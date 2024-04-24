Jak používat AI k psaní e-mailů (s pokyny)

ClickUp blog

24. dubna 2024

Představte si následující situaci: Sedíte u svého stolu, zíráte na prázdnou obrazovku a snažíte se napsat perfektní e-mail. Najít ta správná slova se však zdá nemožné.

A tak… 🥁

Podívejte se na AI. 👀

Umělá inteligence (AI) radikálně mění způsob, jakým se vykonávají digitální práce. Kdysi bylo psaní skvělých e-mailů považováno za vzácnou dovednost. Dnes tomu tak díky nástrojům AI není!

Průzkum z roku 2023 mezi e-mailovými marketéry v USA, Velké Británii a Evropě odhalil, že více než polovina (51 %) marketérů považuje e-mailový marketing založený na umělé inteligenci za efektivnější než tradiční metody. To zahrnuje i psaní e-mailů.

Asistenti pro psaní e-mailů využívající umělou inteligenci dokážou vytvářet jasné, stručné a profesionální e-maily, které přinášejí výsledky. Třešničkou na dortu je čas, který ušetříte díky integraci umělé inteligence do procesu psaní e-mailů.

Tento průvodce pro začátečníky o tom, jak používat AI k psaní e-mailů, pokrývá vše – od výhod po etické aspekty a nástroje, tipy a triky pro hladké začlenění AI do procesu psaní e-mailů.

Než se do toho ale pustíte, podívejte se na některé příležitosti, které vám pravděpodobně uniknou, pokud se s umělou inteligencí neseznámíte.

Výhody používání umělé inteligence pro psaní e-mailů

Podívejte se, jak umělá inteligence dokáže proměnit vaše e-maily v poutavou komunikaci, kterou nelze ignorovat.

Využijte asistenta psaní AI v ClickUp k vytváření blogových příspěvků, brainstormingu nápadů, psaní e-mailů a dalším činnostem.
Ušetřete čas a úsilí při psaní opakujících se e-mailů

Představte si, že už nikdy nebudete muset psát další kontrolní nebo následný e-mail. Nástroje AI pro psaní mohou tyto rutinní e-maily automatizovat tím, že se naučí váš styl psaní a generují návrhy na základě předdefinovaných šablon e-mailů. Tyto návrhy můžete několika kliknutími přizpůsobit a ušetřit tak drahocenný čas. Díky ušetřenému času můžete dokonce dosáhnout stavu Inbox Zero!

Zvyšte efektivitu díky konzistentní a přizpůsobené komunikaci

AI vám pomůže analyzovat minulé e-mailové odpovědi a konverzace a identifikovat vzorce ve vašem stylu psaní, včetně tónu a slovní zásoby. Až tedy AI příště vygeneruje odpověď, bude znít přesně jako vy. To vše při zachování konzistentního a profesionálního tónu v celé vaší komunikaci.

Snižte počet gramatických chyb

I ti nejpečlivější korektoři mohou přehlédnout překlep nebo gramatickou chybu. Využijte umělou inteligenci ke kontrole pravopisu, interpunkce nebo gramatiky ve svých e-mailech. Zajistěte, aby vaše e-maily působily profesionálním dojmem.

Personalizujte oslovování zákazníků pro větší zapojení

Využijte schopnost umělé inteligence segmentovat váš seznam kontaktů. Poté požádejte umělou inteligenci, aby personalizovala vaše e-maily konkrétními podrobnostmi, jako je jméno příjemce, společnost nebo předchozí interakce. Vaše e-maily tak budou působit, jako by byly navrženy přímo pro každého příjemce.

Vytvářejte poutavé předměty e-mailů

Dobře napsaný předmět je klíčový pro to, aby vaše e-maily byly otevřeny. Umělá inteligence dokáže analyzovat e-maily s vysokou účinností a identifikovat prvky, díky kterým jsou zprávy a jejich předměty tak efektivní.

Umělá inteligence může dokonce využít svou rozsáhlou databázi k navrhování poutavých předmětů e-mailů, které upoutají pozornost, přimějí příjemce k otevření e-mailu a nakonec doručí vaši zprávu.

Jak psát e-maily pomocí umělé inteligence

Představujeme ClickUp Brain

ClickUp Brain je sada funkcí založených na umělé inteligenci v rámci ClickUp. Nabízí konverzační, kontextové a na rolích založené funkce umělé inteligence, ke kterým máte přístup odkudkoli v ClickUp. Pomáhá vám pracovat rychleji a být produktivnější.

Nejenže vám odpoví na všechny vaše otázky týkající se práce v ClickUp, ale také dokáže automatizovat úkoly a generovat nejrůznější texty.

Kromě jiných funkcí pro tvorbu obsahu založených na umělé inteligenci vám ClickUp Brain pomůže také při psaní e-mailů. Zde je návod, jak na to:

Napsání nového e-mailu pomocí ClickUp Brain

  • Najděte otevřený úkol a přejděte do sekce komentářů.
  • Klikněte na ikonu e-mailu.
  • Zadejte příkaz „/Write email“ a stiskněte klávesu Return nebo Enter v poli pro komentáře.
  • Zobrazí se modální okno ClickUp Brain. Zadejte téma, které stručně shrnuje účel e-mailu. ClickUp Brain toto téma analyzuje a na základě vašeho zadání vygeneruje návrh e-mailu.
Vyzkoušejte ClickUp Brain
Upravte tento vygenerovaný návrh podle svých představ. ClickUp Brain nabízí také další možnosti:

  • Zkopírujte vygenerovaný text e-mailu.
  • V případě potřeby klikněte na Zkusit znovu a dejte ClickUp Brain pokyn, aby na základě stejného tématu vygeneroval jinou verzi e-mailu.

Odpovídání na existující e-mail pomocí ClickUp Brain

Ve svém pracovním prostoru ClickUp vyhledejte e-mailovou konverzaci, na kterou chcete odpovědět. Poté klikněte na e-mailovou konverzaci, aby se otevřela.

Do pole pro odpověď zadejte příkazovou značku „/“ následovanou slovem „reply“ a stiskněte klávesu Enter. ClickUp Brain vám nabídne dvě metody pro vytvoření odpovědi:

  • Vytvořte si body k diskusi, které shrnují klíčové body vaší odpovědi v určeném poli.
  • Použijte hotové šablony podnětů jako výchozí bod pro svou odpověď, což vám může ušetřit čas a úsilí při formulování odpovědi. Pokud si vyberete předem napsaný podnět, možná budete muset vyplnit konkrétní podrobnosti, abyste jej přizpůsobili e-mailové konverzaci.
  Jakmile máte téma konverzace, ClickUp Brain vygeneruje návrh odpovědi na e-mail na základě vašich zadání. Nyní, podobně jako u generovaných e-mailů pro nové e-maily, můžete:
  • Zkopírovat text odpovědi
  • Kliknout na Zkusit znovu a zadat ClickUp Brain, aby vygeneroval jinou verzi odpovědi s použitím stejného tématu konverzace
  • Zkopírujte text odpovědi
  • Klikněte na Zkusit znovu, abyste ClickUp Brain zadali, aby vygeneroval jinou verzi odpovědi pomocí stejného tématu konverzace.
  1. Zkopírujte text odpovědi
  2. Klikněte na Zkusit znovu, abyste ClickUp Brain zadali, aby vygeneroval jinou verzi odpovědi pomocí stejného tématu konverzace.
Vyzkoušejte ClickUp Brain
Poznámka: ClickUp Brain také spolupracuje s ClickUp Docs, aby vylepšil váš proces tvorby textu.

Použijte ClickUp Brain k:

  • Vymýšlejte nápady na obsah a ty nejlepší použijte v Docs.
  • Vytvářejte různé varianty textů a nadpisů pro A/B testování.
  • Zkontrolujte své dokumenty z hlediska gramatických a pravopisných chyb.
  • Shrňte složité informace nebo data ve svých dokumentech a úkolech.
  • Shrňte si poznámky z jednání a vytvořte si závěry a akční body.
  • Automatizujte opakující se úkoly, jako je generování šablonových textů nebo formátování sekcí.

Požádali jsme také ClickUp Brain, aby pro vás shrnul proces psaní e-mailů:

Vyzkoušejte ClickUp Brain
Abyste skutečně zvýšili efektivitu vytváření dokumentů a generovali vysoce kvalitní obsah v kratším čase, musíte používat správné pokyny. Níže uvádíme několik užitečných příkladů pokynů.

Bonus: Nejlepší strategie správy e-mailů pro zaneprázdněné lidi 🐝

10 příkladů podnětů pro psaní e-mailů pomocí umělé inteligence

Podívejme se na deset příkladů podnětů, které ilustrují, jak vám ClickUp Brain pomáhá šetřit čas v různých scénářích souvisejících s e-maily:

1. Následná komunikace po schůzce

Pokyn: Napište e-mail, ve kterém navážete na klíčové body projednané během našeho setkání na téma [téma setkání], které se konalo dne [datum]. Uveďte konkrétní úkoly pro [jméno] a [jméno] a termín jejich splnění.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Následná komunikace k tématu schůzky – akční body a termíny

Vážený týme,

Doufám, že se máte dobře. Píšu vám v návaznosti na naše produktivní setkání ohledně tématu schůzky, které se konalo dne. Níže uvádím klíčové body, které jsme projednali, spolu s konkrétními úkoly přidělenými jednotlivým osobám a předpokládanými termíny jejich splnění.

Akční kroky:

  • Jméno 1: Máte za úkol provést konkrétní akci. Je to velmi důležité z důvodu významu. Termín pro splnění tohoto úkolu je stanoven na konkrétní datum.
  • Jméno 2: Vaše akce zahrnuje konkrétní úkol. To nám umožní dosáhnout výhody nebo výsledku. Snažte se to dokončit do konkrétního data.

Časový harmonogram dokončení:

  • Jméno 1: konkrétní úkol, který je třeba splnit do konkrétního data.
  • Jméno 2: konkrétní úkol, který je třeba splnit do konkrétního data.

Prosím, ujistěte se, že těmto úkolům dáte prioritu a dodržíte termíny, protože jsou klíčové pro další fázi našeho projektu. Pokud narazíte na nějaké potíže nebo budete potřebovat další zdroje, neváhejte se na nás obrátit.

Udržme tempo a zajistěme, že splníme naše cíle. Děkujeme za vaši neutuchající oddanost a tvrdou práci.

S pozdravem,

Vaše jméno

Vaše kontaktní údaje

Vyzkoušejte ClickUp Brain
2. Vyhledávání informací od klienta

Pokyn: Vytvořte e-mail s žádostí o další informace od [jméno klienta] týkající se [název projektu]. Konkrétně se zeptejte na [potřebné informace 1] a [potřebné informace 2]. Zdůrazněte význam těchto informací pro postup projektu.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Informace potřebné pro pokrok v [název projektu]

Vážený [jméno klienta],

Doufám, že se máte dobře.

Píšu vám v souvislosti s naším projektem [název projektu]. Abychom se ujistili, že jsme na správné cestě a dosáhneme co nejlepších výsledků, žádám vás o poskytnutí několika podrobností.

Konkrétně bychom ocenili vaše postřehy ohledně [potřebné informace 1] a [potřebné informace 2]. Tyto informace budou klíčové pro [vysvětlete, jak budou informace použity].

Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další pomoc s poskytnutím těchto informací, dejte nám prosím vědět. Jsme vám k dispozici, kdykoli budete potřebovat.

Děkujeme za vaši pokračující spolupráci.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

3. Zaslání zdvořilé upomínky

Pokyn: Napište jemné připomenutí a e-mail [jméno] ohledně blížícího se termínu [název úkolu] v [datum]. Vyjádřete důvěru v jeho schopnost úspěšně dokončit úkol.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Připomenutí: Blíží se termín pro [název úkolu]

Ahoj [Jméno],

Tímto vám připomínáme, že termín pro dokončení [název úkolu] se blíží [datum]. Věříme ve vaše schopnosti a dovednosti, že tento úkol splníte včas.

Pokud jste dosáhli významného pokroku a potřebujete další podporu k dokončení, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme, jak jen to bude v našich silách.

Těšíme se na vaše vynikající výsledky!

S pozdravem,

[Vaše jméno]

4. Vyjádření vděčnosti

Pokyn: Napište děkovný e-mail [jméno] za jeho/její [konkrétní laskavost nebo pomoc]. Stručně zmíňte pozitivní dopad jeho/jejího příspěvku a vyjádřete své uznání.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Děkujeme za Vaši [konkrétní činnost]!

Vážený [jméno],

Píšu vám, abych vám vyjádřil svou upřímnou vděčnost za vaši [konkrétní laskavost nebo pomoc]. Vaše ochota [vysvětlit, jak jejich jednání pomohlo] byla opravdu oceněna.

[Uveďte, jak to pozitivně ovlivnilo vás nebo projekt]. Je mi potěšením pracovat s kolegy, jako jste vy, kteří jsou tak vstřícní a ochotní.

Ještě jednou děkuji.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

5. Plánování schůzky

Pokyn: Napište e-mail s cílem domluvit schůzku s [jméno/jména] za účelem projednání [téma schůzky]. Navrhněte několik možných termínů v příštím týdnu a vyjádřete flexibilitu, abyste vyhověli jejich časovým možnostem.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Žádost o schůzku: Projednání [téma schůzky]

Ahoj [jméno/jména],

Rád bych si domluvil schůzku, abychom podrobněji prodiskutovali [téma schůzky]. Bude to cenná příležitost k [vysvětlení účelu schůzky].

Jsem k dispozici na schůzku příští týden v [navrhněte několik konkrétních termínů a časů]. Dejte mi prosím vědět, který termín vám nejlépe vyhovuje, nebo zda máte na mysli jiné termíny.

Těšíme se na spolupráci!

S pozdravem,

[Vaše jméno]

6. Představení sebe sama

Pokyn: Napište úvodní e-mail pro [jméno] ve své nové funkci ve společnosti [název společnosti]. Stručně uveďte své zkušenosti a vyjádřete zájem o navázání kontaktu a spolupráci.

Výstup z ClickUp brain (příklad):

Předmět: Úvod: [Vaše jméno] – nový [Vaše pracovní pozice] ve společnosti [Název společnosti]

Vážený [jméno],

Píšu vám, abych se představil jako [vaše jméno], nový [vaše pracovní pozice] ve společnosti [název společnosti]. Těším se, že se připojím k marketingovému týmu a budu přispívat k [uveďte konkrétní oblast činnosti společnosti].

Dříve jsem pracoval/a ve společnosti [předchozí společnost], kde jsem [stručně popište své relevantní zkušenosti]. Mám bohaté zkušenosti v oblasti [uveďte relevantní dovednosti] a vášeň pro [uveďte svou oblast odbornosti].

Seznámil jsem se s vaší prací [uveďte konkrétní informaci, kterou jste o její práci zjistili] a domnívám se, že by v budoucnu mohla existovat příležitost ke spolupráci. Byl bych vděčný za možnost brzy se s vámi spojit, abych se dozvěděl více o vaší roli a prozkoumal potenciální synergie.

Dejte mi prosím vědět, zda máte čas na krátký telefonát nebo virtuální kávu, kdykoli vám to bude vyhovovat.

Děkuji za váš čas a těším se na spolupráci!

S pozdravem,

[Vaše jméno]

7. Sdělování špatných zpráv

Pokyn: Napište e-mail [jméno] a informujte ho o [negativní zprávě]. Vyjádřete empatii k jeho situaci a nabídněte podporu nebo zdroje, které mohou být k dispozici.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Ohledně [stručný popis špatné zprávy]

Vážený [jméno],

Píšu vám, abych vás informoval o [vysvětlete špatnou zprávu jasným a stručným způsobem]. Chápu, že to může být zklamání, a upřímně se omlouvám za případné nepříjemnosti, které to může způsobit.

[Pokud je to relevantní, vysvětlete důvody tohoto rozhodnutí]. Vážíme si vaší [uveďte, čeho si na nich ceníte] a chceme vás ujistit, že jsme tu, abychom vám v této době poskytli podporu.

[Nabídněte návrhy konkrétních řešení nebo zdrojů, které by mohly být užitečné]. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete další pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

8. Žádost o zpětnou vazbu

Pokyn: Napište e-mail [jméno] s žádostí o zpětnou vazbu k [název projektu] nebo [konkrétní výstup]. Uveďte konkrétní oblasti, ke kterým byste chtěli zpětnou vazbu, a vyjádřete své uznání za jejich příspěvek.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Žádost o zpětnou vazbu: [Název projektu] nebo [Konkrétní výstup]

Vážený [jméno],

Píšu vám, abych vás požádal o cennou zpětnou vazbu k [název projektu] nebo [konkrétní výstup]. Vaše postřehy a odborné znalosti budou velmi oceněny.

Konkrétně by mě zajímala vaše zpětná vazba ohledně [uveďte konkrétní oblasti, ke kterým byste chtěli zpětnou vazbu, např. srozumitelnost, funkčnost, design]. Váš názor bude klíčový pro to, abychom mohli [vysvětlete, jak bude zpětná vazba využita].

Neváhejte být upřímní a poskytněte nám jakoukoli konstruktivní kritiku. Vážíme si vaší upřímné zpětné vazby a snažíme se neustále zlepšovat naši práci.

Předem děkujeme za váš čas a pozornost.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

9. Nabídka pomoci nebo podpory

Pokyn: Vytvořte e-mail pro [jméno], ve kterém nabídnete svou pomoc s [konkrétním úkolem nebo výzvou]. Stručně uveďte své relevantní zkušenosti nebo dovednosti a vyjádřete svou ochotu spolupracovat.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Nabídka podpory s [konkrétním úkolem nebo výzvou]

Ahoj [Jméno],

Narazil jsem na váš nedávný příspěvek/zprávu týkající se [uveďte konkrétní úkol nebo výzvu]. Všiml jsem si, že jste narazili na [stručně uveďte potíže], a chtěl bych vám nabídnout svou pomoc.

Mám zkušenosti v oblasti [uveďte své relevantní zkušenosti] a věřím, že bych vám mohl pomoci s [vysvětlete, jak můžete pomoci]. Rád to s vámi proberu a zjistím, zda existuje způsob, jak mohu přispět k vašemu úspěchu.

Pokud máte zájem o spolupráci nebo potřebujete pomoc, neváhejte se na nás obrátit.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

Vyzkoušejte ClickUp Brain
10. Vyjednávání termínu

Pokyn: Napište e-mail [jméno v těle e-mailu] s žádostí o prodloužení termínu pro [název úkolu]. Vysvětlete důvod zpoždění a navrhněte nový realistický termín. Vyjádřete své odhodlání dokončit úkol ve vysoké kvalitě.

Výstup ClickUp Brain (příklad):

Předmět: Žádost o prodloužení termínu: [Název úkolu]

Vážený [jméno],

Píšu vám, abych požádal o prodloužení termínu pro [název úkolu], který měl být původně splněn do [původní termín]. Z důvodu [vysvětlete důvod zpoždění profesionálním a stručným a včasným způsobem] předpokládám, že budu potřebovat více času, abych zajistil vysoce kvalitní dokončení.

Navrhuji nový termín [nový realistický termín]. Tento časový rámec mi umožní [vysvětlete, jak bude tento čas navíc využit k dosažení vysoké kvality]. Chápu, jak důležité je dodržovat termíny, a omlouvám se za případné nepříjemnosti způsobené tímto zpožděním.

Zavazuji se, že tento úkol splním na výbornou. Dejte mi prosím vědět, zda vám navrhovaný nový termín vyhovuje. Rád to s vámi dále proberu nebo zodpovím jakékoli vaše dotazy.

Děkujeme za vaše pochopení a flexibilitu.

S pozdravem,

[Vaše jméno]

Začněte s ClickUp Brain ještě dnes zdarma

Vyzkoušejte ClickUp Brain
Pořiďte si virtuálního asistenta s ClickUp Brain.

ClickUp Brain vám pomůže pořizovat poznámky, analyzovat data, vytvářet poutavé e-maily a získat zpět drahocenný čas. Nezapomeňte se ujistit, že je ve vašem pracovním prostoru povolena aplikace Email ClickApp, pokud chcete v ClickUp používat funkce související s e-maily.

Použijte ClickUp Brain, abyste se zbavili tvůrčí krize nebo opakujících se úkolů při psaní e-mailů, ale přizpůsobte generovaný obsah svým jedinečným hlasem a postřehy. Skutečná síla spočívá v synergii mezi lidskou kreativitou a efektivitou umělé inteligence.

Kromě ClickUp Brain nabízí ClickUp také výkonné funkce pro správu úkolů, spolupráci a sledování času, které mohou týmům pomoci lépe a produktivněji spolupracovat.

Zaregistrujte se zdarma.

