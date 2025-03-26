10 nejlepších nástrojů pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence pro větší srozumitelnost psaní

Návrh se vyvíjel perfektně – dokud jste si neuvědomili, že vaše věty jsou krátké a suché a postrádají potřebnou hloubku.
S pomocí správných nástrojů můžete tento typický problém při psaní vyřešit.
Nástroj pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence vám pomůže proměnit základní myšlenky v jasná a působivá sdělení. Zatímco mnozí se spoléhají na tradiční pomůcky pro psaní, tyto nástroje jdou nad rámec gramatiky a díky několika drobným úpravám dodávají vašemu psaní větší srozumitelnost a působivost.
V tomto blogu prozkoumáme 10 nejlepších nástrojů pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence, které vám pomohou vylepšit vaše věty bez námahy. 📝
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je našich 10 nejlepších doporučení pro váš další nástroj pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence:
- ClickUp (Nejlepší pro týmy spravující projekty a tvorbu obsahu)
- ContentDetector. ai (Nejlepší pro autory, kteří se zaměřují na obsah bezpečný z hlediska detekce AI)
- Originality. ai (Nejlepší pro tvůrce obsahu, kteří chtějí zajistit originalitu a SEO)
- Humanize AI Text Sentence Expander (nejlepší pro marketéry, kteří vylepšují obsah generovaný umělou inteligencí)
- Junia AI Text Expander (nejlepší pro profesionály, kteří potřebují rychlé a přesné rozšíření)
- WriterBuddy. ai Sentence Expander (nejlepší pro blogery a studenty, kteří potřebují jednoduchá vylepšení)
- Musely. ai Sentence Expander (Nejlepší pro správce sociálních médií a influencery)
- Edit Pad AI Sentence Expander (Nejlepší pro běžné uživatele, kteří hledají snadné rozšíření obsahu)
- HyperWrite Sentence Expander (nejlepší pro profesionály, kteří hledají personalizovanou pomoc při psaní)
- Typli. ai Sentence Expander (Nejlepší pro freelancery a podnikatele, kteří potřebují různorodé tóny obsahu)
Co byste měli hledat v nástrojích pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence?
Výběr správného nástroje pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence může zefektivnit váš proces psaní. Abyste se ujistili, že vám bude vyhovovat, zaměřte se na klíčové funkce, které zvyšují přesnost, rychlost a čitelnost.
Podívejme se, co byste měli hledat, abyste svůj nástroj využili na maximum⚒️.
- Rozšiřování pomocí umělé inteligence: Využívá pokročilé algoritmy k rozšiřování vět při zachování původního významu a kontextu.
- Kontrola plagiátů: Obsahuje vestavěnou kontrolu plagiátů, která zajistí, že váš obsah zůstane originální a bez duplicit.
- Přesnost: Rozšiřuje věty bez změny původního kontextu, čímž zajišťuje přesnost vašeho psaní.
- Rychlost: Poskytuje rychlé rozšíření několika kliknutími, což vám ušetří čas ve srovnání s ručním přepisováním.
- Čitelnost: Zaměřuje se na přeměnu složitých vět na jasný a srozumitelný obsah.
- Všestrannost: Vhodné pro širokou škálu obsahu, včetně akademického psaní, kreativního psaní, profesionálních zpráv, blogových příspěvků a dalšího.
- Přizpůsobitelný tón: Umožňuje vám přizpůsobit tón rozšířeného obsahu tak, aby odpovídal vašemu cílovému publiku.
- Vícejazyčná podpora: Podporuje více jazyků, což je užitečné pro mezinárodní a rozmanité publikum.
10 nejlepších nástrojů pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence v kostce
Nejste si jisti, který nástroj pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence je pro váš obsah ten pravý?
Od zlepšení čitelnosti po posílení kreativity – tyto nástroje nabízejí jedinečné funkce, které vyhoví vašim potřebám. Zde je stručný přehled, který vám pomůže vybrat ten nejlepší. 💁
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Vynikající funkce
|ClickUp
|Týmy spravující tvorbu obsahu a související úkoly a projekty
|Integrace s nástroji pro správu úkolů a projektů pro plynulou správu pracovních postupů a tvorbu obsahu.
|ContentDetector. ai
|Autoři zaměřující se na obsah bezpečný z hlediska detekce AI
|Zajišťuje, že rozšířený text zůstane lidský a bezpečný pro AI.
|Originality. ai
|Tvůrci obsahu, kteří upřednostňují originalitu a SEO
|Poskytuje detekci plagiátů spolu s rozšiřováním textu.
|Humanize AI Text Sentence Expander
|Marketéři vylepšující obsah generovaný umělou inteligencí
|Vylepšuje text generovaný umělou inteligencí, aby zněl přirozeněji a poutavěji.
|Junia AI Text Expander
|Profesionálové, kteří potřebují rychlé a přesné rozšíření
|Nabízí kontextově citlivé rozšíření s flexibilitou v tónu a stylu.
|WriterBuddy. ai Rozšiřovač vět
|Blogeři a studenti, kteří potřebují jednoduchá vylepšení
|Uživatelsky přívětivé rozhraní s rychlými návrhy na vylepšení textu
|Musely. ai Rozšiřovač vět
|Správci sociálních médií a influenceři
|Optimalizuje rozšířený obsah pro zapojení na sociálních médiích.
|Editpad AI Sentence Expander
|Obecní uživatelé, kteří hledají snadné rozšíření obsahu
|Jednoduché rozšiřování s základními funkcemi přepisování
|HyperWrite Sentence Expander
|Profesionálové hledající personalizovanou pomoc s psaním
|Návrhy založené na umělé inteligenci pro individuální styly psaní
|Typli. ai Rozšiřovač vět
|Freelancerům a podnikatelům, kteří potřebují různorodé tóny obsahu
|Možnosti přizpůsobení AI pro různé potřeby obsahu
10 nejlepších nástrojů pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence
S takovým množstvím nástrojů pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence může být výběr toho správného nástroje obtížný. Některé se zaměřují na srozumitelnost, jiné na kreativitu a několik z nich nabízí perfektní kombinaci obou. Abychom vám usnadnili rozhodování, sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů a zdůraznili jejich hlavní přednosti a nevýhody.
Najdeme ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. 👀
1. ClickUp (nejlepší pro týmy spravující projekty a tvorbu obsahu)
Jste unaveni přepínáním mezi aplikacemi? Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací! 🤩
Ať už spravujete úkoly, připravujete další příspěvek na blog nebo plánujete využít AI pro digitální marketingové kampaně, ClickUp vám umožní mít vše na jednom místě.
Díky integrované funkci ClickUp Brain ( ) budete pracovat chytřeji a rychleji než kdykoli předtím. Potřebujete vylepšit větu nebo přidat detaily? AI Writer od Brain navrhne vylepšení na základě kontextu vašeho obsahu. Jako první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti společnosti, vám umožňuje vylepšovat obsah přímo ve vašem pracovním postupu na základě kontextu vašeho úkolu nebo dokumentu.
Kromě toho ClickUp Docs usnadňuje společné vytváření a úpravy dokumentů tím, že všechny vaše dokumenty, wiki a nápady soustřeďuje do jednoho centrálního pracovního prostoru. K vytváření nebo úpravám obsahu použijte příkazy „/“ nebo tlačítko „Write with AI“ (Psát s AI) v ClickUp Docs. Stačí zadat větu a AI ji rozšíří s úpravami srozumitelnosti a tónu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomocí automatizací ClickUp můžete spravovat rutinní úkoly, jako je přidělování revizí obsahu nebo sledování termínů.
- Přidejte do úkolů vlastní pole AI a automaticky vytvářejte obsah pro popisy úkolů.
- Shrňte úkoly, dokumenty, vlákna komentářů a chatové diskuze pomocí funkce Ask AI.
- Získejte obrázky generované umělou inteligencí pomocí funkcí AI v ClickUp Whiteboards.
- Zaznamenávejte poznámky z jednání, přepisujte je a snadno z nich extrahujte úkoly pomocí ClickUp AI Notetaker.
Omezení ClickUp
- Pro začátečníky může být nutné určité období učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp skutečně nahrazuje několik nástrojů jedním. Díky ClickUp spravujeme tvorbu obsahu, marketing, vývoj produktů, firemní dokumenty a další věci na jednom místě. Oddělení v naší společnosti mohou mnohem snáze pochopit a držet krok s tím, na čem pracují ostatní týmy, protože vše můžeme uchovávat na jednom místě.
ClickUp skutečně nahrazuje několik nástrojů jedním. Díky ClickUp spravujeme tvorbu obsahu, marketing, vývoj produktů, firemní dokumenty a další věci na jednom místě. Oddělení v naší společnosti mohou mnohem snáze pochopit a držet krok s tím, na čem pracují ostatní týmy, protože vše můžeme uchovávat na jednom místě.
🔍 Věděli jste, že... 41 % marketérů uvádí, že díky použití umělé inteligence dosáhli vyšších výnosů ze svých e-mailových kampaní.
2. ContentDetector. ai (nejlepší pro autory, kteří se zaměřují na obsah bezpečný z hlediska detekce AI)
ContentDetector. ai je univerzální platforma, která identifikuje text generovaný umělou inteligencí, včetně výstupů z modelů jako ChatGPT, Claude, Gemini a dalších, pomocí svého AI Content Detector. Kromě toho vám jeho nástroj Sentence Expander pomůže vylepšit vaše psaní a tvorbu obsahu.
Platforma využívá pokročilé algoritmy zpracování jazyka, aby zajistila, že rozšířený obsah zůstane informativní, poutavý a vybroušený, aniž by byla ohrožena srozumitelnost nebo záměr.
Nejlepší funkce ContentDetector.ai
- Rozložte složité myšlenky na jasná a podrobná vysvětlení pro lepší porozumění.
- Vylepšete články komplexními postřehy a poutavými detaily, které zaujmou čtenáře.
- Proveďte kontrolu svého obsahu pomocí několika nástrojů pro detekci AI, jako jsou Originality.ai a Turnitin, a agregujte výsledky pro vyšší přesnost.
Omezení ContentDetector. ai
- Chybí samostatné aplikace pro stolní počítače, Android a iOS, což omezuje přístupnost na různých zařízeních.
- Omezené možnosti analýzy a přizpůsobení zpětné vazby
Ceny ContentDetector. ai
- Zdarma
Hodnocení a recenze ContentDetector. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ContentDetector. ai?
Není to sice nic výjimečného, ale výsledky je třeba ověřit. Kreativní výstupy lze snadno rozlišit, ale u technického obsahu je to v podstatě loterie.
Není to sice nic výjimečného, ale výsledky je třeba ověřit. Kreativní výstupy lze snadno rozlišit, ale u technického obsahu je to v podstatě loterie.
🔍 Věděli jste, že... Za kouzlem rozšiřování vět stojí zpracování přirozeného jazyka (NLP). Algoritmy NLP pomáhají AI analyzovat struktury vět, gramatická pravidla a kontextový význam, čímž zajišťují, že rozšíření dávají smysl a zachovávají soudržnost.
3. Originality. ai (nejlepší pro tvůrce obsahu, kteří chtějí zajistit originalitu a SEO)
Originality. ai Sentence Expander promění roztříštěné myšlenky v dobře strukturovaný a poutavý obsah. Pomůže vám bez námahy proměnit nápady v propracované odstavce.
Tento nástroj pro copywriting nabízí mnoho možností, které vám pomohou přizpůsobit, vylepšit a zdokonalit obsah tak, aby vyhovoval vašemu jedinečnému stylu psaní a potřebám. Umí extrahovat obsah z nahraných souborů nebo parsováním URL adres, což nabízí flexibilitu a přesnost.
Nejlepší funkce Orginality.ai
- Nahrajte soubory nebo extrahujte text přímo z URL adres, abyste rychle vygenerovali rozšířený obsah bez ručního zadávání.
- Vyberte si, jakým způsobem má nástroj rozšiřovat vaše věty – zda pokračováním vašich myšlenek, nebo jejich podrobnějším a komplexnějším rozpracováním.
- Sledujte předchozí rozšíření pomocí historie výsledků, abyste mohli porovnávat různé verze a postupně zdokonalovat své psaní.
Omezení originality. ai
- Často označuje obsah napsaný člověkem jako generovaný umělou inteligencí.
- Uživatelé jsou omezeni na 20 bezplatných rozšíření denně, což může bránit rozsáhlému používání.
Ceny Originality.ai
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: 30 $ za uživatele (jednorázová cena na vyžádání)
- Pro: 14,95 $/měsíc
- Podnik: 179 $/měsíc
Originalita. Hodnocení a recenze ai
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Originality. ai?
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a podrobným zprávám je tento nástroj snadno použitelný a srozumitelný, což z něj činí nezbytnou pomůcku pro tvůrce obsahu a pedagogy. Co se mi na Originality. AI nelíbí, jsou občasné falešné poplachy, kdy je obsah napsaný člověkem omylem označen jako generovaný umělou inteligencí. To může vyvolat zbytečné obavy a vyžaduje další ověření…
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a podrobným zprávám je tento nástroj snadno použitelný a srozumitelný, což z něj činí nezbytnou pomůcku pro tvůrce obsahu a pedagogy. Co se mi na Originality. AI nelíbí, jsou občasné falešné poplachy, kdy je obsah napsaný člověkem omylem označen jako generovaný umělou inteligencí. To může vyvolat zbytečné obavy a vyžaduje další ověření…
🔍 Věděli jste, že... Schopnost AI rozšiřovat věty často odráží způsob, jakým lidé přidávají další vrstvy ke svým myšlenkám. Vezme základní prvky a poté je zesiluje nebo rozvíjí, podobně jako my přirozeně rozšiřujeme své konverzace.
4. Humanize AI Text Sentence Expander (nejlepší pro marketéry, kteří vylepšují obsah generovaný umělou inteligencí)
Nástroj Humanize AI Sentence Expander transformuje krátké, jednoduché věty na bohatý, dobře strukturovaný obsah, který upoutá pozornost. Pomáhá vám rozlišovat mezi obsahem generovaným umělou inteligencí a obsahem vytvořeným člověkem a nabízí řadu možností přizpůsobení, které se přizpůsobí vašim konkrétním cílům v oblasti obsahu.
Humanize AI, který je integrován do ChatGPT jako doplňkový nástroj, vylepšuje vaše psaní – ať už se jedná o krátké pasáže nebo rozsáhlé dokumenty. Kromě pouhého rozšiřování textu zahrnuje také funkci Humanize File, kde můžete nahrávat dokumenty pro rozšíření a vylepšení.
Nejlepší funkce nástroje Humanize AI Text
- Rozšiřujte a vylepšujte text ve více než 26 jazycích a zajistěte si tak globální dosah.
- Rozšířený obsah si můžete stáhnout v různých formátech pro další úpravy nebo publikování.
- Rozložte složité pojmy na snadno srozumitelný text s přidaným kontextem a vysvětlením.
Humanizujte omezení textu AI
- Špatně strukturované nebo nejasné vstupy mohou po zpracování vyžadovat další úpravy.
- Tento nástroj se zaměřuje především na humanizaci textu vytvořeného umělou inteligencí a může postrádat pokročilé funkce, jako je psaní s ohledem na kontext a ověřování faktů.
Ceny za humanizaci textu pomocí AI
- Zdarma
- Grow: 18,40 $/měsíc na uživatele
- Cena: 32,80 $/měsíc na uživatele
Humanize AI Text – hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: 3 pokyny pro generování konkrétních stylů obsahu:
- Vytvořte přátelský, konverzační tón pro tento blogový příspěvek
- Vytvořte profesionálnější a propracovanější verzi tohoto e-mailu
- Proměňte tento odstavec v přesvědčivý argument s jasnou výzvou k akci
5. Junia AI Text Expander (nejlepší pro profesionály, kteří potřebují rychlé a přesné rozšíření)
Text Expander od Junia AI promění vaše počáteční myšlenky v podrobný a poutavý text.
Stačí zadat původní text a poskytnout základní informace pro nastavení kontextu. To pomůže AI generovat přesnější a relevantnější návrhy a zajistí, že rozšířený obsah bude v souladu s vaším zamýšleným sdělením a tónem.
Tento generátor textu AI , vytvořený na základě speciálně vyvinutého modelu AI, vám pomůže přizpůsobit váš obsah mezinárodnímu publiku ve více než 40 jazycích. Navíc dokáže generovat články o délce až 6 000 slov, což je ideální pro podrobné diskuse a vysoce hodnocený SEO obsah.
Nejlepší funkce Junia AI
- Rozšiřujte obsah o relevantní klíčová slova, abyste zvýšili viditelnost a online přítomnost.
- Vytvářejte opakovaně použitelné šablony, abyste zajistili jednotnost všech svých písemných projektů.
- Zvýrazněte text a rozšiřte jej jediným kliknutím a získejte intuitivní ovládací panel pro zadávání klíčových slov a myšlenek pro rozšíření.
Omezení Junia AI
- Uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno, aby poskytovalo lepší zážitek.
- Omezené možnosti výběru různých emocí a tónů
Ceny Juniá AI
- Zdarma
- Tvůrce: 34 $/měsíc na uživatele
- Pro: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Junia AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Junia AI?
Bylo by skvělé, kdyby měly zabudovaný detektor obsahu vytvořeného umělou inteligencí. V dnešní době je totiž snadné zjistit, zda jsou celé články napsány umělou inteligencí.
Bylo by skvělé, kdyby měly zabudovaný detektor obsahu vytvořeného umělou inteligencí. V dnešní době je totiž snadné zjistit, zda jsou celé články napsány umělou inteligencí.
💡 Tip pro profesionály: Umělou inteligenci můžete požádat, aby do vašeho psaní vnesla obrazový jazyk, který pomáhá kreativně rozšiřovat a diverzifikovat věty. To může být obzvláště užitečné pro vytváření poutavého, popisného psaní.
6. WriterBuddy. ai Sentence Expander (nejlepší pro blogery a studenty, kteří potřebují jednoduchá vylepšení)
WriterBuddy. AI je univerzální pomocník při psaní, který uživatelům pomáhá vylepšit jejich věty srozumitelností a hloubkou. Díky pokročilým algoritmům umělé inteligence rozšiřuje věty kontextově.
Jeho ovládací prvky pro přizpůsobení, výběr tónu a zacílení na publikum vám pomohou psát vše od akademických prací po neformální blogové příspěvky.
Generátor obsahu AI nabízí Essay Writer, Paragraph Generator a Conclusion Generator, které vám usnadní psaní. Jakmile zadáte svůj vstup, WriterBuddy vám nabídne dvě až tři verze rozšířené věty, ze kterých si můžete vybrat tu nejvhodnější.
Nejlepší funkce WriterBuddy.ai
- Vyberte si z více než 40 šablon, které vyhovují různým potřebám psaní, a využijte funkci Co-Writer pro psaní, úpravy, shrnování, kontrolu gramatiky a citace.
- Použijte generátor zkratek pro relevantní a kreativní návrhy zkratek.
- Vytvořte silnou tezi pro akademické práce pomocí nástrojů Thesis Generator, Thesis Statement Generator a Title Generator.
Omezení WriterBuddy. ai
- Je to účinné pro kratší texty, ale při psaní dlouhých textů přesahujících 2 000 slov se často opakují myšlenky.
- K vytváření obsahu často používá šablony, což může vést k nedostatku originality a zaujetí.
Ceny WriterBuddy. ai
- Zdarma
Hodnocení a recenze WriterBuddy.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: 3 pokyny pro vylepšení obsahu:
- Rozložte tuto složitou větu na jednodušší a srozumitelnější jazyk
- Rozšiřte tuto myšlenku pomocí poutavějšího a praktičtějšího jazyka
- Vylepšete tento odstavec, aby byl plynulejší a čitelnější
7. Musely. ai Sentence Expander (nejlepší pro správce sociálních médií a influencery)
Musely.ai je nástroj pro vylepšování textu založený na umělé inteligenci, který vám pomůže vytvářet blogové příspěvky, generovat zprávy a upravovat obsah nebo kreativní díla vytvořené umělou inteligencí.
Můžete si vybrat z různých typů rozšíření, včetně Přidat podrobnosti, Zahrnout příklady, Přidat důkazy a Statistická podpora. Přidejte speciální pokyny, abyste zdůraznili konkrétní body, a získejte několik možností, ze kterých si můžete vybrat pro různé účely.
Nejlepší funkce Musely.ai
- Rozšiřujte a překládejte text plynule do více jazyků a zajistěte kontextovou přesnost díky víceúčelovým režimům rozšiřování, jako jsou Make Longer (Prodloužit) a Continue Writing (Pokračovat v psaní).
- Pro akademické nebo výzkumné účely vkládejte přímo do rozšířeného obsahu správně formátované citace.
- Vyberte si z možností Základní (jednoduché rozvedení), Střední (podrobné vysvětlení) a Pokročilé (hloubková analýza) podle toho, jakou míru rozvedení potřebujete.
Omezení Musely.ai
- AI může občas generovat kontextově nevhodné nebo fakticky nesprávné věty.
- Nástroj může mít potíže s efektivním rozšiřováním vět týkajících se vysoce specializovaných témat.
Ceny Musely.ai
- Zdarma
Hodnocení a recenze Musely.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si speciální šablony ClickUp, které obsahují pokyny ChatGPT pro konkrétní úkoly, jako jsou blogové příspěvky, e-mailové kampaně nebo aktualizace na sociálních médiích.
8. Editpad AI Sentence Expander (nejlepší pro běžné uživatele, kteří hledají snadné rozšíření obsahu)
EditPad AI Sentence Expander je nástroj pro přepisování článků založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby bez námahy vylepšil a zdokonalil vaše psaní.
Sada nástrojů, včetně AI Email Writer a AI Paragraph Generator, vám umožní rozšířit vaše psaní pro různé kontexty pouhými několika kliknutími.
Díky intuitivnímu a uživatelsky přívětivému rozhraní je snadné spolupracovat v reálném čase a získávat okamžitou zpětnou vazbu. Navíc díky bezplatnému přístupu a podpoře více jazyků vám tento nástroj pomůže psát srozumitelně.
Nejlepší funkce Editpadu
- Vyberte si mezi možnostmi „Make Longer“ (Prodloužit) pro přidání hloubky nebo „Continue Writing“ (Pokračovat v psaní) pro rozvinutí stávajících myšlenek.
- Vytvářejte během několika sekund narativní, přesvědčivé, argumentační a popisné eseje pomocí nástroje AI Essay Writer.
- Rozšiřujte a pište poutavé fiktivní i nefikční příběhy na základě podnětů v přirozeném jazyce pomocí nástroje AI Story Generator.
Omezení Editpadu
- Nástroj omezuje vstup na 200 slov na jedno rozšíření, což může vyžadovat rozdělení delších textů.
- Uživatelé si stěžovali na četné gramatické chyby a pravopisné chyby v generovaném obsahu.
Ceny Editpadu
- Zdarma
Hodnocení a recenze Editpadu
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Editpadu?
Jediné, co se mi na Editpadu nelíbí, je to, že při používání parafráze někdy dával zcela odlišný význam, takže doporučuji před pokračováním znovu zkontrolovat, zda je věta smysluplná. Kromě toho se mi na Editpadu líbí všechno.
Jediné, co se mi na Editpadu nelíbí, je to, že při používání parafráze někdy dával zcela odlišný význam, takže doporučuji před pokračováním znovu zkontrolovat, zda je věta smysluplná. Kromě toho se mi na Editpadu líbí všechno.
💡 Tip pro profesionály: AI je také mocným nástrojem pro brainstorming. Požádejte ji, aby rozvedla téma nebo koncept, na kterém pracujete, a možná vám poskytne nové úhly pohledu, které jste dosud nezvažovali.
9. HyperWrite Sentence Expander (nejlepší pro profesionály, kteří hledají personalizovanou pomoc při psaní)
Nástroj Sentence Expander od HyperWrite usnadňuje přeměnu základních vět na podrobný a ucelený obsah. Je to jako interaktivní chatbot, který vás provede procesem rozšiřování. Jakmile text rozšíří, vysvětlí vám, jak k odpovědi došel, abyste se k ní mohli v budoucnu vrátit!
Nástroj také automaticky navrhuje rozšíření na základě kontextu a ptá se: „Chcete, abych rozšířil další větu?“
Nejlepší funkce HyperWrite
- Upravte dokument nebo zprávu a vylepšete její srozumitelnost, tón a styl pomocí nástroje Magic Editor.
- Zjednodušte technické nebo abstraktní pojmy na srozumitelné vysvětlení pomocí funkce Explain like I’m 5 (Vysvětli mi to, jako bych měl 5 let).
- Využijte flexibilní funkci AutoWrite a nástroj pro rozšiřování odstavců k vytváření dlouhých i krátkých textů a rozšiřování svých textů.
Omezení HyperWrite
- Chybí mu pokročilejší editační funkce, které by uživatelům umožňovaly provádět podrobnější úpravy stylu, formátování nebo struktury přímo v nástroji.
- Na rozdíl od jiných bezplatných nástrojů, které nabízejí okamžitý přístup bez nutnosti ověřování, je pro použití nutné se pokaždé přihlásit.
Ceny HyperWrite
- Premium: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 44,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HyperWrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o HyperWrite?
Neuvádí, kdy věta nebo odstavec skončí. Musíte počkat několik sekund, abyste zjistili, zda se na základě předchozích vět zobrazí další návrhy.
Neuvádí, kdy věta nebo odstavec skončí. Musíte počkat několik sekund, abyste zjistili, zda se na základě předchozích vět zobrazí další návrhy.
📮ClickUp Insight: 37 % respondentů našeho průzkumu o využívání AI používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
10. Typli. ai Sentence Expander (nejlepší pro freelancery a podnikatele, kteří potřebují různorodý obsah)
Typli. ai nabízí výkonný nástroj pro rozšiřování vět, který transformuje stručné věty na podrobná prohlášení. Platforma nabízí komplexní sadu více než 184 nástrojů pro psaní s umělou inteligencí, včetně nástroje pro psaní e-mailů, generátoru článků a nástrojů pro parafráze pro tvorbu vysoce kvalitního obsahu.
Například nástroj Sentence Rewriter vám umožní vytvořit nový, jedinečný text na základě vašeho obsahu, zatímco nástroj AI Text to Human Text Convertor humanizuje zadaný text. Nabízí také funkce SEO pro zlepšení viditelnosti obsahu a bezplatnou kontrolu plagiátů.
Nejlepší funkce Typli.ai
- Pište věty a delší texty, jako jsou eseje, zprávy a výzkumné práce, až do délky 10 000 slov v sekci pro zadávání textu.
- Sledujte počet slov v původní větě i rozšířeném textu, abyste splnili cíle nebo limity délky.
- Využijte nástroje AI pro psaní k různým účelům, jako jsou AI Speech Writer, AI Debate Generator, AI Summarizer, Passive to Active Voice Convertor a ChatGPT Rewriter.
Omezení Typli. ai
- Bezplatná verze umožňuje rozšířit obsah pouze o maximálně 1 000 slov.
- Omezená flexibilita při úpravách tónu nebo záměru rozšířeného obsahu
Ceny Typli. ai
- Zdarma
- Základní: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Plus: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Typli. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Při rozšiřování vět používejte různé větné struktury. AI vám pomůže diverzifikovat váš obsah tím, že z jednoduchého tvrzení vytvoří složitější nebo přidá prvky jako paralelismus, které zajistí poutavější tok textu.
Zůstaňte na správné cestě s ClickUp
Hledání dokonalého nástroje pro rozšiřování vět pomocí umělé inteligence může připomínat honbu za pokladem, zejména když je na trhu k dispozici tolik nástrojů. Nástroje, které jsme představili, nabízejí skvělé funkce, od zlepšení srozumitelnosti až po přidání hloubky vašemu psaní.
Ale proč se spokojit pouze se zlepšením vět, když můžete vylepšit celý svůj pracovní postup?
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, jde nad rámec pouhého vylepšení vašeho psaní. S ClickUp Docs můžete hladce vytvářet vše od blogových příspěvků po zprávy a zároveň spolupracovat v reálném čase. Navíc ClickUp Brain pomáhá proměnit vaše hrubé nápady v jasný a stručný obsah, což vašemu psaní dodá další impuls.
A to není vše – ClickUp vám nabízí centralizovaný pracovní prostor pro správu úkolů, komunikaci s týmem prostřednictvím chatu a integraci více než 1 000 aplikací, které vám pomohou zefektivnit celý proces.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅