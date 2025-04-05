10 nejlepších AI agentů pro řízení projektů

Topíte se v tabulkách, zprávách na Slacku a schůzkách, které mohly být vyřešeny e-mailem? To znám, zažil jsem to.
Před zavedením AI agentů trávil projektový manažer polovinu pracovního dne aktualizací úkolů, psaním zpráv o stavu a honbou za termíny, které se vždy zdály být rychlejší než já.
Ukázalo se však, že chytré využití AI nástrojů může usnadnit každodenní práci projektového manažera automatizací úkolů, zlepšením alokace zdrojů a vylepšením prediktivní analytiky, což vede k rychlejšímu dokončení projektu a jeho úspěchu.
Po otestování všeho od nástrojů pro sledování úkolů až po generátory reportů jsme vybrali 10 nejlepších AI agentů, kteří vám pomohou pracovat rychleji, méně se stresovat a konečně se soustředit na práci, na které záleží. Pojďme na to.
⏰ 60sekundové shrnutí
- ClickUp: Nejlepší pro automatizaci úkolů pomocí AI a přehledy o projektech v reálném čase
- Notion AI: Nejlepší pro inteligentní dokumentaci a vyhledávání znalostí
- Trello AI: Nejlepší pro popisy úkolů a kategorizaci založené na umělé inteligenci
- Asana AI: Nejlepší pro automatické aktualizace projektů a reporting
- Monday AI: Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a datové analýzy
- Wrike AI: Nejlepší pro prediktivní řízení rizik a AI zprávy
- Taskade AI: Nejlepší pro seznamy úkolů generované umělou inteligencí a spolupráci v reálném čase
- Ayanza AI: Nejlepší pro spolupráci a produktivitu týmu založenou na AI
- HiveMind AI: Nejlepší pro plánování projektů a shrnutí schůzek založené na AI
- SmartSuite AI: Nejlepší pro automatizaci dokumentů a optimalizaci pracovních postupů založenou na umělé inteligenci
Co jsou AI agenti?
Agent AI je digitální asistent, který nejen plní příkazy, ale také se učí, přizpůsobuje se a jedná vaším jménem, pomáhá automatizovat úkoly, činit chytrá rozhodnutí a dokonce se učit z minulých zkušeností.
Ale jak vlastně fungují? Pojďme si to rozebrat:
- Vnímejte svět: AI agenti shromažďují informace z e-mailů, projektových dashboardů a dat v reálném čase.
- Analyzujte a porozumějte: Zpracovávají data, aby rozpoznali vzorce, identifikovali potenciální rizika a příležitosti.
- Čiňte chytrá rozhodnutí: Na základě své analýzy automaticky navrhují nebo provádějí opatření.
- Učte se a zlepšujte se: Čím více pracují, tím jsou chytřejší! AI agenti postupem času zdokonalují svá rozhodnutí.
Ne všichni AI agenti jsou stejní. Existují různé typy AI agentů, z nichž každý je navržen pro konkrétní úkoly. Někteří jsou skvělí v počítání čísel, jiní vynikají v psaní aktualizací nebo synchronizaci úkolů.
Mějte však na paměti, že s nárůstem počtu AI agentů přicházejí i výzvy spojené s umělou inteligencí.
Mezi ně patří ztráta orientace v nejasných pokynech, potíže s udržením kroku s vaším způsobem práce a občasné chování, jako by si dali příliš mnoho přestávek na kávu, pokud jde o přesnost.
Jak AI agenti pomáhají při řízení projektů?
Přáli byste si, abyste se mohli naklonovat, abyste mohli zvládnout všechny nudné aktualizace projektů a psaní zpráv? Zde je návod, jak vám agenti AI mohou pomoci zbavit se tradičních nástrojů a postupů pro řízení projektů:
📌 Automatizuje úkoly: Zajišťuje plánování, přidělování úkolů a připomínky.
📌 Poskytuje přehled: Identifikuje rizika a neefektivnosti, než se stanou problémy.
📌 Optimalizuje pracovní postupy: Vyvažuje pracovní zátěž, stanovuje priority úkolů a optimalizuje přidělování zdrojů.
📌 Zlepšuje komunikaci: Shrnuje schůzky, navrhuje e-maily a udržuje týmy v souladu.
Přátelské připomenutí: AI nenahrazuje projektové manažery, ale AI projektoví manažeři se přizpůsobují měnícím se termínům, složitosti projektů a dostupnosti týmu, aby udrželi úkoly na správné cestě.
Co hledat v AI agentech pro řízení projektů?
Výběr správného AI agenta může znamenat rozdíl mezi úsporou času a jeho ztrátou při nastavování. Na co se zaměřit:
Klíčové funkce, které je třeba zvážit u AI agentů
- Automatizace úkolů: Automatizujte aktualizace úkolů, sledování pokroku a připomenutí – abyste se nemuseli zabývat ručními aktualizacemi.
- Prediktivní informace: Včas upozorněte na rizika a navrhněte způsoby, jak zůstat na správné cestě díky prediktivním informacím.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Dejte každodenní pokyny jako „přesuňte to na příští týden“ – bez nutnosti robotických výzev.
- Zabezpečení dat: Upřednostněte zabezpečení dat pomocí standardních protokolů od prvního dne.
- Informace v reálném čase: Poskytujte informace v reálném čase pomocí dashboardů, které nabízejí praktické poznatky, nejen surová data.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Zjednodušte nastavení a každodenní používání díky uživatelsky přívětivému rozhraní.
10 nejlepších AI agentů pro řízení projektů
Podívejte se na těchto 10 AI agentů pro řízení projektů, kteří zvýší produktivitu, zefektivní pracovní postupy a eliminují zbytečnou práci:
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci úkolů pomocí umělé inteligence a přehledy o projektech v reálném čase)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací. Řešení pro řízení projektů ClickUp v kombinaci s funkcemi AI mění způsob, jakým projektový manažer zpracovává úkoly, stanovuje priority práce a automatizuje procesy.
ClickUp Brain
ClickUp Brain zefektivňuje řízení projektů tím, že pokrývá tři klíčové aspekty: odpovědi, akce a psaní, a to vše na jednom místě.
Potřebujete aktualizaci projektu? Stačí se zeptat a systém vyhledá kontextové odpovědi z vašich úkolů, dokumentů a komentářů, aniž byste museli ručně hledat informace.
Chcete vytvořit úkol pro členy týmu na základě vašeho posledního standup callu? Stačí se zeptat Brain a ten jej vytvoří se správnými detaily z příslušných chatových vláken a dokumentů. A když se zaseknete při psaní čehokoli od e-mailů po popisy úkolů, vygeneruje překvapivě přesný obsah, který odpovídá tónu a hlasu vaší značky.
Dokumentace a komunikace jsou další oblastí, ve které ClickUp Brain skutečně vyniká. Ať už se jedná o vypracování zpráv, upřesnění zpráv nebo shrnutí závěrů z jednání, vše můžete vyřídit jedním kliknutím.
Potřebujete rychlé aktualizace? Stačí se zeptat ClickUp Brain na cokoli, například:
- Jaký je stav projektu X? Kdo pracuje na projektu Y?
- Které úkoly jsou ohroženy nedodržením termínů?
- Jaký je pokrok mých úkolů s vysokou prioritou tento týden?
- Kdo má v našem projektu nejvíce zpožděných úkolů?
- Můžete shrnout klíčové novinky z posledního týmového setkání?
- Které úkoly jsou ohroženy nedodržením termínů?
- Kteří členové týmu jsou v současné době přetížení prací?
Brain během několika sekund vyhledá klíčové aktualizace, minulé diskuse a zprávy. Navrhuje také termíny, označuje úkoly po termínu a zajišťuje, aby nikdo nebyl přetížen. Zpožďujete se? Stačí požádat Brain, aby posunul časové osy na základě pokroku a závislostí, a váš plán bude automaticky přepracován.
Řešení pro řízení projektů ClickUp
ClickUp Brain také pohání řešení pro řízení projektů ClickUp, takže nemusíte přecházet mezi několika aplikacemi.
Získáte správu úkolů, projektovou dokumentaci a týmovou spolupráci v jedné výkonné platformě. Zjednodušuje celý životní cyklus projektu, od plánování a realizace až po sledování a reporting.
Šablona plánu úkolů pro řízení projektů ClickUp
Aby vše proběhlo hladce, můžete pomocí několika kliknutí nastavit pracovní postupy pomocí předem připravených šablon, jako je šablona plánu úkolů pro řízení projektů ClickUp.
Šablona obsahuje úkoly a podúkoly, které můžete přiřadit svému týmu, což usnadňuje rozdělení velkých projektů na menší kroky.
Díky Ganttovým diagramům a časovým osám můžete sledovat, co je v plánu, co zaostává, a provádět změny, aniž byste narušili celý plán.
Šablona pro hodnocení projektového řízení ClickUp
Jakmile je váš projekt v plném proudu, sledování výkonu je stejně jednoduché. Šablona pro kontrolu řízení projektů ClickUp vám poskytuje jednoduchý rámec pro zmapování toho, co funguje, co zpomaluje práci a co vyžaduje korekci.
Nejlepší funkce ClickUp
- 🚀 Pracovní postupy založené na umělé inteligenci: Automatizujte rutinní úkoly, aktualizace stavu a pracovní postupy, aby se váš tým mohl soustředit na důležitou práci.
- 📊 Chytré přehledy dat: Získejte okamžité souhrny, úkoly a aktualizace pokroku generované umělou inteligencí, abyste měli přehled o projektech, aniž byste museli prohledávat nekonečné množství zpráv.
- 📝 AI asistent pro psaní: Pište zápisy z jednání, vytvářejte zprávy a navrhujte zprávy během několika sekund pomocí obsahu generovaného umělou inteligencí.
- 🔍 Okamžité vyhledávání a otázky a odpovědi: Zeptejte se ClickUp Brain na jakoukoli otázku související s prací a získejte správnou odpověď okamžitě.
- 🛠️ Hladká integrace: Pracujte s nástroji jako Slack, Google Drive, Zoom a více než 600 dalšími aplikacemi pro propojený pracovní postup.
- 📅 Plánování a rozvrhování s podporou AI: Využijte AI k prioritizaci úkolů, navrhování termínů a efektivnímu přidělování zdrojů.
- 🎯 Předem připravené šablony pro řízení projektů: Vyberte si z několika šablon pro řízení projektů založených na umělé inteligenci pro plánování projektů, správu úkolů a automatizaci pracovních postupů a můžete okamžitě začít.
Omezení ClickUp
- Příležitostné chyby v uživatelském rozhraní, jako například ztráta zaostření při psaní
- Některé výstupy generované umělou inteligencí působí obecně a postrádají hloubku.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí flexibilní ceny pro týmy různé velikosti:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přechod na používání ClickUp pro všechny týmy poskytl centralizované centrum pro všechny naše týmy a uživatele, kde mohou organizovat svou vlastní práci a zároveň sledovat projekty ostatních týmů. Sada funkcí a nástrojů poskytovaných ClickUp je skvělá pro týmy CS, prodeje a vývoje, které tak mohou efektivně a účinně řídit naše projekty v celé společnosti!
2. Notion AI (nejlepší pro inteligentní dokumentaci a vyhledávání znalostí)
Notion AI výrazně usnadňuje zpracování úkolů. Čerpá informace z Notion, Slack a Google Drive, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Funkce shrnutí je užitečná pro dlouhé dokumenty a přeměna poznámek z jednání na seznamy úkolů šetří čas.
Dokáže dokonce automaticky navrhovat akce. Nástroje pro psaní a úpravy jsou slušné, zejména pro rychlé návrhy nebo překlady, ale nejlépe se hodí pro organizování roztříštěných informací na jednom místě.
Nejlepší funkce Notion AI
- 🔍 Vyhledávání založené na AI: Najděte informace z Notion, Slack, Google Drive a dalších zdrojů.
- 📊 Analýza dokumentů a dat: Získejte klíčové informace a shrnutí z PDF souborů a obrázků.
- 📝 AI asistent pro psaní: Návrhy poznámek z jednání, shrnutí projektů a zprávy
- 📅 Automatizace pracovních postupů: Vytvářejte úkoly, aktualizujte stavy a shrňte diskuse.
Omezení Notion AI
- Bezplatná verze Notion AI nabízí omezený počet AI podnětů (20).
- Náročná křivka učení pro začínající uživatele
Ceny Notion AI
Notion AI je k dispozici jako doplněk k pracovním prostorům Notion:
- 8 $/člen/měsíc (fakturováno ročně)
- 10 $/člen/měsíc (fakturováno měsíčně)
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Trello AI (nejlepší pro popisy úkolů a kategorizaci založené na umělé inteligenci)
Trello AI přidává do Trella užitečnou vrstvu, aniž by věci komplikoval. Umí rychle shrnout aktualizace, vyčistit poznámky a proměnit dlouhé diskuse v akční položky, což je skvělé, pokud žonglujete s více úkoly. Funkce generování obsahu se hodí pro vytváření návrhů popisů úkolů nebo vylepšování zpráv.
Vyniká tím, že automaticky extrahuje úkoly z konverzací a organizuje je do kontrolních seznamů. Příkaz /ai zrychluje vše, aniž by měnil způsob, jakým již Trello používáte.
Nejlepší funkce Trello AI
- 📌 Extrakce akčních položek: Identifikujte důležité úkoly z poznámek a diskusí pro lepší organizaci.
- 📊 Automatická kategorizace úkolů: Třídit úkoly podle obsahu, naléhavosti a priorit týmu.
- 💡 Brainstorming a generování nápadů: Rozšiřte témata, která pomáhají při plánování projektů a diskusích.
- 📅 Optimalizace pracovních postupů: Aktualizujte průběh, stanovte priority a upřesněte přidělení úkolů.
Omezení umělé inteligence Trello
- Zaměřeno hlavně na textovou AI asistenci
- Ve srovnání s jinými nástroji postrádá pokročilou automatizaci založenou na AI.
Ceny Trello AI
Trello AI je součástí prémiových a podnikových plánů Trello:
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello AI
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Zde je recenze G2:
Trello používám každý den ke sledování svých úkolů a cílů. Je velmi snadné ho používat a přizpůsobovat a má pěkný design. Pokud chcete, můžete ho také propojit s Jira. ’
Trello používám každý den k sledování svých úkolů a cílů. Je velmi snadné ho používat a přizpůsobovat a jeho design je. Pokud chcete, je k dispozici také integrace s Jira. ’
4. Asana AI (nejlepší software pro řízení projektů s automatickými aktualizacemi projektů)
Asana AI je jako ten týmový kolega, který vždy ví, co bude dál. Přiřazuje úkoly, stanovuje termíny, třídí požadavky a spravuje zdroje, aniž by bylo nutné neustále připomínat. Můžete vytvářet vlastní AI agenty bez nutnosti programování, kteří se postarají o nudné úkoly, jako je sledování schvalování nebo zasílání aktualizací.
Upozorní vás na to, co vyžaduje pozornost, navrhne časové plány a vyváží pracovní zátěž, abyste mohli trávit méně času organizováním a více času skutečnou prací. Vaše data zůstanou v bezpečí, zatímco AI se postará o rutinní úkoly.
Nejlepší funkce umělé inteligence Asana
- 📌 Inteligentní stav: Generujte aktualizace projektu v reálném čase na základě postupu úkolů a nedávné aktivity.
- 📝 Chytré souhrny: Poskytujte automatizované souhrny úkolů a projektů, aby týmy zůstaly v souladu.
- 🚀 Chytrá pravidla: Automatizujte přidělování úkolů, termíny a aktualizace projektů pomocí pravidel generovaných umělou inteligencí.
- 🔍 Chytrý chat: Získejte okamžité odpovědi na otázky týkající se projektu a vyhledávejte klíčové informace.
Omezení umělé inteligence Asana
- Funkce AI nejsou součástí bezplatného tarifu Asany.
- Chybí mu kontext v komplexních projektech
Ceny Asana AI
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze AI Asana
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 lidem, aby získali potřebné informace.
Ale co kdybyste měli všechny informace zdokumentované a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
5. Monday AI (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a datové analýzy)
Monday AI usnadňuje život projektovým manažerům automatizací pracovních postupů a správy úkolů. Přiřazuje úkoly správným lidem, třídí data podle naléhavosti a odhaluje rizika dříve, než se zhorší.
Jeho řízení rizik založené na umělé inteligenci zajišťuje včasné odhalení potenciálních problémů a zabraňuje tak překvapivým situacím na poslední chvíli. Navíc asistenti s umělou inteligencí (neboli „digitální pracovníci“) zvládají rutinní práci, čímž uvolňují čas pro strategičtější rozhodnutí.
Nejlepší funkce Monday AI
- 📊 Inteligentní extrakce dat: Extrahujte klíčové informace ze souborů, e-mailů a zpráv.
- 🔍 Analýza sentimentu: Detekujte pozitivní, neutrální nebo negativní sentiment ve zprávách a zpětné vazbě.
- 📅 Řízení rizik založené na umělé inteligenci: Identifikujte potenciální rizika projektu a poskytněte návrhy na jejich zmírnění.
- 📁 Šablony vylepšené umělou inteligencí: Poskytuje hotové šablony pro automatizaci pracovních postupů a sledování projektů.
Omezení AI v pondělí
- Zaměřuje se hlavně na automatizaci a extrakci dat spíše než na prediktivní analytiku.
- Cenové plány nejsou efektivní pro menší týmy.
Ceny Monday AI
- Základní: 9 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 12 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 19 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday AI
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday?
Zde je recenze G2:
Produktivita získaného času spolu se schopností automatizovat procesy zkracuje dobu potřebnou k provedení úkolů a zároveň zvyšuje srozumitelnost a autonomii v rámci platformy.
Produktivita získaného času spolu se schopností automatizovat procesy zkracuje dobu potřebnou k provedení úkolů a zároveň zvyšuje srozumitelnost a autonomii v rámci platformy.
6. Wrike AI (nejlepší pro prediktivní řízení rizik a AI zprávy)
Wrike AI je umělá inteligence pro řízení projektů, která pomáhá týmům dosáhnout více, aniž by se musely zabývat maličkostmi. Předpovídá rizika, doporučuje, co je třeba prioritně řešit, a automatizuje rutinní úkoly.
Potřebujete dohnat dlouhé diskuse? Wrike AI je shrne. Máte poznámky z jednání? Automaticky je převede na dílčí úkoly. Díky hlasovým příkazům a okamžitým zprávám je řízení projektů méně stresující.
Nejlepší funkce Wrike AI
- 📌 Predikce rizik založená na AI: Identifikujte potenciální rizika projektu a navrhněte strategie jejich zmírnění.
- 📊 Zprávy generované umělou inteligencí: Shrňte průběh úkolů, zpožděné práce a rozložení pracovní zátěže.
- 📁 Hlasem aktivované řízení úkolů: Snadno vytvářejte a spravujte úkoly pomocí hlasových příkazů.
Omezení umělé inteligence Wrike
- AI je méně efektivní při řízení složitých projektů.
- Mobilní aplikace postrádá základní funkce, což omezuje využití AI na cestách.
Ceny Wrike AI
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise a Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike AI
- G2: 4,2/5 (více než 3700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2700 recenzí)
7. Taskade AI (nejlepší pro seznamy úkolů generované umělou inteligencí a spolupráci v reálném čase)
Taskade AI pomáhá automaticky vytvářet seznamy úkolů, sprinty a myšlenkové mapy, což je užitečné pro začátek. Funkce automatizace šetří čas, zatímco vestavěné chatboty s umělou inteligencí nabízejí okamžité návrhy.
Je to obzvláště užitečné, pokud spravujete více projektů, protože inteligentní formuláře a generátory pracovních postupů snižují manuální práci.
Nejlepší funkce Taskade AI
- 📌 Automatizace úkolů pomocí AI: Automaticky vytvářejte seznamy úkolů, podúkoly a strukturované pracovní postupy.
- 📊 Vlastní AI agenti: Naučte AI agenty spravovat úkoly, generovat zprávy a sledovat průběh projektu.
- 📁 Myšlenkové mapy a vývojové diagramy: Získejte pomoc s vizualizací projektů a rozdělením složitých úkolů.
- 💬 Integrace AI chatu: Umožněte spolupráci v reálném čase s asistenty využívajícími AI.
Omezení Taskade AI
- Uživatelé nemohou přidávat vlastní API klíče a jsou omezeni na modely GPT-4 a GPT-4 mini.
- Automatizace nelze přenášet mezi účty.
Ceny Taskade AI
- Zdarma: Omezené funkce AI
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Taskade AI
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade?
Zde je recenze Capterra:
Uživatelsky přívětivé rozhraní. Řízení projektů je přístupnější pro všechny členy týmu. Snadné vytváření úkolů. Tvůrce pracovních postupů AI je velmi užitečný. Sdílení rolí s členy týmu mi osobně vyhovuje.
Uživatelsky přívětivé rozhraní. Řízení projektů je přístupnější pro všechny členy týmu. Snadné vytváření úkolů. Tvůrce pracovních postupů AI je velmi užitečný. Sdílení rolí s členy týmu mi osobně vyhovuje.
8. Ayanza AI (nejlepší pro spolupráci a produktivitu týmu založenou na umělé inteligenci)
Ayanza AI pomáhá s brainstormingem nápadů, úpravou textů a rychlým vyhledáváním informací. Úkoly jsou přehledně uspořádány do seznamů, poznámek a cílů, což usnadňuje sledování pokroku.
AI dokáže automatizovat rutinní pracovní postupy a navrhovat akce, které udržují věci v pohybu. Navíc je k dispozici na všech zařízeních, takže můžete mít přehled o projektech, ať jste kdekoli.
Nejlepší funkce Ayanza AI
- 📌 Partner pro brainstorming s umělou inteligencí: Generujte nápady a návrhy pro zlepšení kreativity týmu.
- 📝 Chytrý znalostní asistent: Generujte rychlé odpovědi a postřehy na dotazy týmu.
- 📅 Spolupracovní pracovní prostory: Získejte strukturované prostory pro poznámky, seznamy a cíle.
- 📁 Zpravodajský kanál založený na umělé inteligenci: Informujte týmy o aktuálním stavu projektů v reálném čase.
Omezení AI Ayanza
- Mobilní verze se liší od verze pro stolní počítače, což ztěžuje přechod mezi zařízeními.
- Pokročilé funkce AI jsou omezeny na nejvyšší tarify.
Ceny Ayanza AI
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Ayanza AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9 HiveMind AI (nejlepší pro plánování projektů a shrnutí schůzek založené na AI)
HiveMind AI zbavuje projektové řízení rutinní práce. Umí naplánovat celé projekty, vytvářet úkoly a navrhovat pracovní postupy na základě priorit týmu – to vše pomocí jednoduchých pokynů. Funkce AI jsou užitečné pro přípravu programů schůzek, shrnování diskusí a dokonce i generování odpovědí na e-maily.
S Hive Notes se schůzky automaticky dokumentují. Může také brainstormovat nápady, generovat obrázky a překládat obsah, což usnadňuje pokračování projektů.
Nejlepší funkce HiveMind AI
- 📌Okamžité plánování projektů: Vytvářejte strukturované plány projektů a seznamy úkolů během několika sekund.
- 📊Akční karty založené na umělé inteligenci: Automaticky přeměňte nápady na proveditelné úkoly.
- 📝 Tvorba obsahu: Vytvářejte programy schůzek, příspěvky na blogu a obchodní plány.
- 📅 Automatické vytváření obrázků: Navrhujte jedinečné obrázky a grafiky na základě textových podnětů.
Omezení HiveMind AI
- Není uživatelsky přívětivý a ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů vyžaduje určitou dobu na osvojení.
- Nástroj pro generování obrázků není dostatečně propracovaný a vyžaduje vylepšení.
Ceny HiveMind AI
- Starter: 1 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 3 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze HiveMind AI
- G2: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
10. SmartSuite AI (nejlepší pro automatizaci dokumentů a optimalizaci pracovních postupů založených na umělé inteligenci)
SmartSuite AI pomáhá týmům snížit pracovní zátěž tím, že automaticky vytváří zprávy, třídí zpětnou vazbu a organizuje informace. Je užitečný pro vytváření aktualizací projektů, e-mailů a souhrnů za běhu.
Vlastní AI výzvy jsou příjemným doplňkem. Umožňují týmům přizpůsobit pracovní postupy a automatizovat rutinní úkoly podle svých potřeb, takže všichni tráví méně času administrativou.
Nejlepší funkce SmartSuite AI
- 📌 Správa dokumentů založená na umělé inteligenci: Vytvářejte, vylepšujte a kategorizujte projektovou dokumentaci a zprávy.
- 📊 Automatizované zpracování úkolů: Přiřazujte, sledujte a stanovujte priority úkolů na základě potřeb pracovního postupu.
- 📝 Psaní a editace pomocí AI: Efektivně vytvářejte návrhy blogů, zpráv a dalších textových dokumentů pomocí obsahu generovaného umělou inteligencí.
- 📅 Vlastní AI výzvy: Personalizujte pracovní postupy a automatizujte rutinní úkoly pomocí vlastních výzev.
- 📁 SmartDocs s podporou AI: Integrujte AI do systému správy dokumentů SmartSuite pro plynulou spolupráci.
Omezení SmartSuite AI
- Omezené možnosti přizpůsobení automatizace pracovních postupů a nedostatečná integrace s jinými automatizačními platformami.
- Chybějící klíčové funkce, jako je skrytí stop automatizace v e-mailech
Ceny SmartSuite AI:
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 35 $/měsíc
- Podpis: Individuální ceny
Hodnocení a recenze SmartSuite AI
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SmartSuite?
Zde je recenze Capterra:
SmartSuite se snadno nastavuje, má intuitivní rozhraní, kde máte vše na dosah ruky, a skutečně zdvojnásobuje všechny nejlepší funkce v oblasti softwaru pro low code/no code, workflow a řízení operací.
SmartSuite se snadno nastavuje, má intuitivní rozhraní, kde máte vše na dosah ruky, a skutečně zdvojnásobuje všechny nejlepší funkce v oblasti softwaru pro low code/no code, workflow a řízení operací.
Vyberte si nejlepšího AI agenta pro řízení projektů
Řízení projektů často zahrnuje žonglování s nekonečnými úkoly, sledování aktualizací a přepínání mezi aplikacemi, abyste získali ucelený přehled. Nástroje AI slibují, že věci zjednoduší, ale ne všechny z nich skutečně snižují chaos.
Notion AI, Trello AI a Asana AI nabízejí automatizaci tu a tam, ale stále vyžadují, abyste věci skládali dohromady napříč různými platformami.
ClickUp to mění tím, že spojuje správu úkolů, inteligentní plánování, zprávy založené na umělé inteligenci a automatizaci pracovních postupů na jednom místě, takže strávíte méně času organizováním práce a více času jejím vykonáváním.
Chcete vidět, jak to funguje? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! 🙌