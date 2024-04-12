Как да създадете успешен маркетингов технологичен стек (с примери)

И така, най-накрая сте изградили своя бизнес. Той е стабилен и дори се разраства. Положили сте години на упорита работа, за да го разширите, и резултатите са видими.

Какво следва? За да поддържате настоящия растеж, вашият маркетинг екип трябва да върви в крак с времето. Той ще трябва да обработва големи количества данни, да създава карти на процесите и да се ориентира в сложни цикли на живот на купувачите, а за всичко това е необходим надежден набор от инструменти, известен като маркетинг технологичен стек.

Представете си вашия маркетингов технологичен стек (или MarTech стек) като източник на вашата марка – комбинация от мощни инструменти, всеки от които с уникални способности, които ви помагат да разширите бизнеса си, докато преодолявате предизвикателствата.

Ако се чудите как да създадете MarTech арсенал, задвижван от данни, автоматизация и креативност, ние сме тук, за да ви помогнем. Ще ви покажем как да създадете най-добрия маркетингов технологичен стек за вашия бизнес и ще ви дадем няколко примера, които ще улеснят задачата ви.

Какво е маркетингов технологичен стек?

Маркетинговият технологичен стек е стратегическа комбинация от инструменти, която позволява на бизнеса да планира, реализира и анализира ефективно своите маркетингови дейности.

Мощен маркетингов стек стимулира растежа на вашия бизнес по много начини:

Стратегическа основа: Служи като основа за съгласуване на вашите маркетингови цели с технологичните възможности. Маркетинговият технологичен пакет предоставя ясна пътна карта за интегриране на инструменти, които ще ви помогнат да постигнете конкретни бизнес цели.

Ефективност и автоматизация: Маркетинговият технологичен стек Маркетинговият технологичен стек оптимизира вашите маркетингови работни процеси чрез автоматизация. Той намалява повтарящите се и ръчни задачи, увеличава ефективността и позволява на вашия екип да се съсредоточи върху важните неща, т.е. стратегическите аспекти на маркетинговите кампании.

Интеграция и анализ на данни: Маркетинговият технологичен стек интегрира данни от различни точки на контакт, което ви позволява да получите полезна информация за бизнес резултатите. С подход, основан на данни, маркетолозите могат да вземат по-добри решения, да разберат поведението на клиентите и да измерят точно ключовите показатели за ефективност на своите маркетингови кампании.

Координация между каналите: С MarTech стека можете да осигурите гладка координация между различните маркетингови канали, от социални медии и имейли до платени реклами и др. Той помага за поддържане на последователност в посланията на марката и предлага унифицирано клиентско преживяване.

Конкурентно предимство: Маркетинговият свят е в постоянно движение и единственият начин да се развивате е да останете гъвкави. С мощна маркетингова технология, бизнеса може да се адаптира към променящото се поведение на клиентите, да иноватира с нови технологии и да изпревари конкурентите си.

Еволюцията на маркетинговите технологии: кратък преглед

През 1999 г. Salesforce разтърси пазара, когато представи модела „Софтуер като услуга“ (SaaS), преобразувайки индустрията MarTech. Вече не съществува ексклузивен клуб за гигантски корпорации с персонализирани CRM системи – софтуерът стана изключително демократичен. Това даде начало на движение за преминаване към SaaS и за други инструменти.

Сега компаниите могат да преминат от прости технологични пакети с основни инструменти към всеобхватни, усъвършенствани платформи за автоматизация на маркетинга, за да автоматизират процеси като поддържане на интереса на потенциалните клиенти, управление на кампании и пътувания на клиентите.

С разрастването на дигиталните канали и източниците на данни, специализираните точкови решения започнаха да се разпространяват. Към стека бяха добавени инструменти за SEO, управление на социални медии, маркетинг на съдържание, реклама и анализи.

С нарастването на броя на инструментите интеграцията се превърна в голямо предизвикателство. Маркетолозите се мъчеха да свържат разнородни системи и да създадат единна картина на данните за клиентите и ефективността на кампаниите.

В отговор на това големи доставчици като Adobe, Oracle, Salesforce и други представиха интегрирани „маркетингови облачни“ решения, чиято цел е да предоставят цялостен набор от инструменти под една шапка. Платформите за клиентски данни (CDP) също се появиха като начин за обединяване на клиентски данни от различни източници.

По-скоро фокусът се измести към използването на изкуствен интелект и машинно обучение за задачи като предсказуема аналитика, персонализиране на съдържанието и автоматизирана оптимизация на кампаниите.

Много организации възприемат хибриден подход, комбинирайки най-добрите решения с основна платформа за автоматизация на маркетинга или платформа за клиентски данни, като дават приоритет на интеграцията и унифицирането на данните в цялата платформа.

Днес има над 11 000 MarTech решения! С толкова много опции, създаването на идеалния технологичен стек, който работи за вас, е по-трудно от всякога. Ако планирате да преработите своя MarTech стек или да създадете такъв от нулата, първо трябва да разберете основните части на маркетинговата технологична среда и след това да решите кои инструменти биха били подходящи.

Компоненти на успешен маркетингов технологичен стек

Какво е необходимо, за да се изгради мощен маркетингов стек? Такъв, който да отведе вашите маркетингови операции към успеха, оставяйки конкурентите зад вас?

Нека разгледаме основните му компоненти:

Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)

CRM е централизирана платформа, която управлява данните за клиентите и ви помага да персонализирате взаимодействията с тях. Тя улеснява съгласуването на продажбите и маркетинга, интегрира се с инструменти за автоматизация и предоставя данни, базирани на информация, за по-ефективно вземане на решения.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: CRM ви позволява да наблюдавате и подобрявате клиентското преживяване през целия жизнен цикъл, като в крайна сметка увеличавате продажбите чрез ефективно използване на клиентските данни.

Маркетингова автоматизация

Инструментите за автоматизация на маркетинга автоматизират повтарящите се задачи в маркетинговите процеси, така че да можете да се съсредоточите върху стратегическата, творческата работа. Те помагат за поддържането на потенциални клиенти, подобряват ефективността и усъвършенстват оценяването на потенциалните клиенти, сегментирането и персонализираната комуникация, за да спестят време и да подобрят конверсиите.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Софтуерът за автоматизация на маркетинга ви помага да се фокусирате върху съществуващите клиенти, като същевременно поддържате маркетинговите усилия за разширяване на клиентската ви база.

Имейл маркетинг

Инструментите за имейл маркетинг са насочени към целенасочена комуникация и поддържане на интереса на потенциалните клиенти чрез стратегически имейл кампании. Те са директни и ефективни инструменти за комуникация.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Тези инструменти укрепват Тези инструменти укрепват инбаунд маркетинга , стимулират ангажираността и насърчават задържането на клиенти, като предоставят персонализирано съдържание на конкретни клиентски сегменти и проследяват показателите за ангажираност.

Оптимизация за търсачки (SEO)

SEO инструментите подобряват класирането на вашия бизнес в търсачките и видимостта му в интернет. Те подобряват органичното таргетиране на ключови думи, оптимизацията на страниците и управлението на обратните връзки.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Тези инструменти ви помагат да разработите ефективна стратегия за съдържателен маркетинг и да подобрите достоверността на уебсайта си, така че той да привлича повече посетители (органичен трафик), които ще се превърнат в потенциални клиенти.

Онлайн реклама

Тези маркетингови инструменти генерират целеви трафик и конверсии чрез платени канали. Най-популярният инструмент за онлайн реклама е Google Ads, който доставя целеви реклами до конкретна аудитория.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Инструментите предлагат прецизно таргетиране и рекламни кампании, базирани на данни, осигуряват измерими резултати и, благодарение на оптимизираните разходи за реклама, ви носят висока възвръщаемост на инвестициите.

Конструктори на уебсайтове и целеви страници

Инструментите за създаване на уебсайтове позволяват бързото създаване на функционални уеб страници и целеви страници от нулата. Те ви позволяват да персонализирате и тествате страниците. Можете дори да проведете A/B тестове, за да проверите коя версия се представя по-добре.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Тези инструменти ви помагат да създадете специфични за кампанията целеви страници, предлагат персонализации, за да поддържат уебсайта в съответствие с бранда, и осигуряват гъвкаво и отзивчиво преживяване на страницата.

Софтуер за управление на съдържанието (CMS)

Инструментите за управление на съдържанието помагат за безпроблемното създаване, публикуване и актуализиране на цифрово съдържание. Те управляват съдържанието от създаването до публикуването.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Инструментите предлагат съвместно създаване на съдържание, позволяват ви да публикувате съдържание на уебсайта без технически познания и предоставят надеждни анализи за проследяване на резултатите от публикуваното съдържание.

Табла и визуализация на данни

Такива инструменти предлагат информация за ефективността на уебсайта и кампанията. Повечето маркетинг специалисти са фенове на Google Analytics и Google Data Studio. Първият предоставя информация за ефективността на уебсайта, а вторият визуализира данните за отчитане.

Защо ви е необходим в технологичния ви набор: Инструментите за табло и визуализация на данни насърчават информираното, подкрепено с данни вземане на решения и визуално представят KPI за бърз анализ.

Тези инструменти имат за цел да подобрят взаимодействията и преживяванията на клиентите. Някои примери за инструменти за ангажиране и преживявания на клиентите включват чатботове, анкети и механизми за обратна връзка.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Инструментите за клиентско преживяване и ангажираност създават положително преживяване с марката и помагат да подобрите разбирането си за поведението на клиентите. Те насърчават ангажираността в реално време, удовлетвореността на клиентите и лоялността.

Тези инструменти осигуряват координация между маркетинговите и търговските екипи. Инструменти като Outreach оптимизират комуникацията в продажбите и, разбира се, обхвата.

Защо ви е необходим в технологичния ви пакет: Инструментите за съгласуване на маркетинга и продажбите ви дават възможност за персонализирано проучване, насърчават плавния преход на потенциалните клиенти през продажбения канал, съгласуват целите между екипите, помагат на мултифункционалните екипи да комуникират по-добре, автоматизират последващите действия, повишават ефективността на продажбите и подобряват генерирането на приходи.

Освен тези специфични за маркетинга инструменти, може да ви е необходим и общ софтуер, който да оптимизира работата на маркетолозите и изпълнението на задачите им. И какво може да бъде по-добър вариант от надежден софтуер за управление на проекти?

Това ще даде възможност на вашия маркетинг екип да планира, организира и проследява задачите ефективно и ще улесни безпроблемното сътрудничество с вътрешни и външни заинтересовани страни.

Какво да включите в маркетинговия си технологичен стек (пример за технологичен стек)

Вашият технологичен пакет може да определи успеха или провала на вашите маркетингови усилия. Затова, когато избирате отделни инструменти за дигитален маркетинг, за да изградите своя пакет, уверете се, че те отговарят на вашите уникални бизнес нужди и добавят стойност към вашия екип.

Ето един пример за технологичен стек, който можете да използвате като ръководство:

CRM: ClickUp

Оценен като №1 CRM в света от G2, ClickUp помага да управлявате всички данни за клиентите си на едно място, което улеснява анализа на възможностите за продажби и съответното планиране на маркетингова кампания.

Ето как можете да оптимизирате работния процес на клиентите и да изградите трайни взаимоотношения с тях, използвайки ClickUp CRM:

Следете вашите продажби и ангажираността на клиентите с помощта на над 15 вида изгледи на ClickUp (списък, Kanban и табличен изглед, за да споменем само някои от тях).

Визуализирайте всички данни за клиентите с таблата на ClickUp , от стойността на клиента за целия му жизнен цикъл до средния размер на сделката.

Интегрирайте имейли с ClickUp и сътрудничете по сделки, изпращайте актуализации на заинтересованите страни и привличайте клиенти, без да напускате платформата.

Създайте хранилище за данни за клиенти с информация за контактите им и подробности за проектите. Задайте задачи и цели за всеки клиент, с проследяване на напредъка.

Управлявайте безпроблемно акаунтите си в ClickUp CRM и ги визуализирайте с над 10 персонализирани изгледа.

Когато използвате ClickUp CRM като част от вашия набор от технологии, ще бъдете в крак с управлението на акаунтите, ще държите клиентите в течение с актуализациите по проектите, ще осигурите безпроблемно обслужване на клиентите и в крайна сметка ще постигнете по-високи продажби.

Това е перфектният софтуер за управление на маркетингови проекти, който обхваща всички маркетингови и продажбени дейности, включително управление на кампании, онлайн съдържание, крос-маркетинг работни потоци и сътрудничество между екипи.

Алтернативи: Salesforce, monday. com

Маркетингова автоматизация: HubSpot

чрез HubSpot

Имате нужда от инструмент за автоматизация на маркетинга като HubSpot, за да създавате ефективни маркетингови кампании в голям мащаб.

С този софтуер за маркетингови агенции, използвайки вашите CRM данни, можете да автоматизирате голяма част от повтарящите се маркетингови задачи, като поддържане на интереса на потенциалните клиенти с имейл кампании, оценяване на потенциалните клиенти и проследяване. Получавате също така подробни анализи, за да вземате решения въз основа на данни и да направите бъдещите кампании по-ефективни.

Алтернативи: ClickUp, Marketo

Имейл маркетинг: Mailchimp

чрез Mailchimp

С Mailchimp можете да създавате и изпращате професионално изглеждащи имейли като част от вашата имейл маркетингова кампания.

Не е необходимо да имате опит в дизайна, за да използвате този софтуер. Неговият редактор с функция „плъзгане и пускане” ви позволява да добавяте незабавно изображения и персонализирани съобщения и да създавате персонализирани имейли.

Той също така разполага с надеждна функция за анализ и отчитане. Използвайте я, за да проследявате вашите KPI за имейл маркетинг, като процент на отваряне, процент на кликване (CTR) и ангажираност на абонатите.

Алтернативи: Drip, Zoho Campaigns

SEO: Semrush

чрез Semrush

Semrush е популярен SEO инструмент, който ви помага да измервате ефективността на вашите маркетингови усилия.

Този софтуер за продуктов маркетинг предлага задълбочени познания за оптимизиране на онлайн видимостта на вашия бизнес, от проучване на ключови думи, одит на сайта и анализ на обратните връзки до проследяване на конкурентите.

Освен за SEO, Semrush е полезен и за управление на реклами с плащане за клик (PPC) и маркетинг в социалните медии.

Алтернативи: Ahrefs, Moz

Онлайн реклама: Google Ads

чрез Google Ads

Google Ads е мощен инструмент за онлайн реклама, който позволява на рекламодателите да създават и показват реклами в резултатите от търсенето в Google и други партньорски уебсайтове.

Можете да персонализирате рекламните си кампании въз основа на проучване на ключови думи, демографски данни и поведение на потребителите, като по този начин гарантирате, че рекламите достигат до целевата ви аудитория.

Моделът „плащане за клик“ (PPC) прави този инструмент рентабилен. Можете да използвате инструментите за анализ и проследяване, предоставени от Google Ads, за да измервате ефективността на маркетинговите кампании и да подобрите стратегиите си.

Алтернативи: Bing Ads, Apple Search Ads

Бонус: Шаблони за отчети за PPC!

Създател на уебсайтове и целеви страници: WordPress

WordPress ви дава възможност да създадете пълноценен уебсайт или целева страница, пригодена за конкретна кампания, дори и да не сте експерт по програмиране.

Удобен интерфейс, богата библиотека с теми и стотици плъгини правят WordPress предпочитан инструмент за създаване на визуално привлекателни уеб страници, които отразяват идентичността на вашата марка.

Такъв инструмент е от съществено значение за вашия MarTech стек, тъй като спестява време, предлага достъп до анализи на уебсайта и помага за поддържането на изтънчено онлайн присъствие.

Алтернативи: Wix, Squarespace, Webflow

Софтуер за управление на съдържание: ClickUp

ClickUp отново се появява като универсален инструмент за управление на проекти. Можете да го конфигурирате според нуждите на вашия бизнес и да го използвате като система за управление на съдържание.

Ето как ClickUp може да ви помогне да управлявате всичко, свързано с съдържанието:

Обсъждайте, добавяйте бележки и сътрудничество по идеи и работни процеси с помощта на ClickUp Whiteboards.

Ако сте маркетинг специалист, който иска да бъде организиран и ефективен, ClickUp е задължително приложение във вашия маркетингов технологичен пакет.

Алтернативи: WordPress, Drupal

Табла и визуализация на данни: Google Analytics и Google Data Studio

чрез демо акаунт в Google

Google Analytics е мощна база данни. Тя ви държи в течение с представянето на вашия уебсайт и приложение, включително поведението на потребителите, източниците на трафик и показателите за конверсия.

От друга страна, Google Data Studio ви помага да визуализирате тези сурови данни с помощта на атрактивни табла. Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да създавате персонализирани отчети и да включвате диаграми, таблици и графики за лесно тълкуване.

Чрез интегрирането на Google Data Studio с Google Analytics можете да разберете данните и да ги представите по визуално привлекателен начин.

Алтернативи: Semrush, Clicky

Ангажираност и опит на клиентите: Zendesk

Zendesk предлага безпроблемна комуникация между различни екипи, като поддръжка, продажби и взаимодействия с клиенти.

С функции като система за издаване на билети, чат на живо и анализи, инструментът позволява на бизнеса да отговаря бързо на клиентите в различни точки на контакт и да разрешава проблеми с кратки времена за реакция. Възможностите за анализи и отчитане помагат да се извличат ценни информации от взаимодействията с клиентите.

Алтернативи: ConvertKit, Intercom

Съгласуваност между маркетинга и продажбите: ClickUp

Екипите по продажби и маркетинг не могат да работят изолирано. За да разширите бизнеса си по-бързо, се нуждаете от инструмент, който да съгласува двата екипа.

Съвременните маркетингови екипи работят с много данни, KPI и сложни работни процеси, което затруднява прехвърлянето на цялата тази информация към екипа по продажбите.

С ClickUp можете да зададете общи цели за вашите маркетингови и търговски екипи, да получите единна представа за взаимодействията с клиентите, да насърчите безпроблемната комуникация между екипите и да поддържате съгласуваността между двата екипа.

Алтернативи: HubSpot, Salesforce

Обединете вашия MarTech стек с инструмент за управление на маркетингови проекти „всичко в едно“

Ключовият аспект при изграждането на маркетингов технологичен стек е да изберете инструменти, които са най-добри в това, което правят, и отговарят на уникалните нужди на вашия екип.

Но нека бъдем реалисти. С прекалено много инструменти вашият работен процес може да стане сложен и може да загубите ценни данни при прехвърлянето им от една платформа на друга.

За да избегнете тези предизвикателства, се нуждаете от цялостен инструмент за управление на маркетингови проекти като ClickUp, който обединява цялата ви маркетингова работа под един покрив.

Нека разберем как маркетолозите могат да се възползват от софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp:

Ускорете създаването на кампании и съдържание: С ClickUp Brain маркетинговите екипи могат да обсъждат идеи за кампании и да създават резюмета на съдържание, блогове, имейли и казуси по-бързо.

Използвайте ClickUp Brain, за да направите процесите на идеи и писане по-ефективни.

Предложете сътрудничество между членовете на екипа: С ClickUp Whiteboards и ClickUp Docs вашият екип може да обсъжда, визуализира и сътрудничи по задачи, които движат вашата маркетингова стратегия напред и поддържат целия екип на една и съща страница.

Сътрудничество с маркетинговия ви екип в реално време, маркиране на другите с коментари и превръщане на текстове в проследими задачи – всичко това в ClickUp Docs.

Идентифицирайте пречките: Използвайте ClickUp Goals и ClickUp Views, за да следите напредъка към дадена цел, да видите графиците и да идентифицирате пречките, които могат да повлияят на работния ви процес.

Получете ясна представа за напредъка на маркетинговия проект и открийте пречките с ClickUp.

Анализирайте напредъка: Анализирайте напредъка на проекта с гъвкавия табло на ClickUp и го превърнете във визуални индикатори, така че всеки член на екипа да е в течение със статуса на задачите.

Превърнете напредъка на проекта във визуални индикатори с гъвкавия табло на ClickUp.

Започнете с шаблони: Максимизирайте ефективността на вашия маркетинг екип с Максимизирайте ефективността на вашия маркетинг екип с шаблона за работа на маркетинг екипа на ClickUp . Готовите за употреба и персонализирани шаблони могат да ви помогнат да създадете цели и ключови резултати (OKR), да подкрепите кариерното развитие на членовете на екипа, да настроите процесите за въвеждане на нови служители и да създадете стандартни оперативни процедури (SOP).

Изтеглете този шаблон Дефинирайте и проследявайте вашите OKR, проектирайте кариерна матрица, създайте задачи за въвеждане в работата и създайте SOP с шаблона за операции на маркетинговия екип на ClickUp.

Ако търсите повече ресурси, ClickUp предлага множество безплатни шаблони за проучване на пазара и шаблони за маркетингови планове. Тези персонализирани шаблони ще улеснят работата ви и ще ви помогнат да постигнете по-бързо вашите маркетингови KPI.

Предимствата и недостатъците на маркетинговия технологичен стек

Един добре изграден маркетингов технологичен стек предлага редица предимства:

Подобрено клиентско преживяване и удовлетворение: Подходящият MarTech стек ви помага да разработите целеви маркетингови стратегии, които клиентите намират за релевантни, осигурява персонализирани взаимодействия въз основа на данни и поддържа интеграция с инструменти на трети страни, за да предложи гладко клиентско преживяване в различните канали.

Повишена бизнес гъвкавост и иновации: С новите технологии вашият бизнес може бързо да се адаптира към промените в маркетинга. С увеличаването на прецизността на аналитичните възможности на инструментите, можете да вземате бързи и значими решения и да създавате подходящи кампании въз основа на точни данни.

Както всяко добро нещо, изграждането на технологичен стек също има някои недостатъци:

Крива на обучение: Някои инструменти изискват крива на обучение. На нетехническите екипи може да им отнеме време да свикнат с новия технологичен стек и да го използват в пълния му потенциал.

Начални разходи: Изграждането на технологичен пакет изисква високи начални разходи. Трябва да понесете и текущи разходи, като например разходи за абонамент и лицензи.

Тези недостатъци обаче не са пречка. Разглеждайте ги като незначителни неудобства, които трябва да претърпите, за да получите нещо ценно в замяна.

Приемане на нови технологии с ClickUp

Автоматизацията се превърна в жизненоважна част от съвременните MarTech стекове, въпреки че допреди няколко години не знаехме за нейните възможности. Интеграцията на маркетингови инструменти с нововъзникващи технологии, като гласово търсене, също е сравнително ново допълнение. Технологията ще продължи да се развива, а компаниите, които поддържат отворено съзнание и остават адаптивни, ще продължат да бъдат начело.

Ясно е, че сега е моментът да се отличите с технологиите! Можете да започнете своето пътуване в света на MarTech с ClickUp и да продължите оттам. Инструментът се интегрира с над 1000 модерни инструмента, включително HubSpot, Zendesk, Salesforce, Loom, Zoom, Google Drive, Slack, GitHub, Amazon Alexa и други. Можете също да създавате персонализирани интеграции с ClickUp API.

Направете списък с инструментите, които искате, интегрирайте ги с ClickUp и вашият технологичен пакет е готов за употреба. Можете да управлявате маркетинговия си работен процес от една платформа – без да губите време в превключване между приложения.

Започнете с ClickUp и създайте печеливш маркетингов технологичен стек!

Често задавани въпроси

1. Какво представляват маркетинговите технологии?

Маркетинговите технологии са комбинация от дигитални инструменти, които помагат на маркетолозите да оптимизират процеса на разбиране на поведението на клиентите, създаване на маркетингови кампании и анализиране на въздействието на техните маркетингови усилия.

2. Какво представлява технологичният пакет за дигитален маркетинг специалист?

Технологичният пакет за дигитален маркетинг е надежден набор от инструменти, които обхващат различните компоненти на маркетинга, включително CRM, автоматизация на маркетинга, имейл маркетинг, SEO, създаване на уебсайтове и управление на маркетингови проекти.

Тези инструменти опростяват ежедневните маркетингови работни процеси, насърчават сътрудничеството между членовете на екипа и помагат за измерване на KPI на маркетинговите кампании.

3. Какво е маркетингов стек с пример?

Маркетинговият технологичен стек е набор от софтуерни продукти, които ви помагат да управлявате взаимоотношенията с клиентите, да проектирате маркетингови кампании, да проследявате ефективността на кампаниите и да вземате решения въз основа на данни, за да подобрите ключовите показатели за ефективност.

Ето един пример за маркетингов технологичен стек:

CRM: ClickUp

Маркетингова автоматизация: HubSpot

Имейл маркетинг: ClickUp/MailChimp

Управление на съдържанието: ClickUp/ WordPress

Създател на уебсайтове: WordPress

SEO: Semrush/Ahrefs

Платени реклами: Google Ads

Визуализация на данни: Google Data Studio

Клиентско преживяване: Zendesk

Управление на маркетингови проекти: ClickUp