Bezplatná šablona rozsahu práce pro Google Docs

Nedorozumění ohledně rozsahu práce je jedním z nejrychlejších způsobů, jak projekt poslat ke dnu. Možná klient očekával tři revize, ale váš tým naplánoval pouze jednu. Život projektových manažerů pak může vypadat takto:
Šablona rozsahu práce řeší tyto problémy ještě předtím, než nastanou. Funguje jako živý dokument, který lze snadno upravovat, sdílet a přizpůsobovat pro jakýkoli projekt.
V tomto průvodci prozkoumáme některé bezplatné šablony rozsahu práce v Google Docs, které můžete začít používat ihned. Pokud hledáte propojenější a přizpůsobitelnější možnost, zvažte prozkoumání šablon ClickUp, které lze přímo integrovat do vašich projektů.
Co dělá šablonu rozsahu práce v Google Docs dobrou?
Zde je několik věcí, na které byste si měli dát pozor v šabloně rozsahu práce (SOW) v Google Docs:
- Definuje cíle projektu a výstupy: Přesně uvádí, čeho projekt dosáhne a jaké výstupy se očekávají.
- Nastavuje časové plány projektu: Přidává milníky a termíny pro sledování pokroku.
- Přiřazuje role a odpovědnosti: Vyjasňuje vlastnictví a role v projektu pro každý úkol nebo výstup.
- Nastíní podrobnosti rozpočtu: Přidělí odhadované náklady a zdroje pro zajištění transparentnosti.
- Seznam kritérií přijatelnosti: Stanoví, jak bude měřen a schvalován úspěch.
- Strukturovaný obsah s oddíly: Pro přehlednost a snadnou orientaci používá nadpisy, tabulky nebo seznamy.
- Sledování historie verzí: Sledujte změny v dokumentech a udržujte přehled o odpovědnosti.
📚 Přečtěte si také: Memes a vtipná videa o projektovém řízení
Přehled šablon rozsahu práce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon rozsahu práce uvedených v blogu:
|Název šablony
|Odkaz na šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona rozsahu práce od HubSpot
|Stáhnout tuto šablonu
|Marketingové týmy, agentury poskytující služby zákazníkům
|Sekce výjimek, milníky, rozpis nákladů, flexibilní formáty
|Google Docs, Word, PDF
|Šablona rozsahu projektu od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|Malé podniky, agentury
|Cíle, výstupy, časové plány, tisknutelné, značkové
|Google Docs, Word, PDF
|Šablona rozsahu práce v oblasti IT od Template.Net
|Stáhnout tuto šablonu
|IT oddělení, dodavatelé
|Definice pojmů, pole pro formální dohody a přizpůsobitelné rozvržení
|Google Docs, Word, Apple Pages
|Šablona profesionálního pracovního prohlášení od GooDocs
|Stáhnout tuto šablonu
|Personální manažeři, zaměstnavatelé
|Pracovní rozvrh, odměny, dovolená, smluvní podmínky
|Google Docs
|Šablona prohlášení o rozsahu projektu od ManyRequests
|Stáhnout tuto šablonu
|Servisní týmy, nezávislí pracovníci
|Rozsah, výstupy, platební podmínky, digitální podpis
|Google Docs, Word, PDF
|Šablony rozsahu práce dodavatele od WordLayouts
|Stáhnout tuto šablonu
|Stavební firmy, dodavatelé
|Umístění stránek, soulad s předpisy, přílohy, kontrola kvality
|Google Docs, Word
|Šablona rozsahu práce pro události od WordLayouts
|Stáhnout tuto šablonu
|Organizátoři akcí, koordinátoři
|Cíle, marketing, rizika, hodnocení, přílohy
|Google Docs, Word
|Šablona rozsahu projektu od Scribd
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři
|Měřitelné cíle, komunikace a kritéria přijatelnosti
|Google Docs, DOCX, PDF, TXT
|Šablona rozsahu práce ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Projektoví manažeři, týmy pracující s klienty
|Vlastní pole, více zobrazení, aktualizace v reálném čase
|ClickUp Doc, Gantt, Seznam, Kalendář
|Šablona plánu řízení rozsahu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Programoví manažeři, PMO
|Sledování změn, varování o závislostech, značkování
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona rozsahu práce ClickUp Whiteboard
|Získejte bezplatnou šablonu
|Kreativní týmy, konzultanti
|Vizuální mapování, živá spolupráce a převod poznámek na úkoly
|ClickUp Whiteboard
|Šablona rozsahu práce na webu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Webové agentury, nezávislí pracovníci
|Vlastní stavy, úložiště aktiv, automatizace
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona rozsahu práce aplikace ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Produktoví manažeři, vývojové týmy
|Seznamy funkcí, technické specifikace a vkládání souborů
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona prohlášení o rozsahu práce ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Agentury, konzultanti, právní týmy
|Sledování stavu, smluvní doložky, značkování
|ClickUp Doc
|Šablona návrhu změn ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Provozní manažeři, vedoucí projektů
|Časový harmonogram, zdroje, stránka pro podpisy a spolupráce
|ClickUp Doc
|Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Týmy pro rozvoj podnikání, konzultanti
|Vizuální návrh, pole pro rozpočet/ROI, štítky priorit
|ClickUp Whiteboard
|Šablona smlouvy o rozsahu služeb ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Poskytovatelé služeb, agentury
|Sekce plateb, štítky stavu, komentáře
|ClickUp Doc
|Šablona výstupů projektu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Mezifunkční týmy, vedoucí pracovníci
|Milníky, závislosti, Ganttův diagram
|ClickUp Doc, Gantt, List
|Šablona pracovního plánu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Vedoucí týmů, projektoví manažeři
|Vlastní stavy, stav harmonogramu a sledování úsilí
|ClickUp Doc, Seznam
Šablony rozsahu práce v Google Docs
Zde je několik nejlepších editovatelných šablon SOW, které vyhovují požadavkům vašeho projektu. 🚀
1. Šablona rozsahu práce od HubSpot
Jedná se o šablonu dokumentu připravenou k okamžitému použití, která zachycuje všechny podstatné detaily projektu před jeho zahájením. Pokrývá základní informace o projektu a přesně popisuje, co bude dodáno.
Začněte přidáním základních údajů o projektu, jako je název, místo, způsoby dodání a odpovědné strany. Poté popište rozsah v jednoduchých termínech a následně rozepište výstupy.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Zahrnuje vyhrazený prostor pro výjimky, který zabraňuje rozšiřování rozsahu.
- Organizuje milníky spolu s termíny dodání.
- Obsahuje podrobnou část věnovanou nákladům na práci, materiály a další výdaje související s projektem.
- Využívá přístup v Microsoft Word, PDF a Google Docs pro flexibilitu při úpravách a sdílení.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy a agentury poskytující služby zákazníkům, které potřebují předem zaznamenat výstupy, výjimky a náklady, aby předešly nesprávným očekáváním.
💡 Tip pro profesionály: Než přistoupíte k realizaci, je důležité zajistit formální schválení základního rozsahu projektu, aby byl váš tým a klient na stejné vlně.
Tato základní sada obsahuje tři komponenty: prohlášení o rozsahu, strukturu rozdělení práce ( WBS) a slovník WBS. Společně definují cíle projektu, výstupy, výjimky, zdroje, časové harmonogramy a další.
2. Šablona rozsahu projektu od Template. Net
Tato šablona je navržena pro rychlé přizpůsobení a zároveň zachovává všechny klíčové podrobnosti projektu v přehledném formátu vhodném pro tisk. Na začátku je místo pro logo vaší společnosti a název projektu, takže můžete od začátku sladit styl s vaší značkou.
Navíc uživatelsky přívětivý design šablony rozsahu projektu umožňuje týmům rychle přizpůsobit sekce, jako jsou cíle, rozsah a výstupy, což pomáhá zajistit jasnost a soulad od zahájení až po dokončení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Definujte cíle projektu, výstupy a časové harmonogramy hned od začátku.
- Minimalizujte rozšiřování rozsahu stanovením hranic a očekávání předem.
- Zlepšuje odpovědnost díky jasně definovaným rolím a povinnostem.
- Šablonu si můžete vytisknout pro použití na místě nebo pro zaškolení klientů.
📌 Ideální pro: Malé podniky a agentury, které hledají značkový dokument s rozsahem prací, který lze vytisknout a rychle předložit klientům k posouzení a schválení.
3. Šablona rozsahu práce v oblasti IT od Template. Net
Tato šablona SOW od Template.net je navržena tak, aby zachytila technické a administrativní podrobnosti IT projektu ve strukturovaném dokumentu. Začíná sekcí Definice pojmů, která předem objasňuje technický jazyk a zajišťuje, že všichni používají stejnou terminologii.
Můžete je upravovat pomocí aplikace Microsoft Word, Google Docs nebo Apple Pages a před sdílením nebo tiskem je přizpůsobit pomocí vlastních údajů o řízení projektu.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Uspořádejte si podrobnosti pomocí strukturovaných oblastí pro název projektu, přehled, rozsah, harmonogram a správu.
- Zaznamenejte jména dodavatelů a svědků do vyhrazených polí pro formální smlouvy.
- Přizpůsobte rozvržení tak, aby vyhovovalo jakémukoli IT projektu, od modernizace infrastruktury po implementaci softwaru.
- Šablonu můžete snadno vytisknout a sdílet, takže se hodí jak pro digitální, tak pro osobní pracovní postupy.
📌 Ideální pro: IT oddělení a dodavatele, kteří se zabývají technickými projekty vyžadujícími jasné definice, dodržování předpisů a formální dohody.
📚 Přečtěte si také: Jak vytvořit kontrolní seznam pro posouzení rizik
4. Šablona profesionálního pracovního prohlášení od GooDocs
Místo toho, abyste sestavovali smlouvy od nuly, vám tato šablona umožňuje uspořádat všechny podrobnosti práce do jednoho dokumentu. Pomocí vestavěného týdenního rozvrhu můžete nastavit jasný pracovní plán. Poté můžete podrobně popsat odměnu v samostatných částech věnovaných platu, frekvenci plateb, výdajům, zásadám pro čerpání dovolené a přesčasům.
🌟 Proč si tuto šablonu zamilujete
- V samostatných sekcích uveďte pokrytí výdajů, nárok na dovolenou a sazby za přesčasy.
- Přizpůsobte každou sekci tak, aby přesně odpovídala vašemu projektu nebo podmínkám zaměstnání.
- Použijte je jako pracovní smlouvu a referenční dokument pro zajištění průběžné jasnosti.
📌 Ideální pro: personální manažery a zaměstnavatele, kteří potřebují dokumentaci ve formě smlouvy s pracovními plány, platebními strukturami a podrobnostmi o zásadách.
🧠 Zajímavost: Termín „Work Breakdown Structure“ ( struktura rozdělení práce ) se často vyslovuje jako „webs“ (sítě), což zní stejně propojeně jako projekty, které organizuje.
5. Šablona prohlášení o rozsahu projektu od ManyRequests
Tato šablona od ManyRequests zajišťuje, že všichni, od klientů po členy týmu, přesně vědí, co je zahrnuto v rozsahu vaší práce (a co není).
Slouží jako nástroj pro sladění, schvalování a ochranu před nedorozuměními. Díky této šabloně prohlášení o rozsahu projektu ušetříte čas, udržíte projekty na správné cestě a vybudujete si silnější důvěru u klientů.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vyplňte rozsah, výstupy a časové harmonogramy pomocí předem připravených sekcí.
- Upravte platební podmínky a fakturační údaje pro jasné dohody o poplatcích.
- Definujte frekvenci komunikace a kanály pro zpětnou vazbu
- Zefektivněte schvalování tím, že umožníte digitální sdílení, schvalování klientem a sledování revizí.
📌 Ideální pro: Týmy poskytující služby a freelancery, kteří konsolidují rozsah, milníky a platební podmínky do dokumentu určeného pro klienta.
6. Šablony rozsahu práce dodavatele od WordLayouts
Tato šablona provede dodavatele všemi podrobnostmi potřebnými k jasnému definování a sdělení rozsahu projektu. Zachycuje vše od pozadí a cílů projektu po umístění lokalit, podrobné zahrnutí a vyloučení, časové plány milníků a kritéria přijetí.
Získáte také robustní sekce pro umístění stránek (primární a sekundární), platební podmínky, protokoly o dodržování předpisů, přílohy a další.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Naplánujte primární a sekundární lokality, abyste mohli řešit logistické a zdrojové otázky.
- Zaznamenejte bezpečnostní a environmentální opatření, abyste splnili normy pro dodržování předpisů.
- Nastavte protokoly kontroly kvality, abyste udrželi standardy kvality práce.
- Přidejte přílohy nebo podpůrné dokumenty přímo do šablony, abyste získali kompletní kontext.
📌 Ideální pro: Stavební firmy nebo dodavatele a terénní týmy, které musí podrobně popsat projektová místa, opatření pro zajištění souladu, časové plány a kritéria přijatelnosti v průběhu celého životního cyklu projektu.
📚 Přečtěte si také: Příklady plánů řízení rizik pro vedoucí projektů
7. Šablona rozsahu práce pro události od WordLayouts
Tato šablona od WordLayouts poskytuje organizátorům akcí strukturovaný dokument, ve kterém mohou před realizací zaznamenat všechny podrobnosti akce. Obsahuje jasně definované sekce, jako jsou cíle, podrobnosti akce, personál a odpovědnosti, vybavení a materiály a další. Pomáhá organizátorům akcí komplexně nastínit rozsah akce a zajistit vzájemnou jasnost s klienty.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Definujte cíle akce a vyhraďte si prostor pro uvedení měřitelných výsledků, jako jsou cíle návštěvnosti nebo závazky sponzorů.
- Nastíňte marketingové a propagační strategie s definovanými kanály, cílovou skupinou a plánovanými aktivitami.
- Přidejte metody hodnocení, procesy sběru zpětné vazby a metriky pro měření úspěchu akce.
- Zaznamenejte potenciální rizika s pohotovostními plány pro každý scénář, od narušení způsobeného počasím až po problémy s dodavateli.
📌 Ideální pro: Organizátory a koordinátory akcí, kteří řídí projekty s náročnou logistikou, kde je nutné dokumentovat cíle, propagační akce a rizika.
🔍 Věděli jste? Než se WBS stal populárním, mělo se za to, že většina neúspěchů projektů nastává na konci. Výzkumy z 90. let však odhalily, že projekty obvykle selhávají na začátku kvůli špatnému plánování a nejasnému rozsahu.
8. Šablona rozsahu projektu od Scribd
Tato šablona Scribd nabízí přehledné rozvržení, které jasně definuje, co je třeba udělat. Začíná prostorem pro klíčové pokyny a poznámky ze zahajovací schůzky projektu a pokračuje strukturovanou tabulkou, která zachycuje nejdůležitější podrobnosti vašeho projektu.
Šablony jsou k dispozici v editovatelných formátech, jako jsou DOCX, PDF nebo TXT, a jsou dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily vašemu stávajícímu pracovnímu postupu. Můžete je dokonce importovat do Google Docs nebo sdílet se spolupracovníky prostřednictvím Scribd.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vyplňte požadované výsledky s měřitelnými cíli, které budou sloužit jako vodítko pro očekávané výstupy.
- Definujte komunikační potřeby, včetně kanálů, frekvence a odpovědných stran.
- Uveďte kritéria přijatelnosti s konkrétními metrikami nebo podmínkami pro schválení projektu.
- Rozbalte sekce nebo vložte řádky, abyste šablonu přizpůsobili velikosti nebo složitosti projektu.
📌 Ideální pro: Projektové manažery, kteří preferují přizpůsobivou strukturu pro dokumentaci rozsahu, časových harmonogramů a komunikačních očekávání napříč týmy.
Omezení používání šablon rozsahu práce v Google Docs
Šablony rozsahu práce v Google Docs jsou pohodlné a snadno dostupné. Mají však také značná omezení, která mohou způsobit problémy při řízení projektů:
- Omezení formátování: Ve srovnání s desktopovými textovými editory postrádá pokročilé nástroje pro rozvržení, což ztěžuje vytváření složitých návrhů dokumentů.
- Možnost narušení bezpečnosti: Jeho rozhraní pro sdílení může vést k náhodnému nadměrnému odhalení citlivých dokumentů, což ohrožuje důvěrný rozsah projektu.
- Slabé vynucování šablon: Na rozdíl od specializovaných nástrojů Google Docs nevynucuje standardy šablon (např. povinná pole), což ztěžuje zajištění konzistence napříč více dokumenty rozsahu.
- Zmatek ohledně verzí dokumentů: Ačkoli existuje historie verzí, porovnávání verzí, přesné sledování změn nebo návrat k konkrétnímu schválenému návrhu může být zdlouhavé.
- Problémy s formátováním mezi platformami: Import nebo export do formátů jako MS Word může narušit rozvržení, způsobit chyby ve formátování a vymazat strukturu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte pravidlo WBS 8-80. To říká, že pracovní balíčky by neměly trvat méně než 8 hodin a více než 80 hodin. Díky tomu zůstávají úkoly projektu zvládnutelné, aniž by byly příliš náročné nebo nejasné.
Alternativy k šablonám rozsahu práce v Google Docs
Pokud chcete živé pracovní postupy, rozsáhlé přizpůsobení a hladkou spolupráci v jedné pracovní platformě AI, ClickUp je mnohem víc než jen software pro správu úkolů.
Jedná se o komplexní aplikaci pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Kromě toho platforma nabízí robustní ekosystém šablon (více než 1000 šablon), který přímo propojuje všechny prvky životního cyklu vašeho projektu.
Zde je několik našich nejvíce doporučovaných šablon rozsahu práce ClickUp.
1. Šablona rozsahu práce ClickUp
Šablona rozsahu práce ClickUp shrnuje cíle, hranice a výstupy vašeho projektu v jediném přehledném dokumentu. Je integrována přímo do ClickUp Docs, takže můžete aktualizovat podrobnosti v reálném čase, propojit je přímo s úkoly a zajistit, aby všichni zúčastnění viděli stejný plán.
Jakmile definujete rozsah, můžete jej okamžitě propojit s časovými plány, seznamy úkolů a automatickými aktualizacemi. Tímto způsobem se práce posouvá vpřed bez nutnosti neustálých kontrol.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte vlastní pole ClickUp pro rozpočty, kontrolní body schvalování nebo přidělování zdrojů, abyste poskytli rozhodujícím osobám úplný přehled.
- Přepínejte mezi několika zobrazeními ClickUp, jako jsou Gantt, Pracovní vytížení, Kalendář nebo Seznam, a sledujte pokrok z různých úhlů.
- Zaznamenávejte a sdílejte aktualizace vizuálně pomocí integrovaných nástrojů pro nahrávání obrazovky a společnou úpravu.
📌 Ideální pro: Projektové manažery a týmy pracující s klienty, kteří potřebují jasný přehled odpovědností, výstupů a časových harmonogramů.
🚀 Výhoda ClickUp: Tyto šablony jsou absolutně nejlepší, protože dobře fungují s integrovaným AI asistentem platformy, ClickUp Brain.
S pomocí AI Writer for Work od ClickUp Brain můžete během několika sekund vytvořit kompletní SOW s cíli, výstupy a časovým harmonogramem.
Zde je několik návrhů, které můžete vyzkoušet:
- Vypracujte návrh rozsahu prací pro redesign nové webové stránky, včetně cílů, výstupů a milníků.
- Vytvořte rozsah práce pro nastavení IT infrastruktury zahrnující hardware, software a bezpečnostní protokoly
- Vytvořte rozsah práce pro marketingovou kampaň s časovým harmonogramem, metrikami úspěchu a klíčovými odpovědnostmi
2. Šablona plánu řízení rozsahu ClickUp
Šablona plánu řízení rozsahu ClickUp vám poskytuje strukturovaný způsob, jak přesně definovat, co je (a není) součástí vašeho projektu, aby očekávání všech zúčastněných zůstala v souladu.
Je navržen pro aktivní sledování rozsahu. Jak se výsledky projektu vyvíjejí, můžete sledovat pokrok ve srovnání s původními požadavky, označovat změny ke schválení a okamžitě vidět, jak úpravy ovlivňují časové plány nebo rozpočty.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Pomocí vlastních polí zaznamenávejte podrobnosti související s rozsahem, jako je původ změny, dopad na termíny a dopady na náklady.
- Nastavte varování o závislostech, aby změny rozsahu nenarušily vaši kritickou cestu bez předchozího upozornění.
- Organizujte a vyhledávejte informace související s rozsahem rychleji pomocí značek pro výstupy.
📌 Ideální pro: Programové manažery a PMO, kteří řídí složité projekty, kde dochází k častým změnám rozsahu a je vyžadována strukturovaná dokumentace a schvalování.
3. Šablona rozsahu práce ClickUp Whiteboard
Vizuálně zmapujte rozsah svého projektu pomocí šablony ClickUp Project Scope Whiteboard Template. S touto šablonou může váš tým spolupracovat v reálném čase na sdílené digitální tabuli, přidávat nápady, organizovat podrobnosti a rozdělit velké cíle na proveditelné části.
Tato šablona rozsahu práce obsahuje předem připravené sekce pro předpoklady, odůvodnění, cíle a výstupy, takže můžete rovnou přejít k plánování, aniž byste museli začínat od nuly.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Převádějte poznámky z tabule přímo na sledovatelné úkoly s přiřazenými osobami a termíny.
- Kategorizujte podrobnosti rozsahu pomocí vlastních polí pro rozpočty, závislosti nebo požadavky na schválení.
- Udržujte tempo pomocí reakcí na komentáře, které členům týmu umožňují rychle signalizovat souhlas nebo vznést připomínky.
- Rozdělte složité výstupy na vnořené dílčí úkoly a přiřaďte je více vlastníkům pro společnou realizaci projektu.
📌 Ideální pro: Kreativní týmy a konzultanty, kteří upřednostňují vizuální znázornění rozsahu práce v rámci workshopů nebo úvodních schůzek předtím, než podrobnosti zakotví do úkolů.
📮 ClickUp Insight: 16 % manažerů má potíže s integrací aktualizací z více nástrojů do uceleného přehledu. Když jsou aktualizace roztříštěné, trávíte více času skládáním informací dohromady a méně času vedením.
Výsledek? Zbytečná administrativní zátěž, přehlédnuté poznatky a nesoulad. Díky všestrannému pracovnímu prostoru ClickUp mohou manažeři centralizovat úkoly, dokumenty a aktualizace, čímž se sníží množství zbytečné práce a objeví se nejdůležitější poznatky právě v okamžiku, kdy jsou potřeba.
💫 Skutečné výsledky: Sjednoťte 200 profesionálů do jednoho pracovního prostoru ClickUp pomocí přizpůsobitelných šablon a sledování času, abyste snížili režijní náklady a zkrátili dodací lhůty na více místech.
4. Šablona rozsahu práce na webu ClickUp
Šablona rozsahu práce pro webové stránky ClickUp poskytuje týmům jasný plán pro projekty webových stránek. Zajišťuje, že všechny zúčastněné strany, včetně designérů, vývojářů a klientů, jsou sladěny, pokud jde o cíle, výstupy, časové harmonogramy a úkoly.
Obsahuje také vestavěné pokyny pro složité části, jako je formulování účelu a problému nebo stanovení jasných výjimek.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte každou fázi vývoje webových stránek pomocí vlastních stavů ClickUp, jako jsou Návrh, Kontrola klientem, Vývoj, Kontrola kvality a Spuštění.
- Zaznamenávejte podrobnosti týkající se konkrétního projektu, jako jsou ceny, výjimky a termíny spuštění, pomocí vlastních polí, aby měl klient jasný přehled.
- Ukládejte všechny kreativní materiály, wireframy a smlouvy na jednom místě pomocí příloh souborů ve formátu doc.
- Automatizujte aktualizace stavu, připomenutí termínů nebo oznámení klientům pomocí ClickUp Automation.
📌 Ideální pro: Webové designové agentury, freelancery a týmy digitálního marketingu, které potřebují jasně definovat očekávání klientů ohledně fází projektu, časových harmonogramů a výjimek.
🎥 Podívejte se: Zjistěte více o tom, jak můžete automatizovat svůj pracovní prostor ClickUp pomocí ClickUp Agents:
5. Šablona rozsahu práce v aplikaci ClickUp
Nastíňte vizi, funkčnost a plán vývoje své aplikace pomocí šablony ClickUp App Scope Outline Template. Od základních funkcí po okrajové případy – šablona je navržena tak, aby zachytila jak celkový obraz, tak i jemné detaily, které inženýři, designéři a klienti potřebují k udržení souladu.
Nabízí předem připravené sekce pro cíle, seznamy funkcí, uživatelské příběhy a požadavky na zdroje. Tento podrobný průvodce vás provede dokumentací všeho od technických specifikací až po časové plány nasazení.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte každou fázi vývoje aplikace pomocí vlastních stavů, jako jsou Wireframing, Prototyp, Beta testování a Nasazení.
- Zaznamenejte technické požadavky, kompatibilitu operačních systémů a integraci API pomocí vlastních polí vytvořených pro přehlednost technických údajů.
- Upřednostňujte funkce a sprinty pomocí řazení úkolů metodou drag-and-drop v dokumentu rozsahu.
- Připojte makety uživatelského rozhraní, diagramy architektury a úryvky kódu přímo do dokumentu pomocí vložení souboru.
📌 Ideální pro: Produktové manažery, vývojáře softwaru a startupové týmy, které vytvářejí aplikace vyžadující definované funkce, požadavky na platformu a testovací fáze.
6. Šablona prohlášení o rozsahu práce ClickUp
Pomocí šablony ClickUp Statement of Work (SOW) vytvořte právně platnou smlouvu mezi vámi a vašimi klienty nebo dodavateli. Obsahuje stručný popis platebních kalendářů, autorizačních klauzulí, právních podmínek a dalších smluvních požadavků, které chrání obě strany.
Tato šablona vhodná pro začátečníky zajišťuje, že klienti i týmy mají od samého začátku společné porozumění.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Sledujte fáze vytváření a schvalování SOW pomocí vlastních stavů, jako jsou Návrh, Interní kontrola, Kontrola klientem a Podepsáno.
- Pomocí vlastních polí můžete zaznamenávat čísla smluv, částky plateb a data schválení, což usnadňuje sledování.
- Přidejte volitelné klauzule týkající se ochrany osobních údajů, práv duševního vlastnictví, dodržování předpisů a podmínek ukončení smlouvy.
- Použijte štítky pro typ smlouvy, jméno klienta nebo kategorii projektu, abyste rychle našli relevantní smlouvy.
📌 Ideální pro: Agentury, konzultanty a právní týmy, které potřebují smlouvu s klientem pokrývající výstupy, platební podmínky a schválení.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain MAX je super aplikace pro stolní počítače s umělou inteligencí, která rozumí vaší práci. Konsoliduje vaše úkoly, dokumenty, schůzky a integrované aplikace, jako jsou Google Drive, GitHub a SharePoint, na jednom místě. To znamená, že už nikdy nebudete muset umělé inteligenci vysvětlovat kontext; vaše práce je pro ni součástí konverzace.
⭐️ Bonus: Využijte prémiové modely umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, přímo z Brain MAX k vytvoření SOW, které budou stoprocentně odpovídat kontextu vaší práce.
⭐️ ⭐️ Dvojitý bonus: Pomocí funkce Talk to Text můžete hlasem sdělit Brain MAX klíčové klauzule nebo výjimky, které chcete zahrnout do svého SOW. Nemusíte nic psát!
7. Šablona návrhu změn ClickUp
Pokud potřebujete navrhnout změnu ve svých obchodních operacích, šablona návrhu změny ClickUp vám poskytne hotový rámec pro jasnou a profesionální prezentaci.
Nabízí speciální sekce, jako je stránka Change Case (Změna případu) pro vysvětlení „proč“, a strukturované prostory pro časové plány, rozpočty a podpisy. S touto šablonou můžete zajistit, že váš návrh bude přesvědčivý a proveditelný.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte část s časovým harmonogramem a milníky, abyste definovali plán implementace změn.
- Podrobné požadavky uveďte v části věnované zdrojům, kde specifikujte potřebný personál, nástroje nebo financování.
- Získejte formální souhlas pomocí stránky pro podpisy, na které mohou zainteresované strany vyjádřit svůj souhlas.
- Pomocí komentářů a @zmínek můžete spolupracovat na návrzích návrhů v reálném čase.
📌 Ideální pro: Provozní manažery a vedoucí projektů, kteří potřebují navrhnout úpravy zdrojů, časových harmonogramů nebo rozsahu v strukturovaném formátu připraveném k podpisu.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro správu rozsahu pro týmy
8. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Naplánujte, strukturovejte a prezentujte svůj další projekt pomocí šablony ClickUp Project Proposal Whiteboard Template. Tato šablona je vytvořena v rámci ClickUp Whiteboards pro fázi návrhu, nikoli pro plánování projektu po schválení.
Pomůže vám proměnit hrubé nápady ve vizuálně přehlednou prezentaci, kterou rozhodující osoby snadno pochopí a schválí. Díky předem nakonfigurovaným zobrazením návrhů můžete shromáždit podněty od svého týmu, vylepšit prezentaci a finalizovat jasný a poutavý návrh, který je připraven k prezentaci.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Přidejte podrobnosti specifické pro danou nabídku, jako jsou odhady rozpočtu, očekávaná návratnost investic a termíny pro rozhodnutí, pomocí vlastních polí.
- Přepínejte mezi předem připravenými zobrazeními, jako je Tabule návrhů projektů, pro rychlejší nastavení a navigaci.
- Vizuálně zmapujte jednotlivé části návrhu a připojte k nim související poznámky, grafy a odkazy.
- Pomocí štítků priority označte, které prvky návrhu je třeba dokončit jako první před odesláním.
📌 Ideální pro: Týmy pro rozvoj podnikání, konzultanty a freelancery, kteří prezentují nové projekty a potřebují předložit návratnost investic, časové plány a rozpočty v profesionálním formátu.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain promění vaše nápady ve vizuální podoby tím, že pomocí jednoduchých pokynů generuje obrázky přímo v tabulkách. Pokud potřebujete rychlé makety, procesní diagramy nebo kreativní prvky, můžete je vytvořit bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Stačí zadat příkaz „Vytvořte jednoduchý vizuální pracovní postup pomocí fází projektu (objevování, plánování, návrh, vývoj, testování a spuštění). “ Tímto způsobem získáte na tabuli okamžitě jasný vizuální plán, který odpovídá rozsahu práce, kterou připravujete.
9. Šablona smlouvy o rozsahu služeb ClickUp
S šablonou smlouvy o rozsahu služeb ClickUp můžete rychle vytvořit profesionální, právně závazný dokument, který přesně popisuje, jaké služby budete poskytovat a jak bude probíhat platba.
Tato šablona dokumentu obsahuje strukturované sekce pro rozsah, výstupy, časové plány a platební podmínky, což usnadňuje formalizaci dohod.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Vyplňte speciální část Požadavky na platbu, abyste zdokumentovali poplatky, harmonogramy a přijatelné způsoby platby.
- Označte dohody jako Návrh, V revizi, Finalizováno nebo Podepsáno, abyste okamžitě viděli, v jakém stavu se každá z nich nachází.
- Pomocí komentářů, reakcí a oznámení v dokumentu se interně dohodněte na detailech smlouvy před jejím odesláním klientovi.
📌 Ideální pro: Poskytovatele služeb a agentury, které chtějí standardizovat smlouvy s klienty a zajistit jasnost ohledně výstupů, platebních kalendářů a podmínek.
10. Šablona výstupů projektu ClickUp
Využijte šablonu ClickUp Project Deliverables Template k určení konkrétních výstupů vašeho projektu, jako jsou skutečné zprávy, návrhy, kampaně nebo prototypy, které váš tým potřebuje dodat.
Rozděluje výstupy do fází, propojuje je s časovými plány a rozpočty a vytváří odpovědnost v rámci celého týmu. Přímo v šabloně můžete připojit požadavky, propojit podpůrné dokumenty a dokonce sledovat schválení klientů.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Propojte výstupy s fázemi projektu pomocí milníků a spojte výsledky s klíčovými kontrolními body, aby pokrok odpovídal strategii.
- Dokumentujte vlastnictví s více přiřazenými osobami a přiřazujte sdílené výstupy napříč odděleními.
- Nastavte závislosti úkolů v ClickUp, abyste zmapovali, které výstupy nelze posunout dál, dokud nejsou dokončeny ostatní.
- Využijte zobrazení ClickUp Gantt View, abyste viděli, jak se výsledky navzájem porovnávají, a snadno měňte časové plány.
📌 Ideální pro: Mezifunkční týmy a vedoucí oddělení, kteří potřebují sledovat odpovědnost za klíčové výstupy a sladit výstupy s celkovými milníky projektu.
📚 Přečtěte si také: Klíčové zásady řízení projektů (základní průvodce)
11. Šablona pracovního plánu ClickUp
Plánování pracovních harmonogramů vyžaduje pochopení toho, jak se úkoly vyvíjejí, jaké úsilí vyžadují a jak zpoždění ovlivňují celkový obraz. Šablona pracovního plánu ClickUp vám tuto jasnost poskytne. Můžete zmapovat celý životní cyklus projektu, od začátku až po dokončení, a zároveň sledovat stav harmonogramu, úsilí a načasování v každé fázi.
Zvláště užitečné jsou podrobné informace, které jsou v nich obsaženy. Kromě data zahájení a termínu dokončení uvidíte, kolik úsilí vyžaduje každý úkol, můžete sledovat rozsah projektu a zda jsou milníky stabilní nebo se posouvají.
🌟 Proč se vám to bude líbit:
- Použijte fáze jako Zrušeno, Hotovo, Probíhá, Pozastaveno a K provedení, abyste získali jasný přehled o stavu jednotlivých úkolů.
- Zaznamenávejte atributy pomocí vlastních stavů, jako jsou plán, vynaložené úsilí, skutečné datum zahájení, skutečná doba trvání v dnech a doba trvání v dnech, abyste mohli analyzovat plánovaný a skutečný pokrok.
- Sledujte stav projektu pomocí pole Plán a získejte barevně odlišený přehled (zelená, oranžová, červená), abyste okamžitě viděli, zda jsou úkoly v souladu s plánem, mírně zpožděné nebo výrazně mimo plán.
- Ohodnoťte náročnost úkolů na stupnici od 1 do 5, abyste vyvážili úkoly v rámci týmu a předešli vzniku překážek.
📌 Ideální pro: Vedoucí týmů a projektoví manažeři, kteří chtějí sledovat harmonogramy, včas odhalit zpoždění a analyzovat pracovní vytížení pro lepší plánování do budoucna.
Poslechněte si názor uživatele ClickUp:
Schopnost ClickUp přizpůsobit jednotlivé pracovní postupy poskytuje našemu týmu flexibilitu potřebnou k efektivnímu vymezení úkolů a zároveň poskytuje vedení a ostatním oddělením přehled o postupu projektu.
Schopnost ClickUp přizpůsobit jednotlivé pracovní postupy poskytuje našemu týmu flexibilitu potřebnou k efektivnímu vymezení úkolů a zároveň poskytuje vedení a ostatním oddělením přehled o postupu projektu.
Proměňte rozsah svého projektu v akční plán pomocí ClickUp
Šablony Google Docs jsou užitečným výchozím bodem, ale jejich možnosti jsou omezené.
S ClickUp se váš jednoduchý rozsah práce stane součástí vašeho pracovního postupu. Můžete přiřadit odpovědnosti přímo z rozsahu, nastavit termíny, které se automaticky aktualizují ve všech zobrazeních, a pomocí vlastních polí zachytit každý detail.
Šablony jsou navíc navrženy pro týmy z různých odvětví, takže už nikdy nebudete muset začínat od nuly.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma! ✅