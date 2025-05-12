10 generátorů newsletterů s umělou inteligencí, které vám pomohou zvýšit tvorbu obsahu

Newslettery jsou velmi účinným prostředkem pro oslovení cílové skupiny, ale jejich tvorba může být časově náročná.
Právě v tom spočívá síla generátoru newsletterů s umělou inteligencí. Dokáže automatizovat tvorbu obsahu, optimalizovat design a personalizovat zprávy, čímž celý proces zrychluje a zefektivňuje.
Ale jak si z takového množství možností vybrat tu správnou? Právě s tím vám pomůžeme! Pojďme se podívat na to, co dělá generátor newsletterů s umělou inteligencí skvělým, a probereme 10 nejlepších generátorů newsletterů s umělou inteligencí.
Co byste měli hledat v generátoru newsletterů s umělou inteligencí?
Hledáte generátor newsletterů s umělou inteligencí, který skutečně vyhovuje vašim potřebám? Zde je několik faktorů, které byste měli zvážit, abyste získali špičkový obsah, efektivní automatizaci a funkce, které odpovídají vašim cílům.
🎨 Přizpůsobení
Software pro tvorbu newsletterů by vám měl umožnit přizpůsobit vaše newslettery tak, aby odpovídaly hlasu a stylu vaší značky. Ať už prostřednictvím editorů typu drag-and-drop nebo flexibilních šablon, musíte mít plnou kontrolu nad tím, jak váš obsah vypadá a působí.
🤖 Chytré návrhy obsahu
Hledejte nástroj AI, který vám pomůže s personalizovanou tvorbou obsahu. Měl by analyzovat předchozí kampaně a navrhovat obsah, který rezonuje s vaší cílovou skupinou na základě jejích vzorců chování. Je to jako mít mini-stratéka na dosah ruky!
⚡ Automatizace
Chcete víc než jen hromadného odesílatele e-mailů? Dobrý nástroj AI bude odesílat e-maily na základě chování uživatelů – například když někdo provede nákup nebo klikne na odkaz – a zajistí tak včasnou a personalizovanou komunikaci, aniž byste museli hnout prstem.
📊 Analytika a reportování
Pro optimalizaci výkonu newsletterů jsou nezbytná data v reálném čase. Nejlepší nástroje vám přesně ukážou, jak si vaše newslettery vedou, abyste mohli provést rychlé úpravy, udržet zájem odběratelů a vylepšit budoucí kampaně.
📋 Předformátované šablony
Účinný generátor newsletterů s umělou inteligencí by měl nabízet řadu předformátovaných šablon, které jsou plně přizpůsobitelné. Tyto šablony pomáhají zefektivnit proces návrhu a umožňují firmám rychle vytvářet vizuálně atraktivní newslettery v souladu s image značky. Ať už se zaměřujete na různé odvětví nebo cílové skupiny, přizpůsobitelné šablony zajistí, že váš obsah bude rezonovat a vynikne.
10 nejlepších generátorů newsletterů s umělou inteligencí
Podívejme se na 10 nejlepších nástrojů AI pro generování newsletterů.
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní aplikace pro marketingové potřeby. Marketingové funkce ClickUp pomáhají vytvářet, spravovat a publikovat newslettery – vše z jedné platformy.
Návrhy, spolupráci a organizaci obsahu newsletterů provádím na jedné platformě. Pomocí ClickUp Docs mohu vytvářet podrobné rozvržení, strukturovat jednotlivé sekce newsletteru a vkládat do dokumentu obrázky nebo videa. Vše je tak na jednom místě, od brainstormingu nápadů až po finální úpravy.
Ale tady to začíná být ještě lepší – ClickUp Brain využívá sílu AI k vytváření newsletterů. Umí analyzovat obsah, který jsem načrtl v Docs, navrhovat úpravy nebo dokonce generovat nový obsah na základě mých původních nápadů.
Ať už potřebuji pomoc s vytvářením poutavých předmětů, doporučení sekcí, které osloví mé publikum, nebo doladění tónu, ClickUp Brain zajistí, že můj newsletter splní všechna očekávání.
ClickUp se dokonce integruje s nástroji jako Mailchimp a dalšími e-mailovými platformami, což usnadňuje synchronizaci e-mailových kampaní a odesílání newsletterů s důležitými oznámeními, aniž bych musel opustit svůj pracovní postup. ClickUp tak nabízí zdroje pro vše od tvorby obsahu po jeho distribuci.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Chat: Zefektivněte komunikaci a umožněte členům týmu spolupracovat v reálném čase, sdílet zpětnou vazbu nebo upravovat návrhy newsletterů, aniž by museli opustit platformu ClickUp Chat.
- ClickUp Whiteboards: Naplánujte strukturu newsletteru, zmapujte strategie kampaní a vizualizujte nápady pro newslettery pomocí ClickUp Whiteboards.
- ClickUp MindMaps: Rozložte složité informace pro své marketingové kampaně a zajistěte, aby byl obsah vašeho newsletteru logicky strukturovaný, pomocí ClickUp Mind Maps. Ať už pracujete na více newsletterech nebo organizujete velké množství informací, ClickUp Mind Maps vám poskytne jasný a přehledný pohled na vaši obsahovou strategii.
- ClickUp Dashboards: Získejte přehled o výkonu newsletterů v reálném čase díky přizpůsobitelným widgetům a sledujte klíčové metriky, jako jsou míra otevření, míra prokliku a nárůst počtu odběratelů, pomocí ClickUp Dashboards.
Omezení ClickUp
- ClickUp má pro nové uživatele mírnou naučnou křivku kvůli svým rozsáhlým funkcím.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Visme (nejlepší pro přizpůsobitelné šablony)
Visme je designový nástroj založený na umělé inteligenci, který zjednodušuje tvorbu newsletterů pomocí přizpůsobitelných šablon pro různá odvětví. Pomáhá navrhovat poutavé newslettery tím, že navrhuje úpravy designu, jako jsou lepší barevné kombinace nebo vylepšení rozvržení.
Může vám ušetřit čas, zejména pokud potřebujete vytvořit personalizovaný, vizuálně atraktivní newsletter, ale nemáte čas začínat od nuly. Šablony založené na umělé inteligenci usnadňují návrh a automatické plánování zajišťuje, že vše vyjde v ten správný čas. Navíc dokáže analyzovat minulé interakce, aby pomohl vylepšit obsah a zvýšit budoucí výkon.
Nejlepší funkce Visme
- Přizpůsobte si šablony založené na umělé inteligenci pro různá odvětví a cílové skupiny.
- Pomocí editoru typu drag-and-drop snadno začleňte text, obrázky a další prvky.
- Hladká integrace s e-mailovými platformami pro přímou distribuci
- Sledujte zapojení a výkon pomocí pokročilých analytických nástrojů
Omezení Visme
- Software někdy při použití v prohlížeči zaostává.
Ceny Visme
- Základní: zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
3. Jasper AI (nejlepší pro e-mailové marketingové týmy ve velkých podnicích)
Jasper AI je oblíbený AI asistent pro psaní, který vám může pomoci s generováním obsahu pro newslettery. Jednou z vynikajících funkcí je jeho schopnost vytvářet poutavé předměty a úvody newsletterů. Nemusíte trávit spoustu času brainstormingem – Jasper nabízí různé možnosti, které můžete upravit tak, aby vyhovovaly vašemu stylu. Pomáhá také generovat obsah pro různé sekce newsletteru na základě klíčových slov nebo stručného nástinu.
Jeho Marketing Editor upravuje obsah generovaný umělou inteligencí tak, aby odpovídal hlasu, stylu a tónu vaší značky. Můžete také nastavit pravidla formátování tak, aby zahrnovala citáty a příběhy o úspěchu, které mohou pomoci vašemu podnikání růst.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Získejte předměty e-mailů a přizpůsobte tón pro lepší kontext
- Umožněte rychlé revize a vylepšení obsahu
- Generujte newslettery ve více než 25 jazycích
- Prozkoumejte dynamické e-mailové šablony založené na chování vašich čtenářů.
Omezení Jasper AI
- Nepodporuje výzkum ani brainstorming nápadů.
Ceny Jasper AI
- Creator: 49 $/měsíc za jedno místo
- Výhoda: 69 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1800 recenzí)
4. Taskade (nejlepší pro vytvoření jednotného pracovního prostoru pro newslettery)
AI od Taskade poskytuje jednotné pracovní prostředí a nabízí plynulý způsob plánování a spolupráce na newsletterech. Generátor newsletterů používá intuitivní šablony , které vám pomohou rychle začít a ušetří vám čas i námahu.
Můžete začít zadáním pokynů do nástroje pro tvorbu newsletterů a snadno vytvořit profesionální newslettery pomocí nástrojů pro tvorbu a úpravu obsahu založených na umělé inteligenci. Díky jeho hladké integraci navíc můžete vše zvládnout – od brainstormingu až po finální úpravy – bez přepínání mezi více aplikacemi, což zajišťuje plynulý a efektivní pracovní postup.
Nejlepší funkce Taskade
- Spolupracujte v reálném čase s kolegy na hladkém řízení projektů a nabídněte jim strukturovaný zážitek.
- Přepínejte mezi zobrazeními (seznam, tabule, akce, myšlenková mapa) podle potřeb projektu a stylu plánování.
- Sestavte relevantní informace a poznatky pomocí AI a vytvořte poutavý obsah.
Omezení Taskade
- Mobilní aplikace působí trochu neohrabaně, což má vliv na její použitelnost a výkon.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Taskade for Teams: 16 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
5. GrowthBar (nejlepší pro tvorbu newsletterů optimalizovaných pro SEO)
Asistent psaní GrowthBar založený na umělé inteligenci, který je primárně určen pro psaní blogů, je také skvělý pro tvorbu newsletterů. Umělá inteligence pomáhá zefektivnit tvorbu obsahu tím, že rychle generuje vysoce kvalitní obsah optimalizovaný pro SEO, čímž zajišťuje, že vaše newslettery jsou dobře strukturované, poutavé a optimalizované pro vyhledávače.
Díky možnosti vytvářet obsah ve více než 20 jazycích je ideální pro firmy, které oslovují různorodé publikum. Jeho AI nástroj také pomáhá s kvantitativním výzkumem, což vám umožňuje vytvářet poutavé newslettery bez ztráty kvality nebo zapojení.
Nejlepší funkce GrowthBar
- Generujte obsah na základě podnětů pro rychlé a efektivní psaní
- Optimalizujte obsah pro SEO a zlepšete své hodnocení
- Exportujte a publikujte přímo z platformy
- Integrujte jej s Google Chrome pro plynulý pracovní postup.
Omezení GrowthBar
- Je určen především pro tvorbu dlouhých textů a nemusí být vhodný pro kreativní psaní.
Ceny GrowthBar
- Zdarma: Po dobu 7 dnů
- Standard: 36 $/měsíc
- Pro: 74,25 $/měsíc
- Agentura: 149,25 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze GrowthBar
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Junia AI (nejlepší pro tvorbu dlouhých textů na základě zadání)
Junia AI je sice uváděna na trh jako nástroj pro psaní blogových příspěvků, ale je také dobrou volbou pro generování dlouhých newsletterů. Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení a přesnosti při zpracování zadání se Junia AI odlišuje od ostatních generátorů newsletterů využívajících umělou inteligenci.
Jeho AI writer efektivně zpracovává podněty a mění nápady v soudržné sekce. Můžete upravit tón a styl tak, aby odpovídaly jedinečné identitě vaší značky s Brand Voice. Nabízí také pokročilé možnosti formátování obsahu, aby byly vaše newslettery poutavé.
Nejlepší funkce Junia AI
- Rychle generujte více kusů obsahu pomocí nástroje Bulk Content Generator.
- Získejte návrhy v reálném čase, jak zlepšit tok a srozumitelnost obsahu pomocí AI Text Editoru.
- Používejte šablony s hotovými strukturami, abyste urychlili tvorbu obsahu pro různé formáty.
Omezení Junia AI
- Chybí pokročilá personalizace pro přizpůsobené segmenty publika.
Ceny Juniá AI
- Zdarma
- Tvůrce: 34 $/měsíc
- Pro: 59 $/měsíc
Hodnocení a recenze Junia AI
- Nedostatek recenzí
7. HoppyCopy (nejlepší pro vizuálně poutavé newslettery)
HoppyCopy vyniká svou schopností generovat obrázky a GIFy pomocí umělé inteligence, díky čemuž jsou newslettery vizuálně poutavé a dynamické. Ať už potřebujete poutavé vizuály pro rozčlenění textu nebo GIFy pro přidání zábavného interaktivního prvku, umělá inteligence to zvládne bez problémů.
Můžete zadat podrobnosti o svém newsletteru, jako je téma, cílová skupina a tón, a HoppyCopy vygeneruje editovatelný nástin s relevantním obsahem, abyste mohli newsletter snadno strukturovat.
Nejlepší funkce HoppyCopy
- Vyzkoušejte formáty s více sekcemi nebo s jedním příběhem, abyste zvýšili zájem o newsletter.
- Upravte tón výběrem nebo zadáním vlastní možnosti.
- Přidejte vizuální prvky generované umělou inteligencí a vylepšete obsah svého newsletteru.
- Vylepšete texty svých newsletterů pomocí funkcí AI pro úpravy textu.
Omezení HoppyCopy
- Někdy vytváří nepřesný obsah AI nebo přidává irelevantní klíčová slova.
Ceny HoppyCopy
- Zdarma: Po dobu 7 dnů
- Starter: 29 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Pro+: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoppyCopy
- G2: 4,8/5 (30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Caboodle AI (nejlepší pro personalizované návrhy obsahu)
Generátor newsletterů Caboodle AI usnadňuje tvorbu newsletterů, zejména když trpíte tvůrčí krizí. Nabízí personalizované návrhy obsahu na základě preferencí a harmonogramů vašich čtenářů, čímž optimalizuje newsletterové kampaně.
Podporuje také spolupráci na dokumentech, takže můžete brainstormovat nápady pro newslettery a žádat zpětnou vazbu od svého týmu. Líbí se mi také jeho schopnost rozdělit složitá témata na snadno čitelné sekce. Pokud chcete vysvětlit něco podrobného nebo technického, nástroj Caboodle pro psaní newsletterů vám pomůže uspořádat obsah a napsat o něm způsobem, který je srozumitelný a udrží pozornost čtenářů.
Nejlepší funkce Caboodle AI
- Přizpůsobte personalizované newslettery zájmům každého odběratele
- Snadné přizpůsobení pomocí editoru typu drag-and-drop, bez nutnosti programování.
- Rychlé nastavení pomocí předem navržených šablon pro konzistentní branding
- Sledujte klíčové metriky zapojení pomocí analytického panelu
Omezení Caboodle AI
- Software vykazuje časté chyby, které mohou mít vliv na celkový uživatelský dojem.
Ceny Caboodle AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Caboodle AI
- Nedostatek recenzí
9. HubSpot Email AI Tool (nejlepší pro hladkou integraci se sadou Hubspot)
S generátorem newsletterů s umělou inteligencí od HubSpot můžete snadno vytvářet personalizované newslettery zadáním tématu, typu e-mailu a stručného popisu. Využívá data CRM k generování obsahu na míru pro lepší zapojení zákazníků.
Nabízí předem navržené šablony newsletterů a editor typu drag-and-drop, díky kterému můžete rozšířit své marketingové kampaně. Navíc vám analýzy v reálném čase poskytnou přehled o zapojení uživatelů, takže můžete vylepšit své budoucí newslettery.
Nejlepší funkce HubSpot Email AI
- Získejte doporučení obsahu pro e-mailové newslettery na základě předchozího zapojení
- Získejte doporučení ohledně optimálního času odeslání pro lepší míru otevření.
- Sledujte míru otevření a prokliku, abyste mohli vylepšit budoucí kampaně.
- Vytvářejte přizpůsobené newslettery integrací zákaznických dat z HubSpot CRM.
Omezení HubSpot Email AI
- Nenabízí samostatné ceny za e-mailové nástroje, takže musíte zakoupit celou sadu.
Ceny HubSpot Email AI
- Marketing Hub Starter: 15 $/měsíc za jedno místo
- Platforma pro začínající zákazníky: 15 $/měsíc za jedno místo
- Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc za 3 licence
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 $/měsíc za 5 licencí
Hodnocení a recenze HubSpot Email AI
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
10. Inteligentní nástroj AI od Mailchimp (nejlepší pro automatizaci newsletterů na základě chování)
Platforma generátoru newsletterů s umělou inteligencí od Mailchimp je navržena tak, aby vám pomohla získat více zákazníků díky své schopnosti vytvářet personalizované e-maily pomocí automatizace založené na chování a přesné segmentaci publika.
Můžete například nastavit automatizované kampaně, které se spouštějí na základě akcí uživatelů, jako jsou nákupy nebo návštěvy webových stránek, a zajistit tak, aby vaše zprávy byly vždy relevantní. Funkce reportování v reálném čase navíc pomáhá optimalizovat kampaně během jejich běhu, takže můžete sledovat, co funguje, a provádět úpravy za běhu.
Nejlepší funkce inteligentní AI Mailchimp
- Personalizujte automatizaci e-mailů na základě akcí uživatelů
- Napište poutavé předměty pro newslettery pomocí nástroje Subject Line Helper.
- Sledujte zapojení a optimalizujte newslettery pomocí nástroje A/B Testing.
- Využijte intuitivní nástroj pro tvorbu designu pomocí drag-and-drop.
Omezení inteligentní AI Mailchimpu
- Pokročilé funkce, jako je specializovaná telefonická podpora a manažer zákaznické spokojenosti, jsou k dispozici pouze u dražších tarifů.
Ceny inteligentní AI od Mailchimp
- Zdarma
- Essential: 4,54 $/měsíc, fakturováno ročně
- Standard: 6,78 $/měsíc, fakturováno ročně
- Premium: 135,56 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze inteligentní AI od Mailchimp
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
Vylepšete své newslettery pomocí ClickUp
Newslettery jsou skvělým způsobem, jak udržovat přímou komunikaci s vaším publikem, informovat ho a udržovat jeho zájem, a zároveň propagovat poselství vaší značky.
Ať už chcete sdílet novinky, nadcházející události, speciální nabídky nebo cenné informace, efektivní generátor newsletterů využívající umělou inteligenci může výrazně zvýšit zapojení, pomoci zvýšit konverze a ušetřit čas.
ClickUp je komplexní řešení, které vám pomůže úspěšně realizovat vaše e-mailové marketingové kampaně. S ClickUp Docs můžete zefektivnit celý proces vytváření poutavých newsletterů, zatímco ClickUp Brain vám pomůže vylepšit vaše newslettery pomocí návrhů obsahu založených na umělé inteligenci.
Jste připraveni zjednodušit svůj e-mailový marketing s ClickUp? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a posuňte své marketingové kampaně na vyšší úroveň.