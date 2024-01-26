Как да изградите силна екипна култура за екип с висока производителност

Кое е по-важно? Силна екипна култура или екип с висока производителност? Когато погледнете екипите с висока производителност, ще откриете, че зад тях стои силна екипна култура.

Когато създадете екипна култура, която насърчава колективния растеж и развитие чрез положително подкрепление, вие разполагате с високофункционална, самодостатъчна и отговорна единица, която постига навременни резултати и се отличава по други параметри.

Силната екипна култура оказва положително влияние върху основните членове на екипа и мениджмънта. Проучване на Gallup показва, че 70% от разликите в ангажираността на служителите са пряко пропорционални на вида среда, която мениджърът може да създаде.

От друга страна, 46% от лидерите заявяват, че културата на екипа влияе върху подобренията в критични области като производителност, задържане на персонала и ангажираност.

Отборите във вашата компания могат ли да се похвалят със силна екипна култура? Или има пропуски, които можете да попълните? Нека разгледаме какво означава силна екипна култура, как тя е от ключово значение за подобряване на производителността и как да я приложим в рамките на екипа.

Какво е екипна култура?

Екипната култура консолидира ценностите, убежденията, поведението и нагласите на членовете на вашия екип. Тя обхваща почти всичко – от стратегиите им за постигане на обща цел до начина, по който се отнасят един към друг.

Културата на един екип е подобна на всяка друга обществена култура – неговите членове са нейните стълбове.

Но не забравяйте, че културата, и по-широко казано, екипната култура, е трудна за разбиране, поради абстрактния си характер. Тя има много варианти, дори в рамките на една и съща компания.

Силна и здрава екипна култура е тази, в която членовете на екипа се подкрепят взаимно, споделят знания без да са мотивирани от стимули и искрено работят за постигането на обща цел, като по този начин постигат отлични резултати.

От друга страна, когато компаниите не могат да създадат органично положителна среда, мениджмънтът често се опитва да наложи строги правила и регламенти на служителите. Това поражда токсичност и недоразумения и не позволява на членовете на екипа да се развиват автономно.

Следователно, създаването на силна и позитивна екипна култура трябва да бъде една от основните роли на екипния лидер. Ето как силна екипна култура помага.

Предимства и ползи от наличието на силна екипна култура

Освен посочените по-горе предимства, наличието на високопроизводителна екипна култура ще ви донесе много други ползи. Нека разгледаме и тях:

Повишена продуктивност:

Когато членовете на екипа чувстват колегиалност и подкрепа, те са по-мотивирани да работят като екип и да дават най-доброто от себе си. Когато всички са на една вълна и целите са кристално ясни, това намалява недоразуменията и прави работния процес по-гладък.

Доверието и взаимното уважение в екипа създават отлична работна атмосфера, намалявайки конфликтите и разсейването.

Желаната екипна култура кара всеки да се чувства отговорен и ангажиран, което мотивира членовете на екипа да спазват сроковете и да постигат отлични резултати.

Подобрено здраве и благосъстояние:

Позитивната екипна култура може да подобри здравето и благосъстоянието по няколко начина. Когато членовете на екипа се чувстват подкрепени и ценени, това намалява нивата на стрес. Откритата комуникация ни помага да се чувстваме свързани, намалява самотата и подобрява психическото ни благосъстояние.

Сътрудничеството в работната среда спомага и за постигането на здравословен баланс между работата и личния живот, като намалява риска от преумора.

Ускорено удовлетворяване и задържане на клиентите:

Когато вашите служители са част от здравословна работна култура и са доволни от работното си място, това се отразява на продуктите, които произвеждат, и услугите, които предоставят.

А когато вашите клиенти имат положителни преживявания, това неизбежно повишава общата стойност на вашата марка, лоялността и продажбите. Направете всяко взаимодействие между служители и клиенти приятно преживяване с служители, които са част от силна екипна култура.

Пространство за повече творчески възможности:

С мотивиран персонал, в който всеки член вдъхновява останалите, ще има повече възможности за творчество. Обединете екипа си с инструменти като ClickUp. Сътрудничеството е лесно с обща бяла дъска и сесии за мозъчна атака!

Оставете коментари в ClickUp Docs за безпроблемно сътрудничество. Повишете производителността, оптимизирайте работния си процес и стимулирайте творческите идеи.

По-добра комуникация:

Когато акцентът се поставя върху ефективната комуникация, а не върху строга йерархия, това означава, че информацията циркулира по-свободно на всички нива в организацията. Този подход премахва бариерите, които могат да се образуват, когато комуникацията е ограничена въз основа на организационните нива.

В резултат на това се постига по-прозрачен и отворен обмен на идеи и информация между ръководството, служителите и клиентите. Това насърчава сътрудничеството, като гарантира, че всички са на една и съща вълна и допринасят за общия успех на екипа или организацията.

По-добро въвеждане в работата:

Позволете на новите си служители да се запознаят с динамичната и обещаваща екипна култура, която ги очаква във вашата организация, като им дадете възможност да общуват с настоящите служители. С една силна екипна култура разговорите ще протичат естествено и ще ви помогнат да откриете таланти, които търсят възможности да се развиват и да се отличат в своите области.

Когато изпратите ясно послание относно това, за какво се бори вашата компания, как изглежда ежедневието на работното място и какви ценности поддържа вашата организация, процесът на адаптация на новите служители придобива така необходимата яснота.

Включете културата си в посланието си, за да знаят новите ви служители какво ги очаква.

Друг ценен аспект е провеждането на групови дискусии с новите членове на екипа, за да споделят идеите си за това какво представлява екипната култура. Това включва не само споделяне на вашата екипна култура, но и разбиране и възприемане на положителните аспекти от тези дискусии.

Повишено задържане на служителите:

В една чудесна екипна култура всеки се чувства ценен и оценен за приноса си, което прави работната среда положителна и окуражаваща. Това води до по-голяма удовлетвореност от работата и по-силна връзка с работното място.

Положителната работна среда предпазва ценните ви таланти от напускане и преминаване към друга компания при първите признаци за по-високо заплащане. Културата на екипа играе значителна роля в определянето на това, като позволява на служителите да се развиват в области, различни от кариерата им. Вдъхновяването на екипа ви с цели, които надхвърлят корпоративните граници, е сигурен начин да се гарантира задържането и стабилността.

Примери за силна култура на печеливш екип

Знаете какво може да ви донесе една ефективна екипна култура, но как да определите какво представлява една силна и отлична екипна култура? Нека разгледаме няколко примера, за да разберем същото:

Хуманистична култура

Управлявайте членовете на екипа си по начин, който позволява участието им и ги държи в центъра на разговора. Изразете ясно очакванията си към екипа си. Изисквайте подкрепа и конструктивна критика и насърчавайте отворената обратна връзка сред екипа си.

Помогнете на екипа си да развие следните качества, за да постигне хуманистична култура:

Проявете съпричастност към нуждите на другите

Окажете подкрепа и насърчение

Решавайте конфликтите по конструктивен начин

Приемете консултативен подход, основан на сътрудничество

Като ръководител на екип, вие трябва да допринесете по следните начини:

Дайте приоритет на растежа и непрекъснатото развитие на екипа

Развивайте умения за активно слушане

Инвестирайте време в отделните лица

Насърчавайте независимото мислене у другите

Екип, който иска мнението на всеки член преди началото на проекта и търси обратна връзка от служителите по открит и положителен начин, попада в хуманистичната екипна култура.

Афилиативна култура

Афилиативната култура дава приоритет на конструктивните междуличностни отношения и насърчава приятелското отношение и чувствителността към членовете на екипа сред вашите колеги.

В екип с афилиативна култура колегите си помагат взаимно при служебни проблеми и проявяват съобразителност по отношение на лични въпроси. Членовете на екипа се интересуват от психическото и физическото си състояние и се грижат един за друг, за да се уверят, че имат перфектно настроение и пространство, за да продължат да работят.

Нека видим как можете да насърчите афилиативна екипна култура:

Изберете балансиран подход: Умело давайте обратна връзка като лидер, който насърчава принадлежността, съчетавайки похвали за заслужаващи похвала резултати с конструктивна критика, за да вдъхновите непрекъснато усъвършенстване. Този добре балансиран подход насърчава Умело давайте обратна връзка като лидер, който насърчава принадлежността, съчетавайки похвали за заслужаващи похвала резултати с конструктивна критика, за да вдъхновите непрекъснато усъвършенстване. Този добре балансиран подход насърчава растежа на екипа и допринася за напредъка на мисията на компанията.

Проследявайте ключовите показатели за ефективност: Като лидер, който насърчава принадлежността, дайте приоритет на изграждането на екип и благосъстоянието на служителите, като същевременно гарантирате постоянна продуктивност, за да поддържате производителността на работното място. Наблюдавайте индивидуалната производителност, за да идентифицирате проблеми, да определите области за подобрение и да приложите ефективни стратегии – съществени компоненти на ефективното лидерство.

Гъвкавостта е ключова: Дайте възможност на екипа си, като му предоставите творческа свобода и гъвкавост. Насърчавайте служителите да използват въображението си, за да преодоляват предизвикателствата на работното място, като създавате положителна култура, в която процъфтява взаимното доверие.

Опозиционна култура

Опозиционната култура може да бъде продуктивна в умерени дози, в съчетание с друга, по-позитивна екипна култура. Членовете на екипа се насърчават да бъдат критични към идеите и предложенията на другите, за да се постигнат по-добри резултати.

Екипите, които следват тази култура, ще имат членове, които подават анонимни доклади за други членове на екипа, съдържащи предимно негативни аспекти, върху които могат да работят и да подобряват в дългосрочен план.

Конкурентна култура

Макар че рамката „печеливш-печеливш“ осигурява положителна перспектива, насърчаването на конкурентна култура „печеливш-губещ“ може да бъде от полза. Тя стимулира членовете на екипа да се представят по-добре един от друг. Но се постарайте да поддържате здравословна конкуренция, а не безмилостна.

Например, можете да стимулирате представителите на търговския екип въз основа на месечната им производителност. Най-добрият търговец може да бъде помолен да обучи останалите на съвети и трикове. Това повишава общото морално състояние на служителите и помага на екипа ви да се развива.

Култура на самореализация

Културата на самореализация цени творчеството, качеството, изпълнението на задачите и индивидуалното развитие. Трябва да насърчавате служителите си да извличат удоволствие от работата си, да я превърнат в страст и да се развиват. Това им позволява да мислят нестандартно и да поемат нови, вълнуващи предизвикателства.

В среда, насърчаваща самореализацията, всеки член на екипа ще има пълна свобода да избира как да работи или да допринася за даден проект. Офисът ще бъде по-малко формален и обикновено ще включва зони за отдих, където колегите могат да обменят идеи, докато се занимават с освежаващи дейности.

Елементи на добрата екипна култура

Време е да разберете ключовите елементи при създаването на динамична екипна култура. Вашият екип трябва да отговаря на следните критерии, за да бъде считан за носител на добра екипна култура:

1. Физиологична безопасност:

Уверете се, че членовете на екипа ви се чувстват свободни да изразяват себе си и че няма пречки, когато искат да кажат нещо. Те трябва да се чувстват сигурни, когато задават въпроси, споделят опит с други служители или правят грешки.

2. Взаимно уважение:

Спечелете уважение, като го показвате на другите. Уважението може да се прояви по различни начини, като примерните работни места постоянно признават приноса на служителите, ценят техния принос и ги признават като личности с живот извън работното място.

3. Автономност и независимост:

Подхранвайте култура на автономност и доверие, за да внушите чувство за независимост сред служителите. В автономна среда всеки е насърчен да изразява мнението си, да мисли и взема решения самостоятелно и да проявява инициатива.

Изграждането на взаимно доверие между вас и вашия екип допринася за положителна, приятна и по-малко токсична култура на работното място.

4. По-висша цел:

Стимулирането на ангажираността на служителите включва служене на по-висша просоциална цел. Това може да бъде хуманитарна цел, цел за устойчиво развитие, екологична или етична цел и много други.

Да дадете на екипа си по-голямо чувство на удовлетворение от работата във вашата компания е един от най-добрите начини да насърчите, задържите и развиете настоящия си екип.

5. Общи цели:

Обединението е едно от най-големите предимства, които можете да използвате, за да изградите добра екипна култура. Общите цели, към които да се стремите, позволяват на вашите служители да преодолеят различията си и да се обединят като екип.

6. Непрепятствана комуникация:

В много компании комуникационните силози често са препълнени с ненужен жаргон и излишни йерархични структури. Те значително забавят процеса на изпращане и получаване на важни съобщения. Ето защо е абсолютно необходимо да се установи ясна линия на комуникация чрез деконструкция на излишните комуникационни силози.

7. Креативност и иновации:

Иновативната рамка е ключов елемент за създаването на приобщаваща екипна култура. Членовете на екипа трябва да се насърчават взаимно да разработват нови решения, като често обменят идеи, за да намерят начини за справяне с проблемите и да повишат адаптивността.

8. Работа и забавление:

Въведете ентусиазъм в корпоративната култура, като включите хумор и забавление. Строгата и строга работна среда не спомага за създаването на положителна атмосфера, в която хората с желание идват на работа и търсят нови идеи. Насърчавайте екипа си да се отпусне и да се забавлява с уважение, за да се вдъхнови.

Насърчавайте добронамерения хумор, поддържайте приятелска атмосфера и създайте комфортна обстановка. Релаксираната работна среда повишава комфорта и усилва креативността, като извежда вашия бизнес на нови висоти.

Как да изградите силна екипна култура?

Изграждането на силна организационна култура включва интегрирането на горните елементи в ежедневната работа на вашия екип. Нека разгледаме какво можете да направите, за да подпомогнете тази асимилация:

1. Насърчавайте сътрудничеството в цялата организация

За да изградите силна екипна култура, документирайте основните си ценности като екипна харта, използвайки система за управление на проекти като ClickUp, за да ги споделяте лесно в цялата организация. Документите в ClickUp са редактируеми, което позволява актуализации, за да включите нови елементи или промени, когато е необходимо.

Определете себе си и вашата организация. Това, което представлявате, и посланието, което изпращате, определят в значителна степен същността на вашата компания. Това трябва да обхваща личността, ценностите и основните компоненти на вашата компания.

Използвайте софтуер за управление на проекти като ClickUp, за да подобрите екипната култура чрез по-добра комуникация, планиране и управление на работния процес.

Винаги се стремете да бъдете колкото се може по-инклузивни. Насърчавайте основни ценности, които могат да бъдат споделени от вашия екип, и помолете колегите си да допринесат активно за тези ценности, наред с други неща.

Разгледайте тези шаблони за устав на екипа !

2. Направете обучението и подкрепата съществени

Независимо от типа екипна култура, която разпространявате, уверете се, че обучението и подкрепата имат място сред основните принципи на вашата обща организационна култура.

Позволете на вашите служители да се развиват независимо и колективно, за да се подкрепят взаимно и да помогнат на компанията да се разраства. Предоставете възможности за обучение и бази от знания, подобни на уики, и насърчавайте споделянето на знания не само между екипите, но и между отделите, за да създадете среда на учене и взаимна подкрепа.

Съхранявайте политики, процедури и оценки на риска в раздела „Документи“ на ClickUp.

Наличието на универсален инструмент като ClickUp може да улесни значително работата ви. Използвайте ClickUp Docs като обща, споделена база данни за начинаещи и ветерани. Улеснете процеса на трансфер на знания, като дефинирате линиите на трансфер с помощта на ClickUp Project Hierarchy.

Йерархията на ClickUp улеснява виждането на цялостната картина, без да се пропускат детайлите.

3. Оценявайте постиженията

Похвалете тези, които се представят добре във вашата компания. Това повишава морала на служителите и ги насърчава да работят по-усилено. Но за да го направите, трябва да следите и ключовите показатели за ефективност на вашия екип.

Отново, ClickUp може да ви помогне, тъй като разполага с високо персонализирани шаблони с потребителски полета, които ви позволяват да следите работата, с която се занимава всеки член.

ClickUp разполага с множество шаблони, които могат да ви помогнат да отговорите на вашите изисквания.

Той може също да създава подробни и изчерпателни отчети, които ви информират за извършената работа и кой я е извършил по време на спринта.

С ClickUp е лесно да следите всеки член на екипа.

Не забравяйте да възнаграждавате по подходящ начин изключителните постижения с адекватно признание, за да насърчите конкурентна култура, която стимулира здравословна борба между членовете на екипа.

4. Създайте ясни канали за комуникация

Определете ясен работен процес за вашия екип. Използвайте високо персонализираните и споделени работни процеси на ClickUp, за да поддържате екипа си в правилната посока. Те се предлагат с множество изгледи, като Kanban Cards и Space view, което позволява на членовете на екипа да споделят актуализации безпроблемно.

Освен това, насърчавайте членовете на екипа да споделят обратна връзка без колебание. Използвайте отново ClickUp, за да документирате обратната връзка с помощта на Kanban карти, коментари в документи и споделени бели дъски.

Използвайте Kanban таблата в ClickUp, за да премествате лесно задачите като карти с плъзгане и пускане.

Функцията „Документи“ ви позволява да виждате в реално време кога някой друг редактира или добавя точки към даден проект. Функцията „Чат“ на ClickUp в реално време е просто черешката на тортата, която помага на вашия екип да сътрудничи, да комуникира и да обменя идеи по множество проекти, независимо от мащаба и обхвата им.

Лесно споделяйте актуализации, връзки, реакции и консолидирайте важни разговори с изгледа „Чат“ в ClickUp.

Изграждане на положителна и силна екипна култура с ClickUp

Екипната култура е този абстрактен фактор, който често се пренебрегва, но се превръща в централен аспект, който определя производителността на екипа и, от своя страна, определя успеха на вашата компания. По този начин, правилното й управление с подходящите инструменти се превръща в задача с най-висок приоритет.

Видяхте какво представлява, от какво се състои и колко полезна може да бъде. Сега е моментът да използвате необходимите инструменти и да започнете пътуването си към изграждането на трайна екипна култура.

ClickUp е отличен инструмент за комуникация и сътрудничество, който може да ви помогне на всеки етап от изграждането на екипна култура. Функциите, които изброихме, са само капка в морето от предимства, които ClickUp може да ви предложи.

Очаквайте по-добра съвместна работа и сътрудничество между различни екипи и отдели чрез споделени и унифицирани бели дъски. Повишете отчетността и яснотата при разпределянето на ресурсите с помощта на ClickUp Tasks, които ви позволяват да знаете кой за какво отговаря.

Все още се чудите с какво да работите? Интегрирайте ClickUp във всичките си системи и се убедете в силата на безпроблемната и непрекъсната комуникация между екипите и отделите. Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!