9 nejlepších alternativ k Substacku pro newslettery v roce 2025

V posledních několika letech si Substack vybudoval reputaci jako platforma pro newslettery, kterou může kdokoli využít k zpeněžení svého obsahu prostřednictvím placených předplatných. Není to však jediná platforma pro členství v obsahu a mnoho alternativ k Substacku nabízí podobné, ne-li lepší funkce a služby pro vás a vaše čtenáře.
Pravděpodobně již víte o nepřeberném množství aplikací pro tvorbu obsahu, které jsou k dispozici. Ale co vydavatelská platforma určená speciálně pro vytváření placených předplatných?
Co byste měli hledat v alternativách Substacku?
Alternativy k Substacku mají různé formy, včetně blogovací platformy, platformy pro e-mailový marketing a dalších obchodních nástrojů. Nejlepší alternativy k Substacku mají některé společné charakteristiky:
- Snadné použití: Ať už se jedná o minimalistické rozhraní nebo snadný proces registrace, úspěšné alternativy Substacku jsou snadno použitelné a mají pokročilé funkce.
- Možnosti zpeněžení: Jedním z důvodů, proč je platforma Substack tak úspěšná, je možnost zpeněžení placeného obsahu – něco, co by měla zahrnovat každá členská platforma.
- Integrace s jinými platformami: Vaše platforma pro zasílání newsletterů by měla být přímo integrována s vašimi oblíbenými nástroji pro psaní nebo, ještě lépe, s vaší webovou stránkou.
- Relevantní šablony: Zvažte výhody online platformy, která nabízí šablony pro vaši strategii obsahového marketingu nebo přizpůsobené vstupní stránky.
- Vlastní motivy: Čím více dokážete svou značku začlenit do exkluzivního obsahu, tím lepší budou vaše odměny za propagaci a zpeněžení.
- Flexibilní ceny: Různé úrovně předplatného vám pomohou budovat vaši online přítomnost v rámci rozpočtu, jakmile se vaše cílová skupina rozroste.
Nejoblíbenější a nejlépe hodnocené alternativy Substacku zahrnují většinu, ne-li všechny výše uvedené funkce.
9 nejlepších alternativ k Substacku, které můžete použít
Pokud jste připraveni najít perfektní alternativu k Substacku, začněte s tímto seznamem nejlepších obchodních nástrojů.
1. ClickUp
Proč je platforma pro správu obsahu a produktivitu, jako je ClickUp, uvedena jako nejlepší alternativa k Substacku? Je to jednoduché: funkce pro psaní a správu dokumentů a připravené šablony newsletterů jsou tak dobré, že jim prostě nemůžete odolat.
Na rozdíl od jiných alternativ Substacku je ClickUp více než jen platforma pro newslettery nebo blogování. Je to jediná platforma na tomto seznamu, která týmům umožňuje spravovat celý jejich pracovní postup, včetně tvorby obsahu pro odběratele e-mailů a mnoho dalšího.
Díky tomu je ClickUp špičkovou platformou pro newslettery a nejlepší dostupnou alternativou k Substacku.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp Docs, řešení pro správu dokumentů v reálném čase s intuitivními funkcemi pro tvorbu, ukládání a spolupráci.
- Intuitivní ovládací panely a zobrazení, včetně kalendářového zobrazení pro plánování obsahu newsletterů nebo blogů.
- Rozsáhlá knihovna šablon, včetně šablony ClickUp Newsletter Whiteboard Template, pro vizualizaci vašich e-mailů před jejich odesláním.
- Nástroje pro psaní s umělou inteligencí, jako je ClickUp AI Writing Assistant, pro rychlý a efektivní vývoj kvalitního obsahu.
- Flexibilní struktura oprávnění umožňuje vytváření a odesílání veřejných dokumentů, které jsou viditelné pro všechny vaše platící předplatitele.
- Automatizované pracovní postupy vám pomohou dynamicky odesílat e-maily vašemu publiku v předem nastavených časech a datech.
Omezení ClickUp:
- Na rozdíl od Substacku je ClickUp více než jen platforma pro newslettery. Díky řadě dalších služeb může být tento software pro nové uživatele složitější.
- Neexistuje žádný předem připravený referral program, který by vám pomohl s postupným rozšiřováním publika.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Ghost
Přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní Ghost je jedním z hlavních důvodů, proč patří mezi nejlepší alternativy k Substacku. I nižší úrovně předplatného umožňují tvůrcům obsahu rychle vytvářet a spravovat placené newslettery a obsah webových stránek.
Nejlepší funkce Ghost:
- Vlastní nástroj pro tvorbu webových stránek pro hostování vašeho obsahu na vlastním serveru
- Výkonný publikační workflow pro více uživatelů k vytváření, úpravám a schvalování obsahu pro landing pages a e-mailové newslettery.
- Jednoduché placené tarify neúčtují procentuální podíl z vašich předplatných.
- Bezplatná zkušební verze umožňuje novým uživatelům začít publikovat obsah bez dlouhodobého závazku.
Omezení Ghost:
- Tvůrci, kteří chtějí využívat více úrovní předplatného, potřebují účet Stripe, protože Ghost nepodporuje jiné platební platformy.
- Základní tarif poskytuje pouze jednomu uživateli přístup k několika šablonám designu.
Ceny Ghost:
- Starter: 9 $/měsíc pro až 500 členů
- Creator: 25 $/měsíc pro až 500 členů
- Tým: 50 $/měsíc pro až 500 členů
- Business 199 $/měsíc pro až 500 členů
Hodnocení a recenze Ghost:
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
3. Moosend
Moosend je platforma pro e-mailový marketing, která se pyšní svou jednoduchostí. Nezávislí autoři a firmy ji mohou využívat pro obecný e-mailový marketing a samostatné odběry newsletterů, aby si postupně vybudovali a udrželi své publikum.
Nejlepší funkce Moosend:
- Intuitivní a optimalizovaný widget pro předplatné může být umístěn na jakékoli stránce nebo webu jako vyskakovací okno, plovoucí modální okno, inline formulář a další.
- Rozsáhlé možnosti automatizace pro dynamické získávání potenciálních zákazníků, vytváření uvítacích sekvencí a plánování odesílání e-mailů a newsletterů.
- Zajímavé kurzy pro marketéry, kteří chtějí zlepšit své e-mailové kampaně a znalosti v oblasti newsletterů.
- Poměrně dlouhá bezplatná zkušební verze umožňuje rozsáhlé testování, zejména pro nezávislé autory, kteří pracují s omezeným rozpočtem.
Omezení Moosend:
- K dispozici nejsou žádné nástroje pro tvorbu webových stránek nad rámec základních vstupních stránek, které by pomohly vytvořit komplexnější program obsahu.
- Nedostatek integrovaných možností zpeněžení činí z této platformy nefunkční alternativu k Substacku, pokud jde o získávání příjmů z členství.
Ceny Moosend:
- Pro: 9 $/měsíc pro až 500 členů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Moosend:
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
4. Notion
Notion je komplexní platforma pro správu vaší práce. Její operační systém pro newslettery je spíše zajímavou funkcí než celým obchodním modelem. Na rozdíl od Substacku se Notion zaměřuje na efektivitu a pomáhá autorům vytvářet placené newslettery téměř bez námahy.
Nejlepší funkce Notion:
- Šablona operačního systému pro newslettery poskytuje komplexní pokyny a nástroje pro budování pravidelného kontaktu s odběrateli e-mailů.
- Bezplatná verze namísto časově omezené bezplatné zkušební verze umožňuje autorům zvýšit efektivitu bez zatěžování jejich rozpočtu.
- Jeden z nejlepších softwarů pro správu dokumentů umožňuje uživatelům efektivně plánovat obsah e-mailů a blogů před jejich publikací.
- Intuitivní a přehledné rozhraní kalendáře pro plánování obsahu a úkolů podle individuálních termínů publikování obsahu.
Omezení Notion:
- Někteří uživatelé hlásili ztrátu obsahu v důsledku technických problémů a nutnost jeho obnovení.
- Absence funkce opakujících se úkolů může být pro pravidelné vydávání placených newsletterů nepohodlná, protože vyžaduje opakovanou práci.
Ceny Notion:
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Jednorázový poplatek 49 $ za šablonu OS pro e-mailový newsletter
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4,7/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
5. ConvertKit
ConvertKit je platforma pro tvůrce obsahu. Stejně jako Substack se celý její obchodní model zaměřuje na získávání odběratelů e-mailů a plánování a publikování prémiového obsahu.
Jeho cenové možnosti se pohybují ve střední kategorii, což z něj činí snad nejvýznamnějšího konkurenta Substacku. Zatímco Substack si bere 10 % ze všech příjmů od předplatitelů, ConvertKit stanovuje ceny na základě počtu předplatitelů.
Nejlepší funkce ConvertKit:
- Síť tvůrců s více než 2 500 tvůrci, kteří spolupracují v zajímavých diskuzích na fóru, aby rozšířili své publikum.
- Editor typu drag-and-drop pro poutavé vstupní a prodejní stránky, které přinášejí více registrací a předplatných od publika.
- Sponsor Network pro vytvoření partnerského programu s inzerenty, kteří chtějí oslovit vaše publikum
- Vizuální automatizace pomáhá tvůrcům přizpůsobit obsah pro odběratele. Můžete dokonce přidat volitelný ručně psaný dopis pro nové odběratele.
Omezení ConvertKit:
- Členství, partnerský program a možnosti sponzorství jsou rozsáhlé, ale mají větší náročnost na osvojení než mnoho jiných možností.
- Automatizace může někdy selhat a uživatelé tak zůstanou uprostřed e-mailové sekvence.
Ceny ConvertKit:
- Zdarma: plán pro až 1 000 odběratelů
- Creator: 9 $/měsíc pro až 300 odběratelů
- Creator Pro: 25 $/měsíc pro až 300 odběratelů
Hodnocení a recenze ConvertKit:
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
6. Memberful
Ať už publikujete podcasty a newslettery nebo hostujete online komunity, další alternativa k Substacku, Memberful, vám pomůže zpeněžit vaše úsilí. Platforma vám umožňuje vytvořit si vlastní webové stránky nebo se přímo napojit na existující CMS, jako je WordPress. To zjednodušuje práci na back-endu, takže se můžete soustředit na tvorbu poutavého obsahu.
Nejlepší funkce Memberful:
- Integrované paywaly v obsahu poskytují bezplatné náhledy a přirozený způsob, jak budovat placená předplatná.
- Rozsáhlá integrace s dalšími marketingovými nástroji zahrnuje i další platformy z tohoto seznamu, jako jsou ConvertKit a MailerLite.
- Možnosti platby jedním kliknutím usnadňují platby předplatitelům.
- Různé úrovně předplatného umožňují různé úrovně distribuce obsahu.
Omezení Memberful:
- Někteří tvůrci videoobsahu hlásili komplikace s tím, že se jejich obsah objevuje pouze v audio podcastových kanálech.
- Žádné možnosti partnerských programů pro diverzifikaci zdrojů příjmů pro tvůrce obsahu.
Ceny Memberful:
- Starter: Bezplatný tarif s 10% transakčními poplatky
- Pro: 25 $/měsíc s transakčními poplatky 4,9
- Premium: 100 $/měsíc s transakčními poplatky 4,9
Hodnocení a recenze Memberful:
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Dosud žádné recenze
7. MailerLite
Platforma MailerLite je mnohem víc než jen e-mailový nástroj. E-mailové marketingové nástroje tohoto softwaru umožňují uživatelům nastavit placené newslettery a snadno vytvořit proces opakovaných předplatných. Vývoj landing page a užitečná automatizace vám poskytují nástroj pro budování a zapojení platícího publika.
Nejlepší funkce MailerLite:
- E-mailový editor s funkcí drag-and-drop a podporou umělé inteligence pro vytváření plynulých, krásných a přehledných newsletterů.
- Ověřovač e-mailových seznamů zajistí, že vaše doručitelnost zůstane vysoká a váš e-mailový seznam bude přesný.
- Automatizované e-mailové pracovní postupy dokážou snadno přivést vaše publikum od počátečního povědomí k placeným předplatným.
- Integrované A/B testování pro postupné vylepšování obsahu, zpráv a rozvržení.
Omezení MailerLite:
- Ostatní nástroje v tomto seznamu nabízejí lepší analytické funkce a více možností reportingu.
- Nedostatek šablon pro prodejní stránky může způsobit, že vytváření skvělých stránek bude časově náročné.
Ceny MailerLite:
- Zdarma: pro až 1 000 odběratelů
- Rostoucí podnikání: 9 $/měsíc pro až 500 odběratelů
- Pokročilá verze: 18 $/měsíc pro až 500 odběratelů
Hodnocení a recenze MailerLite:
- G2: 4,7/5 (780+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
8. Patreon
Patreon, který je již dlouho základem mezi členskými platformami, vyniká svou univerzálností. Tvůrci jej mohou využít k zpeněžení téměř všech typů obsahu, včetně psaného obsahu, podcastů, umění, hudby, vzdělávání a živého vysílání. Jeho hlavní funkce se zaměřují na členství, přičemž distribuci obsahu nechávají na tvůrcích.
Nejlepší funkce Patreonu:
- Crowdcast, integrovaná funkce živého vysílání, poskytuje další obsah a podporuje vztahy s vaším publikem.
- Integrované funkce automatického ukládání článků a jiného obsahu zabraňují ztrátám času způsobeným technickými problémy.
- Integrované možnosti soukromých zpráv přidávají hodnotu pro předplatitele na vysoké úrovni.
- Široká škála platebních a předplatných možností usnadňuje tvůrcům budování globální základny předplatitelů.
Omezení Patreonu:
- Uživatelské rozhraní má omezení pro sdílení obsahu, takže tvůrci jsou odkázáni na nástroje mimo Patreon.
- Integrace se stávající webovou nebo online přítomností může být obtížná.
Ceny Patreon:
- Zdarma: plán pro sdílení bezplatného obsahu
- Výhoda: 8% poplatek z veškerých příjmů získaných prostřednictvím Patreon
- Premium: 12% poplatek z veškerých příjmů získaných prostřednictvím Patreon
Hodnocení a recenze Patreonu:
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
9. Benchmark
Ačkoli Benchmark není členská platforma, je to vzácný e-mailový nástroj, který se může perfektně integrovat do vašich placených newsletterů. Jeho editor vám umožňuje snadno vytvářet newslettery, zatímco integrace, jako je Shopify, vám pomáhají propagovat vaše placené produkty, služby a obsah u vašich odběratelů.
Porovnejte nejlepší funkce:
- Integrovaný e-mailový CRM pro efektivní správu a budování vztahů s vašimi odběrateli.
- Smart Content, pokročilý nástroj pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže vytvářet zajímavý a poutavý obsah pro každý e-mail, který odešlete.
- Funkce A/B testování s možnostmi od předmětu zprávy po rozvržení a dokonce i čas a datum odeslání.
- Integrovaná kontrola doručené pošty, abyste vždy věděli, jak se vaše zprávy zobrazí příjemcům.
Omezení benchmarku:
- Minimální možnosti automatizace pro e-mailové pracovní postupy a sekvence
- Omezená kapacita úložiště obrázků, zejména u nižších tarifů
Srovnávací ceny:
- Zdarma: až pro 500 kontaktů a 3 500 odeslaných e-mailů měsíčně
- Pro: 8 $/měsíc za 500 kontaktů a 7 500 za měsíc, až 67 $/měsíc za 10 000 odběratelů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze:
- G2: 4,3/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 170 recenzí)
Vylepšete svou platformu pro zasílání newsletterů pomocí nejlepší alternativy Substacku
Pokud hledáte nejlepší alternativu k Substacku, jste na správném místě. S funkcemi, jako je psaní podporované umělou inteligencí, správa dokumentů a šablony kalendáře obsahu, nemůžete šlápnout vedle.
A to ještě předtím, než přidáte komplexní funkce pro správu projektů a automatizaci.
Nezapomeňte, že ClickUp je zdarma pro všechny uživatele a umožňuje vám vytvořit vlastní newsletter a e-mailové kampaně, než se zavážete k jakémukoli rozpočtu pro svůj obchodní model. Je to skvělá platforma, na které můžete začít budovat svou strategii pro publikování obsahu, který si vaše publikum zamiluje.
Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a sestavte si plán, jak dosáhnout pravidelných příjmů!