonce ještě produktivnější – a zároveň si užívají lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
5. Aplikace Fellow. (Nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů při schůzkách a zlepšení týmové spolupráce)
Fellow je AI asistent pro schůzky, který zvyšuje produktivitu před, během i po každé schůzce. Automatizuje pořizování poznámek, sleduje úkoly a centralizuje poznatky ze schůzek, čímž zajišťuje, že každá diskuse vede k smysluplným výsledkům.
Tento typ AI agenta aktivně organizuje a optimalizuje schůzky. Integruje se přímo s kalendáři, CRM a nástroji pro spolupráci, aby zefektivnil plánování, generoval automatické souhrny a zajistil včasné následné kroky.
Nejlepší funkce aplikace Fellow.
- Získejte informace o schůzkách založené na umělé inteligenci tím, že požádáte Fellow Copilot o shrnutí, akční body nebo rozhodnutí z minulých schůzek.
- Prosazujte osvědčené postupy pomocí integrovaných kalkulaček nákladů, šablon pro agendu a produktivitu a předběžných briefingů, které optimalizují diskuse.
- Synchronizujte a centralizujte data ze schůzek tím, že budete ukládat všechny nahrávky, přepisy a poznámky na jednom místě s kontrolou soukromí pro správu přístupu.
- Automaticky aktualizujte záznamy CRM synchronizací diskusí z jednání s příslušnými poli.
Omezení aplikace Fellow.
- Akční položky nejsou automatizované, takže uživatelé musí úkoly sledovat a aktualizovat ručně.
- Byly hlášeny občasné problémy se synchronizací, které mohou vést k nesrovnalostem mezi zařízeními.
Ceny aplikace Fellow.
- Zdarma
- Solo: 29 $/měsíc na uživatele
- Tým: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Fellow.
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Vaše nejproduktivnější část dne je pro každého jedinečná. Někteří lidé pracují nejlépe ráno, zatímco jiní dosahují nejlepších výsledků odpoledne nebo večer. Určení vašich nejproduktivnějších hodin vám pomůže efektivněji plánovat úkoly.
6. Grammarly AI (nejlepší pro vylepšení srozumitelnosti, tónu a stylu psaní na všech platformách)
Grammarly zlepšuje srozumitelnost, soudržnost a zapojení ve všech formách komunikace. Vylepšuje strukturu vět, optimalizuje tón a přepisuje celé odstavce pro lepší čitelnost. Poznatky založené na umělé inteligenci pomáhají profesionálům, studentům a týmům vytvářet propracovaný obsah bez chyb, který odpovídá zamýšlenému sdělení.
Díky strategickému koučování a automatizaci pracovních postupů založených na umělé inteligenci funguje Grammarly jako personalizovaný editor, který zajišťuje, že každý text je jasný a efektivní.
Nejlepší funkce Grammarly AI
- Přizpůsobte tón a styl pomocí zpětné vazby v reálném čase, která upravuje formálnost, sebevědomí a čitelnost na základě publika a záměru.
- Prohledávejte miliardy zdrojů a hledejte plagiáty, abyste zajistili originalitu a zachovali profesionální a akademickou integritu.
- Hladká integrace s více než 500 000 aplikacemi a platformami, včetně Gmailu, Google Docs, Slacku, Microsoft Word a Notion.
- Detekujte a opravujte gramatické chyby pomocí pokročilé kontroly gramatiky, interpunkce a pravopisu.
Omezení umělé inteligence Grammarly
- Může se stát, že občas přehlédne chyby nebo poskytne nesprávné návrhy, zejména v případě složitých větných struktur nebo specializovaného obsahu.
- Grammarly nabízí uživatelům omezené možnosti přizpůsobení zpětné vazby, kterou poskytuje.
Ceny Grammarly AI
- Zdarma
- Výhoda: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Grammarly AI
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit AI agenta pro lepší automatizaci
7. SaneBox AI (nejlepší pro správu nepořádku v e-mailech a zvýšení produktivity pomocí třídění založeného na umělé inteligenci)
SaneBox filtruje vaše e-maily na základě vašeho předchozího chování. Aplikace studuje, které e-maily otevíráte, na které odpovídáte nebo které mazáte, aby mohla budoucí zprávy třídit do různých složek.
Automaticky kategorizuje zprávy do složek, jako je SaneLater pro méně urgentní e-maily, SaneNews pro zpravodaje a SaneBlackHole pro odesílatele, od kterých už nikdy nechcete dostávat zprávy. Agent zefektivňuje následné kroky, zabraňuje přetížení doručené pošty a dokonce generuje denní přehled, abyste mohli na první pohled zkontrolovat nepodstatné e-maily.
Nejlepší funkce SaneBox AI
- Automaticky třídit e-maily do inteligentních složek, aby se snížilo rozptylování a udržela se přehlednost doručené pošty.
- Okamžitě se odhlaste z nežádoucích e-mailů jejich přetažením do SaneBlackHole.
- Odložte méně naléhavé e-maily pomocí funkce Připomenutí a přesuňte je na pozdější dobu, abyste se mohli soustředit na bezprostřední priority.
Omezení SaneBox
- Ačkoli je AI SaneBox navržena tak, aby efektivně filtrovala a organizovala e-maily, může se občas stát, že zprávy nesprávně zařadí, což vede k nesprávnému třídění důležitých e-mailů.
- Někteří uživatelé považují náklady na předplatné SaneBox za poměrně vysoké.
- Při používání agenta s účty Microsoft 365 prostřednictvím Microsoft Graph jsou některé funkce omezeny.
Ceny SaneBox
- Snack: 3,49 $/měsíc
- Oběd: 5,99 $/měsíc
- Večeře: 16,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SaneBox
- G2: 4,9/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70 recenzí)
8. Intuit Assist (nejlepší pro finanční úkoly a personalizované informace)
Intuit Assist je generativní finanční asistent založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje vedení účetnictví, fakturaci a rozhodování pro malé podniky a jednotlivce. Automatizuje rutinní finanční úkoly, poskytuje personalizované informace a zlepšuje správu cash flow díky integraci QuickBooks, TurboTax, Credit Karma a Mailchimp.
Intuit Assist jde nad rámec automatizace a transformuje roztříštěná finanční data do praktických poznatků. Zpracovává nestrukturované vstupy, jako jsou ručně psané poznámky, e-mailová korespondence a účtenky, a přeměňuje je na faktury, výdaje nebo finanční prognózy.
Nejlepší funkce Intuit Assist
- Generujte faktury a výdaje z fotografií a e-mailů převodem ručně psaných poznámek, účtenek a faktur dodavatelů do strukturovaných finančních záznamů.
- Automatizujte upomínky faktur s úpravami tónu, které přizpůsobují následné zprávy na základě platební historie klienta a informací o vztazích.
- Analyzujte finanční data pomocí interaktivních dotazů AI a odhalte trendy, ziskovost zákazníků a vzorce cash flow.
Omezení Intuit Assist
- Uživatelé, kteří se spoléhají na aplikace třetích stran nebo externí finanční nástroje, mohou narazit na omezenou podporu nebo interoperabilitu.
- Ačkoli Intuit Assist využívá AI k poskytování personalizovaných doporučení, uživatelé by si měli být vědomi, že to zahrnuje zpracování citlivých finančních údajů.
Ceny Intuit Assist
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Intuit Assist
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si rituál pro ukončení pracovní doby. Ukončení dne rutinou, jako je kontrola úkolů nebo úklid, vám pomůže plynule přejít do osobního času.
9. Intercom AI (nejlepší pro zlepšení zákaznické podpory a automatizaci servisních pracovních postupů)
Intercom kombinuje chatboty s umělou inteligencí s týmy lidské podpory, které zodpovídají dotazy zákazníků. Umělá inteligence řeší běžné problémy, jako je resetování hesla nebo aktualizace dodávky, zatímco váš tým se věnuje složitějším záležitostem. Systém si pamatuje minulé chaty, takže pokud se zákazník vrátí s nějakým problémem, zobrazí se mu celá jeho historie.
Chcete věci urychlit? AI navrhuje odpovědi na základě podobných minulých ticketů, takže agenti nemusí opakovaně psát stejné odpovědi. Navíc dashboard ukazuje, které otázky se opakují, což pomáhá odhalit oblasti, kde by rychlé FAQ nebo vylepšení produktu mohlo všem ušetřit čas.
Nejlepší funkce Intercom AI
- Nasadit agenta Fin AI pro okamžitou zákaznickou podporu tím, že ho vycvičíte na článcích znalostní báze, PDF souborech a URL adresách, aby poskytoval přesné, lidské odpovědi.
- Zvyšte efektivitu agentů pomocí Fin AI Copilot tím, že budete generovat odborné odpovědi, navrhovat odpovědi a shrnout konverzace v reálném čase.
- Poskytujte omnichannelovou podporu v několika jazycích sjednocením zpráv z e-mailů, živého chatu a sociálních platforem do jedné schránky.
- Využijte samoobslužné služby s pomocí centra nápovědy založeného na umělé inteligenci, které poskytuje okamžité odpovědi a snižuje počet příchozích požadavků.
Omezení umělé inteligence Intercom
- AI je z hlediska přizpůsobení poněkud rigidní. Podniky, které hledají vysoce přizpůsobené pracovní postupy nebo reakce, mohou shledat, že postrádá flexibilitu pro konkrétní případy použití AI.
- Jeho cena může být pro menší podniky nebo start-upy příliš vysoká.
Ceny Intercom AI
- Základní: 39 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99 $/měsíc na uživatele
- Expert: 139 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Intercom AI
- G2: 4,4/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Až 87 % zaměstnanců tvrdí, že by byli produktivnější, kdyby si mohli vybrat, kolik dní budou pracovat z domova. Na otázku, proč preferují práci na dálku, jako hlavní důvod uvedli vyhnutí se dojíždění, na druhém místě pak zvýšení produktivity.
10. Glean AI (nejlepší pro produktivitu na pracovišti díky vyhledávání a automatizaci úkolů založeným na umělé inteligenci)
Glean zvyšuje produktivitu na pracovišti díky hladké integraci s aplikacemi jako Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce a Slack. Umožňuje vám efektivně vyhledávat, vytvářet a používat AI k automatizaci úkolů. Pomáhá při psaní e-mailů, shrnování schůzek a analýze dat.
Glean v zásadě funguje jako znalostní centrum, které shromažďuje informace o společnosti z různých platforem a poskytuje výsledky vyhledávání v reálném čase a personalizovaná doporučení. Přizpůsobuje se jednotlivým rolím a učí se z historických dat, aby postupem času zlepšoval přesnost a relevanci.
Nejlepší funkce Glean AI
- Provádějte vyhledávání na pracovišti ve všech firemních datech, aplikacích a znalostních bázích a zajistěte, aby zaměstnanci dostávali přesné odpovědi na své dotazy v reálném čase.
- Využijte AI asistenta k psaní e-mailů, generování obsahu, shrnování dokumentů a automatizaci složitých pracovních postupů pomocí přizpůsobitelných pokynů.
- Využijte znalostní graf k vytvoření prohledávatelného úložiště informací o lidech, obsahu a aktivitách vaší organizace.
Omezte omezení umělé inteligence
- Nastavení vyhledávání vyžaduje vytvoření komplexního indexu dat vaší společnosti, což může být časově náročné a nákladné.
- Vyhledávání AI společnosti Glean je stále v počáteční fázi a může mít potíže se zpracováním specifické terminologie daného odvětví.
Ceny Glean AI
- Ceny na míru
Získejte hodnocení a recenze AI
- G2: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🤝 Přátelské připomenutí: Někdy je produktivní nedělat nic. Chvíle klidu – snění, meditace nebo prostě jen pohled z okna – mohou podnítit nové nápady a průlomy v řešení problémů.
11. AutoGPT (nejlepší pro automatizaci složitých pracovních postupů a generování obsahu s minimálním vstupem)
AutoGPT funguje jako digitální asistent, který rozděluje velké úkoly na menší, zvládnutelné části. Zadáte mu cíl, například „prozkoumat konkurenci“, a on naplánuje jednotlivé kroky a shromáždí informace z určených zdrojů. Nástroj se připojuje k GPT-4, aby pochopil úkoly a zjistil, co dělat dál.
Vývojářům pomáhá psát a opravovat kód tím, že navrhuje řešení nebo odhaluje potenciální chyby. Řekněte mu, co se snažíte vytvořit, a on vám nastíní kroky kódování nebo pomůže vyřešit problémy. Jelikož běží v cloudu, stačí jej nastavit jednou a nechat ho zpracovávat opakující se úkoly, zatímco vy se můžete soustředit na jinou práci.
Nejlepší funkce AutoGPT
- Provádějte autonomní úkoly tím, že definujete cíle a necháte AutoGPT je rozdělit na dílčí úkoly, které pak dokončí bez nutnosti neustálého zásahu uživatele.
- Spravujte krátkodobou a dlouhodobou paměť, abyste zachovali kontext úkolů a v průběhu času zlepšili rozhodování.
- Generujte text podobný lidskému s GPT-4, který umožňuje přesné a soudržné odpovědi pro různé úkoly, od tvorby obsahu po zákaznický servis.
- Ukládejte a shrňujte soubory pomocí funkcí GPT-3. 5, organizujte a zhušťujte dokumenty, abyste získali cenné informace.
Omezení AutoGPT
- Každá akce v AutoGPT vyžaduje volání modelu GPT-4, což vede k významným nákladům, zejména u úkolů zahrnujících více kroků.
- Nelze převést sérii akcí na opakovaně použitelné funkce, což vyžaduje znovu vytvoření procesů pro každý nový úkol.
Ceny AutoGPT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoGPT
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Uložte si šablony AI promptů, abyste urychlili úkoly a zajistili konzistentnost v rámci celého týmu.
12. Superhuman (nejlepší pro zvýšení produktivity e-mailů díky třídění a správě úkolů pomocí umělé inteligence)
Superhuman zrychluje vaši e-mailovou rutinu pomocí klávesových zkratek a rychlých akcí. Rozdělte svou doručenou poštu do sekcí, jako jsou „vyžaduje odpověď“ nebo „může počkat“, a procházejte zprávy pouze pomocí klávesnice. Aplikace vás upozorní na e-maily, které jste chtěli vyřídit, a umožní vám dočasně skrýt zprávy, které nejsou urgentní.
Chcete naplánovat schůzku? Stačí stisknout několik kláves a váš kalendář se zobrazí přímo ve vaší doručené poště. Aplikace vám také zobrazí informace o osobě, které posíláte e-mail – její pozici, společnost a profily na sociálních sítích –, takže nemusíte otevírat nové záložky, abyste si tyto informace vyhledali.
Nejlepší funkce Superhuman
- Zrychlete třídění e-mailů pomocí automatického třídění založeného na umělé inteligenci, které kategorizuje e-maily pro snadné a rychlé odpovědi.
- Pomocí funkce Instant Reply můžete vytvářet rychlé odpovědi, čímž ušetříte čas při rutinních e-mailech, aniž byste museli slevit z kvality.
- Odesílejte e-maily později pomocí funkce Odeslat později a vyberte si ideální čas pro odeslání svých e-mailů.
- Sledujte interakci s e-maily tím, že zkontrolujete, kdy a na jakém zařízení byl váš e-mail otevřen, s přehledem v reálném čase o chování příjemců.
Nadlidské omezení
- Superhuman nenabízí nativní aplikaci pro Windows, což omezuje její dostupnost.
- Primárně se integruje s Gmailem a Outlookem, ale postrádá nativní podporu pro jiné e-mailové služby.
Nadlidské ceny
- Začátečník: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Nadlidská hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí
13. RescueTime AI (nejlepší pro sledování digitálních návyků a optimalizaci využití času)
RescueTime sleduje, jak trávíte čas na počítači, a poskytuje vám reálný přehled. Zjistili jste, že jste strávili tři hodiny na YouTube, když jste si mysleli, že to byla jen krátká přestávka? Aplikace vám tyto vzorce ukáže, aniž by vás soudila. Označte různé webové stránky a aplikace jako užitečné nebo rušivé a podívejte se na svůj dashboard, abyste zjistili, kam vlastně váš čas mizí.
Můžete také zapnout funkci Focus Session, která zablokuje lákavé weby, které vás odvádějí od práce. Aplikace sleduje tyto soustředěné úseky, abyste mohli zjistit, kdy jste nejproduktivnější.
Nejlepší funkce RescueTime AI
- Během soustředěných pracovních sezení blokujte rušivé webové stránky pomocí aplikace Focus Sessions, která také sleduje vaši nepřerušovanou produktivitu.
- Identifikujte vzorce a trendy ve své produktivitě a porovnávejte svůj výkon v různých dnech a týdnech.
- Vytvářejte podrobné zprávy o denních činnostech, trendech produktivity a využití času, které vám pomohou porozumět vašim pracovním návykům.
- Stanovte si osobní cíle produktivity a nechte si zasílat upozornění, když je splníte nebo překročíte, abyste zůstali motivovaní a na správné cestě.
Omezení RescueTime AI
- Možnosti přizpůsobení se vám mohou jevit jako nedostatečné.
- Tento nástroj vyžaduje nepřetržité sledování, což nemusí být vhodné, pokud dáváte přednost ručnímu sledování nebo máte obavy o ochranu soukromí.
Ceny RescueTime AI
- Solo: 12 $/měsíc na uživatele
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze RescueTime AI
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Naučte se říkat ne. Ochrana svého času vám zajistí, že se budete moci soustředit na práci s vysokou přidanou hodnotou, místo abyste byli přetížení.
Co byste měli hledat v AI agentech pro produktivitu?
AI agenti se stali nezbytnými pro zdokonalení pracovních postupů a zvýšení produktivity, ale s tolika možnostmi může být těžké vědět, který z nich skutečně přinese změnu.
Abyste měli jistotu, že z agenta vytěžíte maximum, zaměřte se na následující aspekty:
- Automatizace úkolů: Vyberte si AI, která zvládne opakující se úkoly, jako je plánování, sběr dat, správa e-mailů a generování obsahu, abyste se mohli soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
- Chytré integrace: Zajistěte, aby se váš AI agent mohl hladce propojit s nástroji jako Google Drive, Slack a Salesforce a zajistit tak jednotný pracovní postup.
- Informace v reálném čase: Najděte řešení, které poskytuje okamžité souhrny a analýzy dat, které vám pomohou stanovit priority úkolů a rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
- Personalizace: Hledejte agenta, který se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám, učí se z vašich preferencí a postupem času zlepšuje svou pomoc.
- Funkce pro spolupráci: Pořiďte si agenta, který podporuje týmovou práci tím, že pomáhá s návrhem obsahu, vytvářením aktualizací a správou úkolů.
- Škálovatelnost a flexibilita: Vyberte si agenta, který roste s vašimi potřebami, ať už jste malý tým nebo řídíte rozsáhlé projekty.
Řízení projektů pomocí umělé inteligence s ClickUp
Každý z AI agentů, které jsme představili, slouží k jedinečnému účelu, od automatizace úkolů po komunikaci. Pomáhají zdokonalovat pracovní postupy, zlepšovat rozhodování a zlepšovat spolupráci týmu, čímž zefektivňují každodenní úkoly.
ClickUp však vyniká jako komplexní řešení, které vše sjednocuje.
Díky funkcím ClickUp založeným na umělé inteligenci a robustní automatizaci můžete hladce integrovat správu projektů, delegování úkolů a komunikaci do jedné platformy.
Zaregistrujte se na ClickUp a zažijte budoucnost práce již dnes. 📝