Преди понеделникът ви беше предсказуем: екипни събрания, бързи проверки на бюрата и ясно усещане за това кой какво прави. Днес, с 55% от служителите, които могат да работят дистанционно, работещи в хибриден режим, и още 26%, работещи изцяло дистанционно, динамиката на работното място се е променила драстично.

Всъщност около 60% от служителите в големите северноамерикански предприятия вече работят в хибриден режим. Днес офисът е по-малко фиксирано място, а по-скоро мястото, където имате достъп до Wi-Fi.

Приемането на хибридна работа изисква ясен план за действие. Без такъв рискувате да загубите седмица от умора от Zoom, пропуснати срокове в различни часови зони и да откриете, че „работа отвсякъде“ понякога може да се усеща като „работа отникъде“.

Тази публикация в блога ви показва как да преминете от работа на място към хибридна работа с помощта на ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, за да поддържате координацията между екипите, проектите да вървят по план и хибридното сътрудничество да бъде безпроблемно.

Да започнем! 💼

Какво е хибридна работа?

Хибридната работа е гъвкав работен модел, при който служителите разделят времето си между отдалечени места (дом, коуъркинг пространства или всяко друго място с интернет) и физическо работно място.

Как изглежда „хибридният“ подход на практика зависи до голяма степен от политиките, изискванията за ролите и корпоративната култура.

Видове хибридни модели на работа

Има четири основни вида хибридни модели на работа:

Гъвкав (или самостоятелно планиран) хибриден модел: Членовете на екипа избират кога да работят в офиса или дистанционно, в зависимост от задачите или личните си предпочитания. Например, някой може да идва за срещи или съвместни сесии и да работи дистанционно в дни, в които се изисква голяма концентрация.

Фиксиран хибриден режим с основни работни часове: Компанията определя конкретни работни дни в офиса (например вторник и четвъртък) и основни работни часове (например между 10:00 и 15:00 часа), през които всички трябва да са на разположение, независимо от местоположението си. Извън тези часове служителите имат гъвкавост да управляват графиците си.

Хибриден модел с приоритет на офиса: От служителите се очаква да работят предимно в офиса, като дистанционната работа е разрешена в определени дни или за конкретни длъжности. Този модел набляга на личното От служителите се очаква да работят предимно в офиса, като дистанционната работа е разрешена в определени дни или за конкретни длъжности. Този модел набляга на личното сътрудничество на работното място и изграждането на взаимоотношения.

Хибридна работа с превес на дистанционната работа: Дистанционната работа е по подразбиране, а офисът служи като място за срещи, събития или сътрудничество, когато е необходимо. Политиките, инструментите и работните процеси са разработени на базата на дистанционната работа.

🧠 Интересен факт: Кубикът, символ на работата на място в продължение на десетилетия, е въведен през 1968 г. от Робърт Пропст от Herman Miller. Ироничното е, че той е имал за цел да даде свобода и творчество на служителите, но компаниите са го използвали, за да натъпчат повече хора на по-малко място.

Защо компаниите преминават от работа на място към хибридна работа

Днес организациите все по-често преминават от модели на изцяло работа на място към хибридна работа, и то с основателна причина: ползите се отнасят както за служителите, така и за бизнес резултатите.

Предимства на хибридната работа за служителите

Постигнете гъвкавост в мястото и начина, по който работите: Изберете дни за дистанционна работа, избегнете дългите пътувания и се погрижете за личните си нужди, без да жертвате производителността.

Подобряване на баланса и физическото благосъстояние: Насладете се на по-добър Насладете се на по-добър баланс между работата и личния живот , по-малко тревожност и по-голямо общо щастие ( 80% от хибридните работници изпитват тези ползи!)

Намалете стреса и подобрете здравето си: Вземете по-малко болнични дни и отделете време за профилактика или семейни задължения, без да се отразява на производителността ви.

Насладете се на автономност и контрол: Управлявайте графика си, за да се концентрирате по-добре и да управлявате енергията си по-ефективно през целия ден.

Спестете време и пари: Намалете разходите за пътуване и спечелете часове за лично или професионално развитие.

Предимства на хибридната работа за компаниите

Повишете задържането и удовлетвореността: Хибридната работа може да подобри задържането на служителите, тъй като работниците ценят автономността, която тя предоставя. Доказано е, че тя Хибридната работа може да подобри задържането на служителите, тъй като работниците ценят автономността, която тя предоставя. Доказано е, че тя намалява броя на напусканията с 33% , особено сред служителите с дълги пътувания до работа.

Разширете достъпа до най-добрите таланти: Наемете квалифицирани професионалисти от по-широк географски обхват без ограничения за преместване.

Повишете производителността и ангажираността: Балансирайте дистанционната и работата на място, за да подобрите резултатите, като същевременно давате възможност на служителите да се развиват.

Намалете оперативните разходи: Оптимизирайте офис пространството и комуналните услуги, за да се адаптирате към променящата се посещаемост на място.

Насърчавайте приобщаването и сътрудничеството: Подкрепете разнообразни стилове на работа с интегрирани Подкрепете разнообразни стилове на работа с интегрирани инструменти за комуникация и дистанционно сътрудничество

📮 ClickUp Insight: Данните от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 25% от срещите включват средно осем или повече участници. Установихме също, че средната продължителност на една среща е приблизително 51 минути. Тези големи срещи могат да доведат до поне 6 до 8 часа колективно време, прекарано в срещи на седмична база на организационно ниво.

Оценяване на готовността на вашата компания за хибридна работа

Преди да преминете към хибриден модел, преценете колко е готова вашата организация. Внимателната проверка на готовността гарантира, че вашите служители, политики, инструменти за работа от дома и пространства могат да поддържат гъвкавост, без да се губи съгласуваност или производителност.

Започнете оттук. 🏁

Оценете готовността на екипите: Оценете стила на работа на служителите, уменията им за самоуправление и комфорта им при комуникация в различни ситуации. Анализирайте способността на мениджърите да ръководят разпределени екипи, да избягват пристрастия, свързани с близостта, и да създават приобщаваща среда.

Прегледайте яснотата на политиката: Определете кои служители отговарят на изискванията за хибридна работа, задайте ясни очаквания за наличност, установете правила за комуникация и променете показателите за ефективност, за да се фокусирате върху резултатите, а не върху присъствието.

Потвърдете технологичните възможности: Уверете се, че екипите разполагат със сигурни, интегрирани инструменти за управление на задачи, чат и Уверете се, че екипите разполагат със сигурни, интегрирани инструменти за управление на задачи, чат и хибридни срещи . Укрепете киберсигурността и дайте възможност за анализи, базирани на данни, с помощта на аналитични инструменти.

Проучете процесите и работните потоци: Хибридната работа разчита на безупречни процеси. Уверете се, че основните ви работни потоци са документирани и достъпни, а вземането на решения е прозрачно. Попитайте се дали новите служители могат да се интегрират успешно, без да се налага постоянна лична взаимодействие.

Помислете за културата и неписаните норми: ако служителите в офиса получават по-добра информация или по-бързи решения, недоволството от хибридната работа ще нарасне. Помислете дали настоящите стилове на срещи и норми на комуникация са прозрачни и включващи, и дали асинхронната комуникация се приема.

Оценете регулаторните аспекти: Проверете дали законите във вашия регион ще окажат влияние върху дистанционната работа на различни места. Оценете изискванията за сигурност и поверителност на данните.

🔍 Знаете ли, че... Проучване на Gallup установи, че хибридните работници имат най-високи нива на ангажираност – 35%, в сравнение с 33% за изцяло дистанционните работници и 27% за служителите в офиса.

Как да преминете от работа на място към хибридна работа: стъпка по стъпка

Не сте сигурни откъде да започнете с хибридната работа? Този наръчник ви обяснява всичко стъпка по стъпка. 👇🏼

Стъпка #1: Определете вашата политика за хибридна работа

Започнете с определяне на ясни насоки относно политиката на вашата компания за хибридна работа. Необходима ви е ясна, приложима политика, която балансира гъвкавостта, справедливостта и бизнес нуждите.

Целта: Минимизиране на неяснотите, така че служителите да знаят кога, как и защо идват в офиса, а не работят дистанционно.

📌 Ето списък с нещата, които трябва да включите:

Основни дни в офиса (ако има такива) срещу гъвкави дни (например, вторник и четвъртък трябва да се работи на място, а останалите дни са гъвкави)

Право на участие на ниво роля (кои роли отговарят на изискванията за пълно, непълно или никакво дистанционно работно време)

Норми за комуникация (синхронни часове, прозорци за срещи, основни часове на припокриване)

Правила за работното място (споделени бюра, резервиране на бюра, ограничения за капацитета в офиса)

Очаквания за производителност (резултати, SLA за комуникация)

Решаване на конфликти и процес на изключения (например, когато се променят изискванията на място)

Получете безплатен шаблон Създайте ясни указания за екипите по време на прехода с помощта на шаблона за план за дистанционна работа на ClickUp.

Полагането на солидна основа за хибридна работа започва с ясен и изпълним план. Шаблонът за план за дистанционна работа на ClickUp е създаден, за да насочва екипите през този преход. Той ви помага да очертаете очакванията, да определите ролите и да проследявате напредъка по важните задачи.

Този шаблон ви позволява да:

Проследявайте задачите с етапи като Блокирана , В процес , Завърши и Завършена .

Записвайте важни данни за проекта, като резултати , напредък , действителни разходи , разпределен бюджет и цели .

Достъп до информация за работата чрез График на работата, Работни дейности, Напредък на работата и Ръководители на проекти.

🚀 Предимство на ClickUp: Използвайте ClickUp Docs, за да създадете централизирана, динамична хибридна политика на работа, до която целият ви екип може лесно да има достъп и да актуализира. Възползвайте се от възможностите за съвместно редактиране, за да включите екипите по човешки ресурси, правни въпроси и ръководство в реално време за обратна връзка. Редактирайте политиките за хибридна работа заедно с ClickUp Docs, като всяка актуализация е видима незабавно Съчетайте го с ClickUp Brain, интегрирания AI асистент, за да отговаряте на въпроси, свързани с политиките, да обобщавате дълги документи за политиките и да генерирате често задавани въпроси от съдържанието на вашите политики. Например, можете да попитате: „Колко дни за дистанционна работа ми се полагат според нашата политика за работа?" и ClickUp Brain ще извлече точния раздел от вашата политика, което ще ускори актуализациите и комуникацията, без да се губи контекстът.

Стъпка 2: Оценете пригодността на екипа и ролите

Преди да се впуснете в хибридното внедряване, е важно да спрете и да прецените кои роли и хора са подходящи за този модел. Вместо да разчитат на предположения или универсални решения, екипите по човешки ресурси и мениджърите могат да използват данни, за да определят подходящото хибридно ниво за всяка роля.

Използвайте тези бързи проверки:

Идентифицирайте основните задачи и маркирайте ролите като офис-ориентирани или хибридни въз основа на изискванията за физическо присъствие; обмислете преструктуриране, ако е необходимо. Проверете инструментите за сътрудничество в предприятието и нуждите от достъп и проучете сигурни опции за отдалечен достъп или предоставяне на хардуер за ограничен софтуер или данни. и нуждите от достъп и проучете сигурни опции за отдалечен достъп или предоставяне на хардуер за ограничен софтуер или данни. Оценете честотата на взаимодействие между заинтересованите страни и планирайте хибридната работа според това, например дистанционно в дни, в които няма клиенти, или ротационно присъствие в офиса. Прегледайте резултатите от дистанционната работа и обмислете пробни периоди, ако миналите резултати показват проблеми с комуникацията или сроковете.

След оценката създайте хибридни нива като Напълно хибридно, Частично хибридно, Ориентирано към офиса или Само на място, за да съответстват на ролите и нуждите на екипа.

За да опростите този процес, създайте списък в ClickUp, наречен Оценка на пригодността за хибридна работа. Добавете задачи за всеки отдел или длъжност и използвайте персонализираните полета в ClickUp, за да проследявате подробности като Изисква присъствие на място, Работа с клиенти или Подходящо за дистанционна работа. Разпределете всяка задача на ръководителите на отдели, за да могат да попълнят подробностите.

След това оставете ClickUp Brain да анализира отговорите, да открие модели и дори да маркира роли, които може да се нуждаят от допълнително внимание, преди да финализирате хибридните си нива.

📌 Опитайте следните подсказки: Анализирайте този списък и групирайте ролите според това колко са подходящи за хибридна работа.

Обобщете кои отдели имат най-много изисквания за работа само на място.

Подчертайте роли, които могат да срещнат предизвикателства при работа от разстояние.

Предложете хибридна структура на нива въз основа на данните в този списък.

Идентифицирайте всички несъответствия или липсващи данни в тази оценка.

Стъпка 3: Инвестирайте в технологии, подходящи за хибридна работа

Хибридното управление на проекти не може да функционира без солидна технологична база, която да поддържа както асинхронна, така и синхронна работа.

ClickUp предлага несравнима видимост на проектите в разпределени екипи, като организира всички задачи, възлагания, срокове и подробности по проектите на едно място. С ClickUp за отдалечени екипи получавате специално създадена платформа, която преодолява различията между отдалечените и работниците на място и поддържа всички в синхрон с актуализации в реално време и централизирани работни процеси.

Ето как да обедините екипа си в ClickUp. 👇

1. Структурирайте хибридната си работа

Използвайте йерархията на проектите в ClickUp, за да разделите работното си пространство на пространства, папки и списъци, които отразяват начина, по който функционира вашата организация.

Организирайте вашите хибридни работни политики и проекти с помощта на йерархията на проектите на ClickUp

Създайте пространство за всеки отдел (например, ЧР, Операции, ИТ, Маркетинг)

Създайте папки във всеки пространство за големи проекти или инициативи, като „Внедряване на хибриден преход“.

Организирайте списъци в папки за всеки работен поток (например, разработване на политики, техническа настройка, обучение и пилотен проект).

2. Визуализирайте напредъка

Направете прехода към хибридна работа прозрачен и лесен за следване с ClickUp Views.

Организирайте работата в колони като Планиране, В процес и Завършено в ClickUp Board View, така че всеки да може да види какво се движи и какво е заседнало. Това е прост и практичен начин да проследявате напредъка на въвеждането, да управлявате настройките на оборудването или да наблюдавате актуализациите на работния процес.

Плъзгайте и пускайте задачите, докато преминават от един етап в друг, използвайки ClickUp Board View

След това планирайте цялостния си преход към хибридна работа с помощта на ClickUp Gantt View. Можете да свържете зависими задачи, така че закъсненията да са видими веднага, и да коригирате графиците динамично, когато приоритетите се променят.

3. Организирайте срещи и последващи действия

Преминаването между линкове за срещи, бележки и задачи отнема време, което нямате.

С интеграцията на ClickUp с Zoom можете да стартирате срещи директно от задача, да прикачвате записи и да съхранявате обобщения на срещите, всичко това в едно и също работно пространство.

Планирайте срещи от работното си място с интеграцията на ClickUp с Zoom

4. Поддържайте връзка в разговорите

Хибридната работа процъфтява благодарение на яснотата, а ClickUp Chat помага да се запази това. Вместо да разпръсквате разговорите в Slack, имейли или директни съобщения, използвайте Chat, за да запазите дискусиите свързани с работата ви.

Създайте канали за екипа за текущи разговори (напр. „Актуализации за хибридно внедряване“), @споменавайте колеги за бързи разяснения и подреждайте отговорите, за да поддържате дискусиите организирани.

Превърнете важни съобщения в задачи с едно кликване в ClickUp Chat

Стъпка 4: Препроектиране на работните процеси и процедури

Работните процеси на място често разчитат на физическа близост, като например да се приближите за кратка дискусия, импровизирани проверки или споделени бели дъски. В хибридни конфигурации тези стъпки могат да се превърнат в пречки, ако не бъдат препроектирани.

Трябва да преструктурирате работните си процеси по такъв начин, че всяко одобрение, актуализация и предаване на задачи да протича безпроблемно, независимо от мястото, от което работят служителите.

Започнете с картографиране на съществуващите работни процеси, като например какво се случва, кой е замесен и къде обикновено възникват забавяния, в ClickUp Whiteboards. Това улеснява откриването на стъпки, които зависят прекалено много от това да сте в една и съща стая, като физически подписвания или устни проверки.

Идентифицирайте препятствията и препроектирайте процесите с визуализация на работния процес в ClickUp Whiteboards

След това използвайте ClickUp BrainGPT, приложението за настолни компютри, за да анализирате и оптимизирате. С проста команда като „Покажи ми стъпките в процеса на въвеждане и подчертай пречките“, то може да сканира задачите, статусите и свързаните приложения, за да открие къде работата се забавя.

Да предположим, че одобренията често чакат един мениджър или че определени предавания винаги се пропускат – Brain GPT ги посочва незабавно. След това можете да го помолите да предложи правила за автоматизация или промени в работния процес, за да премахнете тези пречки.

Използвайте ClickUp BrainGPT, за да създадете персонализирани планове за обучение и да разберете предпочитанията на служителите

📌 Опитайте следните подсказки: Създайте хибриден работен процес за въвеждане, който включва дистанционна настройка за ИТ, представяне на виртуалния екип и автоматизирани напомняния за задачи.

Анализирайте нашия текущ процес на преглед на съдържанието и предложете подобрения за хибридни екипи.

Избройте всички стъпки за одобрение, които изискват лични срещи, и препоръчайте цифрови алтернативи.

Изгответе нов работен процес за стартиране на хибридни проекти, включващ подходящи инструменти за сътрудничество за офис среда и дистанционна работа.

Ето какво казва Мат Брант от Creative Element за ClickUp:

Нашият екип премина към хибриден модел на работа от разстояние/в офиса, а през октомври 2023 г. ще станем изцяло агенция, работеща от разстояние. Това определено не би било възможно без подобренията в сътрудничеството, от които всички се радваме след преминаването към ClickUp.

Стъпка 5: Обучете мениджърите и служителите

Дори и най-добрата система се проваля, ако хората не знаят как да я използват. Необходими са обучение, наставничество и подкрепа, особено за мениджърите, които трябва да се адаптират от „наблюдение на присъствието“ към надзор, базиран на резултатите.

Ето някои основни действия, които трябва да изпълните:

Провеждайте обучения, базирани на роли, за мениджъри (ръководители на хибридни екипи), служители (работещи в хибридна среда) и оперативни служители (ИТ, съоръжения).

Организирайте сесии за стартиране на умения (SKO) или обяди с обучение по асинхронни най-добри практики, етикет за дистанционна комуникация и инструменти.

Предоставяйте помощни материали, справки и ръководства за бързо стартиране.

Предлагайте „работни часове“ с колеги или дни за наставничество, през които служителите могат да се отбиват, за да задават въпроси за комбинирането на дистанционна работа и работа в офиса.

Научете повече за етикета при виртуални срещи тук:

Ами ако въвеждането в работата можеше да бъде лесно, ангажиращо и ефективно от първия ден?

Получете безплатен шаблон Създайте ясна и последователна процедура за въвеждане на нови служители с помощта на шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Направете прехода към хибридна работа безпроблемен с шаблона за въвеждане на нови служители на ClickUp. Той организира всеки аспект от хибридното обучение, от актуализации на политиките и ръководства за работния процес до сесии за адаптиране на екипа, като гарантира, че всички разбират как да се справят успешно в тази нова среда. С този шаблон можете:

Следете напредъка през етапи като Незапочнато , В процес и Завършено .

Записвайте важната информация, като възложени модули, срокове за изпълнение и обратна връзка, за да поддържате прозрачност.

Прегледайте графиците за обучение, процента на завършени задачи и готовността на екипа въз основа на ролите с помощта на Календара за обучение, Таблицата за готовност на екипа и Проследяващия инструмент за политики.

Стъпка 6: Тествайте, измервайте и усъвършенствайте

Не можете просто да обявите „Сега сме хибридни!“ и да очаквате това да проработи за една нощ. Хибридният успех се постига чрез тестване и настройки.

Ето какво можете да направите:

Изберете 1-3 екипа от различни типове (например дизайн, инженеринг, операции) за 3-месечен пилотен проект за хибридна работа. Определете показатели за успех (продуктивност, качество на сътрудничеството, комуникационни конфликти, настроения, срокове) Записвайте проблеми, изненади, изключения и легитимни неуспехи. Повторете политиката, работните процеси и хибридните модели на работа въз основа на обратната връзка. Въвеждайте постепенно в други екипи с вградени подобрения.

🚀 Предимство на ClickUp: Следете как вашите пилотни екипи се адаптират с таблата на ClickUp. Добавете карти за всеки екип, за да проследявате активните задачи, завършената работа и просрочените задачи. След това добавете AI карти, за да генерирате автоматично ежедневни отчети или седмични актуализации.

За да стигнете още по-далеч, използвайте ClickUp Analytics, за да видите тенденциите в цялата организация, да разгледате подробно по екип или потребител и да откриете повтарящи се пречки, преди да се разраснат. Можете дори да експортирате тези данни за преглед от ръководството.

Следете дейността, ангажираността и натоварването на екипа с ClickUp Analytics

Преходът към хибридна работа изисква специализирани инструменти, които да помогнат на екипа ви да се ориентира в логистиката на разпределянето на времето между работа в офиса и дистанционна работа. Ето някои от най-важните инструменти, които ще направят прехода по-плавен.

Платформи за управление на пространството и споделени работни места

Когато служителите вече нямат определени работни места, настъпва хаос. Тези инструменти позволяват на хората да резервират работни места и да видят кой друг ще бъде в офиса:

OfficeSpace: Показва интерактивни планове на етажите с наличност в реално време и анализи, показващи кои пространства са недостатъчно използвани, за да можете да оптимизирате заеманото от вас пространство.

Envoy Desks: Интегрира се със Slack и календари за резервации, с автоматична регистрация, за да покаже действителните и резервираните модели на използване.

Robin: Управлява както бюрата, така и заседателните зали, като показва кой ще присъства в определени дни, помагайки на екипите да координират времето си за лични срещи.

Решението кой кога да идва на работа не трябва да изисква безкрайни имейл кореспонденции. Тези платформи помагат на екипите да синхронизират работните си дни:

Scoop: Предлага оптимални дни за работа в офиса въз основа на присъствието на колегите, като мениджърите имат видимост върху моделите, без да се налага да се занимават с микромениджмънт.

Kadence: Използва изкуствен интелект, за да препоръча дни за работа в офиса въз основа на вашите срещи и крайни срокове, с информация, която показва кога екипите се раздалечават.

Officely: Синхронизира се със съществуващите календари (като Outlook или Google Calendar) за безпроблемно планиране и изпраща автоматични напомняния, за да намали броя на неявките при резервациите на работни места.

Вашите хибридни политики са безполезни, ако никой не ги чете или са заровени в имейли. Тези инструменти създават единен източник на информация с проследяване на потвържденията:

PowerDMS: Проследява кой е прочел промените в политиката с автоматизирани напомняния и контрол на версиите за документацията за съответствие.

Lessonly: Комбинира разпространението на политики с кратки обучителни модули, обясняващи „защо“ зад насоките, с анализи, показващи точките, които предизвикват объркване.

ClickUp: Централизира цялата документация, свързана с политиките, с помощта на изкуствен интелект за отговори на всички въпроси, които служителите могат да имат.

📖 Прочетете също: Как асинхронната работа променя сътрудничеството

Платформи за опит и обратна връзка на служителите

Не можете да разрешите хибридни проблеми, за които не знаете, че съществуват. Тези платформи събират целенасочена обратна връзка за организацията и ви помагат да откриете проблемите на ранен етап:

ClickUp: Събира обратна връзка чрез формуляри, които автоматично генерират задачи, и табла, които показват тенденциите в настроенията в различните офиси.

Officevibe: Предоставя седмични анкети за хибридни екипи с въпроси за предпочитанията за връзка и местоположение, както и тенденции за ранното откриване на проблеми.

Leapsome: Комбинира анкети за ангажираност с инструменти за индивидуални разговори за обсъждане на хибридни режими, като гарантира, че дистанционната работа не означава невидима работа.

📮 ClickUp Insight: 50% от работниците все още са обвързани с офиса, въпреки че 48% предпочитат хибридна организация за по-добър баланс между работата и личния живот. Резултатът? Твърди графици, умора от пътуването до работа и лош контрол на границите. 🚗💨

Когато хората работят от различни места, традиционното отчитане на работното време не функционира. Тези инструменти се адаптират към хибридни графици, като същевременно поддържат съответствие с изискванията:

Replicon: Автоматично се настройва за дистанционни и офис дни с възможности за проследяване на местоположението и географско ограждане.

ClickUp: Вгражда вградено проследяване на времето в задачите, показва фактурираните часове в различните локации с сравнения на приблизителни оценки и разпределение на натоварването.

Deputy: Координира графика с проследяване на времето, което отчита хибридните договорености и се интегрира със системите за изчисляване на заплатите.

🚀 Предимство на ClickUp: Хибридната работа често затруднява проследяването на времето, прекарано на различни места. ClickUp Project Time Tracking решава този проблем, като позволява на екипите да маркират часовете като фактурирани или нефактурирани, да сравняват очакваното с действителното време и да виждат тези данни в реално време.

Мениджърите могат незабавно да забележат кога проектите надхвърлят прогнозите или кога е необходимо преразпределение на работната натоварване в ClickUp Workload View. Това помага за поддържане на контрол върху разходите и производителността, без да се прибягва до микромениджмънт.

Сравнете очакваните часове с отследеното време в ClickUp Workload View, за да идентифицирате ранни затруднения или проблеми с капацитета

Той визуално разпределя времевите прогнози по дни, помагайки на мениджърите да видят кога някой е надхвърлил капацитета си – дори ако работи от различна часова зона.

Плащате за квадратни метри, които може би не ви трябват. Тези платформи ви показват реалните модели на използване, така че да можете да вземете решения за вашите недвижими имоти въз основа на данни:

Гъстота: Разполага сензори, които проследяват реалния пешеходен трафик, без да идентифицират отделни лица, и показват кои зони са пусти и кои са претоварени.

VergeSense: Анализира заетостта с AI, който прави разграничение между резервираните и действително използваните пространства в офиса ви.

Locatee: Обединява данните от сензорите с информацията за резервациите, за да ви даде пълна представа за това как вашата хибридна политика се прилага в реалността.

С какви предизвикателства се сблъскват компаниите при преминаването към хибридни модели?

Преминаването към хибриден работен график звучи просто на хартия, докато не се сблъскате с реалността. Ето някои често срещани капани, с които компаниите често се сблъскват:

Преодоляване на комуникационните пропуски: За отдалечените служители е лесно да пропуснат тези кратки разговори в коридора, а смесените съобщения често водят до За отдалечените служители е лесно да пропуснат тези кратки разговори в коридора, а смесените съобщения често водят до недоразумения на работното място.

Управление на производителността и лидерството: Мениджърите изведнъж имат по-малко информация за това, което се случва всеки ден. Доверието, ясните цели и включването са по-важни от всякога, за да се поддържа мотивацията и производителността на екипите.

Работа с технологии и пространство: Присъствието в офиса е непредсказуемо, планирането на пространството става хаотично, а технологичният стак трябва да работи перфектно за всички.

Запазване на културата и равнопоставеността: Културата на дистанционната компания може да започне да се размива, като тези в офиса често се забелязват повече, докато дистанционните колеги се чувстват изоставени.

🔍 Знаете ли, че... В юридическия сектор приблизително една трета от професионалистите (32%) работят по хибриден график, а 11% работят изцяло от дома си.

Съвети и най-добри практики, които да следвате за хибридно работно място

Преходът към хибридна работна среда е непрекъснат процес на учене, адаптиране и оптимизиране. Щом вашите служители и процеси са готови, фокусът трябва да се премести към проектирането на по-интелигентни пространства и подобряването на опита на служителите.

Ето някои най-добри практики и трикове за работа от дома, за да създадете хибридно работно място, което функционира:

Използвайте данните за заетостта за по-добро планиране

Използвайте данните за посещаемостта, резервациите на работни места и използването на заседателните зали, за да разберете как всъщност се използва офисът ви.

Например, ако в сряда посещаемостта е по-висока, планирайте съвместни сесии или обяди с кетъринг за този ден. Ако има голямо търсене на зали с видео оборудване, обновете тези, които се използват по-рядко, с технология за провеждане на конференции.

Предоставете на екипите си софтуер за хибридна работа, с който да резервират работни места, планират дни в офиса и канят клиенти – всичко на едно място. Тази автономност прави хибридните графици безпроблемни, а не хаотични.

Подобрете преживяванията на място

Отидете отвъд функционалността, като създадете преживявания, които служителите очакват с нетърпение. Предлагайте закуски за набързо за натоварени дни, организирайте събития за създаване на контакти или запазете най-добрите помещения за срещи с клиенти, за да накарате както служителите, така и гостите да се чувстват ценени.

Събирайте и реагирайте на обратната връзка непрекъснато

Провеждайте бързи анкети или формуляри за обратна връзка, за да разберете как се чувстват служителите относно хибридната организация. Използвайте тези данни, за да подобрите удобствата, политиките и дизайна на офиса.

💡 Съвет от професионалист: Добавете условна логика във формулярите на ClickUp, за да адаптирате въпросите според опита на всеки служител – например, да показвате различни подсказки за дистанционните служители и за тези, които работят в офиса. Можете също да активирате анонимното подаване на отговори, за да насърчите честната обратна връзка, и да използвате автоматизация, за да маркирате отговорите (например „култура", „инструменти" или „комуникация"), за да можете по-лесно да идентифицирате моделите.

Поддържайте ангажираността и отговорността

Хибридният успех зависи от доверието. Планирайте редовни срещи с екипа, определете прозрачни цели и използвайте показатели (като процент на завършени проекти или съвместна дейност) за измерване на резултатите.

🔍 Знаете ли, че... Проучване, обхващащо 2450 специалисти, установи, че хибридните модели на работа могат да повишат производителността с 9-14% в сравнение с изцяло локалната работа, особено когато компаниите се фокусират върху резултатите, а не върху присъствието.

Реални казуси от компании за успехи в хибридната работа

Нека разгледаме как организациите са внедрили хибридната работа по обмислен начин, доказвайки, че гъвкавостта и структурата могат да съжителстват ефективно.

Казус № 1: Mars Wrigley Poland

Целта на Mars Wrigley Poland беше да дефинира и внедри хибридната работа като гъвкава, ориентирана към екипа организация, съобразена с индивидуалните роли и нужди на екипа.

Екипите съвместно създадоха своите хибридни графици, вместо да следват строг, наложен отгоре план, а ръководството се погрижи тези решения да са в съответствие с културата на компанията, технологичната инфраструктура и общите цели за преживяването на служителите.

Ключови фактори за успех:

Поддържайте силни връзки между екипите, за да предотвратите изолацията

Предоставяне на постоянна поддръжка и ресурси за безпроблемна работа от разстояние и в офиса.

Приложихме цялостен подход, като взехме предвид културата, технологиите и опита на служителите.

Това доведе до повишена ангажираност и производителност на служителите, което показва, че хибридната работа процъфтява, когато екипите са овластени и подкрепени.

🧠 Интересен факт: Около 71% от служителите от поколението Z казват, че хибридният режим е предпочитаният от тях начин на работа, много повече от изцяло дистанционната работа.

Казус № 2: The Sovini Group

Sovini Group, доставчик на строителни и съпътстващи услуги със седалище в Северозападна Англия и над 800 служители, премина половината от офис персонала си към гъвкав модел, като постави акцент върху резултатите, а не върху работното време.

Техният подход беше да създадат съвместно гъвкави работни условия, съобразени с ролята, местоположението и индивидуалните предпочитания. Те дадоха възможност на мениджърите да подкрепят, одобряват и документират специфични за екипа гъвкави протоколи, с фокус върху технологични ъпгрейди, комуникационни инструменти и непрекъсната обратна връзка от служителите.

Резултатът:

Повишена ангажираност, продуктивност и благополучие

Намалени отсъствия по болест (от 1,69% на 1,37%) и текучество (от 18,18% на 13,2%)

Осигурете гъвкавост, разнообразие и приобщаване, като същевременно насърчавате доверието и отговорността.

Казус № 3: Zoom

Zoom, с 6100 служители в 35 държави, прие хибриден модел на работа след пандемията, като даде приоритет на избора на служителите по отношение на мястото на работа.

Техният подход беше следният:

Стартирайте офиси за проверка на концепцията в Сидни, Лондон, Денвър и Амстердам, за да тествате разположението и взаимодействията в екипа.

Препроектирайте физическите пространства постепенно, като намалите броя на бюрата, създадете зони за съвместна работа и пренасочите мебелите.

Интегрирайте технологиите с виртуални рецепционисти, мобилни изскачащи Zoom Rooms и хардуер за срещи от типа „plug-and-play“.

Укрепете корпоративната култура чрез ритуали за ангажираност, събития и дейности за изграждане на екип.

В резултат на това офисите на Zoom вече поддържат формално и неформално сътрудничество, индивидуална концентрация и релаксация, а над 50% от служителите предпочитат гъвкава или хибридна работа.

🔍 Знаете ли? Гъвкавостта на хибридната работа доведе до значителна миграция от градските центрове. Например, Сан Франциско отбеляза 7% спад на населението от средата на 2020 г. до средата на 2022 г. Много хора се преместиха в предградията или селските райони, като дадоха приоритет на по-добрите жилищни условия пред близостта до градските центрове.

Хибридната хармония започва с ClickUp

Хибридната работа е тук, за да остане, и вашите екипи не трябва да се чудят как да се справят с нея.

Можете да следвате стъпките, описани в това ръководство, за да направите прехода по-плавен, но само това няма да е достатъчно. Успехът идва от свързването на стратегията с инструменти, които опростяват сътрудничеството, рационализират работните процеси и поддържат всички в синхрон.

ClickUp предоставя цялостно решение за планиране, управление и изпълнение на хибридна работа, като поддържа съгласуваността и продуктивността на разпределените екипи.

Неговите AI-базирани инструменти гарантират, че съобщенията, задачите и актуализациите по проектите остават безпроблемни и в график. С това конвергентно AI работно пространство екипите получават централизирана платформа за сътрудничество, управление на задачи и комуникация отвсякъде.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете прехода към хибридна работа още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Дистанционната работа включва служители, които работят изцяло от места извън традиционния офис, като например домовете си или коуъркинг пространства. В контраст с това, хибридната работа комбинира както работа в офиса, така и дистанционна работа, позволявайки на служителите да разделят времето си между офиса и дистанционни места.

Определянето на пригодността за хибридна работа зависи от естеството на ролята и свързаните с нея задачи. Ролите, които изискват чести лични взаимодействия, достъп до специализирано оборудване или екипно сътрудничество, може да не са подходящи за хибридна работа. От друга страна, позициите, свързани с независими задачи, дигитална комуникация и минимална нужда от физическо присъствие, са по-приспособими към хибриден модел.

Ефективното хибридно управление на екипа изисква набор от цифрови инструменти:Платформи за комуникация: Инструменти като ClickUp Chat или Microsoft Teams улесняват обмена на съобщения и сътрудничеството в реално времеИнструменти за управление на проекти: Платформи като ClickUp или Trello проследяват задачите, крайните срокове и напредъка на проектитеИнструменти за видеоконферентна връзка: ClickUp SyncUps, Zoom или Google Meet са от жизненоважно значение за виртуалните срещи на екипа, като поддържат и екипите в офиса. Платформи за споделяне и съхранение на документи: Приложения като Google Drive или Dropbox осигуряват лесен достъп до споделени файлове и документи.

Поддържането на силна фирмена култура в хибридна среда изисква целенасочени усилия: Редовни виртуални срещи: Планирайте редовни срещи, за да насърчите комуникацията и ангажираността Включващи дейности: Организирайте виртуални упражнения за изграждане на екип и социални събития, за да укрепите взаимоотношенията Ясна комуникация: Осигурете прозрачност в политиките и очакванията, за да изградите доверие Механизми за обратна връзка: Въведете системи, чрез които служителите да изразяват своите опасения и предложения

Продължителността на прехода към хибриден модел варира в зависимост от размера, готовността и ресурсите на организацията. Средно компаниите могат да се нуждаят от няколко месеца до една година, за да внедрят и оптимизират напълно хибридните практики на работа.

Успехът в хибридна работна среда може да се оцени чрез: Производителност на служителите: Наблюдение на нивата на производителност и ефективност Удовлетвореност на служителите: Провеждане на проучвания за измерване на морала и ангажираността Процент на задържане: Анализ на статистическите данни за текучеството и задържането Показатели за ефективност: Оценка на постигането на поставените цели и задачи

Можете да гарантирате справедливост между екипите в офиса и тези, които работят дистанционно, чрез: Стандартизирани политики: Въвеждане на единни насоки, приложими за всички служители Равни възможности: Предоставяне на достъп до възможности за кариерно развитие и ресурси за развитие, независимо от местоположението на работа Прозрачна комуникация: Поддържане на отворени канали за обсъждане на проблеми и обратна връзка

Хибридните модели на работа осигуряват значителни икономически ползи за организациите. Компаниите, които работят дистанционно, могат да намалят разходите, свързани с офис пространството, комуналните услуги и удобствата на място, тъй като по-малко служители са присъстват в офиса в даден момент. Този подход също така намалява разходите за наем, енергия и консумативи. Икономиите се разпростират и върху субсидиите за пътуване и разходите за преместване, докато подобреното привличане и задържане на таланти спомага за минимизиране на разходите за набиране на персонал и текучеството.

Обучението на мениджърите за хибридно лидерство включва:Развитие на комуникационни умения: Подобряване на способностите им за ефективно управление на екипи, работещи дистанционно и на мястоПредоставяне на технологично обучение: Запознаване с инструменти, които поддържат както дистанционно, така и лично сътрудничествоНасърчаване на приобщаването: Насърчаване на практики, които гарантират, че всички членове на екипа се чувстват ценени и ангажираниНасърчаване на гъвкавостта: Адаптиране на стиловете на лидерство, за да се отговори на разнообразните предпочитания и нужди на работа