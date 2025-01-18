10 nejlepších AI nástrojů pro přepisování textů, které změní vaše psaní v roce 2025

Přemýšleli jste někdy, zda vaše AI nástroje skutečně vyjadřují hlas vaší značky? Generativní AI bezpochyby změnila tvorbu obsahu.
85 % marketérů jej již používá pro své strategie a 76 % pro tvorbu základního obsahu.
Mnoho marketérů však čelí naléhavé výzvě: jak personalizovat svůj obsah a zároveň zůstat věrní hlasu své značky. Nebo možná potřebujete poslat oznámení na skupinový kanál o zmeškaném termínu, ale nechcete působit příliš drsně.
Je to dilema moderního komunikátora: dosáhnout požadovaného tónu, aniž by strávil hodiny přepisováním odstavců.
AI nástroje pro přepisování textů jsou tu, aby tuto mezeru zaplnily – poskytují personalizovaný obsah přizpůsobený konkrétnímu publiku a zároveň zůstávají věrné identitě vaší značky.
Tento průvodce představuje nástroje, které to umožňují tím, že vaše psaní zefektivňují a sjednocují. Podívejme se na nejlepší nástroje pro přepisování textů pomocí umělé inteligence, které musíte znát. 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších nástrojů pro přepisování textů pomocí umělé inteligence, které jsou dnes k dispozici:
- ClickUp: Nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence
- Voilà: Nejlepší pro komplexní produktivitu AI
- Galaxy. AI: Nejlepší pro všestranné přepisování textů s možností přizpůsobení
- Storylab. AI: Nejlepší pro kreativní přepisování marketingových textů
- TextCortex: Nejlepší pro profesionální vylepšení tónu
- Grammarly: Nejlepší pro korekci a úpravy tónu pomocí umělé inteligence
- HyperWrite: Nejlepší pro výzkum a psaní s využitím umělé inteligence
- Writetone: Nejlepší pro všestranné přizpůsobení tónu a asistenci založenou na umělé inteligenci.
- Copy. AI: Nejlepší pro přepisování textů pomocí umělé inteligence na podnikové úrovni ve velkém měřítku.
- Wordtune: Nejlepší pro flexibilní a intuitivní AI přepisování textů
Co byste měli hledat v AI nástroji pro přepisování textů?
Účinný nástroj pro přepisování textů pomocí umělé inteligence by měl zefektivnit váš proces psaní a zároveň zajistit vybroušený a tónově vhodný výstup. Při hledání účinného nástroje byste měli upřednostnit následující vlastnosti:
- Přednastavené tóny: Jedním kliknutím rychle přepněte svůj text do profesionálního, neformálního nebo přesvědčivého tónu – ideální pro přizpůsobení e-mailů, návrhů nebo blogů vašemu publiku.
- Úpravy stylu: Vylepšete strukturu vět a výběr slov tak, aby odpovídaly konkrétnímu stylu psaní, například zjednodušte dokumenty plné žargonu nebo dodávejte odpovědi zákazníkům vřelejší tón.
- Hromadné přepisování: Nahrajte více odstavců nebo celé dokumenty a přepište je najednou, čímž ušetříte hodiny práce při úpravách dlouhých zpráv nebo kampaní.
- Integrační možnosti: Přepisovač můžete používat přímo v nástrojích jako Google Docs, Microsoft Word nebo Slack, což zajišťuje plynulé úpravy v rámci vašeho stávajícího pracovního postupu.
- Zvýrazněte a přepište: Vyberte a přepište pouze ty části textu, které vyžadují úpravu tónu, například opravte příliš formální věty v jinak neformálním návrhu.
- Kontrola originality: Zajistěte, aby přepsaná verze byla jedinečná a neobsahovala plagiáty, zejména u obsahu, jako jsou blogové příspěvky nebo marketingové materiály.
- Zachování formátování: Zachovejte odrážky, nadpisy a další strukturální prvky beze změny, abyste se vyhnuli zdlouhavému přeformátování po přepisování.
- Varianty vět: Získejte několik přepsaných variant jedné věty a vyberte si tu, která nejlépe odpovídá vašim komunikačním cílům.
🔍 Věděli jste? 55 % podniků předpovídá, že v roce 2024 bude většina lidí k hledání odpovědí používat AI namísto vyhledávačů. Tato změna ukazuje rostoucí závislost na AI v oblasti uživatelsky přívětivých, konverzačních přístupů k informacím.
10 nejlepších AI nástrojů pro přepisování textů
AI nástroje pro přepisování textů pomáhají firmám a profesionálům v oblasti komunikace vylepšit jejich psaní a zároveň zachovat konzistenci a srozumitelnost. Níže se podíváme na nejlepší dostupné možnosti:
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence)
ClickUp Brain využívá pokročilé zpracování přirozeného jazyka, aby změnil způsob, jakým týmy vytvářejí obsah a vylepšují styl.
Předpokládejme, že připravujete interní zprávu, která musí být profesionální, ale zároveň snadno čitelná. Místo toho, abyste trávili hodiny úpravami odstavců, integrovaný asistent psaní ClickUp doladí váš styl během několika sekund, takže váš obsah bude srozumitelný a čtivý.
Ať už upravujete formální e-mail, aby působil přátelštěji, nebo vylepšujete neformální zprávu, AI se hladce přizpůsobí vašim potřebám. Od vymýšlení nových nápadů po marketingové materiály – Brain můžete použít k zajištění toho, aby hlas vaší značky rezonoval s vaším publikem.
Spolupráce je další revoluční novinkou v ClickUp Docs.
Řekněme, že váš tým brainstormuje nápady pro marketingovou kampaň, takže více členů týmu může pracovat na jednom dokumentu současně. Umělá inteligence zároveň pomáhá v reálném čase tím, že navrhuje vylepšení, shrnuje poznámky nebo dokonce generuje kreativní texty na základě zadaných údajů.
Kromě tvorby obsahu vyniká flexibilita ClickUp AI také v marketingových případech použití. Pomáhá vám psát e-maily a dosáhnout tak perfektní rovnováhy mezi přesvědčivostí a přístupností.
Předem připravené šablony a návrhy generované umělou inteligencí usnadňují psaní reklamních textů, případových studií a tiskových zpráv. Umožňují vám udržovat konzistentní styl a sdělení napříč všemi kanály.
Nejlepší funkce ClickUp
- Upravte tón a strukturu v ClickUp Docs a vytvořte dokonalý obsah.
- Spolupracujte na dokumentech vylepšených umělou inteligencí rychleji díky ClickUp Tasks s různými kategoriemi s personalizovanými značkami a podúkoly.
- Propojte odpovědi v chatu s úkoly a dokumenty vašeho projektu, aby byli všichni členové týmu informováni díky ClickUp Chat.
- Používejte jedinečné šablony ClickUp pro úkoly, e-maily a projekty přizpůsobené konkrétním potřebám.
- Udržujte své cíle jasné pro celý tým pomocí ClickUp Goals, který nabízí úkoly, cíle a další metriky, aby váš obsah zůstal konkrétní.
- Získejte přístup k více než 100 předem připraveným podnětům pro marketing, prodej a projektové řízení.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit strmé křivce učení.
- Pokročilé nástroje AI jsou k dispozici pouze s placeným doplňkem ClickUp Brain.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Zde je několik důvodů, proč uživatelé milují ClickUp:
ClickUp je nejlepší platforma pro správu úkolů, týmů, pracovních postupů, obsahu atd. Dokonce jsem na ClickUp získal ověřený odznak power user. Fascinuje mě, jak snadno lze vytvářet a přesouvat karty a vytvářet nové podúkoly.
🔍 Věděli jste? Marketéři, kteří používají AI a automatizační nástroje, jako jsou chatboty, hlásí výrazně vyšší úspěšnost – 25 % z těch, kteří mají „efektivní“ strategie, používá AI, oproti pouhým 5 % z těch, kteří mají „neefektivní“ strategie.
2. Voilà (nejlepší pro všestrannou produktivitu AI)
Voilà je všestranný asistent poháněný umělou inteligencí, který funguje napříč platformami a zjednodušuje psaní, brainstorming a výzkum.
Integruje se přímo do vašeho prohlížeče a aplikací, což vám umožní maximálně využít vaše dokumenty, webové stránky, obrázky a videa na YouTube. Ať už vytváříte obsah, shrňujete informace nebo generujete vizuální prvky, Voilà se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu.
Nejlepší funkce Voilà
- Přepisujte, shrňujte a překládejte obsah přímo z webových stránek nebo dokumentů.
- Vytvářejte profesionální e-maily a odpovědi pomocí efektivních šablon založených na umělé inteligenci.
- Shrňte a extrahujte obsah z videí YouTube a souborů PDF.
Omezení Voilà
- Možnosti automatizace jsou ve srovnání s konkurencí omezené.
- Kontrola gramatiky a pravopisu v reálném čase není plně automatizovaná.
Ceny Voilà
- Zdarma
- Premium: 8 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 16 $/měsíc na uživatele
- Týmy: Od 16 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Voilà
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby váš obsah vynikl? Osvojte si umění editace obsahu generovaného umělou inteligencí a dosáhněte tak dokonalých, lidských výsledků, které osloví vaše publikum.
3. Galaxy. AI (nejlepší pro univerzální přepisování textů s možností přizpůsobení)
Galaxy. ai nabízí skvělý nástroj pro přepisování textů pomocí umělé inteligence, který je navržen tak, aby přizpůsobil tón vašeho textu jakémukoli publiku nebo situaci, přičemž zachová jeho základní sdělení.
Ať už píšete přátelský e-mail, připravujete profesionální zprávu nebo odpovídáte zákazníkům, tento nástroj zajistí, že vaše zpráva osloví své publikum. Díky přednastaveným tónům a pokročilým možnostem přizpůsobení je ideální pro firmy, které chtějí zachovat konzistentnost ve své komunikaci.
Nejlepší funkce Galaxy. AI
- Okamžitě přepište text s různými možnostmi tónu, jako je přátelský, empatický nebo profesionální.
- Dále přizpůsobte styl pomocí konkrétních pokynů pro výsledky na míru.
- Analyzujte aktuální styl a upravte jej tak, aby plynule přecházel do požadovaného stylu.
Omezení Galaxy. AI
- Omezená podpora pro jiné jazyky než angličtinu.
- Bezplatná verze programu pro přepisování odstavců obsahuje omezení počtu znaků pro přepisování textu.
Ceny Galaxy. AI
- Zdarma
- Premium: 15 $/uživatel za měsíc
Galaxy. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📈 Bonusový tip: Objevte nejlepší nástroje a software pro copywriting, abyste mohli vytvářet přesvědčivý a působivý obsah, který zvyšuje konverze.
4. Storylab. AI (nejlepší pro kreativní přepisování marketingových textů)
AI Tone Changer od StoryLab.ai učiní vaše psaní plynulejším a poutavějším během několika sekund. Vyberte si z 13 různých stylů, jako je profesionální, vtipný nebo dobrodružný, a sledujte, jak se váš text okamžitě promění.
Je to jednoduché – zkopírujte, vložte, vyberte tón a je to. Ideální pro reklamy, příspěvky na sociálních sítích nebo jakýkoli obsah, který potřebuje nový nádech. Díky podpoře více než 17 jazyků je snadné oslovit jakékoli publikum.
Nejlepší funkce Storylab. AI
- Změňte tón obsahu pomocí 13 přednastavených stylů psaní, včetně přesvědčivého, vtipného a vyprávěcího.
- Upravujte reklamní texty, názvy blogů nebo příspěvky na sociálních sítích pro různé platformy a publikum.
- Využijte stávající obsah novým způsobem tím, že mu dáte nový tón pro nové kampaně.
Omezení Storylab. AI
- V bezplatném tarifu je omezeno na 3 bezplatné spuštění za měsíc.
- Vyžaduje ruční výběr přednastavených tónů pro každé přepsání.
Ceny Storylab. AI
- Zdarma
- Pro: 15 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 19 $/uživatel za měsíc
Storylab. Hodnocení a recenze AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. TextCortex (nejlepší pro profesionální vylepšení tónu)
TextCortex je výkonný AI nástroj pro změnu tónu, který nabízí flexibilitu pro profesionální i osobní komunikaci. Jeho jedinečnou předností je schopnost přizpůsobit se jemným nuancím tónu pomocí více než 12 přednastavených možností, jako jsou „naléhavý“, „veselý“ nebo „formální“.
TextCortex se odlišuje především svou schopností zvládat složité úkoly. Zvládá vše od parafrázování dokumentů PDF a rozšiřování stručných vstupů do podrobných výstupů až po přizpůsobení stylu psaní hlasu vaší společnosti.
Nejlepší funkce TextCortex
- Zajistěte komunikaci v souladu se značkou pomocí přesného Omnipresent Writing Assistant.
- Přizpůsobte styl psaní tak, aby odpovídal osobnostem nebo značce vaší společnosti.
- Nahrajte soubory PDF pro parafrázi a přepisování textů přímo na platformě.
Omezení TextCortex
- Automatické návrhy pro obsah specifický pro dané odvětví mohou vyžadovat ruční úpravy.
- Omezený počet šablon specifických pro dané odvětví, což je činí méně vhodnými pro specializované trhy.
Ceny Textcortex
- Zdarma
- Premium: 29,99 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze TextCortex
- G2: 4,7/5 (více než 640 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 180 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, jak najít rovnováhu mezi obsahem vytvořeným umělou inteligencí a obsahem napsaným člověkem? Zhodnoťte klady a zápory obsahu generovaného umělou inteligencí a obsahu vytvořeného člověkem, abyste zjistili, jak spolu fungují.
6. Grammarly (nejlepší pro korekci a úpravy tónu pomocí umělé inteligence)
Grammarly předefinovalo náš přístup k tónu a kvalitě psaní. Jeho AI nástroj pro změnu tónu je jako mít osobního editora, který je připraven přizpůsobit vaše slova tak, aby vyhovovala jakémukoli kontextu.
Ať už se jedná o přesvědčivou prezentaci, upřímnou omluvu nebo formální zprávu, funkce detekce tónu tohoto nástroje označí nesouladné tóny ještě předtím, než stisknete tlačítko „Odeslat“.
Díky návrhům v reálném čase integrovaným do platforem jako Gmail a Google Docs se snadno přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, takže je ideální pro všechny, od studentů až po vedoucí pracovníky.
Nejlepší funkce Grammarly
- Automaticky detekujte a upravujte tón tak, aby odpovídal profesionálnímu nebo neformálnímu prostředí.
- Přepište text tak, aby měl konkrétní tón, například formální, sebevědomý nebo empatický.
- Hladká integrace s aplikacemi jako Gmail, Slack a Microsoft Word.
Omezení Grammarly
- Potíže s dokumenty obsahujícími více jazyků nebo odborné termíny
- Občas nesprávně interpretuje kontext, což vede k méně přesným návrhům.
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Pro: 30 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 100 recenzí)
📝 Bonusový tip: Vylepšete své psaní s lehkostí – objevte 10 nejlepších AI gramatických korektorů a editačních nástrojů.
7. Hyperwrite (nejlepší pro výzkum a psaní s využitím umělé inteligence)
HyperWrite kombinuje kreativní psaní s výzkumem v reálném čase a poskytuje propracovanou prózu a citacemi podložené postřehy. Přizpůsobí se vašim potřebám pomocí nástrojů jako Flexible AutoWrite a Magic Editor.
Díky schopnosti napodobit váš styl psaní pomocí přizpůsobitelných osobností budete mít pocit, jako byste psali sami, jen mnohem rychleji.
Díky rozšíření pro prohlížeče se snadno integruje do vašeho pracovního postupu. To je obzvláště užitečné pro profesionály, kteří musí skloubit psaní s úkoly vyžadujícími intenzivní výzkum.
Nejlepší funkce Hyperwrite
- Přizpůsobte chování AI až 10 osobnostmi, aby odpovídalo vašemu stylu psaní.
- Provádějte výzkum v reálném čase s citacemi podloženými poznatky z milionů zdrojů.
- Využijte nástroje jako Flexible AutoWrite pro tvorbu a přepisování obsahu na požádání.
Omezení Hyperwrite
- Automatické návrhy se někdy zobrazí až po 2–3 sekundách.
- Plány Premium a Ultra mohou být pro příležitostné uživatele příliš drahé.
Ceny Hyperwrite
- Premium: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Ultra: 44,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Hyperwrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Writetone (nejlepší pro všestranné přizpůsobení tónu a asistenci založenou na umělé inteligenci)
Nástroj AI pro přepisování textů od Writetone mění způsob, jakým uživatelé přizpůsobují své texty různým cílovým skupinám a kontextům. S více než 90 možnostmi tónu vám umožňuje plynule přecházet mezi profesionálním, konverzačním nebo přesvědčivým tónem, aby váš obsah měl co největší ohlas.
Díky intuitivnímu rozhraní a schopnosti vylepšit styl v celé řadě písemných úkolů, od blogů po obchodní prezentace, bude každé slovo, které napíšete, dokonale odpovídat vašim cílům.
🧠 Zajímavost: Nejstarší známý příklad AI lze vysledovat až do řecké mytologie. Héfaistos, bůh vynálezů, stvořil Talose, obrovského zlatého robota určeného k ochraně ostrova Kréta. Tato mýtická postava je považována za jeden z prvních konceptů AI, který předcházel moderní technologii o několik století!
Nejlepší funkce Writetone
- Zlidštěte obsah generovaný umělou inteligencí pomocí HumanGPT a obejděte detektory umělé inteligence.
- Získejte okamžité kontroly gramatiky a nástroje pro korektury, abyste zajistili bezchybné psaní.
- Shrňte dlouhé texty nebo soubory PDF do stručného a srozumitelného obsahu.
Omezení Writetone
- Bezplatný tarif nabízí omezené funkce a reklamy, které mohou omezovat použitelnost.
- Prémiové a pokročilé nástroje mohou být pro běžné uživatele drahé.
Ceny Writetone
- Zdarma
- Plus: 7,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Writetone
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Účinnost generativní AI nespočívá pouze v objemu – 84 % marketérů tvrdí, že zlepšuje kvalitu jejich obsahu. Nástroje jako AI tone rewriters vylepšují a humanizují text generovaný AI a zajišťují, že každý text odpovídá zamýšlenému tónu a sdělení.
9. Copy. AI (nejlepší pro přepisování textů pomocí umělé inteligence na podnikové úrovni ve velkém měřítku)
Copy. AI je nástroj pro přepisování vět pomocí umělé inteligence, který transformuje přepisování tónu pomocí platformy GTM AI, navrženou pro optimalizaci vaší strategie uvedení na trh. Copy. ai se hluboce integruje do prodejních, marketingových a provozních pracovních postupů, aby přepsal obsah v kontextově dokonalých tónech.
Ať už vytváříte přesvědčivé prodejní materiály nebo vylepšujete ABM (Account-Based Marketing), zajistí, že veškerá komunikace bude v souladu s hlasem vaší značky.
Díky funkcím, jako je hlas značky a informační základna, zajišťuje tento generátor obsahu s umělou inteligencí konzistentnost všech výstupů, bez ohledu na formát nebo kanál.
Nejlepší funkce Copy. AI
- Přepisování textů pomocí umělé inteligence integrované do prodejních, marketingových a provozních pracovních postupů.
- Zachovejte konzistenci díky přizpůsobitelným definicím hlasu značky.
- Přepisujte obsah s ohledem na kontext pro vysoce personalizovanou komunikaci.
Omezení Copy. AI
- Pro nové uživatele je kvůli rozsáhlé sadě funkcí obtížné se s ním naučit pracovat.
- Vyžaduje čas na osvojení pokročilých pracovních postupů a integrací.
Ceny Copy. AI
- Zdarma
- Starter: 49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá verze: 249 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Copy. AI
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
10. Wordtune (nejlepší pro flexibilní a intuitivní přepisování textů pomocí umělé inteligence)
Wordtune je bezplatný nástroj pro přepisování odstavců pomocí umělé inteligence, který zjednodušuje přepisování textů tak, aby vyhovovaly jakémukoli kontextu. Ať už vylepšujete profesionální e-mail, přepisujete akademický obsah nebo zjednodušujete zprávu pro sociální média, umělá inteligence Wordtune zajistí, že váš tón bude přesně takový, jaký má být.
Jeho vynikající vlastností je schopnost přepisovat věty v různých stylech – formálním, neformálním, rozvedeném nebo stručném – jediným kliknutím.
Wordtune navrhuje alternativy a poskytuje možnosti s ohledem na kontext, takže význam zůstane zachován, zatímco se změní styl.
Nejlepší funkce Wordtune
- Přepište věty v různých tónech, včetně formálního, neformálního a stručného.
- AI Humanizer pro přizpůsobení obsahu generovaného umělou inteligencí tak, aby vypadal jako lidský text.
- Překládejte fráze z jiných jazyků a přepište je do angličtiny.
Omezení Wordtune
- Bezplatná verze omezuje denní přepisování na 10 vět.
- Výsledky u složitých nebo dlouhých vět mohou být občas méně působivé.
Ceny Wordtune
- Základní: zdarma
- Pokročilá verze: 13,99 $/uživatel za měsíc
- Neomezený: 19,99 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 15,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze Wordtune
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete snížit čas, který trávíte vytvářením obsahu? Naučte se, jak automatizovat proces tvorby obsahu a uvolnit si čas na strategii a kreativitu!
Maximalizujte svůj potenciál v psaní s ClickUp
Výběr správného AI přepisovače tónu není jen o výběru funkcí; jde o sladění nástroje s vaším pracovním postupem, cílovým publikem a dlouhodobými cíli.
Škálovatelnost je klíčová, zejména pro rostoucí týmy nebo firmy, které rozšiřují své obsahové strategie.
V tom se ClickUp odlišuje od ostatních. Kromě přepisování kombinuje tato platforma spolupráci, správu úkolů a tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence. Nejde jen o úpravu tónu, ale o transformaci způsobu, jakým týmy tvoří a komunikují.
Jste připraveni zlepšit své psaní a pracovní postupy? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!