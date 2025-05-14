15-те най-добри приложения за организация през 2025 г. (плюсове, минуси, цени)

Не е изненада, че на хората им е все по-трудно да останат фокусирани и организирани. Да бъдем честни, всички ние сме се разсейвали от любимите си приложения през повечето дни, независимо дали става дума за Netflix или социални медии!

Проблемът с разсейването и липсата на организация е, че те пречат да завършите ежедневните си задачи и намаляват производителността ви. Освен това, лошите организационни умения водят до много забравяне, изгубени документи и пропуснати срокове.

Именно затова трябва да търсите най-добрите безплатни приложения за организация!

В тази статия ще разгледаме какво представляват приложенията за организация и ще разгледаме 15-те най-добри приложения за организация, заедно с техните основни характеристики, предимства, недостатъци, цени и потребителски оценки.

Какво представляват приложенията за организация?

Приложенията за организация са софтуерни приложения, които помагат на отделни лица, екипи и компании да подобрят производителността си. Тези приложения могат да се използват за управление на задачи, планиране на срещи, съхранение на файлове, споделяне на документи и съвместна работа по проекти.

Те предоставят на потребителите опростен начин да работят по-ефективно и ефикасно. В допълнение към тези основни функции, много приложения за организация предлагат допълнителни инструменти като управление на задачи, делегиране на задачи, управление на проекти и функции за сътрудничество.

Нека се запознаем с най-добрите приложения за организация за вашия екип!

15-те най-добри приложения за организация в

1. ClickUp – Най-доброто за напреднало управление на задачи

С ClickUp организирането на работния ви ден никога не е било по-лесно. Можете да използвате ClickUp за всичко, като ви предоставя централизиран център за планиране на задачи, график и проследяване на индивидуални задачи.

Една от функциите, които правят процеса на управление на задачите изключително интуитивен и богат на данни, е персонализираният статус на задачите. Тук, в ClickUp, категоризираме задачите си по тип и задаваме статуса на всяка задача от „Завърши“ до „Изпълнено“, което значително улеснява проследяването им. Използваме персонализирани полета, за да задаваме крайни срокове, да добавяме отговорни лица и да дефинираме всякакви други необходими подробности. Някои други функции на ClickUp Tasks са:

Добавяне на връзки и коментари за централизиране на знанията и дискусиите

Определяне на зависимости между задачите за ясна видимост на графика

Определяне на подзадачи и списъци за проверка за по-сложни резултати

Използване на @mentions и задачи за делегиране и актуализации

Нашият Task View по подразбиране е изскачащ прозорец, но може да бъде минимизиран до странична лента или Task Tray. Това помага да поддържаме лесен достъп до нашите индивидуални списъци със задачи и ни позволява да следим времето си.

Когато натоварването изглежда прекалено голямо, можем ефективно да приоритизираме задачите с ClickUp Task Priorities и неговите цветни етикети. Също така автоматизираме отнемащите време задачи като проверка на имейли или организиране на документи с ClickUp Automations.

Сега нека разгледаме основните функции на ClickUp, които го правят незаменим инструмент за напреднало управление на задачи и организация.

Основни характеристики на ClickUp

Опитайте този шаблон Организирайте лесно ежедневните си задачи, лични или професионални, с шаблона за организиране на графика на ClickUp.

Недостатъци на ClickUp

Не може да експортира табла

Разгледайте пътната карта на ClickUp тук, за да видите как отстраняваме тези малки недостатъци и разгледайте вълнуващите функции, които това безплатно приложение ви предлага!

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план (7 долара на потребител на месец)

Бизнес план (12 долара на потребител на месец)

План за предприятия ( свържете се с нас за персонализирани цени )

ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 4800 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3100 отзива)

2. Evernote – най-доброто приложение за водене на бележки и съхранение

Чрез Evernote

Evernote е мощно приложение за списъци, което е достъпно за потребители на Android и iOS. Можете да добавяте снимки, рисунки, аудио и уеб съдържание към бележките си.

Но колко снимки и аудио файлове можете наистина да добавите към това приложение за водене на бележки с ограничение на паметта от само 60 MB? ??

Основни характеристики на Evernote

Създавайте списъци с шаблони на Evernote

Добавете снимки към бележките си

Добавете аудио към бележките си

Лесно намирайте бележки, като търсите по дати, ключови думи, заглавия и др.

Недостатъци на Evernote

Безплатната версия има ограничено пространство за съхранение и бележки.

Не поддържа сътрудничество в реално време по бележки с други потребители.

Приложението има ограничена офлайн функционалност.

Цени на Evernote

Ограничен безплатен план, който ограничава потребителите на безплатния план до 1 бележник и 50 бележки.

Ограничено използване за управление на проекти или задачи

Няма неограничено пространство за съхранение, за разлика от повечето други wiki инструменти.

Оценки на клиентите на Evernote

Capterra: 4,4/5 (над 6000 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

3. 24Me – Най-доброто за лична организация и планиране

Чрез 24Me

24me е награждавано приложение за организация на дома с интересни функции като напомняния за събития. То позволява на потребителите лесно да управляват календара и задачите си на едно място. 24me ви помага да бъдете по-организирани с интелигентните си алгоритми, които синхронизират телефона ви, Google Calendar, Outlook, Facebook, Twitter и други акаунти.

Тя предлага и интуитивни инструменти за поставяне на цели, за да можете да следите целите си и напредъка си.

Основни характеристики на 24me

Умен календар с множество изгледи

Списъците с задачи включват цветни етикети, множество напомняния и функция за изпращане на имейл за задача.

Записвайте и персонализирайте бележки с видеоклипове, емотикони и снимки

Записвайте гласови бележки, за да добавяте задачи чрез Siri и Alexa

Недостатъци на 24me

Няма приложение за настолен компютър или версия за браузър

Алармата за задачи и повтарящи се задачи може да бъде нестабилна.

Няма функция за проследяване на цели или напредък

Цени на 24me

Този инструмент предлага безплатен план, а платените планове започват от 5,99 USD на месец на потребител.

Оценки на клиентите на 24me

App Store: 4,7/5 (над 100 рецензии)

Google Play: 4/5 (над 5000 рецензии)

4. Fellow – най-доброто приложение за улесняване на екипните срещи

Чрез Fellow

Fellow. app е приложение за бележки от срещи, където екипите се събират, за да провеждат продуктивни екипни срещи и значими индивидуални разговори, да изготвят съвместни дневен ред за срещите, да записват решенията и да се отчитат един пред друг.

Основни характеристики на Fellow

Проследяване на задачите Чрез проследяването на задачите вашият екип ще бъде организиран и отговорен. Това ще помогне на екипа ви да изгради добри навици за провеждане на срещи чрез съвместни дневен ред и водене на бележки в реално време.

Давайте и искайте значима обратна връзка Функцията за незабавна обратна връзка ви позволява да искате или събирате обратна връзка в реално време от вашия екип.

Улеснете възможностите за растеж в екипа си

Недостатъци

Донякъде ограничена безплатна пробна версия

Леко заучаване и неинтуитивно в началото

Функциите за интеграция с други инструменти понякога са нестабилни.

Цени на Fellow

Fellow е безплатно за максимум 10 потребители. Професионалният план струва 5 долара на потребител на месец, а също така се предлагат и планове с персонализирани цени.

Оценки на други клиенти

Capterra: 4,9/5 (25+ отзива)

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

5. Calendly – Най-доброто приложение за планиране на срещи

Чрез Calendly

Calendly е приложение за календар, което ви позволява да планирате срещи без да се налага да разменяте многобройни имейли. Calendly се интегрира и с инструменти за видеоконферентна връзка като Zoom и Microsoft Teams, за да ви помогне да организирате лесно вашите видеоконференции.

Но ще ви помогне ли това приложение да организирате живота си по-лесно?

Основни характеристики на Calendly

Бързо извличайте отговори на въпросите на поканените, търсете телефонни номера или дори се включвайте във видеоразговори от мобилното си устройство.

Пренасрочете или отменете предстоящи срещи с няколко кликвания

Известията на вашия iPhone или Android устройство ви информират, когато има насрочено обаждане.

Недостатъци на Calendly

Безплатният план не предлага функционалност за екипна работа и можете да планирате само един тип събитие (индивидуални 45-минутни срещи).

Проблеми със синхронизацията с продукти, които не са от G Suite

Напомнянията в календара са достъпни само при определени планове.

Цени на Calendly

Това приложение за организация има безплатна версия, а платените планове започват от 8 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Calendly

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 800 отзива)

6. Todoist – Най-доброто за управление на ежедневните задачи

Чрез Todoist

Todoist е приложение за управление на задачи, което ви помага да планирате лични задачи и да си сътрудничите с членовете на екипа. То ви позволява да създавате задачи и да ги възлагате на себе си или на други, да задавате крайни срокове и напомняния, да проследявате напредъка и да получавате информация за работата на екипа ви.

Основни характеристики на Todoist

Планирайте деня си, като създавате списъци с задачи

Управлявайте списъци със задачи

Вградени напомняния, за да сте винаги в крак с нещата

Създавайте индивидуални задачи всеки ден с емоджита ?

Известия, които ви информират, когато хората публикуват коментари, изпълняват задачи и др.

Недостатъци на Todoist

Някои от основните функции се предлагат само в премиум абонаментния план.

Ограничени функции за сътрудничество в екип

Липса на определени инструменти за управление на времето , като функции за проследяване на времето и планиране

Цени на Todoist

Този инструмент за организация предлага безплатен план, а платените планове започват от 3 долара на месец на потребител.

Оценки на клиентите на Todoist

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

G2: 4. 4/5 (над 600 рецензии)

Вижте как Todoist се сравнява с Asana и ClickUp!

7. Taskque – Най-доброто за автоматизиране на задачи

Чрез Taskque

Taskque е инструмент за управление на задачи, който е чудесен за организация. Taskque позволява на потребителите лесно и бързо да управляват задачите си, да завършват проектите си навреме, да проследяват напредъка си и да споделят ресурси.

Taskque предлага и сътрудничество в реално време с членовете на екипа, което позволява лесна комуникация и проследяване на напредъка в цялата организация.

С интуитивния си интерфейс, мощни функции и изчерпателни инструменти за отчитане, Taskque е идеалното решение за заети екипи, които искат да поддържат добра организация.

Основни характеристики на Taskque

Автоматично възлагане на задачи

Дискусии

Изглед на календара

Мощно приложение за списък със задачи

Функции за управление на работния процес

Taskque Недостатъци

Ограничени интеграции

Ограничени възможности за персонализиране, което може да не е подходящо за потребители, които се нуждаят от по-голяма гъвкавост в организацията и управлението на задачите си.

Липсват разширени функции като проследяване на времето и визуални графици на проектите.

Цени на Taskque

Безплатният план на Taskque позволява до 10 потребители. Платените планове започват от 5 долара на потребител на месец.

8. Flow – Най-доброто за персонализирани изгледи за управление на задачи

Via Flow

Flow е приложение за организация, което помага на отделни лица и екипи да управляват своите задачи и проекти по по-ефективен начин. Приложението позволява на потребителите да създават, възлагат и проследяват задачи, да определят крайни срокове и да си сътрудничат с членовете на екипа в реално време.

Flow предлага изчистен и интуитивен дизайн, което улеснява навигацията и използването от страна на потребителите. Приложението предлага и няколко опции за персонализиране, които позволяват на потребителите да го адаптират към своите специфични нужди. Например, потребителите могат да избират дали да виждат и организират задачите си в списък или в формат Kanban табло.

Основни характеристики на Flow

Управление на задачи

Персонализирани изгледи като Kanban, за да адаптирате приложението към конкретни нужди

Интеграции

Недостатъци на Flow

Няма безплатен план

Стръмна крива на обучение

Flow не поддържа персонализирани полета, което може да бъде сериозно ограничение за компании, които искат да адаптират инструмента към специфичните си бизнес нужди.

Цени на Flow

Плановете на Flow започват от 6 долара на потребител на месец. Flow не предлага безплатен план.

Разгледайте нашето сравнение между ClickUp и Flow .

9. HiTask – Най-доброто за екипна работа и срокове

Чрез HiTask

HiTask е инструмент за управление на задачи, създаден да помага на отделни лица и екипи да управляват работата си и да бъдат по-продуктивни. Приложението позволява на потребителите да създават, разпределят и приоритизират задачи, да определят крайни срокове и да проследяват напредъка.

HiTask предлага и функции за сътрудничество в екип, като коментиране, споделяне на файлове и известия. С HiTask екипите могат да комуникират, да споделят файлове и да работят заедно по задачи в реално време, независимо къде се намират по света.

Основни характеристики на HiTask

Шаблони: Създавайте повтарящи се списъци и използвайте персонализирани шаблони.

Проследяване на времето: Проследявайте времето, прекарано за отделни задачи или проекти.

Известия: Получавайте напомняния за крайни срокове и предстоящи задачи.

Недостатъци на HiTask

Ограничени интеграции

Възможностите за персонализиране са ограничени в сравнение с други приложения.

Докладите не са достатъчно подробни и изчерпателни, което затруднява адекватния анализ на напредъка на бизнеса или производителността на екипа.

Цени на HiTask

HiTtask предлага безплатен план за до 5 потребители. Платените планове започват от 5 долара на потребител на месец.

10. Trello – Най-доброто за визуално управление на проекти

Чрез Trello

Trello е визуален инструмент за управление на проекти, създаден да помага на отделни лица и екипи да бъдат организирани и да работят съвместно. Приложението се базира на концепцията за табла, списъци и карти, които представят даден проект, неговите етапи и индивидуални задачи.

Trello има интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, който позволява на потребителите да преместват карти от един списък в друг, за да отбележат напредъка. Приложението предлага и няколко опции за персонализиране, като добавяне на етикети, задаване на членове на екипа и определяне на крайни срокове.

Разгледайте най-добрите алтернативи на Trello и не забравяйте да сравните Trello с ClickUp !

Основни характеристики на Trello

Kanban табла за организиране на работата

Интегрира се с повече от 100 други страхотни приложения и услуги , включително Slack, Google Drive и Dropbox.

Предварително създадени, за да помогнат на потребителите бързо да започнат с табло

Недостатъци на Trello

Trello няма вградени функции за проследяване на времето.

Без диаграми на Гант или управление на ресурси

Ограничени функции за автоматизация в сравнение с други инструменти за управление на проекти

Цени на Trello

Trello предлага безплатен план. Платените планове започват от 5 долара на потребител на месец.

Сравнете Trello и Jira!

11. Google Calendar – Най-доброто за управление на календара

Чрез Google

С Google Calendar потребителите могат да създават множество календари, да преглеждат графици в дневен, седмичен или месечен формат и дори да споделят календарите с други хора за по-лесно координиране. Приложението е особено подходящо за проследяване на лични задачи, както и на споделени работни задачи, като гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато в суматохата на натоварения график.

Основни характеристики на Google Calendar

Интеграция на събития и напомняния с Gmail

Възможност за споделяне на календари и събития с други хора и управление на разрешенията

Цветово кодиране за по-добра организация и преглед на различни календари

Автоматично коригиране на графика според различните часови зони

Синхронизира се на всички устройства за лесен достъп

Недостатъци на Google Calendar

Липсват усъвършенствани функции за планиране, които се срещат в други платформи.

Понякога могат да възникнат проблеми със синхронизацията, особено с приложения на трети страни.

Дизайнът на оформлението може да изглежда прекалено опростен за някои потребители, като предлага ограничени възможности за персонализиране.

Цени на Google Calendar

Безплатни

Business Standard : 12 долара на месец на потребител

Business Plus : 18 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Разгледайте тези алтернативи на Google Calendar!

12. Smartsheet – Най-доброто за управление на проекти с електронни таблици

Чрез Smartsheet

За тези, които търсят гъвкав и всеобхватен инструмент за организация, Smartsheet е идеалният избор. Тази платформа, базирана на електронни таблици, предлага широка гама от функции за управление на проекти, проследяване на задачи и планиране на ресурси. С познатия си интерфейс и мощни възможности, Smartsheet е идеалното решение за екипи, които искат да оптимизират работните си процеси и да увеличат производителността си.

Основни характеристики на Smartsheet

Персонализирани шаблони за проекти и работни процеси за ефективно управление на задачите

Инструменти за сътрудничество за редактиране и коментиране на листа в реално време

Автоматизирани известия и напомняния, за да държите екипите информирани и да спазвате графика

Недостатъци на Smartsheet

Потребителският интерфейс може да се стори прекалено сложен за нови потребители.

Разширените функции може да изискват допълнително обучение за пълноценно използване.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с по-специализираните инструменти за управление на проекти

Цени на Smartsheet

Има три ценови нива, включително безплатна пробна версия.

Pro : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 25 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Разгледайте тези алтернативи на Smartsheet!

13. Monday – Най-доброто за лесно планиране на проекти

Чрез Monday.com

Искате да оптимизирате управлението на проектите си и сътрудничеството в екипа? Това мощно приложение за организация е известно с лесния си за използване интерфейс и персонализирани работни процеси, подходящи за екипи от всякакъв размер. От възлагане на задачи до проследяване на напредъка, Monday.com предлага безпроблемно преживяване за ефективно планиране и изпълнение на проекти.

Monday.com – основни характеристики

Персонализирани табла и шаблони за лесно планиране на проекти

Интеграция с популярни инструменти като Slack, Zoom и Google Drive за по-висока продуктивност.

Цветови етикети и маркировки за визуална организация и яснота

Monday.com недостатъци

Ценовите планове могат да бъдат по-високи за малките предприятия или физическите лица.

Разширените функции може да изискват период на обучение за новите потребители.

Ограничени възможности за автоматизация в сравнение с някои конкуренти

Цени на Monday.com

Безплатно: Побира до 2 места

Базов пакет: 12 долара на месец за работно място (36 долара на месец)

Стандартен: 14 долара на месец за работно място (42 долара на месец)

Предимство: 24 долара на месец за работно място (72 долара на месец)

Имайте предвид, че Monday има минимален брой от 3 места за всички свои платени планове.

Разгледайте тези алтернативи на Monday!

14. Asana – Най-доброто за съвместно управление на задачи и проекти

Чрез Asana

Пригответе се да подобрите управлението на проектите си с Asana. Това популярно приложение за организация е създадено, за да оптимизира работните процеси на вашия екип и да поддържа всички в синхрон. От възлагане на задачи до определяне на крайни срокове и проследяване на напредъка, Asana ви предлага всичко необходимо.

Основни характеристики на Asana

Интуитивен интерфейс за управление на задачи и проекти

Възможност за създаване на подзадачи, добавяне на прикачени файлове и задаване на зависимости

Функции за съвместна работа, като коментиране, споделяне на файлове и възлагане на задачи

Интеграция с други популярни инструменти като Slack, Google Drive и Zoom

Недостатъци на Asana

По-стръмна крива на обучение за нови потребители

Ограничени възможности за персонализиране на изгледа на задачите

Изисква стабилна интернет връзка за актуализации в реално време.

Цени на Asana

Asana предлага безплатен пробен период, безплатен план и планове с цена от 10,99 долара на месец на потребител.

Разгледайте тези алтернативи на Asana!

15. Notion – Най-доброто приложение за професионално водене на бележки

Чрез Notion

Notion е многофункционално приложение за работа, което комбинира функции за водене на бележки, управление на проекти и база данни в една платформа. Известно със своята гъвкавост и опции за персонализиране, Notion е подходящо за потребители, които търсят цялостно решение за организиране на личния и професионалния си живот.

Основни характеристики на Notion

Динамични блокове с съдържание за създаване на интерактивни и визуално привлекателни страници

Персонализирани шаблони за различни работни пространства, включително списъци със задачи, бази данни и бази от знания.

Notion AI за управление на задачи с изкуствен интелект

Безпроблемна интеграция между устройства

Недостатъци на Notion

По-стръмна крива на обучение за нови потребители поради широкия спектър от функции и опции за персонализиране.

Ограничен офлайн достъп, изисква интернет връзка за синхронизиране на промените и актуализациите

Липса на разширени опции за форматиране в сравнение с традиционния софтуер за обработка на текст

Ценовите планове могат да се считат за скъпи за индивидуални потребители или малки екипи с основни нужди.

Цени на Notion

Notion предлага безплатен план. Платените планове започват от 4 долара на месец за лична употреба и 8 долара на месец за потребител за екипи.

Разгледайте тези алтернативи на Notion!

Избор на най-добрите приложения за организация на вашия работен живот

Сега, след като разгледахме някои от най-добрите приложения за организация, може би се чудите: „Как да избера най-подходящото за мен?“ Има няколко съвета, които ще ви помогнат да направите информиран избор при избора на приложение за организация за управление на задачите ви:

Добро потребителско изживяване: Най-добрите приложения за организация осигуряват лесно и интуитивно потребителско изживяване. Те изискват минимални технически познания и са проектирани за бързо усвояване. Помислете да използвате безплатните пробни версии на приложенията, които ви интересуват, за да разберете дали тяхното потребителско изживяване отговаря на вашите нужди.

Функции: Преди да изберете приложение, уверете се, че то разполага с всички функции, от които се нуждаете. Основните функции трябва да включват управление на задачи, управление на проекти, съхранение на документи и инструменти за сътрудничество. По-разширените функции могат да включват проследяване на времето, балансиране на натоварването и интеграция с други платформи, които използвате.

Гъвкавост: Приложението за организация трябва да е достатъчно адаптивно, за да отговаря на променящите се нужди. Например, ако екипът ви се разраства, приложението трябва лесно да включва новите членове на екипа, без да нарушава работния процес. Гъвкавостта включва и възможността за персонализиране на настройките и организационните структури според вашите изисквания.

Интеграции: Едно добро приложение за организация трябва да предлага интеграции с други инструменти и приложения, които използвате често. Това ще повиши вашата продуктивност и ще улесни управлението на данните.

Сигурност: Приложението, което изберете, трябва да дава приоритет на сигурността на вашите данни. Търсете приложения с надеждни мерки за сигурност, като двуфакторна автентификация, криптиране на данни и съответствие с GDPR и други приложими закони.

Цени: Макар че много приложения предлагат безплатни версии, те често са с ограничени функции. Обърнете внимание на бюджета си и цената на приложението в по-голям мащаб. Достъпно ли е, ако екипът ви се разрасне? Цената оправдава ли предлаганите функции?

Обслужване на клиенти: Доброто обслужване на клиенти може да ви спаси, когато срещнете проблеми или имате въпроси. Проверете дали приложението разполага с отзивчив екип за поддръжка, който може да ви предостави бърза помощ, когато е необходимо.

Потребителски отзиви: Накрая, винаги проверявайте отзивите и оценките, публикувани от други потребители. Те предлагат информация от първа ръка за предимствата и недостатъците на приложението и могат да ви помогнат да вземете информирано решение.

Не забравяйте, че няма универсално приложение, което да подхожда на всички. Най-доброто приложение за организация за вас зависи от вашите специфични нужди, стил на работа и цели. Отделете време, за да оцените вашите изисквания, и не се колебайте да експериментирате, докато не намерите платформата, която работи най-добре за вас.

Намерете най-доброто приложение за организация за управление на задачи

Приложенията за организация са важни инструменти, които ви помагат да поддържате продуктивността си и да бъдете в крак с задачите си. Но намирането на идеалното приложение, което отговаря на вашите уникални нужди, може да отнеме известно време и опити. С опции, вариращи от основни приложения за управление на задачи до по-комплексни платформи като ClickUp, които комбинират множество функции, изборът е ваш.

В крайна сметка, всяко средство е толкова полезно, колкото е полезно неговото използване. Отделете време, за да разберете и проучите всяко средство, като използвате пробни версии, за да оцените потребителското изживяване и функционалността. Не забравяйте, че вашата цел е да намерите приложение, което допълва вашия работен процес, повишава вашата продуктивност и в крайна сметка ви улеснява живота.

Сред множеството налични приложения за организация, ClickUp се отличава с богатите си функции, лесен за ползване интерфейс и мощни възможности. Опитайте ClickUp безплатно още днес и се насладете на опростен подход към управлението на работата си – най-накрая кажете сбогом на хаоса и здравейте на организацията и продуктивността!