10 nejlepších nástrojů pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence, které posílí vaše marketingové kampaně

Jste unaveni z toho, jak se snažíte, aby vaše reklamní texty byly nápadné? Nástroje pro tvorbu reklamních textů založené na umělé inteligenci jsou vaší zkratkou k rychlému vytvoření poutavých reklamních textů.
Nedávná zpráva CMO společnosti Dentsu uvádí, že 79 % CMO souhlasí s tím, že „ve světě, kde je reklamu snazší ignorovat, je důležitější než kdy jindy bavit a zaujmout“.
Roky digitálního přetížení otupily naše nervové dráhy do té míry, že k dosažení stejného „dopaminového zážitku“ (čti „zapojení publika“) je zapotřebí stále novější obsah reklam.
Tato změna představuje výzvu pro marketéry a copywritery, aby vytvářeli inovativní reklamní texty, které rychle upoutají pozornost. Nástroje pro psaní reklamních textů s umělou inteligencí jsou přizpůsobeny tak, aby splňovaly tuto poptávku. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro psaní reklamních textů s umělou inteligencí, které vám pomohou ušetřit čas při psaní přesvědčivých reklamních textů a příspěvků na sociálních sítích s vysokou konverzí.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je přehled 10 nejlepších nástrojů pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence:
- ClickUp (nejlepší pro obsah integrovaný s umělou inteligencí a správu projektů kampaní)
- Jasper (nejlepší pro remixování a repurposing stávajícího obsahu)
- Copy. ai (nejlepší pro přizpůsobení tónu a stylu, aby byl zajištěn konzistentní hlas značky)
- Anyword (nejlepší pro výkonnostní reklamní obsah)
- Wordtune (nejlepší pro přepisování a vylepšování stávajících reklamních textů)
- Writesonic (nejlepší pro generování reklamních textů a vstupních stránek)
- AdZis (nejlepší pro automatizaci psaní reklamních textů pro e-commerce)
- Smart Copy od Unbounce (nejlepší pro reklamní texty zaměřené na konverzi)
- Copysmith Rytr (nejlepší pro generování vysoce kvalitního krátkého obsahu)
- Jacquard (dříve Phrasee) (nejlepší pro personalizaci reklam a zpráv na sociálních médiích)
Co byste měli hledat v nástrojích pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence?
Při výběru nástrojů pro správu reklam založených na umělé inteligenci zvažte funkce, které odpovídají vyvinutým preferencím moderního publika.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při výběru nástrojů pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence:
- Personalizace a cílení: Personalizace pro konkrétní demografické skupiny využívá mechanismy spouštějící dopamin tím, že obsah působí relevantně a poutavě.
- Kreativita díky datům: Nástroje pro marketing využívající umělou inteligenci by měly nabízet rozmanité návrhy frází, tónů a stylů, aby uspokojily vyšší nároky dnešních spotřebitelů.
- Funkce umělé inteligence: Hledejte software pro psaní reklamních textů s umělou inteligencí, který využívá pokročilé techniky umělé inteligence, jako je zpracování přirozeného jazyka, k vytváření vysoce kvalitního obsahu.
- Jazyk založený na emocích: Nejlepší nástroje umělé inteligence využívají poznatky neurovědy a zahrnují emocionální spouštěče, které upoutávají pozornost. Například zaměření se na „novost“ nebo „překvapení“ vyvolává reakci dopaminu, jak zdůrazňují studie o zapojení spotřebitelů.
- Snadná integrace: Uživatelské rozhraní, které se hladce integruje s platformami jako Google Ads nebo Facebook, zajišťuje, že je nástroj praktický a efektivní.
Díky těmto funkcím můžete generovat AI texty, které zaujmou i ty nejnáročnější publikum.
👀 Věděli jste, že... Průměrný Američan viděl v 70. letech 500 reklam denně, dnes jich vidí až 5000 denně!
10 nejlepších nástrojů pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro psaní reklamních textů s umělou inteligencí, které vynikají svými jedinečnými funkcemi, uživatelsky přívětivým rozhraním a schopností generovat vysoce kvalitní obsah přizpůsobený vašim potřebám:
1. ClickUp (nejlepší pro obsah integrovaný s umělou inteligencí a správu projektů)
ClickUp, jakožto aplikace pro vše, co souvisí s prací, je užitečná pro marketingové týmy, které hledají jednotnou platformu pro správu reklamních textů, proces tvorby obsahu a projektové pracovní postupy, to vše s podporou umělé inteligence.
Rychle se rozvíjející tým Cartoon Network pro sociální média použil ClickUp jako jediný zdroj informací a zdvojnásobil svůj výkon za 50 % méně času se stejným počtem členů týmu! Zde jsou všechny funkce, které použili:
Skvělým místem, kde začít, je software pro správu marketingových projektů ClickUp. Umožňuje týmům hladce a společně spravovat jejich reklamní kampaně.
Můžete plánovat kampaně, sledovat pokrok a spravovat všechny související úkoly na jednom centrálním místě. To znamená, že týmy mohou rozdělit tvorbu reklamních textů na konkrétní, sledovatelné úkoly s jasnými termíny a přidělenými úkoly.
ClickUp Brain
Vlastní AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, je klíčovým pomocníkem pro marketéry. Můžete jej použít k efektivnímu vytváření poutavého reklamního obsahu.
Stačí zadat základní údaje, jako je cílová skupina, vlastnosti produktu a požadovaný tón, a rychle vytvoříte poutavý text přizpůsobený vašim konkrétním marketingovým potřebám.
Tento nástroj využívá pokročilé algoritmy k generování poutavého a cíleného reklamního obsahu na základě analýzy úspěšných reklamních šablon, trendů v chování spotřebitelů a jazykových vzorců. A protože je integrován do vašeho pracovního postupu, můžete jej použít k získání poznatků z existujících dokumentů o výzkumu zákazníků, analýze konkurence a dalších.
Šablona reklamy ClickUp
Navíc s reklamní šablonou ClickUp je snadné vytvářet působivé reklamy, které vyniknou. Tím také zajistíte, že vaše reklamy budou v souladu s jedinečným hlasem vaší značky.
Tato šablona vám pomůže vymýšlet nové strategie reklamních kampaní, organizovat a spravovat placené plány, stanovovat priority úkolů a sledovat metriky výkonu, abyste zajistili maximální návratnost investic.
Průběh každé reklamy můžete sledovat pomocí označení stavu úkolu, jako je „Implementace“, „Živé“, „Nová žádost“, „Výzkum“ a „Dokončeno“.
„Před zavedením automatizace jsme pokaždé, když copywriter dokončil úkol, museli ručně informovat nadřízené, že text je hotový. To mohlo trvat až 36 hodin. Je to skvělé, protože celý tým sleduje své denní úkoly v ClickUp.“
„Před zavedením automatizace jsme pokaždé, když copywriter dokončil úkol, museli ručně informovat nadřízené, že text je hotový. To mohlo trvat až 36 hodin. Je to skvělé, protože celý tým sleduje své denní úkoly v ClickUp.“
Nejlepší funkce ClickUp
- Usnadněte plynulou komunikaci ve svém týmu pomocí ClickUp Chat, kde můžete diskutovat o strategiích reklamních kampaní, sdílet novinky a klást rychlé otázky.
- Udržujte si vizuální přehled o časových osách obsahu reklam pomocí Ganttových diagramů ClickUp a sledujte termíny, milníky a závislosti ve všech svých reklamních kampaních.
- Upravujte a finalizujte marketingové texty pomocí ClickUp Docs, získejte zpětnou vazbu prostřednictvím komentářů a provádějte změny v rámci stejné platformy.
- Optimalizujte řízení prodeje a marketingu sledováním výkonu kampaní a dopadu reklamních kampaní pomocí ClickUp Dashboards.
- Propojte je s nástroji jako Google Workspace a platformami sociálních médií pomocí integrace ClickUp, abyste mohli přímo sledovat a optimalizovat reklamy a zvýšit tak účinnost kampaní.
Omezení ClickUp
- Sada funkcí je rozsáhlá a uživatelé se možná budou muset nejprve naučit, jak je používat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li automatizovat správu kampaní, nastavte ClickUp Automations tak, aby zasílal oznámení, když se úkol týkající se reklamního textu přesune do další fáze. Tím zajistíte, že tým bude pracovat koordinovaně a termíny budou dodrženy.
2. Jasper (nejlepší pro remixování a repurposing stávajícího obsahu)
Jasper je pokročilý nástroj umělé inteligence určený k pomoci při tvorbě obsahu. Jasper's Brand Voice má paměťovou funkci, díky které mu můžete naučit podrobnosti o vašich produktech, službách a publiku, a funkci tónu a stylu, díky které můžete Jasperovi naučit tón hlasu vaší značky.
Jako marketér můžete zadat krátký popis své cílové skupiny, platformy a cílů a Jasper vytvoří několik variant. Týmy mohou tyto návrhy rychle upravit nebo vylepšit tak, aby odpovídaly hlasu značky.
Nejlepší funkce Jasperu
- Spusťte analytické nástroje, abyste mohli sledovat výkonnost obsahu a získat přehled o metrikách zapojení a chování publika.
- Přetvořte stávající obsah do různých formátů, například přeměňte blogový příspěvek na úryvky pro sociální média nebo e-mailové zpravodaje.
- Integrujte je s oblíbenými platformami, jako jsou Meta Ads Manager a Google Ads, a zajistěte si tak hladkou správu reklam.
Omezení Jasperu
- Počáteční nastavení tónu a publika může vyžadovat podrobné přizpůsobení.
Ceny Jasper
- Zdarma: 7denní zkušební verze
- Creator: 49 $/uživatel za měsíc
- Pro: 69 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 500 recenzí)
3. Copy. ai (nejlepší pro přizpůsobení tónu a stylu, aby byl zajištěn konzistentní hlas značky)
Zvyšte konverze pomocí vysoce kvalitních textů generovaných nástrojem Copy. ai. Tento nástroj dokáže rychle a efektivně generovat texty pro širokou škálu písemného obsahu – od poutavých reklamních textů až po zajímavé blogové příspěvky. Je ideální pro krátký obsah, jako jsou nadpisy, slogany, tagy titulků, meta popisy a popisy reklam.
Uživatelé mohou zadat konkrétní parametry, jako je tón, styl a cílová skupina, aby zajistili, že generovaný obsah bude v souladu s identitou jejich značky, a generovat varianty pro A/B testování.
Nejlepší funkce Copy. ai
- Automatizujte úkoly související s tvorbou obsahu a zefektivněte marketingové a prodejní operace.
- Vytvářejte obsah ve více než 25 jazycích, což je ideální pro firmy s globálním publikem.
- Využijte centralizované úložiště informací o společnosti, které lze integrovat do obsahu.
Omezení Copy. ai
- Hromadné generování obsahu může občas vyžadovat ruční úpravy pro dosažení přesnosti.
Ceny Copy. ai
- Navždy zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pokročilé: 249 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Copy. ai
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
4. Anyword (nejlepší pro výkonnostní reklamní obsah)
Anyword je přizpůsobený pro marketéry a upřednostňuje strategie založené na datech. Generuje reklamní texty a předpovídá jejich výkonnost, což umožňuje vytvářet klíčová sdělení, která rezonují s cílovým publikem.
Anyword umožňuje cílené psaní textů napříč segmenty a dokáže ohodnotit každou variantu nadpisu na základě předpokládané míry prokliku (CTR), což pomáhá při informovaném rozhodování.
Nejlepší funkce Anyword
- Přizpůsobte sdělení pomocí zákaznických profilů pro reklamy zaměřené na konkrétní publikum.
- Vytvářejte reklamy optimalizované pro Google, Facebook a LinkedIn s využitím multikanálové podpory tohoto nástroje.
- Zlepšete výsledky reklamních kampaní pomocí funkcí A/B testování založených na datech.
Omezení Anyword
- Texty generované umělou inteligencí stále mají umělý tón, který postrádá nuance textů psaných lidmi.
- Ačkoli podporuje více jazyků, zaměřuje se především na angličtinu, což nemusí vyhovovat trhům, kde se nemluví anglicky.
Ceny Anyword
- Starter: 49 $/měsíc na uživatele
- Na základě dat: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 499 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Anyword
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
5. Wordtune (nejlepší pro přepisování a vylepšování stávajících reklamních textů)
Wordtune se specializuje na vylepšování stávajících textů a nabízí jasné, stručné a poutavé alternativy. To umožňuje uživatelům přeměnit základní blogové příspěvky a nápady na obsah na propracované texty.
Funkce shrnutí umožňuje marketérům zhušťovat nápady na obsah do stručných zpráv, které upoutají pozornost a podpoří zapojení. Jeho rozšíření pro prohlížeče se integrují s nástroji jako Google Docs a Gmail, což zajišťuje plynulý pracovní postup pro marketéry spolupracující na kampani.
Nejlepší funkce Wordtune
- Zlepšete srozumitelnost, tón a styl stávajícího textu, místo abyste vytvářeli text od nuly na základě návrhů na přepracování.
- Snadno přepínejte mezi formálním a neformálním tónem, abyste přizpůsobili svůj text různým marketingovým kontextům.
- Přizpůsobte obsah konkrétním potřebám publika zachováním jednotného jazykového stylu.
Omezení Wordtune
- Wordtune vyniká v úpravách textu, ale nevytváří dlouhé obsahy.
Ceny Wordtune
- Navždy zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 15,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
6. Writesonic (nejlepší pro generování reklamních textů a vstupních stránek)
Přestaňte se spokojovat s předem připravenými texty. Writesonic, nástroj pro psaní reklamních textů využívající umělou inteligenci, generuje přizpůsobené možnosti reklamních textů na základě vašich konkrétních cílů kampaně a pomáhá marketérům rychle a snadno vytvářet kreativní reklamní texty.
Využívá zpracování přirozeného jazyka a webová data v reálném čase, čímž zajišťuje, že generovaný obsah je relevantní a fakticky přesný.
Na základě stručného popisu produktu může Writesonic generovat možnosti přizpůsobené cílům vaší kampaně.
Nejlepší funkce Writesonic
- Vyberte si z více než 80 šablon přizpůsobených pro různé typy obsahových nápadů, které zefektivňují proces psaní.
- Vytvářejte reklamy ve více než 25 jazycích a hladce je integrujte do oblíbených marketingových nástrojů.
- Zajistěte, aby generovaný obsah byl bohatý na klíčová slova a přátelský k vyhledávačům, pomocí vestavěných nástrojů pro optimalizaci SEO.
Omezení Writesonic
- Některé výstupy mohou vyžadovat další úpravy, aby splňovaly konkrétní standardy značky.
- Noví uživatelé mohou mít potíže se zaučením kvůli rozmanitosti funkcí a možností, které platforma nabízí.
Ceny Writesonic
- Navždy zdarma (až 25 kreditů)
- Jednotlivec: 20 $/měsíc na uživatele
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Služba AI + lidský obsah: 2000 $/měsíc pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
7. AdZis (nejlepší pro automatizaci psaní reklamních textů pro e-commerce)
Čas běží a vaše marketingová kampaň potřebuje stovky variant reklamních textů. Ruční vytváření každého z nich je prostě nereálné.
AdZis přichází s vynikající funkcí: hromadné vytváření reklamního obsahu, která firmám umožňuje přístup k marketingovým textům a popisům tisíců produktů. Díky schopnosti automatizovat popisy produktů, nadpisy a propagační zprávy je tento nástroj ideální pro online prodejce, kteří chtějí zlepšit své digitální reklamní aktivity.
Nejlepší funkce AdZis
- Optimalizujte popisy produktů pro SEO podle potřeb vašeho e-shopu.
- Zajistěte vyšší kvalitu obsahu pomocí kombinace obsahu generovaného umělou inteligencí a lidskou editací.
- Integrujte je s oblíbenými e-commerce platformami, jako jsou Shopify a Magento, a zajistěte si plynulý pracovní postup.
Omezení AdZis
- Nemusí být vhodné pro typy obsahu, které nesouvisí s elektronickým obchodem.
- Pro majitele malých podniků s omezeným rozpočtem může být cenová struktura považována za drahou.
Ceny AdZis
- Popisy produktů úrovně 2 (standardní): 60 $ za 100 produktů
- Popisy produktů úrovně 3 (pro odborníky): 3 až 8 USD/produkt
- Služby spravované balíčkem DFY (Done for you): 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze AdZis
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
Věděli jste, že: Podle průzkumu přibližně 40 % marketérů uvedlo, že používá softwarové nástroje s umělou inteligencí pro tvorbu obsahu na sociálních médiích.
8. Smart Copy od Unbounce (nejlepší pro reklamní texty zaměřené na konverzi)
Smart Copy má rozsáhlou knihovnu s více než 45 přizpůsobitelnými šablonami pro různé typy obsahu, včetně marketingových textů, e-mailových kampaní a příspěvků na sociálních médiích. To umožňuje uživatelům rychle generovat vysoce kvalitní obsah v souladu s jejich marketingovými cíli.
Kliknutí na reklamy na Facebooku, Instagramu a LinkedInu přivedou potenciální zákazníky pouhými několika kliknutími na landing page přizpůsobenou kampani, čímž se optimalizuje vaše konverzní poměr.
Smart Copy se hladce integruje s landing pages Unbounce a dalšími marketingovými platformami, zjednodušuje pracovní postup od vytvoření po zveřejnění reklamních kampaní a vytváří obsah pro reklamy a příspěvky na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Unbounce Smart Copy
- Využijte funkce Smart Copy přímo ve svém prohlížeči a vytvářejte obsah na cestách v různých aplikacích.
- Pomocí nástroje Content Expander můžete přidat hloubku reklamním textům a předem připraveným šablonám pro různé typy reklam na různých platformách, včetně Google Ads a příspěvků na sociálních médiích.
- Vytvořte webovou vstupní stránku přizpůsobenou pro mobilní zařízení, aniž byste museli psát jakýkoli kód.
Omezení nástroje Unbounce Smart Copy
- Pokročilé funkce jsou efektivnější pouze v kombinaci s landing pages Unbounce.
Ceny Unbounce Smart Copy
- Build: 99 $/měsíc
- Experiment: 149 $/měsíc
- Optimalizace: 249 $/měsíc
- Agentura: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Unbounce Smart Copy
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
9. Copysmith Rytr (nejlepší pro generování vysoce kvalitního krátkého obsahu)
Jako váš AI asistent, Copysmith Rytr napodobuje váš styl psaní tím, že analyzuje vzorek vašeho textu. Tím je zajištěno, že generovaný AI obsah odpovídá vašemu stylu. Můžete také vytvořit více vlastních stylů, které budou vyhovovat různým scénářům, projektům nebo klientům.
Navíc si můžete vybrat požadovaný tón z více než 20 možností, což umožňuje přizpůsobit sdělení tak, aby rezonovalo s konkrétním publikem.
Nejlepší funkce Copysmith Rytr
- Vytvářejte obsah kdekoli píšete pomocí rozšíření Rytr pro Chrome.
- Vytvářejte obsah pomocí umělé inteligence pro více než 30 různých případů použití a generujte různé typy obsahu, nejen reklamní texty.
- Upravte úroveň kreativity generovaného obsahu a vytvořte tak přímočarější nebo nápaditější výstupy podle potřeb reklamní kampaně.
Copysmith Omezení Rytr
- Rytr může mít potíže s vytvářením podrobných článků nebo složitých příběhů ve srovnání s jinými specializovanými nástroji pro psaní využívajícími umělou inteligenci.
- Kvalita generovaného obsahu se liší, což vyžaduje další úpravy pro zdokonalení.
Ceny Copysmith Rytr
- Navždy zdarma
- Neomezený: 9 $/uživatel za měsíc
- Premium: 29 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Copysmith Rytr
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Jacquard (nejlepší pro personalizaci reklam a zpráv na sociálních médiích)
Jacquard.com, dříve Phrasee, umožňuje marketérům generovat personalizované a kompatibilní zprávy napříč různými kanály ve velkém měřítku. Se svým zaměřením na lifecycle marketing pomáhá Jacquard udržovat relevantní komunikaci se zákazníky tím, že zajišťuje, aby zprávy rezonovaly s preferencemi a kontextem zákazníků.
Jacquard generuje obsah a na základě výkonnostních metrik průběžně testuje a vylepšuje sdělení, aby kampaně zůstaly relevantní a působivé.
Díky možnosti dynamicky přizpůsobovat komunikační strategie umožňuje Jacquard marketérům budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce Jacquard
- Vygenerujte tisíce jazykových variant, všechny obohacené o podrobné informace o produktech, abyste zákazníkům mohli nabídnout kontextově relevantní reklamní obsah na základě jejich předchozích vzorců chování.
- Přizpůsobte sdělení tak, aby odpovídalo jedinečným preferencím tónu – přímému, zvědavému nebo hravému – každého z tisíců jednotlivých zákazníků.
- Využijte integrovaný schvalovací proces k důkladné kontrole vašich multikanálových zpráv, než se dostanou k vašim zákazníkům.
Omezení Jacquard
- Zaměřeno především na velké podnikové klienty, ceny mohou být pro menší firmy nedostupné.
- Noví uživatelé mohou být ohromeni rozsáhlými funkcemi platformy.
Ceny Jacquard
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jacquard
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
🧠 Zajímavost: Slogan „Think Small“ z kampaně Volkswagenu z roku 1959 je často uváděn jako nejlepší reklama 20. století. Dnes nástroje pro psaní reklamních textů využívající umělou inteligenci analyzují ikonické kampaně a během několika sekund vytvářejí nové, daty podložené slogany.
Vyberte si nejlepší nástroj pro psaní reklamních textů s umělou inteligencí podle svých potřeb
Výběr nejlepších nástrojů pro psaní reklamních textů s využitím umělé inteligence může mít vliv na vaše marketingové kampaně – od úspory času při tvorbě obsahu až po zvýšení zapojení a konverzí.
Zatímco každý z zde uvedených nástrojů AI vyniká v konkrétních oblastech – ať už je to Jasper svou kreativitou nebo Jacquard personalizací ve velkém měřítku – ClickUp vyniká jako ultimátní platforma typu „vše v jednom“. ClickUp kombinuje projektové řízení, chat a tvorbu obsahu pomocí AI do jedné platformy. Tento centralizovaný přístup umožňuje vašim marketingovým a copywritingovým týmům dosáhnout špičkového výkonu.
Díky možnosti spolupráce v reálném čase se správci sociálních médií, sledování průběhu kampaní a využití umělé inteligence umožňuje ClickUp firmám efektivně spravovat všechny aspekty jejich reklamních aktivit.
Nevěřte nám jen na slovo – vyzkoušejte rozdíl sami. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!