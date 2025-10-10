Как да изберете AI асистенти за писане за създаване на съдържание

Повечето екипи за съдържание изразходват бюджета си за AI писане за инструменти, които изоставят в рамките на три месеца.

Попитайте ни и ние ще ви отговорим, че дяволът се крие в детайлите.

Основателят на стартираща компания не се нуждае от същата AI система за писане като маркетингов екип от 50 души. Свободният копирайтър има различни приоритети от агенция, която управлява 12 клиента. Въпреки това повечето хора избират AI инструменти, както избират сериали в Netflix – въз основа на това, за което говорят всички останали.

Това ръководство разяснява как да изберете AI асистенти за писане въз основа на вашата работна натовареност, размера на екипа и целите ви за съдържанието. Ще разгледаме и ценовите модели, които са подходящи за различни сценарии, и ще подчертаем най-добрите опции (като ClickUp!). 🤩

Какво представляват AI асистентите за писане?

AI асистентите за писане са интелигентни инструменти, които ви помагат да пишете по-добре и по-бързо. Те могат да проверяват граматиката ви, да предлагат избор на думи, да ви помагат да генерирате идеи и дори да пишат цели изречения или абзаци въз основа на това, което им кажете.

Тези инструменти използват изкуствен интелект, за да разберат какво се опитвате да кажете и да ви предложат полезни предложения за подобряване на писането ви. Те работят с всички видове съдържание, независимо дали пишете имейли за работа, публикации в блогове или актуализации в социалните медии.

Повечето AI асистенти за писане се учат от вашия стил на писане с течение на времето, като правят по-полезни предложения, колкото повече ги използвате.

🔍 Знаете ли, че... Експеримент с над 5000 служители в обслужването на клиенти показа, че когато хората имат достъп до AI асистент за писане, тяхната продуктивност се увеличава средно с около 14%. Интересното е, че най-значителните ползи се наблюдават при най-неопитните служители, тъй като AI им помага да звучат по-професионално и уверено.

Защо е важно да изберете подходящия AI асистент за писане

Вашият избор на AI инструмент за писане оказва пряко влияние върху работния процес по създаване на съдържание и резултатите от писането. Ето какво трябва да имате предвид:

Различните инструменти се справят добре с различни задачи: Някои са отлични за проверка на граматиката, докато други се отличават в създаването на съдържание от нулата.

Цените варират значително: Не искате да плащате прекалено много за функции, които няма да използвате, нито да се задоволите с евтин инструмент, който не отговаря на вашите нужди.

Интеграцията е важна: Най-добрият Най-добрият софтуер за писане е този, който работи безпроблемно с приложенията и платформите, които вече използвате.

Нивата на точност се различават: Някои AI инструменти дават по-добри предложения и правят по-малко грешки от други.

🧠 Интересен факт: Идеята за машини, които помагат при писането на текстове, датира от 50-те години на миналия век. Един от първите големи пробиви беше експериментът на Georgetown-IBM през 1954 г., при който компютър на IBM преведе 60 руски изречения на английски език.

Ключови фактори, които трябва да се имат предвид при избора на AI асистент за писане

Преди да се ангажирате с някой инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, оценете следните фактори:

Качество на резултата и гъвкавост на тона: Тествайте как инструментът се справя с процеса на писане и дали може да превключва между писането на неформално имейл и официално предложение, без да звучи роботизирано.

Функции за сътрудничество в реално време: Проверете дали колегите ви могат да оставят коментари, да предлагат редакции и да проследяват промените, без да създават кошмари с контрола на версиите.

Опции за персонализирано обучение: Потърсете инструменти, които се учат от вашите предишни текстове, за да съответстват на тона на вашата компания и специфичната терминология в бранша.

Опции за експортиране и архивиране: Уверете се, че можете лесно да преместите съдържанието си в Уверете се, че можете лесно да преместите съдържанието си в софтуер за управление на документи , WordPress или други CMS платформи, без да загубите форматирането.

💡 Професионален съвет: Оценете как AI инструментът за писане се справя с контекста в дълги текстове. Може ли да поддържа последователност в посланията и стила в статия от 3000 думи или в няколко свързани текста? Това е от решаващо значение за кампании или ръководства, при които последователността е важна.

Колко трябва да платите за AI асистент за писане?

Вашият бюджет трябва да съответства на количеството съдържание, което създавате, и на разходите, които лошото писане причинява на вашия бизнес.

Започнете оттук, за да тествате различни AI модели и да откриете какъв стил на писане подхожда на вашата марка. Безплатните версии обикновено позволяват 2000-10 000 думи на месец, което покрива спорадични публикации в социалните мрежи, чернови на имейли и основни експерименти със съдържание без никакви финансови ангажименти.

💡 Професионален съвет: Анализирайте редакционния отпечатък на AI асистента за писане. Някои инструменти улесняват проследяването на предложенията, които са направени от AI, и тези, които са направени от хора. Тази прозрачност помага на екипите да усъвършенстват съдържанието, без да губят контрол.

10-20 долара месечно

Платете тази сума, когато се нуждаете от ежедневно създаване на съдържание.

Ще получите неограничен брой думи, AI модели, които по-добре разбират контекста, и основно обучение за гласа на марката. Това работи за самостоятелни маркетолози, които създават 2-3 публикации в блога седмично, или за малки екипи, които управляват няколко социални профила.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате AI-базирана помощ за писане в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

30-50 долара месечно

Инвестирайте тази сума, когато създаването на съдържание пряко влияе на вашите приходи. Обикновено ще имате достъп до функции за сътрудничество в екип, създаване на съдържание в големи количества за стартиране на кампании, усъвършенствани инструменти за редактиране и интеграции с вашия съществуващ маркетингов пакет. Това е идеално решение за агенции или разрастващи се маркетингови екипи.

100+ долара месечно

Изразходвайте толкова, само когато управлявате мащабен процес на производство на съдържание или се нуждаете от решения с бял етикет за клиенти. Допълнителната цена ви осигурява персонализирано обучение по изкуствен интелект, приоритетна техническа поддръжка и разширени функции за управление на екипа.

Популярни AI асистенти за писане на пазара

Нека разгледаме някои от най-популярните AI инструменти за писане на съдържание, които са налични днес, за да ви помогнем да вземете информирано решение.

1. ClickUp (най-добър за писане с изкуствен интелект и комплексни работни процеси за създаване на съдържание)

Създавайте текстове за кампании точно там, където се осъществява сътрудничеството, с ClickUp Brain в чата

Когато кампаниите се натрупват и крайните срокове се приближават, не искате да се занимавате с изкуствен интелект, разпръснат в десетки приложения. ClickUp съхранява всичко на едно място, така че можете да обмисляте, изготвяте и доусъвършенствате съдържанието, без да губите инерция.

Пишете в ритъма на работата си

ClickUp Brain работи навсякъде, където вашият екип комуникира и планира. Това означава, че можете да създавате съдържание, докато обсъждате кампании, преглеждате брифинги или обменяте идеи.

Да предположим, че вашият директор ви изпраща съобщение в ClickUp Chat с молба за идеи за надписи в Instagram за пускането на нов продукт. Можете да активирате ClickUp Brain директно в разговора и да получите няколко варианта за надписи, готови за споделяне, за секунди.

📌 Опитайте тази подсказка: Напишете пет надписа за Instagram за кампания за пускане на финансов SaaS продукт. Всеки от тях да е с дължина до 15 думи, да има закачлив тон и да включва ясно CTA.

Създавайте и редактирайте без грешки на едно място

Начертайте стратегията си за съдържание с помощта на ClickUp Brain в Docs за сътрудничество в реално време

ClickUp Docs ви предоставя пространство за съвместна работа, където можете да създавате блогове, технически документи или целеви страници, като се възползвате от допълнителната мощност на инструментите за писане на ClickUp Brain.

Вашият екип може да работи заедно в реално време, да оставя коментари и да усъвършенства съдържанието в един и същ документ. Всяка промяна се проследява с история на версиите, така че можете да видите предишни чернови, да сравнявате редакции или да възстановявате съдържание, когато е необходимо.

AI Writer ви дава гъвкавост на всеки етап от създаването на съдържание. Можете да:

Разширете кратък чернови вариант в пълен блог

Опростете сложните раздели за по-широка аудитория

Обобщете дълги изследователски доклади в кратко резюме

Превеждайте рекламни материали за глобалните пазари

Генерирайте задачи за действие директно от план за съдържание

📌 Опитайте тази подсказка: Напишете уеб страница за уебинар за маркетинг мениджъри, които искат да разберат ролята на AI инструментите в маркетинга. Дръжте я под 200 думи, подчертайте ползите, които ще получат от участието си, и използвайте разговорна тоналност.

Достъп до множество AI модели на едно място

ClickUp Brain MAX добавя още едно ниво с помощта на специалния си AI спътник за настолни компютри. Можете да използвате ChatGPT, Gemini и Claude едновременно, като запазите връзката между проучванията и писането с вашите проекти.

Изберете от множество AI модели в ClickUp Brain MAX

Например, ако проучвате тенденциите в SEO, задайте същия въпрос на ClickUp Brain MAX в различни модели и извлечете най-добрите точки директно в документ, за да оформите стратегията си по-бързо и с по-добри резултати.

📌 Опитайте тази подсказка: Обобщете петте най-важни SEO тенденции за B2B SaaS. За всяка тенденция дайте една подкрепяща статистика и предложете две практични идеи за съдържание за маркетинговите екипи.

Най-добрите функции на ClickUp

Запазете подсказките за многократна употреба: Съхранявайте любимите си подсказки в ClickUp Brain, за да можете бързо да ги използвате отново за уводи на блогове, надписи в социални медии или мета описания.

Персонализирайте AI резултатите: Добавете имена, термини за продукти и терминология от бранша към речника на Brain MAX, за да генерирате точни текстове, които отразяват гласа на вашата марка.

Автоматизирайте работните процеси по писане: Използвайте Използвайте ClickUp Automations , за да препращате прегледи на чернови, автоматично да назначвате редактори, когато задачата премине в „Готова за преглед“, или да уведомявате заинтересованите страни, след като окончателният вариант бъде одобрен.

Намирете референции мигновено: Намерете стари чернови, стилови ръководства или брифинги за кампании в работното си пространство и свързаните приложения с Намерете стари чернови, стилови ръководства или брифинги за кампании в работното си пространство и свързаните приложения с ClickUp Enterprise Search.

Създавайте визуални елементи заедно с текста: Създавайте поддържащи графики за блог публикации или социални активи в работната си среда, използвайки възможностите за генериране на изображения на ClickUp Brain.

Превърнете срещите в полезни бележки: Позволете на Позволете на AI Notetaker на ClickUp да записва редакционни синхронизации, да генерира транскрипт и да създава последващи задачи като „ревизирай въведението“.

Използвайте интелигентни агенти, които да действат от ваше име: Автономно наблюдавайте промените, извличайте информация, създавайте задачи или публикувайте отчети въз основа на конфигурирани тригери с Автономно наблюдавайте промените, извличайте информация, създавайте задачи или публикувайте отчети въз основа на конфигурирани тригери с ClickUp Autopilot Agents

Ограничения на ClickUp

Създателите на съдържание може да се нуждаят от време, за да овладеят обширните функции на ClickUp, което в началото може да забави производството на съдържание.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (10 555+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... В един експеримент хората, които са използвали AI, за да практикуват писане, са се представили по-добре на последващите тестове от тези, които са писали без AI, въпреки че са прекарали по-малко време в писане.

2. Jasper (Най-подходящ за маркетингови екипи, работещи в голям мащаб)

чрез Jasper

Jasper използва интелигентни агенти за обработка на работни потоци като кампании в социалните медии и поредици от имейли. Вие обучавате инструмента на гласа на вашата марка и той ще поддържа този тон в различни видове съдържание.

Неговата Canvas работи като споделено работно пространство, където екипите могат да си сътрудничат при създаването на съдържание и планирането на кампании. AI писателят включва и шаблони за писане на съдържание за различни маркетингови нужди, като описания на YouTube видеоклипове и заглавия на Google Ads.

Най-добрите функции на Jasper

Помолете Research Agent да анализира конкурентите и автоматично да превърне резултатите в брифинги за кампании и идеи за съдържание.

Използвайте Optimization Agent , за да подобрите заглавията, мета описанията и вътрешните връзки, като използвате данни от Semrush.

Настройте агента за персонализация , за да създавате целеви имейл кампании и реклами, използвайки данните за вашите клиенти.

Създайте персонализирани маркетингови работни процеси в безкодовия конструктор на приложения без никакви технически познания.

Ограничения на Jasper

Потребителите съобщават за проби и грешки с шаблони и непостоянен поток в разширеното съдържание.

Фокусът върху маркетинга ограничава функционалността за общо бизнес писане извън създаването на кампании и съдържание.

Въпреки SEO интеграциите, потребителите предупреждават, че това може да навреди на видимостта в търсачките.

Цени на Jasper

Безплатна пробна версия

Pro: 69 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1260 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1845+ отзива)

3. Copy. ai (Най-доброто решение за пускане на пазара и автоматизация на съдържанието)

Copy. ai е GTM Agent Platform, която свързва продажбите, маркетинга и операциите. Можете да създавате Workflows, които свързват задачи, като превръщане на проучването на потенциални клиенти в персонализирани последователности за контакти и последващи действия.

Infobase съхранява информацията за вашата компания, така че изкуственият интелект да се позовава на последователни данни в различните проекти. Платформата също така се свързва с над 2000 инструмента, включително Salesforce, HubSpot и Gong.

Най-добрите функции на Copy.ai

Проучете задълбочено потенциалните клиенти, като извличате данни от уебсайтовете на компаниите, профилите в LinkedIn и последните новини, за да персонализирате общуването си с тях.

Напишете цели поредици от имейли, които се изпращат автоматично в зависимост от поведението и нивото на ангажираност на потенциалните клиенти.

Превърнете публикациите в блога в съдържание за социални медии, бюлетини по електронна поща и рекламни текстове чрез многоформатни работни потоци за съдържание.

Създавайте маркетингови кампании, базирани на акаунти, с персонализирани целеви страници и имейли за конкретни целеви компании.

Ограничения на Copy.ai

Резултатите варират значително; докато кратките текстове се отличават, дългите или сложните задачи могат да доведат до нерелевантни или грешни резултати.

Безплатният план и абонаментите от по-ниско ниво на Copy.ai имат ограничения за използване (например ограничен брой думи или проекти).

Ограничени шаблони за формати като технически доклади или технически отчети, които може да изискват повече ръчно изработване на подсказки.

Цени на Copy.ai

Самообслужване ( Чат): 29 $/месец (с пет места)

Самообслужване (агенти): 249 $/месец (с до 10 места)

Предприятие: Индивидуални цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (65+ отзива)

4. ChatGPT (Най-добър за помощ при писане на разговорни текстове)

чрез ChatGPT

ChatGPT се занимава с писането чрез естествен разговор, а не чрез шаблони или работни процеси. Можете да обсъждате идеи, да повтаряте съдържанието и да усъвършенствате черновите чрез диалог.

Задайте персонализирани инструкции, за да пренесете предпочитанията си в разговорите, докато персонализираните GPT създават специализирани версии за конкретни задачи. Функцията Памет запомня подробности от вашите чатове, за да персонализира бъдещите отговори.

Освен това можете да използвате ChatGPT за създаване на съдържание, за да организирате разговори, файлове и контекст около конкретни цели.

Най-добрите функции на ChatGPT

Помолете ChatGPT да търси в интернет актуална информация и да включва свежи данни във вашите проекти за писане.

Чат с AI, за да обсъждате идеи без да използвате ръцете си, докато ходите, шофирате или сте далеч от компютъра си.

Добавете файлове и изображения, за да получите анализ, обобщения или съдържание въз основа на предоставените от вас визуални материали или документи.

Създавайте усъвършенствани визуализации на данни и диаграми, като опишете какво искате и оставите ChatGPT да го генерира.

Ограничения на ChatGPT

Потребителите могат да достигнат лимит на съхранените чатове, което налага ръчно изтриване на по-стари разговори, за да се освободи място и да се поддържа организация.

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с алтернативите на ChatGPT , предназначени за екипни работни процеси и сътрудничество

При продължителни разговори ChatGPT може да не запази напълно по-ранни подробности, което с времето води до по-малко персонализирани отговори.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец

Pro: 200 $/месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 1010 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

5. Grammarly (Най-доброто за подобряване на писането в реално време)

чрез Grammarly

Grammarly работи с над 500 000 приложения и уебсайта, като предоставя предложения в реално време, където и да пишете.

Освен проверка на граматиката и правописа, Grammarly предлага пренаписване на цели параграфи, корекции на тона и персонализирани предложения въз основа на вашата аудитория и цели.

Функцията Docs създава работно пространство за писане, което ви подпомага от първоначалния чернови вариант до окончателната версия. Освен това, Knowledge Share автоматично обяснява фирмения жаргон, когато членовете на екипа наведат курсора върху термините.

Най-добрите функции на Grammarly

Ограничения на Grammarly

Разширените функции като откриване на тон, проверка за плагиатство и Brand Voice изискват платен абонамент.

Предложенията на AI могат да променят желаното от вас значение или личния ви стил на писане по време на процеса на редактиране.

Някои потребители съобщават, че Grammarly понякога маркира правилни изрази като грешки.

Цени на Grammarly

Безплатно

Pro: 30 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 12 050 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7190+ отзива)

🧠 Интересен факт: През 2014 г. изследователи пуснаха SciGen, програма, която автоматично генерираше безсмислени научни статии. Тя заблуди някои конференции да приемат статиите за представяне, което предизвика глобални дебати за рецензирането и автоматизацията в академичните среди.

Популярни примери за използване на AI асистенти за писане

Всеки екип има различни предизвикателства при писането.

За някои това е създаването на съдържание, което изисква много проучвания и се класира високо. За други това е писането на бързи рекламни текстове, които водят до конверсии. AI асистентите за писане могат да ускорят всеки от тези работни процеси. Нека разберем по-добре това. 🎯

Екипи за създаване на дългоформатно съдържание

Писателите и редакторите, които работят с дълги текстове, имат две изисквания: дълбочина и откриваемост. Блоговете и техническите документи се нуждаят от надеждни проучвания, структурирани планове и SEO, вградено от самото начало. Да направите това ръчно отнема часове – да намерите статистики, да оформите поток и да вмъкнете ключови думи на правилните места.

AI асистентите за писане ускоряват този процес, като генерират конспекти, извличат примери и предлагат разположение на ключови думи, които подобряват потенциала за класиране.

📌 Опитайте следните подсказки: Създайте подробен SEO блог план на тема „AI персонализация в B2B маркетинга“. Включете H2 и H3 с предложения за ключови думи и целеви брой думи.

Сравнете резултатите от модела с въпроса: Как реагират B2B купувачите на персонализираното съдържание, създадено с помощта на AI? Обобщете припокриванията в 250 думи.

Извлечете пет актуални статистически данни за B2B маркетолози, които използват AI за персонализация. Посочете източника и предложете по един подкрепящ пример за всяка статистика, който може да се включи в доклад.

ClickUp Brain MAX прави това още по-ефективно, като позволява на екипите за съдържание да сравняват отговорите на различни AI модели в своето десктоп приложение. Например, когато подготвяте доклад за AI в B2B маркетинга, можете да:

Попитайте ClickUp Brain MAX за възможности за ключови думи, свързани с персонализацията в B2B.

Сравнете как различни модели обясняват нововъзникващите тенденции

Консолидирайте ги в структуриран план в ClickUp Docs, преди да го предадете на писател.

Събирайте информация и създавайте готови за SEO структури за блогове и технически документи с ClickUp Brain MAX

Маркетинг екипи

Маркетинг екипите работят с кратки срокове.

Когато наближи датата за пускане на продукт на пазара, изведнъж се нуждаете от начална страница, три варианта на имейли и рекламен текст. Най-трудното е да направите всеки елемент да изглежда добре и да е в съответствие с посланието, без да прекарвате часове в полиране на текста.

AI асистентите за писане помагат, като генерират бързо множество варианти, така че екипите да могат да тестват различни подходи и да се фокусират върху стратегията.

📌 Опитайте следните подсказки: Напишете пет заглавия за начална страница за стартиране на SaaS, насочени към маркетинг мениджъри от средния пазар. Всяко от тях да е с по-малко от 12 думи и да е ориентирано към ползите.

Усъвършенствайте този чернови вариант, за да получите промоционален имейл от 100 думи с по-силно заглавие, ясно призив за действие и тема с дължина под 40 символа.

Пренапишете текста на тази начална страница в три варианта на реклами в LinkedIn, всеки от които да е с дължина под 25 думи.

ClickUp Brain и Docs внасят това директно в работния процес на кампанията. Черновите могат да се усъвършенстват в реално време, а екипите могат да генерират заглавия, имейли и рекламни фрагменти от същото място, където преглеждат творческите материали.

Да предположим, че пускате нова SaaS функция. Можете да:

Напишете заглавие за началната страница, след което помолете ClickUp Brain да ви предложи пет варианта с по-силни призиви за действие.

Поставете черновия си имейл в документа и оставете ClickUp Brain да го превърне в изпипана версия.

Маркирайте текста на целевата страница и генерирайте по-къси версии на рекламите, които да използвате в различните канали.

Създавайте и усъвършенствайте материалите за кампании на едно място с ClickUp Brain в Docs

Мениджъри на социални медии

Мениджърите на социални медии се нуждаят от постоянен поток от ангажиращо съдържание: надписи, които изглеждат свежи, теми, които разказват история, и бързи отговори, за да поддържат активна общността. Темпото е неумолимо, а писателският блок може да бъде ежедневна реалност.

AI асистентите за писане облекчават тази задача, като предлагат нови идеи, преобразуват съдържанието на кампаниите в социални формати и създават готови за употреба варианти.

За пускането на продукт на пазара можете да: Помолете ClickUp Brain за десет надписа за Instagram в различни тонове.

Начертайте петчастна нишка в X, която подчертава три предимства на продукта.

Напишете примерни отговори, с които да се справяте с често срещани коментари от последователи.

Накарайте ClickUp Brain да пише текстове и надписи, които привличат вниманието, от всяка точка на работното ви пространство

🧠 Интересен факт: Алисън Ноулс използва езика за програмиране FORTRAN, за да съчинява стихове, което е един от първите примери за творческо писане, генерирано от изкуствен интелект.

Продуктови екипи

Актуализациите на продуктите често започват като сурови технически спецификации – пълни с подробности, но неразбираеми за клиентите. Предизвикателството е да ги превърнете в ясни статии от базата знания, бележки към версиите и стъпка по стъпка ръководства.

Ако правите това ръчно, може да се получи плътен текст, който обърква потребителите, вместо да им помага. AI асистентите за писане опростяват и форматират техническия материал в ясно и готово за потребителите съдържание.

ClickUp Docs прави този процес лесен. Вие поставяте техническия проект, след което давате указания на ClickUp Brain да го опрости, структурира и доусъвършенства, за да се превърне в бележки за пускане или ръководство за употреба.

Алтернативно, можете да отворите съответната задача в ClickUp и да помолите ClickUp Brain да напише бележки за версията с пълен контекст.

Превърнете техническите спецификации в ясна, ориентирана към клиента документация с ClickUp Brain

📌 Опитайте следните подсказки: Препишете тази техническа спецификация в бележки за пускане на пазара за клиенти. Не надвишавайте 150 думи, използвайте прост език и подчертайте три предимства.

Напишете статия от 500 думи за базата от знания, в която обяснявате как да настроите [ФУНКЦИЯ]. Включете номерирани стъпки и кратки често задавани въпроси.

Опростете този 400-думов продуктов наръчник за нови потребители. Разделете го на кратки параграфи и добавете подзаглавия.

Търговски екипи

Предизвикателството за екипите по продажбите е да намерят баланса между персонализация и бързина. Изработването на персонализирани съобщения често отнема твърде много време, а при бързане има риск да звучат общо.

AI асистентите за писане помагат, като генерират чернови на имейли, сценарии за разговори и резюмета на предложения, които представителите могат бързо да адаптират за всеки потенциален клиент.

Създавайте персонализирани писма, сценарии и предложения директно във вашия работен процес по продажбите с ClickUp Brain

ClickUp Brain прави този работен процес безпроблемен в рамките на вашите продажбени задачи. Можете да генерирате контакти, скриптове или резюмета директно на същото място, където проследявате дейността по продажбите.

📌 Опитайте следните подсказки: Напишете имейл за последваща връзка с потенциален клиент, който е присъствал на демонстрация на продукта. Не надвишавайте 120 думи, подчертайте спестяването на време като предимство и предложете 30-минутен разговор по телефона следващата седмица.

Напишете тричастен сценарий за разговори, в който отговаряте на възраженията: бюджет, интеграция и приемане от екипа. Всеки отговор трябва да е с дължина до 50 думи.

Създайте едностранично резюме за търговско предложение, насочено към маркетинг директор. Фокусирайте се върху възвръщаемостта на инвестициите, лекотата на внедряване и поддръжката.

Чести грешки, които трябва да избягвате при писане с AI

Маркетинг екипите често използват AI инструменти за писане като магически пръчки – дават им неясна команда и очакват перфектни резултати. Ето къде грешат:

Молба „напишете ми блог пост за X“: Това винаги води до общи и неконкретни резултати. Вместо това, посочете на AI конкретната си гледна точка, целевата аудитория и уникалната информация, която споделяте.

Приемане на първия чернови вариант като окончателен: Мислете за AI като ваш партньор в писането, а не като заместител. Използвайте резултатите като отправна точка, а след това добавете вашия личен опит и експертиза.

Забравяне да проверите фактите: AI често измисля неща с голяма увереност. Винаги проверявайте статистиките, цитатите и твърденията преди публикуване.

Не обръщайте внимание на броя думи: Поискайте 500 думи, получите 800. Поискайте 200, получите 400. Винаги посочвайте точните си нужди в Поискайте 500 думи, получите 800. Поискайте 200, получите 400. Винаги посочвайте точните си нужди в AI писателската подсказка : „Напишете точно 300 думи, нито повече, нито по-малко“.

Използване на AI за чувствителни теми: Оставете на човек да се занимава с всичко, което е спорно, лично или изисква емоционална интелигентност. AI не разполага с необходимите нюанси в тези случаи.

🔍 Знаете ли? Статия, озаглавена „Стойност, ползи и опасения от генеративната AI помощ при писане“, установи, че хората предпочитат да използват AI помощ, стига задачата да е творческа и AI да помага за генерирането на съдържание. Тя също така установи, че AI помага за повишаване на увереността при писане.

📣 Фокус върху клиент: Маркетинговата агенция Hawke Media намали времето за управление на проекти с 30% с помощта на ClickUp, което й позволи да освободи повече време, за да се фокусира върху постигането на резултати за своите клиенти.

Допълнителни съвети за извличане на максимална полза от AI асистентите за писане

Приложете тези съвети, за да използвате AI асистентите за писане ефективно. 👇

Започнете с подробно резюме

AI маркетинговите инструменти се нуждаят от контекст, за да се избегне общо писане.

📌 Опитайте следното: Напишете статия от 500 думи за изтощени маркетинг мениджъри за трикове за продуктивност, които не изискват нови приложения или системи. Използвайте съчувствен, но практичен тон и включете поне два конкретни примера, които те могат да опитат утре сутринта.

Това работи, защото сте определили аудиторията (изтощени маркетинг мениджъри), ограничението (без нови инструменти), тона (съчувствен, но практичен) и сте дали конкретни изисквания (2 приложими примера).

AI генераторът на съдържание вече разполага с предпазни механизми, които не му позволяват да се отклонява в областта на общите съвети.

Използвайте AI като ваш партньор за проучвания и мозъчна атака

Разработете систематичен работен процес за създаване на идеи за съдържание. Започнете с въпроса: „Кои са 10-те уникални гледни точки по [тема], които не са били широко обсъждани?“

Изберете най-убедителния ъгъл, след което попитайте „Кои са петте конкретни примера или казуса, които подкрепят тази гледна точка?“ Накрая попитайте „Какви възражения биха повдигнали скептиците и как бихте им отговорили?“

Този процес превръща часовете на проучване и мозъчна атака в 10-минутна сесия в софтуер за работа със съдържание.

🧠 Интересен факт: Изследване на тема „съвместно писане от човек и AI“ установи, че когато AI асистентите предлагат следващите параграфи, а не само следващите изречения, хората пишат по-бързо и по-добре. Хората, които не пишат всеки ден, отбелязват особено големи подобрения.

Предоставяйте конкретна обратна връзка и повтаряйте в рамките на разговорите

Когато резултатите не отговарят на очакванията, продължете същия разговор и дайте точни указания.

📌 Опитайте следното: „Тонът е прекалено формален за нашата аудитория. Нагласете го, за да звучи по-разговорно, като същевременно запазите професионализма, или „Добавете конкретни примери с конкретни показатели или имена на компании, за да подкрепите всяка основна точка. “

AI се учи от вашата обратна връзка по време на разговора, така че следващите итерации ще покажат подобрение в сравнение с първоначалните опити.

Фокусирайте AI върху рутинни задачи, отнемащи много време

Запазете AI за синтезиране на проучвания, създаване на конспекти и преформатиране на съдържание, а не за творческа работа.

📌 Опитайте следното: „Превърнете тази статия от 2000 думи в пет публикации в социалните медии, специфични за платформата, като всяка от тях подчертава различни ключови идеи“ или „Превърнете тези клиентски отзиви в кохерентен казус, показващ как нашето решение отговаря на конкретно бизнес предизвикателство“.

Можете да постигнете максимална ефективност, като оставите AI да се занимава със систематичните задачи, а вие запазите творческата си енергия за стратегия и оригинално мислене.

🚀 Предимство на ClickUp: Функцията „Talk to Text" в ClickUp ви помага да записвате идеите си на хартия в момента, в който ви хрумват. Задръжте клавиша за бърз достъп, започнете да говорите и наблюдавайте как думите ви се появяват в реално време.

Имате безброй приложения, които предлагат да пишат вашите блогове, да полират вашите имейли или да ви помагат с идеи за надписи. Трикът е да знаете как да изберете AI асистенти за писане, които улесняват работата ви, без да добавяте още едно ниво на сложност.

Сега с ClickUp получавате ClickUp Brain и Brain MAX директно в платформата, където вече се намират вашите проекти, кампании и документи. Маркетинг екипите могат да усъвършенстват целевите страници за секунди, социалните мениджъри могат да изготвят надписи, без да напускат работното си място, а продуктовите или продажбените екипи могат да превърнат сухите бележки в съдържание, което свързва.

Ако сте готови да се откажете от прекаленото използване на приложения и да съберете всичките си текстове на едно място, регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси (FAQ)

A. ClickUp Brain е най-добрият избор за дълги текстове, особено ако вече управлявате проекти в ClickUp. Той се интегрира безпроблемно с вашия работен процес, като ви позволява да създавате и редактирате дълги статии директно в системата си за управление на проекти.

A. Не, AI асистентите за писане не могат напълно да заменят човешките писатели. AI се отличава в проучванията, първите чернови и рутинното съдържание, но му липсва истинска креативност, личен опит и емоционална интелигентност. Той също така не може да провежда оригинални интервюта, да развива уникални идеи или да разбира сложните нюанси на марката.

A. ClickUp предлага AI писане като част от платените си планове, което го прави изключително рентабилен в сравнение със самостоятелните инструменти. ChatGPT Plus струва 20 долара на месец, Jasper започва от 69 долара на месец, а Copy. ai започва от 29 долара на месец.

А. За да гарантирате качеството на съдържанието с AI писане, проверете статистиките и твърденията. Предоставете подробни указания с контекст, аудитория и спецификации за тон. Използвайте AI резултатите като първи чернови, след което ги редактирайте според гласа на вашата марка и добавете лични наблюдения.

A. ClickUp е най-добрият избор за маркетинговите екипи, защото съчетава AI писане с управление на проекти, като поддържа всички ваши кампании организирани на едно място. Можете да създавате резюмета на съдържанието, да генерирате копия и да управлявате работните потоци за одобрение, без да превключвате между други инструменти.