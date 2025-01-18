10 nejlepších AI nástrojů pro zjednodušení textu pro snadné a srozumitelné psaní v roce 2025

Někdy se zdá, že pozornost lidí každým dnem slábne!
Pokud vaše psaní není naprosto jasné a působivé, čtenáři rychle ztratí zájem a přejdou k jinému obsahu, což povede k nízké angažovanosti publika. Psaní jasného a stručného obsahu, který rezonuje s vaším publikem, je dovednost.
Ale co kdyby existoval způsob, jak přeměnit vaše složité věty na obsah, který je pro čtenáře srozumitelnější? Právě v tom vám pomůže AI nástroj pro zjednodušení textu. Je to jako osobní trenér psaní, který přepíše váš text tak, aby byl co nejjasnější.
Tento průvodce představuje 10 nejlepších AI nástrojů pro zjednodušení textu, které vám pomohou vytvářet obsah, který čtenáře zaujme.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších AI nástrojů pro zjednodušení textu, které vám pomohou psát snadno a srozumitelně:
- ClickUp: Nejlepší pro zjednodušování obsahu pomocí umělé inteligence
- Junia. AI: Nejlepší pro zjednodušování technického obsahu
- ProWritingAid: Nejlepší pro úpravy v reálném čase
- Dumb It Down: Nejlepší pro vysvětlování odborných termínů
- MyCleverAI: Nejlepší pro vývoj obsahu založeného na AI
- Writecream: Nejlepší pro vícejazyčný obsah
- Semantic Pen AI: Nejlepší pro psaní článků
- Textbuddy: Nejlepší pro lepší čitelnost
- QuestGenius: Nejlepší pro rozšiřování textu
- HyperWrite: Nejlepší pro získání zpětné vazby k psaní
Co byste měli hledat v nástroji pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence?
Ruční úpravy každé věty pro lepší čitelnost mohou být zdlouhavé a časově náročné. Právě v těchto případech přicházejí na pomoc nástroje pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence.
Zde jsou znaky skvělého zjednodušovače vět s umělou inteligencí:
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP): Robustní nástroj pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence by měl používat pokročilé algoritmy NLP. Pomáhá přesně analyzovat a přepsat složité věty při zachování původního sdělení. Většina nástrojů podporujících NLP má integrovaný generátor textu pomocí umělé inteligence.
- Úpravy slovní zásoby: Vyberte si nástroj, který odstraní žargon a nahradí jej jasným, smysluplným textem. Přílišné zjednodušování až do nejasnosti může mít opačný účinek. Hledejte nástroje s vestavěným slovníkem nebo funkcemi pro kontextové přepisování.
- Možnosti přizpůsobení: Vyzkoušejte nástroje, které vám umožní upravit úroveň zjednodušení podle potřeb vašich čtenářů. Některé nástroje mohou nabízet nastavení pro různé úrovně čtení nebo možnost výběru mezi různými styly zjednodušení.
- Mechanismus zpětné vazby: Používejte generátor textu s umělou inteligencí, který poskytuje zpětnou vazbu ohledně skóre čitelnosti nebo návrhy na další zjednodušení, aby se zlepšily vaše psací dovednosti.
- Bohaté možnosti formátování: Dobře strukturovaný text je napůl cestou k porozumění. Hledejte nástroje AI, které podporují bohaté možnosti formátování, jako je převod textu do odrážek nebo tabulek.
- Jazyková podpora: Nástroje, které podporují více jazyků a dialektů, jsou nezbytností. Pomáhají autorům a marketérům přizpůsobit jejich sdělení tak, aby efektivně oslovila různorodé publikum napříč různými kulturami a regiony.
10 nejlepších AI nástrojů pro zjednodušení textu
1. ClickUp (nejlepší pro zjednodušování obsahu pomocí umělé inteligence)
Představte si následující situaci: strávili jste hodiny vytvářením dokonalého textu pro landing page vašeho nového produktu. Je poutavý, plný kreativity a obsahuje všechna správná klíčová slova. Ale když se dostane k prodejnímu týmu, požádají vás, abyste ho přepracovali.
Proč? Protože vaši zákazníci tomu nebudou rozumět. Odborná terminologie je matoucí a zákazníky zajímají pouze výhody produktu. Nyní jste zpět na začátku a musíte celé texty přepsat od začátku.
ClickUp Brain
Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain. Díky jeho nástroji pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence můžete ušetřit hodiny práce. Stačí zkopírovat text, vložit ho do Brain a přidat pokyn k jeho zjednodušení. Během několika sekund získáte jasnou verzi.
Zde je příklad toho, jak ClickUp Brain zjednodušuje text:
ClickUp Brain zajistí, že vaše sdělení bude stručné a trefí se do černého. Spolehněte se na něj jako na svého osobního editora a rozlučte se s nekonečným přepisováním!
ClickUp Docs
K psaní obsahu a úpravám pomocí AI můžete také použít ClickUp Docs. Stačí přejít na ClickUp AI z panelu nástrojů v Docs a psát, upravovat, vytvářet a shrnovat obsah přímo ve vašich Docs.
Chcete-li zjednodušit svůj stávající obsah, vyberte text a použijte ikonu AI na panelu nástrojů pro práci s textem. ClickUp Brain zlepší psaní, opraví gramatiku, prodlouží nebo zkrátí text, zjednoduší ho nebo vygeneruje akci. Ano, je to tak jednoduché!
Nejlepší na ClickUp Docs je spolupráce v reálném čase. Můžete text společně upravovat se členy svého týmu a nejnovější verze se aktualizuje v pracovním prostoru každého člena.
Chcete svůj obsah zjednodušit ještě více? Nezapomeňte na formátování! V ClickUp Docs můžete formátovat svůj text pomocí nadpisů, bannerů, seznamů a dalších prvků a vytvářet tak vizuálně přitažlivé dokumenty. Správné formátování usnadňuje čtení vašeho obsahu a pomáhá zdůraznit důležité informace, čímž plynule vede čtenáře vašimi myšlenkami.
Tato synergie mezi AI a nástroji pro spolupráci zajišťuje, že všichni zůstávají na stejné vlně, doslova i obrazně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte obsah snadno zadáním příkazu /AI v ClickUp Docs.
- Získejte více než 100 šablon promptů podložených výzkumem, které vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků s AI.
- Přizpůsobte tón svého obsahu tak, aby rezonoval s širším publikem.
- Využijte korekturu pomocí AI k odhalení gramatických chyb a navržení jasnějších alternativ.
- Překládejte text do různých jazyků pomocí ClickUp Brain, což usnadňuje lokalizaci vašeho obsahu pro personalizovanou komunikaci.
Omezení ClickUp
- Začátky mohou být náročné, protože nástroj má mnoho funkcí.
- ClickUp Brain není součástí bezplatného tarifu.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Nejenže jsme začali psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
Nejenže jsme začali psát články, ale rozhodli jsme se to dělat ve velkém měřítku, takže jsme potřebovali robustní platformu, která by se snadno přizpůsobila našemu rostoucímu počtu výstupů. ClickUp byl tou nejlepší volbou.
2. Junia. AI (nejlepší pro zjednodušování technického obsahu)
Junia. AI nabízí bezplatný nástroj pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence, který dokáže zpracovat až 500 slov najednou. Umí generovat synonyma a vytvářet citace pro technické články. Díky umělé inteligenci můžete také shrnovat, parafrázovat, překládat a měnit tón obsahu.
Automatické doplňování textu pomocí umělé inteligence od Junia usnadňuje tvorbu technického obsahu. Stačí zadat klíčová slova a umělá inteligence vygeneruje relevantní obsah, který odpovídá kontextu. Junia AI také pomáhá generovat často kladené otázky, aby se zlepšila čitelnost vašeho textu.
Nejlepší funkce Junia. AI
- Aktivujte GPT-4 pro psaní s vylepšeným porozuměním kontextu, které poskytuje přesné odpovědi.
- Přidejte vlastní hlas značky, který bude použit ve všech obsahu.
- Získejte podporu více jazyků pro lokalizaci vašeho obsahu.
Junia. Omezení AI
- Pokud vytváříte článek, může se někdy stát, že se alternativní text obrázku smíchá s obsahem, což čtenářům znemožní pochopit kontext.
- K dispozici není žádný bezplatný plán, který by umožňoval vyzkoušet tento nástroj.
Ceny Junia. AI
- Zdarma
- Tvůrce: 34 $ měsíčně
- Pro: 59 $ měsíčně
Junia. Hodnocení a recenze AI
- Nedostatek recenzí
Junia se mi opravdu líbí. Píše dobrý obsah a navíc zdarma. Většina AI nástrojů má velmi malý měsíční limit, ale Junia má 5000 slov, což mi stačí, protože ji používám pro nadpisy a popisy reklam. Líbí se mi většina funkcí, ale jejich uživatelské rozhraní by mohlo být mnohem lepší než v současné verzi.
Junia se mi opravdu líbí. Píše dobrý obsah a navíc zdarma. Většina nástrojů AI má velmi malý měsíční limit, ale Junia má 5000 slov, což mi stačí, protože ji používám pro nadpisy a popisy reklam. Líbí se mi většina funkcí, ale jejich uživatelské rozhraní by mohlo být mnohem lepší než v současné verzi.
🧠 Věděli jste, že... Zákon o srozumitelném psaní z roku 2010 ukládá federálním agenturám USA povinnost používat jasný a srozumitelný jazyk ve veřejné komunikaci, včetně formulářů, pokynů a předpisů určených pro širokou veřejnost. To podtrhuje význam jednoduché komunikace pro zajištění přístupnosti a snížení nejasností.
3. ProWritingAid (nejlepší pro úpravy v reálném čase)
ProWritingAid je asistent pro psaní, který jde nad rámec základní kontroly gramatiky. Jeho nástroj pro přeformulování pomocí umělé inteligence vám pomůže přidat kontextové fráze, takže se nemusíte potýkat s neohrabaným psaním nebo nevhodnými frázemi.
Navíc nástroj ProWritingAid pro parafráze může zjednodušit vaše psaní tím, že rozšiřuje obsah, přidává relevantní detaily nebo zlepšuje čitelnost. Získáte zpětnou vazbu ohledně gramatiky a stylu v reálném čase, abyste mohli opravovat chyby při psaní. Má také funkci kritické zprávy, která ukazuje silné a slabé stránky vašeho psaní.
Nejlepší funkce ProWritingAid
- Zjednodušte až 250 slov pomocí bezplatného nástroje pro zjednodušení textu.
- Seznamte se s důvody, které stojí za návrhy na vylepšení textu, abyste mohli psát lépe.
- Přizpůsobte si své stylové příručky a slovníky, abyste dostávali návrhy šité na míru.
- Integrujte ProWritingAid do své oblíbené platformy, jako je Docs, Word nebo Scrivener, aniž byste narušili svůj každodenní pracovní postup.
Omezení ProWritingAid
- Za kontrolu plagiátů musíte zaplatit dodatečný poplatek.
- Někdy může pracovat pomalu.
Ceny ProWritingAid
- Zdarma
- Premium: 30 $ měsíčně
- Premium Pro: 36 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ProWritingAid
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Z mnoha editačních programů, které jsem vyzkoušel, mi PWA připadá nejjednodušší a nejdůkladnější. Posílám mu všechny své rukopisy a spoléhám se na to, že PWA odhalí mé chyby a opomenutí. Funguje rychle, je spolehlivý a nejenže opravuje mé texty, ale také se z jeho rad mohu poučit.
Z mnoha editačních programů, které jsem vyzkoušel, mi PWA připadá nejjednodušší a nejdůkladnější. Posílám mu všechny své rukopisy a spoléhám se na to, že PWA odhalí mé chyby a opomenutí. Funguje rychle, je spolehlivý a nejenže opravuje mé texty, ale také se z jeho rad mohu poučit.
4. Dumb It Down (nejlepší pro vysvětlování odborných termínů)
Jednou z nejlepších technik pro psaní jednoduchého obsahu je nejprve pochopit původní význam fráze nebo žargonu. Jakmile plně pochopíte význam odborných termínů a vysvětlíte je srozumitelným jazykem, pochopí to i vaši čtenáři.
AI Explainer od Dumb It Down pomáhá rozložit složité pojmy na jednodušší. Můžete ho požádat, aby vám vysvětlil fráze, citáty, pojmy nebo idiomy, což vám usnadní pochopení kontextu a jasné psaní.
Nejlepší funkce Dumb It Down
- Získejte vysvětlení jakéhokoli slova pomocí nástroje Explainer.
- Najděte původ jakéhokoli slova, citátu nebo fráze pomocí nástroje Origin.
- Získejte rychlé shrnutí dlouhých článků generované umělou inteligencí vložením textu nebo zadáním URL adresy.
- Snadno kontrolujte složité nebo technické dokumenty pomocí funkce PDF Chat.
Omezení Dumb It Down
- Bezplatné tarify nabízejí pouze 20 kreditů měsíčně.
- S bezplatným tarifem můžete zjednodušit až 200 slov najednou.
Ceny Dumb It Down
- Zdarma
- Výhoda: 2,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Dumb It Down
- Nedostatek recenzí
📖 Číst více: AI vs. obsah vytvořený lidmi: klady a zápory
5. MyCleverAI (nejlepší pro vývoj obsahu založeného na AI)
MyCleverAI je sice určen především pro tvorbu webových návrhů pomocí AI, ale má také skvělé funkce pro psaní a SEO. Můžete zjednodušit, shrnout a zkrátit svůj text. Má také AI nástroje pro kontrolu gramatiky a pravopisu.
Chcete porozumět složitému pojmu, než o něm začnete psát? MyCleverAI nabízí AI tutora a interaktivního chatbota, kteří vám pomohou naučit se technická témata.
Nejlepší funkce MyCleverAI
- Proveďte kontextové opravy svého stylu psaní pomocí AI kontroly pravopisu.
- Získejte synonyma pro jakékoli slovo, aby byl váš text jednodušší a působivější.
- Vytvořte marketingový plán přizpůsobený vašemu webu pomocí AI
Omezení MyCleverAI
- Někteří uživatelé hlásí, že funkce AI SEO audit nefunguje správně.
- Nástroj pro generování klíčových slov AI generuje náhodná klíčová slova bez dalších informací, jako je obtížnost klíčových slov, objem vyhledávání atd.
Ceny MyCleverAI
- Zdarma
- Plný přístup: 25 $ měsíčně
Hodnocení a recenze MyCleverAI
- Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Použijte Flesch Reading Ease Score, abyste se ujistili, že váš obsah je snadno čitelný. Snažte se dosáhnout skóre 60–70, abyste měli jasný a přístupný text, kterému většina lidí snadno porozumí. Tento rozsah obvykle odpovídá úrovni čtení 8. až 9. třídy, díky čemuž bude vaše psaní přístupnější pro široké publikum.
6. Writecream (nejlepší pro vícejazyčný obsah)
Writecream je především nástroj pro psaní textů s umělou inteligencí, který obsahuje bezplatný zjednodušovač textu. Stačí vložit obsah a Writecream text zjednoduší a převede jej do řeči pro snadnou prezentaci. Umožňuje také vybrat požadovaný tón (např. profesionální nebo neformální) a styl (např. informativní) pro zjednodušení textu.
S Writecreamem můžete vytvářet různé typy obsahu, včetně článků na blogu, příspěvků na sociálních médiích, e-mailů, reklamních textů a dokonce i podcastů. Writecream navíc pomáhá psát odborné práce a články do časopisů jednoduchým jazykem.
Nejlepší funkce Writecream
- Zjednodušte obsah ve více než 75 jazycích
- Ptejte se asistenta pro psaní jménem „Genie“, který je podobný ChatGPT.
- Vytvářejte závěry blogů během několika sekund pomocí generátoru závěrů.
- Rychle vytvářejte články pomocí 4krokového generátoru článků.
Omezení Writecream
- Bezplatný tarif má k dispozici pouze 1 kredit.
Ceny Writecream
- Zdarma
- Neomezený: 9 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Writecream
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o Writecream
Writecream dokáže rychle a efektivně generovat texty, které jsou gramaticky správné a obsahově relevantní. Navíc se dokáže přizpůsobit různým stylům psaní a tématům, což z něj činí cenný nástroj pro spisovatele, novináře a marketéry. Je velmi škoda, že lze zadat pouze 300 znaků.
Writecream dokáže rychle a efektivně generovat texty, které jsou gramaticky správné a obsahově relevantní. Navíc se dokáže přizpůsobit různým stylům psaní a tématům, což z něj činí cenný nástroj pro spisovatele, novináře a marketéry. Je velmi škoda, že lze zadat pouze 300 znaků.
7. Semantic Pen AI (nejlepší pro psaní článků)
Semantic Pen AI vyniká jako jeden z nejlepších nástrojů pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence a nabízí možnost přizpůsobit výstup podle požadované úrovně. Můžete použít AI nástroj pro psaní vět, abyste upravili tón svého obsahu.
Umožňuje také převést jakékoli video z YouTube na článek. Nejlepší na tom je, že články můžete přímo publikovat na WordPressu nebo Webflow pouhým jedním kliknutím.
Nejlepší funkce Semantic Pen AI
- Vytvořte až 5 článků najednou pomocí generátoru obsahu AI.
- Vytvořte svůj článek pomocí robustních funkcí přizpůsobení.
- Přidejte do svého obsahu interní a externí odkazy přidáním předvolby a tématu.
Omezení umělé inteligence Semantic Pen
- Může mít potíže s porozuměním nuancím nebo složitým kontextům, jako jsou idiomatické výrazy nebo sarkasmus.
Ceny Semantic Pen AI
- Essential: 17 $ měsíčně
- Starter: 37 $ měsíčně
- Profesionální: 47 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Semantic Pen AI
- Nedostatek recenzí
💡Rychlý tip: Při vytváření obsahu pro různé cílové skupiny požádejte nástroje AI, aby vygenerovaly více verzí s různou úrovní složitosti. Požádejte například o tři verze stejného obsahu: jednu pro odborníky, jednu pro širokou veřejnost a jednu pro začátečníky. Tento přístup vám umožní přizpůsobit obsah konkrétní úrovni znalostí.
8. Textbuddy (nejlepší pro lepší čitelnost)
Textbuddy je jednoduchý software pro zjednodušování a přepisování textů pomocí umělé inteligence. Tento nástroj rozkládá věty, analyzuje sentiment textu a přepisuje odstavce.
Poskytuje skóre čitelnosti a hodnotí úroveň CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Skóre jsou následující:
- AI, A2: Základní uživatel/jednoduchý jazyk
- B1, B2: Nezávislý uživatel/srozumitelný jazyk
- C1, C2: pokročilý uživatel/složitý jazyk
Tyto skóre pomáhají pochopit čitelnost textu a psát jasnější věty.
Nejlepší funkce Textbuddy
- Identifikujte potenciální problémy v textu, jako jsou dlouhé věty, složitý jazyk, pasivní hlas, příslovce, výplňová slova a chyby formátování pomocí textového editoru.
- Získejte synonyma pro složitá slova jediným kliknutím, což usnadní výběr slov a zlepší srozumitelnost.
- Zobrazit dobu čtení a mluvení vašeho textu
Omezení Textbuddy
- Chybí bezplatná zkušební verze pro otestování funkcí.
Ceny Textbuddy
- Premium: 19 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Textbuddy
- Nedostatek recenzí
9. QuestGenius (nejlepší pro rozšiřování textu)
QuestGenius je platforma založená na umělé inteligenci, která poskytuje sadu textových nástrojů určených k pomoci uživatelům při různých úkolech souvisejících s psaním. Můžete zjednodušit až 300 slov najednou a k dispozici máte 5 kreditů zdarma, abyste mohli vyzkoušet klíčové funkce tohoto nástroje. Umožňuje vám také parafrázovat text v různých tónech.
Jeho jedinečnou funkcí je nástroj pro generování kvízů. Zadáte text, vyberete úroveň obtížnosti a typ kvízu a nástroj automaticky vygeneruje kvíz přizpůsobený vašemu obsahu. To vám pomůže posoudit, zda vaše publikum pochopilo klíčové pojmy a hlavní myšlenky, nebo zda je třeba obsah dále zjednodušit.
Nejlepší funkce QuestGenius
- Rozšiřte svůj text a efektivně zjednodušte složité témata.
- Vyberte si ze seznamu různých tónů pro svůj text.
- Vytvářejte rychlé AI souhrny technického obsahu
Omezení QuestGenius
- Postrádá funkce pro úpravy v reálném čase a kontrolu gramatiky.
Ceny QuestGenius
- Zdarma
- Premium: 12 $ měsíčně za 200 kreditů
Hodnocení a recenze QuestGenius
- Nedostatek recenzí
10. HyperWrite (nejlepší pro získání zpětné vazby k psaní)
Inovativní nástroj HyperWrite „Explain Like I’m 5” využívá pokročilé modely umělé inteligence, včetně GPT-4, k zjednodušení technických témat. Používá srozumitelné analogie a příklady, aby zajistil, že lidé různých věkových skupin a úrovní čitelnosti mohou snadno porozumět vašemu obsahu.
Můžete vyzkoušet HyperWrite, abyste zjednodušili vědeckou teorii nebo vysvětlili složité právní a finanční předpisy laickým jazykem. Jeho Magic Editor také pomáhá vylepšit váš text, aby byl jasnější, plynulejší a čitelnější.
Nejlepší funkce HyperWrite
- Získejte návrhy na úpravy v reálném čase, které vám zjednoduší text.
- Používejte stylové příručky, abyste zachovali jednotný tón v různých dokumentech.
- Získejte klíčové body nebo informace z jakéhokoli textu pomocí AI shrnovače.
Omezení HyperWrite
- Jeho uživatelské rozhraní není příliš intuitivní.
- Rychlost generování obsahu je ve srovnání s jinými nástroji AI pomalá.
Ceny HyperWrite
- Zdarma
- Premium: 19,99 $ měsíčně
- Ultra: 44,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze HyperWrite
- Nedostatek recenzí
🧠 Věděli jste, že americká vláda nabízí kurzy psaní srozumitelným jazykem, které zahrnují nástroje a zdroje pro zjednodušení psaní a jasnou komunikaci?
Zjednodušte text pomocí ClickUp
Zjednodušení textu znamená více než jen odstranění odborných výrazů. Musíte strukturovat obsah pro lepší srozumitelnost, přidat vizuální prvky a používat relevantní termíny nebo analogie, kterým vaše cílová skupina rozumí.
To vše však vyžaduje mnoho času a úsilí. Nástroje pro zjednodušení textu pomocí umělé inteligence vám usnadní život tím, že automaticky rozloží technický text na srozumitelný obsah. Některé nástroje dokonce poskytují návrhy pro srozumitelnost v reálném čase. Všechny nástroje na tomto seznamu sice zlepší vaše psaní, ale ClickUp vyniká jako nejlepší řešení.
ClickUp Brain zjednoduší váš obsah pro větší srozumitelnost během několika sekund. Navíc můžete zjednodušeného textu vytvářet úkoly, přiřazovat členy týmu a mnoho dalšího! Použijte ClickUp pro spolupráci v reálném čase, poskytování zpětné vazby k textům a hladké řízení projektů – vše na jedné platformě.
Jste připraveni vidět kouzlo ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!