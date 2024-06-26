Как да изградите положителна фирмена култура (с примери)

Чували ли сте някога някой да описва дадена компания като имаща „страхотна култура“? Това може да означава, че човекът, който описва културата, се чувства ценен, подкрепен и ентусиазиран да идва на работа всеки ден.

Това е силата на положителната фирмена култура. Но какво точно е фирмена култура и защо е толкова важна?

Корпоративната култура може да се определи като набор от ценности, убеждения и поведения, които оформят начина, по който служителите взаимодействат помежду си, с лидерите си и със самата работа в дадена организация.

Не става въпрос само за маси за пинг-понг и безплатни обеди (въпреки че те могат да бъдат привлекателни екстри). Силната и успешна фирмена култура създава чувство за принадлежност, цел и мотивация, което може да окаже значително влияние върху вашия бизнес.

Защо фирмената култура е важна

Събуждате се в понеделник сутрин, без да се страхувате от предстоящата работна седмица, а с ентусиазъм да отидете на работа. Вашите колеги ви помагат, насърчават ви и си сътрудничат с вас, шефът ви ви подкрепя и мотивира, а работата ви се струва смислена.

Това, приятелю, е силата на положителната и страхотна фирмена култура. Тя може

Повишава производителността и задържането на служителите: Щастливите служители са продуктивни служители! Компаниите със силна Щастливите служители са продуктивни служители! Компаниите със силна екипна култура имат по-ниски нива на текучество и по-високи нива на ангажираност. Това се превръща в по-стабилна работна сила и по-малко време, прекарано в набиране и назначаване на нови служители.

Дайте възможност на отдалечените екипи: Създаването на чувство за принадлежност и връзка е от решаващо значение в хибридни и отдалечени работни среди. Силната култура може да преодолее физическото разстояние между екипите, Създаването на чувство за принадлежност и връзка е от решаващо значение в хибридни и отдалечени работни среди. Силната култура може да преодолее физическото разстояние между екипите, да подобри морала на екипа и да гарантира, че отдалечените служители се чувстват ценени и интегрирани.

Какви са основните елементи на една чудесна култура?

Какво точно прави корпоративната култура „страхотна“? Пъфите и безплатните закуски са забавни, но не са основните елементи. Истински изключителната култура се гради върху солидна основа от основни елементи, които създават подкрепяща, мотивираща и положителна работна среда.

Мисия и основни ценности: Ясното усещане за цел и Ясното усещане за цел и основните ценности , които ръководят вземането на решения и поведението на служителите, са от съществено значение.

Работна среда: Физическото пространство и цялостната работна среда трябва да отразяват ценностите на вашата компания и да насърчават Физическото пространство и цялостната работна среда трябва да отразяват ценностите на вашата компания и да насърчават екипното сътрудничество и благополучие.

Лидерство: Лидерите задават тона на културата. Те трябва да въплъщават ценностите на компанията и да бъдат достъпни, съпричастни и подкрепящи.

Етика: Силните етични принципи и почтеното поведение изграждат доверие и положителна работна среда.

Това са основни елементи, които привличат най-добрите таланти, повишават ангажираността на служителите и изграждат чудесна фирмена култура.

Различни хора, различни подходи: какви са видовете фирмена култура?

Всички сме чували поговорката „Няма универсален подход“. Същото важи и за корпоративната култура и работната среда.

Подобно на хората с различни личности и предпочитания, компаниите създават уникални работни среди, които отразяват техните ценности и цели.

В тази секция ще разгледаме някои от най-често срещаните типове фирмена култура, като всеки от тях има свои силни страни и характеристики:

Култура, в която екипът е на първо място: В тази култура сътрудничеството и работата в екип са от първостепенно значение. Служителите са силно взаимозависими, работят заедно за постигане на общи цели и се подкрепят взаимно в успеха си. Тази среда процъфтява благодарение на отворената В тази култура сътрудничеството и работата в екип са от първостепенно значение. Служителите са силно взаимозависими, работят заедно за постигане на общи цели и се подкрепят взаимно в успеха си. Тази среда процъфтява благодарение на отворената комуникация в екипа , силното чувство за другарство и споделеното чувство за отговорност.

Култура на сътрудничество: Откритата комуникация и споделянето на информация са в основата на културата на сътрудничество. Тук идеите се обменят свободно, а служителите от различни отдели работят заедно, за да решават проблеми и да разработват иновативни решения.

Култура, фокусирана върху клиента: Както подсказва името, тази култура дава приоритет на надминаването на очакванията на клиентите. Служителите са овластени да предоставят изключително обслужване и да правят всичко възможно, за да задоволят нуждите на клиентите. Тази среда процъфтява благодарение на ясната комуникация, дълбокото разбиране на клиентската база и фокуса върху изграждането на положителни взаимоотношения с клиентите.

Адократична култура: Динамична и бързоразвиваща се, адократичната култура процъфтява благодарение на иновациите и поемането на рискове. Формалните структури често са свободни, а служителите се насърчават да експериментират, да преодоляват граници и да развиват нови идеи. Тази култура е идеална за компании, които оперират в бързо променяща се среда и изискват висока степен на гъвкавост.

Култура, ориентирана към целта: За компаниите с силно ориентирана към целта култура, тяхната мисия и социално въздействие са в центъра на всичко, което правят. Служителите са ентусиазирани от мисията на компанията и изпитват чувство на удовлетворение, като допринасят за нещо по-голямо от самите тях.

Отвъд традиционния спектър

Докато горните култури представляват някои често срещани типове, други не могат да бъдат лесно категоризирани:

Елитна фирмена култура: Тези култури могат да бъдат силно конкурентни и селективни, привличайки най-добрите таланти в дадена област. Средата е предимно динамична и взискателна, но предлага и високи възнаграждения и престиж.

Прогресивна корпоративна култура: Тези компании възприемат прогресивни практики на работното място, като гъвкави условия на работа, инициативи за социална отговорност и силен фокус върху благосъстоянието на служителите.

Йерархия срещу хоризонтални структури

Културата на една компания може да бъде категоризирана и според нейната организационна структура:

Йерархична култура: Тези компании имат ясна йерархична структура, добре дефинирани роли и отчетни структури. Решенията се вземат отгоре надолу, а служителите трябва да следват установените процедури. Йерархичните култури могат да бъдат ефективни и да осигуряват ясна кариерна пътека, но може да не са идеални за тези, които жадуват за автономност или динамична среда.

Хоризонтална фирмена култура: Известни още като плоски организации, тези компании имат минимална йерархия. Служителите имат висока степен на автономност и правомощия за вземане на решения. Комуникацията често е неформална, а сътрудничеството се насърчава на всички нива.

Ярки примери: компании със силна култура

Нека разгледаме реални примери за фирмена култура, известни с положителния си характер.

1. Zappos

Zappos е известна с това, че поставя на първо място щастието на служителите си и предлага изключително обслужване на клиентите. Те инвестират много в обучението на служителите си и създават забавна и ангажираща работна среда.

Нека се впуснем в основните елементи, които определят „WOW“ в Zappos.

Доставяне на щастие: Този ръководен принцип надхвърля удовлетворението на клиентите. Zappos се стреми да създаде работно място, което насърчава благополучието на служителите и чувството за цел.

10 основни ценности: Тези ценности действат като компас, подчертавайки аспекти като отворена комуникация, работа в екип и чувство за приключение. Те не са просто думи на стената – те са вплетени в същността на опита на Zappos.

Забавност и малко странност: Zappos насърчава служителите да приемат своята индивидуалност и да внесат малко забавност на работното място. Това култивира креативността и чувството за другарство.

Наемане на служители, подходящи за културата: Zappos отива отвъд традиционните оценки на уменията. Те търсят кандидати, които споделят основните им ценности и искрено се наслаждават на динамична и забавна култура на работното място.

Овластяване на служителите: Zappos внедри самоорганизиращия се управленски модел Holacracy, за да овласти служителите и да изравни йерархиите. Въпреки че имаше предизвикателства, това демонстрира желанието им да експериментират с насърчаването на ангажираността на служителите.

Фокус върху обслужването на клиенти: Служителите в обслужването на клиенти правят всичко възможно, за да впечатлят клиентите. Те имат автономия да решават проблемите по креативен начин и да изграждат искрени взаимоотношения.

2. Google

Успехът на Google е неразривно свързан с уникалната корпоративна култура на компанията, която поставя силен акцент върху креативността и отвореността.

Като един от водещите примери за фирмена култура, тази среда позволява на служителите, или „Googlers“, да процъфтяват и да развиват иновативни идеи, които революционизираха начина, по който получаваме достъп до информация и взаимодействаме с технологиите.

20% време: Може би най-известната привилегия в Google е политиката „20% време“, която позволява на служителите да посветят една пета от работната си седмица на лични проекти извън основните си отговорности. Имало ли е това някакво реално въздействие? То доведе до създаването на революционни продукти като Gmail и Google Maps.

Отворена комуникация и прозрачност: Google има култура на отворена комуникация и прозрачност. Информацията се споделя лесно между отделите, а служителите се насърчават да изразяват свободно своите идеи. Това създава благоприятна среда за сътрудничество и гарантира, че всички са на една и съща вълна.

Фокус върху потребителя: В Google потребителят е крал. Всеки продукт и услуга са проектирани с оглед на нуждите на потребителя. Този подход, фокусиран върху потребителя, насърчава служителите на Google да мислят творчески за това как да решават проблеми и да подобряват потребителското преживяване.

„Мооншот мислене“ и изчислени рискове: Google не се страхува да поема изчислени рискове и да преследва амбициозни проекти. Философията им за „мооншот мислене“ разширява границите и насърчава служителите на Google да изследват неизследвани територии. Това е довело до разработването на авангардни технологии като самоуправляеми автомобили и напредък в областта на изкуствения интелект.

Учене и експериментиране: Google цени непрекъснатото учене и експериментиране. Те предоставят на служителите си ресурси и възможности да развиват нови умения и да проучват различни подходи. Това изгражда нагласа за растеж и насърчава служителите на Google да излязат от зоната си на комфорт.

Накратко, корпоративната култура на Google, основана на креативност и отвореност, дава възможност на служителите да се изявят, насърчава нестандартното мислене и създава среда за сътрудничество.

3. Патагония

Ангажиментът на Patagonia към отговорността към околната среда не е просто маркетингов слоган, а е вплетен в самата същност на корпоративната им култура. Основана от легендарния алпинист Ивон Шуинар, Patagonia има дълга история на поставяне на планетата пред печалбите.

Отговорност към околната среда в основата: Ангажиментът на Patagonia към планетата е повече от думи. От използването на отговорни практики за снабдяване до опазването на обществените земи, те последователно дават приоритет на благосъстоянието на околната среда.

Смела ангажираност: През 2022 г. основателят Ивон Шуинар предприе революционна стъпка – прехвърли собствеността на тръст и нестопанска организация, посветени на борбата с климатичните промени. Това гарантира, че бъдещите печалби ще подкрепят директно каузи, свързани с околната среда, затвърждавайки ангажираността на Patagonia към околната среда.

Процъфтяващо работно място: Patagonia разбира, че щастливите служители са ключът към успеха. Те са пионери в предлагането на гъвкави графици и щедри платен отпуск на служителите си, като култивират култура на благополучие много преди това да стане обичайна практика.

Благосъстоянието на служителите в действие: По време на пандемията от COVID-19 Patagonia даде приоритет на служителите си, като запази персонала и продължи да изплаща заплатите въпреки затварянето на магазините, демонстрирайки своята ангажираност в непредвидени обстоятелства. През 2022 г. главният изпълнителен директор Райън Гелърт затвори всички магазини, складове и офиси в Северна Америка за седмицата между Коледа и Нова година, като подари на служителите си изненадваща платена ваканция.

Patagonia е поставила високи стандарти за силна организационна култура. Те демонстрират силата на съгласуването на ценностите на компанията с кауза, която оказва положително влияние върху по-голяма общност, като същевременно дава приоритет на благосъстоянието на служителите. Те са отличен пример за успешен бизнес, който оказва положително влияние както върху планетата, така и върху своите служители.

4. GitLab

Корпоративната култура на GitLab се основава на три основни принципа: работа от разстояние, прозрачност и силен акцент върху сътрудничеството.

Култура, ориентирана към дистанционната работа:

GitLab е изцяло дистанционна компания с служители, разпръснати по целия свят. Това изгражда доверие и дава възможност на хората да работят ефективно, независимо от местоположението си.

Ако обмисляте подход, при който дистанционната работа е на първо място: Инвестирайте в инструменти за дистанционно сътрудничество, като платформи за видеоконферентна връзка и софтуер за управление на проекти. Но само защото всички ги използват, не означава, че са най-подходящи за вашия екип. Ключът е да изберете инструменти, които помагат на вашия уникален екип да сътрудничи безпроблемно и да просперира в дистанционна среда. Обмислете стила си на комуникация – чат в реално време или асинхронни дискусии? Сложността на проекта – достатъчно ли е едно просто приложение за списък със задачи или се нуждаете от мощни функции за управление на проекти? Предложете гъвкави условия на работа и обмислете съкратена работна седмица, за да създадете баланс между работата и личния живот на дистанционните служители. Установете ясни очаквания и показатели за ефективност, за да гарантирате продуктивност в дистанционна среда.

Прозрачност:

GitLab открито споделя финансовите резултати, показателите за ефективност и друга важна информация с служителите. Това изгражда доверие и държи всички информирани.

Ако искате да подобрите прозрачността във вашата компания: Насърчавайте използването на ефективни комуникационни стратегии на всички нива в организацията. Провеждайте редовни комуникационни сесии, на които ръководството споделя новини за компанията и отговаря на въпроси. Осигурете достъп на вашите служители до подходящи данни и информация, свързани с работата.

Сътрудничество:

GitLab дава приоритет на силно чувство за екипна работа, въпреки че е отдалечена. Те организират виртуални събития за изграждане на екип и насърчават междуфункционалното сътрудничество.

За да насърчите сътрудничеството във вашата компания: Създайте възможности за взаимодействие между отделите чрез срещи, проекти или събития. Използвайте онлайн инструменти за сътрудничество, като споделени документи и платформи за управление на задачи, за да оптимизирате комуникацията и да осигурите прозрачност в екипа си.

Като възприемете тези основни аспекти и ги адаптирате към конкретните си нужди, можете да създадете работна среда и организационна култура, подобни на тези в GitLab, като култивирате чувство на доверие, сътрудничество и овластяване, което води до щастлива и продуктивна работна сила.

5. Buffer

Напълно дистанционният персонал на Buffer процъфтява благодарение на култура на работното място, основана на прозрачност, автономност, гъвкавост на работното място и силен отборен дух.

Подходът на Buffer се фокусира основно върху изграждането на доверие и връзка въпреки физическото разстояние. Ето разбивка на тези основни ценности и как вашата компания може да ги приложи:

Прозрачност: Buffer също дава приоритет на отворената комуникация и споделянето на информация. Те публикуват открито финансовите резултати на компанията, целите и дори вътрешните дискусии в своя блог. Това изгражда доверие и гарантира, че всеки се чувства информиран и ангажиран с успеха на компанията. Съвет за прилагане: Провеждайте редовни общи срещи или създайте блог на компанията, в който ръководството споделя новини, планове и relevante данни.

Допълнителни идеи за изграждане на корпоративна култура, вдъхновена от Buffer:

Фокусирайте се върху ценностите: Определете основните ценности, които отразяват мисията на вашата компания и желаната култура. Ценностите на Buffer включват „Прозрачност по подразбиране“, „Живей по-умно, а не по-трудно“ и „Доброта по подразбиране“. Уверете се, че тези ценности са заложени във вашите ежедневни работни практики.

Празнувайте успеха: Признавайте и награждавайте постиженията на служителите, както големите, така и малките, за да поддържате морала и мотивацията им.

2 ефективни начина за оценяване на корпоративната култура

Научихме, че силната култура е гръбнакът на една успешна организация. Но как да разберете дали вашата култура процъфтява? Ето два основни начина за оценяване на корпоративната култура:

Провеждайте анкети за обратна връзка от служителите и интервюта при напускане

Редовното събиране на обратна връзка от служителите е от решаващо значение за разбирането на корпоративната култура. Използвайте анонимни анкети, за да съберете честна обратна връзка по различни аспекти, като баланс между работата и личния живот, комуникация, лидерство и обща удовлетвореност.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да съберете ценна обратна връзка от служителите.

Инструменти като шаблона за проучване на ангажираността на служителите на ClickUp могат да ви помогнат да създадете изчерпателно проучване, което да събере ценна информация от служителите.

Този шаблон улеснява събирането и анализирането на обратна връзка от служителите. Той предлага лесен за използване формат за създаване на персонализирани анкети, събиране на отговори в реално време и категоризиране на обратната връзка по отдели или екипи. Това ви позволява да измерите удовлетвореността на служителите, да идентифицирате области за подобрение и в крайна сметка да повишите ангажираността на служителите.

Извършвайте редовни проверки на състоянието на културата

Не забравяйте да обърнете внимание на корпоративната култура, преди да възникнат проблеми. Провеждайте редовни „проверки на състоянието на културата“, които включват фокус групи, индивидуални срещи или отворени форуми. Това ви позволява да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да се справите проактивно с потенциалните проблеми, които влияят на морала или ангажираността на служителите.

Как да изградите положителна фирмена култура? Насочете се изцяло към хората си

Инвестирайте в хората си

Здравословната фирмена култура се гради върху благополучието на служителите.

Възнаграждения и допълнителни придобивки: Предлагайте конкурентни пакети от възнаграждения, които включват атрактивни допълнителни придобивки като здравна застраховка, платен отпуск и възможности за професионално развитие. Това показва вашата ангажираност към благосъстоянието на служителите и може да повиши удовлетворението от работата.

Ангажираност на служителите: Активно стимулирайте ангажираността на служителите, като ги включвате в процеса на вземане на решения и признавате техните постижения. Редовно събирайте обратна връзка и отговаряйте на техните притеснения, за да покажете, че цените техния принос.

Разрушете бариерите

Това са някои от многото функции на ClickUp, които ви помагат да сътрудничите по-ефективно с екипа си.

Ръководи с емпатия и доверие

Лидерите играят решаваща роля в формирането на корпоративната култура.

Ролята на лидерството: Лидерите, които въплъщават ценностите на компанията, проявяват емпатия и изграждат доверие в своите екипи, допринасят значително за положителната работна среда. Водете с личен пример, дайте възможност на екипа си и осигурете възможности за растеж и развитие.

Стойността на емпатията и доверието: Емпатията създава чувство за връзка и разбиране между лидерите и служителите. Доверието дава възможност на служителите да поемат рискове, да изразяват идеите си и в крайна сметка да бъдат по-ангажирани в работата си.

Изграждането на силна фирмена култура изисква ясна визия. Ако имате нужда от помощ в това, разгледайте шаблона „Vision Whiteboard“ на ClickUp. Той не е предназначен само за планиране на продукти – може да бъде и мощен инструмент за създаване на положителна и единна среда в екипа.

Изтеглете този шаблон Шаблонът „Визия“ на ClickUp е създаден, за да ви помогне да запечатате визията си и да следите напредъка си.

Този шаблон и функцията за управление на проекти на ClickUp служат като трамплин за съвместно обсъждане на идеи и прозрачно проследяване на напредъка, като държат всички информирани и мотивирани.

Дайте приоритет на баланса между работата и личния живот

Да дадете приоритет на благосъстоянието на служителите не означава просто да им предложите маси за пинг-понг и капсули за дрямка. Това е стратегическа инвестиция, която стимулира производителността и намалява изтощението.

Уважавайте времето на служителите: Установете ясни работни часове и не насърчавайте практики като изпращане на имейли късно през нощта или работа през уикенда, освен ако не е необходимо. Насърчавайте редовни почивки през деня, за да предотвратите изчерпване. Насърчавайте култура, в която служителите се чувстват комфортно да се откъснат от работата след работно време.

Интелигентно управление на времето: Обмислете да предложите гъвкави условия на работа, като възможност за работа от разстояние или съкратен работен ден, за да отговорите на различни нужди. Насърчавайте използването на платен отпуск за почивка, почивки за психично здраве или лични ангажименти, за да предотвратите прекомерната ангажираност на служителите.

Водете с личен пример: Силното лидерство задава тона. Лидерите трябва да дават пример за здравословен баланс между работата и личния живот, като уважават своето време и насърчават другите да правят същото. Създайте отворена среда, в която служителите се чувстват комфортно да обсъждат проблеми, свързани с натоварването, и да искат промени.

Променете нагласата си към назначаването на нови служители

Ориентацията традиционно се разглежда като процес за запознаване на новите служители с техните роли и отговорности. Но компаниите трябва да отидат отвъд основите. Добре разработената програма за ориентация служи като трамплин за интегриране на новите служители в корпоративната култура от първия ден.

Тази промяна в фокуса изисква няколко ключови промени:

Фокусирайте се върху ценностите, а не само върху задачите: Не обучавайте само по отношение на спецификите на работата. Включете в процеса на въвеждане основните ценности, мисията и целта на вашата компания. Това помага на новоназначените служители да разберат как тяхната роля допринася за по-голямата картина.

Улеснявайте връзките: Дайте приоритет на изграждането на взаимоотношения с колегите и насърчаването на чувството за принадлежност. Това може да включва обяди с екипа, менторски програми или системи за приятели.

Събиране на обратна връзка: Приемането на нови служители не трябва да е еднопосочен процес. Редовно събирайте обратна връзка от новоназначените служители, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение, и да осигурите гладка и положителна интеграция в корпоративната култура.

Изтеглете този шаблон Този шаблон за въвеждане на нови служители включва списък с проверки за новите служители, за да се гарантира, че са добре подготвени, преди да започнат своето пътуване в компанията, към която се присъединяват!

Шаблонът за въвеждане на нови служители на ClickUp може да ви помогне да оптимизирате въвеждането и да гарантирате, че новите служители се чувстват добре дошли, информирани и ентусиазирани да допринесат.

Този персонализируем шаблон ви позволява да създадете стъпка по стъпка процес на въвеждане с ясни задачи, крайни срокове и автоматични напомняния. По-късно можете да възлагате задачи на различни членове на екипа и да следите визуално напредъка чрез задачите на ClickUp.

Това гарантира гладко и ефективно въвеждане в работата, като новите служители се адаптират бързо и се чувстват ценени от първия ден.

Силната култура води до повишена продуктивност, по-голямо задържане на служителите и по-висока репутация на марката

Инвестирането в корпоративната култура не е само правилно, но и полезно за бизнеса. Служителите, които се чувстват ценени, подкрепяни и ангажирани, са по-склонни да положат допълнителни усилия за вашата компания.

Затова отделете време, за да оцените настоящата си култура и да идентифицирате областите, които могат да бъдат подобрени. Като следвате съветите в тази публикация в блога, можете да създадете положителна и процъфтяваща работна среда, която привлича и задържа най-добрите таланти, стимулира иновациите и движи бизнеса ви напред.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и създайте пространство, в което вашите служители и бизнес могат да процъфтяват!