Как да пишете бележки към версиите (с шаблони и примери)

Продуктите се променят постоянно, било то поради отстраняване на бъг, актуализиране на функция или въвеждане на изцяло нова такава. Без бележки за версията е трудно за клиентите да разберат какво се случва.

Бележките към версиите са най-добрият начин за екипите за разработка и продукти да споделят новостите, да информират клиентите за поправките и подобренията и да разкажат историята на разработката на продукта.

В това ръководство ще разгледаме какво представляват бележките към версиите, защо са ценни и как да пишете бележки към версиите, които са ясни, полезни и заслужават да бъдат споделени. Ще ви дадем и някои от любимите ни примери и ще ви запознаем с инструмент за бележки към версии на продукти, който ще улесни още повече писането и публикуването на вашите бележки. ✔️

Какво представляват бележките към версията?

Бележките за версията са записи на промените в продукта от последната версия насам. Те служат като начин за екипите за разработка да информират крайните потребители какво е новото, какво е поправено и какво могат да очакват да използват за първи път.

Бележките за версията обхващат различни актуализации, включително:

Нови функции

Промени в продукта

Поправки на грешки

Актуализации на приложения

Промени в API

Подобрения в потребителското преживяване

Актуализации за сигурност

Бележките за версиите са често срещани в SaaS продуктите и дигиталните инструменти, тъй като тези продукти се променят често, за да отразят бъгове, сигурност и иновации. Бележките за версиите могат да се наричат и списък с промени или актуализации на продукта, в зависимост от компанията, която ги публикува.

⭐ Представен шаблон Дръжте всички в течение с шаблона за бележки към версиите на ClickUp. Споделяйте актуализации, отстранявайте проблеми и представяйте нови функции – всичко това в един ясен изглед. Получете безплатен шаблон Поддържайте прозрачност с шаблона за бележки към версиите на ClickUp

Защо е важно да имате добри бележки към версията?

Бележките към версиите са необходими, за да поддържате отворена комуникация и да подобрите клиентското преживяване. 🌻

Добрите бележки за версията не само информират за новостите. Те също така:

Намалете броя на постъпващите заявки за поддръжка с въпроси как да се използва нова или променена функция.

Подобрете задържането на клиентите

Представете на клиентите си нови или по-добри начини за използване на вашия продукт.

Позволяват ви да подчертаете конкретни функции или да планирате ъпгрейди

Покажете, че активно работите за подобряване на продукта си

Помогнете на членовете на екипа си да формират навици, свързани с иновации, подобрения и промени.

След като сте работили толкова дълго върху пускането на продукт или отстраняването на бъг, писането за това не винаги е на първо място в съзнанието на вашия екип, но това е важна стъпка за запазване на лоялната ви аудитория.

Кой трябва да пише бележки за версиите?

Бележките към версиите се различават от другите видове корпоративна комуникация, защото се изготвят от екипа, който е работил върху самия продукт, а не от вашия маркетинг или комуникационен екип.

Оптимизирайте процеса на разработка с всеобхватния работен център на ClickUp за планиране, изграждане и доставка.

Ако сте част от малък екип, бележките за версията често се пишат от главния разработчик. Продуктният мениджър поема ръководството в по-голям екип за разработка на продукти или софтуер. Вашият маркетинг екип може да се включи с идеи за това къде да споделите бележките за версията, но в голяма степен това е тип съдържание, което идва директно от екипа за разработка на продукти. 💻

Бележките към версиите не са просто приятен бонус, а са от съществено значение за информирането и ангажирането на потребителите с вашия продукт. Научете как да пишете по-добри бележки към версиите с това стъпка по стъпка ръководство. Можете също да видите видеото за кратко резюме!

1. Разберете аудиторията си

За да пишете по-добре, трябва да познавате по-добре аудиторията си. Отделете време, за да помислите за крайните потребители, какво ценят те и каква информация ще им е необходима от бележките към версията или списъка с промените в продукта. ✨

Избягвайте прекалено технически жаргон, освен когато е необходимо да опишете дадена функция или ако аудиторията ви го изисква. В противен случай изберете по-прост език.

Усъвършенствайте резултатите си, за да постигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате повторно задаване на въпроси в ClickUp AI.

2. Използвайте шаблон за бележки към версията

С толкова много шаблони за техническа документация, няма нужда да започвате от нулата. Ускорете пътя си към успеха, като използвате специално създаден шаблон за бележки към версиите, който ще ви помогне да не пропуснете нищо важно. 📄

Вместо да започвате от нулата, запишете промените и актуализациите си по-бързо с шаблона за бележки за версии на ClickUp.

Най-добрият шаблон за това е Шаблонът за бележки към версията на ClickUp. Този шаблон съдържа всичко необходимо, за да започнете да пишете по-добри актуализации на списъка с промени, включително място за датата на издаване, номера на версията, заглавие, категории и екранни снимки.

3. Направете заглавието си ясно

Всяка актуализация в списъка с промените трябва да е ясна, без крайният потребител да се налага да кликва и чете всяка една от тях. Дайте на всяка актуализация ясен заглавие или заглавие, което обяснява какво е новото.

Няма проблем да започнете актуализациите си с „Нова версия“ или „Пускане на функция“, но заглавието трябва да дава и малко повече информация. Обяснете, че пускате актуализация за приложението си, поправки на грешки за десктоп версията или нова интеграция с популярен инструмент.

4. Добавете категория или тема

С толкова много актуализации на продуктите, които се случват с течение на времето, на потребителите може да им е трудно да прегледат свързаните бележки без някаква система за организиране. Опростете процеса, като добавите етикети, категории или теми.

Групирайте бележките за версиите по тип, за да можете лесно да ги филтрирате. Създайте и използвайте категории като „актуализация на потребителското преживяване“, „актуализация на интеграцията“ или „нова функция на продукта“, за да поддържате бележките за версиите организирани и лесни за намиране.

5. Определете основната характеристика на продукта

Вашите продуктови версии може да имат повече от едно обновяване или поправка на грешка. Макар че трябва да споменете всяка промяна, е полезно да подчертаете основната промяна във функционалността или новите функции, за да привлечете вниманието и да изтъкнете едно вълнуващо ново въведение. 💡

Споменете основната функция или промяна в заглавието на новата актуализация и добавете някои изображения, за да запознаете потребителите с новата функция на продукта или подобрената функционалност. Това е чудесен начин да увеличите използването на продукта и да насърчите потребителите да го проучат по-подробно.

Ако посвещавате актуализацията на нова функция, опитайте да използвате шаблон за пускане на продукт, за да оптимизирате процеса.

Разделете пускането на продукта по категории с този специфичен изглед на ClickUp.

6. Бъдете кратки

Бележките за версиите на продуктите не трябва да бъдат прекалено дълги. Изкушаващо е да пишете подробно за функция, от която сте възхитени, но запазете това за подкрепяща публикация в блога. Бележките за версиите трябва да бъдат кратки, за да се четат лесно. ✍️

Заглавията трябва да са кратки, използвайте ясен език в къси параграфи и използвайте точки, където е възможно. Целта е да съобщите какво се е променило и какви са последствията от промяната – за всичко останало винаги можете да добавите линк към допълнителна информация.

7. Добавете подкрепящи изображения

Макар че някои компании предпочитат „опростен“ подход към бележките за версии на софтуер, почти винаги е полезно да включите някои изображения – особено ако представяте нова функция или продукт. 🖼️

ClickUp Docs позволява богато форматиране и команди със слэш, за да работите по-ефективно.

Снимки на екрана, анимирани инструкции, GIF файлове и кратки видеоклипове са идеални начини да споделите новата си функция или функционалност с крайните потребители. Работете с екипа си по дизайн, за да създадете материали, които обясняват новата ви функция и насърчават потребителите да я изпробват сами.

8. Връзка към поддържащи ресурси

Бележките за версията трябва да са кратки, но понякога може да искате да обясните дадена концепция по-подробно или да се позовете на предишна версия. Тогава е полезно да добавите линкове към подкрепящи ресурси. 🔗

Използвайте вътрешни връзки в бележките към версията, за да насочите потребителите към статии с помощна информация, публикации в блога и предишни бележки към версии, които добавят контекст или дават практични съвети за използването на дадена функция. Може да искате да добавите и връзка към пътната карта на продукта или важните етапи на проекта за по-голяма прозрачност. Можете да включите подробности за контакт с екипа за поддръжка при възникване на въпроси.

9. Помолете клиентите за обратна връзка

Въпреки че редовно отстранявате бъгове и въвеждате актуализации въз основа на заявки за функции, не винаги ще успявате да направите всичко правилно. Поискването на обратна връзка от клиентите е ключова част от цикъла и няма по-добро място за това от бележките към версията на вашия продукт. 🎉

Включете ред в края на списъка с промените, в който да помолите потребителите да изпратят своето мнение, доклад за грешка или заявка за функция. Улеснете този процес, като използвате изгледа „Формуляр“ на ClickUp, за да създадете формуляр за обратна връзка или един от шаблоните за доклад за грешка.

Условна логика във формулярите на ClickUp Пример за обратна връзка за продукт

Можете също да отваряте коментари и да отговаряте на потребителите в емисията – това е чудесен начин да въведете прозрачност и да изградите по-силни взаимоотношения с вашата общност.

Как да разпространявате бележки за версиите

След като завършите писането на бележките за версията, ще трябва да ги публикувате и разпространите. Бележките за версията и списъците с промените обикновено се публикуват в блог на уебсайта на вашата компания, но си струва да ги разпространите и по-далеч. 📧

Точните канали, които ще използвате, зависят от вашата маркетингова и комуникационна стратегия, но популярни места за споделяне на бележки към версиите и новини са:

Актуализации по имейл

Публикации в социалните медии

Уведомления в приложението

Публикации в блога

Актуализации за заинтересованите страни

Прессъобщения

Форуми на общността или на продуктите

Работете с маркетинговия си екип, за да се споразумеете за график и модел на разпространение на бележките за версиите, които обхващат вашата аудитория и я информират по най-добрия възможен начин. Трябва също да разпространявате бележките за версиите вътрешно или да ги направите достъпни централизирано, например в специално създадена уики страница в ClickUp.

5 примера за невероятни бележки към версиите

Да знаете как да пишете бележки за версиите е чудесно, но как изглежда това в реалния свят? За да ви дадем някои идеи и вдъхновение, разгледайте някои от любимите ни примери за бележки за версиите.

1. ClickUp

Пример за бележки към версиите на ClickUp

Бележките за версиите на ClickUp са чудесно напомняне за това, което можете да постигнете с нашия продукт, тъй като всички те са написани и публикувани в самата платформа ClickUp – включително този пример от декември 2023 г. 🎄

Бележките за версиите на ClickUp са организирани по тримесечия, което улеснява навигацията до конкретна актуализация на версията. Индивидуалните бележки за версиите съдържат текстови актуализации с ясни заглавия, анимирани екранни снимки или GIF файлове и връзки към допълнителни ресурси. Собственикът на бележките за версиите и сътрудниците също са посочени, което е хубав жест за отчетност, собственост и прозрачност.

2. Notion

чрез Notion

Подходът на Notion към бележките за версиите на продуктите е по-скоро в стила на блог, като най-новата актуализация се показва изцяло преди списъка с предишните актуализации. 📝

Всяка бележка за версията на Notion включва полезен заглавие, екранни снимки или изображения и поправки на грешки, направени по време на последната актуализация. Въпреки че бележките за версиите са кратки, те предлагат на крайните потребители достатъчно подробности, за да проучат новите функции или да използват продукта по-пълноценно.

3. Slack

чрез Slack

С толкова много потребители в множество приложения, Slack е разделил бележките за версиите на продуктите си в категории въз основа на платформата. 📱

Нека разгледаме бележките към версиите на Windows като пример. Началната страница е ясна и кратка, с подкана да актуализирате за подобрения в сигурността. Всяка бележка към версия на продукт включва таблица в края, която превежда ключовите изявления в това, което означават за крайните потребители. Това е чудесен начин да съобщите техническа актуализация по по-лесен за потребителите начин.

4. Google Chrome

чрез Google Chrome

Бележките за версиите на Google за Chrome са ясни, прости и лесни за разбиране. Всяка актуализация насърчава потребителите да подават сигнали за грешки или да докладват проблеми, ако открият такива. 🐞

Това, което ни харесва в бележките към версиите на Google Chrome, е, че всеки член на екипа подписва всяка актуализация. Това е чудесно за личната отговорност, прозрачността и доверието. Можете да видите, че актуализацията идва директно от екипа на продукта.

5. Zoho

чрез Zoho

Екипът на Zoho използва по-визуален подход за споделяне на бележките си за версиите – те са подредени в хронологичен ред. 📅

Преглеждайки бележките за версиите на Zoho, получавате ясна представа за това как продуктът се е променил с течение на времето, благодарение на забавния и практичен изглед на времевата линия. Бележките за версиите имат ясен заглавие и резюме; можете да кликнете върху тях, за да видите още повече подробности.

Улеснете публикуването с инструмент за бележки към версиите

Макар че можете да пишете бележките си за версиите във всеки текстообработващ инструмент и да ги публикувате ръчно на уебсайта си, това може да отнеме много време. Освен това е по-трудно да се управлява ефективно в голям мащаб, като има много възможности работният процес да бъде прекъснат.

Това, от което се нуждаете, е инструмент, предназначен да подобри процеса на управление на версиите.

Какво да търсите в инструмента за бележки към версиите

Докато търсите инструмент за управление на версии, който ще ви улесни живота, има някои неща, които трябва да имате предвид:

Функции: Има ли инструментът функциите, от които се нуждая за публикуване на бележки към версиите?

Интеграция : Дали този инструмент или приложение работи с тези, които вече използвам?

Леснота на използване: Приложението лесно ли се използва? Може ли целият ми екип да бъде обучен да го използва?

Цена: Инструментът достъпен ли е? Има ли безплатен план?

Тези въпроси ви позволяват да определите от какво се нуждаете най-много и кои елементи са по-малко важни за вас. По този начин можете да намерите инструмента за бележки към версиите, който идеално отговаря на вашите цели.

Използвайте ClickUp, за да пишете и публикувате свои бележки за версиите

За разлика от други категории софтуер, има малко инструменти, предназначени специално за създаване и публикуване на списъци с промени или актуализации на версии. Наред с тези специализирани инструменти, има един, който според нас трябва да имате предвид – ClickUp. Ето защо.

Ако вече използвате ClickUp за управление на продукти и задачи, е напълно логично той да се превърне и във вашия основен инструмент за управление на бележките за версии.

Събирайте данни, общувайте с членовете на екипа си и набавете всичко необходимо като част от един работен процес в рамките на един инструмент. Когато разполагате с необходимите данни и информация, използвайте ClickUp Docs, за да започнете да пишете ясна и кратка актуализация на списъка с промените.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Достъп до ClickUp AI директно от вашия ClickUp Doc. Тази функция въвежда персонализиран AI асистент, който ви помага да генерирате идеи, да пишете или преписвате текстове и да станете част от работния процес по писането на бележки за версии.

За екипи, които все още не използват ClickUp, той ще се превърне във вашата платформа за продуктивност. Използвайте ClickUp за писане, редактиране и публикуване на бележки за версиите, както и като универсално място за управление на цялата ви работа. ✅

Опитайте да напишете бележки за версията с ClickUp днес

Ключовият елемент за писането на по-добри бележки за версиите е простотата. Актуализациите трябва да са кратки, ясни и информативни – само с подробностите, от които се нуждае крайният потребител.

За още по-добър начин да управлявате целия си работен процес по управление на продукти, опитайте ClickUp безплатно. ClickUp улеснява сътрудничеството с екипа ви по продукти, изготвянето на бележки за версиите и публикуването им в удобен за ползване списък с промени – всичко това от едно място. 🧰