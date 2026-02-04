11 nejlepších příkladů CRM softwaru a jejich případů použití pro zvýšení produktivity

Pokud se nalezení nového CRM softwaru dostalo na vrchol vašeho nekonečného seznamu úkolů, pojďme tento úkol splnit ještě dnes!
CRM (Customer Relationship Management) je systém pro správu každodenní komunikace a dat od potenciálních zákazníků, kontaktů a stávajících zákazníků. Umožňuje firmám sledovat interakce a preference zákazníků a poskytovat lepší zákaznický servis.
A se správným CRM softwarem mohou týmy prodeje a marketingu přesouvat položky přímo do CRM workflow a dotahovat věci do konce. Začnou svůj den s přesnou představou o tom, co mají dělat a kde najít potřebné zdroje.
Nejde o to, jestli, ale kdy budou firmy potřebovat správný systém, aby jejich týmy zůstaly soustředěné a produktivní. Budete potřebovat specializované nástroje, které přinesou výsledky. Abychom vám pomohli rozhodnout, který CRM software bude mít na váš tým největší dopad, sestavili jsme 11 příkladů a případů použití CRM.
⏰ 60sekundové shrnutí
Při výběru CRM, které vyhovuje vašim potřebám, zvažte následující nástroje a jejich nejlepší využití pro různé typy uživatelů a podniků
- ClickUp – Nejlepší řešení pro mobilní CRM a řízení projektů pro freelancery, startupy, malé firmy i velké podniky
- HubSpot – Nejlepší volba pro komplexní CRM řešení vhodné pro freelancery, startupy, malé firmy i velké podniky
- Zendesk – Nejlepší CRM pro helpdesk a správu ticketů pro startupy, malé firmy a velké podniky
- Freshworks – Nejlepší pro řízení prodejních aktivit pro servisní firmy a podniky
- AgencyHandy – Nejlepší pro správu klientů a prodejního procesu v agenturách
- Microsoft Dynamics – Nejlepší pro operativní CRM speciálně navržený pro podniky
- BIGContacts – Nejlepší pro správu kontaktů pro freelancery, startupy a malé firmy
- Salesforce – Nejlepší analytický CRM systém přizpůsobený středním a velkým podnikům
- ActiveCampaign – Nejlepší pro správu kampaní pro freelancery, startupy, malé firmy a velké podniky
- Pipedrive – Nejlepší pro správu prodejního procesu a obchodů zaměřené na střední a velké podniky
- Google Sheets – Nejlepší CRM založené na tabulkách pro freelancery a SaaS firmy
Srovnávací tabulka CRM softwaru
Zde je stručný přehled případů použití a obchodních struktur pro každý CRM systém!
|CRM
|Případ použití
|Nejvhodnější pro
|Mobilní CRM a řízení projektů
|Nezávislí pracovníci, startupy, malé firmy, velké podniky
|Kompletní CRM
|Nezávislí pracovníci, startupy, malé firmy, velké podniky
|Helpdesk/CRM pro správu ticketů
|Startupy, malé firmy, velké podniky
|Řízení prodejních aktivit
|Služby, podniky
|CRM pro správu klientů a agentur
|Agentury a firmy poskytující služby
|Operační CRM
|Podniky
|Správa kontaktů
|Freelanceři, startupy, malé podniky
|Analytické CRM
|Střední podniky, velké podniky
|Správa kampaní
|Nezávislí pracovníci, startupy, malé firmy, velké podniky
|Prodejní pipeline a obchody
|Střední podniky, velké podniky
|CRM v tabulkovém procesoru
|Freelanceři, SaaS
Jak v ClickUp hodnotíme software
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
11 nejlepších příkladů CRM softwaru
1. ClickUp
ClickUp usnadňuje organizaci a rozvíjení vztahů se zákazníky díky vizualizaci dat, automatizaci marketingu, komunikaci a dalším funkcím – vše na jednom místě. A ClickUp není určený pouze pro konkrétní odvětví! Funkce a nástroje jsou plně přizpůsobitelné, takže mezioborové týmy, jako jsou marketing, technická podpora a finance, mohou ClickUp využít ke správě svých úkolů a k rychlejšímu uzavírání obchodů.
Případ použití ClickUp: Mobilní CRM a řízení projektů
Jak budete rozšiřovat svou databázi zákazníků a přebírat složitější zakázky, budete potřebovat spolehlivé řešení pro CRM a řízení projektů, jako je ClickUp, abyste mohli spravovat všechny úrovně prodejních příležitostí a marketingových kampaní.
Funkce ClickUp pomáhají zefektivnit prodejní a marketingové aktivity, takže každý má k dispozici potřebné informace v pravý čas. Výsledek? Lepší vztahy v týmu a rychlejší předávání úkolů, což vede k koordinovanému zákaznickému zážitku. Zde jsou další způsoby, jak využít ClickUp:
- Přizpůsobte si svůj pracovní prostor ClickUp tak, aby týmy a obchodní zástupci měli flexibilitu při prohlížení dat různými způsoby
- Snižte počet otevřených záložek a aplikací díky nativním integracím a integracím třetích stran v ClickUp
- Odstraňte izolované systémy a zrychlete komunikaci integrací e-mailů s ClickUp
- Automatizujte prodejní procesy, připomenutí, následné kroky a další časově náročné úkoly
- Přístup k ClickUp máte z jakéhokoli zařízení, ať už jste v kanceláři nebo na cestách
- Nastavte šablony CRM pro výstupy pro klienty a prodejní procesy
- Vytvořte model prognózy prodeje na základě historických dat
Pokud jste v ClickUp nováčkem, začněte s šablonou ClickUp CRM a vyzkoušejte si personalizaci projektů a automatizaci prodeje!
Spravujte své potenciální zákazníky, vztahy se zákazníky a prodej na jednom místě pomocí této šablony ClickUp CRM
Ceny ClickUp
2. HubSpot
HubSpot je výkonné CRM řešení poskytující software, služby a školení v oblasti inbound marketingu a prodeje. Nabízí širokou škálu softwaru, který pomáhá firmám s jejich marketingovými a prodejními aktivitami, včetně HubSpot CRM, HubSpot Marketing a HubSpot Sales. HubSpot má také integrovaný analytický systém, který uživatelům poskytuje přehled o tom, jak si vedou jejich marketingové kampaně.
Případ použití HubSpot: Kompletní CRM
Největší nevýhodou používání více CRM systémů je, že váš tým musí vynaložit dvojnásobné úsilí, aby udržel informace aktuální. S CRM platformou, jako je Hubspot, můžete snadno spravovat interakce a data v průběhu celého životního cyklu zákazníka pod jednou střechou.
CRM HubSpot může pomoci prodejním týmům zlepšit zapojení zákazníků, zvýšit prodej a optimalizovat jejich marketingové aktivity. K dispozici jsou různé funkce, které vám pomohou spravovat vztahy se zákazníky. Pomocí webových stránek můžete vytvořit seznam kontaktů, sledovat interakce se zákazníky a odesílat automatické e-maily.
Ceny HubSpot
- Nástroje zdarma
- Starter: Ceny začínají na 18 $/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů
- CRM Suite Starter: Ceny začínají na 20 $/měsíc za 1 000 marketingových kontaktů
- Profesionálové: Ceny začínají na 800 $/měsíc za 2 000 marketingových kontaktů
3. Zendesk
Zendesk je platforma zákaznického servisu, která pomáhá firmám poskytovat podporu svým zákazníkům. Nabízí sadu nástrojů, které firmám pomáhají spravovat interakce se zákazníky, včetně systému ticketů, chatové funkce a znalostní báze. Zendesk se integruje s celou řadou dalších softwarových platforem, což firmám usnadňuje poskytování podpory napříč všemi kanály.
Případ použití Zendesk: Helpdesk/CRM pro tickety
Systém helpdesku je nezbytnou součástí jakékoli činnosti v oblasti zákaznické podpory. Díky systému helpdesku mohou společnosti snadno sledovat a spravovat požadavky zákaznické podpory.
K shromažďování zpětné vazby od zákazníků a sledování úrovně jejich spokojenosti lze použít jakýkoli software zaměřený na ticketing, ale Zendesk je lepší volbou, protože usnadňuje práci nejen vašim zákazníkům, ale i vašim interním týmům podpory. Když je sdílení informací plynulé a přístupné, už se neztrácejí v záplavě práce, ale místo toho se mohou věnovat personalizaci zážitků pro zákazníky.
Ceny Zendesk
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Tým podpory: 19 $ za agenta/měsíc
- Support Professional: 55 $ za agenta/měsíc
- Podpora Enterprise: 115 $ za agenta/měsíc
4. Freshworks
Freshworks je sada cloudového softwaru, která pomáhá firmám spravovat vztahy se zákazníky, prodej a marketing. Nabízí řadu nástrojů pro sledování interakcí se zákazníky a potenciálními zákazníky, včetně nástroje pro CRM strategii, nástroje pro e-mailový marketing a systému pro správu úkolů a projektů.
Případ použití Freshworks: Řízení prodejních aktivit
Sledování prodejních aktivit je důležitou součástí CRM ekosystému pro zvýšení retence zákazníků. Díky sledování prodejních aktivit máte jasný přehled o tom, kde jsou prodejní cíle plněny, překračovány nebo naopak zaostávají. S Freshworks máte několik možností, jak sledovat prodejní aktivity:
- Využijte chronologický přehled interakcí každého zákazníka s vaší firmou
- Pomocí dashboardů získáte přehled o výkonu svého týmu, včetně aktuálních celkových tržeb, aktivních potenciálních zákazníků a otevřených příležitostí.
- Využijte metriky e-mailů a sledujte údaje, jako je počet odeslaných e-mailů, procento zákazníků, kteří na e-mail odpověděli, míra odrazů a další.
Ceny Freshworks
- 21denní zkušební verze zdarma
- Growth: Zdarma pro až tři uživatele, poté 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
5. AgencyHandy
Agency Handy je platforma pro správu klientů, která byla vytvořena speciálně pro agentury. Spojuje CRM, řízení projektů, fakturaci, zpětnou vazbu k souborům a komunikaci s klienty na jednom místě. Od sledování potenciálních zákazníků až po konečnou platbu vám Agency Handy pomůže řídit provoz vaší agentury bez nutnosti používat více nástrojů.
Případ použití v agentuře: Správa klientů a agentury
Zde je několik způsobů, jak vám Agency Handy pomáhá spravovat vztahy s klienty a provoz agentury —
- Sledujte potenciální zákazníky prostřednictvím vizuálního pipeline s vlastními poli, přiřazením agentů a kompletní historií interakcí
- Rozdělte projekty na úkoly, stanovte termíny a priority a sledujte pokrok na Kanbanové tabuli
- Automatizujte fakturaci pomocí opakovaných plateb, podpory více měn a plateb přes Stripe, PayPal, Wise a kryptoměny
- Sledujte odpracované hodiny týmu pomocí vestavěných časovačů, ručního zadávání a filtrovatelných výkazů práce
Ceny pro agentury Handy
- K dispozici je 7denní bezplatná zkušební verze
- Freelancer: 29 $/měsíc
- Team Starter: 99 $/měsíc
- Business Pro: 199 $/měsíc
6. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics je řada podnikových softwarových aplikací nabízených společností Microsoft. Pokrývá různé aspekty podnikání, od financí a provozu až po prodej a marketing. Dynamics je navržen tak, aby pomáhal organizacím spravovat jejich finance, provoz, prodej a marketing a zákaznický servis.
Případ použití Microsoft Dynamics: Operační CRM
Operační CRM pomáhá firmám s celou řadou činností, jako je sledování údajů o zákaznících, automatizace prodejních procesů a správa interakcí. V zásadě však operační CRM zlepšuje zákaznický servis tím, že poskytuje agentům informace o zákaznících, včetně předchozích interakcí a objednávek.
Díky sledování interakcí se zákazníky a dat v CRM softwaru, jako je Microsoft Dynamics, mohou firmy lépe pochopit, co zákazníci potřebují a chtějí, a jak jim co nejlépe vyhovět. Tyto informace mohou firmám také pomoci identifikovat ohrožené zákazníky a podniknout kroky k jejich udržení. CRM software může tento proces usnadnit automatizací mnoha úkolů souvisejících se sledováním a správou zákaznických dat.
Ceny Microsoft Dynamics
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Sales Professional: 65 $/měsíc na uživatele
- Sales Enterprise: 95 $/měsíc na uživatele
- Sales Premium: 135 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Relationship Sales: 162 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Sales: 40 $/měsíc na uživatele
7. BIGContacts
BIGContacts je cloudový systém pro správu kontaktů určený pro firmy, který umožňuje ukládat, spravovat a sdílet kontakty s ostatními v bezpečném prostředí. Díky BIGContacts mohou uživatelé efektivněji komunikovat s kolegy, zákazníky a partnery, protože mají okamžitý přístup ke všem kontaktním informacím na jednom místě. BIGContacts navíc nabízí řadu funkcí, jako je sdílení kontaktů, připomenutí narozenin a vlastní filtry, které uživatelům pomáhají udržovat pořádek a zůstat v kontaktu.
Případ použití BIGContacts: Správa zákaznických dat a kontaktů
Pokud jste malá firma, která potřebuje pohodlný CRM systém bez zbytečných komplikací, BIGContacts byl navržen právě pro tyto potřeby.
Správa kontaktů je více než jen sledování jmen a e-mailových adres. Jde o vytvoření systému, který vám pomůže zůstat v kontaktu s vašimi kontakty, udržuje je v pořádku a usnadňuje vám vyhledání potřebných informací, když je potřebujete. Zde je několik kroků, které můžete podniknout k přizpůsobení rozhraní BigContacts:
- Pomocí vlastních polí můžete ukládat jakékoli další informace o potenciálních a stávajících zákaznících, které jsou důležité pro vaše podnikání
- Třídit a zobrazovat kontakty podle nevyřízených nebo nadcházejících aktivit, příležitostí, posledního kontaktu nebo poslední komunikace
- Vytvářejte uživatele, role a oprávnění pro správu svých týmů
- Prohlížejte si aktualizovanou e-mailovou komunikaci na jednom místě
Ceny BIGContacts
- VÝHODNÁ CENA: 5 $/měsíc na uživatele
- VÍCE: 15 $/měsíc na uživatele
- NEJLEPŠÍ: 25 $/měsíc na uživatele
- ENTERPRISE: Ceny na míru
8. Salesforce
Salesforce je společnost zabývající se cloudovým softwarem, která poskytuje CRM a další podniková softwarová řešení. Salesforce pomáhá firmám spravovat data o zákaznících, interakce a prodejní procesy. Nabízí řadu funkcí, včetně správy prodejního procesu, správy kontaktů, automatizace marketingu a zákaznické podpory.
Případ použití Salesforce: Analytické CRM
Nástroje Salesforce spolupracují, aby porozuměly vašim datům několika způsoby. Prvním způsobem je použití jako zdroj dat. CRM obsahuje velké množství dat o zákaznících a jejich interakcích s vaší společností. Tato data lze využít k získání přehledu o chování zákazníků, jejich preferencích a trendech.
Druhým způsobem, jak využít Salesforce pro analytiku, je použít jej jako nástroj pro vytváření reportů. Reporty generované z CRM vám mohou poskytnout přehled o tom, jak si vaše firma vede, jaké marketingové kampaně fungují, jak zlepšit retenci zákazníků a na co se musíte zaměřit.
Ceny Salesforce
- Starter: 25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 105 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 190 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 355 $/měsíc na uživatele
9. ActiveCampaign
ActiveCampaign je platforma pro e-mailový marketing, která vám umožňuje vytvářet a odesílat newslettery, automatizované zprávy a další cílený obsah. Poskytuje také výkonné funkce sledování a reportování, díky kterým můžete měřit úspěšnost svých kampaní a optimalizovat své úsilí. ActiveCampaign navíc nabízí širokou škálu integrací s dalšími službami, což usnadňuje propojení vašich e-mailových marketingových aktivit s ostatními marketingovými aktivitami.
Případ použití ActiveCampaign: Správa kampaní
Správa kampaní v CRM je důležitým úkolem pro každou organizaci. Kampaně lze využít k oslovení konkrétních zákazníků nebo skupin zákazníků pomocí marketingových materiálů, speciálních nabídek nebo jiné komunikace.
Při správě kampaní v CRM systému, jako je ActiveCampaign, budete mít možnost přizpůsobit si každou fázi podle svých preferencí:
1. Definování cílů kampaně a společnosti
2. Vytvoření podrobného plánu a určení klíčových osob pro realizaci kampaně
3. Identifikace cílové skupiny kampaně a vytvoření cílených sdělení
4. Nastavení sledování a OKR, aby bylo zajištěno splnění cílů kampaně
5. Vyhodnoťte výsledky kampaně a podle potřeby proveďte změny pro budoucí kampaně
Ceny ActiveCampaign
- Marketing Lite: 29 $/měsíc na uživatele
- Marketing Plus: 49 $/měsíc (3 uživatelé)
- Marketing Professional: 149 $/měsíc (5 uživatelů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
10. Pipedrive
Pipedrive je nástroj pro správu prodejního procesu, který pomáhá firmám sledovat jejich prodejní cyklus a pokrok. Jedná se o cloudové řešení přístupné z jakéhokoli zařízení, což z něj činí ideální volbu pro firmy s týmem pracujícím na dálku. Pipedrive nabízí řadu funkcí, jako jsou přizpůsobitelné prodejní procesy, prodej, integrace e-mailů a sledování aktivit.
Případ použití Pipedrive: Prodejní pipeline a obchody
Prodejní pipeline je vizuální znázornění vašeho prodejního procesu. Pomáhá vám sledovat příležitosti v každé fázi prodejního cyklu, od potenciálního zákazníka až po zákazníka. Pipedrive usnadňuje nastavení přizpůsobitelné pipeline ve třech jednoduchých krocích:
1. Nastavte si svůj prodejní proces přidáním svých obchodů nebo jejich automatickým importem z tabulky nebo CRM
2. Sledujte pokrok díky automatickým upozorněním a připomenutím, abyste udrželi obchody na správné cestě
3. Automatizujte růst pomocí technologie AI, která vám pomůže identifikovat příležitosti k uzavření více prodejů
Ceny Pipedrive
- Základní: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Professional: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Power: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
11. Tabulky Google
Google Sheets je webový editor tabulek, který umožňuje spolupráci na aktuálních datech prostřednictvím sdílení a úprav v reálném čase. Můžete vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace přímo ve svém prohlížeči a budou se automaticky ukládat na váš Google Drive. Jako součást Google Workspace mohou týmy urychlit pracovní postupy propojením Sheets s dalšími aplikacemi Google a vytvořit tak řešení na míru.
Případ použití Google Sheets: CRM v tabulkovém procesoru
Tabulkový procesor je nejznámější způsob, jak sledovat vztahy se zákazníky. Můžete vytvořit tabulku se jménem zákazníka, kontaktními údaji a jakýmikoli poznámkami, které o zákazníkovi máte. To vám pomůže sledovat komunikaci a veškeré interakce se zákazníky, které jste měli. Kromě toho můžete tabulkový procesor použít k vytváření CRM reportů nebo ke sledování stavu zásob.
Ceny Google Sheets
Podívejte se, jak může CRM software pomoci rozvíjet vaše podnikání
Realita je taková, že je těžké najít si nepřerušovaný čas, který by bylo možné věnovat úkolům souvisejícím se správou klientů. A starší CRM systémy často nutí obchodníky překonávat překážky, aby se dostali ke svým datům.
Když je vše od osobních úkolů po týmovou spolupráci na jednom místě, je snadné najít to, co potřebujete, a vyhnout se duplicitní práci. S ClickUpem budete mít k dispozici CRM nástroje, integrace a podporu pro nastavení procesů pro předvídatelné i vysoce komplexní projekty a obchody.
Často kladené otázky (FAQ)
ClickUp nabízí plně přizpůsobitelné CRM s mobilním přístupem, které umožňuje obchodním a marketingovým týmům spravovat údaje o zákaznících, úkoly a komunikaci na cestách z jakéhokoli zařízení. Tato flexibilita pomáhá týmům pracujícím na dálku zůstat v synchronizaci a být produktivní bez ohledu na to, kde pracují.
ClickUp Automations dokáže automaticky přesouvat obchody mezi jednotlivými fázemi prodeje, přiřazovat úkoly členům týmu a spouštět upomínky na následné kroky, čímž snižuje manuální práci a zajišťuje, že váš tým plní své povinnosti a dodržuje harmonogram v průběhu celé zákaznické cesty.
Ano, ClickUp je vysoce přizpůsobitelný. Můžete vytvářet vlastní pole, stavy a zobrazení pro sledování dat, která jsou důležitá pro týmy marketingu, prodeje, podpory a financí – to vše v rámci jednoho CRM pracovního prostoru – a zajistit tak, aby měl každý potřebná data vždy po ruce.
ClickUp nabízí hotové CRM šablony, které obsahují přizpůsobitelné fáze obchodů, stavy úkolů, dashboardy a pracovní postupy. Tyto šablony pomáhají týmům okamžitě začít spravovat vztahy se zákazníky a prodejní pipeline, aniž by musely vše budovat od nuly.
Díky integraci komunikace, zákaznických dat, správy úkolů a prognóz prodeje do jedné platformy eliminuje ClickUp nutnost přepínání mezi více aplikacemi, čímž zjednodušuje pracovní postupy a zvyšuje efektivitu týmu.