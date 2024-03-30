14 трика за работа от дома, които ще повишат производителността ви

Традиционното работно място се промени значително след пандемията, като много компании преминаха към хибриден или изцяло дистанционен модел. Дистанционната работа увеличава производителността, помага за поддържането на баланс между работата и личния живот и спестява време.

Не е чудно, че 98% от работниците казват, че искат да работят дистанционно, поне през част от времето. Но работата от дома си има и своите предизвикателства. Тя може да доведе до изчерпване, да затрудни връзките с колегите и дори да повлияе на границите ви.

Ето защо сме събрали най-добрите трикове за работа от дома в този блог. Тези трикове ще ви помогнат да преодолеете предизвикателствата при дистанционната работа и да се възползвате максимално от времето си.

Предизвикателствата на работата от дома

Преди да обсъдим най-добрите трикове за работа от дома, които ще ви помогнат да останете продуктивни, нека разгледаме накратко някои често срещани предизвикателства, свързани с работата от дома. 🏠

Изчерпване

Според доклад от проучване на Forbes Advisor, 69% от дистанционните работници са заявили, че се чувстват изтощени от инструментите за дигитална комуникация. Постоянният поток от известия в Slack, имейли, обаждания в Zoom и телефонни разговори може да повлияе на баланса между работата и личния живот и да доведе до умствена умора при дистанционна работа.

Трудности при поставянето на граници

Разделянето на професионалния и личния живот става предизвикателство, когато работите от дома, тъй като няма физическо разделение между работното място и личното пространство. Много дистанционни работници също така работят прекалено много и се чувстват под натиск да бъдат постоянно достъпни поради липсата на рутина и определени работни часове.

Липса на връзка с колегите

Липсата на лични контакти затруднява общуването с колегите ви. В дългосрочен план това често води до чувство на изолация, самота и влошено психично здраве, тъй като дистанционните работници пропускат социалните аспекти на офисната среда.

Повече разсейващи фактори

Домът понякога може да бъде натоварено място с много разсейващи фактори. Може да имате други членове на семейството, които работят заедно с вас, приятели и роднини, които ви посещават, както и домакински задължения и деца, за които да се грижите. Това може да повлияе на производителността ви и да ви попречи да се концентрирате върху работата.

Съвети за работа от дома, които ще повишат продуктивността ви при работа от разстояние

Ето най-добрите трикове за работа от дома, с които да повишите производителността си и да преодолеете тези предизвикателства:

1. Определете работно място

Работата от дивана или леглото звучи привлекателно. Но не забравяйте, че те са врагове на вашата продуктивност, тъй като умът ви ги свързва с релаксация и забавление. Имате нужда от отделно работно място, за да създадете физическа граница между работата и дома.

Създайте специално работно място, което да ви помогне да се настроите на работна вълна, независимо дали става дума за свободна стая или малък ъгъл в хола ви. Ето няколко съвета за вашия дом:

Настройте работното си място до прозорец, който ще ви осигурява свеж въздух и слънчева светлина☀️

Дръжте работното си място далеч от кухнята, хола или прозореца, който гледа към натоварена улица, ако се разсейвате лесно.

Работете с това, което имате. Ако нямате свободна стая, поставете работен стол и бюро в ъгъла на стаята си.

Закупете ергономични мебели (включително ергономични клавиатури) за домашния си офис, ако се чувствате неудобно след дълго седене.

Изберете бюро за работа в изправено положение, ако често се нуждаете от промяна в ритъма.

2. Оптимизирайте работното си място

Вече имате определено работно място. Чудесно! Но наистина ли ви помага? Много е важно да създадете работно място, което да благоприятства работата и продуктивността. Първият начин да го направите е да го поддържате чисто и подредено. Можете също да направите следното, за да го оптимизирате още повече:

Добавете малко зеленина в пространството си с растения, които филтрират въздуха и увеличават производството на кислород🪴

Дръжте голяма бутилка вода наблизо, за да не забравяте да пиете вода редовно.

Освежете я с любимите си неща. Добавете произведение на изкуството, малко боя или всичко, което ви дава енергия.

Дръжте музикален плейър и дъска за писане с маркери, ако е необходимо.

На мен ми помага да имам специален офис 🙂 Имам приятели, които имат бюра в хола си и се оплакват от ниската си продуктивност! Ще трябва да проверя плейлиста Brain Food в Spotify!

3. Създайте си рутина

Едно от значителните предимства на работата от дома е гъвкавостта да определяте работното си време и да работите, когато пожелаете. Това предимство обаче може бързо да се превърне в предизвикателство, ако не успеете да установите последователна рутина. Добрата рутина е ключът към продуктивен ден.

Определете работното си време и използвайте приложение за работни графици, за да си съставите дневен график. Графикът ви дава предвидимост и гарантира, че денят ви е добре структуриран.

Създайте си дневен график и бързо добавяйте непланирани задачи в календара си с помощта на ClickUp

Започнете с сутрешен ритуал, който бележи началото на работния ви ден. Това може да бъде приготвяне на кафе или дори кратка разходка. В края на деня прегледайте всичко, което сте постигнали, и планирайте следващия ден.

И накрая, не забравяйте да си осигурите пълноценен сън. Добре отпочиналият мозък ви помага да останете концентрирани и да имате по-щастлив ден.

4. Правете редовни почивки

Работата от дома означава, че прекарвате по-голямата част от времето си седнали на бюрото си и работите. Седенето през целия ден обаче е вредно за тялото ви и за производителността ви.

Затова е изключително важно да правите редовни почивки. Разтегнете тялото си, правете йога, разходете се, починете очите си, полейте растенията си и се откъснете от работата. Дори 10-минутна почивка ви позволява да освежите ума си. Можете също да си направите кратка дрямка през деня, за да подсилите енергията си, ако е необходимо.

Физическата активност е един от най-добрите трикове за работа от дома, който предотвратява изтощението, подобрява концентрацията и прави чудеса за производителността. Затова включете редовните почивки като постоянна част от графика си. А ако имате нужда от напомняния, използвайте инструмент за дистанционна работа, за да настроите напомняния за чести почивки.

5. Използвайте инструмент за продуктивност

Вижте напредъка си и предстоящата работа с един поглед с таблото ClickUp Dashboard

Един от най-добрите трикове за работа от дома е да използвате инструмент за работа от дома, с който да организирате и управлявате работния си ден. Използвайте приложения за организация, комуникационни услуги, системи за управление на задачи и шаблони за продуктивност.

Много инструменти за дистанционно сътрудничество позволяват на екипите да работят независимо и в същото време да поддържат добра връзка. Ако обаче използването на различни приложения за различни цели ви изморява, обмислете да използвате инструмент за продуктивност „всичко в едно“ като ClickUp. Ето как да използвате ClickUp за дистанционни екипи, за да промените изцяло работата си от дома:

Пишете по-бързо, получавайте бързи обобщения и намирайте отговори на въпросите си с ClickUp Brain

Работете безпроблемно с Docs: Създавайте, организирайте и споделяйте документи по проекти с Създавайте, организирайте и споделяйте документи по проекти с ClickUp Docs , мястото за всички ваши документи и друга работа в ClickUp. Добавяйте страници и подстраници, форматирайте ги и оформяйте по ваш вкус, задавайте разрешения за контрол на достъпа и добавяйте сътрудници. Можете също да преобразувате често използваните документи в шаблони. Добавяйте файлове и свързвайте документите си с работни потоци.

Използвайте силата на изкуствения интелект: ClickUp Brain е най-добрият асистент с изкуствен интелект. Задавайте въпроси за работата си навсякъде в ClickUp, автоматизирайте задачите и актуализациите на напредъка, създавайте бързо разнообразно съдържание и много други.

Събирайте идеи колективно: Сътрудничейте дистанционно с екипа си, за да събирате нови идеи, като използвате ClickUp Whiteboards и мисловни карти. Това помага да включите всички в процеса на генериране на идеи, независимо от местоположението им.

Останете на една вълна: Работата от разстояние не означава, че не сте съгласувани. Екипите използват Работата от разстояние не означава, че не сте съгласувани. Екипите използват ClickUp Goals , за да определят и проследяват екипните и индивидуалните цели и да създадат отговорност. Ръководителите на екипи могат да използват шаблона за план за работа от разстояние , за да следят напредъка на проекта на дистанционните работници навсякъде и да определят очакванията и ролите.

Изтеглете този шаблон Създайте цялостен план за преход за вашите служители, като използвате шаблона за план за работа от разстояние.

Организирайте се: Поддържайте цялата си работа организирана с Поддържайте цялата си работа организирана с ClickUp Tasks ; създавайте задачи и подзадачи от вашите цели, документи и коментари и ги проследявайте, използвайки различни персонализирани изгледи.

Визуализирайте напредъка : Следете напредъка си и този на екипа си и преглеждайте задачите в процес на изпълнение – всичко това с един поглед благодарение на персонализираните и споделяеми : Следете напредъка си и този на екипа си и преглеждайте задачите в процес на изпълнение – всичко това с един поглед благодарение на персонализираните и споделяеми табла на ClickUp.

Намалете превключването между контексти : Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения, включително Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox и Loom, за да не се налага да превключвате между екрани. Интегрирайте ClickUp с над 1000 приложения, включително Zoom, Slack, Google Calendar, Google Drive, Dropbox и Loom, за да не се налага да превключвате между екрани.

Спестете време: Достъп до обширна библиотека с готови Достъп до обширна библиотека с готови шаблони за продуктивност и управление на проекти , за да започнете бързо.

6. Отделете време за концентрация

Блокирането на времето е един от любимите ни трикове за работа от дома. Изследвания са доказали, че посвещаването на цялото си внимание на конкретна задача дава най-добри резултати. Затова блокирайте време в календара си, за да се съсредоточите върху работа, която изисква енергия и концентрация. Направете това постоянна част от графика си, както почивките.

Можете да направите толкова много, когато отделите непрекъснато време за конкретна задача. Затова се уверете, че няма да има прекъсвания, дори и за съобщение. За по-добро разпределение на времето използвайте шаблона за разпределение на времето на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Следете миналите, настоящите и предстоящите си дейности с шаблона за разпределение на времето.

Шаблонът ви позволява да следите срещите си, да отделяте време за концентрация, да разбирате зависимостите между задачите и да предотвратявате претоварване с ангажименти. Можете също да отделите време за почивка и зареждане с енергия, като го използвате.

7. Създайте баланс между работата и личния живот

Постигането на баланс между работата и личния живот може да се превърне в предизвикателство, когато работното ви място е вашият дом. Въпреки това, е от съществено значение да определите някои правила и граници. Ето какво трябва да направите:

Задайте фиксирани работни часове, например от 9 до 17 ч. или от 10 до 18 ч. Спрете да работите, когато работният ви ден приключи.

Създайте си дневен график, като използвате календарния изглед в ClickUp, и задайте повтарящи се напомняния с Reminders.

Съобщите на семейството си работното си време и ги помолете да не ви безпокоят през този период.

Ако имате деца, които живеят с вас, опитайте да планирате работата си според техния график.

Комуникирайте с членовете на екипа си, когато не сте на разположение за чат. Най-лесният начин да направите това е да зададете статуса си като „зает“ в инструмента за комуникация на екипа или да изключите известията за този период.

Поддържайте тези граници и в свободното си време. Не отговаряйте на съобщения, свързани с работата, извън работното си време, освен ако наистина не се касае за спешен случай.

Бъдете гъвкави. Макар че създаването на рутина е от решаващо значение, бъдете достатъчно гъвкави, за да я промените, когато възникне необходимост.

💡 Представено: Крис Кънингам, нашият ръководител на социалния маркетинг, има интересна гледна точка за баланса между работата и личния живот

8. Облечете се за успех

Едно от най-хубавите неща в работата от дома е, че ви позволява да работите в пижама. Но какво ще кажете, ако ви кажем, че това е и най-лошото нещо за вашата продуктивност?

Работата в пижама, от леглото или дивана е абсолютно забранена. Причината е, че мозъкът ви свързва тези неща с отдих и сън. Затова се обличайте за успех, дори и да нямате насрочени виртуални срещи.

Направете това част от рутината си. Обличането в работни дрехи и завършването на сутрешния ритуал стават знак, че работният ви ден е започнал. А в края на работния ден се преоблечете в удобните си пижами и се отпуснете.

Това също ви помага да се откъснете психически от работата. Отново, това не означава, че трябва да носите работни дрехи всеки ден. Позволете си почивка, когато сметнете за необходимо.

9. Хранете се здравословно

Работата от разстояние често води до пропускане на обяда, тъй като нямате колеги, които да ви напомнят, че е обяд, или защото сте яли нездравословни закуски през деня, докато работите.

Вместо това, планирайте почивка за обяд, за да се пренастроите и да си починете от работата. Яжте здравословни храни, които ще ви дадат енергия. За случаите, когато изпитвате внезапен глад, дръжте под ръка здравословна закуска (плодове, ядки, хумус, гръцко кисело мляко и др. ). И не забравяйте да се хидратирате. 🥤

Блокирайте обедните почивки и се уверете, че те не влияят на работния ви график, като използвате интеграцията между Google Calendar и ClickUp.

10. Изгответе план Б

Ефективната работа от дома изисква използването на технологии. За съжаление, технологиите и инструментите могат да бъдат ненадеждни поради внезапни прекъсвания, проблеми с WiFi и др. Затова изгответе план Б за случаите, в които неизбежно се сблъскате с подобни проблеми.

Ето няколко стъпки, които можете да включите в този резервен план:

Подгответе план за действие за това, което ще правите във всеки възможен сценарий.

Ако се очаква прекъсване на електрозахранването, подгответе се за аварийно резервно захранване за вашите технологии и интернет връзка.

Вземете мобилен план за данни в случай на проблеми с WiFi

Подгответе резервен компютър или таблет, в случай че нещо се случи с обичайното ви устройство.

Използвайте онлайн услуги и инструменти, за да архивирате данните си и да сте сигурни, че няма да загубите документи или файлове при прекъсване на електрозахранването.

Намерете няколко коуъркинг пространства или кафенета, в които можете да работите, в случай че по някаква причина не можете да работите от дома си.

11. Променяйте пространството си от време на време

Променяйте работното си място от време на време, за да прекъснете монотонността. Отидете в местно кафене, намерете място за съвместна работа или посетете библиотеката. Можете също да работите заедно с приятел или в парка. Изборът е ваш!

Промяната на работната среда прави чудеса за вашата креативност и концентрация. Тя също така подобрява настроението ви и ви позволява да общувате с хора извън семейството си.

12. Свържете се с колегите си

Провеждайте срещи и сътрудничество ефективно, независимо от местоположението си, с ClickUp.

Работата от дома ограничава взаимодействието ви с колегите, което често води до изолация и самота. Ето защо е изключително важно да поддържате връзка с колегите и приятелите си. Днес много компании насърчават това, за да поддържат удовлетвореността и ангажираността на своите дистанционни работници.

Отделете малко време в календара си за лични взаимодействия с екипа си. Участвайте в онлайн дейности за изграждане на екип и правете виртуални почивки за кафе. Споделяйте истории, преживявания, лични анекдоти и случайни неща, за да се свържете с другите. Можете да използвате виртуални инструменти за сътрудничество като ClickUp, за да се свържете с колегите си в реално време.

Срещайте се с екипа си чрез видеоразговор (можете да стартирате Zoom разговори от ClickUp ) за почивка за кафе, играйте забавни игри и изпращайте съобщения чрез ClickUp Chat.

Можете също така да комуникирате асинхронно в документи, файлове и задачи с коментари и @ споменавания.

13. Избягвайте протакането и разсейването

Функцията „Focus Mode“ в ClickUp Docs ви помага да се концентрирате върху една част от задачата и ви поддържа продуктивни.

Отлагането става изключително лесно в уюта на дома ви, особено защото имате много разсейващи фактори. Ето няколко неща, които можете да направите, за да избегнете разсейването:

Разделете задачите, които ви се струват прекалено трудни, на малки, по-лесно управляеми части.

Намалете разсейващите фактори като телевизия и социални медии. Ако имате навика да отговаряте на съобщения в рамките на минути, включете фокусния режим на телефона си.

Можете също да използвате режим „Фокус“, докато работите в Docs в ClickUp, за да се предпазите от разсейващи фактори.

Информирайте членовете на семейството си или съквартирантите си за работното си време.

Използвайте музика, за да заглушите фоновия шум

Използвайте слушалки с шумопотискане, за да останете концентрирани, ако музиката не е вашата страст.

Задайте конкретни часове, в които да проверявате имейлите и съобщенията си.

Използвайте приложения като Forest или BlockSite, за да се предпазите от разсейващи уебсайтове.

14. Наградете се след продуктивна седмица

Хората процъфтяват, когато получават признание и подкрепа. Затова, след успешна и продуктивна седмица, наградете се с нещо, което ви харесва. Посетете любимото си място, срещнете се с приятели или направете нещо, което ви доставя удоволствие.

Това ще ви укрепи и мотивира да работите усилено следващата седмица. Също така ще ви помогне да презаредите батериите си и да подобрите социалните си взаимодействия.

Ето вашият списък с трикове за работа от дома, обобщен:

Създайте специално работно място

Оптимизирайте я за по-голяма продуктивност

Създайте последователна рутина

Включете почивки, за да се презаредите

Използвайте инструменти, за да се организирате по-добре

Блокирането на времето помага

Създайте граници между работата и личния живот

Облечете се

Хранете се добре и се хидратирайте

Имайте резервен план за технически проблеми

Опитайте различни настройки на работата

Свържете се с колеги

Намалете разсейващите фактори

Награждавайте и мотивирайте себе си

Вашият път към продуктивност в света на дистанционната работа

Работата от дома е тенденция, която изглежда се засилва в световен мащаб. Служителите обичат многото й предимства, включително спестяване на време и пари, по-добър баланс между работата и личния живот и др. Тя има и своите предизвикателства, които могат да бъдат преодолени по интелигентен начин.

Съветите за работа от дома, разгледани в тази статия, ще ви помогнат да извлечете повече от работния си ден. Определянето на работно място, създаването на рутина, фокусирането върху здравето, поставянето на граници и поддържането на връзка с колегите ви може да направи работата от дома по-забавна и продуктивна.

Инструмент за управление на работата като ClickUp може да бъде вашият идеален партньор. Регистрирайте се безплатно още днес и направете вашия ден на дистанционна работа по-продуктивен.

Често задавани въпроси

Какъв е вашият най-добър трик за работа от разстояние?

Редовните почивки са един от най-добрите трикове за работа от разстояние. Те дават на мозъка ви време да се отпусне и да се възстанови. Можете да използвате това време, за да раздвижите тялото си и да промените позицията си.

Как да прекарам времето си, докато работя от дома?

Най-добре е да си направите график, докато работите от дома. Графикът ви помага да структурирате деня си, дава предвидимост и ви предпазва от пропускане на важни задачи и работа.

Как да направя работата от дома приятна?

Направете работата от дома си приятна, като се грижите за тялото си, излизате на слънце и добавите растения и забавни декорации към работното си място. Можете също да си направите плейлист „време за работа“ и да планирате време за дейности, които харесвате, като например разходка.