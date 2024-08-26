ClickUp blog

100 memů a vtipných videí o projektovém managementu

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
26. srpna 2024

Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Umění projektového managementu spočívá v udržení synchronizace tří nejdůležitějších věcí: rozsahu, harmonogramu a duševního zdraví týmu.“

Abyste však motivovali svůj tým, udrželi vysokou úroveň energie a zabránili tomu, aby se čísla, grafy a zprávy o pokroku slévaly dohromady, potřebujete si psychicky odpočinout! A co je k tomu lepší než dávka humoru!

Při sestavování tohoto seznamu 100 nejlepších memů o projektovém managementu jsme se skvěle bavili. Najdete v něm všechny vaše oblíbené odkazy na popkulturu a dostatek videí, nad kterými se váš tým jistě zasměje. Až příště potkáte ve chodbě nebo při videohovoru unaveného kolegu, neváhejte mu poslat něco z tohoto seznamu.

Pojďme na to!

meme o projektovém řízení
Zdroj

100 vtipných memů a videí o projektovém řízení

Být dobrým projektovým manažerem není snadné, ani s efektivním softwarem a nástroji pro projektové řízení. Od řízení náročných klientů po dynamiku týmu, přičemž je třeba udržet spokojenost všech zúčastněných stran, je tato práce často velmi náročná.

Ačkoli vám nemůžeme odstranit stres, můžeme vám určitě nabídnout chvilku oddechu. Užijte si tyto memy, které dokonale zachycují vzestupy a pády této práce.

Univerzální problémy projektového manažera

1. Ticho... nikdo se to nedozví!

mém o managementu
Zdroj

2. Kdo? Já? Co jsem udělal?

meme o projektovém managementu Marvel
Zdroj

3. Jak projekt pokračuje?

projekt jde dobře meme
Zdroj

4. Najděte rozdíly…

meme s výsledky projektu
Zdroj

5. Mám tedy vytvořit kartu úkolů?

meme s kartičkou úkolů
Zdroj

6. Snažit se mít všechno pod kontrolou je jako...

meme o řízení projektů
Zdroj

7. Říkám, že je těžké tomu uvěřit, protože to není pravda.

Meme o plánování projektů
Zdroj

8. Nenechte se nachytat!

Staňte se memem projektového manažera
Zdroj

9. Ach, to je moje druhá práce na plný úvazek!

Meme o softwaru pro projektový management
Zdroj

10. Mistr všech řemesel, mistr... počkat, co je to?

Meme o roli projektového manažera
Zdroj

Memy o produktivitě a motivaci

Někdy se stane, že i přes veškerou snahu se nám nedaří dosáhnout požadované produktivity. V takových chvílích může trochu humoru udělat divy.

Memy dokonale zachycují ty „špatné“ dny a ukazují nám, že v těchto problémech nejsme sami. Takže když se vám nedaří, udělejte si přestávku a zasmějte se.

11. Připomenutí, abyste si nastavili připomenutí

Připomenutí ClickUp
Zdroj

💡Tip pro profesionály: Použijte připomenutí ClickUp k nastavení připomenutí z jakéhokoli komentáře k úkolu nebo oznámení, abyste mohli spravovat své úkoly z jakéhokoli zařízení. To vám pomůže zůstat na správné cestě a zajistí, že vám neuniknou žádné důležité detaily nebo termíny.

12. Do práce vždy vložte 100 % svého úsilí.

Dejte do práce 100 % meme
Zdroj

13. Vítejte v noční můře

Meme o harmonogramu projektu
Zdroj

A teď vážně, máte potíže s dodržováním termínů projektů? Vyzkoušejte univerzální software pro projektový management, jako je ClickUp, který vám pomůže plánovat projekty, spravovat úkoly a zajistit hladkou spolupráci týmu.

Řešení pro projektový management ClickUp vám pomůže vytvořit projektové plány, naplánovat a upřednostnit projektové úkoly a rozdělit složité úkoly na jednoduché akční položky, které zvýší efektivitu práce. Zde je návod, jak můžete ClickUp využít pro projektový management:

  • Plánování projektů pomocí AI: Plánujte projekty pomocí ClickUp Brain, AI asistenta ClickUp. Automatizuje úkoly a poskytuje souhrny diskusí o projektech.
  • Sladění cílů projektu: Pomocí zobrazení Ganttova diagramu můžete sledovat průběh projektu a zjistit, jak se shoduje s celkovými cíli společnosti.
  • Vizualizujte úkoly a týmové projekty: Sledujte pokrok týmu a identifikujte překážky projektu pomocí ClickUp Dashboards.
  • Podrobná dokumentace: Soustřeďte rozsah projektu, pokyny a cíle na jednom místě pomocí ClickUp Docs.
Řešení pro projektový management od ClickUp
S ClickUpem máte přístup k cílům projektu, stavu práce a seznamům úkolů na jednom místě

14. Jestli je to sen, nebuďte mě.

Meme o projektovém plánu
Zdroj

15. Všichni se věnujte aktuální prioritě!

Meme o prioritách projektu
Zdroj

💡Tip pro profesionály: Mějte přehled o své práci díky ClickUp Tasks. Ať už je úkol nízké priority nebo urgentní, snadno uvidíte, co vyžaduje vaši pozornost. Poté nastavte úrovně priority, abyste se mohli soustředit na kritické úkoly a plynule sledovat jejich postup.

ClickUp Tasks
Upřednostněte své úkoly pomocí ClickUp Tasks, abyste každý projekt dokončili včas

16. Měl bych se teď naučit číst myšlenky?

Meme o prognózování projektů
Zdroj

17. Kam směřujeme?

Meme o řízení projektů
Zdroj

18. Konec dobrý, všechno dobrý... Dokud nepřijde fáze 2.

Meme „Projekt dokončen“
Zdroj

19. Co je nového? Je to naprosto normální.

Meme o termínu projektu
Zdroj

20. To je ale problém.

Meme o projektu, který je pozadu za harmonogramem
Zdroj

21. Přesně o tom mluvím!

Meme o termínu projektu
Zdroj

Rozsah projektu a řízení rizik

Častým důvodem neúspěchu projektu je nedostatečné řízení rizik. Důvody mohou být různé, od časových omezení po nedostatečnou komunikaci nebo neefektivní procesy. Ale pojďme si z výsledného chaosu udělat mem.

22. Co dělat? Jak na to?

Meme o projektovém managementu
Zdroj

23. Cítím, jak se ke mně plíží „scope creep“.

Meme o rozšiřování rozsahu projektu
Zdroj

24. Nevědomost je skutečně blaženost.

Meme o řízení rizik projektů
Zdroj

25. No nazdar!

Meme o chybě v projektu
Zdroj

26. Ptáte se, jak se vypořádat s rizikem?

meme o reakci na rizika
Zdroj

27. Jsi to, co si myslím?

Meme o rozšiřování rozsahu projektu
Zdroj

28. Hrajte hloupé hry a vyhrajte hloupé ceny.

Meme o rizicích projektu
Zdroj

💡Tip pro profesionály: Urychlete plánování a realizaci projektů pomocí ClickUp Brain. Automaticky generuje podúkoly na základě popisu úkolů, poskytuje souhrny dlouhých komentářů a samostatně vytváří návrhy aktualizací.

S ClickUpem se můžete lépe připravit na řízení rizik při práci na projektech.

ClickUp Brain zahrnuje tři hlavní funkce: AI Knowledge Manager, AI Project Manager a AI Writer for Work. AI Knowledge Manager vám pomáhá najít odpovědi ve vašich dokumentech, úkolech a projektech. AI Project Manager automatizuje úkoly, jako jsou zprávy o postupu a aktualizace. A AI Writer for Work vylepšuje vaše psaní pomocí užitečných podnětů založených na vaší práci.

ClickUp Brain
Získejte odpovědi na všechny dotazy týkající se vašeho projektu s ClickUp Brain

29. Naposledy, slibuju.

Meme o změně rozsahu projektu
Zdroj

30. Co kdybychom…?

identifikovat rizika projektu meme
Zdroj

31. To nejlepší z projektového managementu!

pěkný mem
Zdroj

Řízení zainteresovaných stran a spolupráce

Řízení zainteresovaných stran a spolupráce jsou klíčem k úspěšné realizaci projektu. Když oddělení a členové týmu efektivně spolupracují, je pravděpodobné, že projekty budou probíhat podle plánu a splní své cíle.

Někdy se i přes veškerou snahu nedaří a dochází k problémům a frustraci. Když selže komunikace a týmová práce, mohou být výzvy jak skličující, tak zábavné. Zde je náš výběr memů, které vám řeknou: „Chápeme vás!“.

32. Moderní problémy vyžadují moderní řešení!

Meme o řízení zainteresovaných stran projektu
Zdroj

33. Naše společnost je AGILE!

agilní společnost meme
Zdroj

34. Akční plán není nutný. Nebo snad ano?

Meme s akčním plánem projektu
Zdroj

Akční plán funguje jako pojivo v projektovém řízení, protože poskytuje strukturovaný přístup k dosažení cílů projektu. Ale také víme, že je to náročné.

Můžete použít šablony akčních plánů k rozdělení složitých projektů na konkrétní úkoly, stanovení termínů, přidělení zdrojů a definování odpovědností.

Šablona akčního plánu ClickUp zjednodušuje plánování projektů tím, že projekt rozděluje na proveditelné kroky. Můžete vytvářet a přiřazovat úkoly členům týmu, stanovovat priority úkolů a snadno měřit jejich pokrok pomocí integrovaných analytických nástrojů a vizualizací.

Vylepšuje projektové řízení pomocí funkcí, jako jsou reakce na komentáře, vnořené podúkoly, více přiřazených osob a štítky priorit, a poskytuje tak komplexní řešení pro zefektivnění a vizualizaci vašeho akčního plánu.

Šablona akčního plánu
Stáhnout tuto šablonu
Zjednodušte si stanovování cílů strukturováním akčních položek, přidělováním zdrojů a sledováním pokroku pomocí šablony akčního plánu ClickUp.

35. Bylo to jen na chvíli, bylo to zbytečné...

Meme projektového manažera a generálního ředitele
Zdroj

36. Je to působivé, ale víte, co by bylo ještě lepší?

meme o rozpočtu projektu
Zdroj

37. Nerada to říkám, ale já ti to říkala!

Meme o neúspěchu projektu
Zdroj

38. Nebojte se, my to zvládneme!

extra rozpočet pro projektový mem
Zdroj

39. Jo, soustřeďme se na to nejdůležitější.

Meme zaměřené na zainteresované strany
Zdroj

40. Řekl jste „prodloužení“?

Prodlužování časového harmonogramu projektu Meme
Zdroj

Mylné představy o projektovém řízení

„Oh, ty jsi projektový manažer? Takže ty jen organizuješ rozvrhy všech a dohlížíš na to, aby dělali svou práci?“ Kolikrát jste to jako projektový manažer už slyšeli? Víme, že je to mýtus (tak trochu), ale proč na to neodpovědět memy jako jemným připomenutím!

41. Když jsou vaše schopnosti pracovat s e-mailovou schránkou vaší tajnou super silou.

Meme o super schopnostech projektového manažera
Zdroj

42. Tentokrát se nic nepokazí, že?

Projekt bude v pořádku meme
Zdroj

43. Když projektový manažer změní stav vašeho úkolu??

Meme o změně stavu úkolu v projektu
Zdroj

44. Kdo je na stejné úrovni jako já?

Meme z příručky PMBOK
Zdroj

45. Komunikace je opravdu klíčová.

Meme o komunikaci v rámci projektu
Zdroj

Proaktivní komunikace je pro úspěch projektu zásadní. Špatná komunikace může vést k nedorozuměním, nesprávným očekáváním a neřešeným problémům, které mohou ohrozit úspěch projektu.

Šablona komunikačního plánu je klíčovým dokumentem pro každou organizaci, který podrobně popisuje strategie interní a externí komunikace. Určuje cílovou skupinu, typy sdělení a kanály spolu s frekvencí komunikace.

K organizaci a zlepšení komunikace ve vašem týmu můžete použít šablonu komunikačního plánu ClickUp. Poskytuje strukturovaný rámec pro vytvoření efektivní komunikační strategie.

Takto mohou funkce ClickUp dále zefektivnit a zlepšit komunikaci:

  • Definujte komunikační cíle: Použijte ClickUp Docs k brainstormingu a společnému stanovení jasných komunikačních cílů, aby všichni byli na stejné vlně.
  • Řízení zainteresovaných stran: Organizujte a přiřazujte role zainteresovaným stranám pomocí ClickUp Tasks a zajistěte, aby byly odpovědnosti všech jasné.
  • Vyberte komunikační kanály: Sledujte a spravujte své komunikační kanály pomocí vlastních polí ClickUp, která vám pomohou optimalizovat vaše strategie.
  • Sledujte pokrok a úspěchy: Nastavte si v ClickUp milníky, abyste mohli sledovat pokrok a měřit účinnost svého komunikačního plánu.
Šablona komunikačního plánu ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Zajistěte lepší transparentnost a komunikaci pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp.

46. Tým přidělen; hodně štěstí s projektem!

meme o skupinovém projektu
Zdroj

47. Průvodce pro začátečníky, jak se stát projektovým manažerem

Základy projektového managementu
Zdroj

Dynamika týmu

Způsob, jakým členové týmu komunikují a spolupracují, může projekt buď podpořit, nebo zničit. Efektivní týmová práce závisí na jasném rozdělení rolí, vzájemném respektu a otevřené komunikaci.

Věci však ne vždy jdou hladce – dochází ke střetům osobností, vznikají nedorozumění a mohou nastat konflikty. Naštěstí jsou tyto momenty často zachyceny v humorných memech, které zdůrazňují vzestupy a pády práce v týmu.

48. Když vám váš nadřízený zapomene říct o dovolené vašeho týmu

Meme týmu projektového managementu
Zdroj

49. Dámy a pánové, seznamte se s týmem...

Meme o roli projektového manažera
Zdroj

Role v projektovém týmu jsou stejně rozmanité jako postavy v sitcomu. Od vizionářského projektového manažera/mozku projektu přes detailně orientované vývojáře, kteří proměňují nápady v realitu, až po diplomatické zainteresované strany, které zajišťují, aby byly splněny potřeby všech, hraje každý jedinečnou roli.

50. Příspěvek s poděkováním a vděčností!

Ocenění projektového managementu
Zdroj

51. Je už víkend?

Meme o projektovém managementu na víkend
Zdroj

52. Kde je lež?

Meme o řízení týmu
Zdroj

53. Je to, jak to je (pokrčí rameny)

Meme o vině za neúspěch projektu
Zdroj

54. Když se cítíte jako nejmenší ryba ve velkém rybníku

Technický žargon v memu o projektovém managementu
Zdroj

55. Den v životě projektového manažera vypadá takto...

Den v životě projektového manažera
Zdroj

Samozřejmě, den v životě projektového manažera se točí kolem neustálých kontrol týmu, snahy vybalancovat nekonečné aktualizace a udržet projekt na správné cestě.

56. Zdokonalení umění přesouvání odpovědnosti

Přenesení odpovědnosti za projekt meme
Zdroj

57. Backlog: místo, kde umírají nápady!

Meme o projektovém backlogu
Zdroj

58. Nejlepší jazykolam.

Meme o neúspěšných testovacích případech
Zdroj

59. Perfektní strategie neexistuje...

Meme o strategii projektového trojúhelníku
Zdroj

60. Ideální seznam úkolů

Meme o prioritizaci projektů
Zdroj

Vyzkoušejte tento podceňovaný poklad mezi hromadou triků pro projektový management: sepište si své úkoly, ohodnoťte jejich důležitost a pak udělejte přesně to, co vám nařídí nadřízení. Zbytek jsou jen detaily!

Časové osy a termíny

Termíny a časové plány jsou základem projektového managementu. Poskytují strukturu, stanovují očekávání a udržují projekty na správné cestě.

61. „Všechno, co vidím, jsou termíny, termíny, termíny, termíny.“

Meme o termínu projektu
Zdroj

62. Je to opravdu těžké!

Meme o realizaci projektu
Zdroj

Při projektovém řízení je klíčové plánování a stanovení časového harmonogramu. Časový harmonogram vám umožňuje sledovat pokrok, včas identifikovat potenciální zpoždění a provést nezbytné úpravy, aby projekt pokračoval podle plánu a v rámci rozpočtu.

Pro ty, kteří preferují vizuální přístup k projektovému managementu, je šablona Clickup Project Timeline Whiteboard Template nezbytností!

Můžete snadno přiřazovat úkoly, nastavovat milníky a vizualizovat časový plán projektu. Tato šablona poskytuje přehledný pohled na délku trvání úkolů a termíny, což vám pomůže sledovat pokrok a podle potřeby provádět úpravy. Zjednodušuje plánování a zajišťuje, že váš tým zůstane v souladu s cíli a časovým plánem projektu.

Šablona časové osy pro projektovou tabuli ClickUp
Stáhnout tuto šablonu
Naplánujte si úkoly a časový harmonogram projektu pomocí šablony časové osy ClickUp Project Whiteboard.

63. Takže dnes večer?

nekritická chyba v memu o projektu
Zdroj

64. Odhady času jsou pouhé dohady, ne dogma.

Meme o odhadu času projektu
Zdroj

65. Když se „v rámci rozpočtu“ změní na „ups, překročili jsme ho“

meme o řízení rozpočtu projektu
Zdroj

66. Dostanu se k tomu... někdy.

Meme o termínu odevzdání projektu
Zdroj

67. Lepší pozdě než nikdy, ale později je nejlepší!

Meme „Unsee project problems“ (Neviditelné problémy projektu)
Zdroj

Klienti v projektovém managementu

Znáte ty situace, kdy klienti prostě nechápou proces projektového řízení? Jejich dobře míněné požadavky mohou vést k rozšiřování rozsahu projektu a prodlužování termínů. Tyto memy jsou věnovány všem projektovým manažerům, kteří to zažili!

68. O jak malém rozměru přesně mluvíme?

Meme o změně projektu
Zdroj

69. Nechci to slyšet!

Meme o změnách projektu ze strany klienta
Zdroj

70. Nevím, to mi řekni ty!

meme o zpoždění projektu
Zdroj

71. Prosím, prosím, prosím, neznič mi to.

Meme o cílech projektu
Zdroj

72. Když vše jde podle plánu

meme pro inženýry
Zdroj

💡Tip pro profesionály: Používejte software pro správu úkolů, abyste centralizovali všechny informace související s úkoly a zpřístupnili je všem členům týmu.

73. Znám vás?

Klient ničí harmonogram projektu Meme
Zdroj

74. Nic mě neděsí, kromě...

Meme o strachu z klienta
Zdroj

75. Když má klient nový požadavek (požadavky)…

Meme o požadavcích klienta na projekt
Zdroj

76. Je to test?

Meme „Čekání na schválení“
Zdroj

Stres a vyhoření

Stres a vyhoření jsou bohužel v oblasti projektového managementu až příliš častým jevem. Dlouhé pracovní hodiny, krátké termíny a neustálé řešení problémů si mohou vybrat svou daň.

Dobrý smích může být skvělým prostředkem k uvolnění stresu. Než se začnete cítit přetížení, věnujte chvilku zábavě s memy, které zobrazují úskalí a těžkosti řízení projektů ve stresových situacích. A pamatujte, že v tom nejste sami. Tak vydržte!

77. Ten moment, kdy se váš pondělní optimismus střetne s realitou.

Meme o doručené poště projektového manažera
Zdroj

78. Koneckonců, teprve začínáme.

Meme o stresu při projektovém managementu
Zdroj

79. Když váš mozek pracuje na plné obrátky

Meme o úzkosti z projektového managementu
Zdroj

80. Tajemství výběru funkcí

Memy o projektovém managementu
Zdroj

81. Šest pohledů na projektové manažery!

mémy z pohledu projektového manažera
Zdroj

82. Když jsou sliby hluboké jako oceán – ale nikdy se nedodržují.

meme o změně názvu pozice projektového manažera
Zdroj

83. Požadavek na funkci, opakujte!

meme o bolesti hlavy
Zdroj

84. Už od nepaměti uvízl v sisyfovském momentu.

Memy o výzvách v rámci projektů
Zdroj

85. Začali jste tuto schůzku beze mě?

Meme o projektové schůzce
Zdroj

86. Projektoví manažeři se vyhýbají předpokladům jako míčům při vybíjené.

Meme o předpokladech projektu
Zdroj

87. „Ale, ale… to riziko bylo nevyhnutelné!“

meme o rizicích projektu
Zdroj

Memy o Scrumu

Scrum je jedním z nejpopulárnějších agilních frameworků v oblasti projektového managementu. Mnoho lidí v projektovém managementu ho však ve skutečnosti nepovažuje za příliš přitažlivý.

Pokud patříte mezi ty, kteří mají ke Scrumu vztah lásky a nenávisti, tyto memy jsou právě pro vás!

88. Proč se to vždycky stane právě mně?

mémy týmu Scrum
Zdroj

89. Pokud máte pochybnosti, vyberte cokoli kromě Scrumu.

Meme Scrum vs. Kanban
Zdroj

90. Čím jsem si to zasloužil?

scrum meme
Zdroj

91. Sedni si! Teď jsem na řadě já.

Meme o scrum masterovi
Zdroj

Různé memy a videa týkající se projektového managementu

Tyto různé skvosty jsou divokými kartami – nečekaně vtipné a trefné, pokud jde o každodenní zvláštnosti a překvapení v práci.

Tak tady jsou, vaše poslední pobavení před návratem do světa termínů a dodávek. Připraveni?

92. Staré dobré časy…

Meme o softwaru pro projektové řízení
Zdroj

93. Ten jeden člen týmu z Velké Británie...

Ten jeden člen týmu z Velké Británie
Zdroj

94. Vyslechněte mě...

Agilní rámec pro projektový mem
Zdroj

95. Když je celá vaše existence lež!

Meme o rozšiřování rozsahu projektu
Zdroj

96. Tak krásné, tak hezké!

meme o projektovém plánu
Zdroj

97. Je to, jak to je...

Meme o autoritě projektového manažera
Zdroj

98. A je to tu zase!

Meme s ohlasy na projekt
Zdroj

99. Když je váš otec projektový manažer

Když je táta projektový manažer – mem
Zdroj

100. Hotovo, mějte se!

pm meme
Zdroj

Zlepšete své projektové řízení s ClickUp

I když tyto memy nabízejí chvilku zábavy, víme, jaké úskalí s sebou nese práce projektového manažera – náročné termíny, řízení zainteresovaných stran, nevyřízené úkoly a tak dále.

Dobrou zprávou však je, že tyto výzvy můžete snadno zvládnout pomocí komplexního softwaru pro projektový management, jako je ClickUp.

ClickUp je komplexní řešení, které centralizuje činnosti týmu, zlepšuje spolupráci a zvyšuje efektivitu projektů. Je navrženo tak, aby se přizpůsobilo týmům všech velikostí a odvětví, od malých startupů po velké korporace.

S ClickUp můžete plánovat projekty, přidělovat úkoly, brainstormovat nápady, vizualizovat pokrok a dělat mnohem více.

Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a zjistěte, jak ClickUp vyhovuje vašim potřebám!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp