Jak napsat osnovu blogového příspěvku

Po většinu uplynulého desetiletí odborníci prohlašovali, že blog je mrtvý! Zejména od vzestupu mikroblogování s X (dříve Twitter) a foto/videoblogování s Instagramem byly dlouhé odstavce textu v blogových příspěvcích odepsány jako zbytečné.
Nic nemůže být dále od pravdy.
🌎 Ověření faktů: Jen na WordPressu uživatelé každý měsíc publikují přes 70 milionů nových blogových příspěvků. 89 % organizací vede pravidelný blog. Tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že blogování jim přináší obchodní výsledky.
Lze s jistotou říci, že blogování je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak získat viditelnost (zobrazením na výsledkových stránkách vyhledávačů), autoritu (diskusí o relevantních tématech) a myšlenkové vedení (koncepcí budoucnosti).
Ahrefs však zjistil, že 96,5 % obsahu na internetu nezískává žádný provoz z Googlu!
Jedním z hlavních důvodů je to, že obsah těchto blogových příspěvků neodpovídá záměru vyhledávání. Jinými slovy, obsah nesplňuje potřeby čtenáře.
Dnes se podíváme na to, jak můžete tento problém vyřešit pomocí komplexního osnovy blogového příspěvku. Probereme, proč potřebujete osnovu blogového příspěvku, jak ji vytvořit a jakých častých chyb se při tom vyvarovat.
⏰ 60sekundové shrnutí
Osnova blogového příspěvku je rámec, který vede psaní tím, že vytváří komplexní, efektivní a diferencovaný obsah. Poskytuje jasnost značky, rychlost, kvalitu, konzistenci a snižuje rizika.
Chcete-li vytvořit dobrý návrh blogového příspěvku, postupujte podle těchto kroků.
- Brainstormujte nápady a klíčové body
- Strukturovat hlavní sekce
- Vyplňte každou sekci s odpovídající úrovní detailů.
- Revidujte a vylepšujte svůj návrh.
- Sledujte výkonnost svých blogových příspěvků a postupně je vylepšujte.
Základy osnovy blogového příspěvku
Osnova blogového příspěvku je struktura nebo rámec, který zahrnuje všechny aspekty, které musí autor zahrnout. Pomáhá autorovi sestavit příběh blogového příspěvku tak, aby byl pro čtenáře co nejvýznamnější a nejužitečnější.
Proč potřebujete osnovu blogového příspěvku?
Ať už jste jediným autorem nebo patříte do týmu mnoha lidí, návrh blogového příspěvku je nedílnou součástí řízení SEO projektů. Než se pustíte do psaní, vytvořte si návrh, který vymezí hranice vašeho obsahu.
Je to jako nakreslit si před malováním tužkou náčrt. Získáte tak ucelený obraz toho, co budete malovat, aniž byste omezili svůj tvůrčí proces. Takto vám to pomůže.
Jasnost: Osnova je plánem celého článku. Víte, kde začít, jaké milníky musíte překonat a kam se dostat. To dává autorovi úplnou jasnost o jeho práci.
Snížení rizika: Když mají autoři jasnou představu o cíli a struktuře svého blogového příspěvku, je méně pravděpodobné, že odevzdají něco, co je úplně mimo mísu. To snižuje potřebu přepracovávání a minimalizuje riziko zpoždění/neúspěchů.
Rychlost: Nástin odděluje fázi výzkumu a přemýšlení od fáze psaní. To znamená, že když máte nástin, můžete se posadit a dokončit psaní rychleji, než kdybyste ho neměli.
Kvalita: Dobrý návrh pomáhá zlepšit kvalitu blogového příspěvku. Poskytuje autorovi vše, co potřebuje, včetně jazykových, SEO a marketingových osvědčených postupů, čímž výrazně zlepšuje kvalitu.
Konzistence: Pro organizace, které vytvářejí blogy ve velkém měřítku, pomáhá osnova zajistit konzistenci a opakovatelnost procesu. Urychluje proces kontroly kvality tím, že předem vytváří kontrolní seznam pro editory.
Co obsahuje osnova blogového příspěvku?
Pokud vás zajímá, jak může jednoduchý návrh přinést všechny tyto výhody, zde je vysvětlení. Dobrý návrh blogového příspěvku obsahuje vše, co autor potřebuje vědět, aby svou práci odvedl dobře. To zahrnuje:
Kontext
Kdo je vaše cílová skupina? Co hledají?
Osnova může například obsahovat krátký odstavec s textem: „Tato osnova je určena softwarovým vývojářům, kteří se chtějí naučit používat AI pro kódování.“
To pomáhá autorovi vizualizovat osobu, pro kterou daný příspěvek píše, a sdělit jí to, co je pro ni důležité.
Název
Jaký je název blogového příspěvku?
Dobrý název blogového příspěvku čtenáři okamžitě sdělí, co může očekávat. Shrnuje podstatu článku. Například „Jak používat AI pro kódování“ je skvělý název.
Struktura
Jaké jsou hlavní části, které je třeba zahrnout? Existují nějaké konkrétní nápady/body, které je třeba zahrnout?
Toto je největší část osnovy. Definuje sekci po sekci, nadpis po nadpisu, co má být zahrnuto do blogového příspěvku. Zde může tvůrce osnovy být tak obecný nebo podrobný, jak je to nutné, v závislosti na schopnostech autora, dostupnosti atd.
Další prvky
Je třeba zahrnout nějaké odkazy, obrázky, videa, šablony, nástroje atd.?
Toto jsou prvky SEO nebo značky, které by měl autor mít na paměti. Můžete například přidat několik interních odkazů nebo vizuální prvek, který ilustruje témata, o nichž blogový příspěvek pojednává. Toto je místo, kde to můžete udělat.
Úklid
Existuje stylový průvodce nebo jiné pokyny, které je třeba dodržovat?
V neposlední řadě dejte autorovi vědět, zda je ještě něco, co by měl mít na paměti. Může se jednat o cokoli, od vyhýbání se oxfordské čárce až po výběr odkazů pouze z konkrétního zdroje. Tím autorovi pomůžete dosáhnout úspěchu a minimalizujete přepracování vyplývající z logistických problémů!
📖 Bonusové čtení: Příklady pokynů pro značku
S touto užitečnou informací se podívejme, jak napsat osnovu blogu.
Kroky k napsání osnovy blogového příspěvku
Dobrý návrh blogového příspěvku je super schopností každého autora. Zjednodušuje fázi výzkumu do snadno použitelného rámce, díky kterému může autor efektivně vytvořit svůj příběh. Abyste mohli vytvořit návrh, který vašim autorům poskytne tuto super schopnost, potřebujete proces, který popíšeme níže, a komplexní nástroj, jako je ClickUp.
1. Brainstorming nápadů a poznatků
Prvním krokem k vytvoření osnovy je vědět, o čem blogový příspěvek bude. V závislosti na vaší organizaci, oblasti odbornosti, publiku a odbornících na dané téma budete mít výchozí bod. Vycházejte z něj.
Brainstormujte různými způsoby
Řekněme, že pracujete pro softwarovou společnost, která vyvíjí řešení umělé inteligence pro vývojáře. Nápady můžete brainstormovat následujícími způsoby.
- Vyhledávání na internetu: Vyhledejte na Googlu termíny související s „AI pro vývojáře“ a podívejte se, co se objeví; pomoci mohou také Quora nebo Reddit.
- Sociální média: Sledujte influencery ve vašem oboru a sledujte, o čem mluví.
- Průzkum konkurence: Podívejte se, co publikují organizace podobné té vaší nebo organizace ve stejném odvětví.
- Rozhovory: Promluvte si s vývojáři používajícími AI o tom, co hledají. Pokud AI nepoužívají, zeptejte se jich proč.
- Výzkum klíčových slov: Vyzkoušejte nástroje pro klíčová slova, abyste viděli všechny přímo a nepřímo související vyhledávací termíny.
- Interní data: Zeptejte se svých týmů pro zákaznickou podporu a prodej na nejčastější otázky/obavy, které uživatelé mají.
Aby byl tento proces výrazně jednodušší, použijte nástroj AI. Například ClickUp Brain vám pomůže v mžiku vymyslet nápady pro nové blogové příspěvky. Zeptejte se a získejte nápady, které vám pomohou začít! Odtud své nápady vylepšete buď pomocí ClickUp Brain, nebo sami.
📖 Bonusové čtení: Jak používat AI v content marketingu
Jakmile budete mít několik nápadů, vyberte jeden, který chcete rozvést. Pojďme se zaměřit na nápad „jak používat AI pro kódování“. Je čas identifikovat klíčové body pro čtenáře.
Zúžte si své poznatky
Návodové články jsou na internetu velmi populární. Nevýhodou je, že máte také obrovskou konkurenci v oblasti těchto klíčových slov. Pečlivě si proto vyberte klíčové sdělení. V tomto případě by to mohlo být něco jako „komplexní proces integrace umělé inteligence do každodenního programování“.
2. Strukturování hlavních částí
Nyní, když máte název a účel svého blogového příspěvku, přejděte k detailům. Pravidlo č. 1 zde zní: jen proto, že váš název je „jak používat AI“, nemusíte se ho striktně držet nebo se k němu přímo dostat.
Vytvořte několik sekcí, které čtenáři poskytnou komplexní přehled o daném tématu. Při práci na osnovách v týmu je užitečné použít vizuální nástroj pro mapování konceptů, jako je ClickUp Whiteboards. Shromážděte různé nápady ve formě textu, lepících poznámek, tvarů, odkazů, úkolů atd. a vizuálně je uspořádejte.
Mezi klíčové aspekty, které je třeba zohlednit při strukturování hlavních částí, patří:
- Co: Co je AI? Co je AI v programování?
- Pro koho: Pro koho je AI v programování vhodná?
- Proč: Jaké jsou výhody používání umělé inteligence při programování?
- Jak: Jak to začlenit do svých pracovních postupů?
Kromě základních informací můžete také zahrnout sekce, které jsou pro dané téma nejrelevantnější. Můžete například přidat sekci o výzvách, kterým mohou programátoři čelit při používání AI. Nebo o nejlepších AI nástrojích pro kódování.
Při tom organizujte sekce tak, aby obsah blogu plynule navazoval a byl čitelný.
Například pokud byste nejprve diskutovali o výhodách umělé inteligence a teprve poté vysvětlili, co to vlastně je, čtenář by byl zmatený.
3. Vyplňování sekcí podrobnostmi
Většina osnov se omezuje na definování jednotlivých sekcí. To sice funguje, ale autorům ještě více pomůže, když do každé sekce doplníte některé podrobnosti. Například do sekce „Co je AI v programování?“ můžete zahrnout podrobnosti jako:
- Definice AI v programování
- Aspekty kódování, ve kterých je AI užitečná
- Velké společnosti využívající AI v programování
Tento krok je nejlépe provést jako vnořené odrážky v dokumentu (namísto přidávání dalších uzlů do koncepční mapy). Otevřete ClickUp Docs a začněte psát název a klíčové body. Některé z nejzajímavějších detailů, které můžete přidat do svých sekcí v osnově, jsou následující.
Příklady: Dobré příklady zakotvují koncept v realitě. Ukazují čtenáři, jak něco funguje ve skutečném světě.
Statistiky: Dobře zpracované statistiky dodávají textu na důvěryhodnosti. Také přidávají pocit proporcionality.
Například „50 % vývojářů používá AI“ činí tuto myšlenku naléhavější/bezprostřednější, než kdyby tak činilo pouze 5 %!
Nástroje: Dalším způsobem, jak učinit váš obsah prakticky použitelným, je zahrnutí nástrojů a šablon. Můžete například zahrnout nástroje AI pro generování kódu, dokončování kódu, kontrolu kódu, dokumentaci atd., které čtenáři umožní je vyzkoušet a podniknout příslušné kroky.
Příběhy: Zahrňte případové studie, rozhovory nebo dokonce citáty, abyste čtenáři vyprávěli ucelený příběh.
Odkazy: Jako pravidelně aktualizovaný blog pravděpodobně píšete o širší škále souvisejících témat. Do osnovy vložte interní odkazy, aby je autor mohl rozptýlit po celém článku.
Pokud se vám to zdá jako příliš mnoho prvků, nezoufejte. Vyzkoušejte šablonu SEO Content Brief Template od ClickUp, která obsahuje předem navržený rámec pro vše, co potřebujete přidat do svého osnovy. Tato šablona osnovy blogového příspěvku obsahuje sekce pro název, počet slov, cíl, cílovou skupinu, sdělení, klíčová slova, podtémata, odkazy, reference a další!
4. Revize a zdokonalení osnovy
Tím je první návrh vašeho osnovy hotový. Ještě však není připraven k odeslání autorovi. Pečlivě revidujte a vylepšujte svou osnovu.
Logický tok
Zajistěte, aby osnova měla logický průběh od začátku do konce. Zkontrolujte, zda každá část plynule navazuje na následující. Pokud zjistíte nějaké mezery v informacích, doplňte je.
Úplnost
Když čtenář najde vše, co potřebuje vědět o daném tématu, na jednom místě, pravděpodobně na stránce zůstane déle. Ujistěte se tedy, že jsou zahrnuty všechny aspekty, které mohou být zahrnuty.
Fluff
Identifikujte všechny irelevantní informace nebo části a odstraňte je. Během vašeho výzkumu se tyto části mohly jevit jako relevantní, ale později se mohly stát nadbytečnými.
Například pokud máte dvě sekce „proč potřebujete AI v programování?“ a „jaké jsou výhody AI v programování?“, je čas jednu z nich odstranit.
Konkurenceschopnost
Zejména pokud píšete blogové příspěvky pro SEO, možná budete chtít porovnat svůj návrh s stránkami, které se v současné době umisťují na předních místech pro vámi zvolené klíčové slovo, abyste se ujistili, že váš obsah bude konkurenceschopný.
Pro větší podporu nabídněte autorovi šablony pro psaní obsahu, které nejlépe vyhovují vašemu osnově. Vyzkoušejte šablonu pro psaní obsahu od ClickUp. Tato plně přizpůsobitelná šablona vhodná pro začátečníky pomáhá autorovi efektivně zefektivnit dokončení úkolů.
5. Sledujte a postupně se zlepšujte
Základním účelem osnovy článku je usnadnit práci autorovi. Bude úspěšná pouze tehdy, pokud ji autor shledá užitečnou, nápomocnou a smysluplnou.
Domluvte si s autorem pravidelné schůzky, abyste získali zpětnou vazbu. Zeptejte se ho, co by mu pomohlo, a tyto informace zahrňte do osnovy příštího blogového příspěvku.
Tipy a osvědčené postupy pro vytváření osnovy blogového příspěvku
V pěti výše uvedených krocích jste získali základy vytváření osnovy blogového příspěvku. Podívejme se, jak můžete s pomocí několika tipů a osvědčených postupů postoupit na další úroveň.
Vyberte poutavý nadpis
Ať už je váš blogový příspěvek uveden na stránce výsledků vyhledávání Google nebo zveřejněn na sociálních médiích, první věc, kterou čtenář uvidí, je nadpis. Čím více upoutá pozornost, tím lepší bude výkonnost vašeho blogového příspěvku.
Vytvořte si nadpis:
- Jasnost: Zaměřte se přímo na hlavní myšlenku svého blogového příspěvku.
- Stručnost: Pište krátce a jednoduše; vyhýbejte se složitým větám a dlouhým slovům.
- Vhodné pro vyhledávání: Ujistěte se, že odpovídá záměru uživatele při vyhledávání.
Používejte kalendář obsahu
Každý návrh blogového příspěvku je součástí pracovního postupu, který se nejlépe spravuje pomocí dobrého softwaru pro správu obsahu. V nástroji jako ClickUp můžete vytvářet úkoly pro každý blogový příspěvek, přidávat odkazy na ClickUp Docs s návrhy, zahrnovat kontrolní seznamy, termíny a dokonce přiřazovat uživatele.
Správa pomocí kalendáře vám pomůže stanovit správné priority práce.
Můžete například začít s blogovým příspěvkem s nejbližším termínem odevzdání. Nebo se můžete zaměřit na ty, které jsou na sobě závislé.
Nastavte a spravujte svůj blogový plán pomocí šablony kalendáře obsahu ClickUp. Použijte tuto připravenou šablonu vhodnou pro začátečníky a zorganizujte si práci tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
📖 Bonusové čtení: Šablony kalendáře obsahu pro organizaci vašeho blogu
Automatizujte, co můžete
Pokud jste psaní vždy vnímali jako kreativní činnost, možná vás tento tip překvapí. Nemusí to tak být. Některé části procesu vytváření osnovy a psaní blogových příspěvků lze efektivně automatizovat.
Například pomocí automatizací ClickUp můžete automatizovat:
- Přiřazování dostupných autorů na základě trendů v pracovním vytížení
- Změna stavu po dokončení konkrétního kroku v pracovním postupu tvorby obsahu (například upozornění editora po dokončení psaní)
- Posílání e-mailů správným zainteresovaným stranám s aktualizacemi (například upozornění projektového manažera v případě problému se závislostmi)
- Přidávání kontrolních seznamů k úkolům
Další naprosto výkonnou funkcí ClickUp jsou vlastní pole AI. S tímto nástrojem pro tvorbu obsahu AI můžete automaticky vyplnit pole souhrny úkolů, aktualizacemi, analýzou dat a dalšími informacemi.
📖 Bonusové čtení: Jak automatizovat tvorbu obsahu
Podívejme se, jak by měl vypadat dobrý návrh blogového příspěvku a proč.
Příklady osnov blogových příspěvků
Abychom to celé hezky shrnuli, podívejme se na pár příkladů osnovy blogového příspěvku.
Příklad 1: Jak používat AI při programování
Název: Jak používat AI při programování
Cílová skupina: Softwaroví vývojáři, kteří chtějí zvýšit produktivitu a efektivitu pomocí AI.
Primární klíčové slovo: AI v programování
Sekundární klíčové slovo: Jak používat AI při programování
Počet slov: 2400–2600 slov
Reference: (Uveďte 1–2 odkazy na obsah, na který se mohou autoři odkazovat)
Interní odkazy: (Zahrňte odkazy, které mají být zahrnuty do blogového příspěvku)
OsnovaÚvod
- Krátké úvodní slovo o vzestupu umělé inteligence
- 1–2 nástroje, které v poslední době získaly na popularitě
- Statistiky o využití AI v programování
H2: Co je AI? Co je AI v programování?
- Definice
- Rozdíly oproti jiným automatizačním nástrojům v kódování
H2: Pro koho je AI v programování vhodná?
- H3: Vývojáři softwaru
- H3: Testeři
- H3: Recenzenti kódu
- H3: Projektoví manažeři
H2: Jaké jsou výhody používání umělé inteligence při programování?
H2: Jak jej integrovat do svých pracovních postupů?
- Podrobný průvodce integrací nástrojů s příklady
H2: Výzvy při používání AI v programování
H2: Osvědčené postupy pro používání AI při programování
Závěr
- Shrňte hlavní body
Příklad č. 2: 8 nejlepších nástrojů AI pro vývojáře
Název: 8 nejlepších nástrojů AI pro vývojáře
Cílová skupina: Softwaroví vývojáři, kteří chtějí zvýšit produktivitu a efektivitu pomocí AI.
Primární klíčové slovo: Nástroje AI pro vývojáře
Sekundární klíčové slovo: Nejlepší nástroje AI pro vývojáře
Počet slov: 2400–2600 slov
Reference: (Uveďte 1–2 odkazy na obsah, na který se mohou autoři odkazovat)
Interní odkazy: (Zahrňte relevantní blogové příspěvky, na které chcete odkazovat)
OsnovaÚvod
- Statistiky o vývoji umělé inteligence
- Typy nástrojů dostupných pro vývojáře
H2: 8 nejlepších AI nástrojů pro vývojáře
- GitHub Copilot
- Co to je?
- Pro koho je to nejvhodnější?
- Kolik to stojí?
- (Uveďte 1–2 recenze z veřejně dostupných zdrojů, jako je G2)
- Amazon Code
- Whisperer
- Docify
- Lineární
- JetBrains AI Assistant
- ChatGPT
- Tabnine
- DeepCode
H2: Jak vybrat správný nástroj pro vývoj
- Uveďte 5–6 kritérií, jako jsou funkce, ceny, integrace atd.
Závěr
- Shrňte hlavní body
📖 Bonusové čtení: Příklady kreativních briefů
Pokud to zní dost jednoduše, podívejme se, na jaké překážky můžete narazit při psaní osnovy blogového příspěvku.
Časté chyby, kterým je třeba se při vytváření osnovy blogového příspěvku vyvarovat
Největší chybou, kterou týmy zabývající se obsahem při vytváření osnovy blogového příspěvku dělají, je to, že žádnou nemají. Zejména zkušení autoři mají tendenci vybrat si téma a okamžitě začít psát. I když to pro ně může být pohodlné, má to vliv na konzistenci, kvalitu a provozování publikace.
Tento krok tedy nevynechávejte. Vždy si napište osnovu. Až to uděláte, zde je několik dalších chyb, kterým byste se měli vyvarovat.
Příliš vágní osnovy: V některých případech osnovy pouze zmiňují 2–3 hlavní části, které mají být pokryty. Zejména v porovnání s vysokým počtem slov to může být pro autora matoucí.
Přidejte dostatek podrobností, abyste podpořili autora. Ve výše uvedeném příkladu o 8 nejlepších nástrojích pro vývojáře obsahuje část pod prvním nástrojem aspekty, které je třeba u každého z nich pokrýt. Tím se zajistí, že autor bude vědět, jaká úroveň podrobností je nezbytná.
Příliš konkrétní osnovy: Osnova je pouze rámec nebo plán. Přidáním příliš mnoha detailů vzniká dojem, že se jedná o předběžný/neúplný návrh blogového příspěvku, který může být pro čtenáře obtížně srozumitelný.
Udržujte si odstup od detailů, abyste autorovi poskytli tvůrčí svobodu.
Poskytování neúplného kontextu: Autor potřebuje vědět co nejvíce o pozadí daného článku. Zmínka o cílové skupině bez uvedení účelu blogového příspěvku nebo klíčových bodů může být pro autora omezující.
Úplné ignorování AI: Dříve nebo později se AI stane nedílnou součástí výbavy každého spisovatele. Vyhýbání se používání AI by vás pouze zpomalilo z hlediska produktivity a nákladů.
Hladce integrujte AI do pracovních postupů svého blogu. Vyzkoušejte AI nápady na psaní, generátory osnov a další užitečné nástroje, které vám pomohou zlepšit vaše výstupy.
Vylepšete svůj obsahový engine pomocí ClickUp
Ať už jste start-up, malá firma nebo nadnárodní podnik, blog je jedním z nejdůležitějších prvků marketingové strategie vaší společnosti. Tvoří základ správy obsahového marketingu, jako je optimalizace pro vyhledávače nebo distribuce na sociálních médiích.
Celkově blog rozšiřuje dosah a přivádí na váš web více návštěvníků. Každý blogový příspěvek vzdělává uživatele a motivuje je k nákupu vašeho produktu/služby. Ve skutečnosti každý blogový příspěvek individuálně i kolektivně přispívá k naplnění tohoto poslání.
Abyste mohli tento marketingový kanál využít na maximum, potřebujete robustní proces vytváření osnovy blogového příspěvku. Od výzkumu a brainstormingu až po bezpečné sdílení, váš proces vytváření osnovy vyžaduje řadu kroků a blogovacích nástrojů.
All-in-one nástroj pro produktivitu ClickUp je navržen právě pro tento účel. Brainstormujte na tabulkách ClickUp, pište na ClickUp Docs, vytvářejte seznamy úkolů, automatizujte pracovní postupy a maximalizujte svůj obsahový engine s ClickUp.