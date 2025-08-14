10 nejlepších nástrojů pro správu rozsahu projektů pro týmy v roce 2025

Rozšiřování rozsahu. Tyto dvě slova mohou proměnit dobře naplánovaný projekt v chaos. To, co začalo jako jasné výstupy projektu, se často promění v nekonečný seznam změn. Nedodržíte termíny a váš tým se cítí přetížený.
S hybridními týmy a vysokými očekáváními zainteresovaných stran je nezbytné držet se plánu. Bez správných nástrojů však požadavky unikají bez povšimnutí a vaše týmy nakonec pracují přesčas, jen aby dohnaly zpoždění.
Abychom vám pomohli udržet kontrolu, sestavili jsme seznam nejlepších nástrojů pro správu rozsahu. Tyto nástroje pomáhají týmům vytvořit centralizované prohlášení o rozsahu projektu, zabránit rozšiřování rozsahu a udržet se na správné cestě od začátku do konce. 🚀
Co je to „scope creep“?
Rozšiřování rozsahu projektu označuje postupné, nekontrolované rozšiřování cílů, úkolů nebo výstupů projektu bez odpovídajících úprav času, rozpočtu nebo zdrojů. Často k němu dochází, když jsou přidány nové funkce nebo požadavky bez formálního schvalovacího procesu. Efektivní a proaktivní řízení rozsahu projektu zabraňuje rozšiřování rozsahu projektu.
Přehled nejlepších nástrojů pro správu rozsahu
Zde je stručné srovnání klíčových funkcí a cenových struktur nejlepších nástrojů.
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|ClickUp Brain, AI agenti, týmová spolupráce, šablony, více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, dashboardy v reálném čase, automatizace pracovních postupů
|Startupy i velké podniky, které hledají komplexní platformu pro projekty a produktivitu
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Jira
|Zobrazení harmonogramu, tabulka rozsahu, filtry, vlastní dotazy, zobrazení úkolů, Atlassian AI
|Technické týmy, vývojáři a střední až velké softwarové společnosti, které potřebují agilní řízení projektů a sledování problémů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 8,60 $ za uživatele/měsíc.
|Asana
|Více zobrazení, Asana AI, štítky a vlastní pole, automatizace úkolů, zprávy
|Malé a střední podniky a mezifunkční týmy, které hledají nástroj pro správu práce a koordinaci úkolů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 13,49 $ za uživatele/měsíc.
|Smartsheet
|WBS, souhrnné zprávy, analýza kritické cesty, asistence AI, šablony
|Střední a velké podniky se strukturovanými procesy s velkým objemem dat pro správu projektů a zdrojů ve formě tabulek.
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 12 $ za uživatele/měsíc.
|Wrike
|Automatická upozornění, schvalovací pracovní postupy, Ganttovy diagramy, Kanban tabule
|Středně velké týmy, které hledají software pro správu projektů a práce s pokročilými funkcemi pro vytváření reportů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 10 USD za uživatele/měsíc.
|Monday. com
|Barevně odlišené tabule, Ganttovy diagramy, asistence AI, automatizace, flexibilní pracovní postupy
|Malé a střední podniky i velké společnosti, které hledají vizuální platformu pro správu projektů a pracovních postupů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 12 USD za uživatele/měsíc.
|Microsoft Project
|Historie úkolů, zobrazení, mřížky, Kanban tabule, sledování stavu projektu, Copilot, ekosystém Microsoft
|Podniky a PMO s certifikovanými projektovými manažery, kteří hledají pokročilý nástroj pro plánování a rozvrhování projektů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 10 USD za uživatele/měsíc.
|Týmová práce
|Přizpůsobitelné formuláře, nastavení soukromí, schvalovací pracovní postupy, sledování času, asistence AI
|Agentury a týmy zákaznických služeb, které potřebují platformu pro správu projektů zaměřenou na zákazníky a služby.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 13,99 $ za uživatele/měsíc.
|Basecamp
|Hill Charts, řízení misí, nástroje pro komunikaci v týmu, seskupené seznamy úkolů
|Malé týmy, startupy a týmy bez technického zázemí, které hledají jednoduchý nástroj pro spolupráci na projektech.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 15 USD za uživatele/měsíc.
|OpenProject
|Zobrazení seznamu, analýza EVA, nadřazené a podřízené tabule, asistence AI
|Vládní agentury, neziskové organizace a technicky zdatné týmy, které hledají open-source software pro správu projektů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 7,25 $ za uživatele/měsíc.
Jak vybrat správný nástroj pro správu rozsahu
Nejlepší nástroj pro správu rozsahu projektu musí odpovídat složitosti vašeho projektu a přizpůsobit se pracovním postupům vaší organizace, přičemž musí umožňovat efektivní správu rozsahu.
Toto vám může nabídnout:
- Struktura rozdělení práce: Pomáhá vytvořit strukturu rozdělení práce (WBS) pro rozdělení projektů na menší, lépe zvládnutelné části, což usnadňuje přiřazování a sledování výstupů.
- Řízení změn a rizik: Podporuje integrované pracovní postupy pro žádosti o změny a vyhodnocuje rizika dříve, než ovlivní vaše plány.
- Spolupráce v reálném čase: Nabízí funkce, jako jsou komentáře, oznámení a sdílení dokumentů, aby byl váš projektový tým vždy synchronizovaný.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Umožňují vám přizpůsobit proces konkrétním potřebám projektu, namísto vynucování rigidního, univerzálního přístupu.
- Reporty a dashboardy: Poskytuje pokročilé reporty a dashboardy, díky kterým můžete sledovat stav rozsahu a včas identifikovat úzká místa.
- Správa oprávnění a rolí: Umožňuje kontrolovat, kdo má přístup k prvkům rozsahu nebo je může upravovat.
Nejlepší nástroje pro správu rozsahu projektu
Níže jsme sestavili seznam nejlepších nástrojů pro správu rozsahu, které můžete použít:
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro správu rozsahu projektů s podporou umělé inteligence a agilní podporou)
ClickUp je platforma s bohatými funkcemi, která týmům pomáhá snadno plánovat a realizovat projekty s úplnou přehledností.
Díky správě úkolů založené na umělé inteligenci a integrované automatizaci můžete efektivně spravovat rozsah, stanovit jasná očekávání se zúčastněnými stranami projektu, nastínit, jak budou změny řešeny, a zajistit, aby všechny úpravy prošly řádnou kontrolou.
Díky softwaru pro správu projektů ClickUp mohou týmy rozdělit projekty na zvládnutelné fáze, úkoly, podúkoly a sprinty, což umožňuje strukturované plánování a realizaci.
Chcete-li efektivně řídit rozsah projektu, můžete ke každému úkolu přidat další podrobnosti pomocí vlastních polí, která odpovídají vašemu pracovnímu postupu, a kategorizovat výstupy projektu podle priority nebo oddělení.
Využijte umělou inteligenci pro přesné sledování a kontrolu.
Integrovaný asistent AI, ClickUp Brain, propojuje vaše úkoly, dokumenty, lidi a znalosti na jednom místě. Zjednodušuje správu rozsahu projektů pro projektové manažery pomocí:
- Okamžité odpovědi na otázky týkající se rozsahu pomocí vyhledávání založeného na umělé inteligenci a asistentů umělé inteligence v celém vašem pracovním prostoru.
- Detekce změn rozsahu označením nových úkolů nebo požadavků, které mohou mít vliv na původní rozsah
- Automatické aktualizace o postupu projektu a změnách rozsahu pro zúčastněné strany
- Analýza dopadů pro rychlé posouzení, jak navrhované změny ovlivní časové plány, zdroje a výstupy.
Zjednodušte a standardizujte pomocí přizpůsobitelných šablon.
Speciální šablony rozsahu projektu ClickUp poskytují jasný rámec pro definování hranic projektu, výstupů, časových harmonogramů a odpovědností od samého začátku. To stanoví očekávání, zajistí, že všichni budou na stejné vlně, a napomáhá spolupráci.
Například šablona ClickUp Scope of Work Template obsahuje komunikační plán, proces řízení změn, podrobnosti o rozpočtu a schvalovací kroky potřebné k zajištění úspěchu projektu.
- Jasně definujte konkrétní úkoly, výstupy s jejich vlastníky a očekávané výsledky projektu, abyste předešli jakýmkoli nesrovnalostem v rozsahu.
- Stanovte časový plán a klíčové milníky, abyste měli jasnou představu o dalším postupu a zabránili přidávání nových úkolů v pozdější fázi.
- Uveďte veškerá omezení související se zdroji, rozpočtem atd. a co není zahrnuto v rozsahu.
- Přizpůsobte si jej pomocí vlastních polí a stavů, abyste mohli sledovat projekt podle svých představ.
Stejným způsobem šablona plánu řízení rozsahu ClickUp definuje cíle projektu během fáze plánování a nastiňuje kontrolní mechanismy používané k řízení změn v průběhu celého životního cyklu projektu.
- Nastíňte problém, který projekt řeší, příležitosti, které nabízí, a cíle, které se snaží dosáhnout.
- Definujte, co spadá do rozsahu a co ne, aby všichni zúčastnění chápali hranice projektu.
- Sdílejte je s klíčovými zúčastněnými stranami za účelem kontroly a schválení pomocí zabezpečeného odkazu.
Tento dokument je společnou dohodou, jejímž cílem je udržet projekt zaměřený, na správné cestě a bez překvapení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více zobrazení: Vizualizujte úkoly podle svých představ pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, jako jsou seznam, tabule, Ganttův diagram a kalendář pro každý pracovní postup.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte s týmy a zainteresovanými stranami na společném plánování a monitorování projektů pomocí nástrojů pro spolupráci v reálném čase, jako jsou ClickUp Docs a whiteboardy.
- Kontextový chat: Udržujte všechny v obraze díky konverzacím, které probíhají přímo na místě práce, pomocí ClickUp Chat.
- Sledování cílů: Stanovte jasné cíle projektu v ClickUp Goals, rozdělte je na měřitelné úkoly a sledujte pokrok v reálném čase.
- Reporting: Vytvářejte vlastní reporty, které zobrazují vše od výkonu kampaně po fakturovatelné hodiny, pomocí ClickUp Dashboards.
Chcete odstranit nejasnosti ohledně priorit, pokroku nebo toho, kdo za co odpovídá? Podívejte se na toto video a zjistěte, jak vytvořit sdílený dashboard, který týmům a klientům poskytne jasný přehled o stavu projektu, aniž byste museli zasílat dlouhé aktualizační zprávy.
Omezení ClickUp
- Pokročilé funkce nebo složitější pracovní postupy vyžadují určitou dobu na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Každá kampaň, eskalace, zlepšení procesu a úkol jsou na jednom místě – propojené prostřednictvím přizpůsobených zobrazení, automatizací, dokumentů a dashboardů. Nahrazuje roztříštěné tabulky, nekonečné vlákna ve Slacku a izolované nástroje. Můžu snadno sledovat vlastnictví úkolů, plnění SLA a mezifunkční pracovní postupy, aniž bych opustil platformu. Jednoduše řečeno, ClickUp mi poskytuje úplný přehled a kontrolu nad více týmy a funkcemi.
Každá kampaň, eskalace, zlepšení procesu a úkol jsou na jednom místě – propojené prostřednictvím přizpůsobených zobrazení, automatizací, dokumentů a dashboardů. Nahrazuje roztříštěné tabulky, nekonečné vlákna ve Slacku a izolované nástroje. Můžu snadno sledovat vlastnictví úkolů, plnění SLA a mezifunkční pracovní postupy, aniž bych opustil platformu. Jednoduše řečeno, ClickUp mi poskytuje úplný přehled a kontrolu nad více týmy a funkcemi.
2. Jira (nejlepší pro agilní řízení softwarových projektů)
Jira je nástroj pro správu rozsahu, který pomáhá týmům plánovat, sledovat a spravovat jednoduché seznamy úkolů až po složité projekty agilního vývoje softwaru.
Zobrazení rozsahu vám poskytuje přehled o práci ve vašem plánu. Například zobrazení harmonogramu zobrazuje vizuální plán všech úkolů, zatímco zobrazení tabulky rozsahu funguje jako váš seznam úkolů. Můžete zobrazit všechny informace prostřednictvím epik, příběhů a podúkolů, což usnadňuje definování toho, co je třeba udělat a co může počkat.
Filtry a vlastní dotazy pomáhají přizpůsobit rozsah projektu a kdykoli sledovat, co do něj patří a co ne.
Nejlepší funkce Jira
- Upřednostňujte a spravujte projektové resty, abyste zajistili, že tým pracuje na nejdůležitějších položkách.
- Automatizujte běžné pracovní postupy pomocí Atlassian AI.
- Sledujte pokrok pomocí metodik, jako jsou Scrum, Kanban nebo hybridní model, který vyhovuje pracovnímu postupu vašeho týmu.
- Spravujte závislosti úkolů tím, že porozumíte pořadí úkolů, identifikujete úzká místa a předcházíte zpožděním.
- Přizpůsobte si zobrazení úkolů, abyste mohli sledovat úkoly a optimalizovat pracovní postupy s ohledem na frekvenci nasazení a dobu cyklu.
- Vytvářejte podrobné zprávy a přehledy, abyste měli přehled o stavu projektu.
Omezení Jira
- Nastavení a konfigurace může být složité, zejména pro týmy bez technických znalostí.
- Filtrování může být složité, což ztěžuje nalezení přesně toho, co hledáte.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,60 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 17 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o JIRA?
Zde je recenze G2:
Nejužitečnější vlastností nástroje Jira je jeho schopnost přizpůsobit se různým potřebám projektového řízení. Podporuje podrobné reportování a integraci s mnoha nástroji třetích stran a pomáhá zajistit odpovědnost díky jasnému přidělování úkolů a jejich sledování.
Nejužitečnější vlastností nástroje Jira je jeho schopnost přizpůsobit se různým potřebám projektového řízení. Podporuje podrobné reportování a integraci s mnoha nástroji třetích stran a pomáhá zajistit odpovědnost díky jasnému přidělování úkolů a jejich sledování.
3. Asana (nejlepší pro správu pracovních postupů a sledování úkolů)
Asana je software pro správu projektů, který nabízí pokročilé nástroje pro plánování, které vám pomohou přidělovat zdroje, kontrolovat úkoly, sledovat pokrok a spravovat projekty.
Díky šablonám projektů a přizpůsobitelným polím můžete rozepsat všechny podrobnosti, aby každý věděl, co je a co není v rozsahu projektu. Pokud potřebujete provést změny, můžete je zkontrolovat a ověřit pomocí závislostí úkolů a integrovaných schvalovacích pracovních postupů.
Sledujte každou žádost o změnu, získejte souhlas a provádějte efektivní audity v rámci řízení rozšiřování rozsahu.
Nejlepší funkce Asany
- Rozdělte práci na zvládnutelné úkoly s informacemi o vlastnících, termínech a prioritách.
- Vizualizujte práci v různých formátech, jako jsou seznamy, kalendáře, Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule.
- Komunikujte a spolupracujte s členy týmu přímo v rámci úkolů.
- Přidejte štítky a vlastní pole pro automatické třídění, filtrování a vytváření reportů.
- Automatizujte rutinní úkoly a pracovní postupy, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Využijte Asana AI k vytváření aktualizací stavu a identifikaci rizik projektu.
Omezení Asany
- Omezená možnost vyhledávání v konkrétních polích, jako jsou komentáře nebo popisy.
Ceny Asany
- Osobní: 0 $
- Starter: 13,49 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 12 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Zde je recenze G2:
Aplikace Asanas se mi opravdu líbí. Nastavení projektu bylo velmi jednoduché; šablony jsou velmi užitečné. Šablony úkolů mi ještě více usnadnily práci. Líbí se mi pravidla a pracovní postupy, které mohu nastavit a díky nimž je automatizace některých úkolů opravdu snadná.
Aplikace Asanas se mi opravdu líbí. Nastavení projektu bylo velmi jednoduché; šablony jsou velmi užitečné. Šablony úkolů mi ještě více usnadnily práci. Líbí se mi pravidla a pracovní postupy, které mohu nastavit a díky nimž je automatizace některých úkolů opravdu snadná.
4. Smartsheet (nejlepší pro správu práce ve stylu tabulkového procesoru)
Smartsheet umožňuje týmům jasně definovat rozsah projektu vytvořením podrobného plánu projektu s úkoly, podúkoly, závislostmi a termíny rozloženými v mřížkovém zobrazení.
Knihovna hotových šablon rozsahu projektu pomáhá týmům dokumentovat rozsah projektu, výstupy, časové plány a výjimky ve strukturovaném formátu. Souhrnné zprávy poskytují konsolidovaný přehled o stavu rozsahu, pokroku výstupů a klíčových metrikách napříč více projekty.
Tento nástroj také pomáhá týmům vizualizovat závislosti a měřit pokrok ve srovnání s výchozím stavem projektu pomocí Ganttových diagramů a analýzy kritické cesty. Díky tomu je snazší vidět, jak změny rozsahu ovlivňují časové plány nebo přidělování zdrojů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Centralizujte soubory a konverzace související s projekty tím, že je připojíte přímo k úkolům.
- Získejte kontrolu verzí a komentáře na úrovni řádků pro projektové dokumenty, komentáře a schvalování.
- Automatizujte procesy a pracovní postupy, abyste měli přehled o změnách a žádostech o schválení.
- Pomocí dynamického zobrazení můžete filtrovat konkrétní data, která mohou ostatní prohlížet a upravovat.
- Sledujte průběh a klíčové ukazatele v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů a reportů.
- Extrahujte klíčové informace, generujte vzorce a automatizujte tvorbu obsahu s pomocí umělé inteligence.
Omezení Smartsheet
- Chybí vestavěné komunikační nástroje a mobilní aplikace má omezenou funkčnost.
- Rozhraní podobné tabulkovému procesoru je sice známé, ale při správě velmi rozsáhlých a složitých projektů může být nepohodlné.
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Zde je recenze G2:
Moje společnost používá Smartsheet k ukládání užitečných informací, od cen pohonných hmot přes IT požadavky až po sledování pokroku při přeměně obchodů typu c-store. Smartsheet nabízí opravdu neomezené možnosti využití. Můžete vytvářet pracovní postupy a automatizace, které vám ušetří všechny následné e-maily. Uchovává všechny informace na jednom místě, ke kterému má přístup celá naše společnost, a vy získáváte aktualizace v reálném čase napříč všemi odděleními.
Moje společnost používá Smartsheet k ukládání užitečných informací, od cen pohonných hmot přes IT požadavky až po sledování pokroku při přeměnách obchodů typu c-store. Smartsheet může pomoci opravdu mnoha způsoby. Můžete vytvořit pracovní postupy a automatizace, které vám ušetří všechny následné e-maily. Uchovává všechny informace na jednom místě, ke kterému má přístup celá naše společnost, a vy získáte aktualizace v reálném čase napříč všemi odděleními.
5. Wrike (nejlepší pro standardizaci přijímání zakázek)
Wrike využívá umělou inteligenci ke zlepšení vašeho plánu řízení rozsahu projektů tím, že identifikuje potenciální rizika, zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit, a navrhuje pravidla automatizace, aby projekty zůstaly v rámci stanoveného rozsahu.
Robustní nástroje pro sledování, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule, pomáhají týmům vizualizovat pokrok ve srovnání s původním základním rozsahem, což usnadňuje odhalení neočekávaných změn nebo zpoždění, než se vymknou kontrole.
Formuláře pro vlastní požadavky od společnosti Wrike jsou užitečné pro standardizaci přijímání nových úkolů. Pomáhají kontrolovat rozsah tím, že zajišťují, aby všechny nové požadavky prošly formálním procesem kontroly a schvalování, než budou přidány do projektu.
Nejlepší funkce Wrike
- Propojte týmy pomocí značek, aby mohly zobrazit úkoly pro své projekty.
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím komentářů k jednotlivým úkolům a živé editace.
- Vizualizujte projektové plány a závislosti pomocí interaktivních Ganttových diagramů.
- Zaznamenávejte změny a vytvářejte auditovatelnou stopu, abyste zajistili transparentnost.
- Využijte umělou inteligenci k označení rizik souvisejících s rozsahem, jako jsou zpoždění a přetížení zdrojů.
Omezení Wrike
- Mobilní verze postrádá některé funkce ve srovnání s desktopovou aplikací.
- Pro velké týmy může být dražší než jiné alternativy Wrike.
Ceny Wrike
- Zdarma: 0 $
- Tým: 10 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 25 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Zde je recenze G2:
Velmi se mi líbí, jak Wrike pomáhá našemu týmu udržovat soulad mezi více projekty a termíny. Díky přizpůsobitelným dashboardům a zobrazením úkolů je snadné vidět, kdo na čem pracuje, a integrované nástroje pro spolupráci (jako komentáře a sdílení souborů) snižují potřebu nekonečných e-mailových konverzací.
Velmi se mi líbí, jak Wrike pomáhá našemu týmu udržovat soulad mezi více projekty a termíny. Díky přizpůsobitelným dashboardům a zobrazením úkolů je snadné vidět, kdo na čem pracuje, a integrované nástroje pro spolupráci (jako komentáře a sdílení souborů) snižují potřebu nekonečných e-mailových konverzací.
6. Monday.com (nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů a přehlednost)
Monday.com pomáhá týmům jasně definovat, dokumentovat a spravovat rozsah projektu tím, že nastiňuje cíle projektu, výstupy, výjimky, omezení, předpoklady, analýzu zainteresovaných stran a časové harmonogramy.
Prvky rozsahu můžete převést na přizpůsobitelné tabule, které týmům umožňují přiřazovat vlastníky, nastavovat termíny, sledovat stav a vizualizovat pokrok pomocí různých zobrazení, včetně Kanban, Gantt a Timeline.
Přizpůsobitelné řídicí panely shromažďují informace z více projektových tabulek do jednoho přehledného zobrazení, což manažerům umožňuje sledovat pokrok, sledovat klíčové ukazatele výkonnosti a odhalit potenciální rozšiřování rozsahu a překročení rozpočtu, než se stanou problémem.
Pomáhá předcházet nadměrnému rozšiřování projektu tím, že zajišťuje, aby veškerá práce byla striktně v souladu s dokumentovaným rozsahem projektu a aby jakékoli změny nebo doplňky podléhaly formálnímu schválení.
Monday.com – nejlepší funkce
- Vizualizujte plány a identifikujte klíčové milníky pomocí Ganttových diagramů.
- Definujte problémy, stanovte cíle a vizualizujte je pomocí šablon projektových plánů.
- Vše snadno přizpůsobte, od barevně odlišených tabulek po flexibilní pracovní postupy.
- Automatizujte rutinní úkoly a oznámení, abyste zefektivnili pracovní postupy a komunikaci.
- Spolupracujte přidáváním komentářů, souborů a aktualizací přímo v kontextu každého úkolu.
- Automatizujte úkoly a vytvářejte úkoly a pracovní postupy pomocí asistence AI.
Omezení Monday.com
- Některé funkce vyžadují pokročilé nastavení, aby fungovaly efektivně, což může zpomalit zapojení nových spolupracovníků.
Ceny Monday.com
- Zdarma (až pro 2 uživatele)
- Základní: 12 $ za uživatele/měsíc
- Standard: 14 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 24 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak lze přizpůsobit tabule a automatizace, což usnadňuje přizpůsobení systému našemu pracovnímu postupu. Integrace s nástroji jako Slack a Google Drive je bezproblémová.
Líbí se mi, jak lze přizpůsobit tabule a automatizace, což usnadňuje přizpůsobení systému našemu pracovnímu postupu. Integrace s nástroji jako Slack a Google Drive je bezproblémová.
7. Microsoft Project (nejlepší pro plánování projektů na podnikové úrovni)
Microsoft Project je plánovací software, který poskytuje centralizovaný pracovní prostor pro správu projektů, úkolů a seznamů úkolů v aplikacích Microsoft 365. Nabízí funkce, jako je agilní plánování sprintů, vlastní pole a historie úkolů.
Hlavní předností aplikace Microsoft Project v oblasti řízení rozsahu projektů jsou její přísné funkce plánování a sledování . Jakmile je stanoven počáteční plán (základní rozsah projektu), lze snadno identifikovat jakékoli odchylky porovnáním aktuálního pokroku s tímto plánem.
Kromě toho vám umělá inteligence Copilot pomůže vytvářet projektové plány, identifikovat překročení nákladů a rizika, připravovat zprávy o stavu a navrhovat cíle na základě rozsahu projektu.
Nástroj má intuitivní rozvržení s pohledy jako Můj den, Moje úkoly a Moje plány, takže vždy víte, na co se zaměřit jako další. Projekty můžete mapovat pomocí pohledů jako Ganttovy diagramy, mřížky a Kanban tabule.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Project
- Vypracujte podrobnou strukturu rozdělení práce (WBS), abyste pečlivě definovali rozsah.
- Spravujte složité závislosti úkolů a identifikujte kritickou cestu pro projekt.
- Pomocí šablon vytvářejte plány a vybírejte zobrazení, jako jsou seznamy, tabule a časové osy.
- Sledujte pokrok, rozpočet projektu a přidělování zdrojů pomocí dashboardů a reportů v reálném čase.
- Vytvářejte skupiny a úkoly na základě svých plánovacích cílů.
- Vytvářejte podrobné, přizpůsobitelné zprávy pro analýzu výkonu a stavu projektu.
- Integrujte nativně s dalšími aplikacemi Microsoft, jako jsou Teams a Power BI, pro lepší spolupráci a reporting.
Omezení aplikace Microsoft Project
- Omezené možnosti přizpůsobení, nedostatek flexibility a potenciální potíže s integrací do jiných systémů.
- Tento software je drahý, což může být překážkou pro menší organizace nebo týmy.
Ceny produktu Microsoft Project
- Microsoft Planner: zdarma
- Plán 1: 10 $ za uživatele/měsíc
- Planner a Project Plan 3: 30 $ za uživatele/měsíc
- Planner a Project Plan 5: 55 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Project
- G2: 4,0/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Project?
Zde je recenze G2:
Jejich přehledná funkce plánování kapacity zjednodušuje naši práci při efektivním přidělování zdrojů. Vynikající jsou také nástroje pro plánování a rozvrhování – vizuální časová osa (Ganttovy diagramy) a sledování závislostí, které nám pomáhají monitorovat postup projektu.
Jejich přehledná funkce plánování kapacity zjednodušuje naši práci při efektivním přidělování zdrojů. Vynikající jsou také nástroje pro plánování a rozvrhování – vizuální časová osa (Ganttovy diagramy) a sledování závislostí, které nám pomáhají sledovat postup projektu.
8. Teamwork (nejlepší pro správu projektů a reporting)
Teamwork je komplexní platforma pro správu projektů vytvořená pro zpracování zakázek klientů, díky čemuž je velmi vhodná pro správu rozsahu projektů.
Zjednodušuje proces správy rozsahu tím, že vám umožňuje definovat cíle a kontrolní body. Můžete také nastavit milníky, sledovat průběh projektu a nabídnout klientům viditelnost v reálném čase v každé fázi projektu.
Pomocí přizpůsobitelných formulářů můžete shromažďovat požadavky a zpětnou vazbu, které se automaticky převádějí na úkoly, které lze realizovat. Díky flexibilním oprávněním a nastavením ochrany osobních údajů mohou týmy umožnit klientům přímou spolupráci, přičemž vy si zachováte kontrolu nad tím, co vidí.
Teamwork AI pomáhá týmům syntetizovat informace, získat rychlý přehled o kapacitách a automaticky vyplňovat záznamy o výdajích.
Nejlepší funkce Teamwork
- Zobrazte všechny úkoly a získejte přehled o pracovní zátěži svého týmu.
- Sledujte čas přesně na úrovni úkolů, abyste mohli monitorovat vynaložené úsilí a rozpočet.
- Standardizujte nastavení projektů pomocí opakovaně použitelných šablon projektů a seznamů úkolů.
- Pomocí skládacích sekcí můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení od projektů na vysoké úrovni až po podrobné dílčí úkoly.
- Zefektivněte procesy schvalování a kontroly ze strany klientů tím, že budete spravovat vše od prvních návrhů a revizí až po finální schválení na jednom místě.
Omezení týmové práce
- Některé funkce nejsou v mobilní aplikaci dostupné nebo je v ní obtížné se v nich orientovat ve srovnání s desktopovou verzí.
- Při správě velkého počtu souběžných projektů může někdy dojít ke zpomalení výkonu.
Ceny za týmovou spolupráci
- Zdarma
- Cena: 13,99 $ za uživatele/měsíc
- Grow: 25,99 $ za uživatele/měsíc
- Cena: 69,99 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze týmové práce
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Teamworku?
Zde je recenze G2:
Teamwork má velmi intuitivní rozhraní; abych mohl začít, nemusel jsem se ztrácet v moři nastavení. Mohl jsem vytvářet projekty, přidělovat úkoly a stanovovat termíny, aniž bych měl pocit, že luštím tajný kód. Jedna věc, která opravdu udělala rozdíl, byl způsob, jakým vám umožňuje organizovat práci s vazbami a podúkoly.
Teamwork má velmi intuitivní rozhraní; abych mohl začít, nemusel jsem se ztrácet v moři nastavení. Mohl jsem vytvářet projekty, přidělovat úkoly a stanovovat termíny, aniž bych měl pocit, že luštím tajný kód. Jedna věc, která opravdu udělala rozdíl, byl způsob, jakým vám umožňuje organizovat práci s vazbami a podúkoly.
9. Basecamp (nejlepší pro správu projektů a spolupráci)
Basecamp je nástroj pro správu projektů a komunikaci v týmu, který je známý svou jednoduchostí. Rozděluje rozsah projektů na seznamy úkolů, takže každý ví, co je třeba udělat a co je součástí projektu.
Přehledné chronologické uspořádání platformy a komunikační nástroje jsou velkým přínosem pro správu rozsahu. Nástěnka centralizuje oznámení týkající se celého projektu a diskuse o rozsahu, zatímco seznamy úkolů umožňují jasné přiřazování a sledování konkrétních výstupů. Plán zajišťuje, že všechny klíčové termíny a lhůty jsou viditelné pro všechny.
Nejlepší funkce Basecampu
- Získejte přehled o všech úkolech na jednom místě a získejte kompletní obraz o svém projektu.
- Naplánujte důležité termíny, milníky a termíny, aby měl celý tým úplný přehled.
- Automatizujte opakující se kontrolní otázky, aby byl tým informován o postupu prací.
- Pomocí Hill Charts, Lineup a Mission Control můžete vizuálně sledovat pokrok.
- Pomocí seskupených seznamů úkolů se můžete zaměřit na konkrétní úkoly nebo je oddálit a získat tak širší přehled.
Omezení Basecampu
- Je obtížné mít přehled o všem, když se snažíte zvládnout různé karty a projekty najednou.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou Ganttovy diagramy, sledování času a podrobné reporty, které mohou být pro komplexní projekty zásadní.
Ceny Basecamp
- Osobní: Zdarma
- Plus: 15 $ za uživatele/měsíc
- Pro Unlimited: 299 $ měsíčně (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Zde je recenze G2:
Když se Basecamp objevil v mém pracovním životě, velmi se mi ulevilo. Intuitivní rozhraní zajišťuje, že mu porozumí i ti, kteří nemají žádné znalosti. Vytváření seznamů úkolů mi umožňuje organizovat si den, delegovat práci na svůj tým a kontrolovat položky, když jsou hotové. Vyškrtnout tyto položky ze seznamu je úžasný pocit!
Když se Basecamp objevil v mém pracovním životě, velmi se mi ulevilo. Intuitivní rozhraní zajišťuje, že mu porozumí i ti, kteří nemají žádné znalosti. Vytváření seznamů úkolů mi umožňuje organizovat si den, delegovat práci na svůj tým a kontrolovat položky, když jsou hotové. Vyškrtávat položky ze seznamu je úžasný pocit!
10. OpenProject (nejlepší pro správu složitých projektů)
OpenProject je open-source software pro správu projektů, který pomáhá týmům udržovat pořádek a kontrolu během celého životního cyklu projektu. Můžete snadno shromažďovat nápady a definovat rozsah a výstupy vašeho projektu. Dále je můžete rozdělit do strukturovaných pracovních balíčků pomocí seznamového zobrazení.
Týmy mohou sledovat čas a náklady vynaložené na každý pracovní balíček a porovnávat je s původním rozpočtem, aby zabránily rozšiřování rozsahu a zajistily finanční kontrolu. Jakékoli změny rozsahu lze formálně spravovat prostřednictvím pracovních postupů a aktualizací stavu.
Kromě toho vám EVA (Earned Value Analysis) umožňuje sledovat pokrok ve srovnání se skutečným časem a náklady.
Nejlepší funkce OpenProject
- Sledujte úkoly v detailních podrobnostech s popisy, prioritami, stavy a přidělenými osobami.
- Pomocí nadřazených a podřízených tabulek vytvořte a vizualizujte strukturu WBS pro své projekty.
- Plánujte a vizualizujte časové osy, závislosti a kritické cesty pomocí Ganttových diagramů.
- Sdílejte plán projektu se zainteresovanými stranami, vyžádejte si zpětnou vazbu a vytvořte akční plán.
- Vytvářejte programy schůzek a souhrny pomocí asistenta AI , abyste zachytili klíčová rozhodnutí.
Omezení OpenProject
- Jelikož se jedná o open-source nástroj, jeho vlastní hostovaná verze vyžaduje značné technické znalosti pro instalaci, konfiguraci a údržbu.
- Uživatelské rozhraní je sice výkonné, ale není tak moderní ani intuitivní jako u některých komerčních konkurentů.
Ceny OpenProject
- Komunita: Zdarma
- Cloud Basic: 7,25 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Cloud Professional: 13,50 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Cloud Premium: 19,50 $ za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
- Cloud Corporate: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpenProject
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OpenProjectu?
Zde je recenze G2:
OpenProject je komplexní nástroj s širokými možnostmi řízení projektů. Tento nástroj dokonce umožňuje spravovat časové osy úkolů a sledovat problémy. Členové týmu navíc mohou přizpůsobit pracovní postupy a nastavit podrobný plán projektu pomocí intuitivního rozhraní.
OpenProject je komplexní nástroj s širokými možnostmi řízení projektů. Tento nástroj dokonce umožňuje spravovat časové osy úkolů a sledovat problémy. Členové týmu navíc mohou přizpůsobit pracovní postupy a nastavit podrobný plán projektu pomocí intuitivního rozhraní.
Udržujte rozsah projektu pod kontrolou s ClickUp
Jasná kontrola rozsahu projektu formuje průběh vašeho projektu. Pečlivou správou rozsahu projektu nejenže předcházíte chaosu, ale také vytváříte prostor pro dodání přesně toho, co je potřeba, a to včas.
S ClickUpem můžete včas odhalit problémy s rozsahem, rychle reagovat a zajistit hladký průběh projektu. Tato platforma využívající umělou inteligenci integruje všechny úkoly, dokumenty, konverzace a zprávy vašeho projektu do jednoho sdíleného pracovního prostoru, díky čemuž je správa rozsahu projektu pro týmy bezproblémová.
Jste připraveni změnit rozšiřování rozsahu projektu na jeho kontrolu? Zaregistrujte se na ClickUp zdarma.