13 nejlepších AI agentů pro tvorbu obsahu, které stojí za to vyzkoušet v roce 2025

Po otestování desítek AI nástrojů pro tvorbu obsahu mohu říci, že nejsou všechny stejné. I když se jejich funkce mohou překrývat, slouží k odlišným účelům.
Je pravda, že AI může být revoluční změnou ve vašem procesu tvorby obsahu. Zjistil jsem však, že skutečné kouzlo spočívá v získání AI agenta, který doplňuje váš proces tvorby obsahu. Správní AI agenti mohou transformovat pomalý proces a urychlit práci.
S neustále rostoucím seznamem AI nástrojů je však normální, že si nejste jisti, který nástroj si vybrat. Proto jsme se já a zbytek týmu ClickUp spojili, abychom vyzkoušeli různé AI agenty pro tvorbu obsahu, a sestavili jsme seznam 13 nejlepších.
Pojďme se do toho pustit!
Co jsou AI agenti pro tvorbu obsahu?
AI agenti pro tvorbu obsahu pomáhají vytvářet a upravovat obsah podle vašich požadavků a automatizovat proces správy obsahu. Jsou jako vaši digitální spolupracovníci, kteří jsou navrženi tak, aby zvládali konkrétní úkoly související s obsahem.
Můžete vyzkoušet různé typy AI agentů pro strukturovanou tvorbu obsahu:
- Textoví AI agenti: Pomáhají vám s psaním blogových příspěvků, textů pro webové stránky, úvodních stránek, e-mailů, newsletterů atd.
- Vizuální AI agenti: Tito agenti navrhují infografiky, prezentace, příspěvky na sociálních médiích, 3D obrázky, videa a další vizuální prvky na základě textových podnětů.
- AI agenti pro audio a řeč: Tito AI agenti mohou vytvářet skripty podcastů a převádět psaný text na realistické hlasové komentáře generované AI.
🌻 Příklad: ChatGPT vám pomůže vytvořit osnovy pro blogové příspěvky a brainstorming nápadů, Consensus může shromažďovat a analyzovat informace z akademických článků a Midjourney může generovat umělecké obrázky pro marketing vaší značky.
Společně můžete vytvořit systém pro spolupráci při správě obsahu pro obsahový marketing, kde agenti AI mohou urychlit procesy a zvýšit efektivitu.
Co byste měli hledat v AI agentech pro tvorbu obsahu?
Ačkoli výběr funkcí závisí na potřebách vašeho podnikání, zde je několik klíčových funkcí, které by nástroje pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence měly mít.
- Integrované kontroly kvality: Vyberte si nástroj, který zaručuje přesný a kvalitní obsah. Nástroj musí mít základní kontrolu pravopisu a gramatiky, schopnost ověřovat fakta a detektor plagiátů.
- Kontextové porozumění: Vyberte si AI agenty, kteří rozumí vašim pokynům, i když jsou složité. Software by se měl přizpůsobit vašemu stylu obsahu, tónu a pokynům značky a zajistit konzistenci celého obsahu.
- Přizpůsobení: Pořiďte si nástroje pro tvorbu obsahu, které vám umožní kontrolovat výstup. Musíte mít možnost upravit parametry, jako je délka, tón, jazyk a formátování, a doladit proces tvorby obsahu.
- Integrační možnosti: Vyberte platformy, které se snadno integrují s vaší stávající technologií. Například integrace vašeho kalendáře a softwaru pro správu projektů s nástroji pro tvorbu obsahu zefektivní celý proces správy obsahu.
🧠 Věděli jste, že... 42 % vedoucích pracovníků v oblasti marketingu a médií používá nástroje AI k psaní obsahu, 40 % k vytváření obsahu pro sociální média a 34 % k personalizaci a doporučování.
Nejlepší AI agenti pro tvorbu obsahu
1. ClickUp (nejlepší pro správu obsahu a úkolů pomocí umělé inteligence)
Příležitostné střídání nástrojů činilo správu obsahu obtížnou. Ale když jsem vyzkoušel ClickUp, našel jsem průlom v oblasti tvorby a generování obsahu pomocí umělé inteligence.
ClickUp revolučním způsobem změnil způsob, jakým přistupuji k tvorbě a správě obsahu. Tato platforma hladce kombinuje tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence s robustními funkcemi pro správu projektů, díky čemuž je ideálním řešením pro vše, co se týká obsahu. A to nejlepší? Mám vestavěného agenta umělé inteligence, který mi pomáhá se všemi aspekty práce v rámci mého pracovního prostoru ClickUp: Seznamte se s ClickUp Brain!
Jak mi ClickUp Brain pomůže? Jdeme na to!
Když narazím na tvůrčí blok, využiji ClickUp Brain k vytvoření podrobných obsahových briefů s klíčovými slovy, cílovou skupinou a cíli během několika sekund a získám tak přehled o oblastech, kde je možné obsah vylepšit.
ClickUp Brain mi také pomáhá s:
- Psaní obsahu: Umí navrhovat popisky pro příspěvky na sociálních sítích, psát reklamní skripty a vymýšlet texty pro sociální sítě. Pokud chci poslat e-mail klientovi, stačí zadat podrobný pokyn.
- Automatizace plánování obsahu: ClickUp Brain dokáže snadno vytvářet kalendáře obsahu a navrhovat nejlepší časy a formáty publikování na základě údajů o minulé interakci.
- Přepracování obsahu: Mohu také transformovat dlouhé texty na krátké příspěvky pro sociální média, e-mailové zpravodaje nebo scénáře videí, aby se maximalizoval dosah obsahu.
Naučte se, jak pomocí AI vytvářet poutavý obsah!👇
ClickUp Whiteboards je můj oblíbený nástroj pro brainstormingové sezení týmu. Mohu diskutovat o nápadech na obsah na virtuálních tabulkách, převádět nápady na úkoly a tyto tabulky přímo vkládat do chatu, abych je mohl sdílet s týmem.
A teď to nejlepší! ClickUp Brain mi také pomáhá generovat obrázky pro blogové příspěvky nebo kampaně na sociálních médiích a dokonce vizualizovat nápady. Je to jako pět různých nástrojů v jednom pracovním prostoru!
Jakmile budete mít obsah připravený, můžete k správě svých obsahových briefů použít ClickUp Docs. ClickUp Docs navíc umožňuje ukládat pokyny pro značku, obsahové plány, výzkumné materiály a poznámky z jednání. Je to skvělá funkce pro dokumentaci všech detailů souvisejících s obsahem.
A to není vše. ClickUp má také knihovnu šablon s šablonami kalendáře obsahu, šablonami plánování atd., což mi velmi usnadňuje život.
Například šablona kalendáře obsahu ClickUp velmi pomáhá při plánování harmonogramů obsahu – kdy má být obsah hotový, jak bude publikován, sdílen atd. Stejně tak existuje šablona pro škálování produkce obsahu ClickUp, která mi pomáhá zefektivnit celý proces produkce obsahu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Strukturovejte, propojujte a rozvíjejte nápady, abyste vytvořili síť obsahu, který chcete vytvořit pomocí ClickUp Mind Maps.
- Schvalujte obsahové briefy, měňte stavy a posílejte připomenutí úkolů pomocí ClickUp Automations.
- Získejte ucelený přehled o svých marketingových cílech, sledujte úkoly, provádějte analýzu trendů obsahu a mnoho dalšího pomocí přizpůsobených dashboardů ClickUp.
- Automatizujte, organizujte, stanovujte priority a sledujte úkoly související s obsahem pomocí ClickUp Tasks.
- Brainstormujte nápady, dokumentujte pokyny k obsahu a nikdy nezmeškejte žádnou aktualizaci díky nástrojům ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs a ClickUp Chat.
- Vytvářejte podrobné obsahové přehledy, blogy, materiály pro sociální média, popisy produktů, e-maily, shrnutí a další pomocí ClickUp Brain.
Omezení ClickUp
- S tolika funkcemi vás ClickUp zpočátku možná trochu zaskočí. Zvyknout si na tento nástroj chvíli trvá.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Úplně se mi líbí, jak využívá AI k urychlení tvorby obsahu. Pomáhá mi pracovat rychleji a přizpůsobuje pracovní postupy mým konkrétním potřebám. Je navržen tak, aby optimalizoval produktivitu díky dynamické sadě funkcí, které jsou skvělé pro spolupráci a týmovou práci s ohledem na rychlé dodání. Je velmi uživatelsky přívětivý a obsahuje integrace zvyšující produktivitu. Všichni na něj klikají, tak proč bych neměl i já? Jeho implementace a navigace nejsou na začátku tak jednoduché. Ale brzy se do toho dostanete a budete nadšení z funkcí uživatelské podpory, které jsou úžasné. Stal se mým nejpoužívanějším nástrojem pro produktivitu a spolupráci.
2. Jasper (nejlepší pro tvorbu obsahu v souladu se značkou)
Jasper je skvělý pro udržení konzistence značky ve vašem obsahu. Jako content marketer jej můžete použít k vytváření obsahu v souladu se značkou pro vaši cílovou skupinu napříč marketingovými kanály.
Obzvláště se mi líbí funkce Jasper's brand IQ, která umožňuje nástroji naučit se a replikovat konkrétní tón a styl. Automaticky kontroluje váš obsah – od kreativních kampaní a bannerů na blogu až po videoobsah – podle vašich pokynů pro značku a navrhuje vylepšení. Nástroj také nabízí několik připravených šablon pro blogové příspěvky, popisky na sociálních médiích, předměty e-mailů a popisy produktů.
Nejlepší funkce Jasperu
- Upravte nastavení značky, jako je tón, hlas, styl a vizuální pokyny, aby výstup odpovídal vaší značce.
- Přizpůsobte obrázky pro svůj obsah pomocí sady AI obrázků.
- Zajistěte, aby všechny obrázky byly konzistentní a v souladu s pokyny pro značku, a to díky schopnosti Jasperu označit porušení a doporučit úpravy.
Omezení Jasperu
- Podle několika uživatelů může Jasper zpomalovat, pokud nevymažete historii chatu, což může být problém, pokud často odkazujete na starší výzvy.
- Jasper může někdy vytvářet obecný a nepřesný obsah.
Ceny Jasper
- Creator: 49 $ měsíčně/pracovní místo
- Pro: 69 $ měsíčně/licence
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasperovi?
Jasper je spolehlivý nástroj, který nám pomáhá vytvářet užitečný obsah pro webové stránky klientů během několika minut. Obsah je obvykle přesný a vyžaduje pouze drobné úpravy a ověření. Ve srovnání s konkurencí, jako je Writesonic, však obsahuje příliš mnoho pokynů a má příliš složitý design. Jakmile se s ním naučíte pracovat, stane se snadno použitelným a efektivním. Jasper je také dražší než podobné nástroje a pro přístup k bezplatné zkušební verzi musíte zadat údaje o způsobu platby.
✨ Zajímavost: Jasper se původně jmenoval Jarvis, podle AI asistenta z filmů Iron Man. Cílem bylo zdůraznit, že se jedná o výkonný a inteligentní nástroj.
3. Copy. ai (nejlepší pro týmy GTM k vytváření a optimalizaci personalizovaného obsahu)
Copy. ai je, jak již název napovídá, nástroj pro copywriting, který pomáhá generovat marketingové materiály, reklamní texty a příspěvky na sociální média pomocí svých AI nástrojů, jako je generátor obsahu a odstavců, přepisovač vět a přepisovač odstavců.
Pomocí Copy. ai můžete automatizovat manuální úkoly a zvýšit tak produktivitu v oblasti prodeje, marketingu a zákaznické spokojenosti. Navíc můžete konsolidovat izolovaná data z různých aspektů vaší strategie GTM, propojit je s pracovními postupy, umožnit interakci dat v reálném čase a použít je k vytvoření poutavého obsahu.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Ukládejte data, jako jsou informace o publiku, ve strukturovaném formátu a analyzujte je pomocí tabulek, abyste získali strategické a praktické poznatky.
- Automatizujte rutinní procesy pomocí přizpůsobitelného nástroje pro tvorbu pracovních postupů a spouštějte pracovní postupy na základě událostí.
- Ukládejte pokyny pro značku, strategii obsahu, popisy produktů a další informace o společnosti do centrálního úložiště pomocí Infobase.
Omezení Copy.ai
- Vstup v chatu nelze upravovat. Pokud chcete dotaz změnit, musíte jej přepsat.
- Někdy nástroj vytáhne obsah z webových stránek tak, jak je, což vede k plagiátorství.
Ceny Copy.ai
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pokročilý: 249 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy. ai?
Naše celková zkušenost s používáním Copy.ai je obecně pozitivní. Pozitivních stránek je poměrně mnoho, protože je tento nástroj univerzální a pomáhá nám vytvářet jakýkoli typ obsahu. Obsah však vypadá strnule a strukturovaně s typickými podnadpisy, takže je na první pohled jasné, že byl vygenerován umělou inteligencí. Abyste obsah vylepšili, je třeba jej upravit a zkontrolovat gramatiku, interpunkci a správnost.
4. Writer (nejlepší pro úpravy a vylepšování obsahu)
Writer umí mnohem víc než běžné nástroje AI pro tvorbu obsahu. Můžete vytvářet aplikace NLP (Natural Language Processing), kontrolovat obsah z hlediska souladu s právními, regulačními a značkovými pravidly, vytvářet obsah a dokonce i upravovat video a audio soubory.
Na Writeru se mi nejvíce líbilo, že ačkoli je v něm integrováno několik „aplikací“, je tento nástroj velmi přehledný a jednoduchý. Můžete použít Ask Writer, chatovací systém otázek a odpovědí, k generování odpovědí a vytváření popisů produktů, e-mailů atd. Navíc máte přístup k rozhraní podobnému Grammarly, kde získáte detektor obsahu AI, kontrolu plagiátů a návrhy na vylepšení obsahu.
Nejlepší funkce Writeru
- Vytvářejte osnovy témat blogů, popisy pracovních pozic a produktů, často kladené otázky, odchozí e-maily a chybové zprávy.
- Nahrajte obrázky, pokládejte otázky a generujte obsah pomocí analyzátoru obrázků.
- Vytvořte si klíčové body nahráním záznamu nebo přepisu pomocí aplikace Recaps.
- Rozlišujte obsah generovaný umělou inteligencí od obsahu generovaného lidmi pomocí detektoru obsahu AI.
Omezení pro spisovatele
- Generovaný obsah často obsahuje několik chyb a jazyk může být poměrně robotický.
Ceny pro spisovatele
- Tým: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze autorů
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Writeru říkají skuteční uživatelé?
Proces vývoje obsahu od základů v nástroji Writer je lepší než „chatové“ rozhraní mnoha generativních nástrojů. Je záměrně vyvinutý autory pro autory. Nástroj Writer jsem poprvé začal používat, když jsem byl vedoucím obsahu v kreativní agentuře. Používali jsme ho, aby naši autoři dodržovali styl a sdělení napříč našimi klienty. Nástroj Writer však vyžaduje trochu času na zaučení. A tím mám na mysli zaučení mě, jak nástroje nejlépe používat. Na začátku by bylo užitečné trochu více návodů a pomoci.
📖Číst více: Průvodce používáním AI v content marketingu
5. Frase (nejlepší pro úpravy obsahu, optimalizaci a generování briefů)
Frase je podobný ostatním nástrojům v tomto seznamu díky svým funkcím AI pro psaní, úpravy a optimalizaci. Pomáhá vám s výzkumem, psaním blogových příspěvků optimalizovaných pro SEO a jejich vylepšováním pomocí návrhů na úpravy.
Nejzajímavější mi připadala funkce SERP research od Frase. Umožňuje vám analyzovat obsah konkurence přímo v editoru. Nabízí návrhy obsahu, jako jsou odkazy, nadpisy, použití klíčových slov a obrázky, které můžete přidat, aby byl článek pro Google zajímavější.
Líbilo se mi také, jak mi tento nástroj pomohl uspořádat osnovy mého obsahu. Nabídl mi také několik rámců pro generování nápadů a ohodnotil můj článek, aby mi ukázal, jak dobře odpovídá záměru vyhledávání.
Nejlepší funkce Frase
- Prozkoumejte nejoblíbenější stránky, nadpisy konkurence a klíčové metriky SERP a vytvořte si osnovy obsahu pomocí generátoru obsahu.
- Proveďte analýzu konkurence, použijte skóre k měření potenciálu vašeho obsahu v žebříčku a optimalizujte články pro vyhledávače.
- Formátujte text, vkládejte tabulky, přidávejte obrázky, používejte šablony ke standardizaci rozvržení a získejte okamžité návrhy na vylepšení pomocí integrovaného editoru obsahu.
Omezení Frase
- Někdy může být nástroj pomalý a nereagovat při vyhledávání informací pro návrh článku.
- Doporučení obsahu pocházejí obecně z nejlépe hodnocených stránek, takže nemusíte získat podrobné informace.
Ceny Frase
- Zdarma
- Základní: 45 $/měsíc
- Tým: 115 $/měsíc
Hodnocení a recenze Frase
- G2: 4,8/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Frase?
Líbí se mi jeho snadné použití a to, že jeho spuštění nezabere hodiny. Jako správce obsahu posílám odkaz na Frase svým autorům a oni jednoduše používají plugin pro Chrome k optimalizaci svého obsahu. Importování obsahu do Frase za účelem optimalizace je také velmi snadné. Někdy však vybírá náhodná klíčová slova, která nemají s tématem moc společného. To ztěžuje dosažení 100% optimalizace. Tato klíčová slova však můžete odstranit.
6. ChatGPT (nejlepší pro bezplatnou tvorbu obsahu)
Možná jste již vyzkoušeli ChatGPT, ale zde je můj názor na tento populární nástroj: Tento nástroj vnímám jako přítele, který vám pomůže téměř se vším – psaním obsahu, kódováním, vytvářením obrázků, analýzou dat, plánováním večírků, vařením a podobně. Postupem času se přizpůsobí vašemu myšlení a stylu a usnadní konverzaci.
Nejvíce mě zaujala funkce hlasové interakce. S tímto nástrojem můžete vést přirozený dialog a zároveň provádět více úkonů najednou. Je snadno použitelný a zvládá různé úkoly. Má však potíže s porozuměním složitým pokynům a občas generuje zastaralé a nepřesné informace.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Generujte AI obrázky pro projekty, prezentace a kampaně pomocí rychlých pokynů.
- Místo psaní vyslovujte své pokyny nahlas a brainstormujte s ChatGPT.
- Analyzujte data, vytvářejte sloupcové grafy a bodové grafy, provádějte analýzu trendů a interpretujte výkazy zisků a ztrát.
- Zjednodušte kódy, odstraňte chyby nebo napište funkci pomocí funkce kódu.
Omezení ChatGPT
- ChatGPT někdy poskytuje nesprávné informace a špatně rozumí pokynům.
- Nástroj má potíže se specializovanými dotazy. Může mu uniknout jemné detaily a vytvářet obecné výstupy.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 200 $/měsíc
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Myslím, že je skvělé poskytovat vám nápady na obsah, ale nemůže poskytovat kontext. To dokážou jen lidé. Mohu vám ušetřit čas, když potřebujete mít opravdu jasný plán, ale opět, pokud nejste stručný komunikátor, dostanete přesně to, o co požádáte. Vzdělaní lidé ve svém oboru mohou klást otázky v jazyce potřebném pro daný obor a pak vám poskytnou skvělé nápady.
📖 Číst více: Jak vytvořit databázi obsahu (s šablonami)
7. Surfer SEO (nejlepší pro optimalizaci obsahu)
Surfer je komplexní SEO nástroj, který vám umožní vytvářet články připravené k hodnocení s automatickou optimalizací. Platformu můžete použít k vložení relevantních klíčových slov do vašeho obsahu a získat skóre, které udává jeho potenciál pro hodnocení.
Líbí se mi, jak Surfer nabízí několik funkcí pro tvorbu obsahu na jedné platformě. Umožňuje mi upravovat obsah s okamžitou zpětnou vazbou ohledně optimalizace, generovat osnovy, humanizovat obsah AI a zlepšovat čitelnost obsahu. A to nejlepší? Má funkci auditu obsahu, která vám pomáhá sledovat, jak dobře si váš obsah a doména vedou. Denně dostáváte aktualizace klíčových metrik, takže můžete okamžitě přijmout opatření k vylepšení.
Nejlepší funkce Surfer SEO
- Vytvářejte podrobné osnovy obsahu s jedinečnými nadpisy pomocí integrovaného nástroje pro tvorbu osnov.
- Sledujte výkon obsahu a domény pomocí denních aktualizací návštěvnosti, hodnocení atd. a auditu obsahu.
- Zlidštěte svůj AI obsah, aby prošel detekčními nástroji AI pomocí AI content humanizer.
- Najděte témata a podtémata obsahu pro konkrétní oblast a identifikujte mezery ve své obsahové strategii pomocí tematických map.
Omezení Surfer SEO
- Mnoho uživatelů si stěžuje na vysoké ceny Surferu. I základní tarif je drahý jak pro obsahové, tak pro AI editory.
Ceny Surfer SEO
- Essential: 99 $/měsíc
- Scale: 219 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Surfer SEO
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Surfer SEO?
Na Surfer mám smíšené názory. Je sice dobrý pro analýzu SERP, včetně NLP v obsahu a plánování klastrů, ale pro psaní o tématech s omezenou konkurencí je k ničemu. AI humanizer je prostě ztráta času. Obsahu nijak neprospívá. Stručně řečeno, je to dobrý SEO nástroj, ale nemůžete se na něj příliš spoléhat u všech typů obsahu.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
8. Hypotenuse AI (nejlepší pro psaní SEO optimalizovaných popisů produktů)
Hypotenuse AI – AI spisovatel pro e-commerce – je skvělý pro online značky, marketéry a copywritery. Umí vytvářet popisy produktů a kategorií, obrázky, meta tagy, reklamy na Facebooku a Google, e-maily a popisky na Instagramu.
Líbí se mi, jak tento nástroj během několika sekund hromadně vytváří optimalizované popisy produktů a tagy. Nabízí také HypoChat, chatbot pro vytváření, shrnování a přepisování obsahu pro různé platformy. A to nejlepší? Hypotenuse je velmi přizpůsobitelný. Můžete použít jeho přizpůsobený hlas značky k trénování AI podle vašich značkových pokynů a stylu.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Čistěte, standardizujte a obohacujte produktová data hromadně, abyste zlepšili jejich vyhledatelnost.
- Sledujte výkon vyhledávání a optimalizujte produktové nabídky pro vyhledávače a tržiště.
- Automatizujte označování produktů pomocí vysoce kvalitních a přesných značek
Omezení umělé inteligence Hypotenuse
- Několik uživatelů má pocit, že ceny předplatného jsou příliš vysoké.
- Tento nástroj nabízí při vytváření osnov blogů velmi málo možností. Pokud nemáte dostatečné znalosti o daném tématu, může být generování obsahu obtížné.
Ceny Hypotenuse AI
- Základní: 150 $/měsíc, fakturováno ročně
- E-commerce Pro: Individuální ceny
- E-commerce Enterprise: Individuální ceny
Hypotenuse AI hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hypotenuse AI?
Hypotenuse AI je nejlepší nástroj pro tvůrce obsahu a copywritery. Šetří neuvěřitelné množství času tím, že v reálném čase vytváří vysoce kvalitní obsah založený na výzkumu. Hypochat je skutečně inovativní funkce, protože poskytuje velkou pomoc v různých aspektech copywritingu. Jeho psaní blogů je nejlepší ve srovnání s ostatními AI nástroji, které jsem vyzkoušel. Občas však opakuje podobné věty v rámci stejného blogu. Ačkoli je obsah jedinečný, tato opakování někdy narušují plynulost blogu. Doufám, že se tento aspekt v budoucích aktualizacích zlepší.
9. MarketMuse (nejlepší pro plánování obsahu)
MarketMuse může zlepšit vaše plánování obsahu díky svým schopnostem optimalizovat stávající obsah na základě relevantních vyhledávacích termínů, analýzy konkurence a nejlépe hodnocených stránek. Můžete jej použít k získání informací o vyhledávání klíčových slov, tématických klastrech a dalších.
Použil jsem MarketMuse k generování obsahových briefů a k opětovnému využití stávajícího obsahu. Odvedl slušnou práci při analýze konkurence a identifikaci mezer v obsahu. Nejvíce se mi líbí jeho optimalizační modul, který mi pomohl s informacemi, jako je cílová délka textu, počet zmínek tématu potřebný k dosažení dobrého hodnocení pro konkrétní dotaz, skóre obsahu a návrhy, jak překonat článek konkurence.
Nejlepší funkce MarketMuse
- Vytvářejte strukturované plány obsahu a získejte doporučení pro svou obsahovou strategii.
- Vytvářejte briefy pro články, zprávy, srovnání, návody, recenze produktů atd.
- Proveďte hloubkovou analýzu konkurence v oblasti SEO a vizualizujte mezery v obsahu pomocí heatmap.
Omezení MarketMuse
- Někteří uživatelé mají pocit, že rozhraní není intuitivní. Vyhledávání témat a optimalizace článků zabere hodně času.
Ceny MarketMuse
- Zdarma
- Optimize: 99 $/měsíc
- Výzkum: 249 $/měsíc
- Strategie: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze MarketMuse
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o MarketMuse?
Líbí se mi, že získávám přímé informace o výzkumu klíčových slov, osobní obtížnosti, tématických klastrech a mnohem více. Je to skvělý nástroj pro rozšiřování naší stávající strategie SEO obsahu. Bylo velmi snadné se s ním naučit pracovat a zaškolení bylo úžasné. Implementace MM znamenala pro naše SEO zásadní změnu. Není zde mnoho metrik pro reportování/inzerty, ale podle nich se na tom pracuje.
10. ContentBot (nejlepší pro generování dlouhých textů)
Pokud chcete rozšířit obsah dlouhého formátu, ContentBot může být pro vaši strategii obsahového marketingu velmi užitečný. Tento nástroj můžete použít k rychlému vytváření zajímavých a lidských článků.
Líbí se mi, jak nástroj dobře odpověděl na všechny moje otázky a dokonce je vysvětlil v odstavcích. Jeho funkce „Discover“ je další vynikající vlastností, která pomáhá identifikovat relevantní klíčová slova a témata, která vám mohla uniknout. ContentBot má také rozšíření pro Chrome, které umožňuje vytvářet obsah na cestách. Navíc podporuje více než 110 jazyků, což může být užitečné, pokud máte globální publikum.
Nejlepší funkce ContentBot
- Vytvářejte blogy optimalizované pro vyhledávače pomocí inteligentních odkazů a generování obrázků pomocí AI.
- Využijte předem připravené pracovní postupy pro tvorbu obsahu nebo si vytvořte vlastní pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu AI toků.
- Díky funkci Humanizer můžete obsah vytvořený umělou inteligencí přizpůsobit lidským potřebám.
- Převádějte soubory CSV na blogové příspěvky, popisy produktů a marketingový obsah pomocí AI agenta ContentBot.
Omezení ContentBot
- Vzhledem ke složitosti funkcí trvá nějakou dobu, než si na nástroj zvyknete.
- Obsah generovaný umělou inteligencí může mít někdy nízkou čitelnost.
Ceny ContentBot
- Předplacené: 0,5 $ za 1000 slov
- Starter: 9 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
- Premium+: 49 $/měsíc
Hodnocení a recenze ContentBot
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ContentBot?
Líbí se mi, že ContentBot. ai je automatizovaná platforma pro tvorbu obsahu, která usnadňuje rychlou a efektivní produkci kvalitního obsahu. Díky řadě funkcí a možností přizpůsobení je ideální pro zaneprázdněné tvůrce obsahu, kterým pomáhá maximalizovat jejich čas a uvolnit zdroje pro kreativnější projekty. Jeho automatizace však může být omezená. Někdy může trvat déle, než se najde ten správný obsah, a může být obtížné přizpůsobit obsah konkrétním potřebám. Navíc některé obsahy nemusí být vždy aktuální nebo přesné.
11. Peppertype AI (nejlepší pro generování marketingového obsahu)
Mezi nástroji pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence se Peppertype specializuje na škálování produkce obsahu. Můžete jej použít k generování velkého množství poutavého obsahu pro marketingové kampaně a platformy sociálních médií.
Použil jsem Peppertype k generování různých typů obsahu, včetně reklamních textů, blogových příspěvků, popisků na sociálních médiích a e-mailů. A pokaždé vytvořil originální obsah, který zachoval hlas značky a vysokou čitelnost. Navíc má vestavěnou kontrolu plagiátů, která vám umožní okamžitě ověřit originalitu obsahu.
Nejlepší funkce Peppertype AI
- Využijte integrované nástroje SEO k optimalizaci generovaného obsahu a zlepšení pozice ve vyhledávačích.
- Získejte návrhy obsahu a kreativní nápady v reálném čase založené na umělé inteligenci s minimálním vstupem uživatele.
- Spolupracujte v reálném čase na blozích, příspěvcích na sociálních sítích a recenzích obsahu současně s členy týmu.
Omezení AI Peppertype
- Podle několika uživatelů není současné rozhraní tak snadno použitelné jako to předchozí.
- Generovaný obsah může postrádat rozmanitost a výsledky mohou být repetitivní.
Ceny Peppertype AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Peppertype AI
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Peppertype AI?
Nejlepší na Pepper Content je, že vytvořili kompletní nástroj, který mi pomáhá se všemi částmi tvorby obsahu, včetně blogování, popisků na sociálních médiích, reklamních textů pro Google a mnohem více. Generátor AI je opravdu úžasný. Líbí se mi, kam se tento produkt ubírá. Nicméně, SEO schopnosti Pepper Content mě příliš neoslnily. Když jsem použil SEO nástroj, ukázal mi klíčová slova, na která jsem již byl hodnocen, zatímco jsem doufal, že mi ukáže, na která klíčová slova bych se měl zaměřit!
12. Descript (nejlepší pro úpravy videa a podcastů)
Trávíte týdny psaním scénářů videí a editováním podcastů? Descript vám může ušetřit spoustu času.
Tento nástroj pro úpravu zvuku a videa mění pravidla hry díky svému textovému přístupu k úpravám – úpravy v přepisu provádíte stejně jako v dokumentu Word a přímo se promítnou do odpovídajícího zvukového nebo obrazového záznamu.
Descript vyniká přepisem zvuku do textu a schopností odstranit výplňová slova. Navíc získáte jako pomocníka Underlord AI, který perfektně funguje na vylepšení zvukové a vizuální kvality, generování video skriptů, odstranění opakovaných záběrů a pozadí, generování klipů atd.
Nejlepší funkce Descript
- Vytvářejte zvukové nahrávky pomocí vlastního klonu hlasu nebo hlasu AI pouhým zadáním pokynů.
- Nahrávejte kvalitní vícekanálové audio a video relace s více účastníky na dálku pomocí Descript Rooms.
- Převádějte dlouhá videa a podcasty na klipy pro vaše příspěvky na sociálních sítích.
- Nahrávejte obrazovky a získejte okamžité přepisy svých nahrávek
Omezení Descriptu
- Aplikace se může zaseknout, pokud budete scrollovat příliš rychle.
- Někdy Descript nesprávně mapuje slova ve videích.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 19 $/měsíc na osobu
- Creator: 35 $/měsíc na osobu
- Podnikání: 50 $/měsíc na osobu
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Celkově jsem s Descriptem spokojený. Jsem ohromen funkcemi převodu řeči na text a editace. Umožňuje mi vytvářet profesionální demo videa softwaru. Zpracování videa však trvá dlouho. Vyžaduje to hodně výpočetních zdrojů a do jisté míry to ruší časovou úsporu při nahrávání. Pokud jste novým uživatelem Descriptu, chvíli trvá, než se v něm zorientujete.
🧠 Věděli jste, že trh s softwarem pro úpravu videa by měl do roku 2032 vzrůst na 5,13 miliardy dolarů, s průměrným ročním tempem růstu (CAGR) 5,8 %?
13. Writesonic (nejlepší pro překonání tvůrčí krize a generování obsahu optimalizovaného pro SEO)
Writesonic je skvělý pro vytváření různých typů obsahu – příspěvků na sociálních médiích, popisků, reklamních textů, e-mailů a blogů. Můžete optimalizovat obsah pomocí klíčových slov a dokonce automatizovat interní propojení. Je snadno použitelný a vyžaduje minimální úsilí k vytvoření kvalitního obsahu.
Na Writesonic se mi nejvíce líbí, že generuje kreativní nápady a navrhuje vylepšení, která mi pomáhají zdokonalit mé texty. Pokud tedy hledáte nástroj na podporu kreativity, který kombinuje SEO, Writesonic může být užitečný.
Nejlepší funkce Writesonic
- Automatizujte interní propojení a optimalizujte články pro SEO
- Využijte širokou škálu šablon pro psaní obsahu a vytvářejte různé typy obsahu – od technických blogů po popisky na sociálních sítích.
- Automatické generování obrázků pro vaše blogy
Omezení Writesonic
- Mohou se vyskytnout faktické chyby. Před publikováním proto musíte články zkontrolovat a upravit.
Ceny Writesonic
- Zdarma: 25 jednorázových kreditů
- Individuální: 20 $/měsíc za 100 kreditů
- Standard: 99 $/měsíc za 1000 kreditů
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Writesonic?
Celkově je to dobrý produkt, ale někdy je frustrující, když software selže a vy musíte znovu generovat stejný obsah a využívat svůj kredit. Je to skvělý produkt s mnoha dobrými SEO prvky. Ceny a tarify jsou však nepraktické, protože se jedná o měsíční systém založený na kreditech, který se odvíjí od toho, jak produkt používáte, a nevyužité kredity se nepřevádějí do dalšího měsíce, takže musíte plánovat svou práci podle jejich tarifů, nikoli podle potřeb svého podnikání.
Při výběru nejlepších agentů umělé inteligence pro automatizaci tvorby obsahu je klíčem k nejmoudřejšímu rozhodnutí identifikovat, kde potřebujete pomoc nejvíce.
Pokud chcete psát popisy produktů rychleji, zvažte Hypotenuse AI. Pokud chcete automatizovat tvorbu videoobsahu, Descript by mohl být tou nejlepší volbou. A pokud chcete nástroj, který generuje obsah ve více jazycích, zefektivňuje pracovní postupy a zjednodušuje správu projektů, ClickUp je ten, který hledáte.
ClickUp spojuje tvorbu a správu obsahu pod jednou střechou. To znamená, že nemusíte používat 5–6 nástrojů, abyste mohli svou práci dokončit. ClickUp dokáže generovat vysoce kvalitní obsah, zefektivnit proces tvorby obsahu, sledovat tvorbu obsahu a mnoho dalšího.
