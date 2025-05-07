10 nejlepších alternativ k Microsoft Loop, díky kterým bude spolupráce vypadat snadno

Microsoft Loop je jako vaše oblíbená kavárna. ☕
Stačí se sejít se všemi svými přáteli a můžete společně pracovat, zatímco popíjíte nějaký kofeinový nápoj. Microsoft Loop sice nemůže poskytnout nápoje a jídlo, ale pomůže vám spolupracovat s kolegy virtuálně!
Díky jednoduchému uživatelskému rozhraní pomáhá tato platforma studentům i firmám spolupracovat na stejném projektu současně. Ale není to jediné řešení na trhu! Je důležité být kritický a vyzkoušet i jiné nástroje – stejně jako byste vyzkoušeli několik kaváren, než najdete tu, která vám nejvíc vyhovuje!
Abychom vám usnadnili rozhodování, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Microsoft Loop, které přinesly revoluci do logistiky týmové spolupráce!
Co je Microsoft Loop?
Microsoft Loop je platforma, která usnadňuje spolupráci v reálném čase a sdílení informací s více lidmi pod jednou střechou.
Tento nástroj, který byl vytvořen, aby se nemuselo přecházet mezi jinými aplikacemi Microsoftu, jako jsou Word, Excel a PowerPoint Presentation, vám pomůže vytvořit pracovní prostory, kde můžete společně vymýšlet nápady, komentovat a pracovat na stejném projektu.
Díky funkci AI Copilot můžete dokonce zjednodušit tvorbu nápadů. Stačí zadat otázku a asistent AI vám pomůže s odpověďmi, které vám trochu usnadní pracovní den.
Navíc vyhledávací lišta platformy vám umožňuje najít šablony na základě konkrétních klíčových slov, jako je například náčrt marketingové kampaně. Díky nástrojům pro správu projektů a produktivitu můžete také snadno pracovat na více projektech najednou.
Celkově lze říci, že Microsoft Loop slouží jako prostor pro spolupráci (podobně jako Notion), ale jeho funkce nejsou vhodné pro každého. Někteří uživatelé shledávají, že má podobné funkce jako stávající konkurence, a domnívají se, že nenabízí nic tak jedinečného, co by je přimělo k přechodu.
Co byste měli hledat v alternativě k Microsoft Loop?
Při výběru alternativy k Microsoft Loop zvažte tyto funkce jako měřítko:
- Šablony projektů: Hledejte alternativu k Microsoft Loop, která poskytuje snadnou pomoc s projekty prostřednictvím vysoce kvalitních šablon pro různé případy použití.
- Online spolupráce: Jednou z nejdůležitějších funkcí Microsoft Loop je nastavení platformy pro spolupráci uživatelů, která umožňuje efektivní komunikaci v reálném čase. Je přirozené očekávat, že její alternativa bude nabízet funkce pro společnou tvorbu, jako jsou vlákna komentářů, digitální tabule a označování uživatelů.
- Podpora AI : V dnešní době se bez AI neobejde žádný nástroj pro spolupráci! Najděte alternativu, která poskytuje podporu AI pro úkoly, jako je psaní a brainstorming nápadů.
- Kompatibilita: Je dobré mít nástroj, který funguje na všech zařízeních a není omezen pouze na Windows nebo MacOS (např. Microsoft Teams nebo Google Docs).
- Integrace: Nikdy není špatný nápad zvolit nástroj, který se integruje s jinými aplikacemi a minimalizuje rušivé přecházení mezi aplikacemi při správě projektů.
- Správa dokumentů: Hledejte řešení, které vám pomůže upravovat a spravovat všechny dokumenty pro vaše projekty na jednom místě, což vám usnadní udržet krok!
10 nejlepších alternativ k Microsoft Loop pro posílení týmové spolupráce
Na základě výše uvedených funkcí jsme sestavili seznam 10 alternativ k Microsoft Loop, které můžete ihned vyzkoušet. Projděte si funkce, výhody a nevýhody každé možnosti a vyberte si tu nejlepší! ❤️
1. ClickUp
O moderní spolupráci nelze hovořit bez zmínky o ClickUp! ClickUp byl vytvořen pro dynamické týmy, které jsou závislé na týmové práci v reálném čase, a poskytuje všechny nástroje pro spolupráci při řízení projektů na jednom místě! ⭐
Začít je stejně snadné jako procházet internet! Stačí kliknout na avatar pracovního prostoru a vybrat + Nový pracovní prostor. Pracovní prostory se nacházejí v horní části hierarchie projektů ClickUp a od tohoto bodu je můžete rozdělit na prostory, složky, seznamy a další.
Potřebujete efektivní řešení pro úpravy, ukládání a správu dokumentů? Pokud ano, pak je ClickUp Docs vaším nejlepším přítelem! Můžete vytvářet dokumenty s vnořenými stránkami a sledovatelnými značkami a upravovat je současně se svými spolupracovníky.
Díky funkci ClickUp Live Collaboration Detection mohou uživatelé vidět, kdy ostatní členové společně píší a upravují text, takže nedochází k duplicitě práce!
Zmínili jsme možnost použít ClickUp AI pro snadné psaní a úpravy textu? Nativní AI asistent platformy obsahuje více než 100 rolí specifických pokynů pro dokončení úkolů, jako jsou:
- Psaní dokumentu – například časového plánu projektu nebo stručného popisu obsahu – od nuly
- Optimalizace stávajících dokumentů z hlediska gramatiky a tónu
- Shrnutí dlouhého obsahu
- Překlad dokumentů (podpora více než 10 jazyků)
Spolupráce s vzdálenými a rozptýlenými týmy je hračkou díky zobrazení ClickUp Chat, které umožňuje interní sdílení aktuálních aktualizací, požadavků, odkazů a zpětné vazby.
Týmy z různých oddělení ocení šablonu ClickUp Cross-Functional Project Template, která umožňuje hladké řízení závislostí úkolů, postupu a komunikace!
Řekněme, že chcete s týmem provést brainstorming. Stačí spustit ClickUp Whiteboards ve svém pracovním prostoru, pozvat lidi a využít kolektivní inteligenci. Plátno je vybaveno funkcí drag-and-drop, která vašemu týmu pomůže přidat do diskusí kontext s úkoly, soubory, dokumenty a dalšími komponenty!
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní platforma pro správu znalostí a spolupráci
- Snadno použitelné nástroje Whiteboard a Docs, které urychlují týmové procesy
- Spravujte a sledujte všechny projekty na jednom místě
- Psaní a editace s podporou umělé inteligence
- Více než 15 zobrazení pro správu úkolů a pracovního vytížení
- Holistické zobrazení chatu, které umožňuje sdílení odkazů a vkládání obsahu
- Více než 1 000 šablon pro řízení projektů
- Dostupnost na více platformách
- Více než 1 000 integrací pro minimalizaci přepínání kontextu
- Nástroje pro kontrolu a tvorbu formulářů pro plynulou zpětnou vazbu a interní požadavky
- Přepínání mezi pracovními prostory v ClickUp 3. 0 jedním kliknutím
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí představuje pro nové uživatele určitou náročnost, ale díky bohatým tutoriálům a návodům je přechod hladký.
- V Ganttových diagramech by se hodilo více možností formátování.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Confluence
Confluence je oblíbený webový nástroj, který umožňuje sdílení znalostí a spolupráci. Vytvářejte na platformě dynamické stránky a poskytněte svému týmu místo, kde může vytvářet projekty a spolupracovat na nich.
Na stránce aktivit můžete sledovat všechny aktuální projekty a jejich průběh. Zde můžete dokonce označit ostatní členy a poslat jim upozornění na jakékoli návrhy!
Pomocí nastavení oprávnění mohou správci omezit přístup uživatelů k určitému obsahu. Další výhodou, kterou oceníte, je široká škála šablon. Díky knihovně více než 70 šablon v více než 10 kategoriích můžete okamžitě začít s plánováním projektů a dokumentačními činnostmi!
Nejlepší funkce Confluence
- Umožňuje spolupráci v reálném čase
- Integruje se s aplikacemi jako Lucidchart, Microsoft Teams a Google Docs nebo Sheets.
- Neomezený počet prostorů a stránek
- Strukturovaný obsahový strom pro správu projektů nebo znalostních center
- Více než 70 šablon
Omezení Confluence
- Načítání šablon může chvíli trvat.
- Noví uživatelé mohou mít potíže s konfigurací oprávnění.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 600 $/rok
- Premium: 1 150 $/rok
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 690 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 180 recenzí)
3. Basecamp
Basecamp umožňuje uživatelům snadno nastavit virtuální pracovní prostor a organizovat skupinové prezentace a projekty. Každý prostor obsahuje řadu nástrojů, které mohou týmům pomoci spolupracovat různými způsoby, například sdílením seznamů úkolů, harmonogramů, souborů a připomínek schůzek.
Basecamp poskytuje komplexní přehled všech schůzek, dokumentů a kontrolních seznamů na jednom panelu. Na hlavní stránce projektu najdete aktualizace o nedávných aktivitách spolu se jmény členů, kteří tyto změny provedli.
Pokud hledáte nástroje pro neustálé zlepšování, určitě si oblíbíte Kanban tabule od Basecamp. Jsou ideální pro zavádění procesně orientovaných pracovních postupů, které vyžadují neustálou optimalizaci.
Nejlepší funkce Basecampu
- Jednotné zobrazení chatu, dokumentů a Kanban tabulek
- Možnost přidávat nebo odebírat nástroje v pracovních prostorech
- Feed nedávných aktivit
- Plánování schůzek a jednání
Omezení Basecampu
- Nedostatek integrace může být pro některé týmy odrazující.
- Lze zlepšit díky prioritizaci úkolů
Ceny Basecamp
- Basecamp: 15 $/měsíc na uživatele
- Basecamp Pro Unlimited: 299 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 250 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 330 recenzí)
4. Asana
Hledáte něco, co vám pomůže s jistotou zvládat osobní a firemní týmové projekty? Asana vám pomůže! Hlavní funkcí tohoto nástroje je pomáhat firmám vizualizovat průběh každého projektu a včas vyhodnotit případná rizika.
Pro plynulejší a rychlejší pracovní postup mohou manažeři použít konfigurace, aby dostávali upozornění, když je úkol dokončen a potřebuje jejich souhlas. Mají také možnost vytvářet časové osy, milníky a tabule a sledovat, zda každé oddělení plní své úkoly včas.
Jako komplexní nástroj pro řízení projektů umožňuje sledovat projekty v reálném čase a hlídat zpoždění. Jednou z jeho skvělých podpůrných funkcí je možnost vytvářet zprávy o neúplných měsíčních úkolech každého oddělení!
Nejlepší funkce Asany
- Vizualizujte průběh každého projektu pomocí milníků, časových os a tabulek.
- Výzvy ke schválení pracovního postupu při správě úkolů
- Snadné sledování projektů a interaktivní stránky
- Měsíční zprávy o zpožděních úkolů
- Integrace s více než 200 nástroji
Omezení Asany
- Rozhraní může nové uživatele zaskočit.
- Nedostatek cloudového úložiště může snížit uživatelský komfort
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (9 520+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 270 recenzí)
5. Figma
Díky Figma mohou designérské týmy realizovat své kreativní nápady pomocí pokročilých funkcí a nástrojů. Vylepšete svou týmovou práci pomocí tohoto softwaru pro vizuální spolupráci, který vám umožní vytvářet, sdílet a testovat návrhy pro webové stránky vaší společnosti s komplexní viditelností pro celý tým.
Platforma byla vytvořena s cílem usnadnit proces navrhování – Figma umožňuje společnou editaci v reálném čase a nabízí režim pozorování, který vám pomůže zobrazit obrazovky vašich designérů a poskytnout jim zpětnou vazbu. Uživatelé mohou navrhovat vylepšení přímo v rámci samotného návrhu/prototypu.
Pomocí ovládacích prvků oprávnění mohou správci uživatelům udělit oprávnění k přidávání komentářů, úpravám a prohlížení. Ti, kteří hledají možnosti správy verzí, mohou snadno sledovat všechny změny, které uživatel provede.
Sdílená knihovna zdrojů Figma vám pomůže standardizovat komponenty ve všech vašich designových projektech.
Bonus: Zde je několik alternativ k Figma, které můžete vyzkoušet!
Nejlepší funkce Figma
- Společná editace pro urychlení pracovního postupu při navrhování
- Režim pozorování pro silnější spolupráci
- Nastavení oprávnění
- Zobrazit historii úprav
- Sdílená knihovna zdrojů
- Plynulé zpětné vazby k návrhům nebo prototypům
Omezení Figma
- Načítání může být pomalé, občas
- Omezená podpora formátů souborů může týmům způsobit potíže s importem/exportem.
Ceny Figma
- Starter: Zdarma
- Figma Professional: 12 $/měsíc
- Organizace Figma: 45 $/měsíc
- Podnik: 75 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (980+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (680+ recenzí)
6. GatherContent
GatherContent řeší běžný problém, s nímž se potýká mnoho obchodních týmů – strukturování obsahu. Pomáhá vám přejít od desítek kanálů a dokumentů k jednoduchému nástroji, kde si všichni ve vaší společnosti mohou prohlížet všechny aktuální projekty.
Pomocí editoru WYSIWYG (What You See Is What You Get) mohou uživatelé snadno pracovat na dokumentech v reálném čase. GatherContent také nabízí různé šablony, které mohou zkrátit čas strávený vytvářením všech druhů projektových dokumentů.
Pomocí automatizovaných pracovních postupů můžete přidělit správný úkol příslušnému týmu. Platforma navíc nabízí auditní stopu změn provedených v obsahu, tedy v podstatě co bylo změněno, kým a kdy.
Pro lepší organizaci úkolů na jedné stránce doporučujeme využít kalendář obsahu GatherContent.
Nejlepší funkce GatherContent
- Podporuje úpravy v reálném čase
- Automatizované a přizpůsobené pracovní postupy
- WYSIWYG editor
- Různé šablony obsahu
- Auditní stopa změn
Omezení GatherContent
- Není zde mnoho funkcí pro vylepšení psaného obsahu.
- Nemusí poskytovat vyšší úroveň přizpůsobení pro webové šablony.
Ceny GatherContent
- Požádejte o demo a získejte cenovou nabídku
Hodnocení a recenze GatherContent
- G2: 4,3/5 (75+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
7. Quip
Quip je mobilní a webová online platforma, která se zaměřuje především na spolupráci mezi prodejními týmy. Umožňuje týmům vytvářet, upravovat a editovat dokumenty a tabulky jako skupina. Centralizovaná viditelnost umožňuje prodejcům spolupracovat na procesech, jako jsou:
- Plánování účtů
- Vzájemné blízké plány
- Poznámky k kvalifikaci
Způsob spolupráce je velmi jednoduchý. Ke každému dokumentu nebo tabulce, kterou vytvoříte, Quip přidá týmový chat. Výsledek? Vy a váš tým můžete vést konkrétní diskuse a dosáhnout svých komunikačních cílů rychleji než při tradičním chatování v obecných chatovacích místnostech!
Všechna vaše data jsou uložena v cloudu (spravovaném Salesforce) a jsou zcela šifrována. Máte svobodu měnit ovládací prvky přístupu pro uživatele.
Nejlepší funkce Quip
- Zaměřuje se na spolupráci prodejních týmů
- Specifické chaty pro každý vytvořený dokument a tabulku
- Data bezpečně uložená v cloudu
- Praktické ovládací prvky pro správce
Omezení Quip
- Mobilní aplikace může být během automatického zavírání nestabilní.
- Uživatelé někdy nemohou zobrazit historii úprav dokumentu.
Ceny Quip
- Starter: 10 $/měsíc
- Quip plus: 25 $/měsíc
- Quip Advanced: 100 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,0/5 (více než 1 090 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
8. Creately
Creately je navržen jako centrální hub pro správu lidí a procesů. 🌷
S Creately mohou týmy využívat synchronní i asynchronní spolupráci. Díky funkcím usnadňujícím monitorování, jako je živé sledování pohybu myši, synchronizované náhledy změn a diskusní vlákna s komentáři, může váš tým pracovat rychleji než kdykoli předtím.
Jako software pro digitální tabule umožňuje Creately uživatelům posunout kreativitu na vyšší úroveň. Navíc vám poskytuje řadu šablon pro strukturování vizuálních dat a diagramů. Obsahuje editor typu drag-and-drop s předdefinovanými a přizpůsobenými tvary, které lze použít k efektivnímu vytvoření požadovaného diagramu.
Správci mohou rozhodovat o množství dat, ke kterým má každý uživatel v pracovním prostoru přístup.
Nejlepší funkce Creately
- Digitální tabule s neomezeným prostorem
- Šablony pro vytváření diagramů
- Integrace s aplikacemi jako Microsoft Office a Google Workspace
- Funkce drag-and-drop
- Správa přístupu k datům
Omezení Creately
- Jeho obchodní plány mohou být dražší ve srovnání s jinými alternativami.
- Omezená integrace s pracovními prostory omezuje funkčnost
Ceny Creately
- Osobní: 5 $/měsíc
- Team: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 89 $/měsíc (paušální sazba)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,4/5 (více než 1 070 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
9. Conceptboard
Conceptboard je další software pro digitální pracovní prostor zaměřený na návrhy a prototypy. Umožňuje týmům brainstormovat nápady, spolupracovat na projektech a testovat prototypy. Díky nekonečným tabulkám s živými ukazateli můžete snadno vidět, která osoba provádí konkrétní úpravu!
Vedoucí týmů mohou zajistit transparentní spolupráci týmů tím, že organizují tabule, udělují a odebírají přístup uživatelům a spravují předchozí verze.
Uživatelé mohou využívat poznámkové lístky a komentáře k zanechání jakýchkoli návrhů pro designéry. Pokud máte připojení k internetu, můžete tento nástroj používat na více zařízeních a relaxovat, protože všechna data na vašich tabulkách se automaticky ukládají.
Pro každý sdílený prostor na tabuli získáte odkaz chráněný heslem. Nahrávání a stahování je díky schopnosti Conceptboard importovat a exportovat více formátů souborů velmi snadné.
Nejlepší funkce Conceptboard
- Neomezená plocha tabule
- Živé ukazatele
- Robustní bezpečnostní systém
- Podporuje více typů souborů
Omezení Conceptboardu
- Úvodní tutoriál by uživatelům pomohl osvojit si funkce.
- V porovnání s jinými nástroji může zaostávat, co se týče moderních funkcí.
Ceny Conceptboard
- Zdarma
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Business: 9,50 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Conceptboard
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
10. Notion
Notion není třeba představovat! Jako platforma pro spolupráci pomáhá týmům vizualizovat více projektů najednou. Notion, který byl vytvořen pro organizaci projektů, wiki a dokumentů, skvěle pomáhá manažerům získat komplexní přehled o úkolech pomocí přizpůsobených Ganttových diagramů a Kanbanových tabulek.
Týmy mohou snadno spolupracovat v reálném čase na stejném dokumentu nebo wiki pomocí rychlých pohybů drag-and-drop. Lidé, kteří jsou označeni v komentářích, dostávají e-mailová oznámení, aby zůstali v pohotovosti. Úkoly lze dále rozdělit na karty v databázích, kde mohou členové pomocí příkazu „/“ přidat libovolnou tabulku, seznam, přepínač, nadpis nebo popisku.
Jednou z nejpozoruhodnějších funkcí Notion je jeho doplněk AI. Uspořádá vaše databáze a dokumenty do přehledných, praktických informací, se kterými můžete pracovat ve formátu otázek a odpovědí!
Nejlepší funkce Notion
- Vizualizace projektu pomocí Kanban tabulek a Ganttových diagramů
- Uživatelsky přívětivé databáze a tabulky
- Editace v reálném čase v rámci stejného dokumentu
- AI asistent pro zlepšení přístupnosti pracovních dat
Omezení Notion
- Pro nové uživatele může být počáteční fáze učení náročná.
- Cena za AI asistenta může být relativně vysoká (ve srovnání s alternativami jako ClickUp AI).
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Notion AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 8 USD na uživatele.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
Posilte svůj tým s ClickUp: nejlepší alternativou k Microsoft Loop!
Všechny výše uvedené alternativy jsou skvělé pro různé týmy, jako jsou agilní vývojáři, designéři, spisovatelé nebo dokonce manažeři.
Pokud však stále máte pochybnosti, vyzkoušejte ClickUp! Jako bezplatná platforma nabízí jedinečnou sadu funkcí, které odstraňují překážky spolupráce a zajišťují, že váš tým je vždy informován, dobře propojen a připraven čelit jakýmkoli výzvám! ✌️