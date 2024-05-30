5 šablon Cornell Notes v Google Docs, Word a ClickUp

Pokud potřebujete pořizovat podrobné a praktické poznámky, nic se nevyrovná metodě Cornellových poznámek. Formát Cornellových poznámek je užitečný pro studenty i profesionály, protože klade důraz na detaily a pomáhá zapamatovat si informace. Efektivní šablona Cornellových poznámek může učení a zapamatování ještě více usnadnit.
Vaše hledání nejlepších šablon Cornell Notes pro organizování a shrnování poznámek končí zde. Udělali jsme za vás přípravnou práci.
Co jsou šablony Cornellových poznámek?
✨Zajímavost: Profesor Walter Pauk z Cornell University vynalezl metodu Cornell pro pořizování poznámek v 40. letech 20. století. Jedná se o jednoduchý a strukturovaný způsob pořizování poznámek a jejich organizování během přednášek nebo při čtení.
Systém Cornell pro pořizování poznámek můžete použít k shrnutí přednášek nebo poznámek z jednání, sledování programu jednání a dokonce i k opakování toho, co jste se naučili.
Šablona Cornellových poznámek je předem připravený formát, který se řídí systémem Cornellových poznámek. Skládá se ze tří částí:
- Levý sloupec (Cue): Zde uveďte otázky a klíčová slova specifická pro danou schůzku nebo přednášku.
- Pravý sloupec (poznámky): Sem zapište hlavní poznámky, body k diskusi a klíčové myšlenky.
- Spodní část (Shrnutí): Zde napíšete stručné shrnutí založené na klíčových myšlenkách sezení v jedné nebo dvou větách.
Typický příklad šablony Cornellových poznámek vypadá takto.
5 bezplatných šablon Cornell Notes k použití
Ačkoli existuje mnoho bezplatných šablon pro Cornellovy poznámky, zde je pět našich nejlepších nálezů:
1. Šablona Cornellových poznámek od ClickUp
Šablona ClickUp Cornell Note pro začátečníky je na prvním místě v našem seznamu šablon Cornell Notes.
Tato šablona vhodná pro začátečníky vám pomůže organizovat poznámky strukturovaným způsobem. Umožní vám rychle shrnout a syntetizovat informace a vybavit si důležité informace, jako jsou hlavní myšlenky a fakta.
Převádějte každou poznámku z této šablony Docs na úkoly v ClickUp a sledujte jejich průběh. Pro lepší vizualizaci můžete k každému úkolu přidat také vlastní pole a atributy, jako je datum, téma atd.
Vytvořte si pracovní postup v ClickUp pomocí této šablony a získejte přístup k přizpůsobeným zobrazením, jako jsou Ganttův diagram, kalendář a seznam. Pod souhrnnou částí přidejte klíčová slova, fráze nebo diagramy, abyste měli rychlý přístup k důležitým informacím ze svých poznámek.
Ideální pro: Každého, kdo poprvé zkouší systém Cornell pro pořizování poznámek.
💡Tip pro profesionály: Sdílejte tyto poznámky s ostatními jediným kliknutím vytvořením zabezpečeného odkazu v ClickUp Docs. Ostatní mohou dokonce přidávat body a pracovat na dokumentu společně s vámi.
2. Šablona Cornell Notes pro pokročilé uživatele
Šablona ClickUp Cornell Notes pro pokročilé uživatele se řídí formátem Cornell pro pořizování poznámek co nejjednodušším způsobem.
Tuto šablonu lze stáhnout jako dokument v ClickUp Docs. Obsahuje jednoduchý formát tabulky pro přímé zaznamenávání klíčových slov, otázek, poznámek a shrnutí.
Tato bezplatná šablona zápisu z jednání je ideální pro rychlé denní porady a týdenní schůzky. Profesionální projektoví manažeři a vedoucí týmů používají tento formát šablony Cornell docs k plánování úkolů pro členy týmu.
Abyste ušetřili čas, sepište body programu a témata k diskusi a předem je sdílejte s účastníky. Během schůzky zaznamenávejte úkoly, které je třeba vyřešit. Později přidejte záznamy ze schůzky, úkoly a další podrobnosti a sledujte postup při plnění úkolů.
Ideální pro: Pokročilé uživatele, kteří chtějí kombinovat pořizování poznámek během schůzek se správou úkolů
💡Tip pro profesionály: ClickUp nabízí další funkce, díky kterým budou vaše schůzky efektivnější. Například pomocí ClickUp Whiteboards můžete během virtuálních schůzek s ostatními účastníky brainstormovat strategie a nápady. Poté pomocí ClickUp Brain shrňte poznámky, vyberte akční položky a přiřaďte úkoly členům týmu.
3. Šablona Cornell Notes v Google Docs
Šablona Cornell Notes pro Google Docs vám pomůže udržet přehled o vašich úkolech. Stačí si ji zkopírovat nebo stáhnout a můžete ji začít používat.
Tato přehledná šablona, určená pro studenty a profesionály, je editovatelná v reálném čase a lze ji sdílet s kýmkoli z vašeho týmu. Sekce a sloupce obsahují ukázkové body, které vám pomohou ji lépe využívat.
Rozdělte sloupec poznámek do čtyř kategorií: zaznamenat, recitovat, reflektovat a zkontrolovat.
- V kategorii záznamů zapište podstatné skutečnosti a klíčové myšlenky vlastními slovy pomocí telegrafických vět.
- V kategorii recitace odpovězte na otázky ze sloupce s nápovědou.
- Účelem kategorie „reflektovat“ je hlouběji se zamyslet nad významem prvních dvou kategorií.
- Sekce recenzí slouží k přehlednému uchovávání všech vašich poznámek.
Ideální pro: Studenty, kteří hledají jednoduchou šablonu Google Docs, která jim usnadní psaní poznámek
👀 Věděli jste, že: Telegrafické věty jsou krátké věty, které uvádějí fakta bez přidávání článků nebo jiných nadbytečných slov. Šetří čas a námahu při psaní poznámek.
4. Šablona Cornellových poznámek pro Microsoft Word od Template.net
Tato šablona Cornellových poznámek pro Microsoft Word je na našem seznamu díky svému minimalistickému designu a jednoduché struktuře, což z ní činí vynikající volbu pro studenty a profesionály, kteří s Cornellovými poznámkami teprve začínají.
Tato šablona Word je přizpůsobitelná a komplexní a pokrývá všechny aspekty systému Cornell pro pořizování poznámek v moderním designovém formátu.
Umožňuje snadné zaznamenávání informací a zlepšuje časové řízení studentů a akademiků. Můžete si jej stáhnout jako dokument Microsoft Word, upravit a nahrát do Sharepointu nebo do svého obvyklého systému pro sdílení souborů, abyste jej mohli snadno sdílet se spolužáky nebo členy týmu.
Ideální pro: studenty a profesionály, kteří potřebují šablonu Word ke stažení pro vytváření a sdílení poznámek
5. Šablona Cornell Notes pro Google Docs od DocHub
Šablona Cornell Notes pro Google Docs od DocHub je vhodná pro akademické a profesionální pořizování poznámek.
Můžete k nim přistupovat online a upravovat text podle svých potřeb. Kromě úpravy textu umožňuje tato šablona Google Docs uživatelům přidávat obrázky, zvýrazňovat části a přidávat komentáře a návrhy pro členy týmu.
Jakmile dokončíte změny, stáhněte si soubor, převedete jej do formátu PDF a uložte do služby Google Drive, abyste k němu měli snadný přístup.
Ideální pro: Studenty, kteří potřebují šablonu pro psaní poznámek, kterou mohou upravovat online.
Co dělá šablonu Cornell Notes dobrou?
Jak si vybrat šablonu Cornellových poznámek, která vám nejlépe vyhovuje? Dobrá šablona pro pořizování poznámek založená na Cornellově metodě musí mít následující vlastnosti:
- Strukturované rozložení: Levý sloupec by měl zabírat maximálně 30 % šablony, zatímco pravý sloupec nebo hlavní část šablony by měla zabírat zbývajících 70 %.
- Přizpůsobitelné: Šablona Cornell Notes by měla být přizpůsobitelná podle potřeb uživatele. Měla by být připravena k revizi a spolupráci.
- Sdílení: Vzhledem k tomu, že k poznámkám může mít přístup mnoho lidí, musí šablona obsahovat funkce pro spolupráci v reálném čase, jako je sdílení jedním kliknutím, skupinová editace, historie verzí a přidávání komentářů/návrhů.
- Uživatelsky přívětivé: Šablona pro pořizování poznámek by měla být snadno použitelná a přehledná. Tak ji budou moci uživatelé snadno upravovat z jakéhokoli typu zařízení.
- Integrace AI: Nástroj pro pořizování poznámek s integrovanou umělou inteligencí usnadňuje vytváření zápisů z jednání, aniž byste museli ručně zapisovat každé slovo. Tuto funkci můžete považovat za svého asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže sepsat strukturované a srozumitelné zápisy zachycující podstatu jednání.
Zefektivněte si psaní poznámek pomocí šablon Cornell Notes
Psaní poznámek nemusí být nudné. Nemusíte si poznámky zapisovat ručně ani ztrácet čas prohledáváním stránek, abyste našli důležité informace.
Místo toho použijte šablonu z našeho seznamu šablon Cornellových poznámek k zaznamenání relevantních, praktických podnětů a poznámek z dané relace. Jakákoli z těchto šablon promění vaše psaní poznámek z energeticky náročného procesu na efektivní a zjednodušený proces.
A pokud hledáte komplexní aplikaci pro pořizování poznámek, která zjednodušuje proces pořizování poznámek a umožňuje vám tyto poznámky převést na úkoly, ClickUp je tou správnou volbou.