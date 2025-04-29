Jak vytvořit plán obsahu webových stránek, který funguje?

Proč jako zakladatel, marketér nebo stratég obsahu potřebujete plán obsahu webových stránek pro svou značku?
Váš web je totiž vaší vizitkou pro celý svět. Pouhé přidání základních stránek „O nás“, „Produkty/Služby“ a „Kontaktujte nás“ bez solidního plánu obsahu způsobí, že váš web bude vypadat spíše jako digitální šuplík s harampádím než jako vlajková loď vaší značky na internetu.
Vytváření a mapování obsahu webových stránek je věda. Nechcete, aby vaše webové stránky příliš podrobně vysvětlovaly, co děláte, vaší cílové skupině. Ale nechcete ani poskytovat příliš málo informací.
Silný plán obsahu webových stránek v zásadě zajišťuje, že vaše webové stránky přilákají vaši cílovou skupinu, zaujmou ji a přimějí ji k pozitivnímu rozhodnutí ve váš prospěch.
Pokud nevíte, kde začít, jsme tu, abychom vám pomohli. V tomto průvodci vám ukážeme, jak vytvořit plán obsahu webových stránek, který přiměje vaši cílovou skupinu k dalšímu kroku.
Pojďme se do toho pustit, protože vaši budoucí zákazníci jsou jen jeden plán od kliknutí na „pojďme si promluvit“. 😎
Co je plán obsahu webových stránek?
Plán obsahu webových stránek je strategický návrh, který definuje, jaký obsah budete vytvářet, proč je důležitý, pro koho je určen a kde se na vašem webu nachází. Zahrnuje vše od podrobností o vstupních stránkách a blozích až po často kladené otázky a popisy produktů – vše je přiřazeno k jasnému cíli, jako je zvýšení konverzí, posílení SEO nebo vzdělávání uživatelů.
Stručně řečeno, jedná se o strukturovaný systém, který sjednocuje vaše sdělení, positioning produktu a zákaznickou cestu do jednoho soudržného rámce.
Klíčové prvky plánu obsahu webových stránek
Ať už vytváříte obsah za účelem zvýšení povědomí o značce, zlepšení SEO, podpory prodeje a dalších týmů, nebo kombinace všech výše uvedených (což je nejpravděpodobnější možnost), váš plán obsahu webových stránek by měl zahrnovat tyto základní prvky.
- Cílová skupina: Než začnete vytvářet obsah nebo navrhovat webové stránky, je třeba nejprve zjistit, komu se chcete věnovat. Definujte svou cílovou skupinu. Co je zajímá, co je trápí a jak obvykle komunikují s vaším e-shopem. Údaje o zákaznících vám pomohou určit tón, záměr a strukturu webových stránek.
- Hlavní témata a motivy: Nastíňte klíčové oblasti, které by vaše webové stránky měly pokrývat na základě toho, co zajímá uživatele vašich webových stránek. To vám pomůže snadno vytvářet obsah, který posílí vaši autoritu. Při plánování obsahu webových stránek to berte jako svůj severní hvězdu.
- Formáty obsahu: Zahrňte relevantní články na blogu, stránky služeb, případové studie, návody, často kladené otázky nebo zdroje ke stažení, které podpoří vaše marketingové úsilí v oblasti obsahu.
- Cílová klíčová slova: Pomocí nástrojů SEO identifikujte konkrétní klíčová slova, abyste mohli využít trendy a vyhledávací dotazy, které používá vaše cílová skupina. Každá stránka by měla cílit na primární klíčové slovo a související termíny. Relevantní klíčová slova zajistí, že vaše webové stránky budou snadno dohledatelné ve vyhledávačích.
- Cíle konkrétních stránek: Každý obsah by měl sloužit konkrétnímu účelu, například podpořit registrace, rezervace ukázek, vzdělávání uživatelů nebo hodnocení konkurenčních klíčových slov. Pokud jsou cíle definovány předem, vaše obsahová strategie bude více zaměřená a měřitelná.
💡 Tip pro profesionály: Před finalizací struktury webu proveďte cvičení „mapování uživatelské cesty“. Přiřaďte každý obsah ke konkrétním fázím cesty zákazníka (povědomí, zvažování, rozhodnutí, udržení) a vizuálně identifikujte mezery. Většina webových stránek náhodně přetěžuje fázi povědomí a zanedbává obsah ve střední části trychtýře.
Proč potřebujete plán obsahu webových stránek?
Bez plánu obsahu webových stránek v podstatě hádáte, jaký obsah vytvořit, což často vede k duplicitním stránkám, nekonzistentním sdělením a promarněným příležitostem k přeměně návštěvníků.
Proč je plán obsahu webových stránek důležitý:
- Sladí obsah s obchodními cíli: Každý obsah by měl sloužit určitému účelu, ať už je to zvýšení povědomí na sociálních médiích, podpora registrací k odběru produktů nebo snížení počtu žádostí o podporu.
- Zlepšuje výkon SEO: Díky včasné identifikaci cílových klíčových slov, mezer prostřednictvím auditu obsahu a možností interního propojení se váš web stane pro vyhledávače snáze prohledávatelným a pro uživatele snáze navigovatelným.
- Podporuje uživatelské cesty: Zohledňuje, jak se návštěvníci pohybují po vašem webu, a pomáhá je bez zmatků navést z úvodní stránky k rozhodnutí.
- Zajišťuje konzistentní hlas vaší značky: Dokumentovaný plán zajišťuje, že všichni členové týmu pro tvorbu obsahu mají stejný názor na tón, jazyk, priority sdělení a klíčové ukazatele výkonnosti.
- Šetří čas a zdroje: Díky jasnému plánu je tvorba obsahu efektivnější, pomáhá se vyhnout duplicitě a všichni, kdo se podílejí na strategii obsahu a jeho implementaci, se soustředí na činnosti s vysokým dopadem.
🔍 Věděli jste? Články o délce 2500–3000 slov mají vyšší návštěvnost, více sdílení a více zpětných odkazů než průměrný blogový příspěvek, což dokazuje, že čtenáři skutečně zůstávají, pokud je obsah kvalitní.
Jak vytvořit plán obsahu webových stránek (krok za krokem)
1. Definujte své publikum a cestu kupujícího
Nemůžete vytvořit efektivní obsah, pokud neznáte svou cílovou skupinu. Začněte tedy tím, že se seznámíte s lidmi, kteří navštěvují vaše webové stránky, a s jejich problémy.
Začněte identifikací klíčových segmentů publika. Nezůstávejte pouze u povrchních charakteristik, jako je věk nebo pracovní pozice. Jaké jsou jejich cíle? Co je motivuje? Co je frustruje? Jaké otázky zadávají do vyhledávačů, když narazí na problém?
Poté zmapujte fáze cesty kupujícího:
- Povědomí: S jakým problémem se potýkají?
- Úvaha: Jaká řešení porovnávají?
- Rozhodnutí: Jaké informace jim pomáhají při výběru?
Tato cesta dává kontext vaší obsahové strategii. Vaše cílová skupina vás možná objevila prostřednictvím sociálních médií. Nebo může pozornost přilákat článek na blogu, ale k nákupu může vést srovnávací stránka nebo reference.
Když pochopíte, odkud každý uživatel přichází (a kam potřebuje směřovat), můžete vytvořit obsah, který nejen informuje, ale také vede.
2. Proveďte audit stávajícího obsahu
Než začnete publikovat obsah, proveďte audit obsahu webových stránek.
Například pokud se jedná o existující internetový obchod, můžete mít již zastaralý, neefektivní nebo značce neodpovídající obsah. A také stránky, které tiše přinášejí návštěvnost nebo konverze.
Začněte tím, že si vytvoříte seznam všech stránek na vašem webu. Poté každou z nich zkontrolujte z hlediska:
- Výkonnost: Které stránky generují nejvíce návštěvnosti, zpětných odkazů nebo konverzí?
- Přesnost: Jsou informace aktuální a v souladu s vaším produktem nebo službou?
- Relevance: Odpovídá obsah stále potřebám a záměrům vyhledávání vaší cílové skupiny?
- Struktura: Je formátování jasné, přehledné a snadno navigovatelné?
Seskupte své poznatky do čtyř kategorií:
- Zachovat ☑️
- Aktualizace ⚒️
- Změna účelu ♻️
- Odebrat 🗑️
Audity před vytvořením obsahu pomáhají vyhnout se duplicitám, identifikovat rychlé výhry (jako je aktualizace nejnavštěvovanějších stránek s zastaralými statistikami) a odhalit mezery v obsahu, které stojí za to vyplnit.
💡 Tip pro profesionály: Použijte panely ClickUp k sledování pokroku auditu obsahu vašich webových stránek. Vytvořte widgety pro celkový počet zkontrolovaných stránek, počet potřebných aktualizací, stav obsahu podle témat nebo dokonce nejúspěšnější stránky podle návštěvnosti. Váš audit se tak z chaotické tabulky promění ve vizuální řídicí centrum v reálném čase, kolem kterého se může shromáždit celý váš tým.
3. Stanovte si cíle obsahu
Vaše obsahová strategie musí mít jasné cíle.
Vše můžete rozdělit do tří obsahových marketingových trychtýřů:
- Top of Funnel (TOFU): Pokud jste společnost prodávající CRM software, zamyslete se nad blogovými příspěvky jako „10 chyb, kterých se vyvarovat při výběru CRM“ nebo vzdělávacími průvodci, které představují problém a vysvětlují ho. Tyto stránky by měly být optimalizovány pro viditelnost ve vyhledávání a sledovat KPI obsahového marketingu, jako jsou zobrazení, kliknutí a noví uživatelé.
- Střední část trychtýře (MOFU): Příklady zahrnují srovnávací stránky, webináře nebo případové studie, které prezentují vaše služby jako nejlepší řešení. Zde se vaše cíle mohou zaměřit na metriky zapojení, jako je hloubka posouvání, doba strávená na stránce nebo míra registrací k demo verzi.
- Spodní část trychtýře (BOFU): Patří sem stránky produktů, vstupní stránky a často kladené otázky. Cíle by se měly zaměřit na konverze – odeslání formulářů, nákupy nebo rezervované hovory.
Ačkoli cesta kupujícího již není lineární, váš obsahový plán by měl uživatele vést od povědomí až po konverzi.
4. Naplánujte typy obsahu a stránky
Mapa obsahu vaší webové stránky vám pomůže vytvořit obsah, který je důležitý, a určit, kde by měl být umístěn. Hlavní stránky jsou:
- Domovská stránka: Představuje vaši značku a hodnotovou nabídku.
- Stránka „O nás“: Buduje důvěru a komunikuje vaše poslání.
- Stránky služeb nebo produktů: Představují, co nabízíte a jak to řeší konkrétní problémy.
- Blog nebo zdroje: Zvyšuje návštěvnost v horní části trychtýře pomocí vzdělávacího obsahu.
- Případové studie nebo reference: Slouží jako sociální důkaz na podporu rozhodnutí v dolní části trychtýře.
- Kontaktní nebo konverzní stránky: Zachycují potenciální zákazníky a podněcují k akci na základě poznatků o zákaznících.
Kromě toho zvažte další typy, které odpovídají vašemu pracovnímu postupu s obsahem, jako jsou vstupní stránky pro placené kampaně, srovnávací stránky pro kupující s vysokým záměrem nebo uzavřené zdroje, které podporují generování potenciálních zákazníků.
Zde použijte šablony pro psaní obsahu, abyste zefektivnili proces psaní a zajistili, že váš tým vytvoří vysoce kvalitní materiály pro konverze.
💡 Tip pro profesionály: K vizualizaci struktury webu použijte nástroj ClickUp Whiteboards. Můžete přetahovat typy stránek, propojovat je s úkoly nebo vlastníky obsahu a dokonce mapovat možnosti interního propojení. To vám pomůže vytvořit architekturu obsahu, která bude logicky plynulá jak pro uživatele, tak pro vyhledávače.
5. Proveďte výzkum klíčových slov
Výzkum klíčových slov je základem každé dobré obsahové strategie. Musíte pochopit, co vaše cílová skupina hledá v každé fázi cesty, a na tom pak stavět svůj obsah.
Zde je návod, jak na to, spolu s vhodnými nástroji pro každý krok:
- Zjistěte, co vaše cílová skupina hledá, pomocí bezplatného nástroje, jako je Google Keyword Planner, nebo procházením sociálních médií. Vytvořte si první seznam nápadů, které odpovídají vaší nabídce produktů nebo služeb.
- Využijte nástroje Ahrefs nebo SEMrush k vyhodnocení konkurenceschopnosti klíčových slov, autority domény nejlépe hodnocených stránek a potenciální hodnoty návštěvnosti.
- Pomocí nástroje AnswerThePublic zjistíte, na co se lidé v souvislosti s daným tématem ptají, a můžete tak jít nad rámec klíčových slov a začít plánovat obsah, který na otázky odpoví lépe než kdokoli jiný.
- Kombinujte jej s nástrojem Surfer SEO pro optimalizaci struktury a relevance.
💡 Tip pro profesionály: Uložte všechny své výsledky výzkumu klíčových slov do tabulkového zobrazení ClickUp. Přidejte pole jako „Klíčové slovo“, „Záměr vyhledávání“, „Objem“, „Obtížnost“ a „Přiřazená stránka“. Propojte každý řádek s úkolem nebo stránkou ve vaší mapě obsahu webových stránek, aby váš tým přesně věděl, na co by se měl každý obsah zaměřit.
6. Vytvořte kalendář obsahu
Jak víte, co bude následovat ve vašem harmonogramu publikování obsahu? Jaké marketingové strategie upřednostnit?
Kalendář obsahu je jako váš vodítko. Váš tým přesně ví, co publikovat, kdy publikovat, jaké jsou cíle atd.
Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti:
- Každá činnost související s obsahem, ať už na stránce nebo mimo ni, by měla mít jednoho odpovědného vlastníka.
- Pomocí stavů pracovního postupu, jako jsou „Briefing“, „Drafting“, „Review“, „Approved“ a „Scheduled“, můžete přesně zobrazit a sledovat, v jaké fázi se každý prvek nachází.
- Přiřaďte termíny nejen pro zveřejnění, ale i pro předání. Návrh pro sociální média má být hotový v úterý. Do čtvrtka ho zkontrolujte. V pátek ho zveřejněte.
- Sdílený pohled zajišťuje synchronizaci všech zúčastněných, protože váš marketingový tým potřebuje vědět, kdy bude aktualizace produktu zveřejněna. Navíc prodejní tým chce vědět, kdy bude zveřejněna nová srovnávací stránka.
Šablony obsahové strategie pro marketingové týmy jsou skvělým způsobem, jak všechny tyto podrobnosti shromáždit na jednom místě, kde k nim mají příslušné týmy snadný přístup.
Zde je ukázkový kalendář obsahu, který vám pomůže získat přehled o tom, co by měl obsahovat:
|Datum zveřejnění
|Název obsahu
|Typ
|Fáze trychtýře
|Cíl
|Vlastník
|Květen 2
|Jak vybrat správný CRM systém pro váš tým
|Příspěvek na blogu
|TOFU
|Zvyšte organickou návštěvnost
|Rachel
|6. května
|Příběh zákazníka: Zvýšení produktivity o 30 %
|Případová studie
|MOFU
|Budujte důvěru u potenciálních zákazníků
|Priya
|8. května
|Šablona kalendáře obsahu (ke stažení zdarma)
|Stránka zdrojů
|BOFU
|Zvyšte konverze
|Alex
|10. května
|Příspěvek na LinkedIn: Pracovní postup v zákulisí
|Sociální média
|TOFU
|Budujte viditelnost značky
|Taylor
|13. května
|E-mail: Měsíční souhrn a nejdůležitější příspěvky na blogu
|E-mailový zpravodaj
|BOFU
|Znovu zapojte předplatitele
|Lily
|15. května
|Jak si náš produkt vede v porovnání s konkurencí
|Srovnávací stránka
|BOFU
|Podpora rozhodování
|Omar
Abyste ušetřili čas, můžete použít šablonu kalendáře obsahu ClickUp. Nabízí více než jen seznam názvů blogů. Díky přizpůsobitelným polím pro typ obsahu, fázi funnelu, přiděleného autora a prioritu SEO zajišťuje tato šablona, že každý kus obsahu má potřebný kontext, nejen termín odevzdání.
Každý úkol můžete přímo propojit s jeho zadáním pomocí ClickUp Docs a snadno přepínat mezi zobrazením kalendáře a seznamu podle toho, jak vám to více vyhovuje. Přidejte podúkoly pro věci jako meta popisy, vizuální prvky nebo finální schválení, abyste měli jistotu, že vše, co potřebujete k realizaci plánu obsahu, je na jednom místě.
7. Stanovte pokyny pro obsah
Síla vašeho obsahu spočívá v jeho konzistentnosti. Bez jasných pokynů mohou i skvělí autoři vytvářet obsah, který působí nepatřičně, příliš formálně nebo zcela nesouvisí s vaším publikem.
Stanovte pokyny, aby byl styl, formátování a struktura všeho, co publikujete, jednotné, bez ohledu na to, kdo z marketingového nebo obsahového týmu to publikuje.
- Tón komunikace: Je vaše značka přátelská a konverzační, nebo přímá a profesionální? Definujte ji pomocí příkladů.
- Pravidla formátování: Používejte krátké odstavce, podnadpisy každých 200 slov, seznamy s odrážkami pro přehlednost a velká písmena v názvech všech nadpisů. Definujte, co se považuje za obsah, který lze rychle prolistovat.
- Osvědčené postupy SEO: Zahrňte pravidla pro používání cílových klíčových slov (např. v H1, URL a meta), požadavky na interní propojení a standardy pro alternativní texty obrázků.
- Strategie propojování: Ujasněte si, kdy propojovat interně, jak přirozeně používat kotevní text a kam propojovat externě (např. pouze důvěryhodné zdroje).
- Terminologie a formulace značky: Poznamenejte si termíny týkající se produktů, preferované pravopisné varianty (např. „email“ vs. „e-mail“) nebo fráze, kterým se vyhýbáte.
🔍 Věděli jste? Možná jste slyšeli o 8sekundové pozornosti člověka, ale moderní neurologové a vědci považují tuto statistiku za zavádějící. Dnes se průměrná doba, po kterou se člověk dokáže soustředit na jednu věc, odhaduje na přibližně 45 sekund.
To je stále velmi málo času na to, aby si někdo přečetl váš úderný nadpis, prošel váš obsah a (snad) se rozhodl zakoupit/zaregistrovat se k vašim nabídkám.
8. Měření výkonu a optimalizace
Pokud nesledujete, co se děje po spuštění, přicházíte o prostor pro zlepšení.
Začněte tím, že každý typ obsahu sladíte s nejrelevantnějšími KPI pro obsahový marketing:
- Příspěvky na blogu: Organické relace, míra okamžitého opuštění, průměrná doba strávená na stránce, hloubka posouvání
- Vstupní stránky: Míra konverze, odeslání formulářů, kliknutí na CTA
- Případové studie: Míra prokliku na stránky produktů, čas strávený na stránce
- Stáhnutí zdrojů: Dokončení odeslání, cena za lead, zapojení z následných e-mailů
- Stránky zaměřené na SEO: Hodnocení klíčových slov, autorita stránky, získané zpětné odkazy
Nástroje jako Google Analytics 4 pomáhají sledovat návštěvnost a chování uživatelů, zatímco Search Console monitoruje výkon vyhledávání. A pokud chcete vědět, jak lidé interagují s vašimi stránkami, přidejte Hotjar nebo Microsoft Clarity, abyste mohli vidět heatmapy a záznamy skutečného chování uživatelů.
Jak vám ClickUp pomůže vytvořit a spravovat plán obsahu webových stránek
Jednou z největších výzev při správě obsahu webových stránek není psaní, ale vše, co s tím souvisí.
Rozptýlené pokyny v e-mailech, nejasné termíny, ztracená zpětná vazba a členové týmu pracující izolovaně. Přidejte k tomu různé typy obsahu, měnící se priority a nutnost propojit vše s výsledky, a i ty nejlepší strategie začnou selhávat.
V momentech, kdy se celá iniciativa obsahového marketingu začíná hroutit, přichází na pomoc ClickUp.
ClickUp Docs
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která pomáhá týmům spravovat celý životní cyklus plánu obsahu webových stránek, od strategie po tvorbu obsahu a jeho zveřejnění. Jednou z jejích nejvýkonnějších funkcí je ClickUp Docs.
Takto jej můžete použít:
- Vypracujte podrobné obsahové přehledy pro každou webovou stránku, včetně cílů, klíčových slov a výzev k akci (CTA).
- Pro snadnou navigaci organizujte sekce pomocí vnořených záhlaví (například Domů, O nás, Stránky produktů, Blogy).
- Vložte vizuální prvky, jako jsou wireframy, screenshoty nebo inspirační tabule, přímo do dokumentu.
- Pomocí příkazů se lomítkem můžete rychle vkládat tabulky, kontrolní seznamy, bannery, přilnavý obsah a bohatě formátované strukturované plánování obsahu.
- Použijte ClickUp AI k úpravám obsahu. Vylepšete tón, shrňte a další.
- Propojte související dokumenty, jako jsou profily uživatelů, stylové příručky a dokumenty s výzkumem klíčových slov.
- Označte členy týmu v řádku, abyste jim přidělili sekce nebo požádali o vstup.
- Přidejte komentáře nebo návrhy přímo vedle sekcí obsahu, abyste získali rychlejší zpětnou vazbu v rámci jediného nástroje pro správu obsahu.
ClickUp Boards
Nyní, když jsou obsahové briefy připraveny v ClickUp Docs, je dalším krokem udržet produkci na správné cestě. Vzhledem k tomu, že se na projektu podílí více zainteresovaných stran (autoři, redaktoři, marketingoví specialisté pro sociální média, stratégové obsahu, designéři, týmy SEO ), je snadné se v tom všem ztratit.
Zadejte ClickUp Kanban Boards. Jednoduchý způsob, jak spravovat složité pracovní postupy bez neustálého sledování.
Poskytuje vám jasný přehled o stavu každé položky obsahu, od „K provedení“ přes „K posouzení“ až po „Zveřejněno“. Úkoly můžete přetahovat mezi jednotlivými fázemi, přiřazovat jim vlastníky, nastavovat termíny a dokonce k nim přímo připojovat dokumenty. Jedná se o jednoduchý způsob, jak spravovat složité pracovní postupy bez nutnosti neustálého sledování.
💡 Tip pro profesionály: Před finalizací kalendáře obsahu proveďte analýzu mezer v obsahu. Identifikujte 5 nejlepších klíčových slov, pro která se vaši konkurenti umisťují ve výsledcích vyhledávání, ale vy ne, a poté vytvořte kvalitnější a podrobnější obsah, který se těmito tématy zabývá.
ClickUp Brain
A právě když jste si mysleli, že to už nemůže být lepší, ClickUp přináší ultimátního pracovního asistenta s umělou inteligencí: ClickUp Brain 🧠.
Řekněme, že váš vývojář používá nástroj pro tvorbu webových stránek k naprogramování stránky „O nás“ a zjistí, že chybí meta popis. Místo toho, aby se obrátil na tým SEO, může použít ClickUp Brain jako generátor obsahu s umělou inteligencí, který vytvoří popis o délce 160 znaků.
Nebo pracujete na landing page v dolní části trychtýře a potřebujete akční výzvy k akci. Zkuste: „Navrhněte 5 vysoce konverzních frází výzvy k akci pro stránku s cenami zaměřenou na podnikové kupující.“
Ještě lepší je, že pomocí Brain můžete přetvořit úvod blogu na popisek pro sociální média, přepsat složitý text o produktu na poutavější text nebo upravit tón textu na vašem webu pro různé typy publika – a to vše v rámci ClickUp (dokážete si to představit!?).
Pro vedoucí pracovníky, kteří dohlížejí na obsahový plán webových stránek, představuje tento druh podpory v průběhu práce obrovskou úsporu času. Pomáhá dodržovat termíny, omezit opakované úpravy a udržovat kvalitu ve všech bodech kontaktu na vašem webu.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně.
A co AI v práci? Díky centralizované AI, která řídí všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
Cíle ClickUp
Samozřejmě, publikování obsahu je jen polovina práce. Skutečná otázka zní: Funguje vaše strategie obsahu?
Abyste se o tom přesvědčili, použijte ClickUp Goals.
Plán obsahu webových stránek zahrnuje mnoho proměnných faktorů – SEO, generování potenciálních zákazníků, zapojení a konverze. ClickUp Goals vám pomůže definovat jasné výsledky a propojit je s vaší strategií obsahu a jejím úspěchem (nebo neúspěchem).
Například:
- Stanovte si cíl, například „Zvýšit organický provoz o 20 % ve druhém čtvrtletí“, a propojte jej s úkoly blogu zaměřenými na klíčová slova s vysokým objemem.
- Sledujte „Spuštění 10 nových stránek služeb“ a propojte každou z nich s přiděleným vlastníkem, termínem a pracovním postupem.
- Sledujte marketingové KPI, jako jsou odeslané poptávky nebo rezervace demo verzí z konkrétních vstupních stránek.
Vyzkoušejte si to sami:
- Přejděte do postranní lišty a vyberte Cíle (nebo klikněte na Více, pokud není připnuté).
- Klikněte na + Nový cíl v pravém horním rohu a zadejte svůj cíl, například „Vydat 15 nových stránek v tomto čtvrtletí“.
- Přidejte cíle, abyste rozdělili cíl na konkrétní, sledovatelné kroky: Číslo: Ideální pro sledování věcí, jako jsou publikované příspěvky na blogu nebo získané relace Pravda/Nepravda: Použijte jej pro milníky typu ano/ne, jako je „Dokončená kontrola obsahu“ Měna: Skvělé pro cíle založené na výnosech, jako jsou MQL nebo prodeje přiřazené obsahu Úkol: Propojte se skutečnými úkoly nebo seznamy ClickUp, aby se automaticky aktualizoval průběh
- Číslo: Ideální pro sledování věcí, jako jsou publikované příspěvky na blogu nebo získané relace.
- Pravda/Nepravda: Použijte jej pro milníky typu ano/ne, jako je „Dokončený audit obsahu“.
- Aktualita: Skvělé pro cíle zaměřené na výnosy, jako jsou MQL nebo prodeje přiřazené obsahu.
- Úkol: Propojte s aktuálními úkoly nebo seznamy ClickUp, aby se automaticky aktualizovaly informace o postupu.
- Číslo: Ideální pro sledování věcí, jako jsou publikované příspěvky na blogu nebo získané relace.
- Pravda/Nepravda: Použijte jej pro milníky typu ano/ne, jako je „Dokončený audit obsahu“.
- Aktualita: Skvělé pro cíle zaměřené na výnosy, jako jsou MQL nebo prodeje přiřazené obsahu.
- Úkol: Propojte s aktuálními úkoly nebo seznamy ClickUp, aby se automaticky aktualizovaly informace o postupu.
ClickUp pro marketing
Od nápadu po psaní, od pracovních postupů po sledování výkonu – ClickUp vás nenechá spojovat systémy sami. To proto, že myslel na všechno.
Aby vše do sebe zapadalo, je řešení ClickUp Marketing Team Solution navrženo tak, aby překlenulo mezery mezi jednotlivými odděleními. Autoři, designéři, vedoucí SEO a marketingoví manažeři mohou všichni pracovat z jednoho jednotného prostoru a mít úplný přehled o tom, kdo co dělá, kdy a proč.
Obsahuje řadu funkcí, díky nimž je realizace hračkou 👇
- ClickUp Calendar vám pomůže plánovat kampaně, obsahové strategie a spouštění stránek v jednom synchronizovaném zobrazení. poháněno umělou inteligencí
- ClickUp Automations eliminuje ruční sledování úkolů díky automaticky přiřazeným úkolům, spouštěčům termínů a přizpůsobeným pracovním postupům.
A díky seznamu více než 1 000 šablon ClickUp už nikdy nebudete muset začínat od nuly. Jednou z jeho předností je šablona ClickUp Content Plan Template.
Toto získáte pomocí této bezplatné šablony:
✅ Předem připravené stavy pro každou fázi obsahu: Od „Briefingu“ přes „Editování“ až po „Naplánováno“ – vše je již předem naplánováno. Stačí vložit svůj obsah a můžete začít.
📊 Vlastní pole, která sledují formát, fázi trychtýře a prioritu SEO: Můžete okamžitě filtrovat podle typu obsahu (např. blog, vstupní stránka), zjistit, kam se hodí v trychtýři (TOFU, MOFU, BOFU), a stanovit priority na základě vyhledávacích příležitostí.
📅 Zobrazení kalendáře s funkcí drag-and-drop pro přehled v reálném čase: Okamžitě přepínejte mezi zobrazením seznamu a kalendáře. Zjistěte, co se kdy publikuje, kdo za to odpovídá a jak to souvisí s vašimi kampaněmi.
Vytvořte si plán obsahu webových stránek pro úspěch s ClickUp
Většina plánů obsahu webových stránek začíná s velkým nadšením a kontrolními seznamy... a končí složkou plnou nedokončených dokumentů, nedodržených termínů a nulovou přehledností o tom, kdo co dělá.
Právě proto existuje ClickUp. Je to jediný zdroj pravdivých informací pro váš plán obsahu webových stránek. Vaše strategie obsahu není roztříštěna do různých nástrojů. Relevantní klíčová slova nejsou pohřbena v tabulkách. Obsahové zdroje nejsou roztříštěny do různých složek.
Potřebujete nastínit případovou studii? Otevřete dokumenty. Chcete vědět, co se bude dít příští týden? Podívejte se do kalendáře. Zajímá vás, proč se ten blog nedostal dál než do fáze „Recenze“? Tabule vám to ukážou během vteřiny. Můžete dokonce sledovat skutečné cíle, aniž byste museli otevírat další kartu.
A to nejlepší? Nemusíte ho vytvářet od nuly. Získáte přístup k předem připraveným šablonám s hotovým pracovním postupem, takže se můžete rovnou pustit do práce.
Zaregistrujte se do ClickUp a proměňte svůj plán obsahu z „měli bychom se opravdu zorganizovat“ na „wow, jsme dokonce před plánem“.