10 nejlepších alternativ WritingMate AI pro lepší tvorbu obsahu

Jasné psaní je jasné myšlení. I když psaní není vaší primární doménou, soudržnost a gramatická správnost se staly základním očekáváním na moderním pracovišti.
S pomocí psacích asistentů využívajících umělou inteligenci, jako je WritingMate AI, je mnohem snazší vyjádřit se jasně.
Uživatelé však mají pocit, že
Konečný produkt WritingMate vyžaduje značné úpravy, aby odpovídal požadovanému tónu a stylu.
Konečný produkt WritingMate vyžaduje značné úpravy, aby odpovídal požadovanému tónu a stylu.
Proto tvůrci obsahu, marketéři a malé podniky často zkoumají pokročilejší možnosti. V tomto článku rozebíráme nejlepší alternativy WritingMate AI, porovnáváme jejich funkce a pomáháme vám najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti psaní.
🧠 Věděli jste? Fráze „obsah je král“ nebyla vymyšlena marketérem. Vymyslel ji Bill Gates v roce 1996, když napsal esej, ve které předpověděl, že skutečná hodnota internetu bude spočívat v obsahu. Téměř o tři desetiletí později se tato předpověď stále jeví jako proroctví, které formovalo celou digitální éru.
10 nejlepších alternativ WritingMate v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ WritingMate, které vám pomůže vybrat tu správnou na základě několika klíčových funkcí, dalších funkcí, cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Plánování obsahu a týmová spolupráce s využitím umělé inteligence
|ClickUp Brain pro vytváření osnov a návrhů, BrainGPT pro více modelů LLM a Talk to Text, Docs pro společné psaní v reálném čase.
|Bezplatné tarify; přizpůsobení pro podniky
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5
|Grammarly Business
|Profesionální konzistence psaní napříč týmy
|Návrhy gramatiky a tónu, stylový průvodce a tóny značky, úryvky, sdílení znalostí, analytický panel, funguje ve více než 500 000 aplikacích.
|15 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5
|Notion AI
|All-in-one produktivita v Notion
|Shrnutí, překlady, vylepšení tónu, brainstorming a generování návrhů, automatické vyplňování databáze
|Zdarma; od 12 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,6/5 (7 000+) • Capterra: 4,7/5 (2 600+)
|Jasper AI
|Marketingové týmy, které potřebují škálovatelnost a rychlost
|Více než 50 šablon obsahu, Brand Voice, režim Surfer SEO, Image Suite, Jasper Chat
|Zdarma; od 59 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5
|Writesonic
|Tvorba obsahu s integrovanou podporou SEO
|Dlouhé texty, seskupování klíčových slov a témat, analýza mezer, ChatSonic, více než 100 šablon, rozšíření pro Chrome
|Zdarma; od 49 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,8/5
|TextCortex AI
|Malé týmy a samostatní tvůrci, kteří potřebují rychlou pomoc
|Přepisování a překlady, generování krátkých textů, persony, znalostní báze, více než 500 šablon pro zadávání příkazů
|Zdarma; od 6,99 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5
|MailMaestro
|Produktivita e-mailů a schůzek
|Sestavujte, odpovídajte, vylepšujte e-maily, vlákna a souhrny příloh, následné upomínky, chytré štítky a akční položky TeamsMaestro.
|Zdarma; od 15 $/měsíc na uživatele
|Capterra: 4,3/5
|Koala AI
|Dlouhý SEO obsah ve velkém měřítku
|Celé články z klíčového slova, analýza SERP v reálném čase, interní propojení a schéma, nástroj pro vytváření přehledů Amazon, hromadné + WordPress
|Zdarma; od 9 $/měsíc na uživatele
|G2: 5,0/5 Capterra: 4,6/5
|Evercopy
|Škálování reklamních kreativních prvků v souladu se značkou pomocí AI
|Více než 30 formátů reklam v obrázcích a videích, AI remixy, vlastní šablony, personalizace značky, studio s funkcí drag-and-drop
|Zdarma; od 185 $/měsíc na uživatele
|Capterra: 4,7/5
|Hra se slovy
|Dlouhý SEO obsah jedním kliknutím
|Články s více než 5 000 slovy na jedno kliknutí, hromadný generátor, publikování na WordPressu, FAQ optimalizované pro SEO
|Zdarma; od 99 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,7/5
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v alternativách k WritingMate AI?
Možná si myslíte, že efektní funkce vám přinesou nejlepší návratnost investic, ale často tomu tak není. Ačkoli nalezení perfektního nástroje AI, který odpovídá vašemu stylu a hlasu, je trochu procesem pokusů a omylů, ideální nástroj vám ulehčí práci s drobnými detaily a zároveň dá vyniknout vašemu hlasu.
Takto můžete tyto systémy identifikovat:
- Navrhuje jemné opravy gramatiky a plynulosti, aby vaše zpráva působila přirozeně.
- Podnítí nápady, když se zaseknete, a pomůže vám snadno vytvořit osnovu.
- Upravuje tón tak, aby odpovídal náladě, kterou chcete sdílet.
- Funguje hladce na všech místech, kde již píšete, ať už se jedná o e-maily, poznámky z výuky nebo blogy.
- Pomáhá vylepšit váš vlastní styl, místo aby ho nahrazoval, takže text stále zní jako vy.
💡 Tip pro profesionály: Nezkoušejte nástroj AI pouze na dlouhých esejích nebo článcích. Vyzkoušejte jej na malých každodenních úkolech, jako je napsání rychlé odpovědi, vylepšení textu nebo vymýšlení nadpisu. Mnohem rychleji pochopíte jeho skutečné silné stránky a zjistíte, zda je pro vás opravdu vhodný.
10 nejlepších alternativ k WritingMate AI
Zde je 10 nejlepších alternativ k WritingMate AI, z nichž každá má svůj vlastní způsob, jak psaní usnadnit, zpřehlednit a trochu zpříjemnit.
1. ClickUp (nejlepší pro plánování obsahu a týmovou spolupráci s využitím umělé inteligence)
WritingMate vám pomáhá psát s pomocí AI, ale jakmile je návrh hotový, ručně jej přesunete do svého pracovního postupu – zkopírujete text do projektových nástrojů, přiřadíte recenze a samostatně sledujete termíny.
Většina AI asistentů pro psaní se omezuje na generování obsahu. Nepřipojují se k místu, kde se vaše práce skutečně odehrává – k seznamům úkolů, kalendářům a týmové spolupráci, které proměňují návrhy v publikované práce.
ClickUp řeší tento problém jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě. Vestavěná AI ClickUp je součástí vašeho pracovního prostoru, kde se obsah přiřazuje, kontroluje, upravuje a odesílá.
Žádné rozptýlení mezi výzkumem, psaním, koordinací a realizací. Pro tvůrce obsahu a marketéry, kteří jsou unaveni z používání různých nástrojů pro tvorbu a správu, je ClickUp Brain lepší než samostatní asistenti pro psaní.
Podívejme se, jak ClickUp stabilně vyhovuje všem typům týmů po celém světě.
Pište obsah přizpůsobený vašemu stylu a hlasu s ClickUp Brain
Psaní není jen o slovech – je to o proměně myšlenek v dopad. Ať už vytváříte obsah, zprávy nebo kampaně, ClickUp Brain vám pomůže plynule přejít od konceptu k dokončení tím, že porozumí kontextu vaší práce a udrží kreativitu propojenou s akcí.
Postupujte takto:
- Okamžitě přejděte od nápadu k návrhu: Popište, co píšete, a ClickUp Brain vygeneruje strukturovaný první návrh v souladu s vaší značkou – přizpůsobený vašim cílům a stylu.
- Pište jasně, aniž byste ztratili svůj styl: Získejte návrhy, které vylepší plynulost textu, opraví nevhodné formulace a zdokonalí vaše sdělení, aniž by došlo ke změně vašeho autentického stylu.
- Vyhledávejte a pište na jednom místě: Čerpejte fakta, poznámky a odkazy přímo ze svých připojených dokumentů a projektů.
- Spolupracujte a pracujte bez námahy: Shrňte zpětnou vazbu, přepište části na základě komentářů a přeměňte hotové návrhy na úkoly nebo kampaně – to vše v rámci ClickUp.
Stejně jako WritingMate AI nabízí Brain výkon několika LLM v jedné jediné aplikaci. Vyhnete se tak roztříštěnosti AI a získáte přístup k Claude, Gemini, GPT-4o a dalším pod jednou střechou.
📌 Příklad: Do dokumentu vložíte základní nápad. ClickUp AI jej rozvine do osnovy, navrhne nadpisy a vytvoří úkol pro první návrh s termínem a přidělenou osobou.
Pro hlubší výzkum a kontext vyzkoušejte ClickUp BrainGPT
ClickUp BrainGPT jde ještě dál. Jedná se o plně propojenou desktopovou aplikaci s umělou inteligencí, která rozumí vašemu pracovnímu ekosystému, sjednocuje vaše nástroje a pomáhá vám plynule přecházet od psaní k realizaci.
Představte si, že píšete návrh blogového příspěvku nebo marketingové kampaně a potřebujete odkazovat na výzkumy, starší materiály nebo designové soubory roztroušené po různých aplikacích.
Místo přepínání mezi záložkami vám BrainGPT umožňuje okamžitě prohledávat ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a dokonce i web – a shromáždit vše, co potřebujete, na jednom místě. Vaše psaní bude informovanější, přesnější a mnohem méně roztříštěné.
Pak je tu Talk to Text, který přináší skutečnou flexibilitu do vašeho tvůrčího procesu. Ať už diktujete nápad na odstavec během cesty do práce nebo nahlas vymýšlíte nadpisy, BrainGPT zachytí váš hlas a přemění ho na strukturovaný obsah.
Kromě toho BrainGPT poskytuje uživatelům přístup k několika modelům AI, jako jsou Gemini, Claude a ChatGPT, v jednom. To znamená, že už nemusíte přepínat mezi záložkami nebo předplatnými, abyste mohli samostatně zpracovávat psaní, výzkum a plánování. Získáte jediné prostředí připravené pro podnikové použití, které rozumí tomu, na čem pracujete a proč.
🎥 Vestavěnou AI ClickUp můžete v marketingu využít více způsoby. Zde je stručný návod:
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro korekturu AI pro bezchybný obsah
Spolupracujte na psaní v ClickUp Docs a poté proměňte komentáře v akci.
Pište společně v ClickUp Docs s možností úprav v reálném čase, jemnými komentáři a akčními položkami. Převádějte libovolný řádek na úkol s vlastníky a daty a udržujte vše propojené s Docs Hub pro snadné vyhledávání.
Přidejte jednoduché widgety pro aktualizaci stavu, aniž byste museli opustit stránku, a propojte dokumenty s úkoly, aby váš plán zůstal přehledný. Tento přístup kombinuje přípravu a provedení, což umožňuje lidem rychle pochopit další kroky na první pohled. Snižuje to počet opakovaných úkonů a udržuje každou stránku na cestě k dokončení.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro zjednodušení textu pro snadné a srozumitelné psaní
Proměňte rozhovory v úkoly pomocí ClickUp Chat
Brainstormujte s kolegy v ClickUp Chat, sdílejte rychlé poznámky a připojte konverzaci k práci. Jediným kliknutím můžete jakoukoli zprávu převést na úkol a požádat AI, aby shrnula dlouhé vlákna, aby všichni byli informováni o svých povinnostech.
Udržujte kontext s úkolem a dokumentem, aby se nic neztratilo mezi aplikacemi. Práce zůstává plynulá, protože můžete vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly, aniž byste museli opustit chat.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na psaní v ClickUp Docs a převádějte komentáře na úkoly, aby úpravy a schvalování pokračovaly, aniž byste museli opustit stránku.
- Vytvořte a upravte text pomocí ClickUp Brain a poté přiřaďte další krok přímo ze stejného dokumentu nebo úkolu.
- Najděte starší souhrny a soubory pomocí Enterprise Search & Ask a propojte je s dnešní prací, abyste získali okamžitý kontext.
- Zaznamenávejte poznámky z jednání pomocí ClickUp Brain Notetaker, který nahrává, přepisuje a vytváří akční položky přímo jako úkoly.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele to může být trochu náročné, protože je třeba nastavit a naučit se spoustu věcí.
- Někteří uživatelé hlásí pomalé načítání nebo zpoždění při zobrazení velkých náhledů a dashboardů.
- Mobilní zařízení jsou vhodná pro rychlé kontroly, ale náročnější práce se lépe provádějí na stolním počítači.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Funkce jako automatizace, AI asistent pro psaní a vylepšený kalendář vám skutečně ušetří čas. A to nejlepší? Škáluje se s námi – ať už spouštíme novou kampaň nebo spravujeme dlouhodobé operace.
Funkce jako automatizace, AI asistent pro psaní a vylepšený kalendář vám skutečně ušetří čas. A to nejlepší? Škáluje se s námi – ať už spouštíme novou kampaň nebo spravujeme dlouhodobé operace.
📮 ClickUp Insight: Více než 50 % respondentů denně píše do tří nebo více nástrojů a potýká se s „rozptýlením aplikací“ a roztříštěnými pracovními postupy. I když se to může jevit jako produktivní a rušné, váš kontext se prostě ztrácí mezi aplikacemi, nemluvě o energii, kterou vás stojí psaní. BrainGPT vše spojuje: stačí jednou promluvit a vaše aktualizace, úkoly a poznámky se dostanou přesně tam, kam patří, do ClickUp.
Žádné přepínání, žádný chaos – jen plynulá, centralizovaná produktivita.
2. Grammarly Business (nejlepší pro profesionální konzistenci psaní napříč týmy)
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy psali důležitý e-mail a zastavili se, abyste zvážili, zda nezní příliš formálně nebo možná není dostatečně propracovaný. Vynásobte tento moment celým týmem a uvidíte, jak malé nejistoty v psaní vedou ke ztrátě času a nejasným sdělením.
Grammarly Business pomáhá týmům tomu zabránit. Tiše zasahuje, navrhuje správný tón, vyhlazuje hrubé věty a zajišťuje, aby hlas vaší společnosti zazněl v každé zprávě.
Nejlepší funkce Grammarly Business
- Poskytujte opravy gramatiky, tónu a stylu v reálném čase, které pomáhají týmům jasně komunikovat v e-mailech, dokumentech a chatu.
- Pomocí stylového průvodce a tónů značky zajistíte, aby každý text byl v souladu s hlasem vaší společnosti.
- Zefektivněte spolupráci pomocí funkcí Knowledge Share a Snippets, které týmům umožňují znovu použít správné fráze, aniž by je musely přepisovat od začátku.
- Integrujte více než 500 000 aplikací a webových stránek, včetně Google Docs, Outlook, Slack, Salesforce a LinkedIn, a získejte tak plynulou podporu při psaní.
- Sledujte pokrok a identifikujte oblasti pro růst prostřednictvím analytického panelu týmu s přehlednými zprávami o kvalitě a efektivitě psaní.
Omezení Grammarly Business
- Pro větší týmy může být nákladné, protože cena za jedno pracovní místo se zvyšuje.
- Příležitostné nepřesné návrhy, které vyžadují lidskou kontrolu
- Při práci s velmi rozsáhlými dokumenty může dojít ke zpomalení výkonu.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s kompatibilitou s určitými platformami CMS, jako je WordPress.
Ceny Grammarly Business
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly Business
- G2: 4,7/5 (více než 11 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Grammarly Business
Je to velmi užitečné pro zlepšení psaní v rámci celého týmu, odhalování chyb a zajištění jasnosti a profesionality našich sdělení.
Je to velmi užitečné pro zlepšení psaní v rámci celého týmu, odhalování chyb a zajištění jasnosti a profesionality našich sdělení.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Grammarly
3. Notion AI (nejlepší pro komplexní produktivitu v ekosystému Notion)
Jeden uživatel Redditu popsal, jak Notion AI změnil způsob, jakým pracoval s obrovskou databází turistických destinací. Pokaždé, když přidal název nového místa, AI tiše doplnila podrobnosti – oblíbená jídla, hodnocení na Tripadvisoru, dokonce i malá tajemství, která znají jen místní.
Notion AI se nejlépe hodí, pokud již používáte Notion k organizaci svého světa. Dodává strukturu chaotickým projektům a odlehčuje zátěž informací, které by vás jinak mohly přetížit.
Mnoho lidí však poukazuje na to, že ačkoli jsou jeho funkce výkonné, vyšší cena vás může odradit, zejména pokud jej potřebujete pouze pro méně náročné úkoly.
Nejlepší funkce Notion AI
- Shrňte dlouhé zprávy, články nebo e-mailové řetězce do krátkých, srozumitelných poznámek, na základě kterých můžete jednat.
- Překládejte dokumenty do více jazyků a zajistěte tak hladší spolupráci s globálními týmy.
- Vylepšete gramatiku, pravopis a tón přímo v Notion Docs, aniž byste museli opustit svůj pracovní postup při tvorbě obsahu.
- Vytvářejte první návrhy nebo brainstormujte nápady pomocí jednoduchých podnětů a proměňte prázdnou stránku v výchozí bod.
- Automaticky vyplňujte databáze souhrny a postřehy, aby projekty zůstaly organizované bez ručního zadávání dat.
Omezení Notion AI
- Funguje pouze v rámci Notion, takže se musíte zavázat k používání tohoto ekosystému.
- Placené tarify mohou být drahé pro týmy, které potřebují pouze lehké využití AI.
- Někdy může poskytovat obecné výstupy, které je třeba ručně doladit.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
Co říkají uživatelé o Notion AI
Asistent psaní s umělou inteligencí mi pomáhá rychle proměnit nápady v propracovaný text, nástroje pro správu znalostí udržují vše organizované na jednom místě a díky podnikovému vyhledávání najdu přesně to, co potřebuji, během několika sekund.
Asistent psaní s umělou inteligencí mi pomáhá rychle proměnit nápady v propracovaný text, nástroje pro správu znalostí udržují vše organizované na jednom místě a díky podnikovému vyhledávání najdu přesně to, co potřebuji, během několika sekund.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Notion AI
4. Jasper AI (nejlepší pro marketingové týmy, které potřebují rozsah a rychlost)
Jasper si vybudoval jméno jako jedna z prvních platforem pro psaní s umělou inteligencí, která byla vytvořena s ohledem na potřeby marketérů. Namísto toho, aby vám poskytla pouze prázdné plátno, je navržena tak, aby působila jako neustále fungující obsahový engine.
Mnoho uživatelů oceňuje, jak šablony a nástroje pro značky eliminují dohady, zejména když probíhá více kampaní najednou. Můžete nastavit profily hlasu značky, které zajistí jednotný tón v blogových příspěvcích, e-mailech a reklamních textech, takže nemusíte pokaždé přepisovat stejné pozice.
Díky režimu SEO a integraci stručného popisu obsahu vám Jasper pomůže psát s ohledem na záměr vyhledávání, který je součástí procesu, nikoli dodatečně připojený.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Vytvářejte reklamní texty, blogy a e-mailové kampaně pomocí více než 50 předem připravených šablon, které šetří čas a snižují tvůrčí blok.
- Přizpůsobte tón a styl pomocí Jasper Brand Voice, aby veškerý obsah zůstal v souladu s identitou vaší značky.
- Optimalizujte články přímo při psaní díky integraci Surfer SEO.
- Vytvářejte vizuální obsah ve velkém měřítku pomocí sady AI Image Suite od Jasper, která promění vaše zadání ve vysoce kvalitní grafiku.
- Použijte Jasper Chat pro přirozené konverzace, které vám pomohou s brainstormingem, editací nebo vylepšením návrhů.
Omezení Jasper AI
- Cena je považována za vysokou ve srovnání s jinými alternativami WritingMate AI, jako jsou ChatGPT nebo Copy. ai.
- Někteří uživatelé tvrdí, že výstupy mohou působit obecně a vyžadují dodatečné úpravy, aby byly originální.
- Náročnější učení, pokud nejste obeznámeni s platformami pro psaní s využitím umělé inteligence.
Ceny Jasper AI
- Bezplatná zkušební verze na 7 dní
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Jasper AI
Jasper je jednoduchý, revoluční nástroj, který nám pomohl zefektivnit proces tvorby obsahu. Konzistentně dodává první návrhy, které dokonale ladí s naším tónem komunikace, což nám šetří čas i úsilí.
Jasper je jednoduchý, revoluční nástroj, který nám pomohl zefektivnit proces tvorby obsahu. Konzistentně dodává první návrhy, které dokonale ladí s naším tónem komunikace, což nám šetří čas i úsilí.
📚Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Jasper AI
5. Writesonic (nejlepší pro tvorbu obsahu s integrovanou podporou SEO)
Více než kdy dříve se obsahoví marketéři spoléhají na AI. Průzkumy ukazují, že něco přes polovinu z nich ji nyní používá k podnícení nápadů, ale jen malý počet ji nechává psát celé články. To ukazuje něco důležitého: většina lidí chce AI jako průvodce, ne jako ghostwritera.
Writesonic v této oblasti funguje skvěle. Pomáhá vám s brainstormingem, vytvářením osnov a vylepšováním vaší práce pomocí SEO insightů, přičemž vám stále nechává prostor pro vlastní vyjádření. Freelancerům a malým firmám může ulehčit plánování a přípravu návrhů, aniž by jim kradl pozornost.
Nejlepší funkce Writesonic
- Vytvářejte dlouhé články do blogů, reklamní texty a příspěvky na sociálních sítích pomocí šablon pro psaní s podporou umělé inteligence, které vám ušetří hodiny práce.
- Optimalizujte obsah pomocí integrovaných SEO nástrojů, včetně výzkumu klíčových slov, seskupování témat a analýzy mezer v obsahu.
- Použijte ChatSonic, chatovacího asistenta s umělou inteligencí, k brainstormingu nápadů, analýze konkurence nebo vylepšování návrhů v reálném čase.
- Získejte přístup k více než 100 šablonám obsahu zahrnujícím reklamy, e-maily, popisy produktů a skripty pro různé platformy.
- Napište text přímo v aplikacích jako LinkedIn nebo Gmail pomocí rozšíření Writesonic pro Chrome a získejte rychlé odpovědi a příspěvky.
Omezení Writesonic
- Mnoho pokročilých funkcí, jako je optimalizace SEO a ChatSonic, je dostupných pouze v placených tarifech.
- Bezplatné kredity jsou omezené, což ztěžuje úplné otestování platformy.
- Některé výstupy mohou působit obecně a vyžadovat lidskou úpravu pro doladění nuancí.
Ceny Writesonic
- Lite: 49 $/měsíc
- Standard: 99 $/měsíc
- Profesionální: 249 $/měsíc
- Pokročilá: 499 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
Co říkají uživatelé o Writesonic
Writesonic vyniká snadným používáním a flexibilitou při generování vysoce kvalitního obsahu v různých formátech. Obzvláště oceňuji rozmanitost šablon a možnost jemného doladění tónu a stylu.
Writesonic vyniká snadným používáním a flexibilitou při generování vysoce kvalitního obsahu v různých formátech. Obzvláště oceňuji rozmanitost šablon a možnost jemného doladění tónu a stylu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Writesonic
6. TextCortex AI (nejlepší pro malé týmy a samostatné tvůrce, kteří potřebují rychlou podporu při tvorbě obsahu)
Někdy je největší výzvou prostě začít. Mnoho uživatelů považuje TextCortex za užitečný, protože pomáhá proměnit hrubé podněty v použitelný text. Jeho rozšíření pro prohlížeč funguje na platformách jako Gmail, Google Docs a sociální média, takže můžete vytvářet obsah kdekoli, kde již pracujete, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
TextCortex se odlišuje funkcí „Zeno Chat“, která vám umožňuje vést dialog s AI za účelem vylepšení výstupů, místo abyste museli začínat znovu s novými zadáními.
Nejlepší funkce TextCortex AI
- Přepisujte a překládejte dokumenty do více jazyků
- Vytvářejte krátký obsah pro blogy, popisy produktů, e-maily a popisky.
- Vytvořte si vlastní AI osobnosti, které budou odpovídat vašemu tónu a stylu.
- Využijte znalostní báze k tomu, abyste AI naučili vše o vaší značce nebo odvětví.
- Získejte přístup k více než 500 šablonám pro rychlé vytváření obsahu.
Omezení TextCortex AI
- Bezplatný tarif omezuje délku výstupu a funkce.
- Chybí nástroje pro nadpisy, osnovy a podporu SEO.
- Potíže s generováním dlouhých článků
Ceny TextCortex AI
- Zdarma
- Premium: 6,99 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TextCortex AI
- G2: 4,7/5 (více než 830 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají uživatelé o TextCortex AI
Tento nástroj mi velmi pomáhá při psaní mého románu. Poskytuje mi skvělou zpětnou vazbu a vzbuzuje ve mně nadšení z toho, co si o něm budou myslet moji čtenáři.
Tento nástroj mi velmi pomáhá při psaní mého románu. Poskytuje mi skvělou zpětnou vazbu a vzbuzuje ve mně nadšení z toho, co si o něm budou myslet moji čtenáři.
📮 ClickUp Insight: Přibližně 1 z 5 respondentů průzkumu posílá více než 50 okamžitých zpráv denně. I když to zajišťuje rychlý průběh, může to také vést k přetížení a přehlédnutí detailů.
Díky integrovaným nástrojům ClickUp, jako jsou Chat a Přiřazené komentáře, zůstává každá konverzace propojena se správným úkolem, což zjednodušuje spolupráci a snižuje potřebu častých kontrol.
📚 Přečtěte si také: Generátory newsletterů s umělou inteligencí pro zvýšení produktivity při tvorbě obsahu
7. MailMaestro (nejlepší pro produktivitu e-mailů a schůzek)
Pokud vás někdy zatěžovala přeplněná doručená pošta nebo nekonečné poznámky z jednání, MailMaestro vám slibuje lehčí cestu vpřed. Namísto psaní každé odpovědi od začátku tento nástroj pro psaní s umělou inteligencí tiše za vás navrhuje propracované e-maily, shrnuje dlouhé vlákna a dokonce přeměňuje konverzace z jednání na přehledné úkoly.
MailMaestro vyniká svou schopností pracovat přímo tam, kde již jste – v Outlooku, Gmailu a Teams. Můžete psát nové e-maily, odpovídat pomocí kontextových konceptů nebo vylepšovat svůj text jediným kliknutím.
Nejlepší funkce MailMaestro
- Okamžitě vytvářejte propracované e-maily v několika jazycích pomocí nástrojů Compose, Reply a Improve.
- Shrňte dlouhé e-mailové konverzace a přílohy do přehledných závěrů.
- Automaticky detekujte a připomínejte následné kroky, termíny a upomínky.
- Uspořádejte si doručenou poštu pomocí chytrých štítků a filtrů pro rychlejší stanovení priorit.
- Proměňte chaotické diskuse na schůzkách v přidělené další kroky pomocí TeamsMaestro.
Omezení MailMaestro
- Návrhy někdy vyžadují ruční úpravy, aby zněly osobněji.
- Obavy o soukromí pro ty, kteří jsou opatrní při poskytování přístupu k e-mailu
- Omezené možnosti přizpůsobení stylu psaní ve srovnání s pokročilejšími nástroji
Ceny MailMaestro
- Zdarma
- MailMaestro: Cena od 12 $
- TeamMaestro: Cena od 17 $
- MaestroDuo: Ceny začínají na 25 USD
Hodnocení a recenze MailMaestro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají uživatelé o MailMaestro
Líbí se mi, jak MailMaestro usnadňuje správu e-mailů. Umělá inteligence pomáhá rychle vytvářet personalizované odpovědi, což mi šetří spoustu času a zároveň zachovává profesionalitu.
Líbí se mi, jak MailMaestro usnadňuje správu e-mailů. Umělá inteligence pomáhá rychle vytvářet personalizované odpovědi, což mi šetří spoustu času a zároveň zachovává profesionalitu.
📚 Přečtěte si také: Jak používat ChatGPT pro tvorbu obsahu
8. Koala AI (nejlepší pro rozsáhlý dlouhý obsah SEO)
Spisovatelé a marketingoví specialisté často diskutují o tom, kolik času tráví sestavováním dlouhých textů. Vytváření osnov, provádění výzkumu klíčových slov a přidávání interních odkazů může být zdrcující, ještě než vůbec začnete psát.
Koala AI má odlišný přístup. Nejenže generuje text, ale vytváří strukturované články optimalizované pro SEO, které často vypadají, jako by byly připravené k publikování. Mnoho tvůrců říká, že je to první nástroj, který použili, jehož výstupy vypadají méně jako hrubý návrh a více jako něco, co by s jistotou sdíleli.
Nejlepší funkce Koala AI
- Generujte plnohodnotné články optimalizované pro SEO na základě jediného klíčového slova.
- Automatizujte interní propojení a schéma značek, abyste posílili SEO webu.
- Využijte analýzu SERP v reálném čase, abyste se přizpůsobili aktuálnímu žebříčku.
- Vytvářejte přehledy partnerských produktů s živými daty z Amazonu
- Rozšiřte svou strategii obsahu pomocí hromadného psaní a integrace WordPressu.
Omezení Koala AI
- Kvalita se stále zlepšuje díky lidské editaci a personalizaci.
- Pokročilé modely rychle spotřebovávají kredity, což zvyšuje náklady pro uživatele s vysokou spotřebou.
- Rozhraní může na první pohled působit nepřehledně kvůli velkému množství nastavení.
Ceny Koala AI
- Essentials: 9 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
- Boost: 99 $/měsíc
- Růst: 179 $/měsíc
- Elite: 350 $/měsíc
- Pokročilá: 500 $/měsíc
- Úroveň I: 750 $/měsíc
- Scale II: 1 250 $/měsíc
- Úroveň III: 2 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Koala AI
- G2: 5,0/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají uživatelé o Koala AI
Marketingový tým shledal velkou hodnotu v používání zpráv o obsahu od společnosti Koala, které jim poskytují představu o tom, jaký obsah má tendenci pomáhat přivádět naše potenciální zákazníky do marketingového trychtýře.
Marketingový tým shledal velkou hodnotu v používání zpráv o obsahu od společnosti Koala, které jim poskytují představu o tom, jaký obsah má tendenci pomáhat přivádět naše potenciální zákazníky do marketingového trychtýře.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje AI pro rozšiřování vět pro větší srozumitelnost psaní
9. Evercopy (nejlepší pro škálování reklamních kreativ s AI)
Marketing zaměřený na značku zažívá opět svůj rozmach. 37,52 % marketérů klade na první místo zkušenosti zákazníků se svou značkou a téměř tři z deseti se zaměřují na obsah, který zůstává věrný jejich hodnotám.
To znamená, že je třeba vytvářet reklamy, které jsou konzistentní a kreativní ve velkém měřítku. Právě v tomto ohledu Evercopy opravdu vyniká. Místo toho, aby se týmy topily v nekonečných úpravách designu a roztříštěných materiálech, mohou využít studio obsahu založené na umělé inteligenci k vytváření bannerů, produktových fotografií a videoreklam, které vždy odpovídají značce.
Nejlepší funkce Evercopy
- Vytvářejte více než 30 formátů multimediálních reklam, včetně bannerů, fotografií produktů a videoreklam.
- Využijte nejúspěšnější kreativní obsah s AI remixy přizpůsobenými pro nové kampaně.
- Udržujte přísnou konzistenci značky pomocí vlastních šablon a možností personalizace.
- Upravujte a vylepšujte pomocí nástrojů drag-and-drop a úprav podporovaných umělou inteligencí.
- Získejte přístup k vestavěné knihovně témat a inspirace pro rychlé kreativní směřování.
Omezení Evercopy
- Ceny mohou být pro menší týmy nebo samostatné tvůrce vysoké.
- Některé pokročilé funkce jsou nejvhodnější pro podnikové uživatele.
- Omezená bezplatná zkušební verze ve srovnání s konkurencí
Ceny Evercopy
- Starter: 185 $/měsíc
- Pro: 710 $/měsíc
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Evercopy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají uživatelé o Evercopy
Poznámka:
Líbí se mi, jak produktivní je psaní obsahu pomocí AI a jaké úžasné výsledky to přináší. Pokrývá vše od dlouhých po krátké odpovědi, aniž by to bylo příliš mechanické. Líbí se mi také další funkce, jako je prozkoumávání souborů a analýza dat v reálném čase.
Líbí se mi, jak produktivní je psaní obsahu pomocí AI a jaké úžasné výsledky to přináší. Pokrývá vše od dlouhých po krátké odpovědi, aniž by to bylo příliš mechanické. Líbí se mi také další funkce, jako je prozkoumávání souborů a analýza dat v reálném čase.
👀 Zajímavost: Shakespeare vymyslel přes 1 700 slov, která se používají dodnes. Upravoval existující slova, měnil podstatná jména na slovesa a vytvářel nové fráze, aby zachytil emoce a příběhy.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší AI nástroje pro přepisování textů, které změní vaše psaní
10. Wordplay (nejlepší pro dlouhé SEO obsahy vytvořené jedním kliknutím)
Nikdo nemluví dost o tom, jak dlouho trvá, než se z nápadu stane propracovaný, dlouhý text. Wordplay byl navržen právě s ohledem na tuto výzvu. Namísto vytváření malých úryvků, které stále vyžadují hodiny práce, Wordplay vytváří osnovy blogových příspěvků a celé články jediným kliknutím, přičemž SEO je součástí jeho DNA.
Mnoho uživatelů zdůrazňuje, že Wordplay se liší od jiných AI editorů, protože byl vytvořen profesionály v oblasti SEO, a nebyl dodatečně vybaven možnostmi pro dlouhé texty. Výsledkem je obsah, který plynuleji navazuje, vyžaduje méně úprav a splňuje standardy Google pro užitečné a přesné psaní.
Nejlepší funkce Wordplay
- Vytvořte články s více než 5 000 slovy jedním kliknutím.
- Vytvářejte návrhy, které jsou z 95 % hotové během několika sekund.
- Ušetřete čas pomocí generátoru hromadných článků
- Integrujte s WordPressem pro plánování a publikování.
- Zahrňte často kladené otázky optimalizované pro úryvky vyhledávání a „Lidé se také ptají“.
Omezení slovních hříček
- Vyžaduje vysokou počáteční platbu s doživotní smlouvou.
- Výsledky je stále třeba ověřit a doladit.
Ceny Wordplay
- Starter: 99 $ za doživotní přístup
- Silver: 399 $ za doživotní přístup
- Gold: 999 $ za doživotní přístup
- Platinum: doživotní přístup za 2 800 $
Hodnocení a recenze Wordplay
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Wordplay
Wordplay si zamiloval – je snadno použitelný – obsah je autentický!! Mohu vytvářet různé styly a iterace – doslova mi to zkracuje čas psaní o 90 %!!!
Wordplay si zamiloval – je snadno použitelný – obsah je autentický!! Mohu vytvářet různé styly a iterace – doslova mi to zkracuje čas psaní o 90 %!!!
👀 Zajímavost: Hravá osobnost Wendy na Twitteru vznikla náhodou. Komunitní manažer začal odpovídat s humorem namísto strohé firemní řeči. Tento „hlas“ měl tak silný ohlas, že se stal virálním příkladem toho, jak konzistentní tón může podpořit růst značky.
📚 Přečtěte si také: 10 nejlepších AI nástrojů pro psaní e-mailů pro profesionály a marketéry
Další užitečné nástroje
1. Copy. ai
Copy.ai je vytvořen s ohledem na marketingové pracovníky. Obsahuje více než 90 šablon připravených k použití, takže můžete vytvářet reklamy, úvody blogů, popisy produktů nebo příspěvky na sociálních médiích, aniž byste museli začínat od nuly.
Týmy oceňují zejména funkci brand voice, která zajišťuje konzistentnost veškerého obsahu se stylem společnosti, a nástroje pro spolupráci, které umožňují hladkou spolupráci více uživatelů. Pro firmy, které často pořádají kampaně, pomáhá Copy. ai zkrátit čas strávený přípravou návrhů a brainstormingem.
Přesto existují určitá omezení, která stojí za zmínku. Výstupy mohou někdy působit repetitivně, pokud se příliš spoléháte na šablony pro psaní obsahu, což znamená, že budete muset text upravit, aby odpovídal vašemu stylu. Větší týmy také postrádají hlubší integraci s nástroji pro správu projektů.
📚 Přečtěte si také: 15 nejlepších alternativ a konkurentů Copy.ai v roce 2025
2. Rytr
Rytr je oblíbený mezi freelancery a malými týmy, které hledají cenově dostupný nástroj pro psaní s podporou AI. Podporuje více než 30 jazyků a 20 stylů, což vám dává flexibilitu při vytváření e-mailů, popisků nebo návrhů blogů.
Integrovaná kontrola plagiátů zajišťuje originalitu a rozhraní je snadno pochopitelné, takže je přístupné i pro ty, kteří s psaním pomocí AI teprve začínají.
Na druhou stranu, Rytr nevyniká v generování dlouhých textů ve srovnání s pokročilejšími AI nástroji. I když je užitečný pro krátké úryvky a malé projekty, výstupy mohou působit povrchně, pokud se použijí pro celé články. Jeho editační nástroje jsou také základní ve srovnání s konkurencí.
📚 Přečtěte si také: 11 nejlepších alternativ k Rytr AI pro chytřejší tvorbu obsahu v roce 2025
3. INK
INK kombinuje psaní pomocí umělé inteligence s optimalizací SEO, díky čemuž je oblíbený mezi blogery a marketingovými specialisty. Tato platforma vám pomáhá vylepšovat hustotu klíčových slov, meta tagy a čitelnost při psaní textu, takže váš obsah je optimalizován ještě předtím, než je zveřejněn.
Je navržen tak, aby eliminoval potřebu používat více nástrojů najednou, a to díky kombinaci generování AI a SEO skórování v jednom dashboardu.
INK však může být zpočátku kvůli množství dostupných SEO metrik poněkud nepřehledný. Někteří uživatelé také zjistili, že ačkoli je psaní pomocí AI spolehlivé, občas vytváří obecný obsah, který je třeba doladit, aby odpovídal hlasu značky.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro tvorbu reklamních textů s využitím umělé inteligence, které posílí vaše marketingové kampaně
Od prvního návrhu po finální verzi s ClickUp Brain
Psaní vždy bylo o něčem víc než jen o vkládání slov na stránku. Vy to víte, vaši čtenáři to vědí, ale mnoho AI asistentů pro psaní to neví.
Více návrhů často vede ke ztrátě kontextu a detailů. Právě v tom vyniká ClickUp – poskytuje vám jediný prostor pro plánování, psaní, úpravy a spolupráci bez roztříštěných nástrojů a nekonečných záložek.
Zatímco jiné platformy mohou zvládnout jen jednu část skládačky, ClickUp vše spojuje dohromady. Dokumenty, úkoly, kalendáře a AI jsou na jednom místě, takže váš proces psaní není tak namáhavý a probíhá v přirozeném rytmu.
Při porovnávání alternativ k WritingMate AI nejde jen o funkce, ale také o přístup a hodnotu. Mnoho nástrojů nyní nabízí mobilní aplikace, díky kterým můžete psát kdekoli, ale skutečný rozdíl často spočívá v dostupných cenách a lepších cenových modelech.
S ClickUp získáte flexibilitu při psaní a správě projektů bez nadměrných výdajů a zároveň budete moci využívat prémiové funkce na jedné platformě.
Pokud jste připraveni zbavit se stresu z psaní a soustředit se na práci, která je nejdůležitější, je čas se zaregistrovat na ClickUp!