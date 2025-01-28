10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Android v roce 2025

Existuje nespočet situací, kdy je pořizování poznámek nezbytné pro vaši každodenní práci, ať už se jedná o zapisování poznámek z jednání, zaznamenávání nápadů během brainstormingových schůzek nebo jen zaznamenávání vašich nejnovějších inspirací. Nebo jste možná nedávno narazili na nějaké zajímavé online zprávy, které si chcete uchovat pro budoucí použití.
V takovém případě je poslední věc, kterou potřebujete, nespolehlivý a neorganizovaný systém ručně psaných poznámek. Místo toho potřebujete aplikaci pro pořizování poznámek, která vám usnadní psaní poznámek za chodu, jejich organizaci do efektivních kategorií a přeměnu poznámek na realizovatelné nápady.
Pokud jste uživatelem Androidu, některé z nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Android nabízejí jedinečné funkce a výhody specifické pro Android, které vám pomohou vylepšit vaše pořizování poznámek.
Co je to aplikace pro pořizování poznámek?
Aplikace pro pořizování poznámek je digitální způsob, jak psát, ukládat a organizovat všechny vaše důležité poznámky. V některých případech může dokonce zahrnovat ukládání a organizování ručně psaných poznámek díky možnosti skenovat dokumenty a přidávat je do vašeho systému ukládání.
Většina aplikací pro pořizování poznámek pro Android nejsou jen jednoduché textové editory s připojeným systémem složek. Namísto toho nabízejí pokročilé funkce, jako například možnost:
- Organizujte poznámky do skupin podle jejich účelu a původu.
- Ukládejte videozáznamy, hlasové a textové poznámky
- Sdílejte poznámky mezi zařízeními, což vám umožní pořizovat poznámky na telefonu a později je prohlížet na tabletu.
- Do poznámek můžete vkládat obrázky nebo zvukové poznámky a připojovat soubory pro lepší kontext.
Nejlepší aplikace pro psaní poznámek pro Android mají kromě základních funkcí uvedených zde také pokročilé funkce, jako je například možnost vytvářet lepící poznámky pro brainstormingové aktivity. Jejich hlavní účel však zůstává stejný: aplikace pro poznámky usnadňují a zjednodušují proces zaznamenávání myšlenek nebo informací.
Co hledat v aplikaci pro pořizování poznámek pro Android
Ačkoli je na výběr z mnoha možností, všechny dobré aplikace pro pořizování poznámek mají několik společných funkcí, které stojí za to prozkoumat podrobněji. Věnujte pozornost níže uvedeným funkcím, pokud chcete posunout své strategie pořizování poznámek na vyšší úroveň pomocí aplikace pro Android.
- Uživatelská přívětivost: Čím snazší je psát poznámky, spravovat je a sdílet s jinými zařízeními nebo uživateli, tím lépe.
- Zdarma nebo za nízkou cenu: Pravděpodobně narazíte na některé nákupy v aplikaci nebo prémiové úrovně, abyste měli přístup ke všem funkcím. Skvělá aplikace pro pořizování poznámek by však měla nabízet bezplatnou verzi, která vám umožní vytvářet rychlé poznámky a seznamy úkolů.
- Přehledná organizace: Nejde jen o možnost přístupu k poznámkám. Aplikace by měla usnadňovat organizaci poznámek podle tématu nebo kategorie.
- Intuitivní vyhledávání: Čím snazší je najít nedávné poznámky nebo dokonce text v těchto poznámkách, tím je aplikace použitelnější, což je obzvláště důležité, protože procesy vaší organizace se časem stávají složitějšími.
- Pokročilé funkce: Obsahuje aplikace pro pořizování poznámek například nástroje umělé inteligence (AI)? Lze poznámky exportovat do jiných aplikací a jak aplikace komunikuje s ostatními službami Google?
10 nejlepších aplikací pro pořizování poznámek pro Android
S ohledem na tyto nuance je čas přejít k seznamu. Pojďme se podívat na nejlepší aplikace pro pořizování poznámek pro Android, které vám pomohou zlepšit organizaci a paměť.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s nástroji pro pořizování poznámek, jako jsou ClickUp Notepad a Docs. Díky své rozsáhlé a uživatelsky přívětivé sadě funkcí je dokonce jednou z nejlepších alternativ Google Keep na trhu.
ClickUp Notepad se může měřit s jakoukoli jinou aplikací pro pořizování poznámek v tomto seznamu. Funkce ClickUp Docs ukládá vaši práci pomocí bohatého textového editoru a umožňuje spolupráci s vaším týmem v reálném čase. Funkce bílé tabule je ideální, pokud rádi pracujete s lepícími poznámkami.
Ale to, co opravdu vyniká, jsou pokročilé funkce související s těmito dvěma vlastnostmi. Co kdyby například asistent AI mohl shrnout vaše poznámky a dynamicky je převést na úkoly? Co kdyby se tyto úkoly dynamicky staly součástí větších pracovních postupů, aby bylo zajištěno, že vždy splníte termíny projektu? ClickUp vám to umožní!
Díky aplikacím ClickUp pro všechna zařízení, včetně Androidu, můžete snadno sdílet své nejnovější poznámky mezi počítačem, telefonem a tabletem. Je to ideální řešení pro všechny, kteří nehledají pouze specializovanou aplikaci pro poznámky, ale komplexní sadu aplikací pro zvýšení produktivity v jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Notepad: Snadný způsob, jak rychle pořizovat poznámky, přidávat obrázky a přeměňovat základní textové poznámky na úkoly a položky v seznamu úkolů.
- Docs: Ideální nástroj pro kategorizaci a spolupráci na poznámkách, které přesahují rámec prostých textových poznámek a nahrazují Google Docs a jiné textové editory.
- ClickUp AI Assistant: AI asistent, který během několika minut vygeneruje souhrny schůzek a poznámek, přemění poznámky na úkoly a automaticky formátuje nebo upravuje vaše poznámky pro lepší sdílení a publikování.
- Rozsáhlá integrace: Možnost integrace se všemi nástroji, které potřebujete pro produktivitu, včetně Google Kalendáře, Outlooku a Dropboxu.
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou výzvu.
- Mobilní aplikace má omezené funkce pro uživatele, kteří chtějí využívat všechny možnosti ClickUp prostřednictvím svých aplikací pro Android.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. OneNote
Aplikace OneNote od společnosti Microsoft patří díky své jednoduchosti a integraci s dalšími běžnými nástroji pro zvýšení produktivity mezi nejlepší bezplatné aplikace pro pořizování poznámek. Je přímo propojena s aplikacemi jako Microsoft Outlook, Excel a Word, ale funguje na všech operačních systémech Apple, Windows a samozřejmě Android.
V mnoha ohledech se jedná o standard pro pořizování poznámek na zařízeních se systémem Windows a mnozí považují jeho konkurenty ve stejné kategorii za alternativy k aplikaci OneNote.
Nejlepší funkce aplikace OneNote
- Možnost ořezávat poznámky a snímky obrazovky z externích webových stránek a dalších nástrojů a přidávat vlastní základní poznámky a čmáranice.
- Multimediální podpora pro obrázky, zvukové nahrávky a ručně psané poznámky
- Integrovaný skener pro přidávání ručně psaných listů nebo jiných dokumentů do vašich seznamů úkolů a dalších typů poznámek.
- Kategorizujte poznámky podle důležitosti, což vám usnadní vyhledávání a nalezení toho, co potřebujete.
Omezení aplikace OneNote
- Poznámky se ve výchozím nastavení ukládají do služby Microsoft OneDrive, což může představovat potíže pro uživatele jiných alternativ cloudového úložiště.
- Plná integrace s dalšími aplikacemi v sadě produktivity Microsoft vyžaduje předplatné Microsoft Office 365.
Ceny aplikace OneNote
- Zdarma
- Některé prémiové funkce zahrnuté v předplatném Microsoft Office 365
Hodnocení a recenze aplikace OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
3. Evernote
Evernote, populární konkurent aplikace Google Keep, patří díky své univerzálnosti mezi nejlepší aplikace pro pořizování poznámek pro Android. Nabízí robustní textový editor, řadu šablon a hladkou synchronizaci mezi zařízeními, což jej odlišuje od jiných aplikací pro pořizování poznámek.
Nejlepší funkce Evernote
- Rozsáhlá knihovna šablon Evernote od plánování schůzek po poznámky z přednášek a denní záznamy.
- Výkonná vyhledávací funkce, která usnadňuje vyhledávání zvukových poznámek, webových klipů a dalšího obsahu v aplikaci.
- Klávesové zkratky, které vám umožňují vytvářet nebo zamykat poznámky, sdílet poznámky nebo formátovat poznámky podle potřeby.
- Podpora stylusu pro mobilní aplikace, které umožňují pořizovat poznámky ve volném formátu.
Omezení aplikace Evernote
- Na rozdíl od některých jiných aplikací pro pořizování poznámek má bezplatná verze určitá omezení, včetně malého úložného prostoru, absence vlastních šablon a možností správy úkolů.
- Někteří uživatelé hlásili pomalé načítání na počítači a ve webové aplikaci ve srovnání s nativními mobilními aplikacemi.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 10,83 $/měsíc
- Profesionální: 14,17 $/měsíc
- Týmy: 24,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
4. Squid
Pokud se nechcete úplně vzdát ručně psaných poznámek, může být pro vás nejlepší volbou aplikace Squid, dříve známá jako Papyrus, která v roce 2015 prošla rebrandingem. Na rozdíl od jiných aplikací Google se zde vše točí kolem používání prstu nebo stylusu k zapisování myšlenek přímo do rozhraní.
Nejlepší funkce aplikace Squid
- Nekonečný editor papíru, který vám umožní vytvořit na jedné obrazovce tolik poznámek, kolik chcete.
- Dynamické úpravy rukopisu, které zlepšují čitelnost vašich poznámek na obrazovce
- Funkce importu PDF, která vám umožní ručně označovat velké dokumenty.
- Několik možností pozadí a možnost vkládat obrázky a sdílet, což zvyšuje možnosti kreativity při vytváření poznámek, které chcete prezentovat ostatním.
Omezení aplikace Squid
- Systém ukládání a organizace není tak uživatelsky přívětivý jako některé jiné možnosti v tomto seznamu.
- Tento software není ideální pro ty, kteří dávají přednost psaní poznámek nebo vytváření zvukových poznámek.
Ceny Squid
- Navždy zdarma
- Neomezený počet: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Squid
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: Dosud žádné recenze
5. Google Keep
Google Keep je oblíbenou alternativou k Evernote, ale nabízí mnohem víc. Patří mezi nejoblíbenější aplikace pro pořizování poznámek pro Android, a to především díky rozsáhlé sadě funkcí, které vám umožní dělat cokoli od vytváření rychlých poznámek až po sestavování rozsáhlých multimediálních záznamů a dokumentů.
Nejlepší funkce Google Keep
- Funkce připomenutí, kterou můžete nastavit i jako opakující se, takže už nikdy nezapomenete na vytvoření poznámek.
- Možnost snadného přidávání obrázků do jakýchkoli poznámek, včetně přímé integrace z fotoaparátu do aplikace.
- Funkce seznamu úkolů s zaškrtávacími políčky, která se mohou automaticky proměnit v úkoly.
- Možnost používat software bezplatně, protože všechny funkce jsou k dispozici zdarma.
Omezení aplikace Google Keep
- Žádná oprávnění k uzamčení vašich poznámek; příjemci mohou upravovat všechny poznámky, které sdílíte prostřednictvím aplikace.
- Omezené možnosti formátování ve srovnání s některými jinými bezplatnými aplikacemi pro pořizování poznámek v tomto seznamu.
Ceny Google Keep
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Google Keep
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
6. ColorNote Notepad Notes
ColorNote je pravděpodobně nejoblíbenější aplikací pro pořizování poznámek v obchodě Google Play, a to z dobrého důvodu – má hodnocení 4,9 z více než 3 milionů recenzí. Vyniká jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním a umožňuje vytvářet poznámky buď prostřednictvím kontrolního seznamu, nebo prostého textu.
Nejlepší funkce aplikace ColorNote
- Připomínky a oznámení usnadňují správu základních úkolů na vašem denním seznamu úkolů.
- Funkce widgetu vám umožňuje přidávat a vytvářet poznámky na domovské obrazovce vašeho zařízení.
- Funkce vyhledávání vám umožňuje vyhledávat poznámky pomocí textového nebo hlasového vyhledávání.
- Ochrana heslem vám umožní uchovat vaše poznámky v soukromí.
Omezení aplikace ColorNote
- K dispozici pouze pro Android, takže poznámky nelze sdílet ani vytvářet na stolních zařízeních.
- Omezený systém ukládání souborů může mít potíže s udržováním organizace, jakmile se počet souborů zvýší.
Ceny ColorNote
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace ColorNote
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: Dosud žádné recenze
7. Simplenote
Pokud hledáte aplikace pro poznámky, které upřednostňují jednoduchost, Simplenote je tou nejlepší volbou. Odstraňuje všechny zbytečné ozdoby a soustředí se na to nejdůležitější: uspořádání vašich myšlenek jednoduchým (a digitálním) způsobem.
Nejlepší funkce Simplenote
- Synchronizace v reálném čase napříč všemi platformami, včetně možnosti jít nad rámec Androidu.
- Funkce označování klíčovými slovy a připínání usnadňují vyhledávání a kategorizaci poznámek.
- Funkce veřejného sdílení, která umožňuje komukoli s odkazem zobrazit vaše poznámky.
- Podpora Markdownu, která vám umožní formátovat poznámky bez použití editoru WYSIWYG.
Omezení aplikace Simplenote
- Nepodporuje obrázky, zvuk ani kreslení.
- Chybí funkce zpět, což může ztěžovat opravu chyb.
Ceny Simplenote
- Zdarma
- Plán Sustainer: 19,99 $/měsíc, který společnost prezentuje jako dar na úhradu nákladů na údržbu a vývoj aplikace.
Hodnocení a recenze Simplenote
- G2: 4,2/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
8. Nimbus Note
S aplikací Nimbus Note můžete vytvářet to, co její tvůrce nazývá super poznámkami – audio, video, text, interaktivní seznamy, tabulky a grafy – a to vše v jedné aplikaci. Přidejte k tomu poznámky k výstřižkům z webu a získáte pravděpodobně nejvyspělejší možnost na tomto seznamu.
Nejlepší funkce aplikace Nimbus Note
- Pokročilý nástroj pro výstřižky z webu pro soubory PDF a jednotlivé stránky, včetně možností anotací.
- Nejpokročilejší multimediální podpora ze všech aplikací v tomto seznamu
- Vysoce vyhledávatelné a intuitivní uživatelské rozhraní, které usnadňuje začlenění nových uživatelů.
- Šablony pro běžné typy poznámek, které minimalizují čas strávený přípravou na psaní poznámek.
Omezení aplikace Nimbus Note
- Bezplatná verze má velmi omezenou sadu funkcí a slouží především jako zkušební verze placených tarifů.
- Omezená funkčnost pro tabulky a tabulky ve srovnání s alternativami, jako jsou Microsoft Excel a Google Sheets.
Ceny aplikace Nimbus Note
- Zdarma
- Navíc: 9 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze aplikace Nimbus Note
- G2: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
9. Bundled Notes
Jak název napovídá, aplikace Bundled Notes slouží k kategorizaci poznámek, které si pořídíte za daný den, týden nebo měsíc. To ale neznamená, že její editor musí zůstat v pozadí – díky intuitivnímu a elegantnímu rozhraní je zapisování vašich myšlenek hračkou.
Nejlepší funkce aplikace Bundled Notes
- Třídit poznámky do tabulek ve stylu Kanban pro lepší vizuální asociace
- Seskupujte a označujte poznámky, abyste je mohli snadno kategorizovat a později najít.
- Nastavte balíčky přesně tak, jak vám to nejlépe vyhovuje, díky vylepšeným funkcím přizpůsobení.
Omezení balíčku Notes
- Není možné sdílet poznámky s ostatními, kteří by z nich mohli mít prospěch.
- Neomezený počet poznámek a podpora webových prohlížečů jsou k dispozici pouze v rámci předplatného.
Ceny balíčku Notes
- Zdarma
- Balíček Pro: 1,89 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Bundled Notes
- G2: Dosud žádné recenze
- Capterra: Dosud žádné recenze
10. Standard Notes
Standard Notes je open source, díky čemuž je flexibilnější než mnoho jiných aplikací v tomto seznamu. Je přizpůsobitelná, ale přesto se může spolehnout na svou pokročilou sadu funkcí, díky nimž patří mezi nejlepší aplikace pro pořizování poznámek na trhu.
Nejlepší funkce aplikace Standard Notes
- Pokročilé šifrování typu end-to-end a dvoufaktorová autentizace zajišťují, že vaše soukromé poznámky zůstanou soukromé.
- Jednoduchý proces přesunu poznámek z jiných platforem do Standard Notes usnadňuje migraci z těchto platforem.
- Synchronizace poznámek v reálném čase s přehledným stavovým řádkem vás informuje o průběhu synchronizace a nahrávání/stahování.
- Neomezená synchronizace napříč všemi platformami, včetně iOS a stolních zařízení.
Omezení aplikace Standard Notes
- Omezeno na poznámky ve formátu prostého textu bez předplatného.
- Synchronizace a šifrování poznámek může být pomalé, zejména na mobilních zařízeních připojených k WiFi.
Ceny aplikace Standard Notes
- Zdarma
- Produktivita: 15 $/měsíc
- Profesionální: 18 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace Standard Notes
- G2: 3,9/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
Posuňte své poznámky v systému Android na vyšší úroveň s aplikací ClickUp
Najít vítěze mezi nejlepšími aplikacemi pro Android pro pořizování poznámek není vůbec jednoduché. A přesto, když vezmete v úvahu všechny souvislosti a integrace, ClickUp je jasným vítězem.
Můžete snadno vytvořit tolik poznámek, kolik chcete. Využijte funkce jako Poznámkový blok, Dokumenty a shrnutí schůzek s podporou umělé inteligence. Propojte své poznámky přímo se správou úkolů, aby byl váš seznam úkolů lépe proveditelný.
A co je nejlepší, je zcela zdarma, takže si můžete vyzkoušet její schopnosti jako aplikaci pro Android, než se rozhodnete pro některé z komplexnějších funkcí.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet!