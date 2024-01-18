ClickUp blog
Co je žádost o změnu a jak ji může váš tým spravovat?

PMO Team
18. ledna 2024

V ideálním světě by všechny vaše projekty probíhaly přesně podle plánu, ale ve skutečnosti i ty nejlépe naplánované projekty někdy vyžadují změny. Jako projektový manažer máte za úkol spravovat všechny žádosti o změnu, aby váš tým mohl plynule pokračovat v práci na splnění cílů projektu. 🎯

S tímto vědomím se podívejme, proč je tak důležité mít proces řízení změn pod kontrolou. Naučíme se také, jak vytvářet a spravovat formuláře žádostí o změnu, aby byl váš projekt úspěšně dokončen včas a v rámci rozpočtu.

Co je žádost o změnu?

Žádost o změnu je návrh na úpravu systému, produktu nebo – jak se dnes zaměříme – již zavedeného projektového plánu. Obvykle ji iniciují zúčastněné strany projektu, například klient nebo člen týmu.

Změna se může týkat jakékoli části projektu, od zásadních změn, jako je posun v dohodnutých výstupech nebo souvisejících obchodních procesech, až po drobnější úpravy, jako je samotný harmonogram projektu.

Žádost o změnu je často nezbytná, když se změní potřeby klienta v důsledku interních nebo externích změn ovlivňujících jeho podnikání, když nejsou k dispozici zdroje nebo když fáze projektu trvají déle, než se očekávalo. 🐌

Význam žádostí o změnu v řízení projektů

Zatímco malé změny lze často provést poměrně snadno, velké změny, které ovlivňují rozsah projektu, jsou jiná věc. Pokud nejsou pečlivě spravovány – a někdy i když jsou – může žádost o změnu projektu způsobit značné narušení. 🚧

V závislosti na rozsahu změny mohou:

  • Vyžadují dodatečné zdroje v podobě personálu nebo vybavení, což může mít dominový efekt na dostupnost těchto zdrojů pro jiné projekty.
  • Výrazně navýšit plánovaný rozpočet, což budete muset zdůvodnit klientům nebo vedení společnosti.
  • Posuňte termíny daleko za původní datum splnění, což může mít vliv na zahájení projektu nebo na jiné projekty, na které jsou zdroje vyčleněny.
  • Zahájení procesu postupného rozšiřování rozsahu, který se může brzy vymknout kontrole
  • Ovlivněte pracovní postupy a morálku svého projektového týmu, zejména pokud změna není dobře komunikována.
Žádost o změnu: zobrazení časové osy v ClickUp
Vizuálně porovnávejte pracovní vytížení týmů a sledujte pokrok pomocí zobrazení časové osy ClickUp.

To jsou jen některé z důvodů, proč je tak důležité mít zavedený formální proces pro správu a sledování žádostí o změnu.

Výhody formálních procesů žádostí o změnu

Proces žádosti o změnu formálně dokumentuje žádosti o změnu a zajišťuje, že je pokaždé dodržen správný postup. Usnadňuje posouzení potenciálního dopadu změny na výstupy projektu, stejně jako na vaše zdroje, rozpočet a časový harmonogram.

Poté můžete rozhodnout, zda žádost o změnu schválíte, nebo ne. Pokud je za schválení odpovědná jiná osoba, získáte informace, které potřebujete, a můžete sledovat proces schvalování. ✅

Ale tím to nekončí. Jakmile nastane čas implementovat schválenou změnu, formuláře žádostí o změnu poskytnou informace, které potřebujete k úpravě plánu řízení projektu.

Žádost o změnu: Dashboard ClickUp
Získejte ucelený přehled o stavu projektů a zbývajících úkolech ve vašem týmu nebo oddělení pomocí dashboardů v ClickUp 3. 0.

A v neposlední řadě dobrý proces žádostí o změnu udržuje všechny zúčastněné strany v obraze, takže každý rozumí tomu, co změna znamená, proč k ní dochází a jak se jich dotkne.

Příklady žádostí o změnu

Projektoví manažeři musí řešit několik různých typů žádostí o změnu. Navrhované změny mohou zahrnovat:

  • Úpravy původních výstupů nebo rozsahu projektu, aby bylo možné držet krok s změnami na trhu, dostupností produktů nebo žádat o další zdroje.
  • Vylepšení nebo aktualizace za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti s příchodem nových technologií
  • Přepracované systémy nebo designové prvky v souvislosti s vývojem značky nebo produktové nabídky společnosti
  • Vylepšení, která zefektivňují interní procesy a šetří čas nebo peníze
  • Opravy chyb nebo systémových poruch, které byly zjištěny
  • Preventivní opatření ke snížení dopadu rizik, která byla identifikována až v pozdní fázi procesu
  • Úpravy systémů za účelem přizpůsobení nejnovějším osvědčeným postupům Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

Jak vytvořit žádost o změnu

Při vytváření žádosti o změnu jsou dva hlavní kroky: brainstorming a odeslání žádosti o změnu. Podívejme se na každý z nich.

1. Brainstorming rozsahu změny

Začněte brainstormingem všeho, co je třeba zvážit ohledně nové funkce a rozsahu změny. Když nejprve provedete brainstorming, budete mít všechny podrobnosti, které potřebujete k podání kompletní žádosti o změnu. 🤔

Využijte tento čas na přípravu, abyste si ujasnili, co přesně nová funkce je a jak funguje. Poté podrobně popište, jakou hodnotu přinese a jak je důležitá.

Žádost o změnu: Funkce sdílení dokumentů ClickUp 3.0
Spolupráce je klíčová s ClickUp 3. 0 Docs, takže můžete rychle sdílet, nastavovat oprávnění nebo exportovat interním nebo externím uživatelům.

Abyste maximalizovali své šance na schválení žádosti o změnu, může být užitečné vžít se v tomto kroku do role schvalovatele změn. Zamyslete se nad tím, co by ho mohlo motivovat k tomu, aby vaši žádost schválil. Například, zlepší tato změna funkčnost, přiláká nové zákazníky, zefektivní interní procesy nebo ušetří či vydělá peníze?

Vytvořte přehled procesu implementace a načasování změny, jakož i dodatečných zdrojů, které budete potřebovat, a kolik bude tato změna stát. Zvažte také, jak by mohla ovlivnit další prvky vašeho webu.

Možná budete muset konzultovat kolegy s konkrétními odbornými znalostmi, například vaše IT oddělení, abyste získali podrobnější informace.

Užitečné nástroje pro fázi brainstormingu

Brainstorming můžete provádět tradičním způsobem s papírem a tužkou nebo elektronicky v dokumentu Word. Nebo si můžete ušetřit spoustu času a úsilí a použít ClickUp.

Žádost o změnu: členové týmu spolupracují pomocí nástroje Whiteboard od ClickUp
Vizuálně spolupracujte s ostatními členy týmu v rámci ClickUp Whiteboards, abyste mohli brainstormovat a proměnit nápady v realizovatelné úkoly.

Tato online platforma pro řízení projektů a produktivitu nabízí několik užitečných nástrojů pro tento krok:

  • Dokumenty: ClickUp Docs poskytuje prostor, kde můžete shromáždit své myšlenky a uspořádat je do smysluplné struktury.
  • Tabule: Pokud vám vizuální nástroje pomáhají lépe přemýšlet, vyzkoušejte tabuli ClickUp, kde můžete generovat nápady a propojovat je, abyste získali celkový přehled.
  • Spolupráce: ClickUp usnadňuje spolupráci s kolegy. Můžete společně pracovat na dokumentech v reálném čase, i když nejste ve stejné místnosti (nebo zemi). Označte své kolegy, aby mohli přidat své nápady, až se později přihlásí.
  • Úkoly: Abyste ušetřili ještě více času, ClickUp vám umožňuje převzít text z kteréhokoli z těchto nástrojů, přímo jej převést na sledovatelný úkol ClickUp a přiřadit jej členovi týmu.
  • Propojení: Všechny vaše dokumenty, tabule a úkoly jsou propojeny s vaším projektem, takže je můžete kdykoli znovu najít.

2. Vytvořte a odešlete formulář žádosti o změnu

Nyní jste připraveni vytvořit svou skutečnou žádost o změnu. 📝

Využijte všechny shromážděné informace k vyplnění formálního formuláře žádosti o změnu. Pravděpodobně budete muset uvést následující informace:

  • Název projektu
  • Umístění projektu
  • Jména členů týmu (včetně rolí, jako je projektový manažer, dodavatel nebo inženýr)
  • Komplexní popis požadované změny (včetně všech souvisejících vlastností a funkcí)
  • Důvody pro změnu rozsahu, s dostatečným množstvím podrobností, aby schvalovatel žádosti mohl žádost podepsat.
  • Úroveň priority změny (jak naléhavá a důležitá je podle vás změna – nebo zda by byla pouze vítaná)
  • Dopad na rozsah práce a jak to ovlivní širší projekt
  • Náklady na změnu a její dopad na rozpočet projektu
  • Dopad na časový harmonogram projektu, například zda to ovlivní nějaké závislosti a/nebo datum dokončení projektu
  • Dopad na zdroje projektu, například zda jsou zapotřebí další zdroje a konkrétní informace o tom, co přesně bude zapotřebí.
  • Dopad na členy týmu, kteří jsou zainteresovaní v projektu
  • Jakékoli další dopady nebo důležité informace

Až budete připraveni, odešlete svou žádost o změnu.

Užitečné nástroje pro vytváření a odesílání žádostí o změnu

I v tomto případě vám může pomoci ClickUp, který nabízí dva způsoby, jak vytvořit žádost o změnu:

  • Generátor žádostí o změnu: Generátor žádostí o změnu projektu ClickUp využívá pokročilé funkce umělé inteligence, které vám pomohou generovat a spravovat žádosti o změnu. Předem připravené šablony a přizpůsobitelná pole zajistí, že zachytíte všechny potřebné informace.
  • Šablona žádosti o změnu: Alternativně můžete přejít přímo na šablonu žádosti o změnu ClickUp a přidat ji do svého pracovního prostoru. Tento hotový formulář žádosti o změnu je zdarma a snadno se používá. Stačí jej vyplnit a odeslat.
Šablona žádosti o změnu od ClickUp
Šablona žádosti o změnu ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla sledovat žádosti o změnu v projektech.

Když je žádost o změnu odeslána na platformě ClickUp pomocí jedné z těchto metod, žádost se přidá do vašeho pracovního prostoru a zařadí se podle projektu, který jste specifikovali. Každá část formuláře žádosti o změnu vytvoří vlastní pole obsahující relevantní informace, takže můžete kdykoli zobrazit podrobnosti žádosti. 🔎

3 tipy pro vytváření žádostí o změnu

Nyní, když máte základy, podívejme se na několik způsobů, jak posunout proces žádostí o změnu na vyšší úroveň.

1. Pište jako profesionál

Psaní stručného popisu projektu pomocí nástroje AI ClickUp
ClickUp AI dokáže generovat nekonečné množství typů dokumentů, jako jsou projektové zprávy, plány lekcí a další dokumenty, které urychlí váš pracovní postup.

Asistent psaní ClickUp AI vám pomůže psát jasněji a stručněji, takže jej můžete využít k doladění obsahu vašeho příspěvku.

2. Přizpůsobte si formulář žádosti o změnu a sdílejte jej

Šablona žádosti o změnu ClickUp je plně přizpůsobitelná. 🪄

Můžete upravovat pole, odstranit je z formuláře, pokud je nepotřebujete, nebo přidat další pole, která byste chtěli vidět. Můžete například přidat pole pro oddělení, funkci nebo telefonní číslo žadatele.

Jakmile budete s formulářem spokojeni, můžete jej sdílet se svým týmem nebo nahrát na svůj web, aby k němu měl přístup kdokoli.

3. Neustále vylepšujte svůj proces

Pokaždé, když dokončíte žádost o změnu, hledejte způsoby, jak tento proces ještě vylepšit. Vaším cílem je vytvořit standardní formát a proces, který můžete vy a váš tým dodržovat pokaždé, když zvažujete provedení změny.

Jak spravovat žádosti o změnu

Udržet přehled o formulářích žádostí o změnu vyžaduje určité úsilí – a pokud se potýkáte s více žádostmi o změnu najednou, může to být velmi náročné. 👀

Můžete se pokusit je spravovat pomocí dokumentu Word nebo Excel. Pokud je však váš projekt nebo navrhovaná změna významná, ruční metody se brzy stanou neproveditelnými.

Naštěstí software pro řízení projektů a nástroje pro automatizaci procesů zefektivňují všechny aspekty procesu žádostí o změnu, bez ohledu na to, jak velký nebo malý je váš projekt.

Opět se zde osvědčuje ClickUp, který vám poskytuje přehledný náhled na všechny vaše žádosti o změnu. Pomáhá vám také sledovat, v jaké fázi procesu se každá z nich nachází, a sdělit to vašemu týmu.

Výběr formátů zobrazení

S ClickUpem můžete zobrazit a spravovat všechny žádosti o změnu, které jste vy nebo váš tým podali. Můžete si dokonce vybrat formát, ve kterém se vám budou zobrazovat.

Zobrazení Kanban Board v ClickUp
Sledujte úkoly a projekty na jednom místě a snadno je přetahujte, třídějte a filtrujte pomocí plně přizpůsobitelného zobrazení Kanban Board.

Například:

  • Formulář žádosti o změnu vám umožňuje odesílat nové žádosti.
  • Zobrazení seznamu požadavků zobrazuje všechny požadavky na změnu, které jsou právě zpracovávány, seřazené podle projektu.
  • Zobrazení Status Board (Stavová tabule) vám poskytuje přehled o aktuálním stavu každé žádosti v reálném čase, seřazený podle stavu.
  • Zobrazení tabulky žádostí zobrazuje všechny vaše žádosti o změnu podle priority a poskytuje vám přístup k podrobným informacím o žádostech.
  • Zobrazení Umístění projektu ukazuje umístění projektu každé žádosti 🌎

Stavy pro sledování pokroku

Po odeslání žádosti o změnu je důležité sledovat její průběh v jednotlivých fázích schvalovacího procesu. To můžete provést aktualizací jejího stavu ve formátu zobrazení podle vašeho výběru.

Možnosti stavu v ClickUp zahrnují:

  • Nová žádost
  • Přiřazený recenzent
  • Průběžné přezkoumávání
  • Odmítnuto
  • Pro implementaci
  • Implementováno

Můžete také vytvořit vlastní stavy, které budou odpovídat vašemu procesu.

vlastní stavy v ClickUp
Vytváření vlastních stavů v ClickUp

Když je žádost o změnu konečně schválena, stačí použít informace, které jsou již v systému, a vytvořit úkoly ClickUp pro implementaci. Poté sledujte jejich průběh až do dokončení.

Jasná komunikace

ClickUp zjednodušuje komunikaci v rámci projektu, eliminuje e-maily a jiné dokumenty, které se snadno ztratí, takže váš tým může zůstat na stejné vlně.

Díky výše popsaným možnostem zobrazení a stavu mohou být váš tým a další zúčastněné strany vždy informovány o požadavcích na změnu. Můžete také nastavit automatická oznámení, která se spustí při změně stavu.

Díky uživatelským rolím a oprávněním můžete vybrat, kdo co uvidí. Například můžete členům svého týmu poskytnout přístup ke všem žádostem o změnu, na kterých pracujete, zatímco klienti budou mít přístup pouze k projektům, na kterých se podílejí.

Co dalšího umí ClickUp?

Možnosti ClickUp tím ale nekončí. Jako špičkový nástroj pro produktivitu a řízení projektů zefektivňuje všechny aspekty vašeho podnikání a šetří vám energii, čas i peníze. 💸

Panel cílů ClickUp
Stanovte měřitelné cíle pro úkoly a projekty s automatickým postupem, abyste efektivněji dosahovali cílů s definovanými časovými lhůtami a kvantifikovatelnými cíli.

Například:

  • Stanovte si cíle v ClickUp a využijte je k vypracování strategie a projektového plánu, poté sledujte svůj pokrok v jejich plnění.
  • Využijte rozsáhlou knihovnu šablon k sepsání rozsahu projektu, naplánování komunikace nebo rozpočtu, případně k informování zainteresovaných stran o postupu projektu.
  • Využijte AI asistenta pro psaní ClickUp k vytváření a správě návrhů nebo k tvorbě cíleného obsahu pro sociální sítě.
  • Automatizujte všechny své projekty pomocí šablon pro řízení projektů, které vám pomohou plánovat, stanovovat priority, implementovat a sledovat pokrok.
  • Komunikujte se svým týmem v reálném čase nebo asynchronně, bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
  • Mějte přehled o všech svých projektech a úkolech díky přizpůsobitelnému panelu ClickUp Dashboard.
  • Propojte ClickUp s dalšími prvky vaší technologické infrastruktury pomocí široké škály integrací, včetně Asana, Google Drive, Slack, Teams, HubSpot nebo Microsoft Outlook.

Zefektivněte žádosti o změnu pomocí správných nástrojů

Žádosti o změnu jsou návrhy na úpravu projektového plánu, produktu nebo systému. Jsou téměř nevyhnutelné v každém projektu nebo podnikání a mohou mít dopad na rozsah projektu, rozpočet a časový rámec.

Abyste se ujistili, že tyto dopady budou pozitivní a nikoli rušivé, potřebujete dobře spravovaný systém žádostí o změnu. Systém, který usnadňuje podávání žádostí, sledování jejich průběhu a udržování jasné odpovědnosti a transparentnosti v průběhu celého procesu.

ClickUp to vše a ještě mnohem více. Od přizpůsobitelného formuláře pro žádosti o změnu až po schválení a implementaci, ClickUp zefektivňuje pracovní postupy při správě změn, čímž vám šetří čas, peníze a starosti. 🤩

