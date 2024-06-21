Как да структурирате маркетингов екип

Казват, че „цялото е по-голямо от сбора на неговите части“.

Това важи особено за маркетинговите екипи. Можете да съберете екип от невероятно талантливи маркетинг специалисти, но ако всички те работят изолирано, тяхната „индивидуална“ блестяща работа може да не се превърне в „колективна“ маркетингова ефективност.

Ключът към реализиране на истинския потенциал на маркетинговия екип се крие в начина, по който го структурирате. Като разполагате с подходящите таланти и създавате среда за сътрудничество, вие създавате синергия, която се превръща в успешна маркетингова стратегия и кампании с голямо въздействие.

В тази публикация в блога ще разгледаме как да структурирате маркетинговия си екип, като вземете предвид фактори като размер на екипа, индустрия и цели на кампанията. По този начин можете да създадете високопроизводителен маркетингов екип, в който индивидуалните силни страни се допълват взаимно.

Видове структури на маркетингови екипи

Идеалната структура на маркетинговия екип зависи от много фактори, като например размера на вашата компания, стратегията за навлизане на пазара, индустрията и т.н.

Ето разбивка на някои често срещани структури, за да ви дадем идеи за вашата собствена:

Традиционна структура на маркетинговия екип

Това е класическа структура, срещана в утвърдени компании с отделени маркетингови отдели. Екипите са разделени на „функционални области“ с ясни йерархии на отчетност. Това създава ясна верига на командване (което е особено важно в големите корпорации).

Традиционните структури разчитат на маркетинг специалисти, специализирани в определени области, а не на маркетинг генералисти. Обичайните екипи и роли в такива структури са: Ръководител маркетинг (или главен маркетинг директор/CMO): Ръководи цялата маркетингова функция, определя стратегията и контролира всички дейности.

Маркетинг на марката: Управлява идентичността на марката, посланията и комуникацията в различните канали

Продуктов маркетинг: Фокусира се върху конкретни продукти или услуги, като повишава осведомеността и търсенето.

Връзки с обществеността: Поддържа положителни отношения с медиите и обществеността

Креативни услуги: Дизайн на маркетингови материали като реклами, брошури и съдържание за уебсайтове

Всяка от тези отдели ще има по-нататъшни подразделения. Например, екипът за продуктов маркетинг може да има роли като:

Директор по продуктов маркетинг: Ръководи цялата продуктова маркетингова функция, определя стратегията, управлява бюджетите и контролира всички продуктови маркетингови дейности. Отчита се директно пред главния маркетинг директор или ръководителя на маркетинга.

Продуктов маркетинг мениджър: Управлява стратегията за пускане на пазара на конкретен продукт или продуктова линия. Може да управлява и екип от асоциирани PMM или маркетинг специалисти.

Анализатор на продуктов маркетинг: Фокусира се върху проучвания на пазара, конкурентен анализ и данни, за да взема информирани решения за продуктовия маркетинг.

Технически маркетинг мениджър: Създава техническо съдържание (бели книги, казуси) и улеснява комуникацията между екипите за продуктов маркетинг и инженеринг.

Макар че повечето публични компании и големи организации изглежда предпочитат този йерархичен метод за структуриране на маркетинговия си екип, той има и своите минуси – създаването на различни екипи за различни маркетингови функции може да доведе до изолирана работа и по-малко сътрудничество.

Такива твърди структури са съпроводени и от много оперативни процеси и насоки, които могат да намалят скоростта, с която провеждате маркетингови кампании или отговаряте на актуализации.

Структура на малък маркетинг екип

Ако сте стартираща компания (или малка и средна фирма, която се развива самостоятелно), може да имате полза от малък маркетинг екип. За разлика от традиционния маркетинг екип, малкият маркетинг екип се състои от маркетинг специалисти с широки познания и гъвкава йерархия.

Някои маркетингови роли, които можете да наемете, включват:

Маркетинг мениджър: Да наблюдава всички маркетингови дейности, включително създаване на съдържание, управление на социални медии и имейл маркетинг.

Маркетинг специалист по съдържание: Да създава привлекателно съдържание, да пише текстове за уебсайтове и да се занимава с всички Да създава привлекателно съдържание, да пише текстове за уебсайтове и да се занимава с всички маркетингови комуникации.

Маркетинг специалист по растеж: Да измерва маркетинговата ефективност и да се занимава с маркетингови операции, като например създаване на кампании и добавяне на тракери.

Но когато изберете екип от генералисти, може да пропуснете нюансираните съвети и стратегии, които специализираните маркетинг специалисти предоставят. Трябва да допълните вашите маркетинг специалисти на пълен работен ден с консултанти на свободна практика и маркетингови агенции.

Например, SEO консултантът може да бъде чудесна подкрепа за вашия маркетинг специалист по съдържание, а аутсорсингът към агенция за маркетинг на съдържание може да ви помогне да увеличите скоростта и обема на публикациите във вашия блог.

Структура на маркетинговия екип в предприятието

Маркетинг екипите в предприятията са подгрупа на традиционната структура. Тук маркетинг екипът – макар и йерархичен и състоящ се от специалисти – е също така силно фокусиран върху уникалните характеристики на пазара на предприятията.

Екипите в големите предприятия обикновено имат по-дълги цикли на продажби, интензивна подкрепа и лични кампании. Това означава, че ще ви трябват под-екипи за подпомагане на продажбите, маркетинг на място, събития, генериране на търсене и др. – в зависимост от вашата GTM стратегия.

Освен това, тъй като маркетинговите екипи в предприятията са доста големи – между 100 и 250 маркетинг специалисти на различни кариерни нива – са необходими силно лидерство и добри процеси, за да се гарантират сътрудничество, отчетност и прозрачност.

Интегрирана структура на маркетинговия екип

Тази структура премахва изолираността и насърчава тясното сътрудничество между маркетинга, продажбите и другите отдели. Екипите са организирани около конкретни клиентски пътувания или маркетингови кампании, а не около маркетингови функции.

Например, може да имате подмаркетинг екипи за всеки модул или продукт (в случай че продавате набор от инструменти), всеки с отделен набор от маркетинг специалисти за продукти, съдържание и социални медии.

Това може да ви помогне да стартирате интегрирани маркетингови кампании с лекота.

Да предположим, че компания за управление на събития пуска нов уебсайт за създаване на уебсайтове и трябва да го промотира:

Мениджърът по продуктов маркетинг ръководи стратегията на кампанията – определя посланията и позиционирането, подчертава ценностите и стартира уеб страницата.

Маркетологът на съдържание създава публикации в блога, които показват как създателят на уебсайтове помага на организаторите на събития да постигнат успех.

Мениджърът на социални медии разработва съдържание за социалните медии, изгражда и управлява партньорства с влиятелни лица в бранша за промотиране и се занимава с пускането на функцията в социалните медии, като разширява посланието, зададено от маркетолога на продукта, и блоговете, създадени от маркетолога на съдържанието.

Специалистът по връзки с обществеността осигурява медийно отразяване в подходящи издания за планиране на събития и технологии, за да генерира интерес и да получи медийно отразяване.

Маркетинг специалистът по растеж проследява ефективността на кампаниите във всички канали – трафик на целевата страница, ангажираност в социалните медии, процент на отворени имейли – и предоставя информация за оптимизация.

Някои от предимствата на интегрирания маркетинг екип са:

По-добро сътрудничество, тъй като всички работят по една и съща кампания

По-голяма прозрачност, тъй като всички кампании са взаимосвързани и имат една и съща цел

Структура на екипа за дигитален маркетинг

Докато предишните екипни структури бяха широки и включваха всички маркетингови функции, тази е по-тясна.

Независимо дали избирате традиционна структура на маркетинговия екип или корпоративна, ако имате функция за дигитален маркетинг, ето някои специализации, които може да искате да имате предвид: SEO специалист: Оптимизира съдържанието на уебсайта и техническите аспекти за видимост в търсачките.

Специалист по PPC: Управлява платени рекламни кампании на платформи като Google Ads и социални медии.

Уеб анализатор: Проследява данните за трафика на уебсайта и предоставя информация за оптимизиране на уебсайта и измерване на кампаниите.

Маркетинг специалист по растеж: Използва различни маркетингови канали и трикове за растеж, за да привлече нови потребители.

Специалист по маркетингови операции: Осигурява оперативна подкрепа на маркетинговия екип, управлява маркетингови платформи, кампании и работни процеси.

По-големите екипи може да се наложи да добавят и ролята „ръководител на дигиталния маркетинг“, който да супервизира различните специалисти.

Предизвикателства при структурирането на маркетингов екип и как да ги преодолеете

Структурирането на маркетингов екип за успех може да бъде трудно. Трябва да намерите подходящите хора, да решите как да ги заплащате и да се уверите, че всички работят безпроблемно заедно. А нещата стават още по-сложни с постоянно променящите се маркетингови тенденции и приоритети – помислете за AI работни процеси, автоматизация, B2B TikTok маркетинг и т.н.

Ето разбивка на често срещаните предизвикателства, с които може да се сблъскате при създаването на вашите маркетингови отдели, заедно с някои съвети за преодоляването им:

Привличане (и задържане) на таланти

Първото предизвикателство за повечето компании е да намерят подходящите маркетинг специалисти (особено в конкурентен пазар на труда). Освен това, намирането на квалифициран маркетинг специалист е само половината от битката. Имате нужда от човек, който да съответства и на корпоративната ви култура.

Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да намерите подходящите маркетинг специалисти:

1. Бъдете откровени относно вашите очаквания

Избройте необходимите умения, опишете подробно ежедневните маркетингови отговорности, ползите и бонусите и, най-важното, бъдете прозрачни относно диапазона на заплатите – това може да ви помогне да определите очакванията си още в самото начало.

2. Разпространете информацията

Не разчитайте само на борсите за работа. Публикувайте описания на работни места и обяви за наемане на работа в социалните си медии, борсите за маркетинг работа и маркетинг общностите в Slack, като Superpath, за да сте сигурни, че подходящите хора ще научат за вашите планове за наемане на работа.

3. Стартирайте програма за препоръки

Това може да бъде особено полезно, ако току-що започвате.

Дори популярни компании като Slack създадоха първите си екипи, като се възползваха от мрежата на основателя.

4. Изградете бранда на вашия работодател

Служителите също искат да работят за автентична марка. Затова бъдете откровени относно вашите ценности, мисия и работна култура, като ги подчертаете на страницата „За нас“, в раздела „Кариери“ и може би дори в блога си.

чрез Instagram

Или вземете пример от Google или LinkedIn. LinkedIn Life е забавен Instagram канал на LinkedIn за изграждане на имидж на работодател с над 75 000 последователи, докато Life at Google представя по най-емпатичен начин невероятните инициативи на Google, насочени към служителите, и историите на служителите.

чрез YouTube

Бюджетни ограничения

С нарастващата инфлация, очакванията на маркетолозите по отношение на възнаграждението също се увеличават. Според проучването Performance Marketing World за 2022 г., четирима от всеки десет маркетолози посочват заплатата като най-важен фактор при приемането на нова работа.

От друга страна, ограничените средства могат да затруднят удовлетворяването на очакванията на най-добрите маркетинг специалисти. Ето няколко начина да създадете екипа на мечтите си, дори и с ограничен бюджет.

1. Осигурете други форми на компенсация

Заплатата е само едната страна на уравнението. Други предимства, като опции за закупуване на акции за служители, здравни осигуровки, по-голяма автономност и дори обучение за лидерство, могат да ви помогнат да създадете привлекателна оферта за потенциални служители.

2. Обмислете наемането на свободни професионалисти

За специализирани умения или временни нужди, възлагането на задачи на свободни професионалисти или консултанти на непълно работно време може да бъде бюджетно изгодна опция. Това ви позволява да имате достъп до експертни знания без разходите за пълно работно време на служителите.

3. Наемайте на етапи

Започнете с наемането на най-важните маркетингови функции, от които се нуждаете – може би създател на съдържание (ако залагате на SEO) или маркетинг специалист на терен (ако организирате събития с лично присъствие). Щом демонстрирате възвръщаемостта на инвестициите от тези наеми, можете да изградите по-силни аргументи за по-нататъшно разширяване на екипа.

Адаптиране към промените

Маркетинговият свят се развива непрекъснато, така че маркетинг специалистите, които наемате, също трябва да са в крак с новостите. Нови платформи се появяват за една нощ, а старите изчезват или се преименуват също толкова бързо (като Twitter), и най-модерната маркетингова тактика от вчера може да не е актуална днес.

Вземете например SEO. Функцията „Google AI Overviews“ означава, че може би ще трябва да започнем да оптимизираме за AI, а не за търсачки.

Какво можете да направите: Създайте култура на непрекъснато учене в целия си маркетинг екип , а не само в подгрупите. Насърчавайте маркетинг специалистите да участват в онлайн курсове, да посещават конференции в бранша и да се абонират за маркетингови публикации. Още по-добре е да ги спонсорирате.

MarTech ландшафтът също се развива постоянно! Бъдете информирани за новите маркетингови технологични инструменти и проучете техния потенциал , за да подобрите вашите маркетингови усилия.

Въведете сесии за споделяне на знания в маркетинговия отдел. Позволете на членовете на екипа да представят новите тенденции, които са научили, като предизвикат дискусии и информират всички.

Не забравяйте, че ключът е да останете гъвкави и адаптивни. Затова създайте екип, който приема ученето през целия живот, процъфтява чрез експериментиране и използва силата на маркетинговите технологии.

Как да структурирате маркетингов екип

Независимо дали сте стартираща компания, която иска да създаде първия си маркетинг отдел, или утвърдена компания, която иска да преобразува настоящата си структура, трябва да разберете как да структурирате екипа си.

Маркетинг инструмент като платформата за управление на маркетингови проекти на ClickUp може да ви помогне в това. Тя предлага гъвкаво работно пространство за маркетинговите екипи, което ви позволява да обсъждате идеи, да планирате и да изпълнявате вашите маркетингови програми.

От мултиканални кампании до глобални събития, ClickUp предлага функции за визуално управление на проекти, управление на ресурси и сътрудничество.

Препоръчителна литература: Искате ли малко вдъхновение? Научете как маркетинговият екип на ClickUp използва ClickUp, за да действа бързо и да променя нещата (в добрия смисъл!).

Създавайте, планирайте и изпълнявайте вашите маркетингови планове с платформата за управление на маркетингови проекти на ClickUp.

Този инструмент ви позволява да:

Използвайте AI помощта на ClickUp Brain, за да създавате идеи за кампании, резюмета на съдържание, блогове, казуси и имейли

Свържете маркетинговите пътни карти директно с изпълними задачи

Работете безпроблемно в различни маркетингови работни потоци, използвайки инструменти за документи, бели дъски и проверка

Следете напредъка с прозрачност за целия екип и визуални табла

Проследявайте маркетинговите цели в детайли и с един поглед

Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да създадете вашите маркетингови отдели с помощта на ClickUp:

Определете маркетинговите роли

Помислете за уникалните цели, размера и бюджета на вашата компания, за да определите идеалната структура на екипа. Обмислете включването на нишови роли като специалист по имейл маркетинг или мениджър на общност, за да отговорите на конкретни нужди въз основа на вашата маркетингова пътна карта и стратегия за пускане на пазара. Тази персонализация гарантира, че вашият маркетинг екип е перфектно пригоден за постигане на вашите конкретни цели.

Можете да използвате шаблона за маркетингови екипи на ClickUp като отправна точка.

Изтеглете този шаблон Определете вашите маркетингови роли и отговорности с шаблона за маркетингови екипи на ClickUp.

Този шаблон ви позволява да разгледате подробно вашите маркетингови инициативи и да посочите кои членове на екипа са отговорни за всяка кампания или канал.

Той се предлага с готови за употреба страници, които ви помагат да дефинирате насоките за вашата марка и различни процеси, като например ревюта на блогове и управление на кампании. Можете също да добавите повече вложени страници за други аспекти на наемането на персонал, като задачи за интервюта и стъпките в процеса на наемане.

Като сте ясни относно вашите маркетингови цели, можете да получите обща представа за видовете маркетинг специалисти, които да наемете. Например, ако планирате да заложите силно на SEO, вашият приоритет е екип за съдържателен маркетинг. По същия начин, стратегия за социални медии, фокусирана върху видеото, може да означава наемане на създатели и редактори на видео съдържание.

Анализирайте пропуските в уменията

След като сте определили маркетинговите си цели и сте обмислили възможните роли, следващата стъпка е да се задълбочите в това, което търсите във всяка роля. Ако сте се спрели на стратегия за растеж, базирана на съдържанието, трябва да сформирате екип за съдържателен маркетинг.

Но какви са точно уменията, които трябва да търсите? Тук на помощ идва шаблона за картиране на уменията на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Помолете маркетинг специалистите да оценят своите умения, като използват персонализирания формуляр в шаблона за картиране на уменията на ClickUp.

С този шаблон можете:

Създайте „база данни с умения“, за да проследявате набора от умения на настоящите служители и потенциалните кандидати за работа

Анализирайте уменията на служителите в различни роли , за да определите областите на силни и слаби страни.

Идентифицирайте пропуските в уменията на вашия екип и използвайте тази информация, за да наемете подходящите хора, които да допълнят съществуващия ви екип.

Как работи това? Персонализирайте наличната форма на ClickUp, като добавите въпроси за различни маркетингови умения. След това можете да помолите служителите (или кандидатите за интервю) да се оценят по тези умения.

Запазете подадените формуляри като списък, изчислете резултата и вземете решения за наемане на базата на данните. Лесно, нали? Сега всичко, което трябва да направите, е да използвате тези резултати, за да подберете маркетинговите позиции, за които трябва да наемете хора.

С помощта на този метод можете да идентифицирате пропуските в целия си маркетинг екип и да наемете подходящите хора с подходящите умения и на подходящия етап от кариерата си.

Финализирайте процеса

Сега, когато вече знаете какви роли трябва да наемете и какви умения са необходими за всяка роля, следващата стъпка е да финализирате процеса на интервюиране и пакета от възнаграждения. Следващите ви стъпки ще изглеждат така:

Проучете средните заплати за подобни позиции във вашата индустрия и местоположение. Данни за заплатите можете да намерите на уебсайтове като Glassdoor и Salary.com или в индустриални доклади.

Планирайте етапите на интервюто, включително телефонни интервюта, първоначални интервюта, оценки за вкъщи и окончателни интервюта с ключовите лица, вземащи решения.

Изберете интервюиращи с експертиза и опит , които да оценяват кандидатите спрямо определените набор от умения.

Определете пакета си от възнаграждения, включително допълнителни придобивки като опции за закупуване на акции, здравна застраховка и пенсионни планове.

Можете да използвате ClickUp Docs, за да изготвите описания на длъжностите, да документирате въпросите за интервюто, да проследявате резултатите от задачите и да си сътрудничите с комисията по назначаването. Това е инструмент за обработка на документи, който ще позволи на целия ви екип да си сътрудничи в процеса на назначаване.

Управлявайте всичките си интервюта, споделяйте обратна връзка и държите всички в течение с помощта на ClickUp Docs.

Чрез създаването на добре структуриран процес на интервюиране и конкурентен пакет от възнаграждения, ще сте в добра позиция да привлечете най-добрите маркетингови таланти и да изградите успешен екип.

Привличане на нови маркетинг специалисти

След като приключите с интервютата, включете новонаетите маркетинг специалисти в екипа си.

Започнете, като им изпратите пакет за добре дошли с фирмени сувенири, важни документи и информация за първия ден. Можете също да обмислите да им назначите ментор или колега, който да ги подкрепя през първите няколко седмици.

Успоредно с това можете да започнете да ги добавяте към вашите вътрешни комуникационни инструменти, маркетингови технологии и дори организационна структура, за да имат достъп до цялата необходима им информация (а другите членове на екипа да знаят за тяхното присъединяване).

Можете да използвате шаблона за организационна диаграма на ClickUp, за да представите структурата на маркетинговия отдел, включително йерархията, екипите и отделите. Това ще помогне на новите служители да разберат ясно кой какво прави, на кого се отчитат и как различните екипи си сътрудничат.

Изтеглете този шаблон Визуализирайте структурите на екипа и йерархиите на отчитане с шаблона за организационна диаграма на ClickUp.

Ето как работи това:

Първо, съберете всички данни за членовете на екипа в ClickUp Doc. Още по-добре е да помолите всеки маркетинг специалист да изготви документ „Как работя“ заедно с данните за профила си.

След това добавете различните маркетингови дейности към ClickUp Whiteboard и използвайте линии, за да обозначите йерархиите на отчитане.

Добавете подробности като снимка на профила, отговорности, данни за контакт и др., за да добавите повече дълбочина.

Свържете ClickUp Doc на всеки член на екипа с профила му в таблото, за да могат другите да научат повече за него, без да претрупват организационната структура.

Новите служители могат да използват организационни диаграми, за да разберат мястото си в структурата на компанията, кои са колегите им и какви са йерархичните взаимоотношения. Освен това служителите могат лесно да идентифицират подходящия човек, с когото да се свържат за конкретни нужди или въпроси, което води до по-гладки работни процеси, особено при управлението на мултифункционални екипи.

Основните аспекти на маркетинговия екип

Ето някои заключителни съвети, които ще ви помогнат да създадете добре балансиран вътрешен маркетинг екип, който се фокусира върху всички ключови аспекти на маркетинга:

Управление на онлайн присъствието

Управлението на онлайн присъствието се отнася до стратегиите и инициативите, използвани за поддържане на видимостта на дадена марка в интернет. Това е съвместно усилие, в което участват различни екипи, като екипът за съдържателен маркетинг, екипът за социални медии, специалистите по SEO и PPC и, в по-малка степен, дори екипите за анализи и връзки с медиите.

Функцията ви за управление на онлайн присъствието е отговорна за:

Повишаване на видимостта на марката : Направете марката си лесна за намиране онлайн чрез SEO, социални медии и директории като G2, Gartner и Capterra.

Привличане на трафик : Привлечете потенциални клиенти чрез ценно съдържание, ангажираност на общността и уебсайт, оптимизиран за търсене.

Постигане на конкурентно предимство: Откройте се от конкурентите, като покажете уникалната продажна точка на вашата марка.

Те управляват цялостното ви дигитално присъствие и изграждат положителна известност на марката.

Управление на медиите

В маркетинга управлението на медиите се отнася до стратегическото планиране, изпълнение и анализ на всички дейности, свързани с платени, спечелени и собствени медийни канали. То включва:

Платени медии : Това включва управление на рекламни кампании на различни платформи, като например търсачки (PPC), реклама в социални медии, дисплейна реклама и нативна реклама.

Заслужени медии : Това се фокусира върху осигуряването на положително медийно отразяване, като статии, интервюта или рецензии на продукти в традиционните медии и онлайн публикации.

Собствени медии: Това включва цялото съдържание, което създавате и контролирате, като уебсайта ви, публикациите в блога, уебинарите и бюлетини.

Управлението на медиите може да бъде специфична роля или да бъде разпределено между различни специалисти в зависимост от размера на екипа и бюджета. Докато един маркетинг специалист може да се занимава с всички аспекти на управлението на медиите в стартиращи компании, по-големите екипи може да имат специализирани роли като маркетинг специалист по жизнения цикъл, мениджър по връзки с анализатори и маркетинг специалист по влияние.

Оптимизация за търсачки и изграждане на връзки

SEO (оптимизация за търсачки) и изграждането на връзки са основни аспекти на управлението на онлайн присъствието и помагат за подобряване на видимостта на вашия уебсайт и органичния трафик в резултатите от търсачките (SERP).

SEO : Оптимизира вашия уебсайт и съдържание, за да се класирате по-високо за релевантни ключови думи чрез оптимизация на страницата, техническо SEO и проучване на ключови думи.

Изграждане на връзки: Придобива обратни връзки (връзки от други уебсайтове) към вашия сайт, което сигнализира за доверие и авторитет на търсачките.

Някои специализирани роли в SEO са анализатори на SEO съдържание, технически мениджъри на SEO и други. Чрез ефективното съчетаване на SEO и изграждане на връзки, вашата компания може да увеличи органичния трафик, да привлече квалифицирани потенциални клиенти и да стимулира продажбите.

Използвайте шаблона за SEO проучване и управление на ClickUp, за да управлявате вашите SEO усилия и да съберете всички ваши SEO задачи на едно централизирано място.

Изтеглете този шаблон Бъдете в крак с SEO инициативите с шаблона за SEO проучване и управление на ClickUp

Шаблонът включва вградени табла, които ви показват как се класират вашите ключови думи, колко трафик получавате и кои страници се представят най-добре. Този шаблон също така ще ви позволи да:

Направете списък с целевите си ключови думи, проследявайте тяхното представяне и дори отбелязвайте конкуренцията

Превключвайте между изгледи на списъци, Kanban табла или календари , за да видите данните си по най-подходящия за вас начин.

Разпределете задачи на членовете на екипа, определете крайни срокове и се уверете, че всичко върви по план

Копирайтинг за реклама

Рекламното копирайтинг е специфичен тип писане, използван в маркетинга за създаване на привлекателни и убедителни послания за реклами. Това включва реклами в социалните медии, реклами във вестници и дори банери и стендове за спонсориране на събития.

Написването на рекламни текстове е специален набор от умения, който използва силни глаголи, кратки фрази, емоционални тригери и „език, ориентиран към ползите“, за да привлече вниманието и да подтикне читателите към незабавно действие. От друга страна, авторите на съдържание са по-разговорни и целят да образоват или забавляват потребителите с дълги текстове.

Те имат и различни маркетингови OKR. Рекламните текстове се измерват по кликовете и конверсиите, докато дългите текстове се проследяват по показатели като ангажираност, трафик и генериране на лийдове.

С помощта на специализирани копирайтъри за съдържание и реклами можете да създадете информативно съдържание, което привлича потенциални клиенти, и да изработите убедителни рекламни текстове, които превръщат посетителите на уебсайта в платени потребители.

Подобряване на клиентското преживяване

Маркетинг екипите играят огромна роля в оформянето на клиентското преживяване (CX) през цялото пътуване на клиента – от изграждането на познаваемост на марката до използването на персонализирани комуникации, за да ги прекарате през фунията.

Ето как те допринасят:

Съобщения : Създаване на ясно и информативно съдържание, което определя очакванията и информира потенциалните клиенти

Изграждане на взаимоотношения : Използване на персонализирана комуникация, интерактивно съдържание като демонстрации и викторини, както и ангажираност в социалните медии, за да се насърчат връзките.

Изграждане на общност : Изграждане на общност, в която клиентите могат да се свързват, да споделят опит и да се учат един от друг.

Допълнителни и кръстосани продажби: Идентифициране на възможности за препоръчване на допълнителни продукти или услуги, които повишават стойността за клиента

Всички маркетинг специалисти – от маркетинг специалисти по бранда до маркетинг специалисти по имейл и анализатори – допринасят за клиентското преживяване в различни етапи от пътуването на клиента и фунията на купувача.

Аналитика и маркетинг, базиран на данни

Просто казано, става въпрос за използване на данни за поведението на клиентите и тенденциите, за да се вземат маркетингови решения и да се оптимизират кампаниите. Това е противоположното на подхода „пръскай и се моли“, като се разчита на прозрения, за да се насочи правилното послание към правилната аудитория в правилния момент.

Ключовият член тук е маркетинговият анализатор. Те се подпомагат и от SEO анализатори и PPC специалисти, които събират данни от различни източници – трафик на уебсайта, проучвания на клиентите, анализи на социалните медии и показатели за ефективността на кампаниите – за да вземат информирани решения.

Разработване и прилагане на маркетингов план

Маркетинговият свят процъфтява благодарение на рутината и процесите, а две ключови роли го поддържат в добро състояние – специалистите по маркетингови операции и мениджърите на маркетингови проекти – които работят, за да гарантират, че вашият маркетингов план се изпълнява по график.

Първият е отговорен за избора на най-добрите маркетингови инструменти и създаването на ефективни работни процеси, за да се гарантира гладкото протичане на работата. В зависимост от вашия набор от маркетингови технологии, те могат да се занимават и с други операции, като поддържане на чистотата на данните, премахване на изолираните данни и управление на маркетинговите автоматизации.

От друга страна, маркетинг проектният мениджър е отговорен за целия жизнен цикъл на кампанията, от планирането и бюджетирането до изпълнението и измерването на резултатите.

Въпреки че понякога се пренебрегват, тези две важни роли са от решаващо значение за гарантиране на успеха на маркетинговите усилия.

За да направите маркетинговия си план прост и ефективен, използвайте шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Следете маркетинговия си план с шаблона за маркетингов план на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Поставете постижими цели и задачи въз основа на приоритет (висок, умерен, нисък) заедно с крайни срокове за всяко тримесечие.

Проследявайте статуса, напредъка и усилията за всяка задача

Задайте персонализирани полета като „Тип задача“, „Тримесечие“ и „Въздействие“ за конкретни търсения въз основа на изискванията.

Създайте високопроизводителен екип за успех в маркетинга

Успешният маркетинг екип е инвестиция в бъдещето на вашата марка. Той генерира не само потенциални клиенти и продажби, но и лоялни клиенти и защитници на марката. Той води до незабавни резултати, но и полага основите за дългосрочен успех.

Затова е важно да отделите време и да намерите подходящите хора за целия си маркетинг отдел. Но можете да улесните тази задача, като използвате инструмент за управление на проекти като ClickUp. ClickUp може да ви помогне да обмислите роли, да анализирате пропуските в уменията и да оптимизирате процеса на интервюиране.

Регистрирайте се в ClickUp и вижте как може да ви помогне да изградите правилната структура на маркетинговия екип (и да подготвите маркетинговия екип на вашите мечти за успех).