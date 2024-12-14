25-те най-добри AI инструмента за продуктивност, които да използвате през 2025 г.

„Работете по-умно, а не по-усилено“ е повече от клише – това е стратегия за оцеляване за днешните професионалисти. 👨‍💼

Независимо дали ръководите екип, управлявате собствен бизнес или управлявате дистанционни проекти, максимизирането на производителността е от решаващо значение за поддържането на конкурентоспособността. Тук на помощ идват AI инструментите за производителност. 🦾

Тези инструменти автоматизират повтарящите се задачи и оптимизират работните процеси, за да помогнат за премахването на пречките и оптимизирането на ежедневните операции. Тъй като те се занимават с рутинните аспекти на вашата работа, вие можете да се съсредоточите върху по-важните неща – стимулиране на растежа и иновациите във вашия бизнес.

В този блог ще споделя AI инструментите, на които разчитам за ефективност и резултати. Те ми помогнаха да променя начина, по който работя.

Какви са ползите от използването на изкуствен интелект за производителност?

Когато за първи път започнах да интегрирам изкуствен интелект в ежедневния си работен процес, бях скептичен относно влиянието му върху производителността ми. Бързо обаче открих, че използването на AI инструменти може значително да ми помогне да управлявам задачите и да вземам решения.

Ето някои от предимствата, които аз лично съм изпитал:

Спестете време от повтарящи се задачи като планиране на срещи, сортиране на имейли и въвеждане на данни, за да можете да се съсредоточите върху по-важната работа.

Повишена креативност чрез генериране на свежи идеи и перспективи с инструменти за мозъчна атака, задвижвани от изкуствен интелект.

Подобрено вземане на решения чрез анализ на големи масиви от данни и предоставяне на полезни информации в реално време.

Приоритизирайте задачите ефективно , като използвате изкуствен интелект за организиране на списъка си със задачи въз основа на крайни срокове, важност и работни навици.

Оптимизирано сътрудничество чрез автоматизиране на актуализациите и поддържане на ясна и последователна комуникация

Научават се и се адаптират към вашия работен процес с течение на времето, оптимизирайки процесите и предвиждайки вашите нужди.

🔍 Знаете ли, че... Според проучване на Forbes Advisor над 60% от собствениците на фирми вярват, че изкуственият интелект ще повиши производителността.

Какво трябва да търсите в един AI инструмент за продуктивност?

Когато търсите AI инструмент за продуктивност, е важно да вземете предвид няколко ключови фактора, които могат да направят значителна разлика във вашия работен процес. Ето какво търся аз:

Универсалност: Изберете инструмент, който обхваща широк спектър от задачи – като генериране на текст, създаване на изображения, управление на проекти или автоматизация. Колкото по-гъвкав е инструментът, толкова по-добре може да решава различни проблеми в ежедневните ви задачи.

Удобство за ползване: Интуитивният интерфейс е от решаващо значение, особено ако не сте технически подготвени. Простият дизайн може да улесни изучаването и използването на инструмента.

Персонализиране и контрол: Въпреки че автоматизацията е полезна, възможността да персонализирате резултатите и да усъвършенствате подсказките гарантира, че резултатите отговарят на вашите очаквания.

Интеграция: Потърсете инструменти, които се свързват безпроблемно с вашата съществуваща софтуерна екосистема.

Възможности за автоматизация: Един добър AI инструмент трябва да автоматизира повтарящи се задачи, като планиране и транскрибиране на срещи, за да повиши значително вашата продуктивност.

С тези елементи в предвид, ще сте добре подготвени да изберете най-добрите инструменти за продуктивност, които да подобрят работния ви процес.

Всички знаем колко е трудно да се справяме с задачите, сроковете и безкрайния списък с неща за вършене. Понякога това може да изглежда като хаотичен цирк!

Ами ако ви кажа, че тези инструменти за управление на проекти могат да направят вашия работен живот много по-гладък и да ви помогнат да научите как да бъдете по-продуктивни с техните AI възможности?

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

На първо място е ClickUp – всеобхватно средство за продуктивност, създадено да се справи с всичко. Когато казвам, че това приложение наистина прави всичко, имам предвид, че може да прави всичко – от организиране на сложни проекти и проследяване на крайни срокове до управление на лични задачи и улесняване на сътрудничеството в екипа.

ClickUp Brain

Но това, което наистина ме накара да избера този високо оценен инструмент за управление на проекти, е ClickUp Brain с неговите AI-базирани възможности.

ClickUp повишава производителността с най-добрите си функции ClickUp Brain — AI Knowledge Manager, AI Project Manager и AI Writer. Тези инструменти ви помагат да изпълнявате задачи и да предвиждате нуждите си, като предлагат разбивка на задачите, приоритети и крайни срокове, докато планирате проектите си.

Той предлага дори AI обобщение на срещи, така че можете бързо да уловите ключовите моменти и задачи от вашите срещи, без да се налага да преглеждате дълги бележки.

Тази проактивна поддръжка елиминира догадките и поддържа всичко в правилната посока.

Обобщете дейностите по задачите и задавайте целенасочени въпроси за отговорника на задачата, крайния срок, коментари и др. с ClickUp Brain.

Ето как Pressed Juice утрои производителността си, без да се налага да разширява екипа си.

Pressed Juice прави доброто хранене достъпно за всички чрез ClickUp

А кой не би искал малко допълнителна помощ при писането и творческите проекти?

Тук на помощ идва асистентът за писане. Той предлага вградена проверка на правописа, бързи отговори с изкуствен интелект за лесно изпращане на съобщения и възможност за създаване на организирани таблици с полезна информация. Можете незабавно да генерирате резюмета, блогове, доклади и проекти, като се уверите, че вашите текстове са изпипани и съобразени с вашите специфични нужди. Освен това ClickUp AI може да обобщава дълги документи и бележки от срещи, помагайки ви да се съсредоточите върху важните задачи, без да се затрупвате с подробности.

📌 Пример: Ако сте маркетинг специалист в областта на съдържанието, можете да използвате ClickUp Brain, за да създадете интересни публикации в блога или да генерирате надписи в социалните медии, които да резонират с вашата аудитория.

Създавайте професионално и изпипано съдържание с ClickUp Brain

ClickUp Automations

Обичам да комбинирам ClickUp Brain с ClickUp Automations. Това мощно дуо опростява досадните ръчни процеси, като прави автоматичното планиране и класифициране на задачите лесно за всеки, който се занимава с множество приоритети. ClickUp AI предвижда предстоящите задачи и оптимизира работния ви процес, като автоматично планира задачите въз основа на крайните срокове и важността им.

📌 Пример: Маркетинг мениджърът може да автоматизира кампания, като зададе правило: Когато дадена задача бъде маркирана като „Завършена“, уведомете екипа по дизайн да започне работа по рекламните материали и определете срок от една седмица. Междувременно ClickUp AI подрежда следващите задачи по ред, така че екипът да знае точно къде да насочи усилията си, за да повиши ефективността.

Използвайте обработка на естествен език (NLP), за да създадете персонализирани работни процеси с ClickUp Automations.

Но това не е всичко.

ClickUp Chat

ClickUp Chat предлага още повече подобрения в производителността с функцията AI Catch Me Up, която информира членовете на екипа, като обобщава разговорите, които може да са пропуснали. Тя ви позволява също да преобразувате чат съобщенията в задачи за изпълнение, като елиминира необходимостта от превключване на контекста и гарантира, че важните дискусии са безпроблемно интегрирани във вашия работен процес.

Кажете сбогом на превключването между контексти с ClickUp Chat.

Докато ClickUp Brain подобрява производителността чрез AI-базирани анализи, шаблоните за производителност на ClickUp предоставят предварително създадена, персонализирана рамка за ефективно управление на проекти и задачи.

Да бъдеш организиран може да е трудно, особено с всички задачи, с които се занимаваш, но шаблона за лична продуктивност на ClickUp ти помага да се справиш с това. Той е идеален за всеки, който иска да постигне лични цели, като подобри ежедневната си ефективност.

Вашата агенция губи много от производителността си, ако не използвате ClickUp! Без Clickup бих трябвало да наема още 3 души, за да свърша същите неща.

Производителността на служителите е ключов показател за измерване на ефективността на вашия екип на работното място. Ако искате да следите резултатите на вашия екип, шаблонът за личен доклад за производителност на ClickUp е тук, за да ви помогне.

Следващият шаблон „Използване на ClickUp за продуктивност“ се справя с различни предизвикателства, свързани с продуктивността, което го прави идеален за всички видове индустрии, типове проекти и работни роли. Той ви позволява да проследявате и управлявате работната си натовареност, задачите, списъците с неща за вършене и комбинацията от вашите цели на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Обобщаване на коментари: Бързо извличане на ключови моменти от дълги коментари, за да сте информирани, без да се разсейвате.

Автоматично приоритизиране на задачите: Класифицирайте задачите според спешността им, което ви помага да се съсредоточите върху най-важното и да намалите времето за планиране.

Планирайте задачите без усилие: Управлявайте планирането на задачите въз основа на крайни срокове и важност, като оптимизирате работния си процес без ръчно въвеждане на данни.

Обобщавайте съдържанието бързо: Извличайте ключови моменти от дълги документи или коментари, спестявайки време и оставайки информирани.

Генерирайте креативни идеи: Обсъждайте нови концепции, подобрете писането си и повишете качеството на вашите творчески проекти.

Оптимизирайте управлението на работния процес: Опростете повтарящите се задачи, предвиждайте следващите стъпки и се концентрирайте върху работата с висок приоритет.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да намерят интерфейса затрудняващ поради неговите обширни функции.

Мобилната версия на ClickUp може да не разполага с някои разширени функции, които се намират в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🧠 Интересен факт: Първата задача, която изкуственият интелект е изпълнявал, е била да играе шах. През 1956 г. е написана първата програма за изкуствен интелект, предназначена за игра на шах – въпреки че не е била особено добра, тя е положила основите на бъдещето на изкуствения интелект в игрите.

2. Notion AI (Най-добър за организиране на работното пространство и управление на знанията)

Няма ли да е чудесно да имате инструмент за продуктивност, който да се справя с повече от просто бележки и управление на проекти? Точно това прави Notion AI. Въз основа на стабилната работна среда на Notion, Notion AI я подобрява, действайки като личен асистент, вграден директно във вашия работен процес.

От автоматизиране на повтарящи се задачи до извличане на информация от вашите документи и не само, този AI инструмент е създаден, за да спести време и да донесе ново ниво на ефективност във вашето ежедневие.

Харесва ми, че създава и усъвършенства документи безпроблемно, като използва AI, за да се съобрази с вашия уникален тон и да следва всеки стилов наръчник. Освен това, с функции като SSO на базата на SAML, SCIM провижининг на потребители и разширени разрешения, Notion AI поддържа вашето работно пространство безопасно, съвместимо и достъпно.

Най-добрите функции на Notion AI

Извличайте ценна информация, идентифицирайте ключови моменти и дори генерирайте последващи действия от импортирани PDF файлове или изображения.

Превърнете записите в базата данни в полезни информации, разпределяйте задачи и проследявайте напредъка.

Подобрете документите си, като създавате визуални елементи като диаграми или схеми, за да изясните сложната информация.

Търсете отговори в Notion, Slack, Google Drive и други

Ограничения на Notion AI

Notion може да забави работата при големи бази данни или по време на съвместна работа, което се отразява на производителността.

Новите потребители може да намерят многофункционалността на Notion за прекалено сложна без подходящо ръководство и обучение.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 12 долара на месец за работно място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Reclaim AI (Най-добър за интелигентно планиране и управление на времето)

Ами ако един AI инструмент можеше да управлява календара ви, да блокира време за концентрация и дори да ви помогне да избегнете изтощението от поредица от срещи? Това е Reclaim AI.

Това не е просто поредното приложение за календар – това е интелигентно решение за планиране, създадено да поддържа балансиран и продуктивен работен ден. Reclaim AI ви предлага корекции в реално време, независимо дали става дума за координиране между часови зони, защита на сесии за дълбока работа или фина настройка на ежедневния ви план.

И това отива отвъд основното – адаптира се към вашата роля и приоритети. От блокиране на дни „без срещи“ до динамично настройване на лични блокировки като тренировки, Reclaim AI ви връща контрола над деня ви.

Възползвайте се от най-добрите функции на изкуствения интелект

Синхронизирайте задачите и ги планирайте автоматично, създавайки оптимизиран и лесен за управление дневен план.

Добавете „почивка“ между срещите, за да не се налага да бързате от едно обаждане към друго.

Използвайте интелигентни 1:1, за да определите най-подходящото време за срещи с членовете на екипа.

Споделяйте календара си с интелигентни ограничения за планиране, синхронизирайте го безпроблемно с Google Calendar за гладък поток от задачи и срещи.

Преодолейте ограниченията на изкуствения интелект

Изкуственият интелект понякога може да интерпретира погрешно приоритетите или крайните срокове на потребителите, което води до конфликти в графика.

Ефективността на Reclaim AI зависи до голяма степен от това колко добре потребителите въвеждат своите задачи и предпочитания.

Възстановете цените на AI

Lite: Безплатно

Стартово ниво: 10 USD/месец на работно място

Бизнес: 15 долара на месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Възстановете AI рейтингите и рецензиите

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Когато става въпрос за онлайн взаимодействия, чатботовете са незаменими помощници, които правят разговорите по-гладки и по-ефективни. Тези AI инструменти са проектирани да се справят с всичко – от прости запитвания до сложна поддръжка на клиенти, като същевременно поддържат интереса на потребителите.

4. ChatGPT (Най-добър за генериране на съдържание за разговори и идеи за мозъчна атака)

ChatGPT е AI-базиран инструмент за продуктивност от OpenAI, който се превърна в незаменим помощник за всеки, който иска да оптимизира задачите си и да стимулира креативността си. С него е като да имате на разположение безкрайна колекция от трикове за лична продуктивност.

Независимо дали става дума за писане на имейли, изготвяне на доклади, генериране на код или дори просто обсъждане на идеи, ChatGPT се адаптира към вашите нужди с изключителна гъвкавост и лесен за използване интерфейс.

Наличен както в безплатна версия, така и в подобрена опция, инструментът е като ваш виртуален асистент, готов да ви помага 24/7 с подобрено време за реакция и достъп до най-новите модели за още по-усъвършенствана поддръжка.

Най-добрите функции на ChatGPT

Разширете знанията на ChatGPT, като го свържете с външни API и бази данни за актуални и конкретни отговори.

Генерирайте и отстранявайте грешки в кода без усилие на различни програмни езици за сложни задачи до по-прости фрагменти от код.

Преодолейте комуникационните бариери и насърчете глобалното сътрудничество с многоезичната поддръжка на ChatGPT, идеална за създаване на разнообразно съдържание.

Адаптирайте отговорите на ChatGPT, за да отговарят на нуждите на индустрията, от технологиите до маркетинга и образованието, добавяйки стойност към специализирани задачи.

Ограничения на ChatGPT

Отговорите могат да изглеждат общи или шаблони, без творчеството и детайлите, които човек би добавил.

Безплатният модел може да се срине или да забави работата, като понякога се усеща като бъгав по време на употреба.

ChatGPT може да претърпи прекъсвания при претоварване на сървъра, което да повлияе на достъпността.

Понякога ChatGPT не следва напълно указанията, което изисква дълги входни данни за яснота, което може да отнеме много време.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (620 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

🔍 Знаете ли, че... ChatGPT привлече 1 милион потребители само 5 дни след стартирането си през ноември 2022 г.

5. Gemini (Най-добър за творческо разказване на истории и създаване на съдържание)

Нуждаете се от надеждни проучвания за презентация?

Просто въведете темата си и Gemini (по-рано известен като Bard) ще ви предостави подробни отговори, придружени с директни цитати и линкове към източниците, за да можете да се задълбочите или лесно да проверите данните.

За разлика от типичните разговорни AI, Gemini е свързан с интернет, което ви дава свежи и проверени отговори. Независимо дали правите проучване за презентация по работа или търсите бързи идеи, Gemini е готов да подкрепи отговорите си с реални източници, дори с препратки към страници за лесно проверка на фактите и по-задълбочено проучване.

Най-добрите функции на Gemini

Получавайте навременни и подходящи отговори от интернет, което ви спестява времето за ръчно проучване.

Използвайте Gemini, за да сверявате информация от различни източници, да маркирате несигурни твърдения и да подчертавате надеждни данни.

Предоставяйте преки линкове към източници, URL адреси и миниатюри към оригиналните източници и проверявайте информацията.

Интегрирайте директни цитати от уеб страници, за да предложите надеждни референтни точки за по-задълбочено проучване.

Ограничения на Gemini

Въпреки че се стреми към фактическа точност, Gemini все още може да генерира неточна или подвеждаща информация.

Подобно на много големи езикови модели (LLM), Gemini може да носи предубеждения от своите тренировъчни данни, което прави критичната оценка на резултатите му от съществено значение за предотвратяване на потенциални проблеми.

Цени на Gemini

Безплатно

Gemini Advanced: 20 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии на Gemini

G2: 4. 4/5 (155+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Microsoft Copilot (най-добър за повишаване на производителността в приложенията на Microsoft)

Microsoft Copilot не само запомня потока на разговора ви, но и разбира контекста, което ви позволява да продължите оттам, откъдето сте спрели.

Независимо дали обобщавате дълъг документ, преобразувате текст в презентация или просто се опитвате да намерите ясен отговор на сложен въпрос, Copilot ви показва как да използвате AI инструменти за продуктивност, като се справя с тежките задачи с лекота.

Той може незабавно да извлича актуални и релевантни данни от интернет, като гарантира, че информацията ви е свежа и точна. Освен това можете лесно да обобщавате книги, уеб страници или документи, което прави големи количества текст по-лесни за възприемане.

Най-добрите функции на Microsoft Copilot

Конвертирайте Word документи в PowerPoint слайдове, разпространявайте съдържание и бележки на лектора, като същевременно генерирате визуални елементи, за да подобрите въздействието.

Споделяйте документи и събирайте обратна връзка чрез безпроблемни инструменти за сътрудничество, интегрирани в Microsoft 365.

Генерирайте свежи идеи и творчески подсказки, за да предизвикате нови прозрения, с гъвкавостта да усъвършенствате предложенията според нуждите си.

Получавайте персонализирани предложения, които да съответстват на вашия уникален стил и предпочитания във времето.

Ограничения на Microsoft Copilot

Точността на Copilot може да варира в зависимост от качеството на наличните данни, което може да доведе до грешки.

Инструментът може да изисква значителна настройка или конфигурация, преди да може да бъде напълно ефективен за персонализирани задачи.

Цени на Microsoft Copilot

Безплатно

Pro: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Copilot

G2: 4. 3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Инструментите за изкуствен интелект понякога могат да предоставят пристрастна или остаряла информация. Не забравяйте да проверявате фактите, особено по теми като актуални събития или технически подробности. С течение на времето предоставянето на обратна връзка за подобряване на резултатите може да помогне за усъвършенстване на работата на изкуствения интелект.

Когато става въпрос за създаване на съдържание, AI инструментите са като творчески партньор на една ръка разстояние.

Вместо да се забивате в страшния писателски блок, можете лесно да се възползвате от тези AI инструменти за писане, за да обмислите теми, да създадете конспекти и дори да усъвършенствате черновите си.

7. Jasper (Най-добър за маркетингови текстове и създаване на съдържание, съобразено с бранда)

Jasper е генеративна AI платформа, създадена с мисъл за маркетинговите екипи, за да им помогне да предоставят висококачествено, брандирано съдържание в голям мащаб. Можете да конфигурирате този инструмент, за да създавате съдържание, което съответства на гласа, тона и стила на вашата марка по един и същи начин на всички платформи.

Той също така дава възможност на маркетолозите да оптимизират създаването на съдържание и да внедрят план за продуктивност, като изведат вашите кампании на следващото ниво с интуитивен набор от инструменти.

Освен това, те ви позволяват да автоматизирате вашите маркетингови процеси, като интегрирате работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект, директно във вашия martech stack за безпроблемна продуктивност.

Най-добрите функции на Jasper

Използвайте Marketing Editor, създаден специално за маркетинг, за да създавате съдържание с естествен поток, което да резонира с вашата аудитория.

Обсъдете идеите си с Jasper Chat, AI асистент, за да преминете от идеята към изпълнението за минути.

Редактирайте визуализации с AI Image Suite, който ви позволява да редактирате висококачествени изображения в голям мащаб, подобрявайки визуализациите си за секунди.

Изберете от над 80 специално създадени маркетингови приложения, за да постигнете ключовите показатели за ефективност в различни функции, помагайки на всеки маркетинг специалист във вашия екип да успее без усилие.

Ограничения на Jasper

Като AI инструмент, Jasper може понякога да генерира объркващи или несвързани думи, които не пасват добре на вашето съдържание.

Някои потребители намират наборът от функции на Jasper за прекалено голям, особено когато използват платформата за първи път.

Откриването на плагиатство е свързано с допълнителни разходи за потребителя.

Потребителите често установяват, че инструментът генерира повтарящо се или нерелевантно съдържание, което може бързо да изчерпи кредитите за думи.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на работно място

Pro: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (1243 отзива)

Capterra: 4,8/5 (1842 отзива)

💡 Професионален съвет: За да постигнете най-добри резултати, бъдете конкретни в своите AI команди. Колкото по-подробни и ясни сте, толкова по-вероятно е да получите точни и полезни резултати. Например, ако използвате AI за създаване на съдържание, определянето на тон, стил или брой думи може да доведе до по-добри и по-релевантни отговори.

8. Copy. ai (Най-доброто за бързо и увлекателно копирайтинг на различни платформи)

Забравете за фрагментираните AI инструменти – платформата Copy.ai предлага унифицирано и сигурно решение за всички ваши нужди, свързани с пускането на пазара (GTM). Тази GTM AI платформа разбира стила на вашата марка, генерира креативни идеи и се справя с творческата блокада, осигурявайки решения за всички ваши GTM нужди.

Copy. ai улеснява създаването на съдържание с усъвършенстван AI двигател, проектиран за маркетинг специалисти, писатели и бизнеса. Съдържанието му е съгласувано във всички бизнес функции.

Най-добрите функции на Copy.ai

Превърнете транскрипции и груби идеи в изпипано съдържание, готово да стимулира ангажираността и да подобри класирането в търсачките.

Създавайте почти всеки тип съдържание, от SEO статии до надписи в социалните медии, с над 90 персонализирани шаблона.

Създавайте съдържание за глобална аудитория с поддръжка на множество езици, включително китайски, френски и испански.

Създавайте съдържание, предназначено да генерира органичен трафик, съобразено с изискванията за висока позиция в търсачките.

Ограничения на Copy.ai

Скоростта на създаване на съдържание е по-бавна в сравнение с други AI инструменти, което може да бъде разочароващо.

Понякога генерира неточно съдържание по сложни или технически теми.

Някои потребители споменават, че той се затруднява да улови уникалната идентичност на марката, което води до по-общи резултати.

Цени на Copy.ai

Безплатно: до 2000 думи на месец

Pro: 49 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 180 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

9. Grammarly (Най-добър за корекция и подобряване на качеството на писането)

Grammarly е като личен треньор по писане, който е винаги до вас. Той ви помага да откриете повече грешки, отколкото обичайната ви текстообработваща програма, като гарантира, че вашите текстове са ясни и професионални. Независимо дали изпращате имейл или пишете доклад, той ви дава обратна връзка в реално време, за да подредите текста си.

Създаден за всички – от студенти до професионалисти, Grammarly предлага предложения в реално време във всяка приложение или браузър, който използвате, за да бъде вашето писане винаги изпипано и точно.

Най-добрите функции на Grammarly

Адаптирайте езика си към аудиторията си с персонализирани предложения за стил и тон.

Използвайте вградената функция за откриване на плагиатство, за да проверите уникалността на вашата работа, като я сравните с академични и уеб източници.

Автоматично откривайте и коригирайте граматически, пунктуационни и правописни грешки, докато пишете, за да поддържате текста си безупречен.

Интегрира се безпроблемно с инструменти като Google Docs, Slack, Outlook и други – без да е необходимо копиране или поставяне.

Ограничения на Grammarly

Понякога пренебрегва граматически грешки и не предлага подобрения за неудобни синтактични структури.

Използването на Grammarly за езици, различни от английски, може да бъде предизвикателство.

Може да не е толкова ефективен за специализирано или техническо писане и понякога може да пренебрегва индивидуалните стилови предпочитания.

Цени на Grammarly

Безплатно

Pro: 30 $/месец на член

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 8600 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (7100+ отзива)

10. Wordtune (Най-добър за пренаписване и подобряване на яснотата на изреченията)

Когато става въпрос за превръщането на вашите идеи в ясен и убедителен език, Wordtune придава простота и сила на процеса на писане. Независимо дали усъвършенствате имейл, създавате публикация в блог или се нуждаете от незабавно преформулиране, Wordtune ви помага да се изразите точно без допълнителни усилия.

Мислете за тях като за ваши помощници в писането, които ви предлагат нови възможности и усъвършенстват съдържанието ви на всеки етап от процеса.

Най-добрите функции на Wordtune

Изберете от подбрана списък с предложения за преформулиране в конкретен контекст, които ще ви помогнат да предадете точно вашия глас.

Извличайте мигновено основните точки от всеки текст или YouTube видео за бързи прозрения или преобразуване на съдържанието.

Използвайте Smart Synonyms, за да откриете алтернативи и да избегнете повторения, което ще ви помогне да разнообразите езика и да подобрите четимостта.

Уверете се, че всеки елемент е изпипан, преди да бъде споделен, с помощта на усъвършенствани функции за корекция и граматична проверка.

Ограничения на Wordtune

Някои потребители са съобщили за проблеми с отмяната на абонаменти, което може да доведе до продължителни такси.

Скоростта на предлагане на предложения за изречения понякога може да забави, което може да повлияе на производителността.

Цени на Wordtune

Основно: Безплатно

Разширено: 13,99 $/месец на потребител

Без ограничения: 19,99 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4,6/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

11. Surfer (най-добър за създаване и оптимизиране на съдържание, фокусирано върху SEO)

Surfer е инструмент за анализ на съдържание, който се занимава с всеки аспект от вашия SEO работен процес. Той предлага уникален набор от AI-базирани функции, предназначени да помогнат на вашето съдържание да се класира по-високо, да привлече повече органичен трафик и да се свърже по-ефективно с вашата аудитория.

От SERP Analyzer до Plagiarism Checker, Surfer предлага всичко необходимо, за да създадете съдържание, което да резонира с читателите и да се класира добре в Google.

Най-добрите функции на Surfer

Създавайте хуманизирано AI съдържание с функцията Humanizer, която редактира текста, за да звучи естествено, добавяйки автентичност към вашето съдържание.

Използвайте функцията за автоматично свързване на Surfer, за да анализирате домейна си и да добавите вътрешни връзки без усилие.

Получавайте незабавна обратна връзка за структурата на съдържанието, броя на думите и използването на ключови думи, за да остане работата ви актуална и конкурентоспособна.

Сътрудничество безпроблемно между екипите и възможност за едновременна работа на няколко участници в Content Editor

Ограничения на Surfer

Surfer SEO предоставя обширни данни и предложения, което може да бъде плашещо за начинаещи или потребители, които не са запознати с терминологията на SEO.

Макар Surfer SEO да се интегрира с някои популярни инструменти, неговите опции за интеграция не са толкова широки, колкото при други SEO платформи.

Цени на Surfer

Lite: 29 $/месец за един потребител

Essential: 89 $/месец за двама потребители

Разширена версия: 179 $/месец за пет потребители

Максимална цена: 299 $/месец за 10 потребители

Оценки и рецензии на Surfer

G2: 4,8/5 (517 отзива)

Capterra: 4,9/5 (398 отзива)

Срещите могат да бъдат нож с две остриета – те са от съществено значение за сътрудничеството, но често се превръщат в отнемащи време маратони.

Независимо дали става дума за създаване на точни транскрипти, обобщаване на ключови точки или проследяване на задачи, тези AI инструменти за бележки от срещи улесняват управлението на срещите.

12. Otter. ai (Най-добър за транскрипция в реално време и бележки от срещи)

Представете си, че сте в разгара на важна среща, потънали в дискусия, и последното, което искате, е да прекъснете потока си, за да си водите бележки. Тук на помощ идва Otter. ai.

Като инструмент за транскрипция, задвижван от изкуствен интелект, Otter не само води бележки – той се потапя изцяло в срещите ви, записва, транскрибира и дори обобщава дискусиите, за да можете да се концентрирате изцяло върху разговора.

Otter е особено полезен за тези, които работят с няколко платформи като Google Meet, Zoom и Microsoft Teams, като гарантира, че всеки детайл от срещата е документиран и достъпен след това.

Най-добрите функции на Otter.ai

Записвайте всяка дума в реално време, синхронизирайте транскрипциите с темпото на говорене, така че възпроизвеждането да съответства точно на това, което сте чули.

Идентифицирайте ясно говорителите с етикети с времеви отметки за лесна организация на срещи с много говорители.

Контролирайте скоростта на възпроизвеждане – забавяйте или ускорявайте записите и пропускайте ненужните паузи, за да преглеждате по свое собствено темпо.

Взаимодействайте с членовете на екипа директно в транскрипта, като подчертавате, коментирате и възлагате задачи, създавайки съвместен работен процес след срещата.

Ограничения на Otter. ai

Като AI с гласово управление, понякога може да интерпретира погрешно команди, което е често срещано при инструментите с гласово управление.

Синхронизирането на календара понякога може да доведе до добавяне на нежелани събития, което може да бъде досадно.

Цени на Otter.ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter. ai

G2: 4,3/5 (246 отзива)

Capterra: 4,5/5 (84 отзива)

13. Fathom (Най-добър за обобщаване и анализиране на информация от срещи)

Ако сте уморени от жонглирането с бележки от срещи, последващи действия и задачи, AI инструментът за продуктивност на Fathom е вашето решение. Той премахва неудобството от онлайн разговорите, като автоматично записва, транскрибира и обобщава срещите на платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet.

Можете да оставите Fathom да се занимава с натоварената работа, за да можете да се съсредоточите върху това, което е важно – разговора. Можете също да синхронизирате бележките си от разговорите директно с CRM системи, базирани на изкуствен интелект, за да държите всички в течение без допълнителни усилия.

Разберете най-добрите функции

Създавайте списъци с ключови моменти от срещите, които можете да споделяте, за да държите членовете на екипа и заинтересованите страни в течение с важните моменти.

Използвайте Ask Fathom, за да търсите и взаимодействате с вашите записи на разговори, за да извличате бързо информация.

Получавайте кратко резюме на срещата в рамките на 30 секунди, което съдържа ключовите точки и задачите за изпълнение, за да сте готови да продължите веднага.

Споделяйте конкретни видеоклипове от вашите записи за ясна комуникация в екипните чатове, за да избегнете погрешни интерпретации.

Разберете ограниченията

Включването или изключването на инструмента по време на среща може да бъде предизвикателство, тъй като няма бърза опция за повторно включване.

Понякога думите се чуват неправилно или се изписват погрешно, което може да наложи ръчна корекция.

Цени на Fathom

Безплатно

Премиум: 15 $/месец на потребител

Team Edition: 19 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 29 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Fathom

G2: 5/5 (3631 отзива)

Capterra: 5/5 (532 отзива)

14. Fireflies (Най-добър за записване и организиране на дискусии по време на срещи)

Пропускането на важни подробности от срещи може да провали последващите действия и да наруши графика на проекта. Тук на помощ идва Fireflies, който предефинира начина, по който екипите поддържат производителността си и спазват графика.

Fireflies не само записва разговорите – той транскрибира, обобщава и превръща всеки разговор в база от знания, в която може да се търси. С този инструмент вашите срещи стават нещо повече от просто дискусии – те се превръщат в полезни идеи.

Той дори синхронизира бележките от разговорите директно с вашата CRM система, като автоматично записва подробностите за безпроблемно проследяване.

Най-добрите функции на Fireflies

Споделете най-запомнящите се моменти от срещите като аудио клипове; идеални за бързо споделяне на контекста.

Групирайте срещите по отдели или проекти и лесно маркирайте колеги, оставяйте коментари и отбелязвайте важни точки.

Проследявайте времето на говорителите, настроенията и дори справянето с възраженията, за да получите информация за ефективността – идеално за екипите по продажби и коучинг.

Използвайте гласови команди, за да създавате задачи в Asana, Trello или Monday.com по време на срещата, като незабавно свързвате действията с проектите.

Ограничения на Fireflies

Добавянето на опции за подканали в каналите може да ви помогне да организирате и препращате към срещи по-ефективно.

Понастоящем изтеглянето на всички компоненти на срещата (резюме, стенограма и аудиозапис) изисква няколко кликвания.

Цени на Fireflies

Безплатно

Pro: 18 $/месец на работно място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Предприятие: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии на Fireflies

G2: 4,8/5 (540 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Създаването на привлекателни визуални елементи и интересни видеоклипове често може да се окаже трудна задача, особено при наличието на толкова много опции и необходими технически умения. Именно тук AI инструментите опростяват процеса, помагайки ви да изпреварите конкуренцията.

15. Descript (Най-добър за безпроблемно редактиране на аудио и видео съдържание)

Descript е многофункционален инструмент за редактиране на видео, базиран на изкуствен интелект, който прилича малко на текстообработваща програма. Вместо традиционното редактиране на вълнова форма, той ви позволява да редактирате чрез текст – да пишете, изрязвате, копирате и поставяте, което е чудесно за подкастъри, видео редактори и всеки, който работи с аудио и видео.

Той разполага с функции като транскрипция, многоканално редактиране и AI-базирани инструменти за коригиране на грешки и добавяне на ефекти.

Независимо дали създавате съдържание за YouTube, социални медии или подкаст, Descript ви предлага интерактивно и безпроблемно преживяване от начало до край.

Най-добрите функции на Descript

Просто изрежете, копирайте и поставете текст, за да редактирате аудио и видео, или дори пишете, за да генерирате думи с вашия собствен глас, използвайки изкуствен интелект.

Използвайте шаблони и оформления в стил слайд, за да придадете професионален вид на вашите видеоклипове без сложна дизайнерска работа.

Позволете на изкуствения интелект да идентифицира клипове, които заслужават да станат вирусни, а след това ги усъвършенствайте с простите инструменти за редактиране на Descript, за да създадете забележително съдържание.

Създавайте описания за YouTube, глави за видеоклипове или бележки за подкасти за секунди с AI на Descript.

Ограничения на Descript

Тъй като са базирани в облака, те не се архивират на вашия твърд диск, така че ако той спре да работи, не можете да спасите работата си локално.

Генерирането на стаен шум се избира автоматично, което понякога може да пречи на аудио редакциите.

Цени на Descript

Хоби: 19 $/месец на човек

Създател: 35 $/месец на човек

Бизнес: 50 $/месец на човек

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (574 отзива)

Capterra: 4,8/5 (170 отзива)

🧠 Интересен факт: Първият чатбот с изкуствен интелект, ELIZA, е създаден през 1960-те години от Джоузеф Вайзенбаум. Той можеше да симулира разговор с психотерапевт. Ако разговаряхте с него достатъчно дълго, той започваше да ви задава въпроси въз основа на вашите отговори, което създаваше усещането, че разговаряте с истински човек!

16. Midjourney (Най-добър за създаване на висококачествени визуални изкуства и дизайни)

Midjourney е мощен AI генератор на изображения, който преобразува текстови команди в зашеметяващи визуализации, предлагайки на потребителите уникално творческо преживяване директно през Discord.

Може да отнеме малко време, докато свикнете с настройките на Discord, но след като го направите, Midjourney отваря безкрайни възможности за художници, маркетинг специалисти, дизайнери и всеки, който иска да съживи въображаеми визуални образи.

Този инструмент е особено подходящ, ако искате висококачествени графики, които се открояват, и дори ви позволява да експериментирате с различни художествени стилове.

Най-добрите функции на Midjourney

Получете четири варианта на всяка генерирана изображение, след което изберете да подобрите, усъвършенствате или създадете нови варианти за персонализиран допир.

Експериментирайте с впечатляваща гама от артистични стилове, за да създадете всичко – от абстрактно изкуство до изтънчени уеб дизайни.

Присъединете се към динамичната общност в Discord, където потребителите споделят съвети, представят свои творения и се вдъхновяват взаимно.

Изберете от различни планове с различни скорости на GPU, което ви позволява да персонализирате използването си и да получите резултати по-бързо.

Ограничения на Midjourney

Постигането на прецизни детайли може да бъде предизвикателство поради ограничените възможности за фина настройка.

Изисква Discord, което може да ограничи достъпността за някои потребители.

Потребителите често намират, че функциите за персонализиране са недостатъчни в сравнение с конкурентите.

Той може да има затруднения с разбирането на подробни контекстуални подсказки, като например създаването на пиксел арт, когато заданието е специфично за този стил.

Цени на Midjourney

Основен план: 10 USD/месец на потребител

Стандартен план: 30 $/месец на потребител

Професионален план: 60 $/месец на потребител

Мега план: 120 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Midjourney

G2: 4. 4/5 (85 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

17. DALL-E (Най-добър за създаване на уникални изображения от текстови описания)

DALL-E на OpenAI е модел за генериране на изображения с изкуствен интелект, създаден да превърне вашите идеи в реалност чрез реалистични и креативни изображения, генерирани от текстови команди.

За разлика от традиционните инструменти за дизайн, DALL-E интерпретира описания на естествен език и ги превръща в ярки визуализации, съчетавайки безпроблемно въображаеми концепции и реалистични детайли.

Той дава свобода на въображението ви с лесен за използване интерфейс, независимо дали проектирате концепция, създавате прототипи на визуални идеи или експериментирате с изкуствен интелект.

Най-добрите функции на DALL-E

Създавайте висококачествени изображения, които наподобяват реалните фотографии, идеални за реалистични визуализации и творчески проекти.

Разширете границите на изображението, за да създадете обширни сцени, позволяващи непрекъснати пейзажи или сложни, по-големи композиции.

Комбинирайте стилове като маслена живопис, дигитални илюстрации и сюрреалистични елементи, за да създадете уникални, съчетани и стилизирани изображения.

Комбинирайте стилове като маслена живопис, дигитални илюстрации и сюрреалистични елементи, за да създадете уникални, съчетани и стилизирани изображения.

Ограничения на DALL-E

DALL-E ограничава определени видове изображения, което ограничава творческата свобода.

AI е разработена с ограничени модели, което според някои потребители ограничава нейния творчески потенциал.

Генерираните изображения понякога липсват детайли или последователност, особено при сложни команди.

Цени на DALL-E

DALL-E е достъпен като част от ChatGPT Plus, платен план, който струва 20 долара на месец. Този план включва и функциите за генериране на език на ChatGPT.

Безплатно

Плюс: 20 долара на потребител

Оценки и рецензии на DALL. E

G2: 3,9/5 (32 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

18. Synthesia (Най-добър за създаване на видеосъдържание, генерирано от изкуствен интелект, с аватари)

Synthesia прави създаването на видеоклипове достъпно, бързо и професионално – дори и да не сте редактирали видеоклип никога. Тази платформа, базирана на изкуствен интелект, превръща обикновен текст в увлекателни видеоклипове за минути, с реалистични аватари, разкази и опции за различни езици.

Идеален за маркетинг специалисти, екипи по продажбите и създатели на съдържание, Synthesia премахва сложността от производството на видеоклипове и предоставя изпипани резултати, които можете лесно да брандирате и персонализирате.

Най-добрите функции на Synthesia

Създавайте видеоклипове на над 120 езика с точни дублажи и субтитри, което ви позволява да се свържете с аудитории по целия свят.

Изберете от над 160 AI аватара, които отразяват тона на вашата марка и разнообразието на аудиторията ви, като помагат да направите съдържанието ви достъпно и приобщаващо.

Вградете вашите видеоклипове в LMS, LXP или инструменти за създаване на съдържание, които могат да се споделят, и получавайте незабавно обратна връзка от екипа си.

Персонализирайте видеоклиповете с вашето лого, цветове и шрифтове, като се уверите, че всяко съдържание е в съответствие с идентичността на вашата марка.

Ограничения на Synthesia

Различните актьори, озвучаващи героите, могат да имат различни затруднения с произношението на думите, което води до несъответствия в крайния резултат.

Някои потребители смятат, че опциите за персонализиране на аватари и гласови коментари не са толкова обширни, колкото е необходимо за много специфични нужди на брандинга.

Цени на Synthesia

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Създател: 89 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,7/5 (196 отзива)

19. Beautiful. ai (Най-добър за създаване на впечатляващи презентации без усилие)

Beautiful. ai наистина оправдава името си, като променя начина, по който създавате презентации. С тази платформа, задвижвана от изкуствен интелект, презентациите стават лесни и визуално впечатляващи – всички оформления, стилове и изображения са на ваше разположение, готови да превърнат вашите идеи в изпипана презентация.

Независимо дали подготвяте презентация, бизнес предложение или творческо портфолио, Beautiful.ai ви предлага интелигентни шаблони и автоматизирани функции за дизайн, които придават на вашите слайдове професионален вид.

Най-добрите функции на Beautiful.ai

Изберете от предварително създадени шаблони, пригодени за всичко – от презентации до медийни комплекти. Просто въведете съдържанието си и изкуственият интелект ще се погрижи за дизайна.

Дайте на DesignerBot, неговия инструмент за генериране на дизайн, задвижван от изкуствен интелект, кратко описание и той ще генерира за вас цялостна презентация.

Добавете вашето съдържание, за да адаптирате оформлението на слайда в реално време, като автоматично прилагате принципите на дизайна, за да изглежда всичко перфектно.

Използвайте плъзгачи и таблици, за да коригирате данните в движение, и наблюдавайте как слайдовете ви се актуализират динамично.

Beautiful. ai ограничения

Липсват опции за персонализиране и клиентската поддръжка е ограничена, което може да попречи на потребителското преживяване в корпоративни среди.

AI възможностите често произвеждат едно и също съдържание и оформление многократно, което намалява общата ефективност.

Цени на Beautiful.ai

Pro: 12 $/месец на потребител

Екип: 50 $/месец (1-20 души)

Предприятие: Индивидуални цени

Beautiful. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,3/5 (83 отзива)

20. Runway (Най-добър за редактиране на видео и създаване на творчески медийни продукти)

Runway революционизира творческите работни процеси с магическите си AI инструменти, които улесняват създаването на видео, изображения, 3D анимации и аудио. Той превръща идеите в висококачествени визуални и звукови ефекти за минути – без скъпа техника или сложен софтуер.

Runway предоставя всички инструменти, необходими за реализиране на вашата творческа визия, на част от цената и усилията, необходими за традиционните методи на производство.

Най-добрите функции на Runway

Създавайте изразителни, уникални представления на герои с едно-единствено референтно видео – без нужда от сложни устройства или заснемане на движения.

Бързо проучете безкрайните вариации на сцени и ефекти, от настройки на осветлението до промени в местоположението, за бърза итерация и експериментиране.

Включете озвучаване, синхронизиране на устните и диалог с генеративни аудио инструменти като Text-to-Speech и персонализирани гласове.

Обучете AI модел, който да отразява уникалния стил и тематичните насоки на вашата марка, като се уверите, че всеки резултат е в съответствие с марката.

Ограничения на пистата

Някои потребители считат, че липсва поддръжка при справянето с комплексни проблеми или при изучаването на разширени функции.

Макар че като цяло са лесни за употреба, някои задачи може да изискват по-добра производителност и повече време за обработка.

Цени на Runway

Основно: Безплатно

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Pro: 35 $/месец на потребител

Без ограничения: 95 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Runway

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Програмирането понякога може да се усеща като опит да се реши сложен пъзел без картинка за справка. Но с помощта на AI инструменти, то става много по-лесно за управление.

Тези инструменти са предназначени да подпомагат разработчиците, като опростяват сложни задачи, предоставят интелигентни предложения за код и дори автоматизират процесите на тестване.

21. GitHub Copilot (Най-добър за помощ при кодиране и поддръжка на разработката на софтуер)

GitHub Copilot е AI-базиран помощник за кодиране, който превръща вашите команди на естествен език в интелигентни предложения за код, подобрявайки работния ви процес и производителността ви. С Copilot кодирането ще ви се струва по-малко като задължение и повече като творческо сътрудничество.

Този AI инструмент ви позволява да пишете по-бързо и по-чист код, да избягвате често срещани грешки и дори да проучвате нови модели на кодиране, без да прекъсвате работния си процес.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Ускорете кодирането с предложения, съобразени с контекста, които осигуряват завършване на кода в реално време и се адаптират към специфичния контекст на вашия код.

Въведете прост текст и оставете Copilot да го преведе в подходящи фрагменти код, което прави кодирането по-интуитивно.

Подобрете качеството на кода с вградени проверки за сигурност, които могат автоматично да откриват и блокират несигурни модели на кодиране в реално време.

Интегрирайте ги с инструменти като Visual Studio Code, JetBrains IDEs и Neovim, за да можете да използвате Copilot, без да променяте предпочитаните от вас настройки.

Ограничения на GitHub Copilot

Възможно е да не винаги разбира правилно контекста или намеренията зад кода, което води до по-малко точни предложения.

Някои потребители може да се сблъскат с трудности при адаптирането към предложенията на инструмента и пълното разбиране на неговите ограничения.

Използването на Copilot за патентован или чувствителен код може да повдигне въпроси относно собствеността върху кода и лицензирането.

Цени на GitHub Copilot

Безплатно

Екип: 4 $/месец на потребител

Предприятие: 21 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (140 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

22. Paperspace (Най-добър за изпълнение на проекти за машинно обучение и изкуствен интелект в облака)

Paperspace от DigitalOcean подобрява вашия опит в разработката с облачната си платформа, която предоставя достъп при поискване до мощни изчислителни ресурси.

Създаден специално за разработчици, специалисти по данни и изследователи в областта на изкуствения интелект, Paperspace опростява сложността на изпълнението на интензивни работни натоварвания и сложни модели за машинно обучение. С лесен за използване интерфейс, той прави усъвършенствания изчислителен хардуер достъпен за всеки.

Най-добрите функции на Paperspace

Използвайте управлявана ML ops платформа, за да разгърнете, управлявате и мащабирате AI проектите си без усилие.

Започнете за секунди с IDE без конфигурация, поддържащ всяка библиотека или рамка, и лесно канете сътрудници или споделяйте връзки.

Достъп до обширен каталог с графични процесори, включително най-новите модели като Ampere A100s, за да обучавате и усъвършенствате вашите модели с най-висока производителност.

Използвайте SSH ключа си, за да установите директна връзка с виртуалните си машини и да получите пълен контрол.

Ограничения на Paperspace

Потребителите могат да получат неочаквани такси, тъй като платформата продължава да фактурира дори след деактивиране на виртуалните машини.

Има съобщения за случаи, в които виртуални машини се стартират без знанието на потребителите, което създава объркване и усложнения.

Цени на Paperspace

Безплатно

Pro: 8 $/месец на потребител

Растеж: 39 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Paperspace

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 3. 3/5 (25+ отзива)

Най-добър AI инструмент за автоматизация и работни процеси

В свят, в който времето е пари, автоматизацията е тайната съставка за постигане на максимална ефективност. Подходящите AI инструменти за автоматизация могат да ви помогнат да оптимизирате повтарящите се задачи, да свържете различни приложения и да автоматизирате работните процеси, което ви позволява да се съсредоточите върху творческите и стратегическите аспекти на вашите проекти.

23. Zapier (Най-добър за автоматизиране на работните процеси между различни приложения)

Zapier не е просто инструмент за автоматизация – той е ваш партньор в продуктивността, променящ начина, по който управлявате задачите и информацията в цялата си компания. С Zapier можете да автоматизирате имейлите, да оптимизирате събирането на данни и да създадете стабилна система за поддръжка с AI чатботове.

Той ви позволява да създавате персонализирани работни процеси, наречени Zaps, между любимите ви приложения, без да са необходими умения за програмиране. Настройте Zaps, за да автоматизирате повтарящи се задачи, като добавяне на нови абонати на имейл към вашата CRM система, което ще ви помогне да постигнете целите си за продуктивност. Спестете време и намалете грешките, като оставите Zapier да се погрижи за всичко вместо вас.

Най-добрите функции на Zapier

Свържете над 2000 приложения като Gmail, Slack или Mailchimp, за да създадете работни процеси, които отговарят на вашите уникални бизнес нужди.

Създавайте интелигентни чатботове за обслужване на клиенти или често задавани въпроси без никакво кодиране и ги обучавайте на вашия уебсайт или в центъра за помощ.

Автоматично извличайте данни, генерирайте съдържание и анализирайте информация с мощността на GPT-4, без да се нуждаете от API ключ.

Проектирайте уеб страници, формуляри и прости приложения, които управляват основни бизнес процеси, всичко това чрез лесен за използване интерфейс.

Ограничения на Zapier

Функционалността може да бъде ограничена от възможностите на други инструменти, тъй като някои интеграции могат да имат ограничени тригери и действия, което се отразява на цялостната използваемост.

Потребителите с ограничени технически познания може да имат затруднения при конфигурирането на сложни автоматизации.

Цени на Zapier

Безплатни (2 интерфейса)

Pro: 20 $/месец (5 интерфейса)

Разширено: 100 $/месец (20 интерфейса)

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (2884 отзива)

Най-добър AI инструмент за продуктивност за маркетинг и социални медии

Ако искате да подобрите маркетинга и социалните си медии, се нуждаете от мощни AI инструменти. Тези инструменти премахват догадките от маркетинга, позволявайки ви да се съсредоточите върху стратегията, докато те се занимават с детайлите.

24. Buffer (Най-добър за управление и планиране на социални медии)

Създаването на ангажиращо и последователно съдържание в социалните медии, като същевременно се балансира натовареният график, може да изглежда невъзможно. Но с AI Assistant на Buffer управлението на вашите социални канали става лесно.

Buffer е предназначен за професионалисти в социалните медии, които работят с няколко платформи, и предоставя AI-базирани анализи, за да поддържате съдържанието си в съответствие с бранда и да имате въздействие в LinkedIn, Instagram, X (по-рано Twitter) и други. Можете да планирате публикации директно от Buffer и след това да наблюдавате как се публикуват в различните канали в идеалния момент, за да максимизирате ангажираността.

Най-добрите функции на Buffer

Персонализирайте публикациите с оптимизирани за платформата предложения, които се адаптират към тона, ограниченията за символи и стила – без да са необходими допълнителни подсказки.

Започнете с няколко подробности за вашия бизнес и аудитория и оставете изкуственият интелект да ви предложи нови идеи за публикации, които съответстват на вашите цели.

Вземете най-добре представящата се публикация и я адаптирайте без усилие към други платформи, като запазите релевантността и ангажираността с минимални усилия.

Създайте база данни с възможност за търсене, съхранявайте и категоризирайте цялото си съдържание в социалните медии за лесен достъп, което ви позволява да използвате отново страхотни идеи по всяко време.

Ограничения на буфера

Обслужването на клиенти на Buffer е било критикувано за липса на реакция и неефективно решаване на проблеми.

Много потребители са съобщили за несъответствия между аналитичните данни на Buffer и други платформи като Instagram и Facebook.

Цени на Buffer

Безплатно

Essentials: 6 $/месец на канал

Екип: 12 $/месец на канал

Агенция: 120 долара/месец за 10 канала

Оценки и рецензии на Buffer

G2: 4. 3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (1481 отзива)

25. SurveySparrow (Най-добър за създаване на ангажиращи анкети и формуляри за обратна връзка)

Ако сте като мен и обичате да придавате индивидуален характер на вашата марка във всяко проучване, персонализираните функции на SurveySparrow са сбъдната мечта.

Освен създаването на богати и подробни анкети, SurveySparrow улеснява персонализацията с CSS настройките, параметрите за контакт и персонализираните променливи, което ви позволява да създавате анкети, които наистина се чувстват като продължение на вашата марка.

Освен това опциите за споделяне са гъвкави и лесни за използване – от директни уеб връзки за имейли или SMS до QR кодове или вградени джаджи – което улеснява събирането на обратна връзка, където и да се намират вашите клиенти.

Най-добрите функции на SurveySparrow

Настройте повтарящи се анкети и автоматизирайте напомнителни имейли за лицата, които не са отговорили или са отговорили частично, за да повишите без усилие процента на попълване.

Провеждайте анкети на уебсайт с персонализирана марка и бял етикет, за да затвърдите идентичността на вашата марка с всяко взаимодействие с анкетата.

Получавайте доклади от проучвания директно в пощенската си кутия на определени интервали, за да сте винаги в крак с обратната връзка от клиентите.

Експортирайте данните от проучването във формат SPSS за задълбочен статистически анализ, идеален за разбиране на данните ви от научна гледна точка.

Ограничения на SurveySparrow

Въпреки че предлага изпипан потребителски интерфейс, потребителите понякога го намират за тромав и неинтуитивен, което се отразява на цялостното им преживяване.

Има ограничения в различните фази и нива, които могат да бъдат объркващи, докато не бъдат напълно разбрани, което оказва влияние върху събирането на данни.

Цени на SurveySparrow

Безплатно

Базов: 19 $/месец на потребител

Премиум: 49 $/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец на потребител

Предприятие: 499 $/месец на потребител

Елит: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на SurveySparrow

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (111 отзива)

Постигнете повече с ClickUp като ваш партньор за продуктивност

Използването на AI инструменти за продуктивност е от съществено значение за всеки, който иска да работи по-умно, а не по-усилено. Тези инструменти помагат за автоматизиране на задачите, оптимизиране на работните процеси и освобождаване на време за това, което наистина има значение – разрастване на вашия бизнес и повишаване на продуктивността.

Сред всички налични опции, ClickUp наистина се откроява.

Една от най-впечатляващите му функции е ClickUp Brain, която, както споменах по-рано, действа като ваш личен мениджър на знания, организира информация и предвижда вашите нужди. Тя се интегрира безпроблемно с другите функции на ClickUp, позволявайки ви да управлявате проекти, да си сътрудничите с екипи и да проследявате целите си на едно място.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и направете продуктивността по-достижима от всякога!