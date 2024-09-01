Как да договорите хибриден или дистанционен работен график (съвети и стратегии)

6 от 10 работници желаят хибридна работна среда, а една трета искат изцяло дистанционна работа.

През последните години хибридната и изцяло дистанционната работа се превърнаха в необходимост. Пандемията промени представата ни за традиционния офис, доказвайки, че гъвкавостта в мястото и начина, по който работим, може да бъде както продуктивна, така и устойчива.

Компаниите също все повече признават предимствата на гъвкавите условия, като например спестяване на разходи и повишаване на удовлетвореността на служителите. Въпреки това, да поискате такава гъвкавост може да ви се струва плашещо.

Това оставя въпроса: Как да договорите успешно гъвкав работен график с шефа си? Как можете уверено да представите аргументи в полза на хибридна работна организация, която е от полза както за вас, така и за вашия работодател?

За щастие, това е умение, което можете да усвоите. С правилните стратегии можете да си осигурите свободата да работите там, където се чувствате най-комфортно, като същевременно гарантирате, че вашата производителност остава на най-високо ниво.

В тази статия обсъдихме как да преговаряте за хибридна или дистанционна работа като професионалист.

Стратегии за договаряне на хибридна или пълноценна дистанционна работа

Когато искате дистанционна или хибридна работа, не забравяйте да подчертаете силните си резултати, както и настоящите и променящите се нужди на екипа.

Ето няколко съвета как да договорите хибридна работа с работодателя си:

Анализирайте вашите изисквания

Преди да започнете преговорите, е важно да разберете вашите нужди. Започнете с анализ на това какво означава за вас хибридната или дистанционната работа. Помислете и за вашите лични отговорности.

За да започнете, опитайте да отговорите на следните въпроси:

Имате ли нужда от определен брой дни за дистанционна работа на седмица?

Искате ли да преминете на пълно работно време от разстояние?

Имате ли семейни задължения или лични ангажименти, които правят дистанционната работа необходима?

Търсите ли гъвкавост, за да се фокусирате върху благосъстоянието си?

Искате ли да намалите времето за пътуване до работа и да работите от уюта на дома си (или от друго място)?

Много е важно да влезете в подробности и да изясните предпочитанията си по отношение на работната среда, работното време и баланса между работата и личния живот.

Ясната представа за мотивацията ви ще ви помогне да комуникирате по-ефективно нуждите си. Имайте предвид тези подробности и създайте списък с нещата, които са ви необходими. Това ще ви помогне да планирате по-добре преговорите си.

💡Професионален съвет: Организирайте списъка си с ClickUp Notepad. Можете бързо да записвате точки, да създавате списъци за проверка, да ги редактирате, да имате достъп до тях от телефона си и да ги превръщате в задачи, които могат да се проследяват.

Достъпвайте бележките си отвсякъде и по всяко време с ClickUp Notepad

Познавайте стойността си

Когато разберете своята стойност в компанията, ще знаете колко влияние имате по време на преговорите. Това изисква честна оценка на вашата позиция и ползата, която носите на организацията.

Запитайте се: Какви умения или опит предлагате, които ви отличават от останалите? Постигали ли сте постоянно високи резултати, спазвали ли сте сроковете или сте надхвърляли задълженията си?

Идентифицирането на вашите силни страни е от решаващо значение за излагането на убедителни аргументи в полза на гъвкавостта. Можете да подчертаете постиженията си, за да покажете, че сте отдаден служител, който ще продължи да допринася с ценност, независимо от мястото, на което работите.

Не забравяйте, че да познавате стойността си не означава само да разбирате колко сте ценен за работодателя си, а и да познавате пазара на труда и възможностите, които имате. Ако други компании във вашата индустрия предлагат желаната от вас гъвкавост, вие имате преговорна сила.

Направете проучване

Знанието е всичко, когато преговаряте за гъвкава работа. Затова проучете текущите политики на вашата компания относно хибридната или дистанционната работа. Проверете дали някой от вашите колеги вече е договорил такива условия. Ако да, опитайте се да разберете как са подходили към разговора и какъв е бил резултатът.

Проучете също как подобни позиции във вашата индустрия подхождат към политиките за дистанционна или хибридна работа. Предлагат ли компаниите това като стандартна придобивка? Разбирането на пазарните тенденции може да ви помогне да прецените влиянието си. Ако вашите умения са търсени и други компании предлагат гъвкавост, имате по-силни аргументи, които да представите на работодателя си.

Освен това, опитайте се да намерите данни за производителността в хибридни или дистанционни среди. Многобройни доклади подчертават предимствата на дистанционната работа, като повишена производителност, по-голяма ангажираност на служителите и икономии на разходи за бизнеса.

Това ще ви помогне да убедите настоящите и потенциалните си работодатели, че вашето искане не е просто лично предпочитание, а стратегически ход, от който ще спечели и компанията.

Изберете подходящия момент

Времето играе решаваща роля за успеха на всяка преговори, а искането за хибридна или дистанционна работа не е изключение. Изборът на подходящия момент за представяне на вашето искане може да окаже значително влияние върху това как то ще бъде прието.

Обмислете следните неща:

Вашите резултати

Най-добре е да се обърнете към настоящия си мениджър или потенциален работодател, когато те са най-отворени за предложения. Можете да повдигнете въпроса по време на период на висока производителност. Например, след като сте завършили голям проект, получили положителна обратна връзка или по време на оценка на производителността, вие сте в силна позиция да обсъдите гъвкавите условия на работа.

В такива моменти вашите приноси са все още свежи в съзнанието на работодателя ви, което го прави по-склонен да разгледа вашата молба благосклонно.

Ситуацията в компанията

Вземете предвид общата ситуация в компанията. Ако вашата организация в момента процъфтява или се фокусира върху задържането на служителите, те може да разгледат вашата молба като част от по-широките усилия за подкрепа и задържане на най-добрите таланти.

Ако обаче компанията преминава през труден период, като например преструктуриране или съкращения на бюджета, може би не е най-подходящият момент да поискате допълнителна гъвкавост.

Направете ясен план

След като сте подготвени с всички необходими подробности, е време да планирате преговорите си. Ясният и добре обмислен план ще покаже вашата ангажираност да направите режима работещ и ще увери работодателя ви, че сте обмислили всички аспекти на прехода.

Очертайте как планирате да работите, докато работите дистанционно или в хибриден режим. Обмислете ежедневните си задачи и екипните срещи, които изискват лично присъствие, и разработете стратегия за това как ще ги управлявате.

Например, ако вашата работа включва чести срещи, предложете график за редовни виртуални срещи. Ако сътрудничеството е от ключово значение, предложете да използвате хибридни инструменти за комуникация на работното място, като ClickUp, Slack или Zoom, за да поддържате връзка.

Общувайте с вашия отдалечен екип за дискусии и споделяйте актуализации в реално време, използвайки ClickUp Chat

Прочетете също: 30 най-добри инструмента за дистанционна работа за дистанционно сътрудничество

Разберете позицията на работодателя си

Опитайте се първо да разберете позицията на работодателя си по отношение на работата в офиса. Въпреки че може би знаете какво искате, ако отделите време да разгледате нещата от гледна точка на работодателя си, това може значително да увеличи шансовете ви за успех.

След като имате достатъчно информация, обмислете защо работодателят ви може да се съпротивлява на хибридната или дистанционната работа. Причините могат да бъдат страховете от намалена производителност, проблеми в комуникацията или потенциалното влияние върху сплотеността на екипа.

Поставете се на мястото на работодателя си и помислете за потенциалните предизвикателства, пред които е изправен при управлението на екип от разстояние.

Ако никога преди не са управлявали дистанционни работници, те може да не са сигурни как да поддържат контрол или да гарантират, че сроковете се спазват. Ако компанията традиционно е работила в физическо работно място, тя може да се притеснява от културната промяна, която представлява хибридната или дистанционната работа.

След като идентифицирате потенциалните проблеми, можете да адаптирате предложението си, за да ги разрешите. Например, ако производителността е проблем, подгответе се с данни, които показват как дистанционната работа може да подобри концентрацията и ефективността. Ако комуникацията е пречка, предложете редовни проверки, видеоконференции или инструменти за сътрудничество, които могат да помогнат за поддържането на информационния поток.

💡Професионален съвет: Използвайте ClickUp Brain, за да търсите идеи, да правите мозъчна атака или дори да пишете и усъвършенствате плановете си за преговори. Опитайте различни подсказки, за да определите как да преговаряте и да се подготвите за различни сценарии. Задайте тона на предложението си, редактирайте го и проверете правописа, за да се представите в най-добрата си светлина по време на преговорите.

Напишете и редактирайте плана си за преговори с помощта на ClickUp Brain

Направете пробен период

Един ефективен начин да успокоите работодателя си е да предложите пробен период за хибридна или дистанционна работа. Предложете да започнете с ограничен период от време, например три месеца, през който ще работите дистанционно на пълен работен ден, за да покажете, че тази организация работи добре и за двете страни.

Този пробен период ви позволява да докажете, че можете да поддържате или дори да подобрите производителността и комуникацията си, докато работите дистанционно. Той също така дава на работодателя ви чувство за сигурност, знаейки, че режимът не е постоянен, ако не се получи както очаквате.

По време на пробния период не забравяйте да следите представянето си. Измервайте производителността си, присъствието си на срещи и комуникацията си, за да покажете конкретни резултати в края на периода. Ако пробният период е успешен, ще имате солидни аргументи, за да направите режима постоянен.

Използвайте инструменти като ClickUp Time Tracking, за да документирате дали можете да изпълнявате задачите си по-бързо в хибридна среда или колко се е подобрила производителността ви.

Проследявайте точно всяка минута от работния си ден и измервайте производителността с ClickUp Time Tracking

💡Професионален съвет: Притеснявате се как да поддържате производителността си по време на пробния период? Използвайте нашия изчерпателен списък с трикове за работа от дома, за да повишите производителността си.

Използвайте инструменти за работа от дома, за да създадете структуриран план за преговори и да гарантирате успеха му. ClickUp е инструмент за продуктивност и управление на задачите, който ще ви помогне да останете организирани, продуктивни и синхронизирани, независимо къде работите.

ClickUp for Remote Teams предлага изчерпателни функции за определяне и проследяване на общи цели, безпроблемно сътрудничество, управление на базата от знания и много други, за да се гарантира, че всички са на една и съща страница.

Разберете как да се възползвате от него по време на пробния период (и след прехода):

Задайте приоритет на задачите с помощта на ClickUp Tasks

Използвайте ClickUp Tasks , за да планирате, организирате и сътрудничите по всеки проект. Задайте нива на приоритет за всяка задача, добавете тип задача, персонализирайте статуса на задачата, свържете свързани файлове или задачи и проследявайте лесно напредъка.

Използвайте персонализираните табла на ClickUp , за да получите ясна представа за напредъка на проекта, натоварването и графиците. Можете да подобрите личната си продуктивност (и да получите доказателства, които да покажете на работодателя си!), да следите времето и отчетните часове, да създавате табла за проекти и др.

Визуализирайте задачите и работните процеси по начин, който най-добре отговаря на вашия стил на работа, като използвате над 15 вида изгледи на ClickUp , като например Списък, Табло, Календар и Гант.

Изберете сред различни видове цели с ClickUp Goals

Създайте общи или лични цели с ClickUp Goals . ClickUp Goals ви позволява да задавате измерими цели и да проследявате автоматично напредъка си. Можете да задавате количествени, парични или верни/неверни цели, да добавяте описания и дори да споделяте целите си с мениджъра си.

Сътрудничество с членовете на екипа си с помощта на ClickUp Docs . Редактирайте документи в реално време с колегите си, маркирайте ги в коментари, прикачвайте елементи и преобразувайте текста в лесно проследими задачи.

Интегрирайте ClickUp с над 1000 инструмента, включително Slack и Zoom, за да комуникирате с екипа си чрез предпочитаните от тях инструменти за дистанционно сътрудничество.

Пренесете комуникацията си на следващото ниво с ClickUp Clips

Използвайте ClickUp Clips , за да записвате видеоклипове, да споделяте екранни записи, да давате обратна връзка и да комуникирате ясно с колегите си.

Обобщавайте документи и информация, автоматизирайте повтарящи се задачи, пишете имейли и получавайте идеи за подобряване на производителността си с ClickUp Brain.

Останете гъвкави

Преговорите са двупосочен процес. Въпреки че може да имате конкретна представа за това, което искате, бъдете отворени за компромиси. Например, ако работодателят ви се колебае да одобри работа на пълен работен ден от разстояние, предложете хибридна форма на работа с конкретни дни в офиса.

Това ще покаже и вашата готовност да сътрудничите и да намерите решение, което да е подходящо и за двете страни. Може да не получите всичко, което искате веднага, но ако покажете, че сте отворени за преговори, ще увеличите шансовете си да се доближите до идеалната за вас организация с течение на времето.

Не забравяйте, че да бъдете гъвкави не означава да се примирявате, а да бъдете стратегически. Понякога намирането на златната среда може да доведе до дългосрочен успех.

Можете да използвате шаблони за работни планове, като шаблона за дистанционна работа на ClickUp, за да помогнете на работодателя си да следи напредъка ви по всяко време и от всяко място. От очертаване на очакванията, проследяване на напредъка и измерване на производителността, този шаблон може да ви помогне да изготвите цялостен план за прехода към дистанционна работа.

Изтеглете този шаблон Преминете плавно към дистанционна работа с шаблона за дистанционна работа на ClickUp.

Разширените му функции за планиране и проследяване на задачи включват:

Изглед на работния график: Планирайте в детайли и проследявайте ефективно напредъка на задачите

Изглед на работните дейности: Обсъдете идеи с екипа си и съхранявайте идеи и планове за проекти

Преглед на напредъка в работата: Следете изпълнението и напредъка на задачите с подробности като крайни срокове.

Гледната точка на ръководителите на проекти: Разпределяйте задачи на членовете на екипа и проследявайте напредъка им.

Обмислете дистанционна работа

Макар все повече компании да преминават към хибридна и изцяло дистанционна работа, някои все още не са убедени в ползите от нея. Това може да се дължи на естеството на работата или на обема работа или прекъсвания, които са необходими за плавен преход.

Търсещите работа все по-често искат гъвкави работни графици, а много компании вече предлагат изцяло дистанционни позиции като стандартна опция. Така че може би ще успеете да намерите добра възможност за дистанционна работа.

Направете задълбочено проучване на пазара на труда и се свържете с професионалисти във вашата област, които работят дистанционно. Ако намерите работодател, който ви подхожда – съответства на вашите ценности и предлага гъвкавостта, която търсите – може би е време да направите следващата стъпка.

Чуйте какво казва Сара Маккини, старши главен инженер в SkylineWeb Solutions, за това как ClickUp им помага да работят дистанционно:

Дистанционната работа е опростена с ClickUp, който ни помага да управляваме всичките си проекти навсякъде и по всяко време. Можем лесно да разпределяме задачи, да определяме приоритети, да проследяваме проекти и да си сътрудничим, всичко това на една единствена платформа.

Дистанционната работа е опростена с ClickUp, който ни помага да управляваме всичките си проекти навсякъде и по всяко време. Можем лесно да разпределяме задачи, да определяме приоритети, да проследяваме проекти и да си сътрудничим, всичко това на една единствена платформа.

💡 Професионален съвет: Не забравяйте, че е от съществено значение да се застъпите за идеалното и гъвкаво работно време, за да постигнете по-добър баланс между работата и личния живот. Преговорите за това, което ви подхожда, могат да доведат до по-здравословен и продуктивен начин на живот, да повишат удовлетворението ви от работата, да намалят изтощението и да ви позволят да просперирате както в професионален, така и в личен план.

Как да договорите дистанционна работа по време на интервю?

Чудите се как да договорите работа от дома по време на интервюто в процеса на наемане? Имаме отговор и на този въпрос! Договарянето на дистанционна работа по време на интервю е деликатна, но постижима задача.

Стъпките са подобни на тези, които обсъдихме по-горе. Например, трябва да проучите корпоративната култура, да разберете политиката на компанията по отношение на дистанционната или хибридната работа и др. Основната разлика е в това как ще проведете разговора, тъй като не сте работили с този работодател преди.

Ето нещата, които трябва да запомните:

Разберете политиката на компанията за дистанционна работа: Преди да започнете интервюто, проучете позицията на компанията по отношение на дистанционната работа. Проверете уебсайта им, обявите за работа и отзивите на служителите на платформи като Glassdoor.

Изберете подходящ момент за искането си: Не започвайте с искането за дистанционна работа, тъй като това може да създаде впечатлението, че тя е по-важна за вас от самата работа. Вместо това се фокусирайте върху това да се представите като идеалния кандидат. Подчертайте уменията, опита и пригодността си за компанията. Щом демонстрирате своята стойност, ще имате по-голяма възможност за преговори.

Представете дистанционната работа като полза за компанията: Позиционирайте дистанционната работа не само като лично предпочитание, но и като полза за компанията. Обяснете как тя може да доведе до повишена продуктивност и по-добра концентрация и как по-гъвкавият график ви позволява да постигате висококачествени резултати.

Демонстрирайте способността си да работите дистанционно: Ако сте работили дистанционно и преди, споделете успешните си истории. Разкажете как сте поддържали производителността си, управлявали времето си и поддържали връзка с екипа си.

Задавайте правилните въпроси: Когато се заговори за гъвкавост, задавайте проницателни въпроси, за да разберете техните очаквания. Можете да попитате: „Как обикновено си сътрудничи екипът?“ или „Какви инструменти използвате, за да поддържате връзка?“ Това показва, че сте проактивни по отношение на поддържането на комуникацията и производителността, независимо от местоположението ви.

Знайте границите си: Преди да отидете на интервюто, имайте ясно разбиране за това, което сте готови да приемете. Отворени ли сте към хибриден работен график или изцяло дистанционната работа е неотменима? Познаването на границите ви помага да останете твърди, без да изглеждате прекалено строги. Имайте предвид обаче, че гъвкавостта от ваша страна може да доведе до по-добри дългосрочни условия.

Улеснете прехода си към хибридна работа с ClickUp

Преговорите за хибридна или пълноценна дистанционна работа са стратегически процес, който може да окаже значително влияние върху кариерата и личния ви живот. Ето защо е необходимо внимателно да обмислите професионалните си нужди и притесненията на работодателя си.

Използвайте инструменти за хибридна работа като ClickUp в стратегическите си разговори, за да разширите виждането на вашата организация за онлайн сътрудничество и проследяване на напредъка. Независимо дали работите в офис или от дома, ClickUp улеснява безпроблемната комуникация, помага за управлението на задачите и поставянето на цели и предоставя ценна информация чрез табла и отчети.

Като го интегрирате в работната си рутина, можете да поддържате ефективността си и да се уверите, че дистанционната работа е също толкова ефективна, ако не и по-ефективна, колкото работата в офиса. Възползвайте се от тези и други предимства, като се регистрирате безплатно още днес!