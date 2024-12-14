Efektivní e-mailová komunikace je klíčovým faktorem, ať už komunikujete s klienty, pečujete o potenciální zákazníky nebo spolupracujete s kolegy.
89 % marketérů používá e-mail jako svůj hlavní kanál pro generování potenciálních zákazníků! 🚀
Ale buďme realističtí. Psaní působivých e-mailů není vždy snadné. Tradiční psaní e-mailů je časově náročné, vyžaduje přesnost a často s sebou nese výzvy, jako jsou překlepy, nejasné sdělení nebo nevhodný tón.
Měl jsem potíže s vytvářením poutavých předmětů e-mailů nebo s nalezením správné rovnováhy mezi profesionálním a osobním tónem v e-mailu.
Dobrá zpráva? Nástroje AI pro psaní e-mailů vám ušetří stres při psaní e-mailů. Pomohou vám napsat propracované, personalizované e-maily (za pouhých pár okamžiků), odhalit chyby a zajistit správný tón. 🙌
Na základě rozsáhlého testování a poznatků týmu ClickUp jsem sestavil seznam nejlepších nástrojů, které vám pomohou psát e-maily jako profesionál. Čtěte dál!
⏰ 60sekundové shrnutí:
Zde je přehled 10 nejlepších AI nástrojů pro psaní e-mailů pro profesionály a marketéry v roce 2025.
- ClickUp: Nejlepší pro správu e-mailových projektů pomocí umělé inteligence ✅
- Jasper AI: Nejlepší pro generování optimalizovaného, dlouhého obsahu vhodného pro SEO ✅
- SaneBox: Nejlepší pro zvýšení efektivity doručené pošty ✅
- Lavender: Nejlepší pro analýzu a vylepšení e-mailů ✅
- Writer: Nejlepší pro soustředěné psaní v prostředí bez rušivých vlivů ✅
- Google Gemini: Nejlepší pro přípravu komunikace s klienty ✅
- SmartWriter: Nejlepší pro vytváření návrhů komunikace s klienty ✅
- Rytr: Nejlepší pro vylepšení e-mailů marketingových kampaní ✅
- MailMaestro: Nejlepší pro automatizaci psaní a odpovídání na personalizované e-maily ✅
- ChatGPT: Nejlepší pro generování přizpůsobeného a profesionálního obsahu pro e-maily ✅
Co byste měli hledat v nástroji pro psaní e-mailů s umělou inteligencí?
Při výběru nejlepšího softwaru pro generování e-mailů pomocí umělé inteligence by měly být na prvním místě vašeho seznamu určité funkce pro psaní e-mailů.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit u efektivního nástroje pro psaní e-mailů s využitím umělé inteligence:
- Personalizační funkce: Vyberte si nástroje pro rozesílání e-mailů, které generují e-maily přizpůsobené konkrétním detailům, což uživatelům umožňuje přidat do obchodní komunikace osobní nádech. Tím zajistíte, že vaše zprávy osloví příjemce a zvýší jejich zájem.
- Kontrola gramatiky a tónu: Vyberte si nástroj AI pro psaní, který zajistí, že vaše e-maily budou bez chyb a budou mít správný tón pro profesionální e-mailovou komunikaci.
- Návrhy založené na umělé inteligenci: Hledejte generátory e-mailů, které poskytují návrhy předmětů, struktury vět a obsahu, abyste snadno překonali tvůrčí blok. Tyto nástroje vám pomohou vytvořit poutavější a efektivnější e-maily.
- Jazyková podpora: Ujistěte se, že nástroj pro psaní e-mailů s umělou inteligencí umí psát e-maily v několika jazycích, aby vyhovoval různým klientům a cílovým skupinám. Tato funkce je neocenitelná pro firmy působící na globálních trzích.
- Mobilní přístupnost: Vyberte generátory e-mailů kompatibilní s mobilními zařízeními, které vám umožní automatizovat časově náročné úkoly spojené s psaním e-mailů a přistupovat k generovanému obsahu i na cestách. Tato flexibilita vám zajistí, že zůstanete produktivní i na cestách.
10 nejlepších nástrojů AI pro psaní e-mailů, které stojí za vyzkoušení
Po otestování řady softwarů pro správu e-mailů jsme zaznamenali výrazné zlepšení kvality a efektivity našich e-mailů.
Zde jsou nejlepší nástroje AI pro psaní e-mailů, které doporučujeme pro vytváření profesionálních e-mailů vysoké kvality:
1. ClickUp (nejlepší pro správu e-mailových projektů pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní nástroj pro zvýšení produktivity, který je navržen tak, aby optimalizoval pracovní postupy, zlepšil spolupráci a sjednotil vaši práci na jedné platformě.
Ať už jste freelancer, projektový manažer nebo člen marketingového týmu, nástroje ClickUp se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu. Zjednodušují vše od správy projektů a sledování úkolů až po vytváření dokumentů a spolupráci s týmy.
ClickUp Brain
AI ClickUp Brain zjednodušuje proces psaní e-mailů tím, že generuje propracované odpovědi, které jsou připravené k odeslání. Můj tým a já jsme jej použili k vytváření profesionálních, ale přátelských e-mailů, což nám ušetřilo čas a zlepšilo kvalitu naší komunikace.
Potřebujete rychle odpovědět na dotaz klienta? ClickUp Brain analyzuje kontext vaší konverzace a generuje personalizovaný obsah, který odpovídá vašemu tónu a účelu. To se mi osvědčilo zejména v rušných obdobích, kdy není možné vytvářet e-maily od nuly.
ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní jsme schopni přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji.
ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní jsme schopni přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji.
ClickUp Docs
S ClickUp Docs můžete snadno vytvářet a organizovat e-mailové šablony na jednom místě. Namísto používání několika nástrojů pro jednotlivé šablony je můžete ukládat a spravovat přímo v Docs. Navíc se Docs hladce propojuje s pracovními postupy, takže všechny úkoly vytvořené z generovaného e-mailu zůstávají propojené.
Pro spolupráci v týmu umožňuje přiřadit konkrétní části dokumentu členům týmu. Díky tomu mohl můj tým snadno sdílet dokumenty a spolupracovat v reálném čase.
Ať už jde o vylepšování e-mailových skriptů nebo plánování strategií, každý může přispívat, komentovat a aktualizovat dokument současně.
Řešení pro správu e-mailů ClickUp integruje obsah e-mailů se správou úkolů. Umožňuje synchronizovat e-mailové účty z Gmailu, Outlooku, Office 365 nebo IMAP.
Název úkolu se automaticky extrahuje z předmětu e-mailu, zatímco tělo e-mailu se použije jako popis úkolu.
Úkoly můžete přiřazovat pomocí značek, jako jsou
Šablony ClickUp
ClickUp také nabízí různé přizpůsobitelné šablony, které vám pomohou zlepšit pracovní postupy při správě e-mailů.
Například šablona ClickUp Email Marketing Template vylepšuje vaše e-mailové kampaně automatizací úkolů, personalizací zpráv a sledováním výkonnostních metrik, což vám umožňuje budovat silnější vztahy se zákazníky. Díky tomu můžete budovat silnější vztahy se zákazníky a zároveň optimalizovat své strategie správy e-mailů a zlepšovat celkovou účinnost kampaní. 📈
Šablona vzorových marketingových e-mailů navíc usnadňuje vytváření účinných marketingových e-mailů, které zaujmou vaše publikum, podpoří konverze a zvýší prodej. Pro můj tým byla obzvláště užitečná při optimalizaci našich e-mailových kampaní a zlepšování celkových výsledků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Organizujte, ukládejte a upravujte koncepty e-mailů, vytvářejte šablony e-mailů a spravujte veškerý obsah v ClickUp Docs.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 aplikacemi, včetně Gmailu, Outlooku, Slacku, Google Drive, Microsoft Teams a Zoomu pomocí ClickUp Integrations.
- Pište e-mailové odpovědi, newslettery a blogy a generujte nápady pro marketingové kampaně pomocí ClickUp Brain.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí ClickUp Chat a udržujte veškerou komunikaci v rámci platformy, čímž snížíte potřebu přepínat mezi aplikacemi.
- Využijte předem připravené přizpůsobitelné šablony, abyste maximalizovali úspěšnost svých e-mailů.
Omezení ClickUp
- Ačkoli mobilní aplikace ClickUp obsahuje klíčové funkce, nenabízí celou škálu funkcí, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Rozsáhlé funkce tohoto nástroje mohou být pro nové uživatele, zejména pro ty, kteří nejsou s technologií příliš obeznámeni, až příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔎 Věděli jste? První e-mail odeslal v roce 1971 Ray Tomlinson, inženýr společnosti BBN Technologies. Byl průkopníkem v používání symbolu @ k oddělení uživatelského jména od názvu domény! ✉️
2. Jasper AI (nejlepší pro generování optimalizovaného, dlouhého obsahu vhodného pro SEO)
Jasper AI je výkonná platforma pro generování textu, která pomáhá vytvářet e-maily, blogy, reklamní texty a další. Nabízí řadu šablon AI, pracovní postupy pro dlouhé texty a integraci Surfer SEO pro optimalizaci psaní, což z něj činí neocenitelný nástroj.
Díky generátoru e-mailů můžete rychle vytvářet personalizované a profesionální obchodní e-maily. Jasper pomáhá marketingovému týmu udržovat konzistentní image značky ve všech e-mailových komunikacích pomocí přizpůsobitelných šablon.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Vytvářejte návrhy e-mailů bez námahy pomocí návrhů založených na umělé inteligenci.
- Vytvářejte reklamní texty zaměřené na zvýšení konverzí pomocí přesvědčivého jazyka.
- Optimalizujte obsah SEO pomocí integrované funkce Surfer pro lepší viditelnost.
- Upravujte tón obsahu, překládejte do různých jazyků a generujte obrázky ve vysokém rozlišení, díky čemuž je tento nástroj univerzální pro všechny typy kreativních projektů.
Omezení Jasper AI
- Má omezení v přesnosti faktů, zejména pokud jde o události v reálném čase.
- Abyste měli přístup ke všem funkcím, musíte si zvolit dražší cenové plány, což nemusí být ideální pro uživatele s omezeným rozpočtem.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Hledáte způsoby, jak zlepšit správu svých marketingových kampaní? Zde je několik tipů, které můžete využít:
- Definujte konkrétní, měřitelné cíle, abyste mohli sledovat úspěch 🎯
- Využijte poznatky k optimalizaci kampaní a zdokonalení strategií 📊
- Pravidelně sledujte výkonnost, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat 📈
- Rychle se přizpůsobujte měnícím se trendům a chování zákazníků ⚡
3. SaneBox (nejlepší pro zvýšení efektivity doručené pošty)
SaneBox je výkonný nástroj, který vám pomůže snadno uklidit a spravovat vaši e-mailovou schránku. Je užitečný pro upřednostnění důležitých e-mailů a odfiltrování rušivých prvků. Na základě analýzy vašich e-mailových návyků automaticky organizuje vaši schránku do relevantních složek, jako jsou SaneLater nebo SaneNews, a zefektivňuje tak váš pracovní postup.
S nástrojem SaneBox můžete archivovat staré e-maily podle data, abyste uvolnili místo, aniž byste ztratili důležité informace. Pomáhá vám také soustředit se na úkoly s vysokou prioritou tím, že pozastaví zbytečná oznámení, a zajistí tak přehlednější a produktivnější práci s doručenou poštou.
Nejlepší funkce SaneBoxu
- Dostávejte prioritní e-maily přizpůsobené vašim interakčním návykům.
- Aktivujte režim Nerušit, pozastavte doručování méně důležitých e-mailů a omezte rušivé přerušení.
- Buďte v obraze ohledně trendů ve vaší e-mailové korespondenci a efektivně spravujte její objem pomocí denních nebo týdenních souhrnů aktivity ve vaší doručené poště.
Omezení SaneBoxu
- Tento nástroj postrádá pokročilé funkce pro důkladné čištění doručené pošty nebo správu konkrétních skupin e-mailů.
- Jeho třídění podle záhlaví může někdy vést k nesprávnému zařazení e-mailů, což vyžaduje ruční úpravy.
Ceny SaneBox
- Snack: 7 $/měsíc za 1 e-mailový účet
- Oběd: 12 $/měsíc za 2 e-mailové účty
- Večeře: 36 $/měsíc za 4 e-mailové účty
Hodnocení a recenze SaneBox
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
4. Lavender (nejlepší pro analýzu a vylepšování e-mailů)
Lavender je nástroj pro psaní e-mailů využívající umělou inteligenci, který vám pomůže zlepšit vaši e-mailovou komunikaci. Umožní vám snadno vytvářet vysoce kvalitní e-maily zaměřené na výsledky, zatímco jeho personalizační asistent integruje data o potenciálních zákaznících do vaší doručené pošty.
Mému týmu pomohla funkce Lavender pro koučování v reálném čase. Tato funkce hodnotí e-maily z hlediska čitelnosti, personalizace a účinnosti. Také označuje spamové fráze a nabízí stručné, poutavé alternativy pro zlepšení celkové kvality.
Nejlepší funkce Lavender
- Vylepšujte e-maily v reálném čase, abyste zvýšili jejich čitelnost a šanci na odpověď.
- Vytvářejte návrhy e-mailů pomocí AI, ušetřete čas a podníťte kreativitu.
- Zvýrazněte spouštěče spamu, abyste se vyhnuli běžným chybám, které by mohly vést k tomu, že e-maily skončí ve složkách s nevyžádanou poštou.
Omezení Lavender
- Lavender poskytuje omezené pokrytí e-mailové etikety, ale postrádá pokyny pro řešení složitých scénářů, které mohou vyžadovat další zdroje.
- Jeho třídění podle záhlaví může občas vést k nesprávnému zařazení e-mailů, což může způsobit potenciální narušení organizace.
Ceny Lavender
- Navždy zdarma
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Individuální Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Týmový plán: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Lavender
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡Tip pro profesionály: Zajímá vás, jak využít AI k psaní e-mailů? Vyzkoušejte tyto strategie, abyste ji využili na maximum:
- Využijte AI k vytváření personalizovaných e-mailů přizpůsobených vašemu publiku 🎯
- Ušetřete čas automatizací následných akcí pomocí šablon založených na umělé inteligenci ⏳
- Vyzkoušejte vícejazyčné možnosti pro globální dosah 🌍
5. Writer (nejlepší pro soustředěné psaní v prostředí bez rušivých vlivů)
Writer je oblíbený online nástroj určený k optimalizaci procesu psaní, ať už se jedná o rychlé poznámky nebo podrobné dokumenty. Jeho minimalistické rozhraní odstraňuje rušivé prvky, takže se můžete plně soustředit na obsah.
Na Writeru se mi nejvíce líbila jeho schopnost podporovat nepřerušované soustředění díky rozhraní bez rušivých prvků a režimu Hemingway. Tyto funkce výrazně usnadnily udržení produktivity a vytváření propracovaného obsahu.
Nejlepší funkce Writeru
- Sledujte pokrok pomocí cílů pro počet slov nebo znaků na základě relace.
- Ukládejte revize průběžně a snadno vyhledávejte dřívější verze.
- Deaktivujte klávesu Backspace pro nerušené psaní v režimu Hemingway.
Omezení pro autory
- Pokročilé funkce, jako je režim Hemingway, jsou k dispozici pouze v rámci placeného tarifu.
- Nástroj nenabízí offline režim, což může být nevýhodné pro uživatele bez stálého přístupu k internetu.
Ceny pro autory
- Writer Basic: Navždy zdarma
- Měsíční předplatné Writer PRO: 5 $/měsíc na uživatele
- Roční předplatné Writer PRO: 48 $/rok na uživatele
- Writer PRO Lifetime: 99 $ jednorázově
Hodnocení a recenze autorů
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Google Gemini (nejlepší pro přípravu komunikace s klienty)
S Google Gemini můžete snadno integrovat do Gmailu a vytvářet dokonalé e-maily během několika sekund. Má intuitivní rozhraní a je přístupný jak na webu, tak na mobilních zařízeních.
Můj tým a já jsme vyzkoušeli funkce Help Me Write a Polish, které se osvědčily při úkolech, jako je odpovídání na dotazy klientů nebo vytváření personalizovaných marketingových e-mailů pro správu e-mailových kampaní.
S tímto nástrojem můžete rychle vylepšit marketingový e-mail nebo přidat osobní dotek do děkovných dopisů, a to vše bez gramatických chyb díky tomuto bezplatnému AI nástroji pro psaní e-mailů.
Nejlepší funkce Google Gemini
- Vytvářejte kompletní návrhy e-mailů s minimálním vkladem dat.
- Vylepšete stávající návrhy, abyste zvýšili jejich srozumitelnost a profesionalitu.
- Přizpůsobte styl psaní formálnímu nebo neformálnímu tónu.
Omezení Google Gemini
- Výkonnost nástroje může být omezená u vysoce specializovaných nebo technických témat.
- V důsledku nedostatku dat může docházet k nepřesným nebo zaujatým odpovědím, což může ovlivnit kvalitu výsledků.
Ceny Google Gemini
- Navždy zdarma
- Gemini Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Gemini Enterprise: 36 $/měsíc na uživatele
- AI Meetings and Messaging: 12 $/měsíc na uživatele
- Bezpečnost AI: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. SmartWriter (nejlepší pro personalizaci e-mailových marketingových kampaní)
SmartWriter je oblíbený nástroj pro psaní e-mailů využívající umělou inteligenci, určený pro marketéry, obchodníky a podnikatele. Vyniká v personalizaci, protože využívá údaje o příjemcích, jako jsou profesní životopisy a aktivita na sociálních sítích, k vytváření smysluplnějšího obsahu.
S pomocí strojového učení optimalizuje SmartWriter proces psaní e-mailů. Pomáhá vytvářet e-maily na míru pro žádosti o zaměstnání, marketingové kampaně, oslovování zákazníků, B2B prodej a osobní komunikaci, což z něj činí efektivní nástroj pro různé potřeby v oblasti e-mailové komunikace.
Nejlepší funkce SmartWriter
- Snadno vytvářejte poutavé předměty e-mailů díky užitečným návrhům.
- Přizpůsobte obsah e-mailů formálním tónem nebo specifickým stylem sdělení.
- Využijte uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje psaní e-mailů bez nutnosti technických znalostí.
Omezení SmartWriter
- Tento nástroj nabízí vyšší ceny ve srovnání s konkurencí za podobné funkce.
- Uživatelé hlásili občasné problémy s doručitelností e-mailů, které mohou ovlivnit účinnost oslovování zákazníků.
Ceny SmartWriter
- Základní tarif: 59 $/měsíc na uživatele
- Oblíbený tarif: 149 $/měsíc na uživatele
- Pro Plan: 359 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SmartWriter
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Rytr (nejlepší pro vylepšení e-mailů v rámci marketingových kampaní)
Rytr je oblíbený pomocník při psaní, který zjednodušuje tvorbu e-mailů pro celou řadu použití, od marketingových kampaní po osobní komunikaci. Během několika minut můžete rychle vytvořit jak formální e-maily pro marketingového klienta, tak stručné a přesvědčivé prodejní argumenty.
Ať už píšete e-maily s žádostmi o zaměstnání, prodejní nabídky nebo zpravodaje, AI nástroj Rytr generuje relevantní a poutavý obsah, který vám umožní doladit tón a styl. Díky vícejazyčné podpoře a možnostem přizpůsobení je také vhodný pro vytváření obsahu šitého na míru globálnímu publiku.
Nejlepší funkce Rytr
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah přizpůsobený konkrétním účelům, jako jsou předměty e-mailů nebo podrobné texty e-mailů.
- Vylepšete e-mailové kampaně pomocí návrhů personalizovaného obsahu.
- Integrujte je s e-mailovými klienty a CRM systémy, zefektivněte pracovní postupy a zvyšte produktivitu.
Omezení Rytr
- Podpora v reálném čase je k dispozici pouze pro prémiové uživatele.
- Bezplatná verze nenabízí kontrolu plagiátů ani kontrolu tónu obsahu.
Ceny Rytr
- Navždy zdarma
- Neomezený: 9 $/měsíc
- Premium: 29 $/měsíc
Hodnocení a recenze Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. MailMaestro (nejlepší pro automatizaci psaní a odpovídání na personalizované e-maily)
Společnost Maestro Labs, která stojí za MailMaestro, získala Flowrite, divizi Flow AI zabývající se psaním e-mailů pomocí umělé inteligence, aby vylepšila své schopnosti v oblasti automatizace e-mailů.
MailMaestro je špičkový e-mailový asistent, který využívá technologii ChatGPT od OpenAI k rychlému generování vysoce kvalitních e-mailů přizpůsobených vašemu preferovanému tónu, jazyku a délce. Díky integraci personalizace založené na umělé inteligenci od Flowrite nabízí MailMaestro ještě výkonnější funkce automatizace e-mailů.
Nejlepší funkce MailMaestro
- Vytvářejte během několika sekund návrhy e-mailů přizpůsobené tónem, délkou a jazykem.
- Shrňte dlouhé vlákna nebo soubory pro rychlé pochopení
- Odpovídejte jediným kliknutím a výrazně si zjednodušte správu e-mailů.
Omezení MailMaestro
- Tento nástroj nabízí omezené možnosti integrace mimo Gmail a Outlook.
- Bezplatný tarif nástroje AI pro psaní e-mailů umožňuje pouze 3 požadavky týdně na psaní, vylepšování textů a odpovídání na e-maily.
Ceny MailMaestro
- Navždy zdarma
- Profesionální: 15 $/měsíc
- Tým: 15 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MailMaestro
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
10. ChatGPT (nejlepší pro generování přizpůsobeného a profesionálního obsahu pro e-maily)
Ať už píšete e-maily pro práci, kontaktujete klienty nebo spravujete osobní korespondenci, ChatGPT se přizpůsobí vašemu stylu psaní a požadavkům na obsah e-mailů. Pomáhá vytvářet jasné a profesionální e-maily a navrhuje vylepšení tónu, struktury a srozumitelnosti.
Můžete připravovat následné e-maily, vytvářet zpravodaje a dokonce navrhovat přesvědčivé e-maily pro oslovení klientů. Oceňuji, jak snadné je upravit obsah tak, aby odpovídal konkrétnímu tónu nebo záměru, což zajišťuje, že mé e-maily jsou vždy účinné a poutavé.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Pište e-maily v různých formátech a tónech, od formálních po přátelské.
- Brainstorming nápadů na obsah e-mailových kampaní
- Personalizujte psaní přizpůsobením tónu na základě vašich podnětů.
- Algoritmus ChatGPT je trénován na textech z různých jazyků, takže s ním můžete vytvářet obsah ve více než 80 jazycích, jako je angličtina, čínština, španělština a mnoho dalších.
Omezení ChatGPT
- Někteří uživatelé zaznamenali, že generovaný obsah občas postrádá zamýšlený tón nebo emocionální nuance.
- Chybí mu pokročilé funkce automatizace e-mailů, jako je plánování a správa následných kroků.
Ceny ChatGPT
- Navždy zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Vylepšete své procesy optimalizace e-mailů pomocí ClickUp!
Psaní efektivních e-mailů může mít velký vliv na vaši produktivitu a komunikaci. Ať už vytváříte personalizované nebo profesionální e-maily, použití AI při psaní e-mailů může zlepšit celý proces a ušetřit vám drahocenný čas. ✨
Nástroje, o kterých jsme hovořili výše, nabízejí jedinečné funkce, které vám pomohou efektivně vytvářet e-maily.
Pokud však hledáte více než jen psaní e-mailů, ClickUp je tím nejlepším řešením. Poskytuje komplexní platformu, která pomáhá spravovat úkoly, automatizovat e-maily a zvýšit produktivitu. Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a zjednodušte si pracovní postupy kombinací správy e-mailů s automatizací úkolů, abyste zvýšili svou produktivitu! 🚀