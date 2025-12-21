Šablony blogů Figma zdarma pro moderní rozvržení blogů

Každý den se na internetu objeví přibližně 7,5 milionu nových blogových příspěvků. To je rozsah, s nímž musí marketéři soutěžit.
Mnozí však ztrácejí hodiny snahou navrhnout čisté a profesionální rozvržení blogu od nuly. A právě tam začínají skutečné potíže.
Proč zpomalovat tvorbu obsahu ještě před zveřejněním jediného slova? Vyzkoušejte jednu z mnoha vysoce kvalitních šablon blogů, které jsou k dispozici! Níže najdete bezplatné šablony blogů Figma, které vám poskytnou přizpůsobitelné a responzivní rozvržení blogů, které můžete okamžitě zapojit do svého pracovního postupu. Navíc vám jako bonus nabídneme několik šablon ClickUp.
Začněte blogovat.
Přehled bezplatných šablon blogů
Než se pustíme do detailů, zde je přehled některých z nejlepších šablon blogů Figma, včetně bloggerů, pro které jsou ideální, nejlepších funkcí a formátu, ve kterém jsou k dispozici.
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona blogu Figma Beauty
|Stáhnout tuto šablonu
|Tvůrci kosmetických produktů, blogeři zabývající se péčí o pleť/make-upem
|Jemné luxusní rozvržení, bloky trendových příspěvků, sekce newsletteru, strukturované rozvržení karet
|Stránka Figma, rozložení karty, blok newsletteru
|Šablona Figma pro cestovatelský blog
|Stáhnout tuto šablonu
|Cestovatelé, fotografové
|Hlavní obrázek s vyhledávacím polem, posuvníkem kategorií, posuvníkem nejnovějších příspěvků, integrovaným polem pro přihlášení k odběru
|Stránka Figma, posuvník, galerie
|Šablona pro osobní blog v Figma
|Stáhnout tuto šablonu
|Tvůrci, vývojáři, spisovatelé
|Dvoubarevná témata, feed článků s kartami, postranní panel s profilem a podpora bloků kódu.
|Stránka Figma, záložky, postranní panel
|Veggieble – šablona Figma pro uživatelské rozhraní blogu o jídle v restauracích
|Stáhnout tuto šablonu
|Restaurace, food blogeři, výživoví poradci
|Sekce receptů, nástroje pro wellness (kalkulačka BMI), tabulka šéfkuchařů/týmů, karty produktů
|Stránka Figma, karty receptů, mřížka
|Šablona Figma pro miniatury blogů
|Stáhnout tuto šablonu
|Blogeři, kteří potřebují miniatury, které stojí za kliknutí
|Výrazná typografie, moderní ilustrace, opakovaně použitelné rámečky, snadné přizpůsobení barev
|Miniatury Figma, rámečky
|Psaní X – šablona blogu Figma
|Stáhnout tuto šablonu
|SaaS blogy, redaktoři, marketéři
|Hlavní sekce pro doporučené články, postranní panel s newsletterem + biografií, reklamní prostory, rozložení pro čtení
|Stránka Figma, postranní panel, rozložení pro čtení
|Šablona blogu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Blogeři, cestovatelé, marketéři
|Vedená struktura (úvod → sekce → CTA), komentáře + oblast pro zpětnou vazbu
|ClickUp Seznam, dokumenty, tabule
|ClickUp B l Šablona plánovače blogů
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro tvorbu obsahu, agentury
|Kanban workflow, sledování revizí, vlastní pole, plánování kalendáře
|ClickUp Tabule, kalendář, seznam
|Šablona pro správu blogu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující velké objemy obsahu
|Systém tří seznamů, plánování časové osy, automatizace, formulář žádosti
|ClickUp Seznam, časová osa, tabule
|Šablona databáze blogů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Tvůrci sledující celý životní cyklus blogu
|Seznam ve stylu databáze + tabule, pole metadat, signály aktualizace, struktura připravená pro audit příspěvků
|Seznam, tabule, tabulka ClickUp
|ClickUp Jak začít s blogem Šablona
|Získejte šablonu zdarma
|Začátečníci, kteří spouštějí svůj první blog
|Podrobný kontrolní seznam, automatické ukazatele průběhu, podrobné dílčí úkoly, přílohy s materiály
|ClickUp Seznam, kontrolní seznam, dokumenty
|Šablona nového blogového příspěvku ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Spisovatelé, marketingoví specialisté SaaS, agentury
|10krokový průvodce psaním, více než 20 vlastních polí, sledování TOFU/MOFU/BOFU, promo podúkoly
|ClickUp Seznam, tabule, dokumenty
|ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři využívající AI pro rychlé psaní návrhů
|Integrovaný rámec blogu, průvodce, editační nástroje AskAI, ovládací prvky tónu a kreativity.
|ClickUp Docs, Seznam
|Šablona blogu ClickUp pro sociální média
|Získejte šablonu zdarma
|Správci sociálních médií
|Nápad → návrh → design → kontrola kvality → publikování, sledování výkonu, zobrazení schválení
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona redakčního kalendáře blogu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy zabývající se obsahem, které potřebují plán obsahu
|Měsíční/týdenní kalendář, plavecké dráhy, odkazy na návrhy, schvalování návrhů, archiv finálních URL adres
|Kalendář, tabule a seznam ClickUp
|Šablona kalendáře příspěvků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Tvůrci sociálních médií
|Barevně odlišený kalendář, kniha značky, seskupené zobrazení (typy příspěvků), pole specifická pro danou platformu
|Kalendář, seznam, tabule ClickUp
|Šablona plánu publikování obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy provozující publikování ve více formátech
|Systém více značek (příspěvek/příběh/blog atd.), ukazatele pokroku, pilíře obsahu, sledování aktiv
|ClickUp Seznam, tabule, kalendář
|Šablona pro tvorbu webového obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Agentury spravující komplexní procesy
|7fázový pracovní postup, automatický ukazatel průběhu, mikro-kontrolní seznamy pro SEO/formátování
|ClickUp Seznam, tabule, dokumenty
|Šablona stručného popisu obsahu SEO ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|SEO stratégové, správci obsahu
|Prvky SERP, tabulka cílové skupiny, přehled + podtémata, přehled konkurence
|ClickUp Docs, Seznam, Tabulka
|Šablona pro psaní obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro všechny, kdo píší blogy, stránky a tiskové zprávy
|Šablony s návodem pro různé formáty, mediální tabulky, pole pro branding, systematické výzvy
|ClickUp Docs, List, Board
Co jsou šablony blogů Figma?
Šablony blogů Figma jsou předem navržené rozvržení, které vám pomohou snadno vytvořit profesionálně vypadající a responzivní stránky blogu. Získáte hotové struktury pro návrh záhlaví, vybraných obrázků, postranních panelů, výzev k akci a dalšího.
Tyto šablony vám ušetří hodiny práce s navrhováním od nuly a zajistí vizuální konzistenci všech vašich publikovaných příspěvků.
Mnoho šablon také obsahuje znovu použitelné sady uživatelského rozhraní, rámce přizpůsobené pro mobilní zařízení a bloky obsahu, které můžete přetahovat, duplikovat a přizpůsobovat pro různé typy článků.
Ať už navrhujete dlouhý článek, oznámení o produktu nebo krátký příspěvek s tipy, šablony blogů Figma vám pomohou rychleji dosáhnout dobře navrženého finálního rozvržení.
Proč používat šablony blogů Figma?
Šablony blogů Figma vám poskytnou pevný vizuální základ, od kterého můžete začít.
S těmito šablonami můžete:
- Přizpůsobte barvy, typografii, mezery a komponenty tak, aby odpovídaly vaší značce, aniž byste ztratili základní strukturu.
- Snadno vytvářejte responzivní stránky, které se plynule načítají a perfektně se zobrazují na všech zařízeních.
- Lepší spolupráce, protože všichni členové týmu mohou pracovat ze stejného souboru.
- Soustřeďte se na obsah, ne na formátování, aby vaše produkční linka konečně fungovala hladce.
- Rychle vyzkoušejte několik variant rozvržení, než se rozhodnete pro tu nejlepší.
👀 Věděli jste, že... Přibližně 80 % firem dosahuje díky blogování měřitelných marketingových výsledků. Ale je tu jeden háček: velké úspěchy jsou stále vzácné. Pouze 21 % bloggerů uvedlo, že jejich obsah přináší „výrazné výsledky“, zatímco 60 % uvedlo, že přináší „určité výsledky“.
Co dělá šablonu blogu Figma dobrou?
Než si pro svůj pracovní postup vyberete šablonu blogu Figma, měli byste se zaměřit na následující aspekty: 👇
- Responzivní struktura: Ujistěte se, že jakékoli rozložení, které si vyberete, je vhodné pro všechna zařízení (mobilní telefony, tablety, stolní počítače).
- Snadné přizpůsobení: Vyhledejte šablonu, která vám umožní změnit barvu, typografii, rozestupy a všechny ostatní části podle potřeb vašeho blogu.
- Opakovaně použitelné komponenty: Vyberte si šablonu s hotovými stavebními bloky, jako jsou tlačítka, nadpisy, rámečky autorů a rámečky obrázků, abyste je nemuseli pokaždé vytvářet znovu.
- Kompatibilita se značkou: Vyberte si design Figma, který odpovídá osobnosti vaší značky, ať už je minimalistická, odvážná, etická nebo moderní.
- Rovnováha mezi obrázky a textem: Ujistěte se, že šablona vyvažuje vizuální prvky a obsah, aby stránka nepůsobila příliš přeplněně ani příliš prázdně.
- Design zaměřený na výkon: Vyhněte se příliš složitým rozvržením, která se obtížně převádějí do kódu, protože by to mohlo zpomalit váš finální web.
- Struktura vhodná pro spolupráci: Zkontrolujte, zda má šablona uspořádané vrstvy, správné názvy a jasné seskupení, aby všichni členové týmu přesně věděli, kde se co nachází a k čemu každý prvek slouží.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že šablona funguje nejen pro jeden blogový příspěvek, ale pro celou vaši budoucí knihovnu obsahu.
📈 Marketingový přehled: Blogové příspěvky tvoří 19,47 % všech formátů obsahu používaných marketingovými odborníky. Díky tomu jsou blogy čtvrtým nejčastěji používaným formátem hned po krátkých videích, obrázcích a rozhovorech.
Šablony blogů Figma zdarma
Pojďme na to! Zde je náš seznam nejlepších šablon blogů Figma pro moderní a poutavou blogovou stránku.
1. Šablona blogu Figma Beauty
Šablona Figma Beauty Blog Template vám nabízí svěží rozvržení s jemnými pastelovými barvami, díky kterým váš blog o kráse okamžitě vynikne. Můžete ji použít k publikování rutin péče o pleť, tipů na líčení, recenzí produktů a příběhů založených na rozhovorech pomocí předem připravených stránek, do kterých stačí vložit vlastní obrázky a text.
Celá šablona má jemný růžový přechodový motiv a její estetika je přizpůsobena odvětví krásy a péče o pleť. Můžete přizpůsobit písmo, barvu, rozložení a obrázky tak, aby odpovídaly vaší značce nebo osobnímu stylu.
Obsahuje také záložky pro populární příspěvky, stránky s články, integrovanou sekci pro přihlášení k odběru a speciální sekci s videi, která usnadňuje prezentaci vašich obsahů o kráse ve formátu časopisu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Prezentujte své příběhy o kráse pomocí rozložení karet, díky kterým bude každý příspěvek vypadat přehledně.
- Publikujte články s optimalizovanými meta tituly, meta popisy a označeními doby čtení.
- Pozvěte čtenáře, aby zůstali v kontaktu prostřednictvím integrovaného zpravodaje, který vám pomůže získat více odběratelů e-mailů.
✅ Ideální pro: Tvůrce obsahu v oblasti krásy, kteří chtějí jednoduché, ale elegantní rozvržení blogu.
2. Šablona Figma pro cestovatelský blog
Pokud rádi vyprávíte příběhy o místech, která jste navštívili, je šablona Travel Blog Figma dobrou volbou. Vaše čtenáře uvítá velký úvodní obrázek, na který můžete přidat své úžasné cestovní fotografie, a vyhledávací lišta pro prozkoumání různých destinací.
Šablona také obsahuje zábavný tematický nadpis „Kam se vydáte příště?“, který čtenáře vybízí k okamžitému prozkoumání vašeho blogu. K dispozici jsou hotové sekce, jako je posuvník kategorií, posuvník nejnovějších příspěvků, pole pro přihlášení k odběru novinek pro rozšíření vaší čtenářské obce a dokonce i malá mapa pro zvýraznění tras nebo míst, která stojí za návštěvu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazujte různé cestovatelské témata pomocí plynulého posuvníku kategorií, který čtenářům pomůže najít dobrodružství, která se jim líbí.
- Zvýrazněte své nejlepší příběhy pomocí propracovaných obrázkových karet v sekci „Featured Explore“ (Vybrané objevy).
- Organizujte obsah pomocí vestavěných značek a postranního panelu, aby se návštěvníci mohli snadno pohybovat po vašem blogu.
✅ Ideální pro: Cestovatelské blogery a fotografy, kteří chtějí hotové rozvržení, aby mohli sdílet své cestovatelské zážitky a dojmy z navštívených destinací.
✈️ Statistika: Podle globálního průzkumu TGM Global Travel Survey 22 % cestovatelů po celém světě uvádí, že k objevování nových destinací nejčastěji využívají cestovatelské blogy, které se tak řadí po bok cestovních průvodců a rezervačních webů jako hlavní kanály pro objevování nových míst.
3. Šablona pro návrh osobního blogu ve Figma
Šablona Personal Blog Design in Figma Template je vytvořena tak, aby vaše články o myšlenkovém vedení a osobní obsah působily přirozeně. Namísto jednoduchého blokového záhlaví používá šablona zakřivený vlnový design, který odděluje horní menu od hlavního obsahu.
V horní části uvidíte název svého blogu, přehlednou navigační lištu a několik užitečných nástrojů, jako je vyhledávání, přepínání motivů a tlačítko pro přihlášení k odběru. Hned pod touto částí najdete feed článků, který obsahuje dvě chytré záložky: jednu pro vaše nejúspěšnější příspěvky a druhou pro vaše nedávno publikované články.
Každý náhled článku obsahuje výrazný miniaturní obrázek spolu s krátkým popisem a podrobnostmi, jako je počet zobrazení, datum a doba čtení.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte si svou osobní identitu pomocí postranního panelu, který zobrazuje vaši profilovou fotografii a krátký životopis spolu s klíčovými kategoriemi obsahu.
- Snadno se spojte se svými čtenáři pomocí ikon sociálních médií, které fungují jako rychlé odkazy na vaši online přítomnost.
- Zlepšete čitelnost pomocí dobře rozloženého textu, plynulé typografie a specializovaných bloků kódu pro technický obsah.
- Získejte rychle nové odběratele pomocí jednoduchého formuláře pro zadání jména a e-mailu, který působí příjemně a nenápadně.
✅ Ideální pro: Tvůrce, vývojáře, spisovatele a kohokoli, kdo chce prostor pro sdílení svých příběhů a nápadů.
4. Veggieble – šablona Figma pro uživatelské rozhraní blogu o jídle v restauracích
Pokud chcete vytvořit webovou stránku restaurace, která vyzařuje vřelou atmosféru a lásku k jídlu, je šablona Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma Template skvělou volbou. Domovská stránka je promyšleně navržená pro nadpisy vašeho blogu, živé fotografie jídel a sekce budující důvěru.
Můžete snadno prezentovat své speciální nabídky, zdůraznit jídla připravená šéfkuchařem, oblíbená jídla zákazníků a dokonce sdílet videa ze zákulisí přípravy vašich pokrmů. Šablona také obsahuje celou sekci věnovanou receptům a tipům pro zdravý životní styl.
K dispozici je také stránka týmu, na které můžete představit své kuchaře a výživové poradce. Nechybí ani stránka s kontaktními údaji, která obsahuje jednoduchý formulář a integrovanou mapu pro rychlou komunikaci.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zvýrazněte nejprodávanější pokrmy pomocí hotových produktových karet a cenovek.
- Předveďte wellness nástroje, jako je vestavěná kalkulačka BMI, a nabídněte návštěvníkům přidanou hodnotu.
- Proveďte uživatele filtry, které třídí blogové příspěvky podle receptů, životního stylu, výživy a dalších kritérií.
- Představte své odborníky na výživu a kuchaře pomocí přehledných mřížek týmů a profilových karet.
✅ Ideální pro: Restaurace, značky zabývající se přípravou jídel, výživoví poradci a startupy v oblasti potravin, které chtějí webové stránky inspirované přírodou, které budují důvěru a zvyšují konverze.
📊 Ověření faktů: Nejúspěšnější food blogy patří mezi nejziskovější oblasti blogování a dosahují průměrného měsíčního příjmu 9 169 USD.
5. Šablona Figma pro miniatury blogu
Skvělá miniatura blogu může rozhodnout o tom, zda někdo klikne na váš článek, nebo ho přejde, a tato šablona Figma pro miniatury blogů vám tuto část usnadní. Rozložení se vyznačuje výraznou typografií, velkými moderními postavami a jasnými ilustracemi.
Hlavní design využívá velkou oblast pro nadpis, kam můžete přidat název svého blogu, který bude okamžitě viditelný pro čtenáře. Podpůrné grafické prvky, jako jsou geometrické tvary a znaky, pomáhají dodat osobnost.
Paleta barev je také přizpůsobitelná; můžete snadno měnit barvy nebo upravovat rozložení podle stylu vašeho blogu. Vzhledem k tomu, že vše ve Figma je editovatelné, můžete měnit text, nahrazovat obrázky nebo experimentovat s různými vizuálními styly v závislosti na vašem zaměření, jako je vzdělávání, životní styl, technologie nebo produktivita.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Pomocí barevných stylů Figma snadno aplikujte barvy své značky a zajistěte, aby všechny miniatury byly v souladu s celkovou vizuální identitou.
- Uspořádejte všechny varianty miniatur společně s předem připravenou strukturou rámečků.
- Exportujte vysoce kvalitní miniatury v jakékoli velikosti, kterou potřebujete, připravené k přímému nahrání na váš blog nebo platformy sociálních médií.
✅ Ideální pro: Blogery, spisovatele, pedagogy a tvůrce obsahu, kteří chtějí stylové a působivé miniatury, které zvýší míru prokliku.
6. Writing X – šablona blogu Figma
Šablona Writing X Blog Figma je vhodná pro vytváření prémiových blogů zaměřených na obsah. Nejlépe se hodí pro webové stránky s velkým množstvím obsahu, jako jsou SaaS blogy, blogy o designu a marketingu, průvodci produktivitou a dokonce i redakční webové stránky.
Jakmile šablonu otevřete, uvidíte vyhledávací lištu, která obsahuje odkazy na všechny stránky, kategorie, kontakt, přihlášení, tlačítko pro odběr novinek atd. Hned pod ní se otevírá široká úvodní sekce, kde se dostanou do popředí vaše nejzajímavější články.
Čtecí oblast má velkorysé okraje, tučné nadpisy, čitelné mezery mezi odstavci a volitelný postranní panel. Postranní panel obsahuje pole pro přihlášení k odběru novinek, biografii autora, ikony sociálních sítí a seznam oblíbených článků.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zefektivněte publikování obsahu pomocí předem připravených rozvržení, která vyžadují minimální úpravy před zveřejněním.
- Prezentujte reklamy a výzvy k akci v určených slotech, které přirozeně zapadají do čtenářského toku.
- Budujte důvěru a autoritu pomocí stránek autorů, které obsahují biografie, odkazy a personalizované kanály článků.
✅ Ideální pro: Blogery, mediální autory, tvůrce newsletterů nebo týmy zabývající se obsahem SaaS, které hledají blogové rozvržení v redakčním stylu, které klade důraz na přehlednost a vysokou kvalitu obsahu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud navrhujete svůj blog ve Figma, dalším krokem je naplnit jej obsahem, který bude fungovat i dlouho po jeho zveřejnění. Zde je několik příkladů evergreenového obsahu, který spolehlivě generuje dlouhodobý provoz.
Omezení používání Figma pro blogy
Figma je bezpochyby skvělá pro navrhování rozvržení blogů, ale má svá omezení. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti, než v ní vytvoříte celý pracovní postup pro blog:
- Problémy s výkonem u velkých návrhových souborů: Uživatelé často hlásí zpoždění, poruchy a dokonce i pomalé načítání při práci s velkými soubory.
- Omezené použití při špatném nebo nestabilním připojení k internetu: Pro tvůrce, kteří hodně cestují nebo pracují v prostředí s nízkou konektivitou, nabízí platforma omezené offline funkce.
- Naučit se pracovat s programem pro ne-designéry: Ačkoli recenzenti označují Figma za program vhodný pro začátečníky, někdy je nutné, aby se do úpravy rozvržení blogu zapojili i marketingoví pracovníci nebo autoři.
- Není ideální pro práci s dlouhými texty: Uživatelé hlásili, že práce s formátovaným textem je omezená a formátování se někdy poruší. Také byly hlášeny omezení týkající se ovládacích prvků typografie a exportu dlouhých návrhů s velkým obsahem.
- Předání vývojářům v bezplatných tarifech je omezené: Uživatelé si stěžovali, že přeměna návrhů blogů Figma na živé stránky připravené pro CMS závisí do značné míry na režimu Dev Mode, který je k dispozici pouze v placeném tarifu.
📚 Další informace: Nejlepší softwarové platformy pro obsahový marketing
Alternativní šablony blogů Figma
Vytváření konzistentního a vysoce kvalitního obsahu blogu vyžaduje více než jen psací dovednosti. Redakční týmy musí koordinovat kalendáře obsahu, spravovat úkoly autorů, udržovat seznamy SEO a zajistit, aby každý příspěvek splňoval stejné standardy kvality – a to vše při práci na několika článcích v různých fázích výroby.
A právě v tom vyniká ClickUp. Jedná se o první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy.
Získáte tak hotové pracovní postupy, kalendáře obsahu, kontrolní seznamy SEO a struktury úkolů, díky kterým můžete svůj blog spravovat z jednoho místa. Vše je poháněno umělou inteligencí, která vám pomůže s návrhem osnov, navrhne vylepšení a automatizuje opakující se úkoly.
ClickUp eliminuje všechny formy rozptýlené práce a poskytuje 100% kontext, takže vaše šablony blogů nejsou jen statickými dokumenty, ale živými pracovními postupy propojenými se skutečnou produkcí obsahu, úkoly pro autory a harmonogramy publikování.
Nyní se podíváme na některé z nejlepších šablon blogů ClickUp, které můžete použít jako alternativu k designovým šablonám Figma zaměřeným na pracovní postupy.
1. Šablona blogu ClickUp
Šablona blogu ClickUp je připravená struktura blogu, kterou lze použít pro jakýkoli typ blogu, včetně cestování, blogování, osobních blogů, turismu, zpráv a časopisů.
V horní části blogu uvidíte sekci hero, kde můžete napsat název svého blogu spolu s poutavým úvodním prohlášením, které okamžitě zaujme čtenáře. Hned vedle je prostor pro uvedení autora blogu, přidání data publikování a stručných kontaktních údajů.
Odtud vás rozvržení provede psaním úvodu a hlavní části vašeho blogu. Obsah můžete rozdělit do definovaných sekcí a do každé sekce přidat různé fotografie a ilustrace, aby byl zajímavější. Nakonec máte prostor pro přidání shrnutí, tlačítek CTA nebo interních odkazů na vaše další blogy, což je ideální pro zvýšení zapojení.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zefektivněte svůj proces psaní tím, že se budete přirozeně řídit schématem: úvod → hlavní obsah → výzva k akci → komentáře.
- Získejte hotové sekce pro vyprávění příběhů, do kterých můžete psát nejdůležitější informace, tipy, srovnání nebo články o zajímavostech.
- Zvyšte zapojení publika pomocí integrovaných oblastí pro komentáře, sdílení na sociálních sítích a zpětnou vazbu čtenářů na konci každého příspěvku.
✅ Ideální pro: Spisovatele, blogery, marketéry a tvůrce, kteří chtějí hotové rozvržení blogu, které promění dlouhé texty v atraktivní články v publikační kvalitě.
💡 Tip pro profesionály: Nastavení pracovního postupu pro obsah je hračka, když vám váš pracovní prostor skutečně rozumí a má 100% přehled o vaší práci. ClickUp Brain je AI asistent zabudovaný přímo do ClickUp, který vám pomáhá vyhledávat a psát obsah, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Díky přizpůsobeným pokynům můžete:
- Vytvořte SEO optimalizované osnovy blogů během několika sekund.
- Proměňte klíčové slovo v kompletní, dobře napsaný blogový brief.
- Rychlejší brainstorming nápadů na obsah
- Přepište nebo rozšiřte sekce v souladu s jednotným tónem značky.
- Napište celé články přímo v rámci úkolu nebo dokumentu.
- Získejte přístup k prémiovým modelům, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, přímo ze svého pracovního prostoru ClickUp.
Náš vlastní tým používá ClickUp Brain každý den k efektivnímu škálování obsahu (ano, publikujeme více než 150 blogových příspěvků měsíčně).
2. Šablona plánovače blogu ClickUp
Pokud potřebujete spolehlivé řídicí centrum pro správu veškerého obsahu vašeho blogu, šablona ClickUp Blog Planner Template je přesně to, co potřebujete. Funguje téměř jako mini redakční CMS zabudované přímo do ClickUp. Každý nápad na blog kategorizuje podle typu blogu, například „návody“, „videoblogy“, „hostující blogy“ a „osobní příběhy“.
Zobrazení ClickUp Kanban Board vám poskytne celkový přehled o procesu psaní blogu, od výzkumu a návrhu až po publikování a propagaci. Blogy můžete přetahovat mezi jednotlivými fázemi. A když začnou přicházet revize, speciální Revision Tracker ukáže, které blogy jsou v čekání, které byly schváleny a které ještě potřebují revizi.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte všechny úkoly související s blogem díky přehlednému zobrazení termínů odevzdání, dat publikování, fází psaní, stavu schválení, přiděleného autora a tématu.
- Pomocí zobrazení kalendáře ClickUp si můžete přehledně prohlédnout celý měsíc, což vám pomůže spravovat frekvenci publikování a sladit ji s nadcházejícími kampaněmi nebo spuštěním nových produktů.
- Uspořádejte si každý detail pomocí vlastních polí ClickUp, která mapují celý váš pracovní postup s obsahem, od typu blogu a tématu až po termíny, schvalování a mediální soubory.
✅ Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, blogery, editory, agentury a marketéry, kteří chtějí profesionální systém pro plánování obsahu, který přinese strukturu a rychlost do jejich blogovacího workflow.
Zde je názor uživatele ClickUp na správu blogových příspěvků v rámci platformy:
Oceňuji ClickUp za jeho kolaborativní povahu, která je pro mou práci v marketingové agentuře neuvěřitelně přínosná. Tato platforma mi a mým kolegům umožňuje přesně vidět, na čem každý z nás pracuje, což výrazně zlepšuje koordinaci a komunikaci v našem týmu. Tato funkce pomáhá udržovat všechny v souladu při správě blogových příspěvků a porozumění jednotlivým krokům v procesu. Tuto transparentnost a možnost sledovat vzájemný pokrok považuji za velmi cenný aspekt používání ClickUp.
Oceňuji ClickUp za jeho kolaborativní povahu, která je pro mou práci v marketingové agentuře neuvěřitelně přínosná. Tato platforma mi a mým kolegům umožňuje přesně vidět, na čem každý z nás pracuje, což výrazně zlepšuje koordinaci a komunikaci v našem týmu. Tato funkce pomáhá udržovat všechny v souladu při správě blogových příspěvků a porozumění jednotlivým krokům v procesu. Tuto transparentnost a možnost sledovat vzájemný pokrok považuji za velmi cenný aspekt používání ClickUp.
💡 Tip pro profesionály: Vzhledem k tomu, že šablona blogu ClickUp je šablona ve stylu dokumentu, máte již polovinu práce za sebou, abyste mohli publikovat profesionální a propracovaný blog. ClickUp Docs vám umožňuje zacházet s vaším obsahem jako s živým pracovním prostorem.
S ClickUp Docs získáte:
- Prostředí pro psaní bez rušivých vlivů
- Spolupráce v reálném čase
- Snadná správa verzí
- Okamžité publikování pracovních postupů
Můžete přidávat komentáře, označovat členy svého týmu pro zpětnou vazbu, připojovat odkazy, snadno vkládat obrázky a dokonce jedním kliknutím přeměnit svůj návrh na úkoly.
A co je na tom nejlepší? Svůj blog můžete stylizovat jako skutečnou webovou stránku pomocí bannerů, barevných popisků, oddělovačů, vnořených stránek a bohatého formátování, díky kterému bude váš text působit prémiově a bude připravený pro čtenáře.
3. Šablona pro správu blogu ClickUp
Šablona pro správu blogu ClickUp obsahuje chytrý systém tří seznamů, který udržuje celý váš pracovní postup při blogování organizovaný od nápadu až po zveřejnění. Jeden seznam je pro příchozí požadavky na blog, jeden pro aktivní příspěvky v procesu psaní a schvalování a jeden pro designéry, aby mohli sledovat miniatury a grafiku.
To, co činí tuto šablonu skutečně cennou, je způsob, jakým spravuje velké objemy obsahu. Můžete například přetahovat úkoly blogu na Kanbanovou tabuli, seskupené podle stavu nebo dokonce podle kanálu (webová stránka, LinkedIn, Instagram, YouTube).
Zobrazení kalendáře a časové osy vám navíc poskytnou přehled o vašem publikačním plánu. Designéři a autoři pracují paralelně, aniž by si navzájem překáželi, protože jednotlivé prvky mají také svůj vlastní pracovní postup se stavy jako Koncept → V recenzi → Schváleno.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zachyťte snadno každý nápad na obsah pomocí integrovaného formuláře žádosti o blog, který automaticky vytváří úkoly.
- Pomocí plánování časové osy založeného na kanálech můžete v jednom rolovacím kalendáři naplánovat příspěvky na webových stránkách, sociálních sítích a v newsletterech.
- Pomocí automatizací ClickUp můžete schválené nápady přesunout přímo do výroby bez ručního třídění.
- Zobrazte si celý kontext blogu pomocí vlastních polí pro kategorii, datum publikace, editora, kanál a dokonce i konečnou URL adresu blogu.
✅ Ideální pro: Týmy nebo tvůrce, kteří chtějí centralizovaný a automatizovaný vizuální systém pro plánování, psaní, kontrolu a publikování obsahu napříč více kanály.
📮 ClickUp Insight: Týmy s nízkým výkonem 4krát častěji používají více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokým výkonem udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?*
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci.
Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco AI se postará o zbytek.
4. Šablona databáze blogů ClickUp
Šablona ClickUp Blog Database Template je kompletní databáze pro váš blog, kde každý blogový příspěvek má svůj stav a jasně definovaný další krok. Můžete vidět, zda je blogový příspěvek pouze nápadem, ve fázi přípravy nebo již publikován, spolu se všemi jeho podstatnými detaily.
K dispozici jsou sloupce pro odkazy na návrhy, publikované URL adresy, přiřazené osoby, kategorie a fáze pokroku. Pro rozdělení podobné tabulce je k dispozici zobrazení seznamu, kde jsou blogy seřazeny podle stavu výroby, jako například Publikováno, V přípravě a Vyžaduje aktualizaci.
Je ideální pro týdenní revizní schůzky nebo audity obsahu, protože můžete rozbalit úkoly, zkontrolovat metadata, aktualizovat pole nebo přiřadit termíny přímo ze seznamu, aniž byste museli otevírat jednotlivé karty.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Přiřaďte správnou práci správným lidem tím, že příspěvky uspořádáte podle typu, tématu a člena týmu.
- Snadno spolupracujte díky integrovaným funkcím komentování a označování přímo v každém blogovém úkolu.
- Plánujte obsah chytřeji tím, že příspěvky seskupíte do příběhů, průvodců, návodů nebo SEO seznamů a během strategických schůzek je okamžitě filtrujte.
- Udržujte dlouhodobou kvalitu a SEO pomocí viditelných signálů, které označují, které příspěvky je třeba aktualizovat nebo optimalizovat.
✅ Ideální pro: Tvůrce a správce obsahu, kteří chtějí pracovní postup ve stylu databáze, který sleduje každý blogový příspěvek od nápadu až po údržbu po zveřejnění s úplnou viditelností.
📚 Další informace: Chcete organizaci svého blogu posunout ještě dál? Podívejte se na našeho průvodce, jak vytvořit databázi obsahu (se šablonami).
5. ClickUp Jak začít s blogovou šablonou
Pokud jste nováčkem v blogování nebo chcete založit vlastní web, šablona ClickUp How To Start A Blog Template je pro vás ideální volbou. Šablona začíná základními údaji, včetně názvu blogu, majitele blogu a odkazu na web blogu, jakmile je vytvořen.
Při dalším posouvání se zobrazí seznam dílčích úkolů pro každý hlavní krok potřebný k úspěšnému spuštění blogu. Ten zahrnuje výběr platformy, výběr poskytovatele hostingu, vytvoření názvu a domény blogu, návrh webových stránek, plánování strategie obsahu, napsání prvního příspěvku a dokonce i marketing a monetizaci.
K dispozici budete mít také dva dynamické pruhy, které automaticky vypočítávají procento dokončení, jakmile odškrtnete dílčí úkoly.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Rozdělte velké úkoly na jednoduché kontrolní seznamy, abyste nikdy nezapomněli na menší úkoly, jako je vytvoření loga, nastavení analytiky, průzkum konkurence nebo nastínění témat blogu.
- Uchovávejte všechny své blogové materiály pohromadě v sekci příloh pro soubory týkající se značky, screenshoty, osnovy a kreativní zdroje.
- Zachyťte všechny důležité detaily pomocí vlastních polí pro vlastnictví, odkazy na webové stránky, pokrok, plánování, kategorie a další.
✅ Ideální pro: Tvůrce a začátečníky, kteří chtějí podrobný návod, jak spustit blog bez zmatků a s maximální přehledností.
📚 Další informace: Podívejte se na nejužitečnější nástroje pro blogování, které vám pomohou s tvorbou obsahu a urychlí váš růst.
6. Šablona nového blogového příspěvku ClickUp
Šablona ClickUp New Blog Post Template funguje jako projektový manažer pro každý článek, který vytvoříte. Poskytuje vám kompletní pracovní postup pro plánování, psaní, publikování a propagaci nového blogového příspěvku. Obsahuje panel úkolů, kde můžete nastavit stav blogu, přidat datum zahájení a termín dokončení, odhadnout čas, přiřadit členy týmu a dokonce zapnout sledování času.
Co tuto šablonu opravdu vyzdvihuje, je integrovaný 10krokový průvodce psaním blogů. Provází autory, zejména ty novější, konzistentním procesem psaní, zajišťuje, že se nezastaví a vždy vědí, co mají dělat dál.
Díky vlastním polím pro podrobnosti, jako je kategorie blogu, odkaz na koncept, finální verze, fáze trychtýře, datum spuštění, URL příspěvku a ukazatel průběhu, se nic neztratí. Jednoduše řečeno, od TOFU/MOFU/BOFU přes SEO tagy až po odkazy na koncepty, zachycuje vše, co tým pro tvorbu obsahu potřebuje.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Udržujte pořádek díky integrovanému obsahu, který vás provede od návrhu → psaní → publikování → distribuce napříč platformami, přičemž každý krok má svého přiděleného pracovníka a termín dokončení.
- Vytvořte si vlastní kontrolní seznamy pro SEO, úpravy nebo tón značky, aby každý příspěvek splňoval kvalitativní standardy vašeho týmu.
- Uchovávejte všechny soubory na jednom místě pomocí přílohových slotů pro návrhy, screenshoty, PDF soubory, výzkum klíčových slov a koncepty souborů.
✅ Ideální pro: Autory obsahu, marketingové pracovníky SaaS, blogery, agentury a týmy, které potřebují opakovatelný a sledovatelný systém pro plánování, psaní, publikování a propagaci každého blogového příspěvku.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp BrainGPT promění vaši novou šablonu blogového příspěvku v automatizovaný kokpit pro psaní založený na umělé inteligenci.
Místo ručního zadávání každého osnovy nebo ruční aktualizace stačí jednoduše vyslovit své nápady nahlas a funkce Talk to Text převede váš hlas na formátovaný obsah v dokumentu ClickUp Doc nebo popisu úkolu.
To znamená, že můžete vymýšlet nadpisy, diktovat úvodní odstavce, přidávat poznámky k SEO nebo vysvětlovat změny svému editorovi, aniž byste museli přerušit svůj pracovní postup.
Je to jako mít po boku v ClickUp hlasem ovládaný editor a projektového manažera.
⭐ Bonus: Použijte prémiové modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, přímo z BrainGPT k přepsání odstavců, vylepšení úvodních vět a generování titulků optimalizovaných pro SEO.
7. ClickUp AI Prompts and Guide pro šablonu blogového příspěvku
Používání umělé inteligence k generování obsahu blogů je dnes běžné, ale její efektivní využití je stále vzácné. Šablona ClickUp AI Prompts and Guide for Blog Post Template tuto mezeru vyplňuje tím, že poskytuje jednoduchou šablonu ve stylu dokumentu, která vám pomůže napsat celý blogový příspěvek pomocí ClickUp Brain.
Můžete začít tím, že do Brainu vložíte všechny své nápady, klíčová slova, příklady a reference, aby měl Brain správný kontext pro práci. Jakmile je kontext připraven, můžete vložit vestavěný rámec blogu, vybrat si tón a kreativní styl.
Poté nechte ClickUp Brain vygenerovat kompletní první návrh s názvem, meta popisem, úvodem, hlavními částmi a závěrem.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Požádejte ClickUp Brain, aby vám navrhl perfektní názvy, záhlaví, příklady a výzvy k akci, které vašemu blogu dodají přesně ten vzhled, jaký si přejete.
- Postupujte podle jednoduchého pracovního postupu s podrobnými pokyny a screenshoty, které vám ukážou, jak používat ClickUp Brain v každé fázi psaní.
- Pracujte bez rušivých vlivů, protože vše, od výzev přes strukturu až po editační nástroje, je již nastaveno v jediném dokumentu ClickUp Doc.
✅ Ideální pro: blogery, autory SaaS, týmy zabývající se tvorbou obsahu a kohokoli, kdo chce psát rychlé a kvalitní blogy pomocí AI, aniž by slevil z kvality.
🎁 Bonus: Podívejte se na toto video a naučte se, jak pomocí ClickUp Brain rychleji psát a vylepšovat blogové příspěvky:
8. Šablona blogu pro sociální média ClickUp
S více než 5,24 miliardami uživatelů sociálních médií a lidmi, kteří tráví více než 2 hodiny denně procházením sociálních sítí, si nemůžete dovolit roztříštěný pracovní postup při tvorbě obsahu pro sociální média.
Šablona blogu ClickUp Social Media Blog Template vám poskytuje jediný dashboard, ve kterém můžete spravovat všechny své nápady na příspěvky na sociálních médiích, návrhy, designy, recenze a data publikování. Každý blog můžete označit podle autora, typu blogu, kanálu sociálních médií, fáze, designéra atd. a vytvořit tak svou centrální redakční databázi.
Jakmile jsou příspěvky přidány, pracovní postup se stává zcela vizuálním. Zobrazení tabule organizuje celou časovou osu příspěvků do fází, včetně nápadů, výzkumu, návrhu, obsahu, vizuálů, kontroly kvality a publikování. Pokrok v práci je tak jednoduchý, jako přetažení každé karty do další fáze.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Naplánujte si svůj publikační plán snadno pomocí zobrazení drag-and-drop, které přesně ukazuje, kdy bude každý příspěvek zveřejněn.
- Sledujte výkon pomocí tabulkového zobrazení ClickUp, které zaznamenává dny online, zobrazení stránek, komentáře a sdílení na sociálních sítích.
- Zachyťte každý detail pomocí vlastních polí pro termíny, metriky, finální URL adresy a další.
- Úkoly jsou seskupeny podle fáze blogu a zdůrazňují tři oblasti kontroly: schválení návrhu, schválení obsahu a schválení vizuální podoby.
✅ Ideální pro: Správce sociálních médií a týmy zabývající se obsahem, kteří chtějí pravidelně publikovat na sociálních médiích a snadno sledovat výkonnost.
📚 Další informace: Inteligentní platformy pro spolupráci na obsahu s podporou umělé inteligence
9. Šablona redakčního kalendáře blogu ClickUp
Šablona redakčního kalendáře ClickUp Blog je vytvořena tak, aby vám pomohla sledovat všechny vaše blogy spolu s jejich souvisejícími aktivitami. Můžete nastavit data publikování jedno po druhém a upravovat je jednoduchým přetažením v zobrazení kalendáře.
Pokud chcete mít širší nebo užší přehled o svém harmonogramu, můžete také jediným kliknutím přepínat mezi týdenním, měsíčním nebo vlastním časovým rámcem. Díky polím jako Blog Stage, Publishing Date, Channels, Draft link, Graphics, Design Approval, Copy Approval a Final Blog Link můžete vidět všechny podrobnosti, aniž byste museli otevírat více úkolů.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Zobrazte priority pomocí funkce Swimlanes, která ukazuje, kde se každý blog nachází v pracovním postupu a jak je urgentní.
- Najděte všechny úkoly na první pohled díky vizuálním náhledům grafiky, miniaturám a odkazům na koncepty přímo v každé kartě.
- Vytvořte trvalý archiv uložením živé URL adresy každého publikovaného článku do pole Konečný odkaz na blog, aby byla celá historie obsahu snadno přístupná.
✅ Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, které chtějí mít konzistentní pracovní postup při publikování blogů.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete mít jasnou představu o tom, jak si váš blog vede, ClickUp Dashboards vám ušetří spoustu dohadování. Shromažďuje všechny důležité aktivity související s obsahem na jedné obrazovce, takže můžete vidět, co funguje dobře a co vyžaduje pozornost.
10. Šablona kalendáře příspěvků ClickUp
Šablona kalendáře příspěvků ClickUp vám poskytne přehled o všem, co publikujete na svých sociálních médiích. Každý příspěvek se zobrazuje jako karta úkolu s barevně označeným záhlavím, které ukazuje jeho fázi, ať už se jedná o výzkum, psaní obsahu, návrh, schválení nebo publikování.
Zobrazení tabule dokonce zobrazuje vaše skutečná média, jako jsou obrázky, které budou zveřejněny s každým příspěvkem, takže si můžete každý příspěvek lépe představit.
Pokud navíc chcete porozumět své obsahové strategii podle formátu, můžete své příspěvky seskupit také podle kategorií, jako jsou blogové články, obsah webových stránek, živá videa, karusely nebo odkazy, což vám umožní rychle zkontrolovat, jak vyvážená je vaše kombinace obsahu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte si svůj rozvrh automaticky tím, že příspěvky roztřídíte do kategorií Dnes, Zítra, Pátek a Budoucnost v okamžiku, kdy přidáte Datum zveřejnění.
- Zviditelňuje mezery a přetížení obsahu pomocí barevně označeného měsíčního kalendáře, který přesně ukazuje, kde je třeba provést úpravy.
- Udržujte konzistentní tón a vizuální styl díky integrované Brand Book, která určuje styl a formátování každého příspěvku.
✅ Ideální pro: Správce sociálních médií a tvůrce, kteří potřebují spolehlivý způsob, jak plánovat a publikovat obsah konzistentně na více platformách sociálních médií.
⚡ Archiv šablon: Šablony kalendáře obsahu pro sociální média zdarma
11. Šablona plánu publikování obsahu ClickUp
Vytváření a publikování obsahu je snazší, když máte k dispozici šablonu plánu publikování obsahu ClickUp. Pomáhá zachytit každý nápad na obsah jako úkol a automaticky jej seskupuje podle úrovně priority, jako je urgentní, vysoká, normální a nízká.
Ke každému úkolu můžete také přidat podrobnosti, jako jsou provedené akce, jejich účel, typ obsahu, pilíř obsahu, cílová skupina, klíčová slova a prostředky potřebné k označení informací o vašem obsahu. Stejný úkol lze zobrazit v plném formátu kalendáře, kde můžete snadno přetahovat obsah a upravovat termíny.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte systém s více typy obsahu, díky kterému může jedna myšlenka být současně příspěvkem, příběhem, blogem i infografikou.
- Sledujte průběh svých úkolů pomocí barevně odlišených značek pro typ obsahu, pilíř, požadované prostředky a stav schválení, abyste mohli sledovat průběh bez otevírání jednotlivých úkolů.
- Pracujte rychleji díky integrovaným rychlým tipům, které vám připomenou, abyste nové nápady vkládali přímo do urgentních pruhů.
✅ Ideální pro: Týmy nebo tvůrce, kteří chtějí organizovaný systém publikování obsahu, který spravuje všechny nápady od brainstormingu až po publikování.
⚡ Archiv šablon: Vytvoření konzistentního obsahu je obtížné, když jsou nápady, návrhy, termíny a schválení roztříštěné. Dobrý plán obsahu dá vašemu týmu jasnou představu o tom, co vytvořit, kdy publikovat a jak každý příspěvek přispívá k vašim marketingovým cílům.
Náš pečlivě sestavený seznam šablon obsahových plánů vám tento proces usnadní, protože vám pomůže vybrat obsahový plán, který:
- Rozvrhněte si celý obsahový plán do jednoduchých, snadno sledovatelných fází.
- Usnadňuje přizpůsobení témat publiku a správným distribučním kanálům.
- Zajišťuje dodržování termínů a přiřazení úkolů, aby váš tým nikdy nezmeškal datum publikování.
12. Šablona pro tvorbu webového obsahu ClickUp
Vytváříte obsah pro více klientů nebo kanálů? Pokud ano, potřebujete šablonu ClickUp Web Content Production Template. Obsahuje dvě klíčová pole: Design Category (Kategorie designu) a Progress (Průběh). Kategorie designu vám umožňuje seskupit typy obsahu, jako jsou vstupní stránky, blogové příspěvky nebo webové texty.
Průběh, automaticky se aktualizující lišta, přesně ukazuje, jak daleko je každý úkol. Aktualizuje se také automaticky na základě dílčích úkolů, takže je neuvěřitelně snadné sledovat stav jakéhokoli úkolu na první pohled.
Jádrem šablony je produkční pipeline se 7 dílčími úkoly, která pokrývá vše od výzkumu a psaní až po změny, úpravy a schéma. Každý z nich představuje významný milník ve vytváření obsahu, díky čemuž je proces transparentní a sledovatelný pro všechny zúčastněné.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvářejte podrobné mikro-seznamy pro SEO na stránce, formátování, interní propojení, korektury nebo optimalizaci obrázků.
- Vše můžete konsolidovat v sekci Přílohy, kde najdete briefy, screenshoty, reference a dokumenty týkající se značky.
- Včas zachyťte zpoždění pomocí automatických varovných ikon, kdykoli u podúkolu chybí termín splnění.
✅ Ideální pro: Agentury a týmy, které spravují vícefázové obsahové procesy, kde je třeba synchronizovat výzkum, psaní, schvalování, revize, SEO úkoly atd. bez ztráty přehledu nebo termínů.
13. Šablona ClickUp SEO Content Brief
Optimalizace obsahu pro vyhledávače za účelem zlepšení jeho hodnocení je pravděpodobně první částí úspěšného SEO obsahu. Šablona ClickUp SEO Content Brief Template shrnuje celý SEO pracovní postup do jednoho dobře formátovaného dokumentu.
Můžete označit vlastníka, přispěvatele a schvalovatele článku, aby všichni od začátku věděli, jaká je jejich role. Autoři také obdrží přesně ty prvky, které potřebují pro SERP, jako je klikatelný nadpis, SEO tag nadpisu a meta popis.
Tabulka „Cílová skupina“ obsahuje údaje o věku, vzdělání, povolání, příjmech a chování, aby autor věděl, komu se obrací. Sekce „Sdělení“ popisuje hlavní témata, prodejní argumenty, tón sdělení a závěrečnou výzvu k akci, aby každý článek odpovídal cílům značky.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Upřednostňujte klíčová slova s jasností pomocí oddělených primárních a sekundárních klíčových slov.
- Proměňte SEO strategii v jasný plán psaní s osnovou a podtématy, které vysvětlují, co by měla každá sekce obsahovat.
- Ukládejte zdroje specifické pro daný projekt, jako jsou stránky produktů nebo brandingové sady, a udržujte tak veškerý výzkum na jednom místě.
- Získejte přehled SERP konkurence přímo v briefu, aby autoři přesně věděli, co musí překonat.
✅ Ideální pro: SEO stratégy a správce obsahu, kteří chtějí vytvářet vysoce kvalitní obsah optimalizovaný pro SEO.
📚 Další informace: Nejlepší software a nástroje pro správu obsahu
14. Šablona pro psaní obsahu ClickUp
Šablona ClickUp Content Writing Template může být použita pro psaní jakéhokoli typu obsahu, včetně webových stránek, blogových příspěvků, tiskových zpráv, případových studií nebo jednoduchých výzev k akci. Obsahuje samostatné šablony pro všechny tyto typy obsahu.
Můžete předem definovat svůj obsahový cíl, cílovou skupinu, publikační kanál, časové osy a požadovaná média, aby každý článek byl od začátku jasný. Každý typ obsahu má svou strukturu, která slouží jako vodítko.
Například v šabloně úvodní stránky webu najdete prostor pro dokumentaci cílů vašeho blogu, cílové skupiny, navigačních nabídek, klíčových slov, meta tagů, hlavních sekcí, výhod, sociálních důkazů, ocenění a dalších informací, které vám pomohou naplánovat obsah vašeho webu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte všechny obsahové prvky (obrázky, videa, odkazy, screenshoty, loga klientů) do speciální mediální tabulky.
- Odstraňte paralýzu prázdné obrazovky pomocí naváděcích pokynů („Kdo je vaše publikum?“, „Jak s ním navázat kontakt?“ atd.) v každé sekci.
- Zajistěte konzistentní branding pomocí speciálního modulu pro vkládání loga v šabloně tiskové zprávy.
✅ Ideální pro: Všechny, kteří chtějí komplexní systém pro plánování obsahu s průvodcem, který jim pomůže psát publikovatelný obsah od nuly.
⚡ Archiv šablon: Pokud hledáte strukturovanější systémy pro psaní, naše šablony pro psaní obsahu vás nadchnou. Jedná se o pečlivě vybranou sbírku šablon typu „plug-and-play“ pro články, tiskové zprávy, texty pro webové stránky, zpravodaje, skripty, briefy a další.
Kategorie šablon blogů Figma
Viděli jste, jaké typy šablon blogů jsou k dispozici. Ale co když se teprve chystáte založit blog a ještě jste se nerozhodli, na co se zaměříte?
Zde jsou některé z nejběžnějších (a nejužitečnějších) kategorií šablon blogů Figma, se kterými se setkáte:
1. Šablony blogů o kráse a životním stylu
Blogy o kráse a životním stylu jsou vytvářeny s jednoduchým cílem, tj. aby váš obsah vypadal elegantně a vizuálně neodolatelně.
V těchto blozích najdete funkce, jako jsou velké úvodní obrázky, jemné barevné palety, elegantní typografie a dostatek bílého prostoru. Rozvržení je navrženo tak, aby dokonale zdůraznilo fotografie vašich produktů, obrázky před a po, návody, rozpisy rutinních činností a příběhy ve stylu influencerů.
2. Šablony cestovatelských blogů
Cestování je především o příbězích a zážitcích. Tyto šablony se zaměřují především na působivé vizuální prvky, které vaše místa a destinace dokonale vyniknou. Typografie je převážně jednoduchá, aby čtenáři mohli procházet dlouhé cestovní příběhy nebo průvodce, aniž by se cítili zahlceni.
Najdete zde také sekce pro mapy, cestovní tipy, rady, fotogalerie atd., které vám pomohou prezentovat jak vizuální prvky, tak podrobné popisy.
3. Šablony pro osobní blogy
Hlavním prvkem šablony osobního blogu jste „vy“. Tyto šablony se obvykle vyznačují vyváženou typografií, jemnými mezerami a minimálním vizuálním nepořádkem, což čtenářům umožňuje snadněji se vcítit do vašich myšlenek a příběhů.
I v případě vizuálních prvků se spoléhají na jemné designové prvky, díky nimž je dlouhý obsah snadno čitelný a emocionálně poutavý. Často zde najdete sekce pro eseje, názory, novinky ze života a příspěvky založené na odborných znalostech, spolu s jednoduchými biografiemi autorů.
👀 Víte, co čtenáři od osobních blogů očekávají nejvíce? Upřímnost.
Zobrazované příspěvky:
- Vaše chyby
- Problémy
- Malá vítězství
- A „skutečné“ problémy
… vytvořte emocionální spojení. Blogy s pouze krátkými snímky nefungují tak dobře jako dlouhé příběhy.
4. Šablony blogů o jídle a restauracích
Šablony blogů o jídle a restauracích zajistí, že vaše pokrmy a příběhy budou vypadat stejně dobře, jako chutnají. Díky dokonalé kombinaci bohatých vizuálních prvků a souvislých sekcí jsou ideální pro zveřejňování receptů, seznamů ingrediencí, poznámek šéfkuchaře a fotografií jídla.
Najdete zde teplé barevné palety a elegantní typografii, které upoutávají pozornost jak na jídlo, tak na příběh, který se za ním skrývá.
Mnohé z těchto šablon také obsahují oblasti pro podrobné pokyny, nutriční údaje, zajímavosti o restauraci, představení šéfkuchaře a doporučené pokrmy.
5. Šablony miniatur blogů
Šablony miniatur blogů jsou navrženy tak, aby váš obsah vynikl a byl okamžitě kliknutelný. Tyto návrhy nejsou kompletními rozvrženími blogů.
Obsahují stylové miniatury, které upoutají pozornost, jako jsou výrazný nadpis, silná vizuální hierarchie, jednoduché barevné bloky nebo dokonce strategické umístění obrázků , které můžete snadno znovu použít pro každý příspěvek.
6. Víceúčelové šablony pro redakční blogy
Víceúčelové šablony redakčních blogů jsou vhodné pro téměř jakoukoli oblast, včetně obchodu, technologie, psaní a myšlenkového vedení. Obsahují přehledné mřížky a dobře strukturovanou typografii, díky nimž lze vytvářet moderní a profesionální rozvržení.
K dispozici bude několik sekcí pro doporučené příspěvky, seznamy, průvodce, dlouhé články, profily autorů a další. Šablony jsou také vytvořeny s ohledem na škálovatelnost.
To znamená, že ať už publikujete jeden článek nebo budujete knihovnu stovek blogů, vše bude konzistentní a propracované, aniž by byla omezena kreativita.
⚡ Archiv šablon: Pokud vytváříte více než jen rozvržení blogu, tento archiv vám nabízí kompletní sadu šablon pro obsahovou marketingovou strategii, které jsou připravené k okamžitému použití a umožní vám plánovat a škálovat obsah jako profesionál.
Vytvářejte rychleji krásné blogy připravené pro konverzi pomocí ClickUp
Šablony blogů Figma usnadňují navrhování vizuálně atraktivních rozvržení, aniž byste museli začínat od nuly. Pomohou vám proměnit nápady v krásné blogové stránky, které vypadají skvěle na každém zařízení.
Skvělý design je však jen polovina úspěchu. Stále potřebujete hladký způsob, jak plánovat témata, spravovat návrhy, sledovat úpravy, organizovat zdroje, zpracovávat SEO a pravidelně publikovat.
Právě k tomu se šablony ClickUp perfektně hodí. Poskytují vám hotové pracovní postupy, kalendáře, kontrolní seznamy a systémy obsahu, které udržují celý proces tvorby blogu organizovaný, od nápadu až po propagaci.
Pokud chcete vytvářet blogy, které jsou nejen dobře navržené, ale také konzistentní a připravené na konverzi, ClickUp je nástroj, který budete chtít mít po svém boku.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvořte si pracovní postup pro tvorbu obsahu, který skutečně funguje.